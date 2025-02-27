10 modèles de plans d'action gratuits

Que vous soyez à la recherche d'un objectif professionnel que ce soit pour développer un produit ou construire une maison, vous commencez toujours par un plan détaillé pour guider vos prochaines étapes.

Un logiciel de gestion de projet performant est la clé pour créer et superviser des plans d'action complets. Et choisir le bon modèle de plan d'action pour votre logiciel est la clé pour gagner du temps sur ce processus étape par étape tout en vous assurant de couvrir toutes les bases ! 🔑

Même les projets et les objectifs simples nécessitent des plans d'action organisés, et les modèles de plan d'action fournissent le cadre parfait pour vous aider à transformer ces plans en réalité ! Bien qu'il existe des tonnes de modèles à votre disposition, chacun d'entre eux comporte un ensemble unique de caractéristiques et de valeurs en fonction de la taille de votre équipe, de votre projet ou de votre objectif.

Au lieu de passer au peigne fin des pages et des pages de résultats de recherche, commencez ici, avec 10 des meilleurs modèles de plan d'action pour ClickUp excel et Word. Vous pouvez accéder à chaque modèle directement à partir de ce blog, et j'ai mentionné qu'ils sont tous entièrement gratuits? 💸

Qu'est-ce qu'un modèle de plan d'action ?

Votre plan d'action est un document détaillé liste de contrôle détaillée qui doivent être réalisés pour mener à bien un projet ou atteindre un objectif. Vous pouvez établir un plan d'action pour pratiquement n'importe quoi et vous l'avez probablement déjà fait !

Considérez votre plan d'action comme une liste exhaustive de toutes les tâches incluses dans un flux de travail ou des étapes d'un processus. Mais ce qui différencie votre plan d'action d'une simple liste de choses à faire, c'est le degré d'organisation, d'information et de détail qu'il implique.

Votre plan justifie le qui, quoi, où et quand de votre projet et montre comment chaque tâche connexe est liée à ces idées. Cela aide les chefs de projet à rationaliser les flux de travail et à s'assurer que toutes les tâches sont exécutées dans les délais impartis action est absolument nécessaire.

Regardez votre plan d'action prendre vie dans ClickUp avec des formes, des tâches complètes et des médias que vous glissez et déposez sur votre tableau blanc

Les modèles de plan d'action vous permettent de mettre en place votre feuille de route. Votre modèle peut se présenter sous la forme d'un organigramme, d'une liste, d'un document ou d'un tableau préétabli dans lequel vous pouvez insérer les informations de votre projet dans les zones appropriées pour guider les prochaines étapes du processus.

Ce sont d'excellentes ressources à avoir sous la main pour donner corps à de nouvelles idées, au cours d'un projet ou à l'occasion d'une réunion l'évaluation des performances des employés lorsque vous planifiez votre développement professionnel, et bien d'autres choses encore. De plus, les modèles de plans d'action peuvent être personnalisés en fonction de cas d'utilisation plus spécifiques et sont conçus pour vous aider à penser de manière plus proactive et stratégique aux éléments suivants construire des processus .

10 modèles de plans d'action gratuits

Maintenant que vous connaissez les éléments essentiels, il est temps de lancer votre recherche ! Heureusement, la gestion de projet, c'est un peu notre truc. 🤓

Nous avons fait nos devoirs pour vous proposer 10 des meilleurs modèles de plan d'action de projet pour ClickUp, Excel, Word, et bien plus encore. Et le meilleur ? Vous pouvez les télécharger directement depuis ce blog sans même dépenser un centime. 💰

1. Modèle de plan d'action ClickUp

Modèle de plan d'action ClickUp

Prendre le temps de créer un plan avec des étapes réalisables peut fournir une structure inestimable pour des projets simples ou complexes !

Le plan Modèle de plan d'action ClickUp permet d'examiner les plans d'action quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et trimestriellement sur un tableau blanc. Ce processus facilitera la définition des objectifs en offrant un moyen simple de structurer les actions, de déterminer les échéances et les ressources, et de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.

Si c'est la première fois que vous l'utilisation d'un tableau blanc numérique pas d'inquiétude ! Le guide de démarrage qui se trouve à l'intérieur de ce modèle vous expliquera comment configurer votre toile. 🎨 Télécharger ce modèle

2. Modèle de plan d'action corrective ClickUp

Modèle de plan d'action corrective ClickUp

Un Plan d'actions correctives (PAC) est un plan d'action structuré décrivant les étapes nécessaires pour résoudre les problèmes et améliorer les performances d'un rôle, d'un processus ou d'un système.

