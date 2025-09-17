Qu'est-ce que le suivi de marque et pourquoi est-il important pour la croissance ?

Vous connaissez vos taux de conversion par cœur. Vous pouvez réciter les CTR du blog du mois dernier dans votre sommeil. Mais quand quelqu'un vous demande ce que les gens pensent de votre marque, vous êtes soudainement à court de réponses.

La plupart des équipes marketing suivent tout sauf ce qui importe le plus : savoir si leur marque se renforce ou s'affaiblit au fil du temps. Voyez les choses ainsi : vous ne dirigeriez pas une entreprise sans suivre ses revenus, alors pourquoi créer une marque sans suivre sa force ?

Le suivi de marque comble cette lacune en mesurant la façon dont votre public vous perçoit, se souvient de vous et vous choisit plutôt que vos concurrents.

Dans cet article, nous allons vous expliquer ce qu'est le suivi de marque, pourquoi vous devriez vous y intéresser et comment vous lancer avec ClickUp. 🏎️

Qu'est-ce que le suivi de marque ?

Le suivi de marque consiste à mesurer de manière systématique la façon dont les clients perçoivent votre marque et interagissent avec elle au fil du temps. Il implique de surveiller les indicateurs clés de notoriété de la marque, tels que le sentiment, l'intention d'achat et la part de marché, à travers des sondages réguliers, l'écoute sociale et l'analyse.

Ce qui le différencie des autres études de marché, c'est son caractère continu. Il ne s'agit pas simplement de faire un contrôle ponctuel et d'en rester là. Vous observez plutôt comment les choses évoluent et vérifiez si votre stratégie marketing fait du travail.

🧠 Anecdote : Une étude récente montre que le buzz social (commentaires, partages et publications) stimule directement la notoriété, l'image et la qualité perçue d'une marque. Ce type d'interaction constitue un avantage concurrentiel, alors que le simple fait de diffuser des publicités payantes ou de créer des campagnes ne permet pas d'obtenir le même niveau de confiance ou de mémorisation.

Pourquoi le suivi de marque est-il important ?

Sans suivi de marque, vous avancez à l'aveuglette. Voici pourquoi c'est important :

détectez les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent : *lorsque le sentiment des clients commence à baisser, vous le saurez plusieurs semaines avant que cela n'affecte vos nombres de l'équipe commerciale

Allouez votre budget comme un pro : identifiez les campagnes qui ont un impact sur la valeur de votre marque afin de miser davantage sur celles qui fonctionnent et d'abandonner celles qui ne fonctionnent pas

Devancez vos concurrents : repérez les nouvelles tendances et les changements de préférences pendant que vos rivaux en sont encore à faire des suppositions

Fixez vos prix en toute confiance : des indicateurs de marque solides vous fournissent les données nécessaires pour justifier des prix élevés sans perdre de clients

💡 Conseil de pro : Ajoutez la détection des émotions au suivi des sentiments et allez au-delà du simple clivage positif/négatif. Utilisez des outils d'écoute sociale qui détectent des émotions spécifiques (comme l'excitation ou l'agacement) dans le contenu généré par les utilisateurs. Cela vous aidera à repérer rapidement les changements dans la façon dont les gens perçoivent votre marque.

Quels indicateurs et KPI devez-vous suivre pour évaluer la santé de votre marque ?

Grâce aux logiciels de gestion de marque, il est plus facile de suivre les indicateurs qui comptent et de rester au fait de la santé de votre marque. Voici quelques indicateurs clés et indicateurs de performance à surveiller. 👀

Notoriété de la marque : Combien de personnes connaissent votre existence, à la fois avec aide (lorsqu'on leur invite, instructions) et sans aide (spontanéité) ?

