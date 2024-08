12 meilleurs logiciels d'agence marketing en 2024

Un bon logiciel de marketing numérique dans la ceinture d'outils de votre agence est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui axé sur le numérique, et plus d'options sont disponibles que jamais.

Les logiciels de marketing et les outils pour les entreprises peuvent être des options puissantes pour aider votre agence à atteindre un public plus large avec moins d'efforts. Nous parlons ici de logiciels qui ont un impact considérable sur votre flux de travail, offrent un excellent retour sur investissement et contribue même à la création de contenu.

Alors, comment faire pour choisir le logiciel qui vous convient le mieux, à vous et à votre entreprise ? équipe marketing ?

Pour vous aider à prendre une décision en toute connaissance de cause, nous avons rassemblé 12 des meilleurs logiciels disponibles sur le marché aujourd'hui. Découvrez les meilleures fonctionnalités, les limites, les prix et les avis de chacun de ces outils !

Qu'est-ce qu'un logiciel d'agence marketing ?

Les logiciels d'agence marketing offrent aux équipes marketing des services de haute qualité, qu'il s'agisse de l'image de marque , la définition d'indicateurs de performance clés, ou encore la gestion du contenu ou des projets. Ces outils les aident à planifier et à suivre les projets ou à analyser les données marketing de leur campagne pour garantir une navigation sans heurts.

En d'autres termes, les logiciels de marketing constituent l'un des moyens les plus simples de s'assurer que votre équipe donne le meilleur d'elle-même lorsqu'elle travaille sur un projet créer du contenu pour les efforts de marketing de n'importe quel client, qu'il s'agisse du lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service campagnes de marketing , essayer de nouvelles plateformes de médias sociaux ou analyser les parcours des clients.

Avantages de l'utilisation d'un logiciel d'agence marketing

Dans son Rapport sur l'état des tendances en matière de marketing à l'horizon 2020 , HubSpot a constaté que 91 % des spécialistes du marketing se sentaient "assez confiants" ou "très confiants" lorsqu'ils investissaient dans des produits qui influençaient les revenus. Cependant, près de 25 % des spécialistes du marketing ne faisaient pas de rapports sur la façon dont leurs campagnes influençaient les revenus.

Les logiciels de marketing aident à connecter ces points en fournissant des données essentielles sur les campagnes qui conduisent à l'acquisition de clients, aident à l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) et améliorent la gestion du flux de travail.

En outre, voici quelques autres avantages clés de l'utilisation d'outils de marketing pour votre agence :

Gestion de plusieurs projets et des clients avec des campagnes uniques

Automatisation et rationalisation de vos processus de flux de travail

Flexibilité et fonctionnalités avancées pour vous aider à lancer et gérer des campagnes marketing

Fournir des données de performance et des informations précieuses sur les campagnes de marketing

Vous donner la confiance nécessaire pour prendre des décisions d'entreprise plus éclairées

Accédez aux modèles pourgérer les calendriers de campagne,suivi des campagneset plus encore

Le modèle de calendrier de campagne de ClickUp fournit un système prestataire pour la gestion de diverses campagnes dans un espace unique et partageable

Mais ce n'est pas tout.

Imaginez le désordre qui pourrait régner si les équipes marketing n'avaient pas accès à des outils tels que les logiciels de gestion de projet pour faire avancer les projets. Ou à quel point il serait fastidieux de créer et d'envoyer manuellement des lettres d'information marketing par e-mail, de configurer des pages de renvoi ou de générer de nouveaux contenus de marque.

Alors, parlons de comment et de ce que vous pouvez améliorer en mettant en œuvre des outils de gestion de projet et de marketing numérique pour niveler vos efforts de marketing et gagner plus de clients.

12 meilleurs logiciels d'agence marketing pour votre entreprise en 2024

Le site web de l'association a été mis à jour en 2009 et est désormais disponible en ligne logiciel de gestion d'agence disponible dès aujourd'hui !

