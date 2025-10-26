Comment automatiser les briefs créatifs avec ChatGPT pour les équipes marketing

Combien de fois vous êtes-vous assis pour démarrer un projet et vous êtes-vous dit : « Attendez... où est le brief ? » Ou pire encore, avez-vous fouillé dans vos e-mails, vos fils de discussion et vos notes éparpillées pour en reconstituer un ?

C'est frustrant, cela ralentit tout le monde et tue l'élan. C'est là que les automatisations entrent en jeu !

Dans ce guide, nous vous expliquons comment automatiser les briefs créatifs avec ChatGPT. En bonus, nous explorerons également l'automatisation avec ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail. 🔁

C'est parti !

Saisissez les exigences du projet et les orientations créatives à l'aide du modèle de document de brief créatif ClickUp

Comment utiliser ChatGPT pour automatiser les briefs créatifs

Un brief créatif est un document succinct qui définit l'orientation d'un projet marketing ou créatif.

Traditionnellement, les équipes commerciales et marketing créent ces briefs manuellement, en remplissant des formulaires, en échangeant e-mails et en mettant tout en forme dans un document. Ce processus est chronophage et source d'incohérences.

L'automatisation change la donne. Au lieu de rédiger chaque brief à partir de zéro, vous pouvez utiliser ChatGPT pour le marketing afin de :

Recueillez les détails de la campagne à l'aide d'un formulaire

Envoyez automatiquement ces informations à ChatGPT via une plateforme d'automatisation (comme Make, Zapier ou Power Automate)

Laissez ChatGPT transformer les données brutes en un brief créatif perfectionné

Transférez le brief directement vers votre environnement de travail, tel que ClickUp, Google Docs, e-mail ou tout autre logiciel de gestion de projet créatifs

Une fois que vous avez configuré les paramètres, chaque nouvelle demande de campagne génère automatiquement un brief créatif prêt à l'emploi, sans effort supplémentaire.

Voyons maintenant comment utiliser l'IA pour l'automatisation du marketing.

Étape n° 1 : identifiez les évènements déclencheurs

Commencez par déterminer quand un brief créatif doit être généré. Voici quelques déclencheurs courants :

Un nouveau formulaire de campagne soumis (Google Forms, Typeform, Airtable)

Un nouveau projet créé ou mis à jour dans des outils marketing basés sur l'IA tels que ClickUp

Un formulaire d'intégration client soumis dans votre CRM

Un déclencheur programmé (par exemple, générer des briefs pour des campagnes mensuelles récurrentes)

🧠 Anecdote amusante : Le mot « robot » vient du mot tchèque robota, qui signifie travail forcé ou corvée. Il a été introduit dans une pièce de théâtre de 1921 intitulée R. U. R. ( Rossum's Universal Robots ), qui imaginait des machines remplaçant les travailleurs humains.

Étape n° 2 : structurez votre collecte de données

Avant que ChatGPT puisse créer un brief, vous devez disposer d'un moyen structuré pour collecter les détails de la campagne. Commencez par remplacer les formulaires de saisie manuels par les formulaires ClickUp.

Vous pouvez même utiliser l'IA pour effectuer des études de marché et créer un formulaire dédié à chaque campagne ou client, en saisissant le nom du projet, les objectifs, le public cible, les livrables, les budgets, l'échéancier et le ton.

Accédez à votre liste ClickUp (par exemple, « Campagne créative ») Cliquez sur + Afficher → Formulaire Créez des champs pour toutes les informations requises : Nom du projet/de la campagne Objectifs et buts Public cible Principaux livrables Budget et calendrier Directives de marque ou ton de voix Nom du projet/de la campagne Objectifs et objectifs Cible Livrables clés Budget et échéancier Directives de marque ou style Publiez le formulaire et copiez le lien partageable.

Nom du projet/de la campagne

Objectifs et objectifs

Cible

Livrables clés

Budget et échéancier

Directives de marque ou style

Créez des formulaires personnalisés dans ClickUp. Personnalisez votre formulaire ClickUp en fonction de la nature du flux de travail marketing.

Cela garantit que chaque envoi est standardisé, fournissant ainsi à ChatGPT des informations cohérentes.

