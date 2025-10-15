Modèles gratuits de guides de vente pour rationaliser votre processus de vente

Il n'y a pas deux appels commerciaux identiques. Un prospect demande des données. Un autre veut une vision globale. Le troisième ? Il vous ignore après trois e-mails. Sans un système clair, même les meilleurs commerciaux perdent du temps à deviner et perdent des contrats qu'ils auraient pu remporter.

Un bon guide de vente fournit à votre équipe une stratégie reproductible : quoi dire, quand le dire et comment faire avancer les transactions

Et cela travaille. Les entreprises qui disposent d'une stratégie solide d'aide à la vente enregistrent des taux de réussite supérieurs de près de 49 % à ceux des entreprises qui n'en ont pas.

Mais créer un guide à partir de zéro peut sembler fastidieux.

Pour vous aider, nous avons compilé une liste de modèles gratuits de guides de vente afin de simplifier votre processus et vous aider à conclure des ventes plus rapidement.

Aperçu des meilleurs modèles de guide de vente

Que sont les modèles de guide de vente ?

Les modèles de guide de vente sont des cadres prêts à l'emploi qui décrivent la stratégie commerciale, les processus et les bonnes pratiques de votre entreprise en un seul endroit. Ils servent de guide à votre équipe commerciale, couvrant tout, de la gestion des objections et la qualification des prospects à l'élaboration d'arguments de vente gagnants et la conclusion d'un plus grand nombre de contrats.

Les éléments clés d'un modèle de guide de vente efficace comprennent généralement :

Personnages acheteurs (à qui vous vendez)

Méthodologies de l'équipe commerciale (comment vous vendez)

Fiches de concurrence (pourquoi vous gagnez)

Scripts pour répondre aux objections (que dire en cas de refus)

Processus CRM (où enregistrer les prochaines étapes)

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de guide de vente ?

Un bon modèle de guide de vente est plus qu'un simple document : c'est un plan stratégique qui favorise la cohérence, accélère la mise en route et aide votre équipe à conclure des ventes en toute confiance.

Voici ce qu'un bon modèle peut vous apporter :

décomposition claire, étape par étape :* mappe le processus de vente en étapes bien définies, guidant les commerciaux de la prospection à la conclusion avec clarté et détermination

Conseils tactiques et concrets : propose des actions spécifiques à entreprendre, des questions à poser, des éléments à écouter et des réponses à donner (et pas seulement des conseils généraux)

Flexibilité intégrée : permet une personnalisation facile pour différentes équipes, gammes de produits, secteurs d'activité ou profils d'acheteurs sans perdre la structure de base

Gestion des objets et stratégies situationnelles : comprend des réponses concrètes aux objections courantes et des stratégies adaptées à des scénarios particuliers, comme la reprise de contact avec des prospects inactifs

Intégration CRM : intègre directement le guide à votre intègre directement le guide à votre CRM pour le suivi , l'automatisation et le suivi basé sur les données

Évolutif pour accompagner la croissance : fait du guide un outil fondamental pour l'intégration des nouvelles recrues, la formation des commerciaux existants et l'alignement des dirigeants sur ce qui constitue une « bonne » pratique

Modèles de guide de vente

Vous cherchez à simplifier votre processus d'équipe commerciale sans vous sentir dépassé ? Ces modèles de guides de vente prêts à l'emploi couvrent tout, de l'intégration et de la stratégie au suivi des ventes et aux relances.

1. Modèle de guide de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez votre processus d'équipe commerciale et concluez plus rapidement vos transactions grâce au modèle de guide de gestion de projet ClickUp

Le modèle de guide de gestion de projet ClickUp vous permet de créer un guide de vente qui vous aide à exécuter votre processus comme un projet bien géré.

