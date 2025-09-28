Modèles gratuits de listes de tâches de gestion de projet pour organiser efficacement votre travail

La gestion de projet, c'est comme jongler avec trois balles : le temps, le coût et la qualité.

Si vous avez déjà essayé de jongler avec ces trois tâches, vous savez que c'est plus facile à dire qu'à terminé. Les délais surgissent de nulle part, les budgets diminuent et, d'une manière ou d'une autre, la qualité du travail peut sembler être la première chose à en pâtir.

C'est là que les modèles de listes de tâches de gestion de projet vous sauvent la mise. Que vous dirigiez le lancement d'un produit ou planifiiez une fête au bureau, ils vous aident à gérer les tâches, les échéanciers et les membres de l'équipe sans effort. Dans cet article, nous explorons les meilleurs modèles de listes de tâches de gestion de projet pour vos besoins personnels et professionnels.

🔎 Le saviez-vous ? Environ 76 % des employés souffrent d'épuisement professionnel à un moment ou à un autre de leur carrière.

*que sont les modèles de listes de tâches pour la gestion de projet ?

*un modèle de liste de tâches de gestion de projet est un cadre préétabli permettant de planifier, d'organiser et de suivre les tâches d'un projet. Considérez-le comme le centre de commande de votre projet, qui vous aide à structurer le flux de travail de bout en bout

Voici les éléments standard d'un modèle de liste de tâches de projet :

liste des titres des tâches* : comprend une liste des tâches à achever pour mener à bien le projet afin d'éviter toute confusion

Assigné : indique qui est assigné à quelles tâches. Cela permet d'éviter les doublons et de responsabiliser l'équipe

Date d'échéance : met en évidence les dates limites des tâches afin que votre équipe puisse hiérarchiser le travail et garantir son achèvement dans les délais impartis

Statut : affiche le statut des tâches. Grâce à un suivi précis du statut, il est facile d'apporter des ajustements

Dépendances : liste les noms des tâches qui dépendent d'autres tâches et met en évidence leurs relations afin de garantir un flux de travail fluide

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de liste de tâches pour la gestion de projet ?

Un modèle de gestion des tâches de projet efficace est clair, personnalisable et facile à mettre à jour. Voici les critères à prendre en compte lors du choix d'un modèle :

Utilisateur-friendly : recherchez un modèle au format clair et intuitif

détails clairs des tâches* : envisagez un modèle de liste de tâches de gestion de projet contenant des informations pertinentes, telles que les délais, le chef d'équipe et l'assigné

Mises à jour en temps réel : choisissez des modèles qui permettent la modification en cours et les mises à jour en temps réel. Cela permet à tout le monde d'être sur la même page, en particulier dans les équipes à distance et interfonctionnelles

Tri par priorité : sélectionnez un modèle qui vous aide à marquer et filtrer les tâches clés afin que les tâches à fort impact soient traitées en premier

Collaboratif : choisissez des modèles de listes de tâches de gestion de projet faciles à partager et à modification en cours ensemble

Suivi visuel : recherchez des modèles qui incluent des indicateurs de progression, tels que des cases à cocher ou des barres de suivi en pourcentage

Notes et commentaires : privilégiez un modèle comportant des espaces pour les notes ou les remarques. Cela améliore la communication et permet de saisir le contexte

13 modèles de listes de tâches pour la gestion de projet

Avez-vous parfois l'impression que ce sont vos projets qui vous dirigent, plutôt que l'inverse ? C'est une situation courante.

C'est précisément pour cela qu'il existe des logiciels dédiés à la gestion de projet. Pour simplifier votre travail, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, se démarque grâce à son flux de travail intuitif et ses modèles structurés.

Voici les meilleurs modèles de listes de tâches pour la gestion de projet à essayer :

1. Modèle de liste ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les bugs signalés et résolus dans les projets grâce au modèle de liste ClickUp

Pour les équipes qui jonglent avec plusieurs priorités, le modèle de liste ClickUp offre un moyen clair et intuitif de saisir, d'organiser et d'exécuter des flux de travail basés sur les tâches.