1. ClickUp

Le meilleur pour la gestion de projet et la collaboration d'équipe

Chaque niveau de ClickUp vous donne plus de flexibilité et de contrôle pour organiser tout ce dont vous avez besoin

Ce qui fait de ClickUp l'un des meilleurs logiciels de gestion de projet pour les agences de marketing est son fonctionnalités de collaboration . Il est doté de fonctionnalités telles que ClickUp Docs , Tableaux blancs les tableaux d'affichage, commentaires assignés, statuts personnalisés, vue de chat intégrée, révision et annotation, et bien plus encore, permettent à vos équipes internes et à vos clients de rationaliser la communication et d'accélérer le processus de retour d'information.

Grâce aux contrôles de confidentialité, de permissions et de partage, les agences de marketing peuvent inviter leurs clients dans ClickUp et définir ce qu'ils sont autorisés à voir dans leur environnement de travail, tout en s'assurant que les informations sensibles restent privées.

ClickUp s'intègre également à plus de 1 000 outils de travail. Connectez vos outils de marketing les plus importants ensemble pour simplifier votre flux de travail et gérer plusieurs clients et projets avec facilité.

Meilleures fonctionnalités

Accédez rapidement à des données importantes sur un seul écran grâce aux tableaux de bord de ClickUp

Limites

Courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités disponibles

Pas de vue Tableur dans l'application mobile

Prix

Free Forever : Forfait Free riche en fonctionnalités

: Forfait Free riche en fonctionnalités Unlimited : 7 $ par mois/utilisateur

: 7 $ par mois/utilisateur Business : 12 $ par mois/utilisateur

: 12 $ par mois/utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

G2 : 4.7 sur 5 (4 780+ avis)

: 4.7 sur 5 (4 780+ avis) Capterra : 4.7 sur 5 (3 070+ avis)

2. HubSpot

Meilleur pour CRM et marketing entrant /$$$img/

https://lh3.googleusercontent.com/y4QqhQAM6qh07KTIOwzy4FG\_-SzsLYoXPRhoeewVzC7hzlt9qKxwF2MKAFbns\_sbpY0rkkBygxNlh2Re6l8VFBmQMhXKtlSN0Chg9KlAtRgqNKbE5zPVkagWKYtJ0LuEMLmSj9dpayO9t\_hbSgnFAMOY1pqfz9n2ap7-fyUfLHli180iLevpHf\_5OlmA

/$$img/ HubSpot est bien connu pour ses outils de CRM, mais il propose également un outil d'automatisation du marketing qui gère presque tout.

HubSpot maintient toutes vos activités de marketing connectées et organisées par clients, ce qui en fait un outil idéal pour les agences. Depuis le moment où un client remplit un formulaire sur votre site web jusqu'à son dernier appel téléphonique avec le service Assistance - il vous donne un aperçu de comment et qui a interagi avec votre équipe.

Ses outils de marketing s'étendent de la création de formulaires et d'e-mails à la mise en place d'un système de gestion de la relation client, en passant par la mise en place d'un système de gestion de la relation client gestion de campagnes d'emailing à d'autres outils pour le suivi des taux de conversion et des discussions pour les campagnes de vos clients.

Meilleures fonctionnalités

Système CMS avec des recommandations intégrées en matière de référencement

Outils d'analyse pour les campagnes d'e-mail, les pages d'atterrissage et autres activités de sensibilisation

Créateur de blog gratuit et créez d'autres sites web avec leur constructeur par glisser-déposer

Des intégrations avec des milliers d'autres applications et programmes

Un créateur de blog par glisser-déposerconstructeur de site web Limites

La version gratuite inclut la marque HubSpot sur certaines fonctionnalités

Beaucoup d'outils différents, mais moins de personnalisation en contrepartie

Prix

Des outils de base gratuits sont disponibles

Marketing Hub : Marketing Hub : Marketing Hub : Marketing Hub : Marketing Hub * Professionnel : à partir de 890 $ par mois Enterprise : A partir de 3 600 $ par mois

