Comment mener un audit CRO complet ?

Même avec des spécialistes SEO qualifiés, des spécialistes du marketing à la performance et des développeurs de haut niveau, de nombreuses entreprises ont encore du mal à convertir les visiteurs de leur site web en clients payants. En conséquence, elles n'atteignent pas leurs objectifs commerciaux généraux.

Si les conversions diminuent, un audit d'optimisation du taux de conversion peut révéler où le bât blesse.

Un audit CRO vous aide à évaluer les performances de votre site web du point de vue de votre public cible, à découvrir les points de friction dans le parcours client et à optimiser l'expérience utilisateur globale.

Examinons de plus près le travail et l'exécution d'un audit CRO.

Qu'est-ce qu'un audit CRO ?

Un audit CRO est une évaluation détaillée de votre site Web ou de votre produit numérique visant à identifier les obstacles à la conversion et les opportunités d'améliorer le taux de conversion.

📌 Par exemple, si nous devions réaliser un audit de conversion pour une marque vendant ses produits sur Amazon, nous analyserions :

Titres des produits : sont-ils clairs, pertinents et optimisés pour les mots-clés ?

Descriptions des produits : communiquent-elles les avantages et répondent-elles aux points faibles des utilisateurs ?

Images : sont-elles professionnelles, haute résolution et informatives ?

Tarification : est-elle compétitive, transparente et alignée sur la valeur perçue ?

Avis : Les avis négatifs sont-ils pris en compte et les avis positifs sont-ils suffisamment nombreux pour constituer une preuve sociale ?

Expérience utilisateur : Les utilisateurs peuvent-ils facilement parcourir, lire et interagir avec les pages produit ?

Appel à l'action (CTA) : Les CTA sont-ils visibles, convaincants et incitent-ils les utilisateurs à interagir comme prévu ?

Appareils mobiles : la page du produit est-elle optimisée pour les petits écrans et dispose-t-elle d'un design réactif ?

Les outils CRO vous permettent de comprendre l'expérience de vos clients de leur point de vue.

📖 À lire également : Les meilleurs créateurs de pages d'atterrissage pour booster les conversions

⭐️ Modèle présenté Le modèle de test A/B ClickUp est l'outil idéal pour réaliser un audit CRO complet. Il vous aide à organiser vos hypothèses, à suivre les performances des expériences et à documenter les résultats, le tout dans un environnement de travail centralisé. Grâce aux champs personnalisés intégrés et aux multiples vues, vous pouvez rationaliser les tests, hiérarchiser les idées et développer plus rapidement ce qui fonctionne. Obtenez un modèle gratuit Exécutez, mesurez et optimisez vos expériences en un seul endroit à l'aide du modèle de test A/B de ClickUp

Pourquoi réaliser un audit CRO ?

Pouvez-vous assurer la réussite d'une entreprise en vous basant uniquement sur votre intuition ? C'est ce à quoi vous vous exposez lorsque vous ignorez le processus d'audit CRO.

Un audit structuré de l'optimisation du taux de conversion permet de mettre en évidence les problèmes réels, de corriger ce qui ne fonctionne pas, d'optimiser les conversions et de concentrer vos efforts d'optimisation là où ils sont les plus efficaces.

Voici pourquoi c'est une décision judicieuse pour votre entreprise :

📍 Analysez l'ensemble du parcours utilisateur afin de localiser les points de désengagement dans l'entonnoir de conversion et d'identifier à quel moment les utilisateurs abandonnent avant de devenir des clients payants

🧪 Effectuez des tests A/B pour évaluer les éléments de la page tels que les CTA inefficaces, les mauvaises dispositions et les titres peu convaincants qui peuvent nuire à votre taux de conversion

🔎 Auditez l'expérience utilisateur sur tous les appareils afin de détecter les points de friction dans les pages produits, les temps de chargement lents ou une mauvaise optimisation mobile

🎯 Évaluez si le message de votre page d'accueil correspond au public cible et si votre proposition de valeur est suffisamment forte pour inciter à l'action