🔍 Le saviez-vous ? Dans les grandes agences, le brief n'est pas toujours rédigé par les créatifs. Il est souvent rédigé par les chargés de compte, dont le travail consiste à comprendre en profondeur la marque et le public avant même que l'équipe ne commence à réfléchir à des idées.

Étape n° 3 : effectuez la connexion à une plateforme d'automatisation

Choisissez ensuite un outil d'automatisation des flux de travail, tel que Make (Integromat), Zapier ou Microsoft Power Automate. Ces outils vous permettent de créer la connexion entre les réponses à vos formulaires et ChatGPT.

Par exemple : Déclencher : « Nouvelle tâche dans le dossier xyz de ClickUp » (envoi d'un formulaire)

Action : « Envoyer ces données à ChatGPT via l'API ».

Les plateformes d'automatisation facilitent le mapping des réponses aux formulaires avec les instructions que ChatGPT recevra. Pour ce guide, nous utiliserons Make.

Vous devez d'abord établir la connexion entre ClickUp et Make afin que les données puissent être automatiquement intégrées au flux de travail. Voici comment procéder :

1. Inscrivez-vous ou connectez-vous à Make. com

2. Créez un nouveau scénario (flux de travail d'automatisation)

Sélectionnez ClickUp dans la liste des applications pour commencer à créer un nouveau scénario

3. Ajoutez ClickUp comme déclencheur

Sélectionnez Surveiller la tâche ou Surveiller l'envoi du formulaire .

Connectez votre compte ClickUp en créant un webhook et en suivant les invites à l'écran.

Choisissez la liste dans laquelle vos envois de formulaire créent des tâches.

Configurez le déclencher pour qu'il s'exécute chaque fois qu'une nouvelle tâche (réponse au formulaire) est créée.

Auteur la connexion pour permettre à Make d'accéder à vos données ClickUp et de les utiliser

🧠 Anecdote amusante : l'automatisation existe dans le domaine de la musique depuis des siècles. Les pianos mécaniques, inventés à la fin du XIXe siècle, pouvaient jouer des morceaux entiers à l'aide de rouleaux de papier perforés, automatisant ainsi le divertissement bien avant l'avènement des technologies numériques.

Étape n° 4 : envoyez les données à ChatGPT via Make.

Il est maintenant temps d'utiliser ChatGPT pour la création de contenu.

Avant de vous connecter, vous aurez besoin de votre clé API OpenAI (c'est ce qui permet à Make.com de communiquer avec ChatGPT).

Comment obtenir votre clé API OpenAI

1. Rendez-vous sur le site web d'OpenAI 2. Connectez-vous à votre compte 3. Dans les paramètres de votre compte, recherchez les clés API 4. Cliquez sur Créer une nouvelle clé secrète

Obtenez votre clé API OpenAI sur le site web

💡 Conseil de pro : copiez et collez la clé API dans un endroit sûr. Il s'agit d'un affichage unique, donc une fois que vous aurez fermé la fenêtre, vous ne verrez plus la clé.

Retournez sur Make.com et faites ceci

1. Ajoutez un module HTTP ou OpenAI dans votre scénario

Utilisez HTTP → Make a Request si vous souhaitez effectuer une connexion directe à l'API

Ou faites la sélection du module OpenAI préconfiguré (si disponible)

2. Lorsque vous y êtes invité, collez la clé API pour connecter votre compte OpenAI. Vous êtes désormais lié !

Connectez Make à ChatGPT à l'aide de la clé API

C'est là que l'automatisation devient « intelligente ». Au lieu d'écrire une nouvelle invite à chaque fois, vous créez un modèle d'invite clair avec des espaces réservés qui extraient les détails de votre formulaire (par exemple, un formulaire ClickUp, Typeform ou Google Form).

📌 Exemple d'invite, instructions : Générez un brief créatif à partir des informations suivantes : Nom du projet : {{Nom du projet}} Objets du projet : {{Objets}} Cible : {{Cible}} Livrables : {{Livrables}} Échéancier : {{Échéancier}} Budget : {{Budget}} Ton/Directives/Préférences stylistiques : {{Directives}}

Ici, les espaces réservés {{Nom du projet}}, {{Objectifs}}, etc. seront automatiquement remplis avec les valeurs réelles que votre équipe ou votre client saisit dans le formulaire.

