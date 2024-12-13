10 meilleures applications gratuites de planification numérique en 2025

C'est le début de la semaine et il est temps de noter les trois tâches les plus importantes de la journée, de mettre en place des rappels et consultez et modifiez les notes de la semaine dernière.

Mais attendez.

Devriez-vous le faire en Google Docs ? La nouvelle application de planification que votre ami vous a fait découvrir ? Ou bien vous en tenir à l'application de notes de votre téléphone ?

Vous vous êtes probablement retrouvé dans ce scénario plus d'une fois si vous n'avez pas eu la chance de trouver un agenda numérique.

Il est vrai que presque tous les agendas quotidiens disponibles sur le marché remplissent la plupart des tâches de base. Mais peu d'entre eux unifient et centralisent à peu près tous vos besoins de planification en une seule plateforme.

Pour vous aider dans votre quête du meilleur agenda numérique, nous avons dressé ci-dessous une liste de toutes les options qui valent la peine d'être prises en considération.

Entrons dans le vif du sujet.

Que faut-il rechercher dans une application de planification numérique ?

L'une des caractéristiques les plus importantes d'un agenda est sa convivialité. Il est déjà difficile de s'en tenir à un outil de planification numérique à long terme. Ne vous compliquez pas la tâche en essayant d'utiliser un outil de planification numérique qui est rigide et encombrant votre vie quotidienne .

Utilisation de l'édition de texte enrichi dans l'extension Chrome de ClickUp Extension Chrome Bloc-notes pour organiser rapidement ses pensées au fur et à mesure

Un excellent agenda numérique facilite la centralisation de toutes vos tâches. Cela signifie que c'est toujours une bonne idée de vérifier les autres applications que vous utilisez probablement déjà (pensez à Gmail ou Slack) afin qu'elles s'intègrent plus facilement à votre flux de travail existant.

Bien qu'il s'agisse d'une question de préférence, plus il y a d'intégrations et de fonctionnalités dans un agenda numérique, mieux c'est. Pourquoi ? C'est l'un des meilleurs moyens de réduire le nombre d'applications que vous devez souvent utiliser pour jongler avec la création de documents, le suivi des factures, les rappels ou même l'avancement de l'un de vos projets. 📚

Les 10 meilleures applications de planification numérique en 2024

1. Cliquez sur

ClickUp Docs permet aux commandes de formatage riche et de barre oblique de fonctionner plus efficacement

En tant que planificateur numérique, ClickUp est l'outil tout-en-un qui prend en charge les besoins de planification les plus simples comme les plus complexes, pour les équipes comme pour les individus. ClickUp est doté d'une multitude de fonctionnalités et est hyper-personnalisable, ce qui est parfait pour les planificateurs numériques qui sont très soucieux de la manière dont ils suivent et gèrent leurs activités gérer le travail (ou leur vie personnelle). 📖

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Vue du calendrier de ClickUp : Organisez vos tâches de manière systématique, planifiez les échéances et créez un calendrier dynamique qui permet à votre équipe de suivre les progrès et de rester alignée.

Automatisations : Traitez les tâches routinières qui deviennent rapidement répétitives grâce aux fonctions d'automatisation avancées de ClickUp. C'est un excellent moyen de libérer de l'espace et de planifier plus efficacement. Avec les déclencheurs d'automatisation et les conditions, automatisez la création de tâches, les changements d'assignés, les rappels et la priorité des tâches, pour n'en nommer que quelques-uns

: Traitez les tâches routinières qui deviennent rapidement répétitives grâce aux fonctions d'automatisation avancées de ClickUp. C'est un excellent moyen de libérer de l'espace et de planifier plus efficacement. Avec les déclencheurs d'automatisation et les conditions, automatisez la création de tâches, les changements d'assignés, les rappels et la priorité des tâches, pour n'en nommer que quelques-uns Personnalisation: Le meilleurplanificateurs quotidiens sont malléables, ce qui vous évite d'être confronté à des champs rigides qui ne correspondent pas à vos besoins. ClickUp a été conçu autour de la personnalisation, ce qui signifie que vous devrez prendre le temps de vous familiariser avec le fonctionnement des pages, des dossiers, des vues et des tâches afin de verrouiller un flux de travail conçu pour vous