📋 Passez en revue les formulaires et les flux de paiement pour détecter les problèmes d'utilisabilité, réduire les points faibles pour les utilisateurs et renforcer la confiance dans le processus de conversion

💰 Augmentez la satisfaction client et réduisez les coûts d'acquisition en convertissant davantage de visiteurs existants sur votre site sans augmenter vos dépenses publicitaires

📖 À lire également : Meilleures agences d'optimisation du taux de conversion (CRO)

Étapes pour réaliser un audit CRO

L'optimisation du taux de conversion ne consiste pas vraiment à optimiser les pages Web, mais plutôt à optimiser les décisions. La page elle-même est un moyen d'atteindre un but, mais n'est pas une fin en soi.

Voici un processus étape par étape pour réaliser une évaluation efficace afin d'optimiser vos taux de conversion.

Étape 1 : examinez le comportement des utilisateurs

Commencez par analyser le comportement des utilisateurs. Il est essentiel de comprendre comment les visiteurs interagissent avec votre site Web pour identifier les points faibles.

En effet, selon McKinsey, les entreprises qui utilisent l'analyse des données comportementales enregistrent une croissance de leur chiffre d'affaires de 85 % et une marge brute supérieure de plus de 25 % à celles de leurs concurrents.

Comme vous ne pouvez pas observer les utilisateurs en personne, les outils d'analyse comportementale deviennent indispensables.

Par exemple, un logiciel de carte thermique vous fournit une description visuelle des interactions des utilisateurs en les mettant en évidence sur les pages clés du site web. Vous pouvez ainsi voir clairement les clics, les défilements et les mouvements du curseur, et détecter facilement les zones d'engagement, les points de sortie et les problèmes d'ergonomie.

via Ecoconsultancy

Les enregistrements de sessions complètent cette fonctionnalité en offrant des rediffusions sous forme de vidéos des sessions réelles sur le site Web et l'application. Vous pouvez suivre la façon dont les utilisateurs font défiler, cliquent et interagissent avec les champs des formulaires ou les CTA, et observer leur comportement sur les appareils mobiles.

Ces outils d'optimisation de sites Web vous permettent de comprendre en détail ce qui fonctionne, ce qui prête à confusion et à quel moment les utilisateurs abandonnent le tunnel de conversion.

Lorsque vous reliez toutes les informations que vous recueillez à un outil de gestion de projet tel que ClickUp, votre travail devient 10 fois plus facile.

Avec ClickUp, vous pouvez suivre les changements, centraliser les commentaires des utilisateurs et documenter les informations en temps réel. Vous comprendrez comment les utilisateurs interagissent avec votre site et serez en mesure d'agir rapidement et de manière collaborative sur la base de ces informations.

Collectez, documentez et analysez les commentaires des utilisateurs en un seul endroit grâce à la puissante combinaison des formulaires ClickUp et des capacités d'IA de ClickUp Brain

Voici un aperçu de la façon dont vous pouvez gérer votre projet avec l'application tout-en-un de ClickUp, optimisée par l'IA, pour le travail 👇🏻

📖 À lire également : Marketing du cycle de vie client : stratégies et bonnes pratiques.

Étape 2 : Évaluer la vitesse de chargement des pages et la convivialité mobile

👀 Le saviez-vous ? Plus de 60 % du trafic Internet mondial provient des appareils mobiles.

Si votre site met plus d'une seconde à se charger, les utilisateurs risquent de le quitter, ce qui vous coûtera du trafic et des clients potentiels.

Dans un audit CRO, l'évaluation de la vitesse des pages et de la convivialité mobile est indispensable.

Pour éviter de perdre des conversions au profit de concurrents plus rapides, vous devez évaluer vos performances sur tous les appareils et navigateurs.

