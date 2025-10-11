ClickUp ou Amplenote : quel outil de productivité vous convient le mieux ?

Imaginez ceci : trois applications différentes sont ouvertes sur votre écran, chacune contenant une partie du même projet. Votre cerveau garde une mapper mentale de l'emplacement de tout élément, mais cette mapper devient chaque jour plus confuse.

La solution semble simple : tout regrouper au même endroit.

Mais ClickUp et Amplenote fonctionnent de manière très différente. L'un vous permet de créer votre espace de travail idéal avec tous les outils dont vous avez besoin, tandis que l'autre observe votre façon de travailler et vous aide à établir la connexion.

Le choix entre ClickUp et Amplenote se résume à ceci : préférez-vous un système d'IA contextuel qui comprend votre façon de travail ou une application avancée de prise de notes pour vos listes à faire ? 🧰

ClickUp et Amplenote en un coup d'œil

Critères ClickUp Amplenote Objectif principal Environnement de travail IA convergent tout-en-un pour les tâches, les documents, les objectifs et discuter, alimenté par l'IA + prise de notes vocales, recherche et modèles IA externes Application de note avec listes à faire et planification intégrées Gestion des tâches Gestion avancée des tâches avec statuts, priorités, dépendances, automatisation et suivi du temps Gestion de tâches de base dans les notes, avec dates d'échéance, priorités et rappels Note-taking Documents avec mise en forme riche, modification en cours collaborative et modèles de note Note efficace avec des liens retour, des liens bidirectionnels et la mise en forme Intégration du calendrier Calendrier alimenté par l'IA avec planification des tâches par glisser-déposer et bloc de temps synchronisé avec Google Agenda et Outlook Calendrier intégré qui se synchronise avec les tâches et les notes Planification quotidienne et productivité afficher « Accueil » pour une planification personnalisée, des objectifs, des rappels et des widgets d'agenda L'agenda quotidien combine le suivi des tâches et la prise de note dans un seul et même espace Collaboration Conçu pour les équipes : attribuez des tâches, commentez, discutez, partagez des documents et définissez des permission Partage de notes et de tâches basique ; ne convient pas aux grandes équipes Fonctionnalités de gestion de projet Plusieurs vues (liste, tableau, diagramme de Gantt, chronologie), objectifs, vue Charge de travail, sprints Non conçu pour la gestion de projets ou de tâches à l'échelle de l'équipe Automatisation et flux de travail Modèles d'automatisation personnalisés et prédéfinis pour divers flux de travail Pas d'assistance de l'automatisation Modèles Vaste bibliothèque de modèles pour les documents, les tâches et les flux de travail Pas de modèles intégrés Recherche et navigation Recherche globale, filtres, étiquettes et structure hiérarchique (espace > dossiers > listes > tâches) Liaison liée et organisation basée sur des étiquettes, plus simple dans l'ensemble Tarifs* Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 5,84 $/mois/utilisateur

Qu'est-ce que ClickUp ?

Créez l'environnement de travail de votre équipe dans ClickUp Organisez vos projets, vos équipes et vos tâches avec ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail

Pour beaucoup d'entre nous, nos projets, nos connaissances, nos notes et nos communications sont dispersés dans des outils déconnectés qui nous ralentissent.

ClickUp résout ce problème grâce au premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui combine projets, connaissances et discuter en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Grâce à ses flux de travail hautement personnalisables, il répond à un large intervalle de besoins en matière de gestion de projet. Mais ce n'est pas tout. Il est conçu pour gérer les tâches, les documents, les objectifs et la collaboration en un seul endroit, sous un même toit, afin d'éviter les changements de contexte constants et la surcharge d'outils, également connue sous le nom de « Work Sprawl ».

Fonctionnalités de ClickUp

Examinons de plus près ce que ClickUp a à offrir.

Fonctionnalité n° 1 : des capacités d'IA qui fonctionnent comme par magie

ClickUp Brain est un moteur de productivité entièrement intégré et sensible au rôle, intégré à ClickUp.

Recevez des mises à jour instantanées sur votre environnement de travail avec ClickUp Brain

Imaginons que vous souhaitiez trouver rapidement le statut d'un sprint, des notes sur les dernières actions marketing ou même les tâches d'un collègue au cours du dernier trimestre. Au lieu de vous démener, il vous suffit de demander à ClickUp Brain, qui vous récupérera des réponses contextuelles en quelques secondes.

