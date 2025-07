les 11 meilleures alternatives à Blitzit pour la gestion des tâches et des flux de travail

Près de 40 % des professionnels assurent manuellement le suivi des éléments d'action, un processus fastidieux et source d'erreurs. Cela peut réduire l'engagement des employés et nuire aux objectifs organisationnels.

Blitzit promet une manière rapide et simple de gérer les tâches, ce qui peut être rafraîchissant pour les utilisateurs individuels ou les petites équipes.

Cependant, les entreprises ont besoin d'une collaboration plus solide, d'intégrations plus approfondies et d'analyses plus intelligentes, des domaines clés dans lesquels Blitzit peut être limité. Il manque la profondeur de planification, la puissance des rapports et la personnalisation exigées par les flux de travail sérieux. Des fonctionnalités telles que la modification en masse, les dépendances entre tâches et l'assistance mobile sont soit sous-développées, en version bêta, soit tout simplement absentes.

Si Blitzit ne répond pas aux besoins de votre flux de travail, que faire ?

C'est simple. Vous recherchez des alternatives qui constituent des mises à niveau. Et ne vous inquiétez pas, vous avez l'embarras du choix.

Que vous ayez besoin de flux de travail personnalisés, d'une collaboration en temps réel ou d'une automatisation, ce guide vous présente les meilleures alternatives à Blitzit pour vous aider à éliminer les tâches fastidieuses et à rester organisé.

Qu'est-ce que Blitzit ?

Blitzit est une application de productivité conçue pour aider les utilisateurs à rester organisés et concentrés tout au long de la journée. L'interface conviviale de Blitzit permet de s'attaquer à des tâches importantes grâce à des outils intégrés qui améliorent la concentration, des fonctionnalités de blocage de temps et une liste de tâches simple.

Sa fonctionnalité de hiérarchisation des tâches garantit que le travail important est effectué, sans excuse. De plus, le chronomètre Pomodoro favorise la concentration grâce à des intervalles de travail et des pauses structurés.

Pour plus de motivation, Blitzit gamifie la productivité. À mesure que vous cochez les tâches accomplies, vous gagnez des points et passez au niveau supérieur, ce qui renforce votre sentiment d'accomplissement.

Malgré tout cela, Blitzit est plus adapté aux particuliers qu'aux équipes. Il permet aux utilisateurs individuels de rester sur la bonne voie, mais ne peut pas gérer la complexité de vos projets, une fonctionnalité clé présente dans les logiciels avancés de gestion des tâches.

Pourquoi choisir une alternative à Blitzit ?

Malgré son interface minimaliste et ses outils axés sur la productivité, de nombreux utilisateurs recherchent des alternatives plus robustes et riches en fonctionnalités pour rationaliser leur flux de travail.

Il ne dispose pas de fonctionnalités de planification avancées telles que les modifications en masse, les dépendances et la création de tâches en langage naturel, qui deviennent des enjeux incontournables à l'ère des outils de productivité basés sur l'IA.

De plus, plusieurs fonctionnalités essentielles de Blitzit et ses applications mobiles ne sont pas encore disponibles. L'application iOS, par exemple, est en version bêta, et la version Android n'est pas encore sortie, ce qui crée un écart entre Blitzit et ses concurrents.

Voici les limitations les plus importantes de Blitzit à prendre en compte :

ne dispose pas de fonctionnalités de niveau entreprise telles que la collaboration, Blitzittelles que la collaboration, la gestion des flux de travail et les analyses approfondies. Il est difficile de gérer de nombreuses étiquettes sans filtres ni actions groupées

Il fournit des rapports basiques sur le temps passé, mais ne fournit pas de conseils en matière de productivité ni d'informations exploitables. Il manque de suggestions pour améliorer l'efficacité du flux de travail

Ses intégrations tierces sont limitées à ClickUp, Notion et Google Agenda, ce qui rend difficile la centralisation des projets et de la communication

L'application Blitzit ne fonctionne pas sur le Web ; vous devez la télécharger

Contrairement à d'autres applications de gestion des tâches, Blitzit ne propose pas de forfait gratuit

Les alternatives à Blitzit en un coup d'œil

Malgré ses avantages, Blitzit manque du raffinement des outils plus établis. Diverses alternatives sont disponibles si vous recherchez une automatisation avancée des tâches, des intégrations plus approfondies ou même un gestionnaire de tâches gratuit.