Sentiment à l'égard de la marque : Ce que les gens pensent de vous : positif, négatif ou cette indifférence neutre redoutée

Intention d'achat : pourcentage de personnes qui déclarent envisager d'acheter chez vous lors de leur prochain achat

Net Promoter Score (NPS) : Indique si les clients vous recommanderaient à leurs amis, ce qui permet de mieux prédire la croissance que la plupart des autres indicateurs

: lorsque les clients font activement la promotion de votre marque sans qu'on leur demande, c'est le Saint Graal de la fidélité à la marque Promotion par les clients: lorsque les clients font activement la promotion de votre marque sans qu'on leur demande, c'est le Saint Graal de la fidélité à la marque

Considération de la marque : à quelle fréquence votre marque figure-t-elle dans la liste des marques présélectionnées par les consommateurs lorsqu'ils comparent différentes options ?

partage de voix : *Quelle part des discussions dans votre secteur d'activité captez-vous par rapport à vos concurrents ?

taux de fidélisation des clients :* il est plus rentable de conserver les clients existants que d'en trouver de nouveaux

Comment effectuer un suivi de marque (étape par étape)

Vous vous demandez si l'identité de votre marque atteint son objectif ? Découvrons ensemble une méthode simple, étape par étape, pour le suivi. 📊

Étape n° 1 : déterminez ce que vous souhaitez apprendre

Voici ce qu'il faut savoir sur le suivi de marque : si vous essayez de tout mesurer, vous finirez par ne rien apprendre d'utile. Vous devez être clair sur ce que vous essayez d'accomplir avant de commencer à envoyer des sondages aux gens.

Peut-être vous lancez-vous sur un nouveau marché et devez-vous partir de zéro pour vous faire connaître. Ou peut-être votre concurrent a-t-il lancé une campagne redoutable et vous souhaitez voir si elle grignote vos parts de marché. Des objectifs différents nécessitent des approches différentes.

Objets communs pertinents :

Renforcer la notoriété lors de l'entrée sur de nouveaux marchés ou en ciblant de nouveaux groupes démographiques

Résoudre les problèmes liés au sentiment après un rappel de produit/marque ou une crise de relations publiques

suivi des menaces concurrentielles *lors de changements majeurs dans le secteur

Mesurer le niveau de fidélité avant d'augmenter les prix ou de lancer des offres premium

Choisissez 2 ou 3 objectifs spécifiques et rendez-les mesurables. Par exemple, « accroître la notoriété » n'est pas utile. « Augmenter la notoriété spontanée de la marque chez les 25-34 ans de 8 % à 15 % d'ici la fin de l'année » vous donne un objectif à atteindre.

✅ Essayez ceci dans ClickUp : définissez correctement vos objectifs de suivi de marque grâce au modèle SMART Goals de ClickUp. Il vous offre un cadre prêt à l'emploi avec des vues intégrées telles que SMART Goal Worksheet, Company Goals et Goal Effort pour structurer vos objectifs dès le premier jour.

Étape n° 2 : choisissez vos méthodes de suivi de marque

Vous avez plusieurs options à votre disposition, et la meilleure stratégie consiste à combiner plusieurs approches plutôt que de tout miser sur une seule.

*les sondages vous fournissent des nombres concrets. Les sondages mensuels ou trimestriels de suivi de marque réalisés via ClickUp Form permettent de suivre la notoriété, la satisfaction client et l'intention d'achat

Le social listening permet de recueillir des données sur les sentiments en temps réel . Les outils de veille de marque tels que Mention vous montrent ce que les gens disent lorsqu'ils pensent que vous ne les écoutez pas

Votre logiciel d'analyse marketing vous renseigne sur les comportements. Google Trends montre l'évolution de l'intérêt des recherches au fil du temps. Le trafic direct vers votre site web augmente souvent lorsque la notoriété de la marque s'accroît, et vous pouvez suivre cette évolution dans Google Analytics. Ces données établissent une connexion entre la santé de la marque et les résultats de l'entreprise . Google Trends montre l'évolution de l'intérêt des recherches au fil du temps. Le trafic direct vers votre site web augmente souvent lorsque la notoriété de la marque s'accroît, et vous pouvez suivre cette évolution dans Google Analytics. Ces données établissent une connexion entre la santé de la marque et les résultats de l'entreprise

💡 Conseil de pro : Effectuez régulièrement des audits pour comparer votre message interne avec ce qui ressort à l'extérieur. Si vous mettez en avant la « rapidité et la simplicité », mais que les gens parlent plutôt de vos intégrations, il y a un décalage à corriger.

