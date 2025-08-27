18 modèles Free de profil client pour mieux comprendre vos clients

60 % des acheteurs prévoient de devenir des acheteurs réguliers après avoir bénéficié d'une expérience d'achat personnalisée. Il ne s'agit pas seulement d'un léger avantage, mais d'une différence entre « peut-être plus tard » et « acheter maintenant ». 📊

Mais la personnalisation ne vient pas de nulle part : elle vient de la connaissance de vos interlocuteurs, de leurs objectifs, de leurs habitudes et même des idées qu'ils ne mentionnent pas dans leur brief.

C'est là que les profils solides de client entrent en jeu : ils fournissent à votre équipe le contexte nécessaire pour cesser de deviner et commencer à créer ce que les gens veulent.

Dans cet article de blog, nous partageons des modèles gratuits de profil client qui vous aideront à poser de meilleures questions, à comprendre les personnes derrière la marque et à créer un travail qui fait mouche dès le premier jour. 🧠

Que sont les modèles de profil client ?

Un modèle de profil client est un document structuré qui rassemble les informations les plus essentielles sur un client, notamment son historique d'entreprise, ses objectifs, des informations sur son public, la segmentation de sa clientèle, ses principales parties prenantes et ses préférences en matière de marques. En centralisant ces informations en un seul endroit, les équipes peuvent s'aligner plus rapidement, personnaliser leur approche et fournir un travail qui répond systématiquement aux besoins du client.

voici ce qu'un modèle de profil client idéal devrait vous aider à découvrir :* ✅ Aperçu de l'entreprise Que fait l'entreprise à faire ?

Quelle est leur position sur le marché ?

Qui sont leurs principaux concurrents ? ✅ Objectifs et indicateurs clés de performance* À quoi ressemble la réussite pour ce client ?

Cherchent-ils à générer des prospects, à accroître leur notoriété ou à renforcer l'engagement ?

Comment mesurent-ils actuellement leur réussite ? Utilisent-ils un outil (par exemple, un logiciel CRM ) ? ✅ Informations sur l'audience À qui vendent-ils ?

Quels sont les points faibles de leur public ?

Quel est leur style ou leur personnalité de marque ? ✅ Clés de la situation* Qui est le décideur ?

Qui gère la communication au quotidien ?

Quelle est leur méthode de travail préférée (appels, e-mail, communication asynchrone) ? ✅ Préférences en matière de marque Y a-t-il des signaux d'alerte ou des zones à éviter ?

À faire et à ne pas faire en matière de conception ou de Messages ?

Références des marques qu'ils aiment ou détestent ?

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de profil client ?

Si votre objectif est de créer des profils clients qui vous permettent de prendre des décisions plus éclairées et de renforcer vos relations, voici ce que votre modèle doit inclure :

champ de segmentation effacé : *Incluez des champs tels que le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, l'intervalle budgétaire et le rôle décisionnel. Ceux-ci vous aideront à personnaliser vos services et vos messages avec plus de précision

objectifs et défis des clients : *Identifiez ce que le client cherche à accomplir et ce qui l'en empêche. Associez ces informations aux conclusions de votre étude sur les personas afin de créer des campagnes plus ciblées et de prendre des décisions plus pertinentes en matière de produits

informations sur le comportement d'achat : *Comprenez le processus décisionnel du client. Les cycles de vente sont-ils longs ? Y a-t-il plusieurs parties prenantes ? Une préférence pour les vérifications de références ? Ces détails vous aideront à orienter votre stratégie ICP plus efficacement

contacts et rôles clés : *Liste toutes les parties prenantes et leurs responsabilités afin d'éviter les blocages et les malentendus ultérieurs

signaux d'alerte ou facteurs rédhibitoires : *Suivi des comportements ou des demandes qui suggèrent que le client pourrait ne pas convenir à long terme (par exemple, délais irréalistes, dérive fréquente du périmètre)

