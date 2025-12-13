Blitzit ou Motion : quel outil est le mieux adapté à la gestion des tâches et du temps ?

Blitzit et Motion sont deux outils de gestion du temps et des tâches très populaires, chacun avec ses propres fonctionnalités et capacités. Le choix de la meilleure option dépend en fin de compte de vos besoins et préférences spécifiques.

Dans cet article, nous vous donnerons un aperçu des principales différences entre Blitzit et Motion, en explorant leurs forces, leurs faiblesses et les types d'utilisateurs auxquels elles conviennent le mieux. L'objectif est de vous aider à choisir le meilleur outil pour vos besoins en matière de gestion des tâches et du temps.

Nous nous lançons également dans la course avec ClickUp, un espace de travail IA véritablement convergent qui regroupe votre emploi du temps, vos tâches, le suivi du temps, les flux de travail de votre équipe et les objectifs de vos projets sur une seule et même plateforme.

Comparaison entre Blitzit et Motion

Fonctionnalité Blitzit Motion Bonus : ClickUp Outils de concentration ✅ Mode Blitz avec chronomètres ✅ Protection du travail en profondeur ✅ Oui + Mode concentration et rappels Suivi du temps ✅ Chronomètres Pomodoro et compte à rebours ✅ Planification automatique avec rappels ✅ Oui + Suivi du temps et estimations Gestion de projet ❌ Non ✅ Suivi de projet avec dépendances ✅ Oui + Suite complète de gestion de projet Planification du calendrier du calendrier ✅ Planification manuelle ✅ Planification automatique alimentée par l'IA ✅ Oui + Affichage calendrier, diagramme de Gantt et échéancier Automatisation par IA ❌ Non ✅ Calendrier intelligent et IA pour les tâches ✅ IA avancée, automatisations et Super Agents Collaboration et discussion ❌ Non ❌ Limité ✅ Oui + Chat et commentaires intégrés Rapports et analyses ✅ Rapports de productivité visuels ✅ Informations prédictives ✅ Tableaux de bord et rapports avancés Assistant de réunion ❌ Non ✅ Réservation intelligente ✅ Oui + Enregistrements d'écran et intégration Zoom Partage de documents et de fichiers ✅ Assistance pour les fichiers de base ✅ Assistance pour les fichiers de base ✅ Oui + Documents et stockage intégrés

Qu'est-ce que Blitzit ?

via Blitzit

Blitzit est une application de productivité personnelle destinée aux personnes qui gèrent plusieurs priorités. Elle combine le suivi des tâches, la gestion du temps et la responsabilisation. Grâce à sa liste de tâches repliable et à son chronomètre flottant, vous pouvez rester sur la bonne voie.

Disponible pour Windows et macOS, cette application vous aide à gagner en efficacité et à gagner du temps en hiérarchisant les tâches essentielles et en éliminant les distractions.

Fonctionnalités de Blitzit

Blitzit permet de respecter les horaires et de rester concentré sur les objectifs, sans compliquer inutilement la vie des professionnels très occupés. Son logiciel de planification manuelle des tâches, axé sur l'individu, vous aide à planifier et à hiérarchiser vos priorités quotidiennes.

Voici un aperçu des principales fonctions de Blitzit :

Fonctionnalité n° 1 : mode Blitz pour des sessions concentrées

via Blitzit

Le mode Blitz transforme vos listes de tâches en un centre de commande organisé appelé panneau de concentration. Il dispose d'un chronomètre pour les tâches en direct et d'un widget minimaliste persistant pour limiter les distractions.

Le mode Blitz met en avant vos tâches ayant la plus grande priorité tandis que le reste de votre liste est soigneusement classé en dessous, afin que vous sachiez toujours ce qui vous attend.

📮 ClickUp Insight : Votre liste de tâches fonctionne-t-elle ? Détrompez-vous. Notre sondage montre que 76 % des professionnels utilisent leur propre système de hiérarchisation pour la gestion des tâches. Cependant, des recherches récentes confirment que 65 % des travailleurs ont tendance à se concentrer sur les tâches faciles plutôt que sur celles à forte valeur ajoutée, sans hiérarchisation efficace. Les priorités de tâches de ClickUp transforment votre façon de visualiser et d'aborder les projets complexes, en mettant facilement en évidence les tâches critiques. Grâce aux flux de travail alimentés par l'IA et aux indicateurs de priorité personnalisés de ClickUp, vous saurez toujours par quoi commencer.

