les 11 meilleures alternatives à Lindy IA pour l'automatisation du flux de travail et des tâches

Une boîte de réception saturée, des entrées de calendrier éparpillées et un CRM qui ne se met pas à jour automatiquement : voilà les obstacles quotidiens que Lindy AI tente de surmonter. Cependant, cette solution présente des lacunes en matière de fonctionnalités avancées de collaboration d'équipe, de partage de contexte entre les flux de travail et de reporting unifié.

Cela conduit à une prolifération de l'IA : un chaos croissant lié à l'utilisation simultanée de dizaines d'outils d'IA qui ne communiquent pas entre eux et ne disposent pas d'une mémoire commune de votre travail passé. Pour les professionnels, les entrepreneurs et les équipes axés sur la productivité qui veulent plus qu'une automatisation superficielle, il est temps de regarder au-delà des outils qui agissent seuls. Dans cet article de blog, nous avons sélectionné 11 alternatives à Lindy AI qui s'adaptent à votre processus. C'est parti ! 💪

Les alternatives à Lindy /IA en un coup d'œil

Voici comment les meilleures alternatives à Lindy IA se comparent les unes aux autres.

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion du travail et productivité avec suivi des projets et IA contextuelleTaille de l'équipe : Idéal pour les startups et les entreprises qui cherchent à centraliser le travail et à automatiser les mises à jour Automatisation simple et personnalisée des tâches, contenu alimenté par l'IA, capacités d'intégration entre différents outils, gestion du calendrier et automatisation visuelle des flux de travail Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Relay. application Automatisation des flux de travail en plusieurs étapes entre les applicationsTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes opérationnelles, RH, commerciales et marketing Plateforme sans code, approbations collaboratives, déclencheurs Slack/e-mail, logique de branchement intelligente Free ; à partir de 27 $/mois par utilisateur Bardeen Automatisation des navigateurs grâce à l'IA pour les tâches répétitives Taille de l'équipe : idéal pour les équipes de recrutement, d'exploitation et d'équipe commerciale automatisations en un clic, scraping IA, flux de travail contextuels, déclencheurs basés sur Chrome À partir de 129 $/mois Gumloop Création de flux de travail interactifs basés sur l'IA à partir de zéro Taille de l'équipe : Idéal pour les petites entreprises qui ont besoin de flux de travail flexibles et interactifs Créateur visuel de flux de travail, intégrations GPT-4, flux de génération de prospects, automatisation de flux de travail complexes compatibles avec Zapier Free ; à partir de 97 $/mois par utilisateur Zapier Connectez des milliers d'applications sans codageTaille de l'équipe : Idéal pour les PME et les entrepreneurs indépendants Zaps en plusieurs étapes, logique conditionnelle, outils intégrés de délai/mettre en forme Free ; à partir de 29,99 $/mois Make. com Scripts visuels et flux de données complexes Taille de l'équipe : Idéal pour les utilisateurs techniques et les équipes ayant besoin de flux de travail à forte composante logique Interface glisser-déposer, mapper modulaire des données, journaux d'exécution en temps réel Gratuit ; à partir de 10,59 $ par mois et par utilisateur n8n Automatisation open source et flexible pour les développeursTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes techniques et les développeurs internes Option auto-hébergée, nœuds de code personnalisés, intégrations API Tarification personnalisée Beam IA Créateur de flux de travail IA pour les startups et les équipes en pleine croissanceTaille de l'équipe : Idéal pour les startups et les entreprises en pleine expansion qui ont besoin d'opérations internes intelligentes Flux générés automatiquement, saisie en langage naturel, modèles GPT prédéfinis Tarification personnalisée Automation Anywhere Automatisation robotisée des processus (RPA) de niveau entrepriseTaille de l'équipe : Idéal pour les grandes entreprises et les équipes informatiques Traitement de documents par IA, bots avec ou sans surveillance, découverte de processus Tarification personnalisée Microsoft Power Automate Automatisation de l'écosystème Microsoft et au-delàTaille de l'équipe : Idéal pour les petites équipes et les organisations qui utilisent déjà l'écosystème Microsoft Intégration PowerApps, automatisation des postes de travail, modèles de flux de travail Gratuit ; à partir de 15 $/mois par utilisateur Motion Automatisation des plannings et hiérarchisation des tâchesTaille de l'équipe : idéal pour les professionnels très occupés, les fondateurs et les entreprises de taille moyenne Assistant de calendrier IA, réservation intelligente de réunions, optimisation du temps de concentration À partir de 19 $/mois par utilisateur

Pourquoi opter pour des alternatives à Lindy IA ?