Étape n° 3 : mettre en place un système qui ne s'effondrera pas

La plus grande erreur commise par les marques est de changer d'approche tous les quelques mois. Il faut faire preuve de cohérence pour suivre la progression au fil du temps.

Votre stratégie de marque doit comporter les éléments suivants :

Données de référence issues de votre première série de mesures (elles constituent votre point de départ)

Références concurrentes utilisant des indicateurs identiques afin que vous puissiez comparer de manière équitable

Un calendrier de mesure régulier que tout le monde s'engage à respecter

Propriété des données afin que quelqu'un soit responsable en cas de problème

Considérez cela comme la mise en place d'un programme de remise en forme. Vous ne pouvez pas comparer votre poids de ce mois-ci à celui du mois dernier si vous utilisez des balances différentes et que vous vous pesez à des moments différents de la journée.

🔍 Le saviez-vous ? Avez-vous déjà entendu le « ta-dum » de Netflix ? Ou la mélodie d'Intel ? Le branding sonore est en plein essor, et le suivi de marque inclut désormais la reconnaissance audio et l'analyse des réponses émotionnelles. Les oreilles aussi ont une bonne mémoire.

Étape n° 4 : commencez modestement et testez tout

Ne lancez pas une stratégie de suivi de marque à grande échelle dès le premier jour. Commencez par mener un projet pilote afin de régler les détails et de voir ce qui fonctionne dans votre situation spécifique.

Pendant votre phase de test, soyez attentif aux problèmes courants suivants :

Faibles taux de réponse aux sondages (un taux inférieur à 5 % signifie que vos données pourraient ne pas être exploitables)

Des questions prêtant à confusion que chacun interprète différemment

Problèmes techniques avec vos outils de suivi ou vos tableaux de bord marketing

Rapporter les goulots d'étranglement où les informations restent bloquées et n'atteignent jamais les décideurs

Utilisez les enseignements tirés du projet pilote pour résoudre les problèmes avant de passer à l'échelle supérieure. Vous vous féliciterez plus tard lorsque le flux des données sera fluide.

Étape n° 5 : transformer les données en décisions

La collecte de données de suivi de marque semble être une activité productive, mais elle n'a aucun sens si vous n'en faites rien. Les marques qui réussissent sont celles qui identifient les tendances et agissent rapidement en conséquence.

Votre analyse de la gestion des campagnes marketing doit se concentrer sur :

Tendances au fil du temps pour voir si vous allez dans la bonne direction

Les différences démographiques qui révèlent des opportunités inexploitées ou des faiblesses préoccupantes

Les changements concurrentiels qui annoncent les évolutions du marché avant qu'elles n'affectent vos nombres d'équipe commerciale

impact de la campagne* pour voir quels efforts marketing fournissent l'assistance à la croissance de votre marque

Créez des rapports mensuels ou trimestriels sur la santé globale de la marque qui mettent en évidence les conclusions clés et recommandent des actions spécifiques. Partagez-les avec les équipes marketing, les équipes produit et les dirigeants afin que chacun comprenne ce qui se passe en matière de perception de votre marque.

💡 Conseil de pro : grâce aux multiples vues de ClickUp, vous pouvez organiser vos données et informations de la manière qui vous convient le mieux. Vous souhaitez suivre les retards ? Utilisez le calendrier ou le diagramme de Gantt. Vous souhaitez approfondir certaines tâches spécifiques ? Utilisez la vue Liste ou la vue Tableau. Affichez les données relatives à la santé de votre marque de la manière qui vous convient le mieux, grâce aux vues personnalisées de ClickUp

Étape n° 6 : continuez à améliorer votre approche

Votre stratégie de suivi de la santé de votre marque doit évoluer au fur et à mesure que votre entreprise se développe et que votre marché change. Ce qui fonctionne pour une start-up ne fonctionnera pas pour une marque mature, et ce qui fonctionne en période de stabilité ne fonctionnera pas en période de croissance rapide.