Fonctionnalité n° 2 : modes de chronomètre

via Blitzit

Blitzit propose trois modes de chronomètre intuitifs qui s'adaptent à votre concentration préférée. Si vous avez défini une estimation de durée (EST) pour une tâche, par exemple 15 minutes, le chronomètre de la tâche effectuera un compte à rebours à partir de cette durée. Cela vous aide à rester dans les limites de votre cible et à avancer dans votre liste.

Elle prend également en charge la technique Pomodoro pour un rythme de travail structuré. Le chronomètre passe automatiquement du travail à la pause avec une notification discrète, ce qui est idéal pour maintenir la productivité sans épuisement.

🧠 Anecdote : Francesco Cirillo a créé la technique Pomodoro en 1987 à l'aide d'un chronomètre de cuisine en forme de tomate. Il a constaté que des intervalles de 25 minutes avec des pauses de 5 minutes fonctionnaient le mieux. C'est ainsi que le nom « pomodoro » (tomate en italien) est devenu définitif !

Sans les modes EST et Pomodoro, Blitzit se contente de compter le temps écoulé. Il devient alors un simple outil de suivi du temps, idéal pour les tâches ouvertes ou lorsque vous souhaitez savoir combien de temps prend une tâche.

💡 Conseil de pro : Ajoutez l'heure EST lorsque vous créez une tâche ou en saisissant l'heure (HH:MM) dans le champ en bas à gauche de n'importe quelle tâche. Si la tâche est en cours, mettez le chronomètre en pause pour effectuer une modification en cours de l'estimation de durée.

Fonctionnalité n° 3 : rapports visuels

via Blitzit

Le rapport de productivité de Blitzit fournit une analyse fondée sur des données de votre utilisation du temps.

Le graphique de productivité quotidienne affiche les heures consacrées aux tâches achevées, les temps de pause et le temps de travail total. Il comprend également des statistiques détaillées telles que le nombre total de tâches, la moyenne des tâches, les heures quotidiennes, les minutes par tâche et la fréquence des tâches terminées en avance.

En fonction des périodes de concentration, Blitzit met en évidence votre heure, votre jour et votre mois les plus productifs. Identifiez vos habitudes et déterminez les moments où vous êtes le plus efficace. Et si vous constatez une baisse de régime, consultez son graphique de ponctualité. Il compare vos estimations et vos temps réels d’achèvement des tâches.

Tarifs Blitzit*

Mensuel : 4,99 $/mois par utilisateur

Blitz for Life : 77,60 $.

*Consultez le site web de l'outil pour connaître les derniers tarifs.

Qu'est-ce que Motion ?

via Motion

Motion est un calendrier et un système de gestion des tâches basé sur l'IA destiné à tous ceux qui souhaitent planifier leurs journées.

Une fois que vous avez créé des tâches, des réunions ou des évènements, Motion utilise l'intelligence artificielle pour les programmer automatiquement dans votre Calendrier, tout en apprenant vos habitudes au fur et à mesure. Il s'adapte à vos préférences, prédit quand vous êtes le plus en phase avec votre niveau de productivité et réorganise votre journée en cas de conflit.

Fonctionnalités de Motion

Motion repose sur une automatisation intelligente. Il remplace la planification manuelle par l'IA pour améliorer la productivité et réfléchit à votre place. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités phares :

Fonctionnalité n° 1 : planification du calendrier par IA

via Motion

Le calendrier IA de Motion génère automatiquement un emploi du temps optimisé pour votre journée en fonction de vos informations et se met à jour automatiquement en temps réel. Il protège vos blocs de travail intensif et vous adresse un avertissement lorsque vos engagements dépassent votre capacité.

Ce calendrier intelligent combine également les tâches et les réunions et prend en charge plusieurs calendriers provenant de Gmail, Outlook et iCloud dans une seule vue. Vous n'avez plus besoin de perdre du temps à consulter une liste pour choisir la tâche suivante à faire. Motion prendra la décision à votre place et vous en informera.

Fonctionnalité n° 2 : vue de gestion de projet

via Motion

Motion regroupe les tâches par statut, priorité ou type de projet et offre un aperçu visuel complet des tâches en cours, retardées et à venir. Cependant, il ne s'agit pas d'un processus manuel ! Les tâches avancent de manière indépendante lorsque les dépendances sont effacées.