💡Bonus : prendre des notes, c'est bien, mais les dicter à voix haute, c'est 400 % plus rapide !

Profitez de la dictée vocale alimentée par l'IA qui transcrit ET peaufine, et effectuez la modification en cours des notes avec ClickUp Talk to Texte en temps réel et dans plus de 40 langues ! 🌏

ClickUp Brain MAX est un assistant IA de bureau qui dispose d'une vue d'ensemble complète de votre écosystème de travail et des applications connectées. Utilisez sa fonction Talk to Text pour capturer vos idées à voix haute et les transformer en tâches, les attribuer à des membres de l'équipe, et plus encore.

Capturez vos idées, partagez des instructions et terminez vos tâches quatre fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain MAX

La gestion des connaissances par l'IA établit des connexions entre vos notes, vos documents, vos tâches et vos collaborateurs. Vous avez besoin de vous rappeler ce qui a été décidé lors de la réunion de planification du mois dernier ? ClickUp Brain sait où chercher et peut vous résumer les points importants.

Invitez ClickUp Brain à résumer vos tâches et vos projets pour vous

Assistance aux réunions

Parlons maintenant des réunions, celles qui durent longtemps et qui donnent pour résultat des notes incomplètes.

ClickUp AI Notetaker facilite les réunions en automatisant l'ensemble du processus de prise de notes. Il enregistre et transcrit tout en temps réel, enregistrant une transcription consultable, une vidéo et un résumé dans un document privé. Ainsi, même si vous vous êtes déconnecté ou avez dû quitter l'appel, vous disposez toujours d'une vue d'ensemble.

Laissez ClickUp AI Notetaker transformer vos réunions en actions

Mais cela ne s'arrête pas à la transcription. L'outil d'IA pour les réunions détecte les éléments à entreprendre et les transforme automatiquement en tâches assignées, dès la fin de votre réunion.

Comme elles sont entièrement intégrées à l'écosystème ClickUp, les notes peuvent être liées à des projets, taguées dans Chat et affichées dans Docs, le tout de manière transparente.

Obtenir un modèle gratuit Capturez l'ordre du jour des réunions, les notes et les éléments à mener à bien grâce au modèle de notes de réunion ClickUp

En ce qui concerne les réunions, si vous souhaitez disposer d'un modèle prêt à l'emploi pour la prise de note manuelle, essayez le modèle ClickUp Meeting Notes Template.

Le modèle est un espace de travail complet et orienté vers l'action au sein du logiciel de compte-rendu de réunion qui aide à capturer et à gérer les discussions de l'équipe. La barre latérale gauche affiche une structure de dossiers bien organisée, telle que Directives de réunion et Réunions hebdomadaires de l'équipe avec des notes datées et un espace dédié pour Standup/Sync quotidien.

👀 Le saviez-vous ? Les cinq méthodes de prise de note les plus populaires sont les suivantes : La méthode Cornell , qui compartimente vos notes , qui compartimente vos notes

Mindmapping , où vous commencez par une idée centrale au milieu de la page et vous branchez avec des sous-idées, des catégories et des connexions comme un arbre , où vous commencez par une idée centrale au milieu de la page et vous branchez avec des sous-idées, des catégories et des connexions comme un arbre

Zettelkasten , où vos notes sont reliées entre elles par des liens et des étiquettes, créant ainsi un réseau de connaissances en constante expansion , où vos notes sont reliées entre elles par des liens et des étiquettes, créant ainsi un réseau de connaissances en constante expansion

La méthode Outline , une structure hiérarchique classique, comme un , une structure hiérarchique classique, comme un arbre généalogique pour les idées

La méthode des diagrammes , qui consiste à diviser votre page en colonnes pour les catégories et à remplir les lignes au fur et à mesure que vous recueillez des informations , qui consiste à diviser votre page en colonnes pour les catégories et à remplir les lignes au fur et à mesure que vous recueillez des informations

Fonctionnalité n° 2 : infrastructure de documentation alimentée par l'IA

ClickUp Docs est un cadre de documentation dynamique conçu pour les équipes qui ont besoin de structure et de rapidité. Si vous créez une base de connaissances, une bibliothèque de procédures opératoires normalisées, un brief de projet ou un guide client, cet outil est parfait pour vous.