Il divise le flux de travail de gestion de projet de l'équipe commerciale en cinq phases : lancement, planification, exécution, suivi et contrôle, et clôture. Pour chaque phase, vous pouvez créer des sous-tâches pour des activités commerciales spécifiques, telles que les appels de prospection, l'examen des propositions ou la signature des contrats.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Affichez vos activités définies regroupées par phase à l'aide de la vue tableau des phases

Déplacez les tâches d'une phase à l'autre en les faisant simplement glisser et déposer sur le tableau

vue en diagramme de Gantt de ClickUp pour afficher toutes les phases et leurs activités sous forme d'échéancier Passez à la pour afficher toutes les phases et leurs activités sous forme d'échéancier

💡 Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale qui souhaitent gérer leurs initiatives commerciales avec des jalons clairs et une collaboration fluide au sein de leur équipe

2. Modèle de guide de mise en œuvre ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de guide de mise en œuvre ClickUp vous aide à planifier, exécuter et suivre chaque étape de votre stratégie commerciale avec clarté et confiance

Le modèle de guide de mise en œuvre ClickUp fournit à votre équipe commerciale et à vos équipes d'intégration un plan d'action pour démarrer en douceur et évoluer en toute confiance.

Ce modèle ClickUp Docs comprend des sections consacrées à la préparation, à la documentation du processus, à la planification et à l'action. Il contient des instructions essentielles pour chaque étape, telles que les éléments à préparer, les choses à éviter et les choses à faire et à ne pas faire.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez la checklist Conditions préalables pour vous assurer que les étapes essentielles, telles que le remplissage des formulaires et la vérification des antécédents, ne sont pas omises

Définissez les points à aborder dans l' agenda de la réunion de lancement afin de vous assurer que les aspects clés, tels que l'objectif, la portée, les parties prenantes et les plans de communication, sont toujours traités

Documentez les leçons apprises, les performances par rapport aux objectifs et les résultats afin d'améliorer continuellement votre processus de mise en œuvre

💡 Idéal pour : les équipes commerciales et de réussite client peuvent utiliser ce modèle pour coordonner leurs efforts, gérer les dépendances et maintenir la transparence tout au long du cycle de vie du projet.

3. Modèle de guide stratégique de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez des stratégies d'équipe commerciale gagnantes avec le modèle de guide de stratégie commerciale ClickUp

Le modèle de guide stratégique de vente ClickUp présente les éléments essentiels, de la définition du profil de votre client idéal (ICP) à l'élaboration de stratégies et d'arguments de vente en accord avec votre proposition commerciale unique (USP).

Il contient des documents guidés et des invites préremplies pour clarifier la vision de votre entreprise, les profils des acheteurs, les objectifs de revenus et les dépenses. La section Budget comprend un tableau intégré permettant de suivre les coûts à l'aide de notes, afin que votre stratégie reste toujours fondée sur des nombres.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez chaque étape de votre cycle de vente, de la prospection à la conclusion, en garantissant clarté et cohérence au sein de votre équipe

Définissez des tactiques et des méthodologies éprouvées pour standardiser vos approches et améliorer vos performances

Évaluez l'efficacité de votre stratégie et apportez des ajustements en fonction des données de performance

Pour les processus de vente comportant plusieurs étapes interconnectées qui nécessitent une coordination, un suivi et une automatisation clairs, le logiciel de gestion de projet commercial ClickUp regroupe la gestion de la relation client, la gestion des tâches, la communication et les rapports en un seul endroit.

Ses capacités d'automatisation vous permettent d'attribuer automatiquement des prospects, de mettre à jour les étapes des transactions et de déclencher des suivis, ce qui réduit les tâches administratives manuelles et permet à l'équipe commerciale de se concentrer sur la conclusion des transactions. De plus, les plus de 15 vues de ClickUp permettent de visualiser les pipelines à l'aide des vues Liste, Tableau Kanban et Tableau, pour un meilleur suivi des prospects et des transactions à travers les différentes étapes.

Centralisez et simplifiez chaque étape de votre processus de vente en un seul endroit grâce à la gestion de projet équipe commerciale de ClickUp

💡 Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale, les fondateurs et les stratèges qui souhaitent mettre en place un processus de vente reproductible et axé sur les objectifs

📖 En savoir plus : Vous voulez que votre guide de vente atteigne son objectif ? Consultez notre guide achevé pour calculer les prévisions de ventes, car les stratégies intelligentes commencent par des prévisions précises. 📊📈

4. Modèle de stratégie commerciale B2B ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de stratégie commerciale B2B de ClickUp aide votre équipe à cibler les bons comptes, à optimiser votre pipeline et à évoluer de manière plus intelligente

Un guide de vente général ne conviendra probablement pas à la vente B2B. Vous aurez besoin d'une stratégie spécialement conçue pour les cycles de vente plus longs, les parcours d'achat complexes et les transactions à enjeux élevés.