: : : : Professionnel : à partir de 890 $ par mois

Avis des clients

G2 : 4.4 sur 5 (9 180+ avis)

: 4.4 sur 5 (9 180+ avis) Capterra : 4.5 sur 5 (5 272+ avis)

3. Semrush

Meilleur pour l'optimisation du référencement et la recherche d'idées de contenu

On Page SEO Checker via Semrush Semrush est entièrement consacré au référencement. Vous pouvez l'utiliser pour réaliser un audit de site web pour vos clients afin de voir comment ils se font par rapport à leurs concurrents, vérifier les points faibles de leur stratégie de référencement actuelle, et même rechercher des mots-clés pour vous aider à développer de nouvelles idées de contenu.

Semrush peut vous aider à améliorer vos stratégies de référencement pour obtenir les meilleurs résultats.

Meilleures fonctionnalités

Une énorme sélection de rapports sur les mots-clés et lesOutils SEO* Comparaison avec des sites web spécifiques ou avec l'ensemble du secteur

Les rapports sur les phrases et les questions similaires facilitent la recherche de mots-clés

Fonctionnalités de l'IA pour le référencement

Limites

Limité aux données de Google ; n'intègre pas les autres moteurs de recherche

Le forfait Free ne permet de mener que cinq campagnes

Prix

Forfait Free avec rapports limités

Pro : 119,95 $ par mois

: 119,95 $ par mois Guru : 229,95 $ par mois

: 229,95 $ par mois Business : 449,95 $ par mois

Avis des clients

G2 : 4.6 sur 5 (1,667+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (1,667+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (1,981+ commentaires)

4. Ahrefs

Le meilleur pour l'optimisation SEO

Site Explorer via Ahrefs Ahrefs est l'un des outils de référencement les plus populaires depuis des années, et voici pourquoi. Grâce à ses outils d'analyse qui parcourent l'internet, Ahrefs a accès à des données pertinentes sur les performances du référencement.

Vous pouvez connaître les performances du site web d'un client, effectuer des recherches sur les concurrents et prendre des étapes pour imiter les stratégies réussies. Ahrefs dispose également d'une vaste bibliothèque de matériel d'apprentissage pour vous aider à tirer le meilleur parti de ses outils.

Meilleures fonctionnalités

Analyses SEO exclusives

Rapports personnalisables sur des pages spécifiques, des sous-domaines et des mises à jour de performance

La fonctionnalité "Content Gap" vous aide à découvrir les domaines dans lesquels votre client pourrait avoir besoin de contenu supplémentaire

Limites

Les recommandations de mots-clés peuvent parfois avoir un faible volume

Limites de l'exportation des données

Prix

Forfait gratuit limité

Lite : A partir de 99 $ par mois

: A partir de 99 $ par mois Standard : A partir de 199 $ par mois

: A partir de 199 $ par mois Avancé : À partir de 399 $ par mois

G2 : 4.6 sur 5 (446+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (446+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (458+ commentaires)

5. Google Analytics

Meilleur pour la gestion des annonces, le suivi des tendances et la mesure des performances

Tableau de bord via GA4 Google Analytics Google Analytics est une autre solution marketing qui existe depuis des années. D'une simplicité trompeuse, elle fournit des centaines de rapports et d'informations uniques sur un large intervalle de données. Vous pouvez suivre les performances du site web d'un client, et notamment garder un œil sur son marketing entrant.

Cependant, la véritable star, ce sont les rapports sur les annonces Google. Vous pouvez voir les performances de la recherche payante de votre client, suivre sa comparaison avec d'autres canaux, le montant des revenus qu'elle rapporte, ainsi que d'autres données utiles.