Aperçu des modèles de profil client

18 modèles gratuits de profil client pour mieux comprendre vos clients

Le travail avec les clients se déroule plus facilement lorsque tout le monde est sur la même longueur d'onde dès le départ. Cela signifie qu'il faut aller au-delà des noms et des adresses e-mail pour comprendre les objectifs, le message de marque, les préférences et le style de travail de vos clients. 🤝

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, aide les équipes à faire exactement cela. Grâce à des modèles conçus pour l'accueil des clients, le développement de personas et le suivi des communications, vous pouvez créer un profil centralisé pour chaque client. De plus, vous pouvez ajouter des notes, attribuer les prochaines étapes, impliquer vos collègues et afficher toutes les informations de la manière qui vous convient le mieux à l'aide des vues Liste, Doc ou Tableau de ClickUp.

Et si vous venez de vous lancer ou souhaitez améliorer votre installation actuelle, nous avons sélectionné des modèles ClickUp parmi une liste de plus de 1 000 pour vous aider à mieux comprendre vos clients.

Alors, c'est parti !

1. Modèle de profil utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Capturez, organisez et comparez des informations démographiques grâce au modèle de profil utilisateur ClickUp

En tant que responsable marketing produit, vous connaissez l'importance des personas pour comprendre le comportement des utilisateurs au sein de votre application ou produit. Cependant, ces informations sont souvent dispersées entre des feuilles de calcul, des CRM et des outils d'analyse comportementale, ce qui rend difficile d'avoir une vue d'ensemble.

Le modèle de profil utilisateur ClickUp vous offre un espace structuré pour saisir les motivations, les professions et les préférences technologiques tout en conservant des données en connexion et faciles à comparer.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Les envois via les formulaires ClickUp se transforment instantanément en tâches organisées par persona

Les champs personnalisés vous permettent de segmenter par données démographiques, profession ou région

Les affichages flexibles (liste, Tableau, Table) facilitent le filtrage ou l'analyse des tendances

Devenez une source unique d'informations fiables pour vos recherches sur votre audience et les profils de vos clients

✅ Idéal pour : les équipes produit, marketing et UX qui ont besoin de créer des profils d'utilisateurs basés sur des données pour éclairer les stratégies client.

🧐 Le saviez-vous ? 80 % des entreprises rapportent une augmentation des dépenses des consommateurs (38 % en moyenne) lorsque les expériences sont personnalisées. 💰 Avec ClickUp, vous pouvez personnaliser les flux de travail, automatiser les points de contact et établir la connexion entre les projets et les informations sur les clients, transformant ainsi les interactions quotidiennes en croissance mesurable.

2. Modèle de tableau blanc ClickUp User Persona

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les motivations, les points faibles et les anecdotes grâce au modèle de tableau blanc ClickUp User Persona

En tant qu'équipe marketing chargée de planifier des campagnes, vous êtes probablement amené à traiter des données utilisateur provenant de feuilles de calcul, de CRM et de documents. Ces données sont précieuses, mais il est difficile de les harmoniser lorsque vous avez une multitude de tâches à accomplir.

Le modèle de tableau blanc ClickUp User Persona rassemble tous ces éléments dans une vue interactive afin d'affiner le profil de l'acheteur. Commencez par un tableau blanc glisser-déposer pour présenter les détails clés, tels que les motivations, les points faibles, les antécédents et les comportements des clients.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Réalisez la connexion directe des résultats de vos recherches aux Objectifs ClickUp afin de suivre l'impact

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour surveiller les personas qui influencent les indicateurs clés

Transformez vos notes autocollantes en tâches à réaliser immédiatement

Conservez les personas liés aux campagnes, aux projets et aux discussions d'équipe au même endroit

✅ Idéal pour : les équipes marketing et UX qui ont besoin d'un outil collaboratif et visuel pour développer et affiner les profils d'utilisateurs qui guident le travail avec les clients.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. * Un détail clé peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil de discussion Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige Teams à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp E-mail Gestion de projet, ClickUp Discuter, ClickUp Document et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : Teams peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Obtenir un modèle gratuit Suivez, hiérarchisez et résolvez les requêtes des clients, de leur réception à leur résolution, grâce au modèle de formulaire de contact client de ClickUp

Les équipes en contact avec la clientèle doivent jongler avec des dizaines de requêtes, notamment des mises à jour de commandes, des demandes de remboursement et des questions sur les produits, tout en garantissant des délais de réponse courts et un niveau élevé de satisfaction client.