Le meilleurplanificateurs quotidiens sont malléables, ce qui vous évite d'être confronté à des champs rigides qui ne correspondent pas à vos besoins. ClickUp a été conçu autour de la personnalisation, ce qui signifie que vous devrez prendre le temps de vous familiariser avec le fonctionnement des pages, des dossiers, des vues et des tâches afin de verrouiller un flux de travail conçu pour vous Modèles: Qui n'aime pas les modèles ? ClickUp offre à ses utilisateurs des centaines de modèles couvrant toutes sortes de besoins tels queplanification des ressources etplanification des événements

Utilisez le modèle d'agenda quotidien ClickUp pour organiser et classer vos tâches et activités Télécharger ce modèle

Limitations de ClickUp

Certains utilisateurs citent ses outils de feuille de calcul limités et ses formules complexes

Toutes les vues ne sont pas disponibles sur mobile (pour l'instant !)

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) G2 : 4.7/5 (5 000+ commentaires)

2. Agenda Google

Exemple d'une vue sur trois jours dans Calendrier Google Vous connaissez Calendrier Google est l'une des premières plateformes de planification numérique. Ses fonctions de planification facilitent l'accomplissement de la journée de travail en une seule fois, sans avoir à se soucier de l'horaire réunions qui se chevauchent le temps de travail ou le temps pour soi.

Bien que basique, l'Agenda Google offre des fonctionnalités de planification intéressantes pour l'utilisateur approprié ou en tant qu'intégration d'une application que vous utilisez déjà. Il est facile à utiliser en tant qu'application de planification quotidienne ou hebdomadaire. Vous pouvez également planifier des événements tout au long de l'année grâce à son interface conviviale.

Meilleures fonctionnalités de Google Calendar

Rappels automatisés: Google Agenda met en place des rappels automatisés pour les événements et les tâches à venir afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur les tâches les plus importantesrestent au courant de leur emploi du temps Affichage de l'agenda: Google Agenda dispose d'une fonction d'affichage de l'agenda qui permet aux utilisateurs de visualiser d'un seul coup d'œil leurs événements, tâches et notes à venir

Google Agenda met en place des rappels automatisés pour les événements et les tâches à venir afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur les tâches les plus importantesrestent au courant de leur emploi du temps Partage d'agenda: Google Agenda permet également aux utilisateurs de partager leur agenda avec d'autres personnes afin que les tâches, les événements et les notes soient gérés de manière collaborative

Google Agenda permet également aux utilisateurs de partager leur agenda avec d'autres personnes afin que les tâches, les événements et les notes soient gérés de manière collaborative Adapté aux mobiles : fonctionne sur les appareils iOS et Android

Limites de Google Agenda

Limité à la planification et à l'organisation d'événementsblocage du temps Ne dispose pas des fonctionnalités supplémentaires qui en feraient un tableau de bord de planification vraiment complet



Prix de Google Agenda

Gratuit

Capterra : 4.8/6 (2 000 + commentaires)

: 4.8/6 (2 000 + commentaires) G2 : 4.6/5 (40 000 + avis)

3. Todoist

Gérez vos tâches et vos listes de tâches avec TodoistTodoist est une application de planification numérique qui aide les utilisateurs à rester organisés et productifs. Elle est dotée d'une série de fonctionnalités et d'outils, tels que la gestion des tâches et de certains projets de base, les listes de tâches (AKA listes de tâches ), des rappels et des notifications, et la possibilité de créer des filtres personnalisés.

Meilleures caractéristiques de Todoist

Listes de tâches: Cette fonction de liste de tâches permet aux utilisateurs de diviser leurs tâches et leurs objectifs en listes plus petites et plus faciles à gérer, et elle est accessible sur plusieurs appareils pour une planification en déplacement

Cette fonction de liste de tâches permet aux utilisateurs de diviser leurs tâches et leurs objectifs en listes plus petites et plus faciles à gérer, et elle est accessible sur plusieurs appareils pour une planification en déplacement Rappels et notifications: L'application est livrée avec des rappels et des notifications automatisés, qui aident les utilisateurs à rester sur la bonne voie et à s'organiser

L'application est livrée avec des rappels et des notifications automatisés, qui aident les utilisateurs à rester sur la bonne voie et à s'organiser Filtres personnalisés: Todoist dispose également d'une fonction de filtre personnalisé pour rechercher et trouver facilement des tâches et des données