Rédigez et collaborez plus efficacement avec votre équipe et vos clients grâce à ClickUp Docs

Vous pouvez organiser le contenu dans des pages imbriquées, ajouter des tableaux, intégrer des vues et même créer des liens directs vers des tâches et des flux de travail.

Par exemple, une équipe produit peut créer un « manuel de lancement de fonctionnalités » avec des sous-pages pour les checklist d'assurance qualité, les échéanciers de lancement et les briefs marketing, le tout dans un document collaboratif partageable. Et comme tous les documents se trouvent dans votre environnement de travail, vous pouvez les connecter à des tâches, suivre les mises à jour et vous assurer qu'ils sont toujours synchronisés avec l'exécution du projet.

Demandez à ClickUp Brain de générer tout ce que vous voulez, depuis un résumé de tous vos commentaires passés sur un projet, un article de blog, jusqu'à une fiche produit, dans ClickUp Docs

Ce qui rend le logiciel de collaboration documentaire encore plus puissant, c'est l'AI Writer de ClickUp Brain. Vous pouvez lui inviter à rédiger un résumé d'une tâche liée, de réécrire un long paragraphe sous forme de liste à puces, ou même de générer une documentation à partir de zéro. Il suffit de taper une commande slash ou de cliquer sur l'icône AI pour commencer.

🧠 Fait amusant : le rapport sur les habitudes de productivité de Zety a révélé que 52 % des travailleurs atteignent leur pic de productivité entre 8 h et 11 h. De même, 15 % se sentent plus productifs après 14 h.

Fonctionnalité n° 3 : gestion de projet

La fonction de gestion de projet de ClickUp commence avec les tâches ClickUp. Elles sont flexibles, hautement personnalisables et conçues pour s'adapter à n'importe quel flux de travail.

Créez des tâches ClickUp avec des informations détaillées, des assignés et des flèches de priorité

Chaque tâche agit comme un conteneur intelligent pour les informations telles que les dates d'échéance, les personnes assignées, les sous-tâches, le suivi du temps, les fichiers et les discussions.

La plateforme se distingue par ses détails : vous pouvez définir des dépendances de tâches ClickUp pour contrôler la séquence, par exemple « Ne pas commencer avant que la conception soit approuvée », ajouter des statuts de tâches personnalisés pour correspondre exactement à votre processus et passer d'une vue ClickUp à l'autre, comme la liste, le tableau et le calendrier.

Il comprend également une gestion de projet par l'IA qui crée automatiquement des résumés de projet, des mises à jour de l'équipe et prend même en charge la génération de contenu avec AI Writer.

📌 Exemple de consigne : Résumer les principales mises à jour et les principaux obstacles de ce sprint en vous basant sur les tâches achevées et les commentaires des deux dernières semaines.

Et lorsque les tâches s'accumulent, les rappels ClickUp viennent à la rescousse.

Paramétrez des rappels ClickUp avec des pièces jointes, des dates et des calendriers récurrents

Vous pouvez définir des rappels personnels pour tout type d'événement, comme des suivis, des échéances ou des idées aléatoires, et les joindre à des tâches, des documents ou même discuter. Ils se synchronisent sur les appareils mobiles et les bureaux, donc peu importe que vous soyez à votre bureau ou en déplacement, la plateforme vous aide à rester concentré grâce à des rappels opportuns.

Tarifs ClickUp

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des chats, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour saisir et assurer le suivi des décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de cela. Créez des tâches à partir du chat ( l'outil de communication IA ), des commentaires sur les tâches, des documents et des e-mails en un seul clic !

Qu'est-ce qu'Amplenote ?

via Amplenote

*amplenote est un outil polyvalent de note et de productivité qui aide les utilisateurs à capturer des idées, organiser des informations et gérer des tâches

Les notes sont flexibles : vous pouvez ajouter de la mise en forme, joindre des pièces jointes et créer des liens entre les pages connexes afin de créer un réseau d'informations reliées. Elles sont fiables si vous aimez organiser vos pensées par couches ou revisiter d'anciennes idées.

La plateforme prend également la confidentialité très au sérieux. Tout est crypté de bout en bout, ce qui est rassurant si vous stockez des informations personnelles ou sensibles. Bien qu'elle soit principalement conçue pour une utilisation individuelle, elle dispose également de fonctionnalités de partage et de collaboration.