Le modèle de formulaire de contact client ClickUp permet de saisir, classer et traiter toutes les demandes sans manquer aucun message urgent.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Recueillez l'information sur les clients à l'aide de formulaires structurés pour un triage plus rapide

Automatisez la catégorisation par urgence ou type de problème

Visualisez le flux des tickets dans l'afficher Kanban de ClickUp pour repérer instantanément les obstacles

Attribuez des abonnements avec des délais pour garantir des temps de réponse cohérents

✅ Idéal pour : les responsables de l'assistance qui traitent à grande échelle les demandes liées aux commandes ou aux produits

4. Modèle CRM ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez chaque prospect, chaque transaction et chaque compte en un seul endroit grâce au modèle CRM ClickUp

Grâce au modèle CRM ClickUp, vous pouvez centraliser l'ensemble de votre pipeline commercial dans un environnement de travail rationalisé. Le modèle vous affiche des vues basées sur le statut pour les cinq étapes : prospects, transactions, contacts, comptes et suivis.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Capturez de nouveaux prospects grâce aux formulaires ClickUp qui alimentent directement votre CRM

ClickUp Automatisations gère l'attribution des prospects et les rappels pour les transactions en suspens

Les champs personnalisés ClickUp vous permettent de suivre la taille des transactions, la valeur de prévision et le type de contact

Passez de l'afficher Liste à l'afficher Tableau ou Tableau de bord pour analyser la santé de votre pipeline

✅ Idéal pour : les équipes commerciales et les responsables qui souhaitent mettre en place un logiciel CRM sans code et améliorer rapidement la visibilité du pipeline

dans les environnements en constante évolution, en particulier dans les installations commerciales, les Teams recherchent en permanence des moyens d'automatiser les tâches répétitives. Suivis manuels ? Attributions répétitives de prospects ?

C'est le flux de travail d'hier. Pour découvrir comment les Teams parviennent à sortir du chaos et à récupérer leur temps, regardez cette vidéo :

5. Modèle CRM simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les étapes de vente et la valeur du pipeline à l'aide du modèle CRM simple ClickUp

Lorsque vous essayez de conclure des ventes plus rapidement, la visibilité sur les informations clients et les opportunités est tout. Le modèle CRM simple de ClickUp offre aux équipes commerciales et aux représentants indépendants une installation rationalisée pour suivre les ventes, hiérarchiser les suivis et faire passer les opportunités par différentes étapes telles que la découverte, la qualification et la proposition, sans aucune confusion.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Les étiquettes intégrées mettent en évidence les types de transactions telles que les ventes incitatives, les renouvellements ou les extensions

Le suivi de l'échéancier et par étape offre une visibilité claire sur les transactions en cours

Suffisamment léger pour les petites équipes, mais évolutif pour les pipelines multi-transactions

Conservez l'information client directement liée aux opportunités afin de réduire les changements de contexte

✅ Idéal pour : les équipes commerciales et les représentants indépendants qui ont besoin de pipelines CRM exploitables pour rester organisés et conclure des ventes plus rapidement

Pour gagner du temps, utilisez ClickUp Brain pour extraire des mises à jour en temps réel de votre environnement de travail, afin de voir instantanément qui travaille sur quelle piste et quand le prochain appel de qualification est prévu. Obtenez des réponses instantanées sur les responsabilités de l'équipe grâce à ClickUp Brain

6. Modèle d'études utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez et organisez les commentaires sur l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur par source, tranche d'âge et type d'utilisateur grâce au modèle d'études utilisateur ClickUp

Les entretiens avec les utilisateurs sont riches en informations, mais ils sont rarement prêts à être partagés tels quels. Les notes sont dispersées à trop d'endroits, les éléments à mener sont perdus et les suivis sont souvent relégués au second plan.