Ce modèle prend en charge la hiérarchie, le suivi des statuts et les étiquettes à code couleur. Les utilisateurs peuvent décomposer les initiatives de grande envergure en étapes détaillées tout en conservant une visibilité sur les échéances, les prochaines étapes et les blocs.

De plus, grâce aux rappels, aux automatisations et aux avertissements de dépendance, le suivi est transparent.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des listes claires et repliables pour le suivi de chaque phase d'un projet

Utilisez des vues personnalisées pour une meilleure supervision

Associez des documents ou des fichiers à vos tâches

🔑 Idéal pour les chefs de projet, les équipes informatiques et les chefs d'équipe qui souhaitent mettre en place un processus structuré de résolution des bugs afin de maintenir le projet sur la bonne voie.

📣 Témoignage client : voici ce que Philip Storry, administrateur système senior chez SYZYGY, avait à dire sur l'utilisation de ClickUp : Nous utilisions auparavant Jira pour certaines tâches de gestion de projet et divers outils au niveau des petites équipes, mais nous avions besoin de trouver une solution aussi flexible que Jira sans être aussi intimidante pour le personnel non technique. ClickUp était la meilleure combinaison entre facilité d'utilisation, fonctionnalités et puissance. Nous utilisions auparavant Jira pour certaines tâches de gestion de projet et divers outils au niveau des petites équipes, mais nous avions besoin de trouver une solution aussi flexible que Jira sans être aussi intimidante pour le personnel non technique. ClickUp était la meilleure combinaison entre facilité d'utilisation, fonctionnalités et puissance.

2. Modèle de liste à faire simple ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des tâches de projet et suivez leur progression grâce au modèle de liste de tâches simple ClickUp

La clé de la réussite d'un projet réside dans la mise en place d'un plan organisé pour chaque tâche. Mais comment y parvenir ? Grâce au modèle de liste de tâches simple ClickUp. Son interface minimaliste vous permet de saisir des tâches, de les cocher et d'ajuster rapidement les priorités.

Ce modèle présente une fonctionnalité de disposition intuitive qui vous aide à planifier des listes de tâches détaillées. Le format checklist facilite le marquage des tâches achevées et le suivi de la progression. De plus, il vous aide à lier les pages et les références, afin que tout soit accessible.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Activez/désactivez facilement les éléments achevés et les éléments en attente

Définissez des rappels de tâches sans avoir à configurer de flux de travail complexes

Intégrez Google Sheets, YouTube, Miro et d'autres liens vers des environnements de travail pour une consultation rapide

Classez les tâches par étape et par type de projet à l'aide de pages et de sous-pages

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les chefs d'équipe et les équipes opérationnelles à la recherche d'une disposition intuitive pour le suivi de la réussite des projets.

💡 Bonus : essayez ClickUp Brain MAX, l'assistant contextuel Work AI bureau qui vous comprend vraiment, car il connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils d'IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore. Voici comment : Effectuez des recherches instantanées dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications de connexion + le Web pour localiser des fichiers, des documents et des pièces jointes

Utilisez les commandes vocales avec Talk to Text pour dicter des notes, créer des tâches, organiser des réunions et bien plus encore, sans les mains, afin de rendre la gestion de projet plus rapide et plus efficace

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour l'entreprise

3. Modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez les tâches du projet de manière détaillée grâce au modèle de liste des tâches à faire quotidiennes ClickUp

Vous avez une vue d'ensemble de la manière dont vous souhaitez faire avancer le projet. Mais pour respecter les délais, votre équipe a besoin d'instructions claires. C'est là que le modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp vient à votre secours.

Les sections dédiées de ce modèle de liste à faire vous permettent d'ajouter l'emplacement de la tâche, des notes riches en contexte et d'autres détails pour des tâches et des projets spécifiques.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des checklist et des jalons pour faciliter la planification et le suivi

Définissez les priorités et affectez les membres de l'équipe pour une réalisation dans les délais impartis

Créez un tableau pour suivre d'un seul coup d'œil les tâches achevées et en cours

Triez les tâches par étape ou par catégorie de projet pour plus de clarté

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe, les gestionnaires de projet et les membres à la recherche d'un format organisé pour regrouper les tâches quotidiennes d'un projet en un seul endroit.