Si vous recherchez une personnalisation plus poussée ou une collaboration interfonctionnelle à grande échelle, les alternatives à Lindy IA pourraient mieux vous convenir. Voici pourquoi vous devriez envisager ces outils :

Coût d'utilisation élevé : Son modèle de tarification basé sur l'utilisation entraîne des factures étonnamment élevées, en particulier pour les équipes qui testent ou développent des automatisations

*personnalisation limitée : offre moins d'options de configuration que des plateformes plus flexibles telles que ClickUp ou Make. com

intégration complexe : *l'installation du flux de travail peut être déroutante, avec des déclencheurs peu clairs, une documentation limite et une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs non techniciens

*interface utilisateur peu pratique : l'interface utilisateur manque de finition et de cohérence, ce qui rend difficile le débogage des automatisations ou le suivi du statut des tâches en temps réel

autorisations d'intégration importantes : *Nécessite un accès étendu à des plateformes telles que Google Workspace, ce qui peut soulever des questions de sécurité ou de confidentialité

gestion des fichiers insuffisante : *Lindy IA peut ne pas respecter les chemins d'accès aux dossiers personnalisés lors du téléchargement vers Google Drive, ce qui peut entraîner des problèmes d'organisation des données

Pas de fonction hors ligne : Dépend entièrement d'une connexion Internet, ce qui limite son utilisation dans les environnements à faible bande passante

visibilité incohérente des discuter : *Certains utilisateurs trouvent que les interactions avec le service client ou les mises à jour des tâches internes ne sont pas visibles en temps réel lors des discuter automatisés

🧠 Anecdote : Les origines de l'IA remontent aux années 1930. Tout a commencé avec Alan Turing, un logicien britannique, qui a posé la question suivante : « Les machines peuvent-elles penser ? », ce qui a conduit au célèbre test de Turing, un concept qui forme l'IA telle que nous la connaissons aujourd'hui.

Les meilleures alternatives à Lindy IA

Voici les 11 meilleures alternatives à Lindy IA pour booster votre productivité.

1. ClickUp (idéal pour la gestion du travail et la productivité grâce au suivi des projets et à l'IA contextuelle)

Découvrez ClickUp Autopilot Agents pour terminer plus de travail

La gestion de projet basée sur l'IA de ClickUp met votre travail en pilote automatique, vous permettant ainsi qu'à votre équipe de vous concentrer sur l'essentiel. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de passer d'un outil IA à l'autre, ce qui évite une prolifération inutile des IA. L'IA contextuelle est intégrée à toutes les fonctionnalités : tâches, documents, discuter, tableaux de bord et rapports. Voyons comment.

Créez des agents automatisés personnalisés en fonction de votre flux de travail

Pour fournir l'assistance aux flux de travail agiles, les agents ClickUp Autopilot gèrent les tâches répétitives en arrière-plan. Ils fonctionnent discrètement, ce qui vous permet, à vous et à votre équipe, de rester concentrés sur le travail qui compte. Vous pouvez facilement créer et personnaliser un agent IA grâce aux agents IA personnalisés de ClickUp.

Par exemple, si les commentaires des clients mentionnent une « livraison lente », vous pouvez configurer l'IA pour qu'elle appose l'étiquette à ce commentaire, l'attribue à Ops et signale le sentiment.

Créez des flux de travail agencés et rationalisez vos opérations avec ClickUp Autopilot Agents

ClickUp propose de nombreux agents prédéfinis pour différents cas d'utilisation.

Par exemple, l'exemple : Daily Report Agent envoie des mises à jour hebdomadaires automatisées aux parties prenantes sur la base des données du projet en temps réel.

Team Standup Agent rassemble les mises à jour asynchrones des membres de l'équipe et les résume, remplaçant ainsi les longues réunions de statut.

Auto-Answers Agent répond aux questions courantes dans répond aux questions courantes dans ClickUp Discuter , vous évitant ainsi de répondre deux fois à la même question de manière gratuite. Apprenez à configurer votre premier agent IA :

Configurez des automatisations personnalisées avec des déclencheurs.

Contrairement aux outils traditionnels qui nécessitent la création de flux ou de cartes logiques, ClickUp Automatisations vous permettent d'automatiser votre flux de travail à l'aide d'une simple règle « si ceci, alors cela ».

Créez votre propre automatisation ClickUp à l'aide de déclencheurs, de conditions et d'actions

Vous pouvez soit créer vos propres déclencheurs, soit choisir parmi plus de 100 modèles d'automatisation prédéfinis pour : Attribuez automatiquement des tâches lorsque le statut change.