Voici un résumé rapide des alternatives à Blitzit et de leurs cas d'utilisation :

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Automatisation, assistant IA (ClickUp Brain), suivi du temps, suivi des objectifs, diagrammes de Gantt, tâches et vues personnalisables Petites équipes et entreprises à la recherche d'une plateforme tout-en-un pour la gestion des tâches et des flux de travail Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Trello Tableaux de type Kanban, automatisation Butler, collaboration en temps réel, intégrations avec Slack, Drive, Jira Équipes et individus axés sur le visuel qui gèrent des projets légers Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/utilisateur/mois Asana Portfolios pour le regroupement de projets, diagrammes de Gantt, dépendances entre tâches, mises à jour en temps réel Équipes interfonctionnelles assurant le suivi de projets complexes Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 13,49 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Monday. com Tableau de bord de la charge de travail, planification par glisser-déposer, automatisations, intégration d'échéancier/calendrier Managers et équipes équilibrant la charge de travail et les horaires des employés Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois ; Enterprise : tarification personnalisée Notion Flux de travail personnalisés, propriétés des tâches, vues en temps réel (tableaux, tableaux, échéanciers), automatisation, modèles Particuliers et petites équipes ayant besoin d'une personnalisation poussée Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois ; Enterprise : tarification personnalisée Todoist Entrée des tâches en langage naturel, hiérarchie des projets, tableaux de bord partagés, contrôle d'accès à l'équipe Particuliers et équipes organisant des flux de travail complexes à l'aide d'une interface simple Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/utilisateur/mois Wrike Flux de travail basés sur des formulaires, automatisation des tâches, modèles, alertes en temps réel Teams gérant les demandes ou les approbations à l'aide de flux de travail structurés Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois ; Enterprise : tarification personnalisée Hive Assistant IA (HiveMind), rapports de performance, intégration de chat, suivi du temps Équipes marketing et clients automatisant les flux de travail et le suivi de la progression Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois ; Enterprise : tarification personnalisée MeisterTask Tableaux Kanban, automatisation des flux de travail, intégrations Slack/Teams/Zapier, assistance mobile Petites équipes ayant besoin d'une gestion de projet basique avec automatisation Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9 $/utilisateur/mois ; Enterprise : tarifs personnalisés Basecamp Tableaux d'affichage, diagrammes, check-ins automatiques, partage de fichiers Équipes ayant besoin d'une communication simplifiée et d'un suivi des tâches Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/utilisateur/mois Microsoft À faire Suggestions de tâches, rappels, modèles de checklists, intégration Outlook Particuliers et équipes au sein de l'écosystème Microsoft Gratuit pour toujours

Les meilleures alternatives à Blitzit

Les outils déconnectés vous ralentissent, frustrent vos employés et contribuent à augmenter leur fatigue.

Les employés épuisés sont 2,6 fois plus susceptibles de démissionner, ce qui coûte aux entreprises 33 % de leur salaire annuel en remplacements.

La meilleure alternative à Blitzit vous permettra de gérer vos opérations, de réduire le travail manuel et de maintenir l'engagement de votre équipe. Voici quelques-unes des meilleures options :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de travail tout-en-un)

Commencez à automatiser avec ClickUp Configurez des automatisations ClickUp personnalisées avec des déclencheurs et des actions prédéfinis pour réduire le travail manuel

ClickUp est l'application qui fait tout pour le travail : elle combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, accélérée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Il s'agit d'une alternative à Blitzit très recommandée et fiable. Voyons pourquoi !

Les automatisations ClickUp éliminent les tâches répétitives en créant automatiquement des tâches et des sous-tâches, en les attribuant et en informant les parties prenantes, en fonction de déclencheurs et de conditions spécifiés.