Les prévisions intégrées indiquent exactement quand un projet sera terminé. Si vous risquez de ne pas respecter un délai, l'application vous en informe avant que cela ne devienne une crise. Vous pouvez également voir si quelqu'un est surchargé ou sous-employé à un moment donné et effectuer rapidement des ajustements.

Fonctionnalité n° 3 : gestionnaire de tâches

via Motion

Le gestionnaire de tâches de Motion planifie vos tâches dans votre Calendrier sans laisser place à la panique. Par exemple, si vous avez une tâche à accomplir vendredi, il la placera suffisamment tôt dans la semaine pour que vous n'ayez pas à vous précipiter à la dernière minute.

Chaque tâche peut également inclure des notes détaillées pour le contexte. Elle vous aide également à vous recentrer grâce à un petit rappel à l'écran : « Voici ce que vous devriez faire maintenant. »

Fonctionnalité n° 4 : assistant de réunion

via Motion

L'application Motion automatise votre disponibilité grâce à son assistant de réunion IA. Vous pouvez définir des plages horaires préférées, autorisant les réservations uniquement pendant les créneaux où vous souhaitez vous réunir. Elle peut également indiquer qui est disponible afin de faciliter les tâches d'équipe et la coordination.

👀 Le saviez-vous ? Seulement 18 % des gens ont un système dédié à la gestion du temps.

Elle vous permet également de personnaliser votre page de réservation avec votre image de marque, vos horaires de réunion idéaux et des modèles pour différents cas d'utilisation afin de mettre en valeur l'identité de votre marque.

Tarifs Motion*

Pro IA : 29 $/place/mois

IA pour l'entreprise : 49 $/poste/mois

*Consultez le site web de l'outil pour connaître les derniers tarifs.

Blitzit et Motion : comparaison des fonctionnalités

Blitzit et Motion partagent la même philosophie en matière de gestion du temps et des tâches : vous aider à mieux utiliser votre journée de travail. Cependant, leur approche est différente. Pour voir laquelle fonctionne le mieux, examinez attentivement la comparaison !

1. Interface utilisateur et expérience

Blitzit est conçu pour vous aider à rester concentré. Son interface minimaliste, sa liste de tâches repliable et son chronomètre persistant affichent les tâches à faire pendant que vous travaillez, afin que vous ne soyez jamais perdu quant à la tâche suivante à accomplir.

Motion mise sur la complexité. Elle est conçue pour les personnes qui ont besoin de gérer des tâches, des réunions, des échéances et des collaborations d'équipe.

🏆 Gagnant : Blitzit pour tous ceux qui privilégient la clarté cognitive au contrôle. Il offre une expérience utilisateur plus fluide pour une productivité en solo.

2. Flexibilité et contrôle de la planification

Blitzit ne planifie pas vos tâches. Vous attribuez des priorités et des estimations de durée, et l'application vous aide à rester sur la bonne voie grâce à des comptes à rebours et des chronomètres. Elle est idéale si vous souhaitez planifier votre journée et vous y tenir manuellement.

D'autre part, vous pouvez entrer des tâches dans Motion pour organiser votre calendrier, en tenant compte des réunions, des heures de travail et des pics d'énergie. Si une nouvelle priorité apparaît, votre journée sera également réorganisée pour l'intégrer.

🏆 Vainqueur : Motion pour sa gestion des imprévus grâce à sa planification automatique intelligente.

3. Gestion des tâches

Blitzit mise tout sur la dynamique. Les tâches sont regroupées dans un panneau central, classées par priorité, et vous les accomplissez à l'aide d'estimations de durée, de comptes à rebours et de commentaires visuels.

Motion ajoute automatiquement des tâches à votre calendrier, avec des dates d'échéance, des rappels et un réordonnancement dynamique en fonction de vos disponibilités.

🏆 Gagnant : Blitzit pour les utilisateurs qui veulent plus qu'une simple liste de tâches à faire.

4. Gestion d'équipe et de projet

Il n'y a pas photo. Blitzit est conçu pour les collaborateurs individuels. Il n'y a pas de vue Équipe, de tableaux de tâches partagés ou de délégation. Il n'y a que vous, votre liste de tâches prioritaires et votre chronomètre.