Meilleures fonctionnalités

Suivi des dépenses liées aux annonces Google

Affichez des rapports personnalisables en fonction de vos indicateurs

Ventilation par pays, appareil, temps d'engagement, etc

Limites

Il peut être difficile de démarrer et de naviguer dans tous les différents tableaux de bord

Courbe d'apprentissage plus élevée ; certains utilisateurs trouvent l'interface difficile à utiliser

Prix

Free

Avis des clients

G2 : 4.5 sur 5 (5,949+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (5,949+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (7 335+ avis)

6. NapoleonCat

Suivi des performances des médias sociaux via NapoleonCat NapoleonCat est une plateforme de gestion des médias sociaux. Elle vous aide à suivre l'engagement et les ventes d'un client sur les médias sociaux, à analyser ses différents comptes et à assurer le suivi de ses abonnés à partir d'une seule boîte de réception.

Vous pouvez suivre les performances des clients sur les principales plateformes telles que Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn et générer des rapports à partir de ces données.

Meilleures fonctionnalités

Lier plusieurs comptes à une seule boîte de réception

Automatisation des réponses et des publications sur les médias sociaux

Suivez les posts individuels et comparez-les aux niveaux d'engagement précédents

Limites

Peut parfois perdre les connexions avec des pages spécifiques sur les comptes

Les données disponibles varient selon les plateformes de médias sociaux

Prix

Essai gratuit de 14 jours

Tarif standard : 25,82 $ par mois, facturé annuellement

: 25,82 $ par mois, facturé annuellement Pro : 63,31 $ par mois, facturés annuellement

: 63,31 $ par mois, facturés annuellement Personnalisé : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

G2 : 4.8 sur 5 (58+ commentaires)

: 4.8 sur 5 (58+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (45+ avis)

7. Canva

Meilleur outil de conception graphique

Via Canva Canva facilite la création de contenus uniques et personnalisés. Son éditeur par glisser-déposer vous permet de créer des images pour les médias sociaux, des infographies et des vidéos ou de choisir parmi des centaines d'autres modèles pour votre agence.

Avec Canva, vous pouvez être sûr que toutes vos images ont la bonne taille, garder facilement votre travail sur la marque pour chaque client, et même collaborer avec d'autres personnes grâce à sa fonctionnalité d'équipe. C'est particulièrement intéressant si vos clients préfèrent une approche plus pratique.

Meilleures fonctionnalités

Éditeur par glisser-déposer

Bibliothèque de modèles faciles à utiliser et à personnaliser

Invitez des collaborateurs et des clients à votre compte et travaillez ensemble sur des projets

Limites

Options de conception limitées sur le forfait Free, en particulier pour la modification en cours des vidéos

Les options d'exportation sont limitées

Prix

Canva Free : Free

: Free Canva Pro : 119,99 $ par an pour une personne

: 119,99 $ par an pour une personne Canva pour les Teams : 149,90 $ par an pour les cinq premières personnes

Avis des clients

G2 : 4.7 sur 5 (3 796+ commentaires)

Meilleur pour la gestion des médias sociaux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Sprout-Social.png Tableau de bord Sprout Social /$$$img/

Tableau de bord des indicateurs clés de performance via Sprout Social Sprout Social est un autre excellent logiciel de marketing axé sur les médias sociaux qui met davantage l'accent sur la stimulation des ventes. Il vous aide à suivre les performances de vos clients sur différentes plateformes et à analyser lesquels de ces sites apportent le plus de trafic, de revenus et d'augmentation de l'engagement.

Il vous aide également à déterminer le meilleur moment pour publier du contenu sur leurs plateformes afin d'atteindre la plus grande audience, à mesurer ses performances et à fournir des analyses inter-réseaux et une segmentation puissante pour chaque plateforme.