Vous pouvez utiliser les outils suivants pour commencer :

Google Analytics et Google PageSpeed Insights évaluent les versions bureau et mobile de votre site, et fournissent des scores de performance et des recommandations claires pour améliorer l'expérience utilisateur

GTmetrix analyse le temps de chargement, signale les goulots d'étranglement en matière de performances et suit les Core Web Vitals tels que le LCP et le TBT sur les pages d'accueil et les pages produits

WebPageTest teste votre site Web sur des appareils réels à partir de plusieurs emplacements, en mesurant des indicateurs clés tels que le temps de réponse du premier octet et le temps de chargement complet afin d'alimenter votre checklist d'audit CRO

🧠 Fait amusant : chaque seconde supplémentaire dans le temps de chargement d'une page augmente de 7 % le risque de perte de conversion.

Lorsque vous effectuez un audit d'utilisabilité mobile pour optimiser le taux de conversion, suivez une approche structurée :

Définissez des objectifs de conversion clés sur mobile, tels que les inscriptions, les achats ou les envois de formulaires

Hiérarchisez les sections critiques du site Web et les points de conversion dans l'audit

Tirez parti des tests utilisateurs et des données analytiques pour comprendre comment les utilisateurs interagissent avec les éléments mobiles

Identifiez les points faibles où les utilisateurs hésitent, abandonnent ou quittent le processus

Formulez et testez des hypothèses à l'aide de tests A/B pour valider vos efforts d'optimisation

Analysez les résultats pour apporter des améliorations quantitatives basées sur les données qui favorisent davantage de conversions et une plus grande satisfaction client

📖 En savoir plus : Vous en avez assez de réinventer la roue chaque fois que vous planifiez un projet ? Les meilleurs modèles gratuits de flux de travail dans Excel et ClickUp vous offrent des modèles prêts à l'emploi pour simplifier vos tâches.

Étape 3 : Analysez les entonnoirs de conversion

L'analyse de l'entonnoir de conversion est la clé pour débloquer des informations précieuses sur les points où les clients se bloquent.

Mais avant cela, vous devez définir vos objectifs, qu'il s'agisse d'une inscription, d'un achat ou de l'envoi d'un formulaire. Ensuite, mappez le parcours de l'utilisateur à chaque étape menant à ce résultat afin de guider efficacement votre processus d'optimisation.

Cette analyse visuelle vous aide à surveiller la manière dont les utilisateurs interagissent avec les différentes sections du site Web et à isoler les points de conversion où des frictions se produisent.

Vous pouvez utiliser les cartes mentales ClickUp ici pour dessiner facilement des flux de travail et planifier des stratégies d'acquisition de clients. En fait, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Re-Layout pour réorganiser la hiérarchie de la carte tout en conservant sa lisibilité.

Reliez visuellement les idées et les tâches grâce aux cartes mentales ClickUp

Désormais, en effectuant le suivi de chaque étape, vous pouvez identifier les utilisateurs qui abandonnent une page de paiement ou qui hésitent sur un formulaire d'inscription, puis analyser le comportement des utilisateurs à l'origine de ces abandons.

L'objectif ici est d'identifier les points faibles spécifiques et de les résoudre à l'aide de changements concrets.

Ces changements peuvent consister à simplifier un formulaire, à améliorer la clarté des CTA, à accélérer les temps de chargement ou à optimiser le flux des utilisateurs entre les pages produits et la page de destination.

📌 Par exemple, si les utilisateurs s'attardent systématiquement sur votre page de tarification, déclenchez une info-bulle contextuelle expliquant vos forfaits ou proposant un lien pour discuter rapidement.

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des utilisateurs interrogés dans le cadre de notre sondage s'appuient actuellement sur l'IA intégrée aux plateformes de productivité, ce qui suggère que la plupart des outils n'offrent pas encore l'expérience intuitive et contextuelle attendue par les utilisateurs. Voici donc la question : votre IA est-elle réellement capable d'exécuter une automatisation à partir d'instructions en texte simple ? ClickUp Brain le peut. Il s'intègre directement à vos flux de travail : il résume les fils de commentaires, améliore le contenu, récupère les données de l'environnement de travail, génère des visuels, et bien plus encore. Plus besoin d'activer/désactiver différents outils. Plus de conjectures. C'est pourquoi 40 % des utilisateurs de ClickUp ont remplacé plus de 3 applications par notre solution tout-en-un pour le travail.