📌 Par exemple, lorsque les RH ajoutent le profil d'un nouvel employé dans ClickUp, ClickUp génère une liste de tâches pour la vérification des documents, la formation et les réunions de bienvenue pour le responsable du recrutement.

Cette fonctionnalité est inestimable dans les secteurs soumis à des exigences de conformité strictes et à des processus d'approbation en plusieurs étapes.

Laissez ClickUp Brain rédiger pour vous des rapports sans erreur en quelques secondes

ClickUp Brain, son assistant IA intégré et contextuel, est un outil de productivité unique en son genre qui vous facilite la vie grâce à la rédaction, la synthèse de documents et d'activités alimentées par l'IA et l'automatisation des tâches en langage naturel. Les équipes peuvent l'utiliser pour générer des descriptions de tâches, des sous-tâches et des résumés de projets à l'aide de simples invites. Elles peuvent rédiger instantanément des e-mails, des rapports et des comptes rendus. Elles peuvent même réfléchir à des idées et analyser les données de l'environnement de travail au sein d'un seul outil.

En utilisant l'IA pour la productivité et la gestion des flux de travail, vous pouvez économiser des heures de travail manuel chaque semaine.

💡 Conseil de pro : grâce aux agents Autopilot, ClickUp vous permet d'automatiser non seulement des flux de travail simples, mais aussi des actions intelligentes et contextuelles. Contrairement à la journalisation manuelle des tâches de Blitzit, ClickUp offre une assistance IA qui s'adapte, apprend et vous fait gagner des heures de travail répétitif. Ajoutez un agent ClickUp AI à votre flux de travail pour le rendre plus rapide Voici quelques exemples : Création et attribution intelligentes des tâches : les agents Autopilot peuvent surveiller les envois de formulaires ou les notes de réunion, générer automatiquement des tâches, définir des délais et les attribuer en fonction de la disponibilité de l'équipe, sans avoir à les saisir manuellement ni à en assurer le suivi

Résumés et mises à jour de statut basés sur l'IA : après avoir reçu des mises à jour ou des modifications en cours sur des documents, les agents peuvent résumer les changements, extraire des informations et publier des mises à jour de statut directement dans les canaux ou les tableaux de bord, afin que tout le monde reste informé sans effort manuel

Vous pouvez lister vos tâches à faire sous forme de tâches ClickUp et définir des priorités, des dates d'échéance, des dépendances et des champs personnalisés pour enregistrer tout le contexte de la tâche. La progression est facile à visualiser grâce à plus de 15 vues ClickUp, notamment des listes, des tableaux ou des calendriers.

Classez vos tâches ClickUp à l'aide de champs personnalisés, de priorités, d'étiquettes et de dépendances pour faciliter le suivi et la transparence

📌 Par exemple, une équipe marketing qui planifie le lancement d'un produit peut diviser la tâche de lancement d'une campagne en sous-tâches pour la création de contenu, la révision, la publication et le suivi. Elle peut ensuite attribuer ces tâches individuelles avec des délais à des rédacteurs, des graphistes, des éditeurs, des responsables des réseaux sociaux, etc. afin de garantir la clarté et la responsabilité.

Créez et personnalisez des relevés de temps à l'aide du suivi complet du temps de projet de ClickUp

Et qu'en est-il du suivi de la productivité, me direz-vous ?

Contrairement aux rapports de base de Blitzit, les fonctionnalités de suivi du temps des projets de ClickUp vous permettent de suivre le temps passé sur chaque tâche à la seconde près et de mesurer avec précision la productivité individuelle et celle de l'équipe. Cela vous aide à allouer efficacement vos ressources.

📌 Par exemple, une agence de design travaillant sur plusieurs projets pour différents clients peut suivre le temps passé sur chaque tâche (brainstorming, conception, révisions). Cela permet une facturation précise, évite le surmenage et améliore les estimations pour les projets futurs.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les débutants ou les nouveaux utilisateurs d'applications de gestion des tâches peuvent se sentir dépassés par le nombre important de fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis TrustRadius partage :

Pour toute organisation qui peine à gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration sur les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste des tâches à faire et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression globale des projets afin de garantir le respect des délais.