Le modèle de stratégie commerciale B2B de ClickUp va au-delà des tactiques superficielles et vous aide à définir des objectifs commerciaux détaillés, à créer des profils clients et à mapper votre analyse de marché à l'aide de diagrammes tels que TAM/SAM/SOM.

Supposons que vous souhaitiez créer un persona tel que « Décideur informatique dans une entreprise SaaS de taille moyenne ». Vous pouvez soit mener vos propres recherches et l'ajouter, soit demander à ClickUp Brain, l'IA professionnelle la plus achevée et la plus contextuelle au monde, de le faire pour vous à l'aide d'une simple invite, instructions telle que :

Utilisez ClickUp Brain pour générer des profils d'acheteurs et adapter votre stratégie d'équipe commerciale B2B

Il générera un profil détaillé comme celui-ci en quelques secondes. Et le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez faire de même pour chaque section, de l'analyse de marché aux objectifs de vente, tout aussi facilement.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ajoutez le secteur d'activité spécifique, la taille de l'entreprise, l'emplacement et d'autres détails pertinents pour définir votre client idéal

Créez des champs tels que « Marché cible », « Étape du tunnel de vente » et « Source de prospects » pour saisir les informations essentielles et adapter votre stratégie en conséquence

Demandez à ClickUp Brain de réfléchir avec vous et de créer des propositions de valeur convaincantes qui mentionnent les fonctionnalités uniques de vos produits et services

💡 Idéal pour : les équipes commerciales B2B et les responsables des revenus qui élaborent des guides commerciaux évolutifs, basés sur des données et alignés sur les objectifs d'entreprise à long terme

5. Modèle d'intégration de l'équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Accélérez la formation de vos nouveaux représentants de l'équipe commerciale grâce au modèle d'intégration de l'équipe commerciale ClickUp

Le modèle ClickUp Sales Onboarding simplifie l'intégration de l'équipe commerciale grâce à un système structuré et reproductible qui permet de former rapidement les représentants commerciaux. Ce modèle couvre toutes les étapes essentielles, de la présentation des valeurs de l'entreprise et des exemples de guides de vente à la formation détaillée sur les produits et à l'affectation de mentors.

Pour fournir une formation complète sur un produit, il est souvent nécessaire de décomposer le processus en sous-tâches afin de s'assurer que tous les domaines sont couverts de manière exhaustive. C'est exactement l'approche que ce modèle est conçu pour fournir de l'assistance. 👇

Divisez les tâches d'intégration en sous-tâches, attribuez des priorités et des délais, et affichez la progression en un coup d'œil pour une gestion efficace des tâches

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Partagez des supports de formation, des informations sur les produits et la documentation relative au processus d'équipe commerciale avec les nouvelles recrues

Adaptez le modèle au processus d'intégration spécifique de votre entreprise, y compris l'échéancier, les objectifs et les ressources

Attribuez des tâches aux membres concernés de l'équipe et fixez des délais pour garantir que les activités d'intégration soient achevées en temps voulu

💡 Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale, les chefs d'équipe et les équipes RH qui cherchent à simplifier l'intégration des nouvelles recrues

📮 ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les chats pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos chats sont tous regroupés au même endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

6. Modèle d'intégration client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Offrez à chaque fois une expérience d'intégration fluide et personnalisée grâce au modèle d'intégration client ClickUp

La première impression est importante dans le cycle de vente, et le modèle d'intégration client ClickUp vous garantit une intégration fluide, efficace et inoubliable. Ce modèle guide les nouveaux clients étape par étape et fait de l'intégration un processus structuré et évolutif.

Commencez par un formulaire d'admission client facile à partager, puis laissez-vous guider par un flux vers des listes de tâches organisées, des tableaux de processus glisser-déposer, des vues des offres de services et un calendrier pour le suivi des jalons clés.