Envoyez des alertes pour le travail en retard.

Déclenchez des checklist récurrentes en fonction des dates ou de l'achèvement des tâches.

Transformez instantanément vos idées en tâches

Mieux encore, vous pouvez demander à ClickUp Brain de configurer une automatisation pour vous à l'aide de commandes en langage naturel telles que « Me le rappeler d'envoyer un message de suivi personnalisé à l'équipe de conception tous les mardis à 15 h. »

Qu'est-ce que ClickUp Brain, vous demandez-vous ? ClickUp Brain est votre partenaire de productivité alimenté par l'IA, conçu pour transformer vos idées en tâches réalisables.

Imaginons que vous prépariez une nouvelle série de podcasts. Vous ne voulez pas perdre de temps à mapper chaque étape. Vous tapez donc : « Lancer une nouvelle série de podcasts : réserver les invités, rédiger les grandes lignes des épisodes, enregistrer les introductions, assigner à Rachel, premier épisode prévu pour le 10 septembre. »

Une fois que le fil de discussion est inondé de commentaires et de mises à jour, la gestion de projet par l'IA de ClickUp Brain résume instantanément la discussion, en capturant les décisions, les actions en attente et les points clés.

🎥 Regarder : ClickUp propose une IA qui s'intègre à tous les aspects de votre travail

Et vous pouvez tout enregistrer dans ClickUp Docs, qui est lié aux projets et tâches associés, afin que rien ne se perde. Vous pouvez également publier automatiquement les résumés des appels dans le chat de l'équipe, afin de synchroniser tout le monde, même s'il a manqué la réunion.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez vos échéanciers : gérez votre travail à l'aide de ClickUp Tasks pour attribuer, suivre et visualiser les tâches.

Suivez les progrès vers des résultats mesurables : alignez votre travail quotidien sur les objectifs de l'entreprise à l'aide de ClickUp Objectifs pour définir des cibles et mesurer la réussite en temps réel.

Co-création de documentation : travaillez en collaboration dans travaillez en collaboration dans ClickUp Docs pour rédiger des notes, créer des wikis et lier des documents directement à des tâches et des objectifs.

Réfléchissez visuellement à vos idées : utilisez utilisez les tableaux blancs ClickUp pour transformer vos idées en plans et les connecter directement aux tâches de votre environnement de travail.

Trouvez tout ce que vous cherchez en quelques secondes : effectuez des recherches dans tout votre environnement de travail avec effectuez des recherches dans tout votre environnement de travail avec ClickUp Enterprise Search pour extraire rapidement des données à partir de tâches, de documents, de commentaires et d'outils connectés.

Restez au courant des réunions : l'outil AI Notetaker de ClickUp établit la connexion directe de vos réunions à votre environnement de travail ClickUp et résume pour vous les mesures à prendre.

ClickUp limitations

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par l'intervalle de fonctionnalités avancées et d'options personnalisées proposées.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique sur G2 résume bien la situation :

ClickUp est sans conteste l'outil de gestion de projet le plus flexible et le plus puissant avec lequel j'ai travaillé. En tant que fondateur de WRKSTN, j'aide les agences et les équipes créatives à rationaliser leurs opérations, et ClickUp joue un rôle central dans ce domaine. La possibilité de tout personnaliser, des types de tâches aux automatisations, combinée à des outils tels que les tableaux de bord, les formulaires et désormais ClickUp Brain, me permet de créer des systèmes évolutifs et efficaces pour n'importe quel flux de travail. De plus, j'apprécie la rapidité avec laquelle la plateforme continue d'évoluer.

ClickUp est sans conteste l'outil de gestion de projet le plus flexible et le plus puissant avec lequel j'ai travaillé. En tant que fondateur de WRKSTN, j'aide les agences et les équipes créatives à rationaliser leurs opérations, et ClickUp joue un rôle central dans ce domaine. La possibilité de tout personnaliser, des types de tâches aux automatisations, combinée à des outils tels que les tableaux de bord, les formulaires et désormais ClickUp Brain, me permet de créer des systèmes évolutifs et efficaces pour n'importe quel flux de travail. De plus, j'apprécie la rapidité avec laquelle la plateforme continue d'évoluer.

💡 Bonus : si vous souhaitez rationaliser votre flux de travail, booster votre productivité et tirer le meilleur parti de vos investissements dans l'IA, ClickUp est la solution tout-en-un qui va au-delà de ce que propose Lindy IA : Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications de connexion + le Web pour localiser des fichiers, des documents et des pièces jointes.