Limitations de Todoist

Manque de fonctionnalités avancées (pas d'archivage des anciennes listes)

Il peut être difficile de partager vos listes de tâches avec d'autres utilisateurs collaboration en ligne Prix de Todoist

Gratuit :

: Pro : 4$/mois facturés annuellement

: 4$/mois facturés annuellement Entreprise : 6$/mois facturé annuellement

Capterra : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

: 4.6/5 (2 000+ commentaires) G2 : 4.4/6 (700+ commentaires)

4. Notion

Prise de notes en NotionNotion est convivial et constitue un excellent choix pour les personnes qui aiment faire preuve de créativité dans leur agenda numérique en partant d'une toile vierge. Il offre des outils et des fonctionnalités utiles, notamment la gestion des tâches, une vue du calendrier et des lignes et colonnes de tâches personnalisables.

De plus, ses utilisateurs peuvent synchroniser leurs données sur plusieurs appareils, partager leurs informations de planification et les intégrer à d'autres applications pour une productivité maximale.

Notion meilleures fonctionnalités

Gestion des tâches : Notion fournit aux utilisateurs un outil intuitif de gestion des tâchessystème de gestion des tâches pour créer, organiser et suivre les tâches

: Notion fournit aux utilisateurs un outil intuitif de gestion des tâchessystème de gestion des tâches pour créer, organiser et suivre les tâches Bases de données imbriquées et liées : Les bases de données imbriquées et liées de Notion permettent aux utilisateurs d'organiser et de stocker facilement des pages et des tâches connexes dans un format facile à naviguer

: Les bases de données imbriquées et liées de Notion permettent aux utilisateurs d'organiser et de stocker facilement des pages et des tâches connexes dans un format facile à naviguer Fonctionnalités d'intégration et d'incorporation : Notion dispose également de fonctionnalités d'intégration et d'incorporation, qui permettent aux utilisateurs de connecter leurs données Notion à d'autres services, tels que Gmail ou Slack, pour un meilleur flux de travail. De plus, vous pouvez intégrer visuellement des applications directement sur votre tableau de bord pour un accès facile

Limites de Notion

Notion n'offre pas les fonctions d'automatisation et de rappel de tâches que proposent d'autres applications de planification numérique

Les fonctionnalités de l'application mobile sont un peu limitées par rapport à d'autres planificateurs numériques

Certains utilisateurs disent qu'il leur faut un peu plus de temps pour s'habituer à la courbe d'apprentissage au début

Prix de Notion

**Gratuit

Plus : 8 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement

: 8 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement Entreprise : 15 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement

: 15 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement Entreprise : Contacter l'équipe de vente

Capterra : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

: 4.7/5 (1 000+ commentaires) G2 : 4.6/5 (1 000+ commentaires)

5. Asana

Via Asana Si vous appréciez les planificateurs numériques avec une approche du flux de travail plus proche de celle d'un cadre ou d'un gestionnaire de projet, alors Asana vaut la peine d'être considéré. Il offre aux utilisateurs un large éventail de fonctionnalités, telles que les tâches classiques et les logiciel de gestion de projet , une vue du calendrier des modèles personnalisés, une intégration facile avec d'autres applications intéressantes et de nombreux points de vue.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Champs personnalisés : Organisez et triez les informations comme dans une feuille de calcul grâce aux champs personnalisés à sélection unique, à sélection multiple, à nombre et à texte

Organisez et triez les informations comme dans une feuille de calcul grâce aux champs personnalisés à sélection unique, à sélection multiple, à nombre et à texte **Formulaires liés à des projets : collectez les détails exacts nécessaires à chaque tâche en reliant directement les formulaires de demande à des projets spécifiques

Délais des tâches: Affichez les tâches sur un calendrier Asana et restez sur la bonne voie, ou affichez-les même dans votre calendrier de travail

Affichez les tâches sur un calendrier Asana et restez sur la bonne voie, ou affichez-les même dans votre calendrier de travail Liste de tâches simple : Créez facilement des listes de tâches personnelles ou collaboratives

Limites d'Asana

Asana n'offre pas de véritables fonctions natives de suivi du temps

Certains affirment que cet outil n'est pas aussi flexible que d'autres planificateurs numériques de cette liste