Capturez tous les détails essentiels dès le début et préparez l'étape pour une expérience d'intégration fluide et efficace

Vous trouverez même un questionnaire d'intégration intégré pour personnaliser l'expérience. Le résultat ? Des transferts plus fluides, des clients plus satisfaits et moins de pression sur votre équipe d'assistance.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Centralisez les informations personnalisées pour une meilleure gestion des données et des rapports

Fournissez une expérience d'intégration fluide pour améliorer la satisfaction client et les taux de fidélisation

Passez en revue le processus d'intégration, recueillez des commentaires et apportez des ajustements pour améliorer l'expérience personnalisée

💡 Idéal pour : les équipes commerciales, les gestionnaires de comptes et les professionnels de la réussite client qui souhaitent améliorer la fidélisation, rationaliser l'intégration et offrir une expérience client cinq étoiles

7. Étapes ClickUp pour créer un modèle d'entonnoir de vente

Obtenir un modèle gratuit Créez votre entonnoir de vente idéal à partir de zéro avec ClickUp Étapes pour créer un modèle d'entonnoir de vente

Pour convertir des prospects froids en clients fidèles, il faut un entonnoir de vente clair et stratégique. Le modèle « Étapes pour créer un entonnoir de vente » de ClickUp est un outil puissant qui guide votre équipe à travers chaque phase de l'entonnoir, de la prise de conscience initiale à la prise de décision finale.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez des checklists pour votre équipe et attribuez les tâches aux bonnes personnes afin de vous assurer que tout soit fermé dans les délais

💡 Idéal pour : les équipes commerciales, les start-ups et les spécialistes du marketing de croissance qui cherchent à créer des entonnoirs évolutifs, à personnaliser le parcours de l'acheteur et à augmenter les taux de conclusion grâce à l'automatisation et à l'IA

8. Modèle de forfait de plan de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des objectifs de vente clairs et mapper votre stratégie gagnante grâce au modèle de plan de vente ClickUp

Le modèle de plan de vente ClickUp vous aide à créer un plan fluide sans avoir à vous demander constamment « Qu'est-ce qui est encore en suspens ? » 🤔

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Commencez par la vue Résumé du projet pour définir les objectifs clés de l'équipe commerciale

Passez à des vues structurées telles que Composants du plan de vente , Échéancier et Diagrammes de Gantt pour visualiser les délais, les responsabilités de l'équipe et l'allocation des ressources

Définissez des objectifs SMART à l'aide de ClickUp Objectifs , planifiez des tactiques de prospection impactantes et examinez les performances de l'équipe commerciale à l'aide des tableaux de bord ClickUp

💡 Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale, les équipes de développement d'entreprise et les fondateurs qui souhaitent créer des outils et des stratégies de vente ciblés, harmoniser les efforts de leur équipe et atteindre systématiquement leurs cibles de chiffre d'affaires

📖 En savoir plus : Vous souhaitez transformer votre stratégie en résultat ? Ne manquez pas notre guide sur la manière d'améliorer la planification de la capacité de l'équipe commerciale afin de stimuler la croissance du chiffre d'affaires 💼📈

9. Modèle d'argumentaire de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez des argumentaires convaincants et à fort taux de conversion grâce au modèle d'argumentaire de vente ClickUp

Le modèle de présentation commerciale ClickUp offre à votre équipe une structure reproductible et éprouvée pour transformer les discussions en conversions.

Il décompose et couvre divers scénarios afin de fournir à votre équipe une longueur d'avance dans l'approche de vos futurs clients. Qu'il s'agisse d'une connexion LinkedIn qu'ils contactent ou d'un prospect qui vient de franchir un jalon, il y a une solution pour chaque situation.