Les optimisations intelligentes comprennent :

Ajouter de nouvelles indicateurs à mesure que votre marque s'impose

Élargir votre couverture géographique lorsque vous pénétrez de nouveaux marchés

Augmenter la fréquence des mesures pendant les périodes critiques des campagnes

Créer la connexion entre les indicateurs de santé de la marque et les données sur les équipes commerciales et les clients pour obtenir des informations plus approfondies

Les meilleurs programmes de suivi de marque ne sont jamais vraiment « terminés ». Ils ne cessent de s'améliorer dans leur capacité à prédire ce qui est important pour la réussite d'une entreprise.

💡 Conseil de pro : Tous les sentiments négatifs ne sont pas forcément synonymes d'indignation. Parfois, ils sont simplement neutres. Recherchez l'utilisation accrue de mots tels que « prévisible », « identique » ou « ennuyeux ». Il s'agit là d'un avertissement subtil indiquant que votre marque ne surprend ni ne ravit plus.

À quelle fréquence devez-vous effectuer un suivi de marque ?

Il n'y a pas de nombre magique, mais un suivi trimestriel convient à la plupart des marques. Cela vous laisse suffisamment de temps pour constater des changements significatifs sans dépasser votre budget ni effectuer de fréquents sondages auprès de vos clients.

Le suivi mensuel est utile si vous êtes en situation de crise, si vous lancez des campagnes importantes ou si vous opérez sur des marchés en évolution rapide comme la technologie ou la mode. Le suivi annuel convient aux entreprises B2B stables ou à celles qui ont des cycles d'achat longs.

Vos processus d'écoute et d'analyse des réseaux sociaux doivent toutefois fonctionner en continu. Le sentiment à l'égard d'une marque peut changer du jour au lendemain, et vous devez détecter les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en véritables catastrophes.

💡 Conseil de pro : Les mentions de marque par les créateurs, fondateurs et experts ont un impact différent de celles des utilisateurs lambda. Isolez-les à l'aide d'outils de marketing d'influence afin de pouvoir déterminer si les leaders d'opinion amplifient la notoriété de votre marque sur les réseaux sociaux ou s'ils se contentent de citer votre nom sans susciter d'engagement.

Erreurs courantes à éviter dans le suivi de marque

Voici les principaux pièges qui anéantissent les bonnes intentions et gaspillent les budgets marketing. 💰

modification des questions du sondage chaque trimestre : *Vous ne pouvez pas suivre la progression si vous changez constamment les règles du jeu

Dissocier le suivi de votre stratégie de communication marketing : de beaux diagrammes ne servent à rien s'ils n'influencent pas votre prochaine campagne de beaux diagrammes ne servent à rien s'ils n'influencent pas votre prochaine campagne

Laisser les informations se perdre dans les rapports : les équipes créent des rapports détaillés sur la santé de la marque qui ne modifient jamais leurs priorités les équipes créent des rapports détaillés sur la santé de la marque qui ne modifient jamais leurs priorités en matière de gestion de campagne ou de gestion de projet sur les réseaux sociaux

Sondage les mêmes personnes à plusieurs reprises : Votre groupe de « clients fidèles » se lasse des sondages mensuels et cesse de représenter votre véritable public

Ignorer le contexte concurrentiel : Le suivi de vos indicateurs de manière isolée ne permet pas de déterminer si les tendances sectorielles affectent l'ensemble des acteurs

Mesurer la voix de la marque de manière incohérente : Votre présence sur LinkedIn diffère de celle sur TikTok, mais de nombreuses équipes effectuent le suivi du sentiment comme si toutes les plateformes étaient identiques Votre présence sur LinkedIn diffère de celle sur TikTok, mais de nombreuses équipes effectuent le suivi du sentiment comme si toutes les plateformes étaient identiques

