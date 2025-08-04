Comment créer des stratégies marketing gagnantes pour les agents immobiliers

Votre concurrent de l'autre côté de la ville a toujours une longueur d'avance sur vous, tandis que vous essayez de le rattraper. En réalité, ce n'est pas parce qu'il est meilleur que vous, mais parce que sa stratégie de marketing sur le terrain est plus efficace.

Improviser votre plan de génération de prospects n'est pas une solution sur le marché immobilier, où l'attention est une devise et où chaque prospect compte. Dans cet article de blog, nous discuterons de stratégies marketing efficaces pour les agents immobiliers et vous donnerons un exemple de la manière dont ClickUp peut vous aider !

Pourquoi les agents immobiliers ont-ils besoin d'une stratégie marketing solide ?

Le marketing aide les gens à se souvenir de vous, à vous faire confiance et à vous choisir. Et une stratégie marketing adaptée vous place au premier plan dans l'esprit de votre public cible.

Voici ce qu'une stratégie efficace peut apporter à votre entreprise immobilière :

Trouvez votre niche dans l'immobilier : Avoir une identité bien définie facilite la publicité ciblée et rend votre message marketing mémorable

Établissez une relation de confiance à long terme grâce à une image de marque cohérente : Un marketing cohérent sur les deux mêmes marchés locaux et auprès du même profil d'acheteurs vous permettra d'obtenir des recommandations très sérieuses

Affirmez votre identité en tant qu'entreprise : Investir votre budget marketing dans le leadership éclairé, la présence au sein de la communauté et l'autorité locale vous aide à attirer des clients potentiels

Évitez les approches génériques : Travaillez avec un Travaillez avec un forfait marketing ciblé pour éviter d'avoir des biographies et des publications sur les réseaux sociaux similaires à celles de vos concurrents

📌 Lorsque vous essayez de parler à tout le monde, vous finissez par ne toucher personne. Trouvez votre public cible et adressez-vous à lui.

Citation d'un agent dans un fil Reddit:

*Si vous êtes un agent immobilier de luxe, soyez un agent immobilier de luxe. Ne publiez pas d'annonces indiquant que vous pouvez obtenir une maison pour débutants pour X $/mois (« moins que votre loyer actuel ! »)... Si vous êtes un agent immobilier spécialisé dans la location, vous disposez d'un réseau, d'une routine et du temps nécessaire pour conclure 10 contrats de location par mois. Soyez-le. Si vous êtes un agent immobilier qui aide les primo-accédants, vous aimez l'aspect pédagogique, aider à passer en revue des tonnes d'informations, établir des relations, etc. Si vous êtes un négociateur et que vous êtes vraiment doué pour trouver des opportunités pour des investisseurs chevronnés... soyez-le

TL;DR : Parlez directement à vos clients et n'essayez pas d'être tout pour tout le monde. Savoir qui sont vos clients et comment vous présenter de manière cohérente, c'est déjà la moitié du travail.

👀 Le saviez-vous ? Il faut en moyenne 30 à 90 jours pour vendre une maison.

Stratégies marketing éprouvées pour les agents immobiliers

Une combinaison de canaux en ligne et hors ligne vous permet de passer d'une liste de biens immobiliers invendus à un contrat signé. Découvrez les meilleures stratégies marketing pour les agents immobiliers afin d'attirer des prospects et d'atteindre votre marché cible.

1. Envoyez des e-mails hebdomadaires

*Loin des yeux, loin du cœur. Si vous n'apparaissez pas chaque semaine dans leur boîte de réception, vous n'êtes pas dans leurs pensées.

Le marketing par e-mail permet de nourrir des prospects à long terme et de fournir des informations précieuses à ceux qui ne sont pas prêts à acheter ou à vendre.

Voici à quoi peut ressembler un effort marketing réussi :

Pulsation du marché : Partagez des statistiques locales sur le logement, telles que la durée moyenne de mise en vente, les ratios récents entre les prix de liste et les prix de vente, ou les nouvelles annonces dans un quartier en vogue

Annonce vedette de la semaine : Mettez en avant une propriété exceptionnelle avec de superbes photos et une proposition de valeur unique (prix, emplacement, fonctionnalités)

Coup de projecteur local : Recommandez un café, un sentier de randonnée ou une petite entreprise de votre quartier et associez-le à l'attrait lifestyle de votre marché

📌 Même si seulement 30 % de vos abonnés ouvrent l'e-mail, les autres voient tout de même votre nom et l'objet du message, ce qui vous positionne comme leur interlocuteur privilégié lorsqu'ils ont besoin d'un service.