Chaque fois qu'un nouveau formulaire est soumis dans ClickUp (ou tout autre outil auquel vous êtes connecté), Make capture les réponses du formulaire, met en forme les données dans le modèle de prompt et les envoie à ChatGPT via votre connexion API.

Une fois le déclencheur activé, ChatGPT traite instantanément les informations et renvoie un brief créatif bien structuré, adapté aux détails du projet.

💡Conseil de pro : lorsque vous configurez le module, choisissez un modèle ChatGPT (par exemple, GPT-5) et modifiez les paramètres : Température : Ajustez la créativité (plus faible = plus précis, plus élevé = plus imaginatif)

Jetons maximum : Contrôlez la longueur du brief

Étape n° 5 : créez un document ClickUp avec le brief

Une fois que ChatGPT a créé le brief créatif, vous vous demandez peut-être quoi en faire. Copier-coller manuellement va à l'encontre de l'objectif de l'automatisation.

Automatisons la dernière étape pour livrer le brief directement là où votre équipe en a besoin.

Ajoutez le module « Créer un document » de ClickUp dans Make, comme vous l'avez fait à l'étape n° 3 Choisissez l'emplacement parent (même liste ou dossier Docs dédié) Utilisez la sortie ChatGPT comme contenu document Définissez le titre de manière dynamique (par exemple, Brief créatif – {{Nom du projet}})

De cette façon, chaque campagne dispose automatiquement de son propre brief créatif stocké et partageable dans ClickUp Document.

🔍 Le saviez-vous ? Dans les années 1980, les usines ont commencé à adopter des contrôleurs logiques programmables (PLC), qui permettaient de reprogrammer les machines pour différentes tâches au lieu de les limiter à un seul processus.

Échantillon d'invites ChatGPT pour l'automatisation des briefs créatifs

Maintenant que vous avez vu comment fonctionne ChatGPT, vous aurez également besoin d'invites, instructions qui le guident pour générer des briefs structurés et utiles. Voici quelques exemples que vous pouvez adapter à votre processus créatif :

1. Réception de la campagne → Brief complet

Créez un brief créatif pour une campagne marketing à l'aide des informations suivantes : Projet : {{campaign_name}}, Objectifs : {{objectives}}, Public : {{audience}}, Livrables : {{deliverables}}, Échéancier : {{timeline}}, Budget : {{budget}}, Directives : {{guidelines}}. Mettez-les en forme en sections : aperçu, objectifs, public, livrables, échéancier, budget.

2. Briefing adapté au ton

Vous êtes stratège de marque. Générez un brief créatif à partir des informations suivantes : {{form_data}}. Le brief doit adopter un ton professionnel mais convivial, conforme aux {{brand_guidelines}}. Incluez une suggestion de slogan et trois idées de thèmes pour la campagne.

3. Brief de campagne multicanal

À partir de cette entrée {{form_data}}, générez un brief créatif qui inclut des livrables adaptés à plusieurs canaux (réseaux sociaux, e-mail, blog, publicités payantes). Mettez en avant les objectifs spécifiques à chaque canal, les informations sur l'audience et les messages recommandés adaptés à chaque canal.

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour les briefs créatifs

Lorsque vous utilisez ChatGPT pour générer des briefs créatifs, il est essentiel d'être conscient de ses limites. Voici cinq limites clés à garder à l'esprit :

incohérence du message de la marque : *les résultats de ChatGPT peuvent varier considérablement en fonction de la formulation ou de la structure de l'invite, ce qui rend difficile le maintien d'un ton cohérent tout au long des campagnes

vision stratégique limite : *Bien que performant en matière de mise en forme et de langage, ChatGPT manque d'une véritable connaissance du marché. Il ne peut pas interpréter les tendances ni suggérer une stratégie concrète comme le ferait un spécialiste du marketing humain

écart en matière de créativité et d'originalité :* les idées générées par la IA convergent souvent vers des concepts familiers plutôt que véritablement novatrices ; l'expertise humaine permet toujours d'affiner les nuances et l'originalité