📖 À lire également : Exemples et méthodes de tests d'utilisabilité pour améliorer les performances de votre site web

Étape 4 : Vérifiez les textes, les CTA et les formulaires

Recherchez les éléments susceptibles de vous apporter les meilleurs résultats et testez-les en premier : l'objet et l'appel à l'action.

Recherchez les éléments susceptibles de vous apporter les meilleurs résultats et testez-les en premier : l'objet et l'appel à l'action.

Comment vérifier exactement si votre texte et vos CTA sont suffisamment convaincants ?

Commencez par vérifier si votre contenu correspond aux attentes de votre public cible.

Le message correspond-il à leurs besoins et à leurs intentions ?

Le ton reste-t-il cohérent et facile à lire ?

Accordez une attention particulière à la proposition de valeur : les utilisateurs doivent immédiatement comprendre ce qu'ils ont à y gagner. Vérifiez également que votre page ne contient pas de liens rompus, d'offres obsolètes ou d'images qui se chargent lentement.

Supprimer des éléments d'une page peut être tout aussi efficace pour augmenter les conversions que d'en ajouter ou d'en modifier.

Une fois que votre contenu a pris forme, il est temps de le tester. Les tests A/B, associés à l'analyse des données, vous aident à identifier la version de votre texte, l'emplacement de votre CTA ou la conception de votre formulaire qui génère le plus de conversions.

Cependant, l'organisation de plusieurs expériences peut s'avérer fastidieuse.

Pour faciliter ce processus, utilisez le modèle de test A/B de ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Maintenez un processus de test cohérent qui correspond à votre stratégie de conversion globale grâce au modèle de test A/B de ClickUp

Il offre des structures prêtes à l'emploi pour planifier et documenter votre flux de travail de test et vous fait gagner un temps précieux afin que vous puissiez :

Obtenez un aperçu général de vos initiatives de test et suivez leur progression

Organisez vos expériences à l'aide des vues Liste, Tableau, Calendrier ou Échéancier

Utilisez les champs personnalisés pour enregistrer des données de performance telles que les taux de conversion, les résultats des tests et la segmentation de l'audience

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à personnaliser vos initiatives marketing à chaque étape du parcours client ? Mappez les étapes du parcours de vos acheteurs à l'aide d'un outil tel que ClickUp ou HubSpot, puis utilisez des blocs de contenu dynamique dans vos e-mails ou vos pages de destination (via des plateformes telles qu'ActiveCampaign ou Mutiny) pour adapter vos messages à chaque étape. Par exemple, présentez automatiquement des études aux prospects situés au milieu du tunnel de conversion et des calculateurs de retour sur investissement à ceux situés en bas du tunnel.

Utilisation de ClickUp pour la gestion des audits CRO

Une fois que vous avez rassemblé tous les indicateurs de performance clés (points de friction issus des cartes thermiques, descriptions de produits et CTA à fort taux de conversion, données de performance détaillées), il est temps de tout organiser en un seul endroit. C'est là que ClickUp devient votre centre de commande CRO.

Examinons de plus près les fonctionnalités de ClickUp qui le rendent idéal pour la gestion des audits CRO.

1. Suivez les tâches d'audit à l'aide de modèles et de champs personnalisés

À présent, vous comprenez probablement qu'un audit CRO comporte plusieurs éléments.

Sans un système clair, il est facile de perdre la trace des résultats, de négliger les points de conversion ou de dupliquer les efforts au sein de votre équipe.

C'est là que les modèles ClickUp entrent en jeu pour vous aider à tout saisir avec précision et à agir plus rapidement sur les informations qui améliorent votre taux de conversion.