Avec le Modèle de plan d'action corrective ClickUp grâce à ce modèle de plan d'action, il est facile de consolider les données et les idées pour que tout soit au même endroit. Les principaux éléments d'un PAC dans ce modèle de plan d'action de projet pour tableau blanc sont organisés de manière à réduire le temps nécessaire entre l'identification d'une erreur et la mise en œuvre d'une solution :

Domaines d'amélioration : Identifier les domaines autour des opérations de votre entreprise ou de la performance de votre équipe qui nécessitent des changements et de l'attention

: Identifier les domaines autour des opérations de votre entreprise ou de la performance de votre équipe qui nécessitent des changements et de l'attention Problèmes et causes profondes : Définir les défis, les obstacles et les informations à l'appui de chacun d'entre eux afin d'analyser et d'élaborer une solution

: Définir les défis, les obstacles et les informations à l'appui de chacun d'entre eux afin d'analyser et d'élaborer une solution Solutions possibles : Examinez chaque facteur impliqué dans votre plan correctif et dressez la liste de toutes les solutions possibles pour apporter des améliorations

: Examinez chaque facteur impliqué dans votre plan correctif et dressez la liste de toutes les solutions possibles pour apporter des améliorations Mesure du succès : Définissez votre succès qui est mesurable par des indicateurs de performance clés ou des métriques qui sont applicables et bénéfiques à votre équipe et à l'ensemble des opérations

: Définissez votre succès qui est mesurable par des indicateurs de performance clés ou des métriques qui sont applicables et bénéfiques à votre équipe et à l'ensemble des opérations Propriétaires de tâches : Attribuer des membres spécifiques de l'équipe à chaque tâche

: Attribuer des membres spécifiques de l'équipe à chaque tâche **Délai : allouez suffisamment de temps à la réalisation de chaque tâchepréparer les transitions et l'amélioration au fur et à mesure que vous parcourez ce modèle Télécharger ce modèle ### 3. Modèle de plan d'action pour l'engagement des employés ClickUp

Modèle de plan d'action pour l'engagement des employés ClickUp

Le plan d'action Modèle de plan d'action pour l'engagement des employés ClickUp est un document rempli d'exemples permettant d'accroître la satisfaction et l'engagement des employés. Il propose des instructions étape par étape pour tirer le meilleur parti de votre modèle afin de mesurer les progrès accomplis dans les domaines suivants Objectifs RH :

Stratégie d'entreprise

Stratégie du personnel

Priorités stratégiques

Plans de communication

Et ce n'est que le début ! Vous pouvez assigner des tâches directement dans le document ou connecter votre modèle de plan d'action pour les employés à des tâches et le partager avec les parties prenantes. Vous réduisez ainsi le nombre de canaux de retour d'information et le temps nécessaire à l'approbation d'un plan ou à l'attribution de tâches aux membres de l'équipe.

Astuce : Utilisez des sous-pages pour ajouter des programmes de formation, des systèmes de récompense et d'autres activités connexes afin de garder tout votre travail au même endroit ! Télécharger ce modèle

4. Modèle de plan d'action de cybersécurité ClickUp

Modèle de plan d'action ClickUp pour la cybersécurité

A Plan d'action pour la cybersécurité est un cadre écrit décrivant les étapes et les ressources nécessaires pour améliorer la posture de sécurité. TechTarget définit la posture de sécurité comme "la force globale d'une organisation en matière de cybersécurité et sa capacité à prévoir, prévenir et répondre à des cybermenaces en constante évolution"

Un plan d'action complet en matière de cybersécurité commence par un plan d'action en matière de cybersécurité l'évaluation de la position actuelle de l'organisation en matière de sécurité -analyse des politiques, des procédures, des systèmes et de l'infrastructure existants afin d'identifier les lacunes ou les zones de vulnérabilité.

Sur la base de cette évaluation, des mesures concrètes peuvent être prises pour améliorer les aspects techniques et non techniques de la sécurité, comme la mise en œuvre de nouvelles technologies, de nouveaux processus et de nouvelles pratiques. ⚙️

L'évaluation de la sécurité Modèle de plan d'action ClickUp pour la cybersécurité est un document magnifiquement conçu que toute équipe de sécurité peut rapidement personnaliser pour qu'il ait un impact sur le public et qu'il soit bien compris. Tout au long du processus du plan d'action, vous pouvez collaborer avec votre équipe en temps réel ou en mode asynchrone !

Utilisez ce modèle gratuit pour protéger facilement votre ClickUp Docs avec les contrôles de confidentialité et d'édition pour empêcher toute modification indésirable du contenu de vos pages. Télécharger ce modèle

5. Modèle de plan d'action SMART ClickUp

Modèle de plan d'action SMART ClickUp

Le plan d'action Modèle de plan d'action SMART ClickUp aide les gestionnaires de projet à décomposer les tâches complexes en étapes plus faciles à gérer, tout en tenant compte des contraintes de temps, de ressources et d'expertise.