Pour toute organisation qui peine à gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration sur les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste des tâches à faire et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression globale des projets afin de garantir le respect des délais.

2. Trello (Idéal pour la gestion visuelle des tâches)

via Trello

Trello répond aux besoins des équipes qui recherchent un outil de gestion des tâches léger mais riche en fonctionnalités, avec ses tableaux très visuels de style Kanban. Il rend le suivi des tâches naturel et intuitif. Chaque tâche devient une carte qui se déplace facilement d'une étape à l'autre de votre flux de travail, représenté par des tableaux individuels.

Vous pouvez ajouter des checklists, des dates d'échéance, des pièces jointes et des libellés à chaque carte, transformant ainsi de simples tâches en éléments d'action détaillés. Les membres de l'équipe peuvent collaborer en temps réel en commentant les cartes, en étiquetant d'autres personnes et en intégrant des outils tels que Slack, Google Drive ou Jira pour plus de contexte.

Meilleures fonctionnalités de Trello

Collaborez en temps réel sur votre travail grâce aux commentaires, au partage de fichiers et aux @mentions

Automatisez les tâches routinières à l'aide de Butler, l'outil d'automatisation intégré à Trello

Utilisez des modèles pour configurer rapidement des types de projets courants

Limites de Trello

Il manque des fonctionnalités essentielles de gestion de projet telles que le suivi du temps natif

Tarifs Trello

Gratuit pour toujours

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 210 $/an par utilisateur (estimation du coût pour 50 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Un avis G2 indique :

C'est vraiment génial pour gérer plusieurs projets. Sa méthode d'organisation des tâches à l'aide de tableaux, de listes et de cartes est très conviviale.

C'est vraiment génial pour gérer plusieurs projets. Sa méthode d'organisation des tâches à l'aide de tableaux, de listes et de cartes est très conviviale.

💡 Conseil de pro : Commencez par une disposition de tableau basique dans Trello, puis ajoutez progressivement des Power-Ups (modules complémentaires ou intégrations) tels que des calendriers IA ou l'intégration Slack à mesure que vous identifiez des besoins spécifiques. Vous serez ainsi assuré de disposer des bons outils sans surcharger votre tableau.

3. Asana (Idéal pour le suivi de projets interfonctionnels)

via Asana

La fonctionnalité portfolio d'Asana vous aide à organiser plusieurs projets en un seul endroit. Par exemple, si vous gérez trois campagnes marketing, vous pouvez toutes les ajouter à un seul portfolio et afficher leur progression dans un tableau de bord. Le suivi de tout devient ainsi plus facile !

Chaque projet affiche en temps réel son statut, sa priorité et ses champs personnalisés afin que vous puissiez rapidement repérer les obstacles ou les retards. À partir de la même vue, vous pouvez également définir des objectifs, attribuer des propriétaires et explorer les tâches individuelles.

Meilleures fonctionnalités d'Asana

Créez des plans de projet détaillés à l'aide de diagrammes de Gantt et de calendriers pour mapper les échéanciers et suivre la progression

Ajoutez des dépendances entre les tâches pour vous assurer que le travail est effectué dans le bon ordre

Créez des objectifs et des sous-objectifs pour un suivi précis et la réalisation des cibles personnelles et professionnelles

Limites d'Asana

Les fonctionnalités de suivi du temps doivent être améliorées pour le suivi horaire

La vue Charge de travail, qui affiche le nombre de tâches attribuées à un membre de l'équipe, peut prêter à confusion

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit pour toujours

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Un avis G2 indique :

Son interface intuitive facilite l'organisation des tâches, le suivi de la progression et la collaboration en temps réel, même entre différents services.

Son interface intuitive facilite l'organisation des tâches, le suivi de la progression et la collaboration en temps réel, même entre différents services.