💡 Conseil de pro : Réfléchissez et créez une liste visuelle des tâches à faire pour achever votre projet grâce aux tableaux blancs ClickUp. Cette fonctionnalité vous aide à : Transformez vos idées liées à la gestion de projet en tâches concrètes de manière visuelle avec votre équipe

Assurez la collaboration entre les membres de l'équipe

Créez un flux de travail fluide en temps réel que l'équipe pourra suivre Collaborez visuellement avec votre équipe à l'aide des tableaux blancs ClickUp

4. Modèle de gestion des tâches quotidiennes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez la bonne organisation de votre équipe et le bon déroulement de vos projets grâce au modèle de gestion des tâches quotidiennes ClickUp

Le modèle de gestion des tâches quotidiennes ClickUp est conçu pour les employés très performants qui ont besoin d'un aperçu quotidien de tous les projets, éléments à mener et échéances.

Le tableau d'état affiche les tâches achevées, en cours ou en attente, afin que vous sachiez toujours où en sont les choses. Le plus intéressant ? Le modèle vous aide à voir ce qui a fonctionné et ce qui doit être amélioré, afin que votre productivité ne soit jamais affectée.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les tâches quotidiennes telles que les rapports de fin de journée et les activités récurrentes

Obtenez un aperçu rapide grâce à des tableaux de bord visuels, des graphiques, des listes, des documents et des signets

Créez des listes de tâches individuelles pour les différentes étapes du projet et les différentes catégories de tâches

Ajoutez des notes pour fournir du contexte ou partager des commentaires directement dans les tâches

🔑 Idéal pour : les équipes qui lancent un nouveau projet ou cherchent à optimiser les processus existants.

5. Modèle de tâches de gestion de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Réalisez vos projets dans les délais impartis grâce au modèle de tâches de gestion de projet ClickUp

Le modèle de tâches de gestion de projet ClickUp prend en charge l'attribution des tâches avec contrôle d'accès, garantissant ainsi que seules les bonnes personnes traitent les bonnes tâches. Les jalons servent de repères motivants et la vue Tableau affiche l'état d'avancement des tâches. De plus, la barre de progression intégrée se met à jour automatiquement au fur et à mesure que vous avancez. Vous pouvez également évaluer les compétences et la disponibilité des membres de l'équipe pour une répartition efficace du travail.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Liste les objectifs généraux et les objectifs spécifiques à chaque projet

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour les rapports sur l'état de santé du projet et sur le statut des tâches

Ajoutez des estimations de durée et suivez le temps passé pour identifier les lacunes et optimiser la productivité

🔑 Idéal pour : les petites équipes, les chefs de projet et les responsables des opérations à la recherche d'un modèle dédié pour gérer efficacement leurs projets.

🧠 Anecdote : Les jalons ont été utilisés pour la première fois par les Romains le long des routes, avec des informations telles que la distance jusqu'à la ville la plus proche, la date de construction du tronçon et le nom de la personne qui l'avait financé.

6. Modèle de gestion de tâches simple ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des listes à faire, visualisez les tâches et suivez la progression grâce au modèle de gestion de tâches simple ClickUp

Vous souhaitez que votre projet reste sur la bonne voie et sans stress ? Le modèle de gestion de tâches simple ClickUp vous aide à y parvenir.

Cela donne à votre équipe une feuille de route claire et des normes à suivre. Les catégories de tâches, basées sur l'état d'achevé et l'étape du projet, permettent de structurer le flux de travail. Grâce aux commentaires et aux libellés, chaque tâche est riche en contexte et exploitable.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Personnalisez les champs avec des évaluations, des niveaux d'importance des tâches, et plus encore

Créez un échéancier de projet pour obtenir rapidement une vue d'ensemble et effectuer des ajustements

Utilisez des étiquettes personnalisées et attribuez-les aux tâches pertinentes

🔑 Idéal pour : les équipes opérationnelles, les managers d'équipe et les employés qui souhaitent organiser et assurer le suivi des tâches d'un projet.