Utilisez Talk to Text pour poser des questions, dicter et commandez votre travail à la voix, sans les mains, où que vous soyez.

Tirez parti d'outils d'IA externes haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini grâce à une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour les entreprises Essayez ClickUp Brain MAX , la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore.

2. Relay. application (idéal pour les flux de travail automatisés en plusieurs étapes entre différentes applications)

via Replay.app

L'application Relay. aide les équipes à créer des flux de travail qui combinent l'automatisation et l'apport humain intelligent. Elle est conçue pour gérer les suivis commerciaux, les résumés de réunion et les tâches personnalisées telles que les études sur la concurrence ou les mises à jour sur les réseaux sociaux.

L'alternative à Lindy AI allie flexibilité et contrôle. Vous pouvez créer des flux de travail détaillés et personnalisés à partir de plus de 100 outils populaires, ajouter des points de contrôle humains là où ils sont nécessaires et déclencher des actions en temps réel grâce à la prise en charge des webhooks.

Les meilleures fonctionnalités de l'application Relay

Ajoutez des étapes impliquant l'intervention humaine, telles que les approbations, la saisie de données et l'achèvement des tâches, afin de maintenir l'implication humaine là où cela est nécessaire

Déclenchez instantanément des flux de travail à l'aide du déclencheur Webhook pour établir la connexion entre n'importe quel système ou application

Personnalisez les requêtes HTTP (Hypertext Standard Protocol) de manière personnalisée, en contrôlant entièrement les méthodes, les en-têtes et les charges utiles

Utilisez les étapes IA intégrées telles que résumer, extraire ou traduire pour traiter le contenu dans des flux d'automatisation

Limites de l'application Relay

Moins d'intégrations natives par rapport à des concurrents tels que Zapier ou Make

Impossible de dupliquer les flux de travail entre les environnements de travail, ce qui gêne les consultants et les agences

Tarifs de l'application Relay

Free

Professionnel : 27 $/mois par utilisateur

Équipe : 98 $/mois (25 utilisateurs inclus)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur l'application Relay

G2 : 4,9/5 (plus de 60 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Relay. application ?

Selon une évaluation G2:

Ce que j'apprécie le plus dans l'application Relay, c'est qu'elle permet à tout le monde d'être sur la même page. Elle est simple, claire et aide vraiment à faire avancer les choses sans bruit supplémentaire... Ce que j'aime moins dans l'application Relay, c'est qu'elle peut sembler un peu rigide lorsqu'une tâche ou un flux de travail nécessite de la flexibilité.

Ce que j'apprécie le plus dans l'application Relay, c'est qu'elle permet à tout le monde d'être sur la même page. Elle est simple, claire et aide vraiment à faire avancer les choses sans bruit parasite... Ce que j'aime moins dans l'application Relay, c'est qu'elle peut sembler un peu rigide lorsqu'une tâche ou un flux de travail nécessite de la flexibilité.

3. Bardeen (idéal pour l'automatisation des tâches répétitives dans les navigateurs grâce à l'IA)

via Bardeen

Bardeen aide les équipes de commercialisation à accomplir leur travail là où elles passent déjà beaucoup de temps : le navigateur. L'outil gère tout, de la recherche de prospects et des mises à jour CRM à la prospection personnalisée et à l'étude de la concurrence.

Il est conçu pour comprendre les flux de travail GTM réels. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des déclencheurs basés sur des API comme d'autres outils (par exemple, Zapier ou Make), Bardeen peut « voir » et interagir directement avec les pages web. Cela lui permet d'automatiser des tâches qui nécessitent généralement une interaction humaine, telles que la copie d'informations à partir de sites web, le remplissage de formulaires ou la navigation sur des portails web complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Bardeen

Utilisez la Magic Box pour créer des automatisations en tapant simplement ce que vous voulez

Condensez et compilez vos informations à l'aide de l' agent de recherche pour des rapports et des analyses plus intelligents

Générez des messages avec le Message Generator , qui adapte le ton et le contenu à chaque destinataire

Déclenchez ses « playbooks » prédéfinis, qui sont des modèles d'automatisation réutilisables, d'un simple clic ou raccourci

Limites de Bardeen

Un système basé sur des crédits peut s'avérer coûteux en cas d'utilisation intensive

Certains utilisateurs signalent des rapports d'une utilisation élevée du processeur et de la mémoire vive, en particulier lors de l'exécution d'automatisations basées sur un navigateur

Tarifs Bardeen

Starter : 129 $/mois

Équipes : 500 $/mois (facturé annuellement)

Entreprise : 1 500 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis Bardeen

G2 : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : le test de Turing imaginait un jeu dans lequel un humain interagit à la fois avec une machine et un autre humain par le biais de textes. Si les humains ne parviennent pas à distinguer de manière fiable les uns des autres, on considère que la machine a réussi le test.