🧠 Anecdote : Contrairement à la plupart des autres outils de gestion des tâches, ClickUp vous permet d'assigner des commentaires aux membres de l'équipe, transformant ainsi les discussions en tâches concrètes. L'assigné peut résoudre le commentaire une fois la tâche achevée, garantissant ainsi une communication claire et une responsabilisation.

4. Monday. com (Idéal pour gérer les plannings des employés)

Le tableau de bord de charge de travail de Monday.com offre aux responsables un aperçu en temps réel des tâches, des plannings et de la capacité globale des employés. Il permet une distribution équilibrée des responsabilités, évitant ainsi l'épuisement des employés, souvent causé par des charges de travail inégales. Les ajustements par glisser-déposer facilitent la réattribution des tâches ou le report des délais.

Monday. com meilleures fonctionnalités

Automatisez les tâches routinières telles que les mises à jour de statut et les notifications pour gagner du temps

Intégrez le tableau de bord de la charge de travail avec les vues Échéancier et Calendrier pour une planification efficace

Utilisez des barres de progression et des indicateurs de progression par code couleur pour repérer facilement les goulots d'étranglement ou les lacunes

Limites de Monday.com

Les utilisateurs signalent souvent avoir besoin de temps supplémentaire (ou d'assistance) pour débloquer pleinement son potentiel, en particulier lors de la création de flux de travail complexes sur plusieurs tableaux

Tarifs Monday.com

Free Forever

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 12 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Monday.com ?

Un avis Capterra indique :

J'apprécie la rapidité et la facilité avec lesquelles nous avons pu configurer et utiliser notre compte monday.com. La possibilité de disposer de différents environnements de travail facilite l'organisation des contacts et des informations relatives aux projets.

J'ai apprécié la rapidité et la facilité avec lesquelles nous avons pu configurer et utiliser notre compte monday.com. La possibilité de disposer de différents environnements de travail facilite l'organisation des contacts et des informations relatives aux projets.

5. Notion (idéal pour les besoins de personnalisation approfondie)

via Notion

Vous n'aimez pas faire partie d'un système de gestion des tâches fixe ? Essayez Notion.

Vous n'avez pas besoin de compétences techniques pour accéder à ses fonctionnalités personnalisables. Suivez des projets complexes à l'aide de champs personnalisés, configurez des tableaux de bord de rapports détaillés et bien plus encore sans écrire une seule ligne de code. De plus, avec des centaines de modèles prêts à l'emploi pour tout, des suivis de projet aux calendriers de contenu, la prise en main est facile et rapide.

Meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des flux de travail personnalisés dans Notion avec des propriétés de tâche telles que les assignés, les dates d'échéance, les priorités et les dépendances

Suivez la progression grâce à des vues mises à jour en temps réel (tableaux, tableaux, échéanciers)

Automatisez les chaînes de tâches déclenchées par des changements de statut, des dates d'échéance ou des conditions personnalisées

Limites de Notion

Notion IA est limitée à une assistance textuelle, ce qui rend l'outil moins intuitif

La configuration manuelle des pages et la liaison des bases de données peuvent être frustrantes

Tarifs de Notion

Gratuit : Free Forever

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 5 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un avis Capterra indique :

Notion m'a permis de gagner en efficacité dans mes tâches de productivité et la prise de notes. Je peux désormais rédiger mes idées et mes brouillons d'e-mails de manière efficace.

Notion m'a permis de gagner en efficacité dans mes tâches de productivité et la prise de notes. Je peux désormais rédiger mes idées et mes brouillons d'e-mails plus efficacement.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans système unifié pour enregistrer et suivre les décisions, les informations commerciales critiques se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

6. Todoist (Idéal pour prendre des notes et créer une liste de tâches)

via Todoist

Vous recherchez une alternative plus mature et plus flexible à Blitzit ? Todoist pourrait être la solution qu'il vous faut. Il est conçu pour servir de centre de commande central, où toutes vos tâches, vos plannings et vos priorités sont regroupés dans une interface intuitive.