Motion est conçu pour les équipes. Il met automatiquement à jour le statut des tâches, ajuste les échéanciers en fonction de l'avancement et redistribue la charge de travail si quelqu'un prend du retard. Il agit comme un chef de projet silencieux, optimisant en arrière-plan sans votre intervention.

🏆 Gagnant : Motion pour ses capacités de gestion automatique.

5. Suivi du temps et informations

Blitzit va dans les détails. Il suit le temps réel passé sur les tâches par rapport au temps que vous aviez prévu. Vous obtenez des graphiques de ponctualité, des résumés quotidiens de votre travail et des ventilations par heure, jour et mois.

Motion a une approche plus large. Il vous avertit lorsque les tâches sont terminées et si les projets sont dans les délais, mais ne vous donne pas beaucoup d'informations sur la façon dont vous avez utilisé votre temps personnel. Il s'agit de résultats, pas de réflexion.

🏆 Gagnant : Blitzit pour ses outils d'auto-évaluation. Il vous aide à comprendre comment vous travaillez.

6. Accès aux appareils et portée de la plateforme

Blitzit est actuellement disponible uniquement sur bureau (Windows/macOS) avec des intégrations limitées à Google Agenda et Notion. Cela peut sembler restrictif si vous êtes souvent en déplacement ou si vous passez d'un appareil à l'autre.

Motion est disponible partout pour vous faciliter la vie : sur votre bureau, sur le Web et sur votre mobile. Vous pouvez vous connecter dans le train, modifier vos tâches pendant votre pause déjeuner ou participer à des réunions depuis votre téléphone.

🏆 Gagnant : Motion pour la flexibilité de sa plateforme et l'intégration moderne entre travail et vie privée.

7. Rapport qualité-prix

Blitzit est un achat unique, simple, transparent et économique. Vous payez une seule fois, et c'est tout. Il convient aux utilisateurs individuels qui recherchent une valeur à long terme sans frais récurrents.

Motion fonctionne selon un modèle d'abonnement, avec des tarifs qui varient en fonction des fonctionnalités et de la taille de l'équipe. Si vous ne l'utilisez que pour vous-même, le coût peut sembler élevé.

🏆 Gagnant : Il y a égalité. Blitzit l'emporte en termes de simplicité et de valeur à long terme pour les utilisateurs individuels. Motion vaut l'investissement si vous gérez des tâches complexes à grande échelle.

Blitzit vs Motion sur Reddit

Nous avons également effectué des recherches sur Reddit pour connaître l'avis des utilisateurs réels sur Blitzit et Motion.

Un utilisateur s'est montré très enthousiaste à propos de son expérience avec Blitzit :

J'adore l'interface utilisateur et la façon dont on peut ajouter rapidement et facilement des notes et des sous-tâches. Vos tâches sont divisées en 4 sections dans la liste de votre choix. Backlog (Tâches en attente) – Cette semaine – Aujourd'hui et Terminé.

Un autre utilisateur trouve Blitzit prometteur, mais déclare :

Elle est un peu lente, incomplète et chère !

D'autre part, un utilisateur a présenté des arguments convaincants en faveur de Motion :

Motion reprogramme automatiquement vos blocs d'horaire lorsque vous ajoutez de nouvelles tâches et modifiez les dates d'échéance. Si votre emploi du temps ou votre liste de tâches est relativement fixe, cela ne présente pas d'avantage particulier, mais dans mon cas, je reçois constamment de nouvelles tâches avec différents niveaux de priorité et d'urgence tout au long de la journée.

Voici ce qu'un autre utilisateur de Reddit a à dire à propos de Motion :

Je l'ai beaucoup appréciée pendant un certain temps. Elle fonctionnait très bien lorsque j'avais beaucoup de petites tâches à accomplir, entrecoupées de réunions fréquentes ou de tâches à effectuer à des moments précis. Lorsque je suis passé à un flux de travail impliquant des projets plus importants qui nécessitaient de longues périodes de concentration, elle a en quelque sorte perdu de son efficacité et je ne pouvais plus justifier son coût.

👀 Le saviez-vous ? Les employés activent/désactivent 1 200 applications par jour, ce qui représente près de 4 heures par semaine consacrées à la réinitialisation de leur attention, soit 9 % du temps de travail annuel des employés.

Rejoignez la réunion et découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Blitzit et Motion.