Chaque argumentaire commence par un accroche percutante, suivie du contexte, dans lequel vous établissez la connexion entre les fonctionnalités de votre produit et les points faibles du prospect avec une proposition de valeur claire. Enfin, terminez par un appel à l'action fort : une invitation à discuter, à planifier une démonstration ou toute autre étape.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Permettez à plusieurs membres de l'équipe de contribuer et de fournir leur avis sur les présentations

Bénéficiez d'une structure standardisée pour chaque argumentaire, ce qui vous permettra de vous préparer et de présenter plus rapidement

Utilisez ClickUp Docs pour créer et stocker des documents d'assistance et des présentations qui complètent votre argumentaire

💡 Idéal pour : les équipes commerciales, les BDR, les SDR et les chargés de compte qui cherchent à développer leur prospection personnalisée et à améliorer leur taux de réussite

10. Modèle de plan de vente et de marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de plan de ClickUp équipe commerciale et marketing vous fournit une feuille de route pour une collaboration et une croissance sans faille

Les équipes commerciales et le marketing sont les deux faces d'une même médaille, et grâce au modèle de forfait de vente et de marketing ClickUp, vous pouvez enfin synchroniser ces deux efforts sous un même toit.

Ce modèle collaboratif aide vos équipes commerciales et marketing à s'aligner sur des objectifs de partage, à organiser des campagnes de sensibilisation, à suivre les indicateurs clés de performance et à visualiser chaque tâche, de la planification à la réalisation.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Permettez aux équipes commerciales et marketing de travailler vers des objectifs communs grâce à des fonctionnalités de collaboration en temps réel

Obtenez une disposition visuelle de type Kanban de vos activités regroupées par étape marketing grâce à la vue Tableau du pipeline marketing

Approfondissez vos connaissances en ouvrant n'importe quelle carte pour obtenir plus d'informations, ou mettez facilement à jour l'étape d'une activité en la faisant simplement glisser vers une autre colonne du tableau

Affichez les tâches individuellement ou regroupées par statut sur un tableau Kanban

💡 Idéal pour : les équipes commerciales et les start-ups qui cherchent à harmoniser leurs messages commerciaux et marketing, à mener des campagnes de manière collaborative et à rester concentrées sur leurs objectifs dans tous les services

🌟 Bonus : une fois que vous avez choisi un modèle de guide de vente, vous pouvez aller plus loin dans la personnalisation à l'étape suivante avec ClickUp Brain MAX. En tant qu'application IA super puissante pour votre ordinateur de bureau, elle vous aide à affiner vos messages de communication pour différents types d'acheteurs et même à générer automatiquement des tâches ou des e-mails de suivi. Il peut également récupérer des données commerciales à partir d'outils connectés, interpréter votre guide, recommander les prochaines étapes et générer des documents et des stratégies commerciales. Recherchez tout, demandez tout : le nouveau ClickUp Brain MAX met tout votre travail, vos applications et vos modèles d'IA à portée de main

11. Modèle de suivi de l'équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression, atteignez vos cibles et restez organisé grâce au modèle ClickUp Sales Tracker

La visibilité est essentielle pour diriger une équipe commerciale performante. Le modèle ClickUp Sales Tracker vous permet de contrôler entièrement votre pipeline, du suivi des performances de l'équipe à l'analyse des tendances commerciales, le tout en un seul endroit.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les transactions, assurez le suivi des prospects et évaluez les performances des commerciaux par rapport aux cibles à l'aide de tableaux de bord de vente en temps réel

Créez des flux de travail standardisés en mettant l'accent sur le suivi des indicateurs clés tels que la probabilité de réussite, la taille moyenne des transactions et la valeur vie client existante

Évaluez la santé de votre pipeline d'équipe commerciale ou affinez vos stratégies de suivi pour faire progresser vos prospects et conclure davantage de ventes

💡 Idéal pour : les responsables commerciaux, les managers d'équipe et les professionnels des opérations commerciales qui souhaitent rationaliser le suivi des équipes commerciales, obtenir des informations exploitables et gérer les pipelines avec clarté et confiance

12. Modèle d'e-mail de suivi ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez la communication, cultivez vos prospects et augmentez vos conversions sans effort grâce au modèle d'e-mail de suivi ClickUp

Si le premier argumentaire de vente peut semer la graine, c'est un suivi cohérent et réfléchi qui permet d'instaurer la confiance et de faire avancer la transaction. Le modèle d'e-mail de suivi ClickUp répond à ce défi en offrant un espace centralisé où toutes vos variantes d'e-mails de suivi peuvent être organisées, personnalisées et réutilisées efficacement.