Sa capacité de traitement du langage naturel facilite l'enregistrement des tâches et des rappels. Tapez « Mettre à jour le blog tous les mardis à 10 h » ou « Réviser les designs avec Sarah mercredi prochain », et Todoist définira les dates et les horaires.

Vous pouvez également organiser les tâches à l'aide de libellés, de priorités et de sous-tâches imbriquées, ce qui facilite grandement la gestion des flux de travail complexes par rapport à l'installation minimale de Blitzit.

Meilleures fonctionnalités de Todoist

Suivez la progression de votre équipe grâce à des tableaux de bord partagés

Contrôlez les niveaux d'accès pour différents projets

Créez des hiérarchies de projets complexes avec des tâches et des sous-tâches, afin d'aider les équipes à organiser les initiatives de grande envergure en petites tâches faciles à réaliser

Limites de Todoist

Il peut parfois ne pas comprendre et suivre certaines commandes spécifiques

L'outil offre des informations et des statistiques limitées, ce qui rend difficile l'amélioration de la productivité

Tarifs de Todoist

Free Forever

Pro : 5 $/mois par utilisateur

Business : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Todoist ?

Un avis Capterra indique :

J'ai réussi à mettre de l'ordre dans mes tâches grâce à Todoist. Son utilisation est très fluide et simple.

J'ai réussi à mettre de l'ordre dans mes tâches grâce à Todoist. Son utilisation est très fluide et simple.

7. Wrike (Idéal pour créer et gérer des flux de travail basés sur des formulaires)

via Wrike

Si Blitzit vous semble trop léger pour gérer des demandes structurées ou des flux de travail interfonctionnels, Wrike vous offre plus de puissance, notamment grâce à son outil « Créer un formulaire ». Avec Wrike, vous pouvez créer des formulaires de saisie personnalisés. Nommez le formulaire, ajoutez une description et choisissez parmi différents types de questions. Les réponses peuvent prendre la forme d'un texte d'une seule ligne, d'un choix multiple ou d'un paragraphe.

N'hésitez pas à attribuer des formulaires directement à des membres spécifiques de l'équipe ou à des projets, en acheminant les demandes entrantes vers les bonnes personnes pour plus d'efficacité.

Meilleures fonctionnalités de Wrike

Utilisez les modèles prédéfinis de Wrike, tels que le suivi des demandes de congés, pour permettre aux responsables de les examiner, de les approuver ou de les refuser directement dans l'application

Recevez des alertes en temps réel pour les nouveaux envois afin d'éviter de manquer des formulaires importants

Automatisez la planification des tâches et créez instantanément des tâches avec des échéances, des assignés et des dépendances

Limites de Wrike

Les limites de stockage de tous les forfaits peuvent être restrictives pour les équipes travaillant avec des fichiers volumineux

Le service client et les processus de facturation peuvent être complexes

Tarifs de Wrike

Free Forever

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Business : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Un avis G2 indique :

Wrike vous permet de lister des tâches spécifiques avec des échéances individuelles dans le cadre d'un projet plus vaste.

Wrike vous permet de lister des tâches spécifiques avec des échéances individuelles dans le cadre d'un projet plus vaste.

💡 Conseil de pro : Utilisez les formulaires ClickUp pour collecter les demandes et les acheminer automatiquement vers la bonne équipe. Vous pouvez attribuer des tâches, appliquer des étiquettes, définir des priorités et les déposer dans des listes ou des dossiers spécifiques, le tout à partir d'un seul envoi de formulaire. Ajoutez une logique conditionnelle pour afficher ou masquer des champs en fonction des réponses précédentes, afin de ne collecter que les informations dont vous avez besoin. Cette fonctionnalité est idéale pour les flux de travail de réception tels que les tickets informatiques, les briefs créatifs ou l'intégration des clients.