Hallucinations et désinformation : il arrive parfois que ChatGPT génère avec assurance des informations inexactes ou inventées, ce qui nécessite une vérification minutieuse des faits

Risque de dépendance cognitive excessive : Une utilisation excessive de Une utilisation excessive de l'IA dans la publicité et les tâches créatives peut freiner la réflexion humaine, nuisant ainsi à la propriété profonde, à la pensée critique et à la perspicacité authentique dans le travail de marketing

🔍 Le saviez-vous ? Certains briefs comprennent des moodboards, des palettes de couleurs et même des playlists. Les agences estiment que le partage d'une ambiance visuelle ou musicale permet d'harmoniser plus rapidement le travail de l'équipe créative que les mots seuls.

Organisez facilement vos briefs créatifs à l'aide de ClickUp

ClickUp pour les équipes marketing est l'application tout-en-un pour le travail, combinant tâches, documents, discuter, tableaux de bord et IA dans un espace de travail unifié.

Écoutez le témoignage de Chelsea Bennett, utilisateur actuel chez Lulu Press:

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en connexion avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

ChatGPT seul peut créer des briefs qui manquent de contexte ou de positionnement de marque. Avec ClickUp, vous obtenez des briefs structurés et partageables liés à vos projets.

Voyons comment cela rend la création de briefs plus intelligente et plus collaborative. 👀

Rationalisez les briefs créatifs

Bien que ChatGPT propose du contenu généré par l'IA, il ne s'intègre pas naturellement dans les flux de travail de vos projets. Les équipes doivent souvent encore effectuer la distribution des briefs manuellement, désigner des réviseurs ou mettre à jour les outils de suivi des projets.

ClickUp Automatisations élimine ce goulot d'étranglement.

Configurez les automatisations ClickUp pour vous assurer que les tâches et les briefs sont attribués automatiquement

Par exemple, lorsqu'un brief créatif est téléchargé dans ClickUp Docs, ClickUp Automatisations peut déclencher un flux de travail qui crée automatiquement la tâche de conception, désigne le directeur artistique comme réviseur et met à jour le statut de la tâche sur « en cours » Le responsable marketing reçoit ensuite un rappel de la date d'échéance, ce qui permet de maintenir l'ensemble du cycle du brief en mouvement.

Grâce aux intégrations ClickUp, ce brief peut ensuite être instantanément stocké dans Google Drive, lié à une campagne HubSpot ou transféré vers un outil de conception visuelle tel que Figma.

Voici d'autres exemples d'automatisation:

informez les parties prenantes : *Alertez le responsable marketing lorsqu'un brief est finalisé afin qu'il puisse aligner les échéanciers des campagnes

Générer des sous-tâches : Divisez automatiquement le brief en sous-tâches pour les concepts de design, les brouillons de texte et les validations d'actifs

Suivez la progression : déplacez le brief vers « Prêt pour le lancement » une fois que toutes les tâches liées sont achevées

Recueillir les commentaires : Envoyez un rappel aux réviseurs si aucun commentaire n'est ajouté dans les deux jours suivant l'attribution de la tâche

Archiver les briefs : stockez les briefs achevés dans un dossier dédié une fois les campagnes lancées, pour pouvoir les consulter ultérieurement

🚀 Avantage ClickUp : avec ClickUp Brain et Autopilot Agents , vous ne vous contentez pas d'automatiser des étapes, vous orchestrez des flux de travail entiers. Décrivez ce dont vous avez besoin en anglais simple, par exemple « Créer un brief de blog pour « Comment faire du marketing sur Reddit » et l'attribuer au responsable marketing. » ClickUp Brain génère instantanément le brief, tandis que votre agent Autopilot attribue la tâche, fixe les dates d'échéance et suggère les prochaines actions, le tout automatiquement, dans un seul et même espace de travail. Laissez ClickUp Brain gérer vos briefs créatifs : générez, organisez et optimisez chaque demande marketing avec une précision alimentée par l'IA

Centralisez et collaborez

ClickUp Documents conserve tous les briefs créatifs au même endroit, ce qui facilite leur accès, leur organisation et leur lien direct avec le travail de campagne.