Il comprend une description détaillée, une checklist, des sous-tâches pertinentes et des champs personnalisés pour garantir que chaque modèle d'e-mail est à jour et correctement attribué. Les champs personnalisés disponibles sont les suivants : Collaborateurs, un champ Personnes permettant de suivre qui a créé ou mis à jour le modèle ; Utilité, un champ Évaluation permettant d'évaluer l'efficacité de chaque modèle ; et Statut actif, un champ déroulant permettant d'indiquer si le modèle est toujours utilisé.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Automatisez les rappels et les e-mails de suivi pour garantir une communication rapide sans effort manuel

Utilisez différentes vues, telles que la vue Liste et la vue Calendrier de ClickUp , pour visualiser et gérer efficacement vos tâches de suivi

Obtenez des sous-tâches pour un large intervalle de scénarios de suivi, tels que clarifier les discussions après une réunion, vérifier les actions en attente ou contacter les personnes concernées après des évènements ou des messages vocaux

💡 Idéal pour : les équipes commerciales, les gestionnaires de comptes, les représentants du service de réussite client et les entrepreneurs indépendants qui recherchent un moyen plus intelligent et plus efficace d'assurer le suivi de leurs clients

🧠 Le saviez-vous ? Le premier e-mail de suivi dans l'équipe commerciale augmente le taux de réponse de 49 %!

13. Modèle de procédure opérationnelle standard ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence, améliorez l'efficacité et maintenez l'alignement de votre équipe commerciale grâce au modèle de procédure opérationnelle standard ClickUp

Le modèle de procédures opératoires normalisées (SOP) de ClickUp vous offre un cadre prêt à l'emploi pour documenter chaque détail du processus, de l'intégration des nouveaux commerciaux à l'amélioration des processus de prospection et à l'alignement des équipes interfonctionnelles. Grâce à des checklist intégrées, des documents et des flux de travail personnalisables, vous pouvez mapper chaque étape de votre processus de vente en un seul endroit pratique.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour réfléchir ensemble et les tâches ClickUp pour attribuer la propriété et les échéanciers

Définissez des rappels récurrents pour revoir et mettre à jour régulièrement vos procédures à mesure que votre stratégie évolue

Suivez toutes les modifications grâce à l'historique des versions, qui vous permet de voir qui a apporté des modifications et à quel moment

💡 Conseil de pro : si vous en avez assez de créer des procédures opératoires normalisées (SOP) pour différents processus à partir de zéro, pensez à utiliser des modèles et des formats SOP gratuits!

💡 Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale qui mettent en place des flux de travail évolutifs, les équipes RevOps qui standardisent les processus ou toute équipe qui souhaite documenter et optimiser son guide commercial de bout en bout

📖 En savoir plus : Vous souhaitez rationaliser encore davantage vos processus ? Consultez notre liste des meilleurs outils de génération de procédures opératoires normalisées (SOP) pour des procédures d'entreprise efficaces, car des guides clairs méritent des SOP tout aussi intelligentes. ✅📋

14. Modèle de guide de vente pour marque SaaS par Visme

via Visme

Le modèle de guide de vente SaaS Brand Sales Playbook Template de Visme est un modèle de 10 pages qui vous permet de présenter des techniques de réussite éprouvées de manière à la fois professionnelle et attrayante.

Vous pouvez visualiser les données à l'aide de diagrammes et de widgets, appliquer l'identité visuelle de votre marque et publier votre guide en ligne ou le télécharger dans plusieurs mises en forme, telles que PDF ou HTML5.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Adaptez le modèle à votre marque en effectuant une modification en cours sur le contenu, les images, la couleur et les pages

Intégrez des fonctionnalités interactives telles que des liens cliquables et des vidéos intégrées pour renforcer l'engagement

Téléchargez votre guide au format PDF haute qualité pour l'imprimer ou partagez-le en ligne à l'aide d'un lien

💡 Idéal pour : les startups SaaS, les responsables de l'aide à la vente et les équipes marketing qui recherchent un guide de vente interactif au design élégant, parfaitement adapté à leur marque

💡 Conseil de pro : automatisez certaines parties de votre flux de travail de guide de vente avec ClickUp Agents . Ces assistants alimentés par l'IA peuvent mettre à jour de manière autonome les étapes des transactions, attribuer des tâches en fonction de conditions de déclenchement, générer des résumés ou même envoyer des rappels lorsque des suivis sont nécessaires.