Fonctionnalités d'Amplenote

Voici quelques fonctionnalités d'Amplenote qui vous aideront à essayer différentes méthodes de prise de note.

Fonctionnalité n° 1 : capacités de prise de notes

Ajoutez des notes supplémentaires à vos connaissances pour plus de contexte avec Amplenote

Amplenote est avant tout conçu pour prendre des notes de manière fiable et sans distraction. L'éditeur vous offre toutes les fonctionnalités essentielles : gras, titres, surlignages, listes, citations, blocs de code et tableaux.

Vous pouvez également intégrer des images et des vidéos, et même créer des liens vers d'autres notes au sein d'une même note afin que vos idées restent en connexion.

Une fonctionnalité remarquable ici est Rich Footnotes. Vous pouvez ajouter du texte, des images ou des liens supplémentaires derrière n'importe quel mot ou expression, ce qui vous permet de garder vos notes organisées avec les détails cachés en dessous. C'est utile lorsque vous écrivez quelque chose qui nécessite un contexte.

Fonctionnalité n° 2 : organisation et lié

Connectez vos connaissances grâce aux fonctionnalités de backlinking d'Amplenote

Les liens bidirectionnels d'Amplenote vous permettent de référencer une note à partir d'une autre et de créer automatiquement un lien retour. Au fil du temps, cela permet de créer un mini-réseau de connaissances qui facilite la recherche d'idées passées.

Il utilise également un système d'étiquettes flexible qui prend en charge l'imbrication. Ainsi, si vous êtes habitué aux dossiers ou à la hiérarchie, vous pouvez recréer quelque chose de similaire à l'aide d'étiquettes.

La recherche est rapide et travaille sur tout, même les pièces jointes, vous ne perdez donc pas de temps à chercher ce que vous avez écrit le mois dernier.

🧠 Anecdote : La journée de travail de huit heures a été introduite pour la première fois par le militant syndicaliste gallois Robert Owen au début des années 1800. Son objectif était de diviser la journée en trois parties égales : travail, repos et temps libre. Il a fallu plus d'un siècle pour que ce modèle se généralise.

Enregistrez des informations directement depuis votre navigateur avec Amplenote

Amplenote comprend des outils petits mais bien pensés pour vous aider à avancer. La barre de tâches rapide vous permet de noter quelque chose sans passer par les menus. Le web clipper Amplecap vous permet d'enregistrer des liens, des images ou des citations directement depuis votre navigateur dans vos notes.

L'accès hors ligne vous permet de continuer à travailler sans Wi‑Fi, et tout se synchronise lorsque vous vous reconnectez. Il existe également un historique des versions, donc si vous supprimez quelque chose d'important, vous pouvez revenir en arrière et le récupérer.

Tarifs Amplenote

Free

Pro : 5,84 $/mois+ par utilisateur (facturé annuellement)

Illimité : 10 $/mois+ par utilisateur (facturé annuellement)

Fondateur : 20 $/mois+ par utilisateur (facturé annuellement)

🔍 Le saviez-vous ? Henry Ford a réduit la semaine de travail dans son usine à cinq jours de huit heures en 1926. La productivité s'est améliorée et les bénéfices ont augmenté. Sa décision a contribué à populariser la semaine de travail de cinq jours à travers les États-Unis.

ClickUp vs Amplenote : comparaison des fonctionnalités

ClickUp et Amplenote visent tous deux à améliorer la productivité, mais ils s'y prennent de manière différente.

Comparons leurs fonctionnalités clés afin que vous puissiez choisir le logiciel de gestion de projet le mieux adapté à votre flux de travail. ⚒️

Fonctionnalité n° 1 : gestion des tâches et de la gestion de projet

Voyons comment chaque outil vous aide à organiser votre travail et à gérer efficacement vos projets.

ClickUp

ClickUp met tout en œuvre pour gérer les projets et les tâches. Vous pouvez créer des tâches avec des champs personnalisés détaillés, définir des priorités, créer des listes de tâches récurrentes et lier des sous-tâches ou des dépendances pour planifier votre travail. Il regorge également d'outils visuels tels que des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, des calendriers et des chronologies. La plateforme excelle dans la connexion et l'automatisation de votre travail.