4. Gumloop (idéal pour les flux de travail interactifs basés sur l'IA, créés à partir de zéro)

via Gumloop

Gumloop facilite la création et le lancement d'automatisations de flux de travail personnalisées sans dépendance envers l'ingénierie. Vous pouvez tout automatiser en seulement trois étapes : glisser, connexion et exécuter.

Il fonctionne directement avec les outils que votre équipe utilise déjà, tels que Google Docs, Slack, Notion, les outils CRM, etc. Vous pouvez également extraire des informations de sites web, trier et résumer des documents, puis envoyer les résultats là où vous le souhaitez.

Les meilleures fonctionnalités de Gumloop

Déclenchez des flux de travail à partir d'e-mails entrants, de messages Slack ou de webhooks.

Créez des outils SEO tels que des générateurs de plans de blog en utilisant votre propre logique.

Extrayez et résumer des documents à grande échelle grâce au flux de travail Document Summarizer .

Triez et acheminer les fichiers à l'aide de filtres et de dossiers basés sur l'IA et sensibles au contenu.

Limites de Gumloop

Les appels IA avancés (par exemple, GPT-4o ou Claude 3. 5 Sonnet) peuvent coûter jusqu'à 20 crédits chacun.

L'absence d'option de discuter en direct oblige les utilisateurs à recourir aux e-mail ou aux forums pour obtenir de l'aide.

Tarifs Gumloop

Free

Starter : 97 $/mois par utilisateur

Pro : 244 $/mois pour 10 utilisateurs

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Gumloop

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote amusante : en 2017, un robot nommé Sophia est devenu le premier citoyen robotique d'Arabie saoudite. Elle peut sourire, froncer les sourcils et (en quelque sorte) raconter des blagues.

5. Zapier (idéal pour la connexion de plateformes tierces sans code)

via Zapier

Zapier fournit une boîte à outils d'automatisation permettant de créer des systèmes complets à l'aide d'une logique de glisser-déposer, d'interfaces personnalisées et de modèles réutilisables. Il est conçu pour prendre en charge à la fois les tâches personnelles et les flux de travail à l'échelle de l'entreprise.

La plateforme vous permet de combiner des agents intelligents, d'utiliser des filtres pour contrôler la logique et de mettre en forme les données selon vos besoins. Vous pouvez également gérer les automatisations de gestion de projet à l'aide d'outils intégrés tels que Tables, Canvas et Paths.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Mapper, documentez et optimisez visuellement les flux de travail complexes avec Canvas .

Créez et gérez des Zaps pour automatiser les tâches routinières dans des milliers d'applications sans compétences techniques.

Créez et exécutez des fonctions pour des automatisations avancées basées sur du code avec hébergement intégré.

Stockez et gérez vos données directement dans Zapier Tables pour un flux fluide entre les automatisations.

Limites de Zapier

Les flux de travail complexes impliquant des conditions, des branches ou une automatisation avancée nécessitent souvent des solutions de contournement ou des scripts personnalisés, contrairement aux alternatives à Zapier

Les erreurs Zap ne sont pas toujours claires, ce qui signifie que le dépannage nécessite souvent de fouiller dans les journaux ou de contacter l'assistance.

Tarifs Zapier

Free

Pro : 29,99 $/mois

Équipe : 103,50 $/mois pour 25 utilisateurs

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zapier ?

Voici un avis G2 sur cet outil :

Zapier me fait gagner des heures de travail manuel chaque semaine. Je l'utilise principalement pour les intégrations CRM, comme synchroniser les prospects entre les plateformes, mettre à jour automatiquement les fiches de contact et déclencher les suivis. Il fonctionne de manière fiable en arrière-plan... Certains cas d'utilisation avancés nécessitent encore des solutions de contournement ou des webhooks personnalisés, ce qui peut s'avérer un peu technique.

Zapier me fait gagner des heures de travail manuel chaque semaine. Je l'utilise principalement pour les intégrations CRM, comme synchroniser les prospects entre les plateformes, mettre à jour automatiquement les fiches de contact et déclencher les suivis. Il fonctionne de manière fiable en arrière-plan... Certains cas d'utilisation avancés nécessitent encore des solutions de contournement ou des webhooks personnalisés, ce qui peut s'avérer un peu technique.