🧠 Fait amusant : environ 347 milliards d'e-mails professionnels et grand public sont échangés chaque jour, ce qui fait du marketing par e-mail l'un des canaux marketing les plus efficaces.

2. Entrez en contact avec des clients potentiels

Vous avez besoin de pertinence pour remporter de nouveaux mandats. Concentrez-vous sur les propriétaires situés à proximité de votre dernière annonce immobilière ou vente et contactez-les à froid. Ces contacts chauds réfléchissent déjà à l'activité du marché dans leur quartier.

Vous ne perturbez pas leur journée avec un argumentaire commercial, car vous avez une raison valable d'appeler des acheteurs potentiels. Au contraire, vous leur offrez des informations utiles sur ce qui se passe dans leur quartier.

Voici comment vous pouvez utiliser ce canal marketing :

Ciblez géographiquement votre prospection : Appelez 50 à 100 voisins dans un rayon de quelques blocs autour d'une propriété que vous venez de mettre en vente ou de vendre (mentionnez la maison exacte et son impact sur les valeurs immobilières à proximité)

Misez sur la curiosité : Demandez : « Souhaitez-vous obtenir une estimation de la valeur marchande des maisons dans votre quartier ? » ou « Voulez-vous connaître la valeur actuelle de votre maison ? »

Enregistrez les discussions pour assurer le suivi : Ajoutez les acheteurs potentiels à votre Ajoutez les acheteurs potentiels à votre CRM immobilier , étiquetez-les par quartier et assurez le suivi lorsqu'une autre vente se produit à proximité

📌 Cette stratégie marketing solide renforce votre présence dans des zones spécifiques, aidant vos voisins à se souvenir de vous lorsqu'ils cherchent à acheter une maison.

3. Tirez parti d'une campagne de marketing goutte à goutte

Les vendeurs qui proposent leur bien à la vente par le propriétaire (FSBO) ou dont l'annonce a expiré peuvent se montrer sceptiques, mais ils sont surtout frustrés et dépassés.

Pour gagner leur confiance au fil du temps, élaborez une campagne de marketing immobilier stratégique et concise, une campagne de goutte-à-goutte.

Voici ce que les agences immobilières peuvent faire :

*créez un forfait de cinq à sept étapes : combinez e-mails, textes et appels espacés sur quatre à six semaines, et veillez à ce que chaque message soit bref, personnel et utile

Soyez à l'avant-garde grâce à vos connaissances : Proposez des services immobiliers tels qu'un rapport sur les ventes récentes dans le quartier, une estimation gratuite de la valeur d'une maison ou une liste d'améliorations rapides à apporter pour augmenter la valeur marchande d'un bien

Reconnaissez leur situation : Utilisez un langage empathique comme « C'est difficile quand la première étape ne se passe pas comme prévu »

Restez visible et cohérent : Croyez au suivi, car les annonces immobilières sont souvent attribuées à celui qui fait le suivi au bout de cinq semaines, bien après que tout le monde a abandonné

📌 Vous aurez plus de chances de gagner la confiance, les recommandations et la fidélité des clients qui étaient auparavant indécis.

💡Conseil de pro : vous souhaitez automatiser votre campagne de marketing goutte à goutte ? Essayez ClickUp. Commencez par un formulaire ClickUp pour recueillir des informations sur les prospects. Chaque envoi est ensuite automatiquement enregistré en tant que tâche ClickUp dans votre liste FSBO/Expired Listings (listes FSBO/annonces expirées), qui vous est attribuée ou attribuée à votre équipe, avec la priorité et l'étape préremplies via des champs personnalisés. Au fur et à mesure que les prospects passent d'une étape à l'autre, utilisez les automatisations ClickUp pour déclencher votre séquence de suivi : e-mails, check-ins et valeur ajoutée telle que des analyses de prix mappées à la bonne étape. Avec ClickUp, votre suivi devient un système reproductible, en quelques clics seulement.

4. Utilisez la vidéo pour vous faire connaître

89 % des entreprises utilisent la vidéo comme outil marketing, car elle permet de renforcer rapidement la crédibilité d'une marque. Si vous souhaitez également en faire un support marketing à long terme :

Créez des instantanés : Enregistrez des mises à jour de 60 secondes expliquant les tendances du marché, telles que les prix de vente moyens ou les variations des taux d'intérêt

Localisez votre marque : Mettez en avant les quartiers, les évènements communautaires, etc. à l'aide de voix off rapides afin de vous positionner comme l'agent immobilier incontournable

Partagez les coulisses : montrez à quoi ressemble une journée dans votre vie (visites, inspections ou anecdotes amusantes) pour humaniser votre marque

📌 Lorsque les prospects ont enfin besoin d'un agent, celui qu'ils ont vu chaque semaine dans leur fil d'actualité est celui qu'ils sont le plus susceptible d'appeler.