Meilleures fonctionnalités

Analyse des promotions payantes

L'une des rares options avec les outils TikTok

Se concentre sur les revenus, pas seulement sur l'engagement des utilisateurs

Limites

Peut rencontrer des erreurs lorsque les règles d'une plateforme ne s'alignent pas sur celles des autres (par exemple, le nombre maximum de caractères sur Twitter par rapport à Instagram)

Il peut être difficile d'ajouter des utilisateurs supplémentaires

Prix

Essai gratuit de 30 jours

Standard : 249 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire + 199 $ par mois)

: 249 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire + 199 $ par mois) Professionnel : 399 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire + 299 $ par mois)

: 399 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire + 299 $ par mois) Avancé : 499 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire + 349 $ par mois)

: 499 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire + 349 $ par mois) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

G2 : 4.3 sur 5 (2 043+ avis)

: 4.3 sur 5 (2 043+ avis) Capterra : 4.4 sur 5 (524+ avis)

9. AdStage (TapClicks)

Meilleur pour la gestion publicitaire multiplateforme

Clics par tableau de bord du réseau via AdStage AdStage récemment acquis par TapClicks, est votre source unique pour toutes vos analyses publicitaires. Le logiciel de marketing compare les campagnes de vos clients sur la plupart des principaux réseaux publicitaires, notamment Google, Facebook, Spotify et Bing.

AdStage vous aide également à automatiser votre automatisation. Vous pouvez définir des paramètres, des rotations publicitaires et des paramètres dans le programme.

Meilleures fonctionnalités

S'intègre à la plupart des grands réseaux publicitaires

Possibilité d'exporter les données vers plusieurs outils, y compris Google Books

Comparaison facile des données entre les réseaux en un seul endroit

Limites

Peut être un peu lent à rassembler toutes les données de tiers

L'assistance pour les petits réseaux est limitée

Prix

Essai gratuit de 14 jours

Contact pour la tarification

Avis des clients

G2 : 4.3 sur 5 (95+ commentaires)

: 4.3 sur 5 (95+ commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (13+ commentaires)

10. ZoomInfo SalesOS

Le meilleur pour la génération de leads

Gestion des clients potentiels via ZoomInfo SalesOS ZoomInfo SalesOS est une plateforme de marketing axée sur le B2B qui vous aide à identifier les meilleurs prospects pour vos clients. Vous pouvez suivre les visiteurs de leurs sites web, voir quels concurrents leurs visiteurs consultent, et automatiser leur prise de contact pour eux.

Son automatisation les aide à qualifier et à atteindre uniquement les prospects qui sont les plus susceptibles de se convertir. ZoomInfo s'intègre également à votre CRM, ce qui vous permet de garder vos données à jour et de garder un œil sur tous les clients existants qui pourraient être prêts à se convertir à nouveau.

Meilleures fonctionnalités

Suivi et qualification des prospects

Prise de contact automatisée basée sur des flux de travail personnalisables

S'intègre à de nombreux systèmes de gestion de la relation client (CRM) et à de nombreux systèmes de gestion de la relation client (SGC)d'autres outils de communication Limites

Les informations disponibles pour les entreprises plus petites ou nouvelles peuvent être limitées

Les informations de contact sont parfois répétées ou obsolètes

Prix

Essai gratuit disponible

Contact pour les prix

Avis des clients

G2 : 4.4 sur 5 (6 280+ avis)

: 4.4 sur 5 (6 280+ avis) Capterra : 4.2 sur 5 (233+ avis)

11. Chasseur

Le meilleur pour les solutions de recherche par e-mail, la sensibilisation et la génération de leads

Recherche d'adresses e-mail via Hunter Chasseur est une solution de recherche d'e-mails et de prospection à froid qui permet de tout faire, de la recherche et de la vérification des adresses e-mail à l'envoi d'e-mails personnalisés et au suivi des performances de la campagne.