6. Make. com (Idéal pour le script visuel et les flux de données complexes)

via Make.com

Make. com vous aide à mapper l'ensemble de votre processus d'automatisation à l'aide d'une interface visuelle qui vous offre un contrôle achevé. Vous pouvez concevoir et automatiser des flux de travail complexes, transformer des données, déclencher des actions via des webhooks et l'utiliser comme outil de collaboration IA.

Sa fonctionnalité phare est Make Grid, une carte visuelle en direct de toutes vos automatisations. Vous obtenez des informations en temps réel sur la manière dont tout est connecté, où les données circulent et quels flux de travail nécessitent votre attention.

Make. com : les meilleures fonctionnalités

Contrôlez la logique et le flux à l'aide d'instructions conditionnelles et de branchements grâce à Flow Control

Transformez instantanément les données saisies grâce aux fonctions de manipulation des données par glisser-déposer

Déclenchez des scénarios en externe via HTTP/Webhooks qui se connectent à n'importe quelle API publique

Attribuez des rôles et des limites grâce aux contrôles d'accès intégrés pour une meilleure gouvernance de l'équipe

Limites de Make.com

Les messages d'erreur sont parfois vagues ou trop techniques

Les flux de travail comportant de nombreuses étapes, routeurs ou boucles peuvent ralentir ou échouer de manière inattendue

Tarifs Make.com

Free

Core : 10,59 $/mois par utilisateur

Pro : 18,82 $/mois par utilisateur

teams : *34 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Make.com

G2 : 4,7/5 (plus de 240 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Make.com ?

Selon une critique de Capterra:

Très facile à prendre en main et très intuitif à utiliser, même pour les non-initiés à l'ingénierie. Permet un très large intervalle de cas d'utilisation de l'automatisation. ... La tarification basée sur les opérations peut présenter certains inconvénients lorsque les utilisateurs ne sont pas correctement intégrés.

Très facile à prendre en main et très intuitif à utiliser, même pour les non-initiés à l'ingénierie. Permet un très large intervalle de cas d'utilisation de l'automatisation. ... La tarification basée sur les opérations peut présenter certains inconvénients lorsque les utilisateurs ne sont pas correctement intégrés.

7. N8n (Idéal pour les développeurs, automatisation flexible et open source)

via N8n

La plupart des outils ont du mal à gérer les flux de travail complexes. Ils limitent comment vous pouvez brancher, fusionner ou réutiliser les étapes. n8n supprime ces contraintes grâce à des contrôles dynamiques pour les filtres, les boucles, les commutateurs et le routage selon la condition, tous avec une visibilité claire dans un éditeur visuel.

En tant que générateur de flux de travail IA, il affiche les résultats en temps réel à chaque étape, ce qui vous permet de déboguer sans avoir à réexécuter l'ensemble du flux. Ajoutez du code personnalisé uniquement là où cela est nécessaire et utilisez des déclencheurs, des webhooks ou des nœuds HTTP pour la connexion de n'importe quel élément, même des outils sans assistance native.

Les meilleures fonctionnalités de N8n

Accédez à des outils sans intégrations natives à l'aide de curl ou d'identifiants existants

Fusionnez, divisez, filtrez, dédupliquez ou bouclez avec Transformers , en utilisant une logique intelligente et un minimum d'effort

Écrivez une logique dynamique à l'aide d'expressions et de nœuds de code, et ajoutez des transformations personnalisées en JavaScript ou Python

Créez des évènements d'application, des webhooks, des messages de chat ou des tâches cron adaptés à votre processus

Limites de N8n

Bien qu'il prétende ne nécessiter aucun code, les utilisateurs finissent souvent par avoir besoin de connaissances de base en JavaScript ou en structures API

Le débogage de flux de travail complexes est délicat et prend beaucoup de temps

Tarifs N8n

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur N8n

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

8. Beam IA (idéal pour les start-ups qui ont besoin d'un outil de création de flux de travail basé sur l'IA)

via Beam IA

Beam est un outil d'IA destiné aux équipes du service client et des finances qui automatise les flux de travail à l'aide d'agents auto-apprenants. Ces agents s'adaptent aux résultats, appliquent les commentaires et affinent leur exécution sans supervision constante.

Les tâches telles que la vérification des salaires, la sélection des CV ou la gestion des demandes personnalisées sont traitées de manière autonome et affinées au fil du temps. Chaque agent prend des décisions en temps réel à l'aide du système de changement de modèle de Beam.