Contrairement à Blitzit et Motion, qui nécessitent souvent des intégrations ou l'utilisation simultanée de plusieurs applications, ClickUp regroupe tous vos outils, plateformes et contextes sous un même toit.

Les outils de gestion du temps et des tâches sont très utiles. Mais lorsque votre travail se trouve dans un outil, vos chats et messages dans un autre, et que vous disposez d'un autre ensemble d'outils d'IA pour les agents et la génération de contenu, vous vous retrouvez face à une prolifération des outils. Et très vite, vous passez plus de temps à passer d'un outil à l'autre (et à payer plusieurs abonnements) juste pour avoir une vue d'ensemble de votre travail.

C'est là que ClickUp entre en jeu. Des simples listes de tâches à la gestion de projet complexe et alimentée par l'IA, le système de tâches flexible de ClickUp s'adapte à tous les flux de travail. Vous pouvez créer, attribuer, hiérarchiser et suivre les tâches en toute simplicité, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.

ClickUp AI change la donne dans ce domaine. ClickUp Brain et BrainGPT exploitent une IA avancée pour réaliser l'automatisation du travail répétitif, suggérer les étapes suivantes et même résumer les réunions ou les documents. Cela signifie moins de temps consacré aux mises à jour manuelles et plus de temps pour se concentrer sur l'essentiel. Bien que Blitzit et Motion aient leurs avantages, l'étendue et l'intelligence des fonctionnalités alimentées par l'IA de ClickUp sont difficiles à battre.

ClickUp Brain crée une couche neuronale sur votre environnement de travail qui mappe en permanence les relations entre les tâches, les documents et les personnes. Cela lui permet de faire trois choses mieux que n'importe quelle autre application :

Comprenez qui fait quoi et l'avancement de leur travail afin de créer un graphique relationnel et d'automatiser le suivi des progrès, d'identifier les obstacles et de suggérer les prochaines étapes.

Utilisez le traitement du langage naturel pour comprendre ce qui doit être fait, qui doit le faire et dans quels délais afin d'attribuer des tâches après une réunion ou une discussion d'équipe dans ClickUp.

Générez des rapports quotidiens personnalisés pour chaque membre de l'équipe : ce qu'ils ont fait hier, ce qui les attend et où ils en sont bloqués, à partir de données en temps réel.

Découvrez comment ClickUp Brain génère instantanément une mise à jour structurée à partir d'une seule invite, d'instructions👇

Voici quelques raisons pour lesquelles ClickUp peut être la solution idéale pour organiser et gérer votre charge de travail.

ClickUp's One Up n° 1 : Gestion des tâches

ClickUp Tasks relie chaque partie de votre flux de travail grâce à l'automatisation, à la hiérarchisation intelligente et à des intégrations transparentes. Vos tâches sont regroupées là où vous travaillez, avec plusieurs niveaux de détail : personnes assignées, priorités, sous-tâches, dépendances et bien plus encore, pour une information organisée.

📌 Par exemple, supposons qu'un bug soit signalé dans un produit.

Dans Blitzit, vous créez manuellement une tâche et bloquez du temps pour la réaliser.

Dans Motion, vous pouvez ajouter la tâche et laisser l'algorithme l'intégrer à votre emploi du temps.

Mais dans ClickUp, vous pouvez générer automatiquement cette tâche à partir d'un envoi de formulaire, la joindre à un tableau de sprint, en informer le responsable du développement, la relier aux commentaires des clients dans ClickUp Docs et suivre son impact dans un tableau de bord en direct sans changer d'application.

Cette tâche unique s'intègre alors dans un système plus vaste et plus visible.

Gérez votre travail, déclenchez des agents et suivez votre progression avec les tâches ClickUp.

ClickUp permet également d'éviter les difficultés courantes liées à la gestion des tâches.

Tâches en double ? Vous pouvez ajouter la même tâche à plusieurs listes, ce qui garantit que tout le monde travaille à partir d'une seule version.

Propriété incertaine ? Attribuez plusieurs collaborateurs avec des responsabilités basées sur les rôles.

Vos priorités ne sont pas claires ? ClickUp vous permet de signaler les niveaux d'urgence et d'utiliser l'automatisation pour les faire remonter lorsque les délais approchent ou que des obstacles apparaissent.