5. Créez des aimants à prospects qui filtrent les acheteurs sérieux

Un aimant à prospects est une ressource gratuite, telle qu'un guide marketing, un manuel, une checklist ou un outil, qui résout un problème spécifique pour votre client idéal. Lorsqu'il est correctement positionné, il attire les acheteurs motivés tout en repoussant gentiment les prospects non qualifiés.

Voici comment élaborer cette stratégie de marketing produit:

Répondez à un besoin urgent : proposez des informations sur des marchés fermés, comme « 10 perles rares à moins de 500 000 $ dans [votre ville] », idéales pour les primo-accédants ou les personnes souhaitant déménager avec un budget limité

Informations de connexion : Configurez un formulaire simple et demandez le nom, l'e-mail et le numéro de téléphone des clients potentiels afin de les garder à l'œil

Donnez la priorité au suivi : Étiquetez les prospects qui optent pour le guide tarifaire comme prospects vendeurs et acheminez-les vers une séquence d'e-mails personnalisés

Rédigez des réponses détaillées : Envoyez immédiatement le lead magnet et incluez un message personnalisé proposant de répondre aux questions

📌 Les aimants à prospects vous aident à entamer des discussions avec les bonnes personnes, à segmenter votre pipeline et à développer votre gestion de la relation client.

💡 Conseil de pro : utilisez la puissance de l'IA de ClickUp Brain pour transformer instantanément votre expertise immobilière en aimants à prospects hautement convertibles. Il vous suffit de saisir une invite telle que « Créer une checklist pour les vendeurs FSBO novices » ou « Rédiger une série d'e-mails pour les annonces expirées », et Brain générera un contenu que vous pourrez affiner en temps réel !

Générez du contenu instantanément avec ClickUp Brain : il suffit d'inviter, de réviser et d'insérer

6. Découvrez nos fonctionnalités

Rien ne renforce plus rapidement la confiance qu'une recommandation d'un tiers, en particulier celle d'un journal local, d'un magazine lifestyle ou d'un blog communautaire que votre public connaît et respecte déjà.

Vous passerez ainsi du statut d'agent immobilier parmi tant d'autres à celui d'expert reconnu dont les conseils sont pris en considération.

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, vous pouvez :

Identifiez des angles d'actualité : Présentez votre annonce ou votre marque personnelle autour d'une histoire, par exemple une augmentation des ventes de maisons multigénérationnelles dans votre région

Trouvez des journalistes spécialisés : Restez concis, précis et utile dans votre argumentaire, et proposez des citations, des données et des anecdotes qu'ils pourront utiliser dans leurs articles

📌 Vous pouvez également demander à vos anciens acheteurs de vous mentionner sur leurs comptes de réseaux sociaux et d'augmenter ainsi votre crédibilité auprès de leur cercle de connaissances.

📖 À lire également : Comment créer un plan de gestion du marketing de contenu

7. Optimisez les témoignages de vos clients

La plupart des agents cessent de rechercher activement des témoignages après avoir obtenu une ou deux critiques positives. Mais sur les marchés concurrentiels, la récence et le volume sont tout aussi importants que les évaluations par étoiles.

Pour garder une longueur d'avance :

Recueillez des témoignages : Demandez des avis immédiatement après la conclusion de la vente, alors que l'enthousiasme est encore vif. Utilisez les e-mails, les textes et les cartes manuscrites pour augmenter le nombre de réponses

Choisissez judicieusement les plateformes d'avis : variez les plateformes sur lesquelles vous demandez des avis afin de renforcer votre autorité sur plusieurs plateformes

Présentez les avis : Réutilisez les avis comme atouts marketing en ligne : partagez-les sur les réseaux sociaux, dans les pieds de page de vos e-mails et dans vos présentations de listes

📌 Les avis sont l'une des rares stratégies marketing efficaces dans le domaine de l'immobilier qui continuent à porter leurs fruits longtemps après leur publication.