📮 ClickUp Insight : 30 % des travailleurs estiment que l'automatisation pourrait leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % pensent qu'elle pourrait leur permettre de débloquer 3 à 5 heures pour se concentrer sur du travail plus approfondi. Même ces petits gains de temps s'additionnent : deux heures gagnées par semaine équivalent à plus de 100 heures par an, du temps qui pourrait être consacré à la créativité, à la réflexion stratégique ou au développement personnel. 💯 Grâce aux agents IA et à ClickUp Brain de ClickUp, vous pouvez automatiser vos flux de travail, générer des mises à jour de projet et transformer vos notes de réunion en étapes concrètes, le tout sur une seule et même plateforme. Pas besoin d'outils ou d'intégrations supplémentaires : ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour automatiser et optimiser votre journée de travail en un seul endroit. 💫 Résultats concrets : RevPartners a réduit de 50 % ses coûts SaaS en consolidant trois outils dans ClickUp, obtenant ainsi une plateforme unifiée avec plus de fonctionnalités, une collaboration plus étroite et une source unique d'informations plus facile à gérer et à adapter.

Le suivi de marque ne signifie pas nécessairement se noyer dans des feuilles de calcul ou jongler avec cinq tableaux de bord différents. Les bons outils transforment des données désordonnées en informations claires sur lesquelles vous pouvez agir.

Sprout Social pour des discussions en temps réel sur la marque

Sprout Social simplifie la gestion de marque en combinant des fonctionnalités d'analyse, de surveillance et d'engagement.

Les petites équipes marketing et marque peuvent surveiller les mentions et les hashtags pour évaluer la perception de la marque sans avoir à utiliser plusieurs applications. Pour les entreprises, l'outil fournit des rapports d'écoute avancés qui mettent en évidence les tendances émergentes et le sentiment des clients à grande échelle, aidant ainsi les équipes plus importantes à ajuster rapidement leurs stratégies.

Brandwatch pour des informations approfondies sur les consommateurs

Brandwatch analyse en profondeur les discussions sur les réseaux sociaux et le web, et propose une analyse des sentiments et des informations sur l'audience basées sur l'IA. Les petites marques peuvent suivre des expressions spécifiques telles que « emballage écologique » après le lancement d'un produit afin de vérifier si leur position trouve un écho auprès du public.

Les marques d'entreprise l'utilisent à des fins de veille concurrentielle, par exemple pour repérer quand leurs rivaux suscitent un sentiment positif en matière de développement durable afin de pouvoir réagir en lançant leurs propres initiatives écologiques.

Hootsuite pour une visibilité multiplateforme

Hootsuite rassemble les modèles de performance de tous vos comptes sociaux.

Une agence de design spécialisée peut examiner les tendances hebdomadaires en matière d'engagement afin de déterminer quelles idées suscitent le plus d'intérêt. Les grandes marques utilisent des outils d'analyse pour comparer les performances des différentes plateformes pendant les campagnes, par exemple en suivant si les publicités TikTok sont plus efficaces que les stories Instagram lors du lancement d'un produit.

ClickUp pour transformer les informations en actions

La recherche sur le suivi de marque est la partie la plus facile. La plupart des équipes ont du mal à transformer ces informations en actions coordonnées sans perdre leur élan.

ClickUp for Marketing Teams est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Écoutez Chelsea Bennett de Lulu Press vous en parler :

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en connexion avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

Voici comment cela donne vie aux informations issues du suivi de marque. 🎨

Faites de la collecte d'avis un travail pour vous

La perception d'une marque évolue rapidement, ce qui signifie que vous avez besoin d'informations régulières de la part des personnes qui sont en contact quotidien avec les clients.

Créez des sondages de suivi de marque avec ClickUp Forms Recueillez les commentaires des clients à l'aide des formulaires ClickUp

ClickUp Formulaires vous aide à créer des sondages qui s'intègrent directement dans votre flux de travail.

Vos équipes commerciales et chargées de la réussite client peuvent partager des formulaires mensuels pour comprendre ce que disent les clients, et l'automatisation de ClickUp transforme chaque tâche de réponse en une mission attribuée à la personne appropriée.

Par exemple, si plusieurs membres de l'équipe commerciale mentionnent une confusion au sujet des prix, quelqu'un se voit attribuer la tâche de mettre à jour le contenu du site web.