L'acronyme SMART signifie spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et opportun. Ce modèle organise chaque Objectif SMART tout en fournissant des conseils utiles pour réussir ! Après avoir rempli chaque catégorie, mettez votre texte en surbrillance pour créer des tâches réalisables et assignez une date d'achèvement.

À partir de là, vous pouvez naviguer facilement entre votre document et vos tâches sans avoir à ouvrir d'autres onglets de navigateur.

Vous avez besoin de peaufiner votre plan d'action ou d'y ajouter des notes mentales ? Une section de ce modèle est prévue à cet effet : la section Follow Through (suivi). Notez la date de révision, les principales réalisations, les domaines d'amélioration et le soutien nécessaire pour garder une trace de tout votre travail ! Télécharger ce modèle

6. Modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Le plan d'action Modèle de plan d'action quotidien ClickUp est un digne rival de votre liste de choses à faire sur le bloc-notes de votre entreprise.

Un plan d'action quotidien est un plan un modèle d'organisation et de hiérarchisation des tâches tout au long de la journée. Il nous aide à rester concentrés et productifs, tout en nous permettant de mieux gérer notre temps. Le processus consiste à dresser une liste des tâches à accomplir chaque jour, à assigner un délai à chaque tâche et, surtout, à s'engager à les réaliser dans ce délai. ⏳

Les individus ou les équipes bénéficieront de sa présentation organisée et de sa vue connectée des objectifs de l'organisation. Pour commencer, ouvrez le guide de démarrage dans le modèle de plan d'action de projet pour vous l'approprier et l'utiliser tous les jours !

Découvrir plus Modèles de liste de choses à faire ! Télécharger ce modèle

7. Matrice des priorités d'action ClickUp Modèle de tableau blanc

Matrice des priorités d'action ClickUp Modèle de tableau blanc

La matrice des priorités d'action est un outil de visualisation qui permet d'évaluer et de classer les tâches en fonction de l'effort à fournir et de l'importance de l'accomplissement de la tâche pour la réalisation de l'objectif global.

La matrice des priorités d'action comprend généralement quatre sections : élément d'action/tâche, niveau d'importance, calendrier et état d'avancement. Elle permet aux équipes de classer facilement les actions en fonction de leur importance, afin de s'assurer que les tâches importantes sont achevées en premier et dans les délais impartis.

Les tâches susceptibles d'améliorer les performances ou la qualité de l'organisation sont également classées par ordre d'importance d'atténuer les risques doivent être plus prioritaires que celles qui n'ont pas d'impact direct. De même, les tâches assorties d'échéances à court terme doivent être considérées comme plus prioritaires que les objectifs à long terme dans le calendrier d'un plan d'action.

Le plan d'action Matrice des priorités d'action ClickUp Modèle de tableau blanc est parfait pour les chefs de projet qui cherchent à optimiser leurs plans d'action afin d'améliorer les performances au fil du temps. Les équipes peuvent plus facilement identifier les tâches qui requièrent une attention prioritaire tout en suivant les progrès réalisés. Le guide de démarrage de ce modèle comprend des conseils de mise en forme et des exemples pour préparer votre plan d'action sur tableau blanc !

Check out more matrix templates and **Exemples de structures matricielles . Télécharger ce modèle

8. Modèle de plan d'action de gestion ClickUp

Modèle de plan d'action de gestion ClickUp

Ce modèle Modèle de plan d'action de gestion ClickUp est conçu pour gérer n'importe quel projet, mais il est particulièrement utile pour les situations plus importantes ou plus complexes. Il fournit un cadre structuré pour expliquer vos approches tout en suivant les progrès réalisés !

Le document est accompagné de conseils utiles et est organisé selon les sections suivantes :

Introduction pour situer le problème dans son contexte

objectifs_ pour énumérer les critères de réussite du plan et les résultats souhaités

le plan d'action pour détailler les tâches, les projets et les membres de l'équipe

révision et approbation_ pour désigner la partie responsable Télécharger ce modèle ### 9. Modèle de plan d'action Microsoft Word

via /%href/ Ce modèle détaillé de modèle de plan de travail dans Microsoft Word vous offre un espace organisé pour documenter un processus de planification clair. Pour suivre l'évolution de votre modèle de plan de travail détaillé, envisagez d'utiliser une plateforme de gestion de projet (comme ClickUp) afin de pouvoir mettre en relation les ressources nécessaires ! Télécharger ce modèle

10. Modèle de plan d'action d'entreprise Excel

via Sommet42 Si vous cherchez un modèle gratuit de plan d'action commerciale en Microsoft Excel nous vous recommandons celui-ci ! Il contient toutes les catégories essentielles (Action Item, Rank, Priority, Owner, Assigned, Due, Done, Status, et Notes) pour élaborer un plan d'action efficace.