💡 Conseil de pro : 9 acheteurs et vendeurs sur 10 déclarent qu'ils recommanderaient leur agent, mais la plupart ne le font jamais. Pourquoi ? Ils oublient tout simplement votre nom. Au lieu de disparaître après la conclusion de la transaction, privilégiez le suivi post-transaction. Un simple coup de fil quelques mois plus tard peut transformer une transaction ponctuelle en une source de recommandations à long terme.

8. Créez une campagne pour les acheteurs qui souhaitent acquérir un bien immobilier plus grand

De nombreux propriétaires ont accumulé un capital immobilier, mais ne réalisent pas qu'ils peuvent s'offrir un espace plus grand. Ce sont vos acheteurs potentiels. Voici comment les atteindre :

Adressez-vous à votre public cible : Trouvez les propriétaires qui ont acheté un bien immobilier il y a plus de cinq ans grâce à des contenus tels que « Ce que vous pouvez acheter avec la valeur nette de votre maison sur le marché actuel »

Preuve à l'appui : Utilisez des mailings personnalisés ou des publicités en ligne mettant en avant des témoignages réels de clients ayant réussi à agrandir leur logement

Évitez d'être trop commercial : Proposez des appels stratégiques individuels pour vous montrer plus disponible

📌 Ce forfait marketing immobilier génère des annonces et transforme les propriétaires en clients potentiels.

9. Organisez des journées portes ouvertes interactives

Les meilleures journées portes ouvertes consistent à créer une expérience mémorable. Lorsqu'elles sont bien organisées, elles permettent à votre marque de rester visible longtemps après l'évènement et vous mettent en avant sur les réseaux sociaux d'autres personnes.

Voici ce que peuvent faire les spécialistes du marketing immobilier :

Mélangez divertissement et immobilier : Donnez un thème à votre journée portes ouvertes, comme « visite avec animaux acceptés » ou « visite au coucher du soleil avec collation »

Générer du contenu : Enregistrez de courts clips vidéo pendant l'évènement en mettant en avant la cuisine, en répondant aux questions fréquentes ou en capturant les réactions des visiteurs

Tirez parti de votre communauté : Faites de la promotion croisée avec des entreprises locales (par exemple, demandez à une boulangerie de sponsoriser les collations ou distribuez des coupons aux participants)

📌 Chaque journée portes ouvertes devient un forfait marketing immobilier multicanal : génération de prospects, partenariat local et visibilité sociale.

10. Ciblez les codes postaux négligés

Les professionnels avisés de l'immobilier revendiquent des codes postaux moins connus qui génèrent des prospects supplémentaires sans coût supplémentaire. Voici comment mettre cela en pratique :

Vérifiez les codes postaux disponibles sur les plateformes de génération de prospects et recherchez les zones que les autres agents ignorent

Ajoutez ces codes postaux à votre profil d'agent, même si vous ne payez pas activement pour obtenir des prospects dans ces zones, et les moteurs de recherche vous dirigeront vers des prospects organiques

Créez du contenu localisé (vidéos, mises à jour par e-mail, articles de blog) pour accroître votre visibilité et le trafic organique provenant d'acheteurs et de vendeurs intéressés

📌 Parfois, le bon prospect se trouve là où personne ne le cherche.

👀 Le saviez-vous ? 71 % des vendeurs feraient à nouveau appel au même agent immobilier pour acheter une maison.

Comment ClickUp peut aider les agents à organiser leur marketing

Cartographiez les annonces d'un client afin qu'il puisse voir leur emplacement exact et ce qui se trouve à proximité grâce à la vue Plan de ClickUp

Maintenant que vous disposez d'une liste d'idées solides que vous pouvez mettre en œuvre, il est temps de vous concentrer sur une plateforme qui permettra à tout cela de fonctionner sans heurts.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, peut vous aider à développer votre marque personnelle en tant qu'agent immobilier et à gérer votre entreprise immobilière. Elle vous donne accès à un environnement de travail connecté qui vous aide à élaborer des stratégies, à documenter, à attribuer et à mesurer le travail en temps réel.