Les outils de champs personnalisés peuvent sembler limités

La version gratuite peut s'avérer limitée pour un simple agenda quotidien

Prix d'Asana

De base : Gratuit

: Gratuit Premium : 10,99 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement

: 10,99 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement Business : 24,99 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement

Capterra : 4.5/5 (11 000+ commentaires)

: 4.5/5 (11 000+ commentaires) G2 : 4.3/5 (9 000+ avis)

6. Mydailyplanners

Via MesPlanificateursQuotidiens Mélangez GoodNotes, Google et Apple Calendar et vous obtiendrez MyDailyPlanners. Cette application de planification quotidienne propose des options de liste de tâches et des modèles de plannings numériques avec des liens et des paramètres de rappel. Cette application fonctionne de la même manière que journaux à puces et plus comme des planificateurs numériques qui peuvent être édités "à la main"

Les meilleures caractéristiques de MyDailyPlanners

Pages hyperliées: Organisez et gérez chaque mois avec des pages liées facilement navigables

Organisez et gérez chaque mois avec des pages liées facilement navigables Autocollants numériques: Utilisez des autocollants numériques dans n'importe quelle page de votre planning mensuel, comme dans la vie réelle

Utilisez des autocollants numériques dans n'importe quelle page de votre planning mensuel, comme dans la vie réelle Modèles PDF réutilisables: Réutilisez le modèle PDF si vous avez besoin d'utiliser la même page pour d'autres planifications

Limites de MyDailyPlanners

Il ne s'agit pas tant d'une application que d'un agenda numérique basé sur des modèles pour iPad ou tablette

Les mises à jour des modèles de planning numérique sont payantes

Prix de MyDailyPlanners

Les plannings numériques et les offres groupées varient entre 15 et 20 dollars ou plus

Capterra : N/A

: N/A G2 : N/A

7. Trello

Via Trello Si vous êtes fan d'un Planification Kanban pour plus d'informations sur l'approche Kanban, il suffit de consulter le site Trello . En tant qu'agenda numérique, c'est un outil très visuel qui utilise des cartes pour planifier des tâches et des projets. Marquez les utilisateurs, ajoutez des listes de contrôle, liez des fichiers et définissez des rappels automatiques pour rester au fait de toutes vos tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

**L'interface intuitive de Trello permet de déplacer facilement les cartes, les listes ou les tableaux et de visualiser l'avancement des différents projets

**Trello permet aux utilisateurs de visualiser les tâches à venir, de télécharger des images et des fichiers, et de suivre les échéances des projets

Organisation flexible: Trello offre un système d'organisation facile à utiliser avec des étiquettes personnalisables, des listes de contrôle et des affectations de tâches, ce qui peut s'avérer très utile pour les tâches quotidiennes

Limites de Trello

Construit autour d'un seul type de planificateur numérique

Ne peut pas intégrer ou incorporer d'autres applications que vous utilisez déjà

Peut représenter beaucoup de travail pour une simple liste de choses à faire

Prix de Trello

Gratuit

Standard : 5 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement

: 5 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement Premium : 10 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement

: 10 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement Entreprise : 17,50 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement

Capterra : 4.5/5 (22 000+ commentaires)

: 4.5/5 (22 000+ commentaires) G2 : 4.4/5 (13 000+ commentaires)

8. GoodNotes

Via GoodNotes GoodNotes est une application iOS accessible qui permet aux utilisateurs de prendre des notes ou de faire des croquis rapidement et facilement. L'application de planification numérique présente une interface intuitive qui vous permet de créer, d'organiser et de modifier des documents.

Elle comprend également une bibliothèque virtuelle qui permet aux utilisateurs de stocker, de gérer et d'accéder facilement à leurs notes. Parmi les meilleurs agendas numériques, celui-ci est idéal pour les tâches d'organisation plus visuelles.