8. Hive (Idéal pour l'automatisation des flux de travail et les fonctionnalités basées sur l'IA)

via Hive

L'outil d'IA de Hive, HiveMind, génère des idées de contenu, rédige des légendes et crée des images libres de droits. Par exemple, une équipe marketing qui lance une campagne sur les réseaux sociaux peut l'utiliser pour élaborer un plan de projet structuré avec des tâches, des échéances et des dépendances.

Hive attribue les étapes suivantes en fonction des e-mails et des discussions afin d'accélérer l'exécution, tout en maintenant la campagne sur la bonne voie avec un minimum d'efforts manuels.

Meilleures fonctionnalités de Hive

Discutez avec vos collègues directement sur votre lieu de travail grâce à la messagerie intégrée

Générez des rapports de performance détaillés pour montrer à vos clients et parties prenantes la progression réelle

Suivez le temps passé sur les tâches et les projets afin d'identifier les goulots d'étranglement et de mieux équilibrer les charges de travail

Limites de Hive

Vous ne pouvez pas insérer de contenu multimédia dans vos cartes de tâches

Les fonctionnalités avancées telles que l'automatisation, la révision et le suivi du temps nécessitent des modules complémentaires, ce qui fait du budget un facteur clé à prendre en considération

Tarifs Hive

Gratuit pour toujours

Starter : 7 $/mois par utilisateur

Teams : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hive

G2 : 4,6/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hive ?

Un avis Capterra indique :

L'utilisation de cette technologie nous a aidés à rationaliser nos processus, ce qui nous a permis d'achever plus rapidement des projets de meilleure qualité.

L'utilisation de cette technologie nous a aidés à rationaliser nos processus, ce qui nous a permis d'achever plus rapidement des projets de meilleure qualité.

9. MeisterTask (idéal pour la gestion de projets peu complexes)

via MeisterTask

Vous pouvez gérer les tâches répétitives en configurant des déclencheurs et des actions dans les tableaux de projet dans MeisterTask. Par exemple, les équipes peuvent automatiser les mises à jour de statut, attribuer des tâches récurrentes en fonction des changements de flux de travail ou envoyer des notifications lorsque les délais approchent.

Cela réduit les efforts manuels, minimise les erreurs et permet aux projets d'avancer sans supervision constante. MeisterTask est donc idéal pour les équipes qui recherchent la simplicité sans sacrifier le contrôle ou l'évolutivité.

Meilleures fonctionnalités de MeisterTask

Utilisez des tableaux de type Kanban avec des sections personnalisables pour un suivi clair des tâches

Intégrez des outils populaires tels que Slack, Microsoft Teams et Zapier pour garantir une connectivité fluide entre différents flux de travail

Gérez vos tâches sur votre bureau et votre mobile grâce à l'accessibilité cloud

Limites de MeisterTask

Manque de rapports avancés, ce qui limite les informations approfondies sur les performances des projets

Personnalisation limitée du tableau des tâches et du flux de travail, ce qui restreint les installations de projets complexes

Tarifs MeisterTask

Gratuit pour toujours

Pro : 9 $/mois par utilisateur

Business : 16 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MeisterTask

G2 : 4,6/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de MeisterTask ?

Un avis G2 indique :

Le programme est visuellement élégant, simple à utiliser et dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour démarrer dans la version gratuite.

Le programme est visuellement élégant, simple à utiliser et dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour démarrer dans l'édition gratuite.

10. Basecamp (Idéal pour la collaboration en équipe)

via Basecamp

Vous avez du mal à organiser et à rendre accessibles les discussions de votre équipe ? Les tableaux d'affichage de Basecamp structurent les discussions par sujet, en conservant les réponses clairement organisées sous chaque message. Cela évite que des mises à jour cruciales ne se perdent dans des fils de discussion interminables.

Vous pouvez épingler des publications importantes, joindre des fichiers et mettre en boucle des membres spécifiques de l'équipe, afin que tout le monde reste sur la même page sans le chaos des messages éparpillés ou la surcharge d'e-mails.