Par exemple, la plateforme de gestion de projets immobiliers ClickUp peut vous aider à :

Synchronisez avec Google/Outlook pour gérer les visites, les signatures et les réunions sur un calendrier ClickUp unifié

Utilisez des cartes interactives pour indiquer l'emplacement des propriétés, les points de repère à proximité et des épingles avec code de prix pour une meilleure compréhension par les clients

Créez un CRM léger dans ClickUp pour gérer vos budgets, vos stocks, vos contacts et bien plus encore

Réduisez le travail manuel grâce à des automatisations sans code (par exemple, attribuer automatiquement des tâches, déclencher des rappels, modifier des statuts)

Commencez rapidement grâce à des modèles spécifiques à l'immobilier pour la gestion des contrats, l'exploitation des installations, les factures et les flux de travail de conception

Erica Q., stratège numérique et responsable de contenu travaillant dans l'immobilier, donne son avis sur ClickUp :

Je travaille dans le domaine du marketing immobilier, où tout va très vite. Lorsqu'un agent doit publier une annonce, j'ai besoin de nombreuses informations précises. Nous utilisons des formulaires automatisés pour recueillir toutes les informations essentielles et les stocker au même endroit. Je peux ainsi trouver tout ce dont j'ai besoin en un coup d'œil et travailler rapidement et efficacement. Cela a changé la donne dans notre entreprise.

Vous pouvez également utiliser la suite Marketing de ClickUp ici pour gérer simultanément votre flux de travail et la croissance de votre entreprise. Décomposons le processus en cinq phases :

Phase 1 : Forfait campagnes

Réfléchissez à distance et transformez rapidement vos idées en tâches concrètes sur les tableaux blancs ClickUp

Commencez par réfléchir à des séquences telles que des promotions pour des journées portes ouvertes ou des entonnoirs de prospection FSBO avec les tableaux blancs ClickUp.

Le meilleur dans tout ça ? Tout ici est traçable. Vous pouvez glisser-déposer des notes autocollantes pour représenter chaque étape de la campagne, de « envoyer les invitations par e-mail aux voisins » à « télécharger les images prises par le drone ». Cela vous permet également de convertir chaque note en une tâche réalisable avec des assignés, des dates d'échéance et des documents liés.

Imaginons que vous lanciez une newsletter hebdomadaire. Voici comment votre Tableau blanc peut vous servir de tremplin :

Créez un tableau blanc intitulé « Newsletter immobilière hebdomadaire »

Ajoutez des notes autocollantes de différentes couleurs pour chaque section récurrente : pulsation du marché, liste des fonctionnalités, coup de projecteur sur la communauté et CTA

Utilisez des flèches ou des connecteurs pour visualiser les flux et les échéances, par exemple « Rédiger le texte » ➝ « Réviser avec l'assistant virtuel » ➝ « Planifier l'envoi de l'e-mail »

Cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle note autocollante et transformez-la en tâche ClickUp avec un statut, une étiquette de priorité et les pièces jointes pertinentes

Vous pouvez également accélérer votre processus de brainstorming avec ClickUp Brain, l'assistant IA intégré et l'IA de travail la plus complète au monde.

Invitez-le à donner des idées telles que « créer un plan de contenu pour les acheteurs en quête d'un logement plus spacieux au troisième trimestre » et obtenez des suggestions prêtes à l'emploi en quelques secondes. Il extrait également des détails de votre environnement de travail pour suggérer des recommandations contextuelles.

Générez un modèle standard ou des réponses détaillées à l'aide de ClickUp Brain

Besoin de plus de conseils d'initiés ? Utilisez l'outil de prise de notes IA de ClickUp pour résumer les notes sur les prospects après un appel et informer votre campagne, afin que vos suivis restent précis et personnalisés. Et grâce aux vérifications orthographiques et grammaticales intégrées, chaque message est parfait, sans besoin d'outils de modification supplémentaires ou d'allers-retours avec ChatGPT.

Transformez cette stratégie en un système reproductible à l'aide de ClickUp Docs. Vous pouvez utiliser cet éditeur de documents pour créer une bibliothèque de procédures opératoires normalisées, comme « Checklist pour les journées portes ouvertes » ou « Suivi des prospects potentiels »

Et le meilleur dans tout ça, c'est que votre documentation reste connectée à vos flux de travail. Comment ?

Sélectionnez n'importe quel texte dans votre document, par exemple « Envoyer un suivi dans les 24 heures » ➝ Convertissez-le en tâche ClickUp ➝ Attribuez-le au membre de l'équipe concerné ➝ Suivez sa progression

Pour suivre la progression, configurez des objectifs ClickUp dans votre environnement de travail. Ils transforment des intentions telles que « obtenir plus de prospects » en indicateurs de performance clés mesurables et axés sur les résultats.

Suivez la progression globale ou les indicateurs par tâche avec les objectifs ClickUp

Vous pouvez diviser les grands objectifs en cibles réalisables, qui seront mises à jour chaque fois qu'un membre de l'équipe achève une tâche.