⭐️ Bonus : agents IA dans ClickUp Les agents IA de ClickUp automatisent les processus routiniers et gèrent les tâches répétitives, libérant ainsi votre équipe qui peut alors se concentrer sur les tâches à fort impact. Bénéficiez d'une productivité optimale grâce aux agents IA qui gèrent de manière proactive les flux de travail et font avancer vos projets.

Alors que Blitzit et Motion proposent souvent une seule façon de travailler, ClickUp est conçu pour s'adapter à tous les flux de travail. Vous pouvez appliquer des modèles et des types de tâches en fonction des opérations de votre équipe.

📌 Par exemple, le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp vous aide à gérer votre journée sans vous sentir dépassé. Ce système centralise tout, des micro-tâches aux jalons, dans une vue dynamique unique.

Elle s'intègre également à l'écosystème de gestion des tâches plus large de ClickUp, reliant vos priorités quotidiennes à des projets, des flux de travail ou des objectifs plus importants.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, hiérarchisez et suivez vos responsabilités quotidiennes dans le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp.

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Organisez vos tâches quotidiennes en catégories claires à l'aide de champs personnalisés tels que l'emplacement, le type ou la priorité.

Réfléchissez et hiérarchisez vos priorités chaque matin à l'aide du Tableau blanc ClickUp.

Définissez des échéances et des rappels pour rester sur la bonne voie tout au long de la journée.

Suivez votre progression en temps réel avec ClickUp Views , comme Liste, Calendrier ou Kanban, pour mieux vous concentrer et garder votre élan.

👀 Le saviez-vous ? 60,2 % des clients ClickUp gagnent plus de 3 heures par semaine.

ClickUp a un avantage n° 2 : suivre les échéanciers et les estimations des projets

ClickUp Projet Suivi du Temps est conçu pour favoriser la responsabilité, la visibilité et le contexte, et s'intègre directement dans le fonctionnement des tâches. Chaque entrée de temps est liée à une tâche, une sous-tâche ou un objectif spécifique, ce qui permet de toujours savoir clairement combien de temps a été passé et pourquoi cela était important.

Il comprend également que tout ne se passe pas selon un calendrier précis. Vous pouvez ajouter du temps manuellement, ajuster les entrées ou enregistrer le temps en bloc via une vue de Relevé de temps, ce dont les équipes ont souvent besoin lors des audits, des factures ou du nettoyage de fin de semaine.

Créez des relevés de temps personnalisables avec ClickUp Suivi du temps pour projets.

Toutes ces informations sont intégrées dans des rapports intelligents qui vous aident à prendre de meilleures décisions. Vous pouvez comparer le temps réel passé à l'estimation de durée, suivre la distribution du temps au sein de votre équipe et repérer les dépassements récurrents avant qu'ils ne deviennent des habitudes coûteuses.

Vous saurez exactement où et pourquoi un projet dépasse systématiquement ses estimations.

Et cela ne s'arrête pas au suivi. Avec ClickUp Time Estimates, vous pouvez attribuer des estimations de durée détaillées à chaque personne travaillant sur une tâche, y compris au niveau des sous-tâches. ClickUp les agrège ensuite dans des prévisions d'effort pour l'ensemble de vos projets et listes.

Répartissez les estimations de durée ClickUp entre les membres de l'équipe pour les tâches et sous-tâches.

📌 Par exemple, dans la vue Charge de travail, vous verrez immédiatement si le temps attribué à une personne dépasse sa capacité disponible. Les vues « Calendrier » et « Équipe » vous permettent de faire glisser et d'ajuster ces tâches en temps réel. Cela signifie moins de planification réactive et plus de résolution proactive des problèmes.

💟 Bonus : ClickUp BrainGPT est une application de bureau IA de nouvelle génération qui se connecte à toutes vos applications préférées, apportant une automatisation, une recherche et une collaboration intelligentes à l'ensemble de votre flux de travail, et pas seulement à ClickUp. Elle est conçue pour être votre hub IA tout-en-un, vous aidant à travailler de manière plus intelligente, plus rapide et plus efficace sur toutes les plateformes que vous utilisez. Hub de productivité unifié : rassemble tous vos outils d'IA et vos informations, facilitant ainsi la collaboration et l'optimisation de votre productivité.

Fonctionne avec toutes vos applications : se connecte de manière transparente à des applications telles que ClickUp, Zoom, Slack, Google Drive, GitHub et bien d'autres, afin que vous puissiez gérer votre travail et réaliser l'automatisation de vos tâches tout au long de votre flux de travail.