Joignez des données structurées à chaque tâche CRO et suivez les variables grâce aux champs personnalisés ClickUp

Créez (et réutilisez) des modèles pour les tâches répétitives telles que les révisions de pages de destination, l'analyse de formulaires ou le suivi des tests A/B. Ou choisissez parmi plus de 1 000 modèles prédéfinis de ClickUp

Personnalisez chaque modèle avec les champs personnalisés ClickUp pour capturer les données clés sur le comportement des utilisateurs, telles que les conversions, les versions de test ou les scores de friction

Affichez et gérez ces champs dans les vues Liste, Tableur, Tableau ou Calendrier, en fonction du mode de travail de votre équipe

Utilisez les permissions pour contrôler l'accès, en particulier pour les évaluateurs invités ou les collaborateurs externes

En combinant des modèles structurés avec des détails au niveau des champs, ClickUp vous permet de conserver une checklist d'audit CRO claire, exploitable et facile à adapter, quel que soit le nombre de tests, de pages web ou d'indicateurs de taux de conversion que vous suivez.

📖 À lire également : Les meilleures applications de marketing numérique pour les spécialistes du marketing numérique

Un audit CRO implique des contributions transversales, provenant aussi bien des spécialistes du marketing et des concepteurs UX que des développeurs et des analystes.

Sans une collaboration fluide, les tâches prennent du retard, les informations sont perdues et la mise en œuvre ralentit. Pour éviter cela, votre flux de travail d'audit nécessite une communication en temps réel et une documentation centralisée.

Vous souhaitez partager les résultats de vos tests d'utilisabilité ? Partagez des mises à jour en direct à l'aide de ClickUp Docs

ClickUp facilite le processus grâce à des commentaires en temps réel et aux documents ClickUp:

💬 Ajoutez des commentaires directement sur les tâches ClickUp ou dans les documents ClickUp, étiquetez vos coéquipiers et attribuez des éléments d'action pour que rien ne soit oublié

🏷️ Utilisez les commentaires assignés de ClickUp pour transformer les commentaires en tâches suivibles, garantissant ainsi la responsabilité et une exécution plus rapide

✍🏼 Collaborez en direct dans ClickUp Docs pour rédiger, réviser et partager les conclusions de votre audit d'optimisation du taux de conversion, y compris les commentaires des utilisateurs, les hypothèses et les résumés des tests A/B

🔗 Liez les documents ClickUp aux tâches, intégrez des données et résolvez les commentaires au fur et à mesure des mises à jour, afin de garantir la flexibilité et la traçabilité du processus d'audit

💡 Conseil de pro : en matière de tests A/B de contenu, le modèle de gestion et de test de contenu A/B de ClickUp vous aide à organiser, tester et suivre les variations de contenu A/B en un seul endroit, ce qui facilite le suivi des étapes de la campagne, des taux de conversion et des performances en un coup d'œil.

3. Visualisez la progression du CRO à l'aide de tableaux de bord et de jalons

Vous avez recueilli des informations, identifié les points faibles et partagé vos conclusions avec votre équipe. Il est maintenant temps de tout suivre, car sans visibilité, vos efforts d'optimisation perdent de leur élan.

ClickUp résout ce problème grâce à des tableaux de bord entièrement personnalisables. Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez :

Surveillez les indicateurs clés du taux de conversion et les tendances d'engagement des utilisateurs à l'aide de diagrammes, de graphiques et de cartes de données

Centralisez les données de performance issues des tests A/B, des formulaires remplis et des entonnoirs de conversion afin de suivre les améliorations et les points à améliorer

Créez des rapports destinés à différentes parties prenantes, montrant la progression sur les pages de destination, les pages produits et les corrections techniques

Visualisez votre progression en temps réel et suivez les indicateurs à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Voici ce que Shikha Chaturvedi, analyste commerciale chez Cedcoss Technologies Private Limited, pense des tableaux de bord ClickUp.

En tant qu'analyste commercial, la fonctionnalité de tableau de bord de ClickUp m'a permis de représenter beaucoup plus facilement les données de manière claire et pertinente. La fonctionnalité de comparaison est personnalisable, ce qui permet d'afficher les données de manière significative et complète, et donc très facile à comprendre.

En tant qu'analyste commercial, la fonctionnalité de tableau de bord de ClickUp m'a permis de représenter beaucoup plus facilement les données de manière claire et pertinente. La fonctionnalité de comparaison est personnalisable, ce qui permet d'afficher les données de manière significative et complète, et donc très facile à comprendre.