Elles sélectionnent le modèle approprié, déclenchent des étapes en fonction du contexte et assurent le bon déroulement des processus sans retard.

Les meilleures fonctionnalités de Beam IA

Choisissez le modèle idéal pour chaque tâche de manière dynamique avec ModelMesh .

Intégrez des procédures opératoires normalisées pour former vos agents à vos processus existants et effectuez la connexion à vos systèmes en quelques minutes.

Surveillez les performances en temps réel grâce à des tableaux de bord affichant l'activité des agents, les taux d'erreur et les résultats des flux de travail.

Limites de Beam IA

Les utilisateurs doivent gérer leur propre stockage vectoriel, ce qui peut augmenter la complexité de l'installation.

Principalement optimisé pour les documents standard ; peut ne pas offrir d'assistance pour les types de fichiers complexes ou spécialisés.

Tarifs de Beam IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Beam IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Le tout premier chatbot IA a été créé en 1966 par Joseph Weizenbaum, professeur au MIT. Il s'appelait ELIZA et jouait le rôle d'un psychothérapeute. Les utilisateurs tapaient leurs pensées et Eliza répondait à l'aide d'un système simple basé sur des règles qui imitait la discussion humaine.

9. Automation Anywhere (idéal pour l'automatisation robotisée des processus (RPA) à l'échelle de l'entreprise)

via Automatisation Anywhere

Automation Anywhere combine le traitement de documents, la conception de flux de travail et l'intégration de systèmes. Son moteur d'automatisation comprend le fonctionnement des processus dans des paramètres réels, s'adapte aux changements et assure la cohérence de l'exécution entre les différents services.

Ce logiciel d'automatisation des tâches fournit aux équipes les outils nécessaires pour créer, gérer et déployer rapidement des automatisations, le tout fonctionnant dans le cloud. De plus, vous disposez d'un environnement de travail pour surveiller l'activité et ajuster les stratégies en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités d'automatisation Anywhere

Créez des agents avec AI Agent Studio pour concevoir et gérer des exécuteurs de tâches personnalisés.

Identifiez les lacunes grâce à Process Discovery, détectez les inefficacités et obtenez des suggestions fondées sur des données pour savoir ce qu'il faut automatiser.

Connectez le travail à l'aide d'Automation Co-Pilot, qui ajoute une aide à l'automatisation à l'écran dans les applications quotidiennes.

Limites d'Automatisation Anywhere

Les bots peuvent subir des latences ou des instabilités lorsqu'ils traitent des processus complexes.

Bien qu'il s'agisse d'un outil low-code, il donne souvent l'impression d'être programmatique.

Tarifs Automatisation Anywhere

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Automation Anywhere

G2 : 4,5/5 (plus de 3 900 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 190 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Le terme « IA » a été inventé en 1956 lors de la conférence de Dartmouth par John McCarthy. Cet événement est aujourd'hui considéré comme la naissance de l'IA en tant que champ scientifique.

10. Microsoft Automate (idéal pour l'écosystème Microsoft)

via Microsoft Automatisation

Power Automate aide les équipes à réduire le travail répétitif grâce à une combinaison d'outils sans code, d'exploration des tâches et de flux de processus. Vous pouvez concevoir des automatisations dans un langage simple, les exécuter dans des applications cloud ou de bureau, et gérer les approbations, les tâches documentaires ou les mises à jour de données.

Cet outil d'IA pour l'automatisation vous permet d'automatiser des tâches simples ou des processus en plusieurs étapes, en vous offrant des conseils avisés sur les flux de travail à privilégier ensuite.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Automate

Créez et effectuez la modification en cours des flux de travail à l'aide d'invites en langage naturel grâce à Microsoft 365 Copilot.

Identifiez les inefficacités et donnez la priorité à l'automatisation grâce à l'exploration des processus

Automatisez les actions dans les applications Microsoft 365 telles qu'Excel, Teams et OneDrive

Configurez le traitement des documents et extrayez des données grâce au générateur IA

Limites de Microsoft Automate

Les défaillances silencieuses dans les flux de travail complexes sont source de frustration

Les fonctionnalités d'IA peuvent sembler complexes pour les utilisateurs non techniciens en raison du chevauchement des outils

Tarifs Microsoft Automate

Free

Power Automate Premium : 15 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Power Automate Processus : 150 $/mois par bot (facturé annuellement)

Power Automate Hosted Process : 215 $/mois par bot (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Microsoft Automate

G2 : 4,4/5 (plus de 650 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Automate ?