Par exemple, lorsqu'un brief créatif pour une nouvelle publicité vidéo est rédigé dans ClickUp Docs, le chef de projet peut étiqueter l'éditeur dans le document pour confirmer l'échéancier. Dans le même temps, le rédacteur ajoute le brouillon du script dans une section distincte. Comme il s'agit du même document évolutif, les mises à jour conservent leur visibilité pour tout le monde, sans confusion entre les versions.

Affichez et liez les briefs créatifs directement dans ClickUp Docs pour un accès facile et une harmonisation des campagnes

Les membres de l'équipe peuvent commenter, suggérer des modifications en cours et suivre l'historique des versions. Vous pouvez également organiser les briefs, les ressources et les notes à l'aide de dossiers, de champs personnalisés et d'activer/désactiver, créant ainsi des documents structurés et faciles à parcourir qui sont stockés dans un espace de travail unifié.

🤩 Bonus : avec ClickUp Brain, la rédaction et le perfectionnement des briefs sont encore plus rapides. Vous pouvez inviter l'IA à écrire directement dans le document pour résumer les contributions à la campagne, reformuler des sections, développer des idées ou transformer des notes en forfaits d'action. Invitez ClickUp Brain dans Document à générer des briefs créatifs ✅ Essayez cette invite : Créez un brief créatif avec un plan détaillé pour une campagne sur les réseaux sociaux visant à promouvoir notre nouvelle bouteille d'eau écologique. Incluez l'objet de la campagne, la cible, les messages clés, les canaux suggérés, l'échéancier et les considérations budgétaires. Ajoutez-y une nouvelle perspective.

Utilisez l'IA dans tout votre environnement de travail

Même si vous avez déjà eu un aperçu de ce que ClickUp Brain peut faire dans Docs et Automatisation, ce n'est qu'une infime partie de tout ce qu'il peut faire.

Contrairement à ChatGPT, qui génère du contenu de manière isolée, ClickUp Brain dispose du contexte achevé de vos projets, tâches, documents et applications connectées, ce qui le rend plus intelligent, plus rapide et en fait la meilleure alternative à ChatGPT.

Voici quelques autres cas d'utilisation de l'IA:

Obtenez des réponses instantanées : accédez à votre environnement de travail avec la gestion des connaissances par l'IA. Posez des questions telles que « Quels étaient les principaux objets de la campagne YouTube ? » ou « Quels briefs font référence aux nouvelles directives de la marque ? » et obtenez des réponses instantanées et précises avec un contexte complet

Demandez ClickUp Brain pour obtenir les résumés de réunion et toutes les informations nécessaires

Générez du contenu spécifique à chaque rôle : rédigez des briefs créatifs achevés, des résumés de campagne ou des propositions prêtes à être présentées aux clients avec AI Writer for Work, en conservant le ton de votre marque. Vous pouvez également affiner les messages, développer certaines sections ou traduire le contenu

Rédigez des scripts pour des scénarios spécifiques avec ClickUp Brain

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX va encore plus loin. Il s'agit de votre assistant IA dédié, accessible où que vous travailliez. Il unifie : Données ClickUp

Applications connectées

Modèles linguistiques de grande taille (ChatGPT, Claude, Gemini)

Recherche sur le Web Brain MAX élimine la prolifération de l'IA en centralisant le contexte, la recherche, l'automatisation et la création. Vous avez besoin de vérifier l'avancement d'une campagne ? Avec ClickUp Brain MAX, vous pouvez rechercher toutes les tâches associées, extraire les fichiers de conception de Figma et rédiger un résumé concis de l'avancement. Une fois prêt, vous pouvez partager le résumé directement dans ClickUp Chat, afin de tenir votre équipe informée sans quitter l'espace de travail.

Exécutez les briefs créatifs en mode automatique

Les agents ClickUp Autopilot agissent comme des coéquipiers pilotés par l'IA, assurant le bon déroulement de tout sans nécessiter de vérifications constantes.