Amplenote

Amplenote est très simple. Les tâches sont intégrées à vos notes, ce qui rend la planification très naturelle. Vous pouvez marquer les priorités à l'aide d'un système de notation intelligent basé sur la matrice d'Eisenhower et définir des rappels récurrents. Mais vous ne trouverez pas ici d'affichages de projets complexes tels que des tableaux ou des diagrammes de Gantt.

🏆 Gagnant : ClickUp pour ses fonctions robustes et évolutives qui vous aident à gérer plusieurs projets, plusieurs personnes et des échéanciers à long terme.

Fonctionnalité n° 2 : collaboration et communication

Voici comment ces deux outils offrent une assistance au travail d'équipe et permettent de garder les discussions en connexion avec votre travail.

ClickUp

ClickUp est une plateforme axée sur le travail d'équipe qui vous permet de commenter des tâches, de discuter avec vos collègues, d'attribuer des commentaires et de collaborer à l'aide de documents, de chats et de tableaux blancs avec modification en cours.

Ajoutez des permission pour les invités, des notifications et des intégrations avec des outils tiers ou des e-mails, et vous obtenez une checklist achevée pour la gestion de projet en équipe.

Amplenote

Amplenote dispose de fonctionnalités de communication de base.

Vous pouvez partager des notes, collaborer sur des listes à faire et publier des notes sur le Web. Cet outil est idéal pour une collaboration légère ou pour les utilisateurs individuels qui assurent le partage de contenu avec quelques personnes. Cependant, il ne permet pas la modification en temps réel ni la messagerie d'équipe.

🏆 Gagnant : ClickUp est mieux adapté à la collaboration en temps réel, en particulier avec des équipes ou des clients.

Fonctionnalité n° 3 : prise de notes et gestion des connaissances

ClickUp

Les documents dans ClickUp sont parfaits pour la prise de notes en équipe.

Vous pouvez collaborer en temps réel, créer des liens vers des tâches, attribuer des actions et organiser des pages à l'aide de dossiers ou de hiérarchies imbriquées. Les outils de mise en forme font le travail et vous pouvez créer des modèles pour le contenu réutilisable. Cet outil est idéal si vos notes sont liées à des tâches de travail ou à de la documentation.

Amplenote

Amplenote est conçu pour une réflexion approfondie et connectée. Il offre un formatage riche, Markdown, des liens bidirectionnels, des plans repliables et des notes de bas de page qui masquent les détails supplémentaires derrière une interface épurée.

Il est également utile pour afficher un graphique de connaissances personnelles et pour établir des connexions entre vos idées au fil du temps.

🏆 Gagnant : C'est ex aequo ! ClickUp est un excellent choix si vous souhaitez transformer instantanément vos notes en actions. Amplenote est la solution idéale si vous recherchez un endroit où noter vos idées et les discussions de vos réunions.

ClickUp vs Amplenote sur Reddit

Nous nous sommes tournés vers Reddit pour comprendre la position des utilisateurs réels dans le débat ClickUp vs Amplenote. Voici ce que nous avons trouvé :

Un utilisateur de Reddit a bien résumé la situation en soulignant que le meilleur outil dépend de votre objectif, à savoir la prise de notes ou la planification et l'exécution :

Quelle sera votre utilisation principale ? Si votre objectif principal est de prendre des notes, d'enregistrer des liens web, de mémoriser des informations et de créer des liens entre elles, alors Amplenote est l'outil qu'il vous faut. Si vous recherchez un outil permettant d'exécuter des tâches et d'enregistrer le temps passé, de planifier à long terme et de choisir en toute flexibilité l'afficher approprié et les intégrations avec d'autres services dépendant de vos besoins, alors ClickUp est fait pour vous. (Vous avez peut-être déjà remarqué que la gestion des documents nécessite une approche peu intuitive).

Quelle sera votre utilisation principale ?

Si votre objectif principal est de prendre des notes, d'enregistrer des liens Web, de mémoriser des informations et de créer des liens entre elles, alors Amplenote est l'outil qu'il vous faut.

Si vous recherchez un outil pour exécuter des tâches et enregistrer le temps passé, planifier à long terme, choisir un affichage approprié et intégrer d'autres services en fonction de vos besoins, alors ClickUp est fait pour vous. (Vous avez peut-être déjà remarqué que la gestion des documents nécessite une approche peut-être non intuitive.)