Supposons que votre objectif soit de « prendre 10 rendez-vous avec des vendeurs ce mois-ci » :

Définissez un objectif : « Prendre 10 rendez-vous avec des vendeurs : juillet »

Ajoutez des cibles telles que « envoyer quatre e-mails groupés » à votre CRM

Attribuez chaque cible à vos tâches ClickUp déjà en cours

Regardez les barres de progression se mettre à jour automatiquement à mesure que le travail est terminé

Ajoutez des jalons ClickUp pour suivre les réalisations importantes telles que « réussite d'une campagne publicitaire payante »

🧠 Fait amusant : un marketeur sur cinq souhaite utiliser des agents IA pour automatiser ses initiatives marketing, de la stratégie à l'exécution. ClickUp Autopilot Agents rend cela possible pour les agents immobiliers également. Sans aucune installation de code, vous pouvez créer un agent personnalisé qui crée automatiquement des tâches de prospection, envoie des suivis en temps opportun, met à jour le statut des vendeurs et publie même la progression des campagnes dans le chat de l'équipe, le tout en fonction des données de votre environnement de travail !

Si vous souhaitez commencer à planifier vos campagnes marketing à l'aide d'un modèle, passez au modèle de plan marketing stratégique ClickUp.

Il transforme les grandes idées de marketing immobilier en campagnes concrètes et mesurables. Vous pouvez mapper vos objectifs, aligner votre équipe, définir des échéanciers et surveiller les résultats pour une meilleure visibilité.

Ce modèle est indispensable si vous mettez en place des systèmes marketing reproductibles ou si vous collaborez avec plusieurs membres de votre équipe sur des campagnes de sensibilisation, de marketing vidéo ou par e-mail.

Obtenez un modèle gratuit Reliez stratégie et exécution à l'aide du modèle de plan marketing stratégique ClickUp

Utilisez ce modèle pour :

Définissez des objectifs clairs pour votre campagne à l'aide d'OKR dédiés et d'attributions de tâches

Suivez les performances marketing grâce à des statuts personnalisés et des champs d'état d'avancement pour toutes les tâches et tous les échéanciers

Planifiez et hiérarchisez les tâches à l'aide d'échéanciers, de jalons et de mises à jour de statut intégrés à votre flux de travail

📮ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là qu'un tableau blanc alimenté par l'IA, tel que ClickUp Whiteboards, vous aide à transformer instantanément les idées issues d'une session de brainstorming en tâches. Et si vous n'arrivez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos invites, instructions ou descriptions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

Phase 2 : Organisez toutes vos campagnes au même endroit

Une fois que vous avez créé un modèle pour votre campagne de marketing immobilier, organisez-la à l'aide de la hiérarchie de projets de ClickUp afin que tout soit centralisé et facile à gérer.

1️⃣ Commencez par créer un Espace dédié à vos efforts de marketing. Il s'agit de votre hub de haut niveau pour tout ce qui concerne la génération de prospects, les suivis, les publications sur les réseaux sociaux et les promotions pour les journées portes ouvertes.

2️⃣ Dans cet Espace, créez des Dossiers distincts pour chaque type de campagne que vous menez. Par exemple :

Campagnes sur les réseaux sociaux

Suivi des prospects FSBO

Évènements portes ouvertes

3️⃣ Dans chaque dossier, créez des listes pour suivre des échéanciers ou des thèmes spécifiques. Si vous gérez les réseaux sociaux, vous pouvez créer une liste intitulée « Publications hebdomadaires d'août » dans le dossier Campagnes sur les réseaux sociaux.

4️⃣ À partir de là, chaque élément de la campagne, qu'il s'agisse d'un e-mail, d'une publication ou d'une vidéo, peut être créé en tant que Tâche, avec ses propres :

Assignés

Dates d'échéance

Sous-tâches pour les livrables

Commentaires pour une collaboration

Pièces jointes pour ajouter des brouillons, des images ou du contenu final

Cette structure vous aide à séparer clairement le travail, à automatiser le transfert des tâches et à maintenir votre équipe alignée sur toutes les initiatives de marketing immobilier.

Organisez vos plans et idées marketing avec la hiérarchie ClickUp

Phase 3 : Mettre en œuvre les campagnes, de manière autonome

Avec ClickUp, vous n'avez plus besoin de vous souvenir des suivis ou des changements de statut.

Les automatisations ClickUp vous permettent de configurer des flux de travail basés sur des déclencheurs et d'effectuer ces actions en arrière-plan. Selon vos instructions, elles peuvent attribuer des tâches, publier des commentaires, déplacer des éléments d'un statut à l'autre et envoyer des e-mails.