15. Modèle de guide de vente pour agence média par Visme

via Visme

Le modèle de guide de vente pour agences médias de Visme vous offre un moyen élégant et professionnel de présenter vos stratégies de vente, vos offres de produits et vos bonnes pratiques dans un document interactif unique.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez un guide de l'équipe commerciale facile à mettre à jour et à partager entre les équipes

Personnalisez les couleurs, les polices de caractère, les images et les dispositions pour les adapter à l'identité de marque de votre agence

Ajoutez des animations, des vidéos, des éléments interactifs et bien plus encore pour offrir une expérience de formation dynamique

💡 Idéal pour : les directeurs commerciaux, les directeurs créatifs et les coordinateurs de formation dans les agences médias ou publicitaires qui cherchent à intégrer de nouveaux commerciaux, à standardiser les messages commerciaux et à harmoniser les stratégies de l'équipe

16. modèle de guide de vente e-commerce par Visme

via Visme

Le modèle de guide de vente e-commerce de Visme aide votre équipe à rester à la pointe des nouvelles tendances du commerce électronique et à atteindre ses cibles de chiffre d'affaires en toute confiance. Ce modèle prêt à l'édition comprend des pages pré-conçues pour mettre en avant l'histoire de votre entreprise, vos catégories de produits, vos stratégies de prix et vos profils clients idéaux.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez-le comme guide pour former rapidement et de manière cohérente vos nouveaux membres de l'équipe commerciale

Définissez des procédures étape par étape pour gérer les prospects, présenter vos offres, assurer le suivi et conclure des contrats

Incluez des sections pour les objectifs et les indicateurs afin de suivre l'efficacité de l'équipe commerciale

💡 Idéal pour : les responsables commerciaux du commerce électronique, les chefs de produit et les propriétaires d'entreprises qui souhaitent intégrer des équipes commerciales, harmoniser leurs messages et obtenir des résultats cohérents

📚 En savoir plus : Les outils indispensables dans votre arsenal technologique de l'équipe commerciale

17. Modèle de guide de vente PowerPoint par SlideModel

via SlideModel

le modèle de guide de vente PowerPoint de SlideModel* vous permet de visualiser facilement tous les aspects clés de votre stratégie commerciale.

Avec des diapositives conçues par des professionnels et une disposition cohérente, ce modèle offre à votre équipe une feuille de route claire. Chaque section, telle que la présentation de l'entreprise, les détails du produit, le processus de vente, la gestion du temps et la communication, comprend des diapositives entièrement modifiables qui s'adaptent facilement à votre marque et à votre flux de travail.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Adaptez-les à divers types de présentations de l'équipe commerciale, telles que les sessions de formation interne et les discussions de planification stratégique

Utilisez des infographies et des diagrammes de processus pour expliquer clairement des informations complexes

Bénéficiez de sections prédéfinies pour les informations sur l'entreprise, l'aperçu des produits et services, les profils clients, le processus de vente, etc.

💡 Idéal pour : les responsables commerciaux, les équipes B2B et les responsables du développement commercial qui souhaitent présenter un cadre commercial complet dans un format PowerPoint professionnel et personnalisable

18. Modèle de guide de vente par Dialpad

via Dialpad

Le modèle de guide de vente de Dialpad est un outil intelligent, optimisé par l'IA, qui rationalise l'intégration, renforce les bonnes pratiques et permet aux équipes commerciales de rester alignées à chaque point de contact.

Ce guide de présentation couvre tous les éléments essentiels, depuis l'historique de l'entreprise et les profils des acheteurs jusqu'aux processus d'équipe commerciale détaillés et aux ressources d'aide à la vente.