Automatisez vos flux de travail avec ClickUp Automatisation

🚀 Optimisation de l'IA : Au lieu de lire manuellement chaque réponse au formulaire, laissez ClickUp Brain résumer pour vous les schémas récurrents. En exemple, si les mentions relatives à la durabilité augmentent après une campagne, l'IA les met en évidence et suggère les prochaines étapes possibles. ⚡️ Essayez cette invite : Résumer les deux thèmes récurrents les plus importants issus des commentaires sur la marque et suggérez des étapes concrètes à prendre pour l'équipe marketing. Résumer les principaux thèmes des commentaires avec ClickUp Brain et obtenez des suggestions instantanées pour les prochaines étapes

Conservez vos informations dans un espace de partage

Personne n'a envie de fouiller dans ses fils d'e-mail pour retrouver le rapport sur la marque du mois dernier.

ClickUp Docs crée un espace de partage où votre responsable de marque peut tenir à jour un document évolutif contenant les tendances des sentiments sur les réseaux sociaux, les points forts des sondages et les plans d'action.

Organisez les informations exploitables et les notes de l'équipe dans ClickUp Docs

🚀 Optimisation de l'IA : Plus besoin de réécrire les listes à puces en paragraphes. Déposez les données brutes dans un document et laissez ClickUp Brain créer un résumé clair et structuré à l'intention de la direction. ⚡️ Essayez cette invite : Transformez ces points en un rapport mensuel officiel sur la santé de la marque, avec des titres, des informations clés et des recommandations pour les prochaines étapes. Transformez vos notes désordonnées en rapports soignés à l'aide de ClickUp Brain dans Document

Les équipes peuvent commenter et collaborer en temps réel grâce à ClickUp Assign Comments. Ainsi, lorsque l'équipe de conception suggère une mise à jour visuelle, les équipes marketing et direction peuvent immédiatement donner leur avis.

💡 Conseil de pro : Au lieu de passer au crible des milliers de mentions, intégrez les résultats de votre suivi de marque dans ClickUp Brain MAX, un compagnon de bureau pratique, pour générer un résumé hebdomadaire clair : « Cette semaine, les utilisateurs ont salué [X] et exprimé leur inquiétude concernant [Y]. » Gagnez du temps sans perdre les nuances.

Ayez une vue d'ensemble en un clin d'œil

Visualisez les indicateurs de performance de votre marque grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord de ClickUp extraient les informations des tâches, des formulaires et des intégrations pour les présenter sous forme de résumés visuels clairs et compréhensibles.

Votre directeur marketing peut ouvrir une seule vue et voir les scores de notoriété, les changements en matière d'engagement social et la progression des objectifs marketing, le tout en même temps.

Des questions telles que « Notre nouvelle image de marque améliore-t-elle la perception ? » trouvent une réponse grâce à des cartes (barres de progression, diagrammes circulaires, diagrammes à barres, etc.) sans que personne n'ait à fouiller dans cinq rapports différents.

🚀 Optimisation de l'IA : ClickUp Brain analyse toutes vos cartes et vous fournit des réponses claires. En exemple, posez la question « Notre notoriété s'est-elle améliorée après le changement de marque ? » et obtenez une réponse qui combine les données sur le sentiment et les performances de la campagne. ⚡️ Essayez cette invite : Comparez le sentiment à l'égard de la marque avant et après la campagne de rebranding d'avril à l'aide des données de ce tableau de bord et résumez le changement clé en une phrase. Extrayez des informations clés à partir des tableaux de bord avec ClickUp Brain

Combler le fossé entre l'écoute et l'action

Les outils de veille sociale sont très efficaces pour détecter les problèmes, mais ensuite ? Les intégrations ClickUp permettent de mettre en pratique ces informations.

Lorsque Brandwatch signale une baisse du sentiment après une campagne, une intégration via Zapier crée une tâche pour examiner les messages et alerte les membres de l'équipe concernés.