📌 Par exemple :

Lorsqu'une tâche est marquée « En cours », attribuez automatiquement une tâche de suivi pour vérifier l'engagement après sept jours

Lorsqu'une tâche « aimant à prospects » passe à « En cours de révision », informez votre assistant et donnez-lui des instructions pour planifier les étapes suivantes

Vous n'avez pas besoin de savoir comment créer une logique complexe. Décrivez ce que vous voulez en anglais simple à ClickUp AI Automation Builder, par exemple « Me rappeler d'envoyer une demande de témoignage 3 jours après la fermeture d'une maison », et l'automatisation est créée pour vous.

Créez des automatisations ClickUp en quelques secondes avec le générateur d'automatisation ClickUp AI

La mise en œuvre nécessite également une gestion intelligente du temps, que le calendrier ClickUp offre grâce à la planification IA

Voici ce que vous pouvez faire avec :

Bloquez automatiquement du temps pour les tâches prioritaires telles que la préparation d'une nouvelle annonce, la planification de visites ou la rédaction d'une campagne de suivi, afin de ne jamais avoir de double réservation ou d'oublier ce qui compte le plus

Reprogrammez automatiquement les efforts marketing manqués ou retardés , tels que la prospection FSBO ou les publications sur les réseaux sociaux, en fonction de votre disponibilité et de la charge de travail de votre équipe

Transformez instantanément vos tâches en évènements du calendrier , qu'il s'agisse d'une visite de maison, d'une séance photo pour une annonce ou d'une campagne par e-mail, en attribuant une date d'échéance ou un membre de l'équipe

Partagez un calendrier en direct, en lecture seule, avec votre assistant, votre coordinateur de transactions ou même vos clients afin que tout le monde soit synchronisé sans aller-retour

Organisez toutes vos réunions, échéances et validations en un seul endroit avec le Calendrier ClickUp

Phase 4 : Collaborez avec vos clients et vos équipes

Les agents immobiliers travaillent rarement seuls. Vous coordonnez le travail des assistants virtuels, des photographes, des spécialistes de la publicité, des courtiers hypothécaires et parfois même des clients. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ClickUp, vous n'avez pas besoin d'une application distincte pour communiquer.

La fonctionnalité Chat + Accès invité de ClickUp offre à vos clients une expérience professionnelle et transparente, tout en vous évitant d'avoir à gérer cinq applications différentes.

Utilisez ClickUp Chat pour rationaliser la communication, non seulement avec votre équipe interne, mais aussi avec vos clients et collaborateurs. Vous pouvez créer des canaux de discussion dédiés à chaque projet ou campagne afin d'organiser les discussions et de les relier au travail.

📌 Par exemple, créez un canal pour une campagne de portes ouvertes où votre décorateur, votre photographe et votre assistant virtuel peuvent se coordonner dans un seul fil. Ou créez un message privé avec un vendeur pour répondre rapidement à des questions sur les échéanciers, le téléchargement de documents ou les mises à jour marketing, le tout sans envoyer un autre e-mail.

Mieux encore, grâce à l'accès invité ClickUp, les clients et les fournisseurs peuvent participer à la discussion avec une visibilité limitée. Vous contrôlez exactement ce qu'ils peuvent voir, par exemple uniquement leurs tâches de liste ou un calendrier partagé, afin qu'ils restent informés sans accéder à l'intégralité de votre environnement de travail.

Vous pouvez également utiliser la fonction Révision de ClickUp pour transmettre vos commentaires. Elle vous permet de commenter directement les images, les PDF et les vidéos dans les tâches, sans avoir besoin d'un outil d'annotation séparé.

📌 Par exemple, regardez une vidéo prise par un drone et laissez un commentaire à 00:14 : « Pan plus lentement pour montrer le jardin. »

Chaque commentaire est horodaté ou géolocalisé, attribué à une personne spécifique et visible dans votre flux de tâches pour le suivi de la résolution.

Commentez directement les images, les PDF et les vidéos avec ClickUp Révision

La collecte d'informations devient également plus facile avec les formulaires ClickUp. Vous pouvez créer des formulaires d'inscription personnalisés pour les détails des listes, les préférences des clients ou les commentaires après les visites.