Chaque section est conçue pour fournir l'assistance aux opérations commerciales dans le monde réel. En exemple, elle présente des conseils opérationnels tels que l'utilisation de la messagerie vocale de Dialpad ou l'intégration « click-to-call » de Salesforce, et exploite les guides IA Playbooks de Dialpad pour le suivi du respect de plusieurs cadres de l'équipe commerciale.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez la mission, la vision, les propositions de valeur des produits/services et les valeurs fondamentales de votre entreprise

Ajoutez des exemples de réponses efficaces aux objections et aux requêtes courantes des clients

Définissez des objectifs mesurables tels que le nombre d'appels par jour, les réunions prises, les taux de conversion ou les cibles de chiffre d'affaires

💡 Idéal pour : les équipes commerciales, les responsables des revenus et les managers à la recherche d'un guide de vente intelligent et prêt à être présenté

19. Modèle de forfait de plan de vente stratégique par Zendesk

via Zendesk

Le modèle de plan de vente stratégique de Zendesk vous aide à mapper vos objectifs de vente, vos stratégies et vos cibles pour l'année à venir.

Conçu pour harmoniser les équipes et favoriser la clarté, ce modèle de plan de vente vous guide à travers les étapes essentielles, de la définition d'une mission et d'une vision inspirantes à la détermination de votre client idéal et à l'amélioration de vos processus de vente.

Cela vous aidera à transformer votre stratégie globale en étapes concrètes, qui vous permettront d'élaborer un nouveau forfait à partir de zéro ou d'affiner un forfait existant.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Comprenez comment les clients personnalisés passent de la prise de conscience à l'achat, y compris les points de contact et les obstacles

Utilisez la cartographie du parcours client pour repérer les points faibles qui font perdre des prospects, puis élaborez des mesures de suivi

Définissez clairement les responsabilités de chaque membre de votre équipe (génération de prospects, prospection, conclusion de contrats, suivi, etc.)

💡 Idéal pour : Les responsables commerciaux, les fondateurs de start-ups et les équipes commerciales qui sont sur la même page et qui cherchent à établir une base commerciale stratégique et à définir clairement leurs objectifs, leurs processus et leur cible pour assurer leur réussite à long terme

20. Modèle de guide stratégique de vente par Pipedrive

via Pipedrive

Le modèle de guide stratégique commercial de Pipedrive décompose l'ensemble de votre moteur commercial en sections ciblées, telles que la définition de votre vision, votre position et vos personas cibles, la description détaillée de vos stratégies commerciales, les étapes du pipeline, les indicateurs clés de performance (KPI) et la budgétisation.

Grâce à des champs guidés tels que les énoncés de mission, l'analyse concurrentielle, les méthodologies de vente (comme SPIN et Challenger) et la structure de l'équipe, ce modèle simplifie les stratégies complexes grâce à une mise en forme facile à utiliser.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Aidez votre équipe à comprendre comment votre stratégie commerciale s'aligne sur les objectifs généraux de l'entreprise

Définissez différentes stratégies ou méthodologies de l'équipe commerciale pour garantir la cohérence

Réexaminez-la périodiquement et adaptez-la en fonction des commentaires et de l'évolution des conditions du marché

💡 Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale B2B, les équipes chargées des opérations commerciales et les fondateurs d'entreprises en pleine croissance qui ont besoin d'un guide commercial détaillé et prêt à l'emploi pour soutenir leur croissance, l'alignement de leur équipe et le suivi cohérent de leurs performances

Votre guide de l'équipe commerciale gagnant commence avec ClickUp

Pour créer votre propre guide de l'équipe commerciale, vous avez besoin d'instructions claires, de stratégies structurées et des bons outils pour que tout le monde reste aligné et sur la bonne voie. Cependant, la véritable magie opère lorsque vous rassemblez tous ces éléments dans un hub centralisé.

ClickUp vous offre un environnement de travail puissant et personnalisable, ainsi que des modèles complets de guides de vente pour transformer vos stratégies commerciales en workflows exploitables.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et commencez à mettre en place un flux de travail commercial plus intelligent qui donne de vrais résultats. 💼