Le modèle d'études utilisateur ClickUp, adapté aux débutants, aide les équipes de recherche à clarifier les attentes des utilisateurs, sans avoir à jongler entre les feuilles de calcul et les post-it.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les commentaires par type d'utilisateur, données démographiques ou source de recherche

Suivez le statut de validation et les étapes suivantes grâce aux champs personnalisés

Les vues dédiées affichent les informations prêtes à être exploitées par rapport à celles en attente d'examen

Relie directement les entretiens et les notes aux tâches de mise en œuvre pour assurer la continuité

✅ Idéal pour : les chercheurs en UI/UX et les chefs de produit qui souhaitent disposer d'un système reproductible pour collecter et exploiter les informations issues des études sur les utilisateurs

7. Modèle ClickUp « Voix du client »

Obtenir un modèle gratuit Transformez les commentaires bruts en besoins et en exigences produit grâce au modèle « Voix du client » de ClickUp

Certains commentaires de clients portent clairement sur les prix. D'autres font allusion à des lacunes dans les produits. Et quelques-uns en disent long sans vraiment rien dire.

Le modèle ClickUp Voice of the Customer est conçu pour transformer les informations dispersées provenant des publications sur les réseaux sociaux, des sondages et des appels en un mapper visuel structuré qui présente un flux des commentaires aux besoins en passant par les exigences produit.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Des notes autocollantes avec code couleur regroupent les commentaires par canal ou par thème pour faciliter la gestion des clients

Le tableau glisser-déposer permet de hiérarchiser les problèmes et les demandes de fonctionnalités

Transformez vos informations en tâches et attribuez-les à des propriétaires pour garantir le compte

Joignez des documents ClickUp ou des recherches à l'appui pour prendre des décisions éclairées

✅ Idéal pour : les Teams CX, les chefs de produit et les spécialistes du marketing qui cherchent à convertir les commentaires dispersés des utilisateurs en informations structurées pour les profils clients et la planification stratégique.

💡 Conseil de pro : Renforcez votre avantage concurrentiel grâce à des profils plus intelligentsUne structure organisée dans ClickUp transforme les notes clients éparpillées en une source unique et fiable. Capturez une description détaillée des objectifs, des préférences et des signaux d'alerte, et établissez la connexion avec des tâches, des campagnes et des tableaux de bord. Le résultat ? Une meilleure compréhension de votre public cible et un système permettant de conquérir des clients précieux, tout en gardant une étape d'avance sur les Teams qui s'appuient sur des produits similaires.

8. Modèle de carte du parcours client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les actions, les points de contact et les opportunités des clients à toutes les étapes de leur parcours grâce au modèle de carte du parcours client de ClickUp

Lorsque les parcours clients sont dispersés dans différents dossiers, documents et diagrammes, il est difficile de mettre tout le monde sur la même page (au sens propre).

Le modèle de carte du parcours client ClickUp est un fournisseur, prestataire, d'un espace partagé pour diagrammer ce que les clients font, ressentent et vivent à chaque étape de leur parcours. De la prise de conscience à l'achat, chaque colonne répertorie les actions clés, les états émotionnels et les points de contact avec la marque, afin que rien ne soit oublié.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Attribuez la propriété de chaque point de contact à des membres spécifiques de l'équipe

Effectuez une connexion directe des points faibles aux réponses de l'entreprise proposées

Identifiez plus rapidement les étapes de perte de clients grâce aux tâches et dépendances liées

Harmonisez les équipes CX et produit sur le moment et la manière d'intervenir

✅ Idéal pour : les responsables de l'expérience client et les chefs de produit qui souhaitent aligner les parties prenantes sur les points faibles et la propriété des clients

9. Modèle de document ClickUp Agency/Client Discovery

Obtenir un modèle gratuit Suivez le suivi des appels de prospection et leurs résultats grâce au modèle de document de prospection agence/client ClickUp

Pour les équipes commerciales, la différence entre un lancement réussi et un lancement hésitant réside souvent dans la préparation. Les équipes les plus performantes arrivent avec les bonnes questions, un agenda partagé et un système reproductible pour documenter les besoins des clients.