Une critique publiée sur G2 partage cet avis :

Ce que j'apprécie particulièrement dans Power Automate, c'est la facilité avec laquelle il est possible de configurer des flux entre les applications que j'utilise quotidiennement, telles qu'Outlook, Teams et SharePoint... Il arrive parfois que le débogage d'un flux défaillant soit un peu délicat. Les messages d'erreur peuvent être vagues, et il faut souvent fouiller dans les journaux pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné.

Ce que j'apprécie particulièrement dans Power Automate, c'est la facilité avec laquelle il est possible de configurer des flux entre les applications que j'utilise quotidiennement, telles qu'Outlook, Teams et SharePoint... Il arrive parfois que le débogage d'un flux défaillant soit un peu délicat. Les messages d'erreur peuvent être vagues, et il faut souvent fouiller dans les journaux pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné.

11. Motion (idéal pour la planification automatisée et le travail approfondi)

via Motion

Au lieu de jongler entre différents outils, Motion vous permet d'attribuer des rôles à l'IA, tels que chef de projet, recruteur ou assistant, et celle-ci s'en chargera après une installation minimale.

Cette alternative à Lindy AI planifie votre journée de travail à votre place, en utilisant l'IA pour inscrire les tâches, les réunions et les échéances dans votre calendrier en fonction des priorités et des disponibilités. Elle détecte les changements de programme, tels que les réunions qui se prolongent ou les tâches urgentes qui surviennent, et recalibre instantanément votre emploi du temps pour vous permettre de rester sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Embauchez des employés IA préformés tels que Dot (recruteur), Millie (gestion de projet) et Suki (assistant marketing)

Créez des feuilles de route visuelles à l'aide des diagrammes de Gantt basés sur l'IA, qui se mettent à jour au fur et à mesure que le travail change

Analysez vos tâches, classez-les par ordre de priorité en fonction de leur urgence et de leurs échéances, puis replanifiez-les à l'aide du gestionnaire de tâches IA

Limites de mouvement

L'interface utilisateur pour la saisie des tâches est peu pratique, avec des options limites pour réorganiser ou classer les projets

Ralentissements fréquents et performances médiocres, en particulier lors de la navigation ou de la mise à jour des tâches

Tarification Motion

IA Workplace : 19 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

employés IA : *29 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

IA Employees Light : 148 $/mois par utilisateur (comprend 3 places)

IA Employees Standard : 446 $ par mois et par utilisateur (25 places incluses)

AI Employees Plus : 894 $/mois par utilisateur (comprend 25 places)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Motion

G2 : 4,1/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Motion ?

Voici un avis de première main tiré d'une critique publiée sur G2:

J'adore les remplissages automatiques par l'IA. Si je dois annuler une réunion ou si j'ai du temps libre, cela remplit mon espace avec les projets/tâches à faire... Les seuls inconvénients sont de devoir tout configurer en conséquence dans les projets et les modèles pour une utilisation rationnelle. L'automatisation des tâches et des étapes est simple, mais n'est pas aussi complexe que je le souhaiterais en termes de rédaction de variables pour les noms ou de démarrage automatique de projets en dehors de l'entreprise plutôt qu'à un niveau privé.

J'adore les compléments temporels de l'IA. Si je dois annuler une réunion ou si j'ai du temps libre, elle remplit mon espace avec les projets/tâches à terminer... Les seuls inconvénients sont de devoir tout configurer en conséquence dans les projets et les modèles pour une utilisation raisonnable. L'automatisation des tâches et des étapes est simple, mais elle n'est pas aussi complexe que je le souhaiterais en termes de rédaction de variables pour les noms ou de démarrage automatique de projets en dehors de l'entreprise plutôt qu'à un niveau privé.

🧠 Anecdote : les systèmes d'IA sont désormais plus performants en matière de reconnaissance de formes, de traitement du langage naturel et surpassent même les humains aux échecs. L'exemple est Deep Blue d'IBM, qui a battu le champion du monde Garry Kasparov en 1997.

Personnalisez votre flux de travail IA avec ClickUp

Vous hésitez encore ? Si vous recherchez une solution tout-en-un qui combine gestion des tâches, collaboration d'équipe et IA puissante, ClickUp pourrait bien être ce qu'il vous faut.

Avec ClickUp Brain, vous disposez d'un assistant IA qui rédige, résume et répond à vos questions directement sur votre travail.

Associez-les à ClickUp Automations et vous pourrez rationaliser les flux de travail répétitifs dans vos projets, documents, tâches et bien plus encore, sans jamais quitter la plateforme.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