Connectez votre boîte à outils à ClickUp et Zapier Integration

🧠 Anecdote amusante : Vous vous souvenez de Dunder Mifflin (dans la série The Office) ? Elle est devenue si populaire que NBC en a fait une véritable gamme de produits avec Staples. Le buzz créé par les fans vaut de l'or, et les outils de suivi de marque permettent souvent de repérer ces tendances cultes avant qu'elles n'atteignent leur apogée.

Gardez les discussions en connexion avec le travail

Le pire dans les informations sur les marques ? On en parle tout le temps, mais on agit rarement en conséquence.

Discutez et agissez sur les commentaires en un seul endroit avec ClickUp Chat

Quelqu'un partage un commentaire inquiétant d'un client dans le chat, tout le monde en discute pendant 20 minutes, puis il est enseveli sous la crise suivante. Mais pas avec ClickUp.

ClickUp Chat se trouve juste à côté de votre travail, vous pouvez donc créer une tâche à partir de celui-ci immédiatement. La discussion est mise en œuvre sans que personne n'ait à se souvenir de ce qui a été discuté.

🚀 Optimisation de l'IA : Lorsque quelqu'un pose une question telle que « Qui est le propriétaire de la campagne sur les produits végétaux ? » dans le canal de discuter, l'agent de réponses automatiques de ClickUp entre en étape et répond en indiquant le nom du propriétaire du projet et les sources pertinentes. Utilisez l'agent Auto-Answers dans ClickUp Discuter pour obtenir des informations plus rapidement

Maintenez votre marque sur la voie du succès avec ClickUp

Le suivi de marque semble simple jusqu'à ce que vous deviez jongler entre les sondages, les tableaux de bord, les mentions sur les réseaux sociaux et une centaine de mises à jour de l'équipe. Les données en elles-mêmes ne protégeront pas l'identité de votre marque ; c'est la rapidité avec laquelle vous établissez la connexion et agissez qui le fera.

Et si vous travaillez avec des outils déconnectés, cet écart ne fait que s'agrandir.

ClickUp vous offre tout cela. Un espace unique pour vos formulaires, rapports, tableaux de bord et discussions sur les campagnes, ainsi qu'une IA qui répond à vos questions, rédige des rapports et identifie les tendances avant même que vous ne les remarquiez.

Foire aux questions (FAQ)

La différence entre le suivi de marque et la surveillance de marque réside dans leur portée et leur timing. Le suivi de marque se concentre sur les tendances à long terme, telles que la notoriété, la fidélité et la perception, sur une période de plusieurs mois ou années. La surveillance de marque, quant à elle, porte sur les discussions et les mentions en temps réel qui ont lieu actuellement.

Vous devriez suivre votre marque au moins une fois par trimestre afin de mesurer les tendances et l'impact des campagnes. Si votre marché évolue rapidement ou si vous menez fréquemment des campagnes, un suivi mensuel vous permettra d'obtenir des informations plus rapidement.

Oui, les petites entreprises peuvent tirer profit du suivi de marque. Il vous aide à comprendre comment les gens affichent votre marque et si vos efforts ont un impact, ce qui constitue des informations essentielles pour une croissance intelligente.

Les petites équipes peuvent mettre en place un suivi de marque en fixant 3 à 5 objectifs clairs, en utilisant des outils de sondage abordables et en tirant parti des analyses gratuites disponibles sur les plateformes sociales. L'utilisation d'un outil tout-en-un comme ClickUp permet de tout organiser sans avoir recours à des solutions coûteuses.

Non, le suivi de marque n'est pas réservé aux marques B2C. Les entreprises B2B doivent également mesurer leur notoriété et la confiance dont elles jouissent afin d'affiner leur message et de renforcer leur position auprès des décideurs.

Si vos données révèlent un sentiment négatif à l'égard de votre marque, considérez cela comme un signal d'alerte précoce. Cherchez à en comprendre les causes (il s'agit peut-être d'un problème lié à un produit ou d'un message peu clair) et corrigez-les rapidement. ClickUp Brain peut vous faciliter la tâche en résumant les commentaires négatifs et en suggérant des étapes à suivre, telles que la révision des textes publicitaires ou la mise à jour des FAQ, afin que vous puissiez réagir efficacement.