Grâce aux agents Autopilot préconfigurés, vous pouvez : *rapport hebdomadaire : publiez un résumé de tous les briefs actifs, y compris les échéances, les étapes de révision et les approbations en attente

*rapport quotidien : partagez un bref récapitulatif des nouveaux envois, des révisions et des briefs achevés afin de maintenir la cohésion de l'équipe

*compte rendu d'équipe : générez automatiquement des mises à jour sur le travail effectué, les briefs en cours de révision et les obstacles rencontrés

Agent de réponses automatiques : répondez instantanément aux questions courantes telles que « Quels briefs sont en attente de révision graphique ? » en extrayant des données réelles de votre environnement de travail

Utilisez les agents ClickUp Autopilot pour attribuer, mettre à jour et assurer le suivi automatique des briefs créatifs

Et vous n'êtes pas limité à cela. Les agents Autopilot personnalisés vous permettent d'adapter encore davantage vos flux de travail.

Par exemple, vous pouvez configurer un agent qui : Créez des tâches à partir d'idées issues de brainstormings dans ClickUp Tableaux blancs

Mise à jour automatique des briefs avec le statut des commentaires

Signalez les briefs en retard pour un traitement avec priorité

Pour en savoir plus sur l'automatisation des processus marketing et créatifs, cliquez ici :

Surveillez et analysez les indicateurs de projet

Les tableaux de bord ClickUp vous offrent une vue en temps réel de tous vos briefs créatifs, campagnes et activités de l'équipe. Grâce aux rapports programmés, vous pouvez envoyer automatiquement par e-mail des mises à jour de période aux parties prenantes, directement depuis n'importe quel tableau de bord.

Extrayez les données pertinentes des tâches, des documents et des commentaires grâce aux cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp

De plus, les cartes IA ajoutent de l'intelligence à vos tableaux de bord pour :

résumer l'activité : *Obtenez des mises à jour instantanées sur l'avancement de la campagne, l'achevement des tâches et les contributions de l'équipe

*résumés exécutifs : produisez des aperçus de haut niveau pour la direction, y compris les jalons et l'état d'avancement du projet

rapports personnalisés : *Posez des questions spécifiques à l'IA, telles que « Quels briefs sont en retard ? » ou « Quels sont les obstacles de cette semaine ? »

30 % des travailleurs estiment que l'automatisation pourrait leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % estiment qu'elle pourrait leur permettre de débloquer 3 à 5 heures pour se concentrer sur un travail approfondi. Même ces petits gains de temps s'additionnent : deux heures récupérées par semaine équivalent à plus de 100 heures par an, un temps qui pourrait être consacré à la créativité, à la réflexion stratégique ou au développement personnel.

Accélérez les choses grâce aux modèles

Obtenez un modèle gratuit Forfait vos campagnes et capturez vos idées créatives grâce au modèle de document de brief créatif ClickUp

Prêt à l'emploi et facile à utiliser, le modèle de document de brief créatif ClickUp aide les équipes à définir et à gérer leurs projets créatifs dans un espace clair et structuré.

Voici comment cela vous offre de l'assistance au quotidien :

Consignez les objectifs de la campagne, les détails du public cible, les échéanciers et les budgets dans un document structuré unique

Ajoutez des sections pour les mots-clés cibles et les notes d'optimisation afin de rationaliser la gestion de projet SEO

Associez directement le brief aux tâches afin que les designers, les rédacteurs et les responsables restent alignés sur les prochaines étapes

Créez des espaces de brainstorming qui encouragent les équipes à appliquer différentes techniques d'idéation

Assurez la clarté des approbations en étiquetant les réviseurs et en effectuant le suivi des validations dans le document

Centralisez les briefs créatifs avec ClickUp

L'automatisation des briefs créatifs avec ChatGPT peut vous faire gagner un temps précieux, mais ce n'est pas une solution achevée : le contexte peut être perdu, les mises à jour dispersées et des suivis manuels peuvent être nécessaires.

ClickUp élimine ces silos en regroupant vos tâches, vos documents, vos tableaux de bord et votre IA dans un seul espace de travail. Avec ClickUp Brain, vous bénéficiez d'une assistance IA intelligente pour les résumés, le contenu et les informations, tandis que ClickUp Automations se charge des étapes répétitives.

Alors, pourquoi ne pas franchir l'étape et regrouper tout votre travail créatif en un seul endroit ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!