📣 Témoignage client : voici pourquoi Alfred Titus, responsable du soutien administratif chez Brighten A Soul Foundation, pense que ClickUp est une excellente option pour collaborer sur des tâches : Pour toute organisation qui peine à gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration entre les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste des tâches à faire et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression globale des projets afin de garantir le respect des délais. Pour toute organisation qui peine à gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration autour des tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste des tâches à faire et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre l'avancement global des projets afin de garantir le respect des délais.

7. Modèle de liste à faire ClickUp Calendar

Obtenez un modèle gratuit Tenez à jour une liste à faire dans un calendrier pour chaque membre associé au projet grâce au modèle de liste à faire du calendrier ClickUp

Lorsque les échéances et les dates d'échéance dominent votre journée, le modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp vous apporte une clarté visuelle. La disposition basée sur le temps vous aide à identifier les goulots d'étranglement et à équilibrer votre charge de travail.

Il propose deux affichages de calendrier : l'un pour le suivi des tâches par étape ou par type de projet, et l'autre pour afficher les tâches attribuées. Pour plus de clarté, il vous aide à ajouter des ressources spécifiques, des pièces jointes et des commentaires.

De plus, grâce à un formulaire de demande de réunion personnalisable, votre équipe peut planifier des réunions pour discuter de l'avancement ou des idées.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Classez les employés par rôle et par service pour une meilleure répartition des tâches

Évaluez la productivité de chaque membre de l'équipe pour faciliter la planification et le suivi des performances

Mapper votre liste à faire directement sur un calendrier quotidien, hebdomadaire ou mensuel

Liste à la fois un aperçu complet des tâches et des tâches détaillées et réalisables pour l'équipe

🔑 Idéal pour les chefs de projet et les chefs d'équipe qui souhaitent évaluer la productivité de leur équipe et gérer la répartition et la planification des tâches.

💡 Conseil de pro : les outils basés sur l'IA, tels que ClickUp Brain, vous aident à maintenir un flux de travail fluide pour que vos projets restent opérationnels. Voici comment cela fonctionne : Automatisez les tâches répétitives, telles que les rappels ou le déplacement des tâches lorsqu'elles sont marquées comme « terminées »

Générez instantanément un résumé de la progression du projet

Obtenez des suggestions pour améliorer la planification et le suivi de vos projets Créez et attribuez des tâches et des sous-tâches en toute simplicité avec ClickUp Brain

8. Modèle ClickUp Work To Do

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos projets, hiérarchisez les tâches à faire et suivez visuellement leur progression grâce au modèle ClickUp Work To Do

Que vous soyez un gestionnaire jonglant avec les demandes ou le suivi des livrables, le modèle ClickUp Work À Faire vous aide à refléter votre charge de travail réelle.

Il vous aide à hiérarchiser les tâches par ordre d'importance ou d'urgence, à structurer le travail en listes avec des sous-tâches et des dates d'échéance, et à visualiser la progression à l'aide des vues Kanban ou Gantt.

De plus, grâce au suivi du temps intégré, vous obtenez une estimation des heures de travail nécessaires pour planifier les échéanciers.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Configurez des automatisations pour attribuer des tâches aux membres de l'équipe

Ajoutez des champs tels que le budget, le niveau de productivité et les évaluations de réussite pour afficher une vue d'ensemble achevée

Classez les tâches du projet par priorités quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles

Ajoutez des liens de référence, des fichiers de ressources et des notes pour que tout reste accessible

🔑 Idéal pour : les managers d'équipe qui cherchent à organiser les tâches et la charge de travail pour assurer la réussite d'un projet.

9. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Trouvez le cadre de gestion des tâches qui vous convient et assurez la cohésion de votre équipe grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

Le modèle de gestion des tâches de ClickUp est conçu pour aider les équipes à rester organisées, concentrées et à jour dans leur travail quotidien. Grâce à ses listes intégrées pour les actions à mener, les idées et les tâches en attente, il crée un flux de travail clair qui permet de faire avancer les tâches sans rien laisser passer.