Optimisez vos efforts de prospection en utilisant Hunter pour vous aider à automatiser vos séquences froides et à obtenir de meilleurs résultats grâce à une personnalisation intelligente. Ses fonctionnalités de tâches en masse vous font gagner du temps, vous permettant, ainsi qu'à vos clients, de trouver et de vérifier des adresses e-mail à partir d'énormes listes.

Meilleures fonctionnalités

Aide à trouver et à vérifier les adresses e-mail

Permet d'envoyer des campagnes d'e-mail personnalisées à grande échelle

La fonctionnalité de tâches en masse vous aide à gérer les listes d'e-mails

Limites

Un e-mail basé sur un domaine est nécessaire pour accéder à l'outil

Les e-mails rebondissent parfois

Prix

Version gratuite avec des crédits limités

Version de démarrage : 49 $ par mois

: 49 $ par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

G2 : 4.4 sur 5 (462+ commentaires)

: 4.4 sur 5 (462+ commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (557+ commentaires)

12. Paperform

Le meilleur pour l'automatisation des flux de travail et la génération de leads

Créer des sondages et afficher les envois via le générateur de formulaires Paperform Paperform est plus qu'un formulaire. Il s'agit d'un couteau suisse numérique pour petites entreprises avec l'équilibre idéal entre beauté et intelligence.

Vous pouvez l'utiliser pour concevoir des formulaires de génération de leads et des sondages, mais vous pouvez également créer des pages d'atterrissage sur mesure, des popups d'aimant à prospects, et même construire des applications dédiées aux entreprises de vos clients.

Paperform vous permet de créer un intervalle de flux de travail automatisés. De plus, il s'intègre à des milliers d'outils tels que Google Drive, Slack, Dropbox, monday.com et Notion. Avec une interface intuitive et des fonctionnalités polyvalentes, Paperform est l'une des applications de flux de travail les plus flexibles qui soient.

Meilleures fonctionnalités

Créez des flux de travail, des sondages et des formulaires automatisés et adaptés à votre marque

S'intègre à des milliers d'outils, ce qui vous permet d'accepter des paiements ou de planifier automatiquement des réunions

Éditeur facile à utiliser avec des modèles et la possibilité de personnaliser la plupart des fonctionnalités

Limites

Bien que vous puissiez personnaliser beaucoup de choses, vous ne pouvez pas appliquer automatiquement ces changements à l'ensemble de vos formulaires

Intégrations directes limitées avec d'autres plateformes

Prix

Essai gratuit de 14 jours

Essentiels : 20 $ par mois

: 20 $ par mois Pro : 40 $ par mois

: 40 $ par mois Agence : 135 $ par mois

Avis des clients

G2 : 4.5 sur 5 (41+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (41+ commentaires) Capterra : 4.8 sur 5 (84+ commentaires)

Améliorer les processus de votre agence avec un logiciel de marketing

Les logiciels de marketing peuvent vous aider dans de nombreux domaines de l'activité de votre agence marketing de votre agence . Avant de nous plonger dans les meilleurs logiciels de marketing pour les agences, voici quelques-uns des domaines dans lesquels vous pouvez trouver une solution logicielle dédiée :

Gestion de projet : Ces outils vous aideront à définir l'objectif d'une campagne, à gérer l'ensemble de l'équipe impliquée dans le projet, à suivre les différents flux de travail d'une campagne et à établir une connexion avec l'équipe au-delà des départements et des fuseaux horaires

Service client : Cela inclut des outils tels que les chatbots d'assistance client, les centres de connaissances et l'automatisation du service d'assistance. Un bon service client peut améliorer la rétention des clients et construire des clients fidèles, surtout s'il est intégré à un CRM (logiciel de gestion de la relation client)