Meilleures fonctionnalités de Basecamp

Suivez la progression des projets de manière visuelle à l'aide de diagrammes en courbe, une fonctionnalité de Basecamp qui montre l'état d'avancement du travail

Épinglez les projets prioritaires en haut de la liste pour vous assurer que les tâches critiques restent visibles

Configurez des check-ins automatiques pour recueillir les dernières informations de votre équipe sans avoir à planifier de réunions supplémentaires

Limites de Basecamp

Il manque les vues traditionnelles de tableau de projet et les fonctionnalités avancées de gestion de projet

La gestion des fichiers doit être améliorée : les fichiers partagés dans les discussions ne sont pas automatiquement enregistrés dans le tableau de bord principal des documents

Tarifs Basecamp

Gratuit pour toujours

Basecamp Plus : 15 $/mois par utilisateur

Basecamp Pro Unlimited : 299 $/mois par organisation (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Basecamp ?

Une critique G2 souligne :

Basecamp fait un excellent travail en facilitant l'achèvement des tâches et le réseautage. Il réduit considérablement le temps consacré aux réunions et crée une transparence là où il existe souvent des silos dans un environnement de fabrication et de production.

Basecamp fait un excellent travail en facilitant l'achèvement des tâches et le réseautage. Il réduit considérablement le temps consacré aux réunions et crée une transparence là où il existe souvent des silos dans un environnement de fabrication et de production.

📮ClickUp Insight : Les données du sondage sur l'efficacité des réunions de ClickUp suggèrent que près de la moitié de toutes les réunions (46 %) ne comptent que 1 à 3 participants. Bien que ces réunions plus restreintes puissent être plus ciblées, elles pourraient être remplacées par des méthodes de communication plus efficaces, telles qu'une meilleure documentation, des mises à jour asynchrones enregistrées ou des solutions de gestion des connaissances. Les commentaires assignés dans les tâches ClickUp vous permettent d'ajouter du contexte directement dans les tâches, de partager rapidement des messages audio ou d'enregistrer des mises à jour vidéo avec ClickUp Clips, ce qui aide les équipes à gagner un temps précieux tout en garantissant que les discussions importantes ont bien lieu, sans perte de temps ! 💫 Résultats réels : Des équipes telles que Trinetrix ont constaté une réduction de 50 % des discussions et réunions inutiles grâce à ClickUp

11. Microsoft To Do (idéal pour les utilisateurs de Microsoft 365)

via Microsoft À faire

Vous recherchez une application gratuite d'organisation des tâches qui s'intègre parfaitement à l'écosystème Microsoft ? Microsoft To Do est spécialement conçue pour améliorer votre flux de travail quotidien.

Par exemple, votre tâche apparaîtra automatiquement dans votre Microsoft To-Do lorsque vous marquerez un e-mail dans Outlook, ce qui permettra de synchroniser vos éléments d'action.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft To Do

Ajoutez des notes détaillées, des pièces jointes et des rappels aux tâches afin de disposer de toutes les informations nécessaires

Mettez à jour vos modèles de listes de tâches quotidiennes et hebdomadaires grâce à des suggestions intelligentes et personnalisées

Configurez des modèles de checklists partagées pour faciliter la collaboration au sein de votre équipe, simplifier la délégation des tâches et le suivi de leur progression

Limites de Microsoft À faire

Intégrations tierces restreintes en dehors de l'écosystème Microsoft

Fonctionnalités avancées de gestion de projet limitées par rapport à d'autres outils de gestion de projet

Tarification de Microsoft À faire

Gratuit pour toujours

Évaluations et avis sur Microsoft À faire

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft À faire ?

Un avis G2 partage :

Cela m'aide à gérer mes tâches. J'ai créé plusieurs listes dans l'application pour gérer ma vie personnelle et professionnelle.

Cela m'aide à gérer mes tâches. J'ai créé plusieurs listes dans l'application pour gérer ma vie personnelle et professionnelle.

👀 Le saviez-vous ? 85 % des employés transfèrent chaque semaine les mêmes messages à plusieurs endroits pour garantir leur visibilité. La communication peut être extrêmement dispersée lorsque les outils ne sont pas connectés !