Le modèle de document ClickUp Agency/Client Discovery vous aide à mener chaque appel de découverte de manière structurée et rapide. Il combine un script d'appel personnalisable, une banque de questions dynamique et un environnement de travail intégré pour consigner les objectifs, les échéanciers, les attentes et les résultats attendus pendant que vous êtes en ligne.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Centralisez les questions de découverte, les notes et les résultats en un seul endroit

Attribuez immédiatement des suivis à l'aide des tâches ClickUp ou des commentaires attribués

Automatisez les étapes suivantes, telles que la création de propositions ou la rédaction de contrats

Réduisez les oublis en conservant les appels et les notes étroitement liés

✅ Idéal pour : les équipes SDR, gérées par un manager d'équipe, qui gèrent un volume élevé d'appels sortants ou de prospection dans plusieurs régions

10. Modèle de répertoire des membres ClickUp avec photos

Obtenir un modèle gratuit Gérez visuellement les informations sur les membres, leurs photos et leurs information grâce au modèle de répertoire des membres ClickUp

Ce modèle de répertoire des membres ClickUp est idéal pour les communautés et les associations qui ont besoin de stocker tout, des photos et des rôles aux coordonnées et aux niveaux d'adhésion, dans une disposition claire et visuelle.

Chaque profil comprend une photo et des informations essentielles afin que votre équipe puisse rapidement identifier les bonnes personnes et entrer en connexion avec elles. Cela s'avère utile lorsque votre équipe souhaite rester organisée pendant l'intégration, l'acquisition de clients et la coordination interne.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Filtrez et donnez des étiquettes aux membres par statut, niveau ou catégorie pour une recherche rapide

Suivez la progression de l'intégration grâce aux statuts et champs intégrés

Conservez les photos et les informations des membres côte à côte pour les reconnaître facilement

Évitez de fouiller dans vos e-mail grâce à un répertoire centralisé

✅ Idéal pour : les associations et les organisations à but non lucratif gérées par leurs membres qui s'occupent de l'acquisition de clients et des répertoires communautaires

📚 À lire absolument : Modèles de gestion des clients

Obtenir un modèle gratuit Organisez les coordonnées des médias, des conférenciers ou des prospects à l'aide du modèle de liste de contacts ClickUp

La création d'une liste de contacts est indispensable lorsque vous gérez plusieurs stratégies et campagnes marketing. Vous devez organiser les prospects intéressés, les contacts médias et les intervenants lors d'évènements entre les différentes équipes et à différentes étapes.

Le modèle de liste de contacts ClickUp transforme ce désordre en un moteur de communication structuré. Chaque entrée devient une tâche que vous pouvez attribuer, hiérarchiser et faire progresser dans votre pipeline, avec plusieurs vues pour afficher votre flux de travail.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Saisissez instantanément les informations de contact via des formulaires et générez automatiquement des tâches

Plannez vos contacts géographiquement grâce à la vue Plan ClickUp pour une cible régionale

Suivez visuellement le statut de vos démarches grâce à la vue Tableau (Prospect → Négociation → Inactif)

Épingle et personnalisez les affichages pour créer des bases de données à accès rapide pour chaque campagne

✅ Idéal pour : les responsables de campagne qui créent des listes de relations publiques/médias, des prospects qualifiés et des bases de données d'invités pour plusieurs évènements

💡 Conseil de pro : Des données clients à l'avantage concurrentielCollecter des profils est une chose, les exploiter en est une autre. Avec ClickUp, chaque description détaillée de votre public cible devient instantanément exploitable : attribuez des tâches, automatisez les suivis et associez les informations aux projets. Cela permet à votre équipe de rester alignée, de personnaliser l'expérience client et de créer un effet boule de neige de valeur qui transforme les prospects en clients précieux, tout en vous offrant un avantage concurrentiel mesurable par rapport à des produits similaires. ✨ Essayez ClickUp gratuitement et transformez les profils clients en résultats tangibles.