: Cela inclut des outils tels que les chatbots d'assistance client, les centres de connaissances et l'automatisation du service d'assistance. Un bon service client peut améliorer la rétention des clients et construire des clients fidèles, surtout s'il est intégré à un CRM (logiciel de gestion de la relation client) Création de contenu : Qu'il s'agisse d'un nouveau site web, d'une lettre d'information par e-mail, d'un post sur les médias sociaux ou d'une vidéo de démonstration, le contenu est vital pour les marques de vos clients. En fait, leInstitut du marketing de contenu affiche que 81 % des personnes interrogées considèrent le contenu comme une stratégie d'entreprise essentielle. Créez du contenu de manière cohérente et gardez une trace de ses performances avec un logiciel de marketing

: Qu'il s'agisse d'un nouveau site web, d'une lettre d'information par e-mail, d'un post sur les médias sociaux ou d'une vidéo de démonstration, le contenu est vital pour les marques de vos clients. En fait, leInstitut du marketing de contenu affiche que 81 % des personnes interrogées considèrent le contenu comme une stratégie d'entreprise essentielle. Créez du contenu de manière cohérente et gardez une trace de ses performances avec un logiciel de marketing Gestion des médias sociaux : À faire plus de contrôle sur le moment où vos posts sur les médias sociaux sont publiés ? Vous avez besoin d'un moyen de suivre les interactions avec la petite entreprise d'un client ? Les outils de gestion des médias sociaux peuvent vous aider à gérer les nombreux canaux de votre agence

: À faire plus de contrôle sur le moment où vos posts sur les médias sociaux sont publiés ? Vous avez besoin d'un moyen de suivre les interactions avec la petite entreprise d'un client ? Les outils de gestion des médias sociaux peuvent vous aider à gérer les nombreux canaux de votre agence Annonces publicitaires : Alors queInsider Intelligence fait le projet d'un léger ralentissement des dépenses publicitaires numériques, il prévoit néanmoins que ces dépenses atteindront plus de 567 milliards de dollars en 2022. Ce marché gigantesque et férocement concurrentiel exige une attention et un suivi quasi constants afin de garantir que vos investissements publicitaires offrent le meilleur retour sur investissement

: Alors queInsider Intelligence fait le projet d'un léger ralentissement des dépenses publicitaires numériques, il prévoit néanmoins que ces dépenses atteindront plus de 567 milliards de dollars en 2022. Ce marché gigantesque et férocement concurrentiel exige une attention et un suivi quasi constants afin de garantir que vos investissements publicitaires offrent le meilleur retour sur investissement L'optimisation des moteurs de recherche (SEO) : Autre sujet d'actualité, le référencement est une préoccupation majeure pour de nombreuses marques. Vous pouvez trouver les bons outils pour vous aider avec le SEO pour les sites Web ou le marketing des médias sociaux et l'utiliser pour vous aider à atteindre les clientsobjectifs marketing de vos clients *Génération de leads : Ce point peut s'avérer légèrement plus délicat. La génération de leads peut inclure le suivi le taux de clics sur les e-mails (CTR), l'accès aux données des clients, les interactions avec le site web, les connexions aux médias sociaux et d'autres outils de gestion des prospects

Trouver les meilleurs outils de marketing pour votre agence

Trouver le bon logiciel de marketing pour votre agence de marketing peut être un défi, mais des outils complets peuvent aider à lancer, suivre et analyser vos campagnes beaucoup plus facilement.

Les outils énumérés ci-dessus ont tous un ensemble unique de fonctionnalités et peuvent aider à différents aspects du marketing, alors expérimentez avec quelques outils différents jusqu'à ce que vous trouviez une bonne correspondance et une bonne combinaison.

Si vous recherchez une solution tout-en-un, ClickUp est fait pour vous.

Avec sa plateforme entièrement personnalisable, ses fonctionnalités de gestion de projet et ses outils de collaboration, vous et votre équipe serez parfaitement équipés pour gérer tous vos projets, campagnes, conversations, et plus encore, en un seul endroit.

Il offre également une bibliothèque de modèles marketing et s'intègre à certains des meilleurs outils de gestion du marketing, tels que HubSpot pour rationaliser votre flux de travail et travailler avec efficacité.