Réalisez une analyse basée sur l'IA pour obtenir des informations précieuses à partir des formulaires ClickUp

Lorsqu'une personne remplit un formulaire :

Une tâche est automatiquement créée avec toutes les données de réponse

Vous pouvez appliquer des automatisations, comme l'assigner à votre assistant

L'IA peut résumer instantanément le sentiment des commentaires ou regrouper les demandes similaires

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA dans l'immobilier

Phase 5 : Suivez ce qui fonctionne

Les tableaux de bord ClickUp rassemblent des données en temps réel sous forme de cartes visuelles en un seul endroit afin que vous puissiez voir ce qui fonctionne dans vos campagnes marketing et redoubler d'efforts.

Suivez les indicateurs visuels dans les tableaux de bord ClickUp

Voici comment vous pouvez les mettre en place :

Ajoutez un diagramme à barres pour comparer les taux d'ouverture et les clics dans les campagnes hebdomadaires par e-mail

Insérez un diagramme circulaire pour les réponses à la campagne FSBO, le suivi des prospects convertis, ignorés ou nécessitant un suivi

Utilisez un diagramme linéaire pour visualiser le nombre de vidéos affichées au fil du temps

Ajoutez une carte dans le tableau qui affiche les nouveaux prospects par code postal et par quartier actif

Vous pouvez aller au-delà du visuel grâce aux cartes IA. Configurez-les pour résumer de manière contextuelle les indicateurs et les tendances de productivité marketing. Posez des questions à l'IA telles que « Quelle campagne a eu le taux de conversion le plus élevé ce mois-ci ? » et obtenez une réponse claire sans avoir à fouiller dans des montagnes de données.

Vous pouvez même l'utiliser pour établir des prévisions basées sur les tendances actuelles du marketing numérique.

📌 Les tableaux de bord vous aident à voir ce qui génère de la dynamique dans l'ensemble de votre pipeline. La vue Tableur vous permet de gérer les personnes derrière ces indicateurs clés de performance marketing.

Prêt à vous lancer ? Lancez le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp pour démarrer sur les chapeaux de roue.

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp pour mettre votre stratégie en action

Cet espace tout-en-un vous aide à planifier des campagnes, à attribuer des tâches, à suivre la progression et à collaborer avec votre équipe en temps réel. Avec ses champs personnalisés, ses vues chronologiques et son suivi des objectifs intégré, il est parfait pour gérer du contenu, des évènements ou des campagnes multicanales.

Utilisez ce modèle pour :

Organisez vos campagnes promotionnelles en un seul endroit

Suivez les tâches, les échéanciers et le rendement

Assurez la cohérence de l'ensemble de votre équipe sur tous les canaux

Erreurs courantes à éviter dans le marketing immobilier

Même les agents expérimentés tombent dans des schémas qui limitent leurs résultats. Voici quelques erreurs courantes à éviter si vous voulez que vos efforts de marketing donnent des résultats :

En supposant que tout le monde fait partie de votre public : Les messages généraux convertissent rarement, et le ciblage vous aide à vous adresser directement aux bons clients

Messages marketing incohérents : Un ton disparate sur les différentes plateformes peut semer la confusion chez les prospects. Assurez la cohérence de votre ton et de vos visuels

Négliger le suivi : La plupart des transactions ne se concluent pas dès le premier contact. Assurez un suivi régulier

Ignorer les analyses : Si vous ne faites pas le suivi des ouvertures, des clics ou des sources de prospects, vous ne faites que deviner. Allez chercher les données

Se concentrer uniquement sur les nouveaux prospects : Ignorer les anciens clients, c'est passer à côté de recommandations faciles. Automatisez votre processus d'enregistrement pour tirer le meilleur parti de vos prospects

Ignorer l'optimisation mobile : les annonces et les formulaires de prospection qui ne fonctionnent pas sur les téléphones font perdre des clients. Testez tout sur mobile avant de publier

Découvrez ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas) grâce au centre de commande marketing de ClickUp

Si vous vous fiez uniquement à votre instinct pour suivre vos campagnes, vous compliquez votre marketing et laissez de l'argent sur la table. La réussite dans l'immobilier passe par l'élaboration d'un forfait, la mise en œuvre cohérente de stratégies de marketing de croissance et la connaissance exacte de ce qui fonctionne.

ClickUp vous offre le système dont vous avez besoin pour y parvenir. Tout se trouve dans un environnement de travail connecté, conçu pour les agents très occupés qui souhaitent se développer.

Ce logiciel de marketing d'entreprise vous permet de répéter des processus commerciaux sans travail manuel, de suivre des indicateurs visuels, de parler à l'IA comme à un assistant et de créer des flux de travail détaillés.

La différence entre des outils dispersés et une exécution brillante se résume souvent à une seule chose : votre installation.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et restez informé de chaque prospect, tâche et campagne.