Il prend en charge les tâches personnelles détaillées et les initiatives à l'échelle de l'équipe. Les vues et catégories personnalisables lui permettent de s'adapter à pratiquement tous les flux de travail. De plus, de brèves notes pour chaque tâche apportent des précisions contextuelles.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez les statuts, les étiquettes et les filtres pour organiser les tâches et surveiller les taux d'achevé

Intégrez-les à ClickUp Document et ClickUp Chat pour plus de contexte

Configurez des automatisations pour les rappels, les calculs et d'autres fonctions afin de garantir la précision

Attribuez des dépendances entre les tâches pour un flux de travail fluide et ininterrompu

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe et les chefs de projet qui cherchent à organiser les tâches d'un projet pour un flux de travail fluide.

💡 Conseil de pro : consultez les rapports d'achevé des tâches en un clin d'œil grâce aux tableaux de bord ClickUp. Personnalisez les rapports en fonction de votre flux de travail pour faciliter le suivi des tâches du projet. Voici ce qui est à faire : Consultez les tâches attribuées, les tâches achevées et les tâches en cours pour identifier les goulots d'étranglement

Obtenez des réponses concernant les estimations de durée et les dépendances afin d'optimiser les flux de travail et de planifier vos projets

Ajoutez des cartes pour afficher différents diagrammes, tels que les tâches à risque et plus encore

10. Modèle de liste d'activités ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez les activités de vos projets et assurez-vous que le flux de travail se déroule sans heurts grâce au modèle de liste d'activités ClickUp

Vous avez mis en place le plan du projet, mais son bon déroulement dépend de l'organisation des moindres détails. Le modèle de liste d'activités ClickUp vous aide à décomposer les tâches importantes en étapes réalisables.

Grâce aux documents de projet intégrés, il facilite la réflexion sur l'étendue du travail et la définition des étapes. La vue tableau vous aide à créer un processus, ce qui facilite l'identification des lacunes et les ajustements nécessaires. De plus, il est utile pour les activités récurrentes ou basées sur la conformité.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Incluez des descriptions, des contraintes, des ressources et des hypothèses pour chaque activité

Plannez les dépendances pour maintenir un flux de travail fluide et connecté

Suivez la progression des tâches grâce au suivi, qui se met à jour automatiquement à mesure que les tâches sont accomplies

Identifiez les membres, attribuez plusieurs coéquipiers et mettez en évidence la personne responsable

🔑 Idéal pour : les responsables et les équipes opérationnelles à la recherche d'une approche structurée pour organiser les détails des tâches.

📮 ClickUp Insight : Lorsque les tâches invisibles s'accumulent, les conséquences sont réelles : 14 % des employés déclarent que cela rend plus difficile la concentration sur leur travail principal, et 21 % se sentent ralentis et submergés par la pression supplémentaire. Ce fardeau silencieux n'est pas seulement un inconvénient, c'est une menace directe pour les performances et le bien-être de l'équipe. Avec ClickUp Brain, le travail caché ne reste pas longtemps caché. Il peut automatiquement mettre en évidence les tâches en retard, non attribuées ou bloquées, permettant ainsi aux équipes de prendre des mesures avant que les problèmes ne s'aggravent. Laissez ClickUp AI faire le gros du travail afin que votre équipe puisse donner le meilleur d'elle-même.

11. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez de manière transparente des projets et des tâches interfonctionnels grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Vous recherchez un cadre pour gérer efficacement des projets interfonctionnels ? Le modèle de gestion de projet ClickUp apporte de la clarté à la gestion des tâches à travers les échéanciers, les livrables et les équipes.

Il affiche une vue d'ensemble complète, du suivi des risques à la répartition des tâches entre les services. Les tâches de priorité et les dépendances sont regroupées sous l'onglet « Tâches urgentes » afin de simplifier la planification. Le modèle permet également d'organiser les OKR, ce qui facilite l'alignement des tâches et des objectifs.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez vos projets à l'aide de jalons de haut niveau et affichez les échéanciers

Suivez plusieurs projets et gérez tous les détails liés aux tâches en un seul endroit

Créez des formulaires pour recueillir des informations, des documents pour réfléchir et des listes pour structurer les tâches

Suivez l'avancement des travaux grâce à des rapports de statut détaillés pour rester informé et respecter le calendrier

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les gestionnaires de portefeuille et les responsables de programme à la recherche d'un moyen simple de gérer leurs projets et leur travail.