Parallèlement, les jalons ClickUp vous permettent de structurer votre audit et de rester concentré sur vos objectifs.

Convertissez les livrables clés, comme le lancement d'un nouveau formulaire ou l'achèvement des tests d'utilisabilité, en points de contrôle visuels (et n'oubliez pas de célébrer vos succès !🤩). Les jalons apparaissent dans les vues Gantt, Tableau et Échéancier, offrant à votre équipe une vision claire des conversions critiques.

📖 À lire également : Modèles de plans de processus pour ClickUp, Excel et Word

Conseils pour augmenter les taux de conversion

Dans un fil Reddit très intéressant, un utilisateur a posé la question suivante :

Mon taux de conversion est de 0,43 %, avec une valeur moyenne de commande de 692 AUD. Je recherche des conseils concrets qui ont réellement contribué à augmenter votre taux de conversion.

Mon taux de conversion est de 0,43 %, avec une valeur moyenne de commande de 692 AUD. Je recherche des conseils concrets qui ont réellement contribué à augmenter votre taux de conversion.

Si vous êtes confronté à un défi similaire, voici quelques stratégies pratiques pour renforcer vos efforts d'optimisation du taux de conversion :

Simplifiez la navigation sur votre site afin que les utilisateurs ne se perdent pas dans votre entonnoir : utilisez des titres clairs, une structure de page logique, un fil d'Ariane et une barre de recherche visible pour faciliter le parcours client et réduire les points de sortie

Utilisez des CTA en gras et très contrastés qui se démarquent visuellement et invitent à l'action. Le placement et la clarté des boutons font souvent la différence entre un visiteur et un client payant

Créez du contenu qui informe ou résout les problèmes réels des utilisateurs : qu'il s'agisse d'une vidéo explicative, d'une section FAQ ou d'un article de blog optimisé pour l'intention de l'utilisateur, un contenu pertinent améliore l'engagement des utilisateurs et renforce la confiance

Donnez la priorité à l'optimisation mobile. De nombreux utilisateurs abandonnent en raison d'une disposition maladroite ou d'un temps de chargement trop long sur mobile. Assurez-vous donc que vos pages de destination, vos formulaires et vos pages produits sont rapides, réactifs et faciles à utiliser

ajoutez des preuves sociales*. Mettre en avant les avis réels des clients, les témoignages ou le contenu généré par les utilisateurs à proximité des points de conversion à forte intention d'achat contribue à renforcer la crédibilité et à réduire les hésitations des clients potentiels

Simplifiez votre flux de paiement ou d'inscription. Réduisez les frictions en supprimant les champs inutiles des formulaires, en proposant un paiement en tant qu'invité et en activant le remplissage automatique afin de ne pas perdre d'utilisateurs à l'étape finale du processus de conversion

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à gérer les articles de blog, à suivre les performances ou à réutiliser le contenu sur différents canaux ? Investissez dans des plateformes logicielles dédiées au marketing de contenu afin de centraliser vos flux de travail et de transformer des idées éparpillées en résultats.

Des performances CRO chroniquement médiocres ? Pas avec ClickUp

Essayer de deviner pourquoi les utilisateurs quittent votre page et passent au résultat de recherche suivant n'est pas une approche efficace.

Un audit CRO réussi vous enlève les œillères et vous donne un surligneur pour marquer exactement où les utilisateurs abandonnent, ce qui les incite à rester et comment les guider en douceur vers cette conversion si juteuse.

Du suivi du comportement des utilisateurs à la correction des problèmes d'ergonomie mobile, en passant par l'optimisation des CTA, des formulaires et des flux d'entonnoir, ClickUp vous aide à tout gérer comme un pro.

QubicaAMF a déjà économisé 40 % du temps qu'elle passait auparavant à gérer des feuilles de calcul en passant aux tableaux de bord ClickUp.

Si vous utilisez encore cinq outils différents pour analyser un CTA, arrêtez tout de suite. Inscrivez-vous plutôt à ClickUp!