Un autre utilisateur qui a essayé les deux plateformes a partagé comment chaque outil a fini par servir un objectif distinct dans son flux de travail :

À ce stade, j'avais une idée très claire des fonctionnalités dont j'avais besoin et de la manière dont je les utiliserais, donc ClickUp était parfait pour la planification. Je dirais toutefois que, quelle que soit la manière dont vous décidez de commencer à utiliser ClickUp, si vous essayez d'utiliser toutes les fonctionnalités dès le premier jour, vous risquez d'être submergé. Son cœur de métier est la gestion des tâches, et la plupart des autres fonctionnalités, qui constituent sa force, sont donc des tâches à afficher. Je suis récemment passé à Amplenote (après avoir essayé d'autres services censés offrir la transclusion de notes). Pour moi, cet outil répond à des besoins différents de ceux de ClickUp : prise de notes, enregistrement et étiquetage de pensées, et même lié de toutes ces informations.

À ce stade, j'avais une idée très claire des fonctionnalités dont j'avais besoin et de la manière dont je les utiliserais, donc ClickUp était parfait pour la planification. Je dirais toutefois que, quelle que soit la manière dont vous décidez de commencer à utiliser ClickUp, si vous essayez d'utiliser toutes les fonctionnalités dès le premier jour, vous risquez d'être submergé. Son cœur de métier est la gestion des tâches, et la plupart des autres fonctionnalités, qui constituent sa force, sont donc des vues des tâches à afficher.

Je suis récemment passé à Amplenote (après avoir essayé d'autres services censés offrir la transclusion de notes). Pour moi, cet outil répond à des besoins différents de ceux de ClickUp : prise de notes, enregistrement et étiquetage de pensées, et même lié de toutes ces informations.

Enfin, un consultant indépendant a donné son avis sur l'utilisation de ClickUp pour gérer une entreprise individuelle et expliqué pourquoi il le préférait :

Je fais partie de l'équipe ClickUp. Je dirige une entreprise de conseil individuelle où chaque tâche est structurellement similaire à la suivante. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre comment configurer mon modèle : utiliser ou non des dossiers, quels champs utiliser, etc. À mon humble avis, cela valait largement la peine de passer par cette phase d'apprentissage. Quant à Android, j'aurais énormément d'information à déplacer sur un petit écran. J'utilise principalement mon téléphone pour afficher des informations et je manipule principalement les informations sur un appareil à grand écran. Vous POUVEZ gérer vos opérations à partir d'un téléphone, mais cela me semble difficile. Bien sûr, en tant que plateforme web, votre installation ClickUp ne se soucie pas du type d'appareil à grand écran que vous utilisez.

Je fais partie de l'équipe ClickUp. Je dirige une entreprise de conseil individuelle où chaque tâche est structurellement similaire à la suivante. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre comment configurer mon modèle : utiliser ou non des dossiers, quels champs utiliser, etc. À mon humble avis, cela valait largement la peine de passer par cette phase d'apprentissage. Quant à Android, j'aurais énormément d'information à déplacer sur un petit écran. J'utilise principalement mon téléphone pour afficher des informations et je manipule principalement les informations sur un appareil à grand écran. Vous POUVEZ gérer vos opérations à partir d'un téléphone, mais cela me semble difficile. Bien sûr, en tant que plateforme web, votre installation ClickUp ne se soucie pas du type d'appareil à grand écran que vous utilisez.

🔍 Le saviez-vous ? Une étude publiée dans le Journal of Consumer Research montre qu'un bruit ambiant modéré, comme celui d'un café, peut améliorer les performances dans les tâches créatives. Ce phénomène est parfois appelé « effet café ».

Quel outil de productivité règne en maître ?

Le verdict final est tombé, et le choix est assez clair !

C'est ClickUp ! 👑

Amplenote est un concurrent sérieux si vous souhaitez prendre des notes, lier des idées et conserver vos informations privées et légères.

Mais en termes de polyvalence, d'exécution de projets et de collaboration en équipe, ClickUp prend l'avantage, en particulier si vous coordonnez le travail entre plusieurs équipes.

Il rassemble tout : documents, discuter, objectifs, calendrier et assistance IA, sur une seule plateforme. La plateforme s'adapte à vos besoins sans flux de travail rigide.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