🧠 Anecdote amusante : Il existe un musée de l'échec qui présente les échecs en matière d'innovation afin que vous puissiez en tirer des leçons . Le musée expose plus de 100 produits et services qui ont échoué, provenant d'entreprises renommées telles que Colgate, Pepsico, etc.

12. Modèle de plan de travail de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Disposez d'un plan de projet achevé grâce au modèle de plan de travail ClickUp

Grâce au modèle de plan de travail ClickUp, vous pouvez facilement regrouper tous les éléments de votre projet au même endroit. Il s'agit d'un excellent outil pour visualiser l'échéancier du projet en fonction des dépendances entre les tâches.

La vue chronologique vous permet de planifier la durée des tâches par service. Les automatisations optimisent tout pour rester sur la bonne voie, des mises à jour sur l'achevement des tâches aux rappels opportuns.

De plus, la liste de toutes les activités fournit un aperçu complet, comprenant les calendriers des projets, les dates de début et de fin, les retards, les phases des projets et les évaluations de l'effort.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez un formulaire d'envoi des tâches pour garantir la clarté et la documentation complète des tâches

Transformez les tâches en jalons pour mettre en évidence les réalisations clés et les échéances

Ajoutez des formules pour calculer la durée des activités et garantir la précision de votre échéancier

Regroupez les tâches par phases de projet pour une meilleure structure et une meilleure visibilité

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes opérationnelles à la recherche d'une approche structurée pour organiser les activités et les échéanciers des projets.

🔎 Le saviez-vous ? De nos jours, la plupart d'entre nous utilisons des modèles de diagrammes de Gantt numériques. Cependant, les premiers diagrammes de Gantt étaient créés sur papier, ce qui impliquait de redessiner l'ensemble du diagramme pour le moindre changement. Pour éviter cela, les gestionnaires de projet utilisaient des feuilles de papier pour apporter les modifications nécessaires.

13. Modèle ClickUp Getting Things Done

Obtenez un modèle gratuit Gagnez en clarté sur les tâches et maintenez le projet aligné grâce au modèle ClickUp Getting Things Done

Le modèle ClickUp Getting Things Done transpose le cadre de productivité GTD de David Allen dans un format numérique simplifié. Il est idéal pour les débutants et tous ceux qui souhaitent rapidement saisir, organiser et hiérarchiser leurs tâches.

Organisez vos boîtes de réception, vos actions ultérieures, vos listes d'attente et vos tâches à réaliser « un jour » ou « peut-être » afin de favoriser la concentration et d'améliorer la prise de décision. Les champs « Contexte » et « Commentaire » vous offrent de l'espace pour ajouter des notes détaillées, tandis que les estimations de durée simplifient la planification.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Évaluez le niveau d'énergie requis pour chaque tâche afin de rester organisé et de mieux suivre votre charge de travail

Calculez automatiquement les sommes, les moyennes, les intervalles et bien plus encore pour les budgets et les délais

Associez des fichiers, des références et des ressources pour y accéder facilement

Ajoutez du contexte à l'aide de balises telles que le service, la priorité ou l'étape du flux de travail

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet et les gestionnaires à la recherche d'un modèle pour organiser les tâches de projet.

Optimisez la gestion de vos projets et tâches avec ClickUp

Gérer un projet sans modèle de liste de tâches, c'est comme essayer d'assembler un meuble IKEA sans notice. Bien sûr, vous y arriverez peut-être à terme, mais pas sans manquer des vis, boire trop de café et traverser une petite crise existentielle.

Avec le bon modèle, votre équipe travaille plus rapidement et plus intelligemment, et ClickUp vous offre cela et bien plus encore.

Grâce à ClickUp Brain, aux modèles, aux documents et à d'autres outils de collaboration et de planification, ClickUp vous aide à garder chaque tâche de projet sous suivi.

Fini les tâches oubliées. Fini les approximations. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès maintenant et bénéficiez d'une feuille de route claire pour la gestion des tâches.