12. ClickUp HubSpot Modèle de création de profils d'acheteurs

Obtenir un modèle gratuit Définissez votre profil client idéal (ICP) et effectuez le suivi des comportements d'achat grâce à ce modèle ClickUp HubSpot de création de profils d'acheteurs

Identifiez vos meilleurs clients et affinez vos Messages grâce au modèle ClickUp HubSpot Creating Buyer Personas Template. Conçu pour les Teams utilisant HubSpot ou des CRM similaires, il centralise les informations afin que vous puissiez définir clairement vos ICP marketing.

Chaque entrée de persona documente les objectifs, les frustrations, les objections et les canaux préférés, tout en assurant le suivi de la provenance des données, telles que les entretiens avec les clients ou les analyses.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Attribuez des personas aux étapes du funnel ou aux types de campagne pour plus de clarté

Suivez les mises à jour des profils grâce à des statuts de tâches personnalisés tels que « Prospect » ou « Désengagé »

Alignez les données CRM avec les personas pour une segmentation plus précise

Améliorez les performances de votre entonnoir de conversion en ciblant directement les points de friction

✅ Idéal pour : les Teams marketing et les stratèges de croissance qui créent des campagnes ciblées basées sur des informations personnalisées

13. Modèle de profil client PowerPoint et document personnalisé par HubSpot

via HubSpot

Le modèle de profil client PowerPoint et document de HubSpot est conçu pour les équipes marketing et commerciales qui présentent régulièrement des idées, élaborent des forfaits de campagne ou partagent des informations sur les clients avec d'autres équipes.

Le cadre organise les données démographiques, les facteurs décisionnels, les préférences en matière de produits et les comportements quotidiens dans des diapositives et des documents faciles à partager pour les sessions de planification et les présentations.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Combine les mises en forme de présentation (PPT) et de document pour plus de flexibilité

Met clairement en évidence les facteurs d'achat et les préférences en matière de produits

Accélère l'alignement des campagnes lors des présentations et de la planification en équipe

✅ Idéal pour : les planificateurs de campagnes et les équipes commerciales qui ont besoin de présenter des personas et d'apporter de l'assistance à leurs décisions en matière de Messages fondés sur des données

14. Modèle de profil d'acheteur par Freepik

via Freepik

Le modèle Freepik Buyer Persona est utile pour les stratèges médias payants qui ont besoin d'un contexte rapide et exploitable avant de lancer des campagnes publicitaires. Ce modèle donne un aperçu visuel de votre cible, de ce qui le motive et de ce qui le rebute.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Plannez les motivations psychologiques et les facteurs psychologiques pour affiner vos messages

Suivez les points de frustration qui ont un impact sur la probabilité de conversion

Comparez plusieurs segments d'audience côte à côte à l'aide de visuels

Brífiez les équipes créatives à l'aide d'aperçus simplifiés plutôt que de données brutes

✅ Idéal pour : les équipes d'acquisition payante qui créent des ensembles de publicités, des titres et des créations basés sur la psychologie réelle du public et les déclencheurs de conversion

15. Modèle de profil client idéal par Pipedrive

via Pipedrive

Le modèle de profil client idéal de Pipedrive est conçu pour les équipes commerciales externes qui souhaitent qualifier les prospects sans avoir à rechercher des données de compte dispersées.