Les meilleures caractéristiques de GoodNotes

Bibliothèque virtuelle: Offre une bibliothèque virtuelle organisée pour stocker, gérer et accéder aux notes des utilisateurs

Offre une bibliothèque virtuelle organisée pour stocker, gérer et accéder aux notes des utilisateurs Reconnaissance de l'écriture manuscrite: Permet aux utilisateurs de taper en écrivant simplement les mots sur leur appareil

Permet aux utilisateurs de taper en écrivant simplement les mots sur leur appareil Reconnaissance de texte: L'application de planification numérique reconnaît le texte tapé ou écrit à la main pour le convertir facilement dans un format modifiable

Limites de GoodNotes

Disponible uniquement pour les appareils iOS (les appareils Android pourraient arriver)

Absence de formes préfabriquées dans l'outil de forme

L'absence de fonction de superposition rend la fonction de dessin très difficile

Prix de GoodNotes

**Gratuit

Allez sans limites : 8,99 $ (paiement unique)

Capterra : 4.5/5 (35+ commentaires)

: 4.5/5 (35+ commentaires) G2 : 4.8/5 (29+ commentaires)

9. Tout.fait

Via Tout.fait Any.do dispose d'un tableau de bord facile à utiliser qui vous permet de créer votre plan quotidien en cours de route. Parmi les meilleurs agendas numériques de cette liste, Any.do est très simple pour ajouter des notes et des pièces jointes à votre liste. Vous pouvez même coder vos priorités par couleur.

C'est une excellente application de planification pour créer des listes de tâches centralisées qui peuvent être partagées avec votre équipe ou pour créer une simple liste de choses à faire.

Meilleures caractéristiques d'Any.do

Calendrier adapté aux mobiles: Les outils de calendrier sont très adaptés aux mobiles et vous permettent de connecter votre calendrier Google

Les outils de calendrier sont très adaptés aux mobiles et vous permettent de connecter votre calendrier Google Transformer les emails en tâches: Une fois que vous avez connecté votre fournisseur d'email, il est facile de transformer les emails en tâches pour que vous vous souveniez toujours d'y répondre

Une fois que vous avez connecté votre fournisseur d'email, il est facile de transformer les emails en tâches pour que vous vous souveniez toujours d'y répondre Synchronisation facile des données: Conçue pour la planification en déplacement, l'application permet de travailler facilement à partir de l'application et de synchroniser les données sur tous vos appareils

Limitations d'Any.do

La version gratuite n'offre que des fonctionnalités limitées

Ne s'intègre pas bien avec d'autres applications de travail

Prix d'Any.do

Personnel : Gratuit

: Gratuit Premium : 3 $ par mois, facturé annuellement

: 3 $ par mois, facturé annuellement Équipes : 5 $ par mois, par utilisateur, facturé annuellement

Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) G2 : 4/5 (150+ commentaires)

10. Lundi.com

Via Lundi Avec Lundi la plateforme de gestion des tâches permet aux utilisateurs de créer des projets, de collaborer avec les membres de l'équipe et de suivre l'avancement des travaux en un seul endroit. La plateforme est dotée d'une interface intuitive de type "glisser-déposer" pour la gestion des tâches, de notifications personnalisées pour les activités essentielles et de puissantes capacités d'automatisation.

Monday s'intègre également à des centaines d'applications et de services pour vous aider à travailler plus efficacement et à accomplir davantage de tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Tableaux et documents illimités: Le plan gratuit offre aux utilisateurs un nombre illimité de tableaux de bord et de création de documents

Le plan gratuit offre aux utilisateurs un nombre illimité de tableaux de bord et de création de documents Les flux de travail personnalisables: Créez des flux de travail transparents qui font passer les tâches et les projets de l'état d'attente à l'état d'achèvement en moins de temps

Créez des flux de travail transparents qui font passer les tâches et les projets de l'état d'attente à l'état d'achèvement en moins de temps Outils de gestion de la charge de travail: Trouvez des outils à l'intérieur de son tableau de bord pour la planification des clients,objectifs hebdomadaires etOKRet planification de haut niveau

Limites du lundi

La version gratuite peut sembler contraignante

Certains pensent que les meilleures fonctionnalités sont réservées aux utilisateurs payants

Certains utilisateurs trouvent que les fonctionnalités ne sont pas aussi approfondies ou flexibles que celles d'autres applications de planification numérique

Généralement, il s'agit plus de gestion du travail que de planification numérique

Prix du lundi

De base : Gratuit

: Gratuit Standard : 8 $ par jeu et par mois facturé annuellement

: 8 $ par jeu et par mois facturé annuellement Pro : 10 $ par jeu par mois facturé annuellement

: 10 $ par jeu par mois facturé annuellement Entreprise : Contacter l'équipe de vente

Capterra : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

: 4.6/5 (2 000+ commentaires) G2 : 4.6/5 (3 000+ commentaires)