Fonctionnalités de reconnaissance vocale: vous permet d'utiliser votre voix pour donner des commandes, prendre des notes et interagir en mode mains libres avec votre environnement de travail. vous permet d'utiliser votre voix pour donner des commandes, prendre des notes et interagir en mode mains libres avec votre environnement de travail.

Accès à plusieurs LLM de pointe : vous permet de choisir et d'utiliser les meilleurs modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude et Gemini pour différentes tâches, le tout à partir d'un seul endroit.

Automatisation multiplateforme : automatise les processus complexes en plusieurs étapes qui impliquent plusieurs applications et services différents.

Assistance contextuelle : offre une aide intelligente et personnalisée en fonction de ce sur quoi vous travaillez et des applications que vous utilisez.

ClickUp One Up n° 3 : gestion du calendrier

Le calendrier ClickUp fait partie du même écosystème que vos tâches, vos documents, vos objectifs et votre suivi du temps. Il génère des transcriptions consultables, attribue automatiquement des actions à effectuer et lie tout à la tâche ou au document auquel cela se rapporte après une réunion.

Prenez le contrôle de votre emploi du temps avec le Calendrier ClickUp.

Bien que Motion propose également une fonctionnalité de planification automatique, il ne dispose pas de l'intégration approfondie de ClickUp dans tous les environnements de travail. Dans Motion, vous travaillez sur un calendrier. Dans ClickUp, votre calendrier fonctionne pour vous en parallèle des tâches, des échéanciers, des documents et de tout ce que vous gérez.

Et pour la coordination d'équipe, ClickUp permet de comparer les disponibilités, de planifier les équipes, de partager des calendriers et d'envoyer des liens de planification intelligents avec des horaires de réunion sélectionnés par l'IA.

Vous pouvez également commencer par utiliser le modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp pour simplifier votre flux de travail. Ce modèle vous offre une vue d'ensemble en temps réel de toutes vos tâches sous forme de calendrier, vous aidant ainsi à les diviser en actions gérables.

Après l'avoir ajouté à votre environnement de travail, vous pouvez le personnaliser davantage, inviter des collaborateurs et l'utiliser comme point de départ pour la planification de projets, qu'il s'agisse de productivité personnelle ou d'opérations à l'échelle de l'équipe. Vous pouvez également planifier des tâches directement à partir de ce modèle, attribuer des propriétaires, suivre les échéances et afficher la progression sans avoir à activer/désactiver des outils.

Davide Mameli, directeur d'unité commerciale chez ICM. S (filiale d'Accenture), a déclaré :

Avant ClickUp, nous travaillions avec deux outils distincts. Le fait de devoir passer fréquemment d'un outil à l'autre, l'un pour la gestion des tâches et l'autre pour la documentation, était inefficace pour notre équipe.

Avant ClickUp, nous travaillions avec deux outils distincts. Le fait de devoir passer fréquemment d'un outil à l'autre, l'un pour la gestion des tâches et l'autre pour la documentation, était inefficace pour notre équipe.

Alors que Blitzit et Motion offrent des fonctionnalités basiques de gestion des tâches et du temps, ClickUp propose une plateforme complète alimentée par l'IA qui transforme votre façon de travailler. Avec des fonctionnalités telles que ClickUp Brain, Brain MAX, ClickUp AI Notetaker et un Calendrier intégré, ClickUp ne vous aide pas seulement à gérer vos tâches, il vous aide à les maîtriser.

Choisissez ClickUp pour la gestion du temps et des tâches

Alors que Blitzit et Motion offrent une planification intelligente et une automatisation des tâches, ClickUp rassemble tout (tâches, blocage de temps, suivi des progrès, calendriers et documents) dans une seule plateforme étroitement intégrée.

Un journal de temps, une réunion ou une tâche ne sont pas seulement des entrées isolées ; ils font partie d'un flux de travail plus large, avec un contexte, une collaboration et une continuité intégrés. De l'estimation de l'effort à la suivi de l'exécution, ClickUp fournit aux équipes le quoi, le quand, le pourquoi et la suite.

Si vous recherchez plus qu'un simple calendrier ou gestionnaire de tâches avec un système connecté qui s'adapte à vos projets et à vos collaborateurs, ClickUp est clairement le meilleur choix.