Il combine les caractéristiques de l'entreprise (taille, niche, pile technologique, leadership) avec des signaux d'achat tels que les cycles de financement ou les changements de direction afin d'identifier les comptes prêts à être contactés.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mettez en évidence les signaux de croissance tels que les pics d'embauche ou les évènements de financement

Réalise la connexion entre l'intention d'achat et les rôles clés des décideurs

Donne la priorité aux comptes les plus susceptibles d'être convertis immédiatement

Gagnez du temps en filtrant rapidement les prospects peu intéressants

✅ Idéal pour : les responsables commerciaux et les équipes commerciales qui doivent hiérarchiser les comptes en fonction de leur potentiel de croissance et des signaux d'intention d'achat

16. Modèle de profil client B2B par Template. Net

Ce modèle de profil client B2B de Template.Net est idéal pour recueillir des informations au niveau des comptes. Il segmente les informations sur les clients en plusieurs catégories : aperçu de l'entreprise, contacts clés, défis commerciaux, processus d'achat et stratégies d'engagement.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Comprend des critères d'achat détaillés tels que la rentabilité et l'adéquation technologique

Aide au suivi des opportunités futures telles que les tendances en matière d'adoption de l'IA/ML

Structure les profils pour les comptes présentant des cycles d'achat longs et complexes

Facilite la standardisation des recherches sur les comptes à l'Enterprise

✅ Idéal pour : les spécialistes du marketing B2B axés sur les cycles de vente longs et les comptes à forte valeur

17. Modèle de profil client cible par Template. Net

Ce modèle de profil client personnalisé de Template.Net est destiné aux stratèges de marque axés sur le développement durable qui ont besoin d'aller au-delà des données démographiques.

Il établit le profil des segments de clientèle en fonction des habitudes écologiques, des valeurs liées au mode de vie et des motivations, ce qui facilite l'alignement des campagnes sur l'approvisionnement éthique et le position écologique de la marque.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Met en avant des valeurs telles que l'impact climatique et les préoccupations en matière d'approvisionnement éthique

Guides Stratégies de repositionnement axées sur l'ESG ou la durabilité

Met en évidence les motivations qui favorisent la fidélité des acheteurs soucieux de l'environnement

Allez au-delà des données démographiques et créez un profil basé sur les valeurs et les comportements

✅ Idéal pour : les équipes chargées du développement durable et de l'ESG qui créent des profils d'acheteurs convaincus autour de valeurs environnementales

18. Modèle de profil client de détail par Template. Net

Le modèle de profil client de détail de Template.Net est conçu pour les chaînes de magasins et les marques de commerce électronique qui ont besoin de personnaliser leur engagement sur tous les canaux.

Ces modèles couvrent les données démographiques et les comportements d'achat, tels que la fréquence d'achat, les préférences en ligne ou en magasin, et les données relatives aux programmes de fidélité.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivi des niveaux d'adhésion, des niveaux de dépenses et de l'historique des échanges

Identifie les clients personnalisés à forte valeur les plus susceptibles de renouveler leur achat

Signalez les clients personnalisés à risque pour mener des campagnes de reconquête ciblées

Aide les équipes de vente au détail à centraliser les informations provenant des magasins et du site web

✅ Idéal pour : les entreprises de détail qui cherchent à améliorer la fidélisation de leur clientèle, à optimiser leurs programmes de fidélité et à personnaliser leurs services

Centralisez les données client, les abonnements et la stratégie dans ClickUp

Un bon profil client n'est pas quelque chose que vous remplissez une fois pour toutes et que vous oubliez ensuite. Il s'agit d'un document évolutif qui vous aide à rester en phase avec vos clients, à anticiper leurs besoins et à leur offrir une réelle valeur. Mais cela ne fonctionne que si le profil est facile d'accès, facile à mettre à jour et facile à exploiter.

Avec ClickUp, vos profils clients ne sont pas seulement des points de référence, ils alimentent vos flux de travail. Accueil, suivi, commentaires : tout reste connecté.

Commencez par choisir le bon modèle. Gardez-le à portée de main. Et laissez vos systèmes faire le gros du travail pendant que vous vous concentrez sur ce qui compte le plus : établir de meilleures relations avec vos clients.

essayez ClickUp gratuitement et transformez vos informations en résultats concrets.