La liste des membres de l'équipe de vente peut devenir un fardeau administratif à mesure que les rôles changent ou que de nouvelles personnes sont embauchées. (Essayez le modèle de plan d'action quotidien ClickUp n° 6 pour éviter ce problème)

Vous pouvez également l'utiliser comme modèle de plan d'action commerciale pour suivre les budgets, la progression et les vendeurs. L'utilisation de ce modèle de plan d'action commerciale pourrait être un moyen plus rapide de suivre le travail de votre équipe. Télécharger ce modèle Explorer d'autres modèles de plans d'action ClickUp:

La création d'un plan d'action efficace est une étape essentielle pour les entreprises qui cherchent à atteindre des objectifs stratégiques et à améliorer leurs opérations. C'est là qu'un modèle complet de plan d'action pour l'entreprise (business action plan template) devient précieux. Pour commencer, suivez les étapes ci-dessous et utilisez l'un (ou plusieurs !) des modèles de plan d'action ClickUp ci-dessus !

Étape 1 : Définir votre objectif final

Avant de plonger dans le processus de planification, il est essentiel de bien comprendre ce que vous souhaitez réaliser dans le cadre du projet. Cet objectif global guidera toutes les actions et décisions ultérieures, en veillant à ce que chaque tâche contribue efficacement à l'objectif final.

Étape 2 : Décomposer l'objectif en tâches gérables

Une fois que votre objectif est défini si votre objectif est défini, dressez la liste de toutes les tâches à accomplir pour l'atteindre. En divisant l'objectif en tâches plus petites et plus faciles à gérer, le plan d'action sera plus accessible et plus facile à gérer.

Étape 3 : Organiser les tâches selon un calendrier

Après avoir identifié les tâches, organisez-les dans un ordre logique avec une date de début et une date de fin. Envisagez les dépendances entre les tâches et s'assurer qu'il existe un calendrier réaliste qui tient compte des retards ou défis potentiels.

Étape 4 : Attribuer les responsabilités

Déterminez qui, au sein de votre équipe, est le mieux à même d'assumer chaque tâche. L'attribution des tâches à des individus ou à des équipes en fonction de leurs compétences de leur expertise et de leur charge de travail afin d'assurer une répartition équilibrée des responsabilités.

Étape 5 : Définir les indicateurs de réussite

Il est essentiel d'établir des critères de réussite clairs pour évaluer l'avancement et l'achèvement des tâches. Cela permettra de maintenir le projet sur la bonne voie et de s'assurer que les résultats répondent aux normes attendues.

Étape 6 : Réviser et adapter le plan

Un plan d'action doit être un document évolutif. Revoyez-le périodiquement pour évaluer les progrès accomplis et apporter les ajustements nécessaires. Cela vous permet de résoudre rapidement les problèmes et de vous adapter à l'évolution de la situation.

Étape 7 : Communiquer et mettre en œuvre le plan

Assurez-vous que tous les membres de l'équipe comprennent le plan d'action et leur rôle dans celui-ci. Une communication claire est la clé d'une mise en œuvre efficace. Une fois que tout le monde est d'accord, mettez le plan en œuvre.

Étape 8 : Contrôler les progrès et les mettre à jour si nécessaire

Au fur et à mesure de l'exécution des tâches, surveillez en permanence les progrès réalisés par rapport au calendrier et aux indicateurs de réussite du plan. Mettez le plan à jour si nécessaire pour refléter tout changement ou toute réorientation de la stratégie.

Étape 9 : Terminer et réviser

Une fois toutes les tâches achevées, procédez à un examen final du projet par rapport à vos objectifs initiaux. C'est le moment d'évaluer l'efficacité du plan d'action et de recueillir des informations pour les projets futurs.

Quelles sont les caractéristiques d'un bon modèle de plan d'action ?

Quelles sont les meilleures caractéristiques à rechercher dans votre prochain modèle de plan d'action ? En bref, il y a beaucoup de choses à garder à l'esprit.

Visualisez vos tâches avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris la liste, le tableau et le calendrier

Un modèle de plan d'action vous aide à maîtriser vos flux de travail et à adopter une approche plus stratégique. Et comme les projets varient en termes de complexité, de secteur d'activité, de portée et de calendrier, il n'y a pas deux modèles de plan d'action qui se ressemblent ou qui fonctionnent de la même manière. C'est pourquoi il est si important de rechercher le modèle qui répond le mieux à vos besoins, plutôt que celui qui en fait le plus.

Une bonne règle de base consiste à s'en tenir à ces cinq qualités :

Vues multiples : La possibilité de choisir la façon dont vous visualisez et accomplissez les tâches vous redonnera le pouvoir lorsqu'il s'agira de structurer et d'exécuter vos projets. Chaque membre de l'équipe travaille différemment, et que vous soyez un apprenant visuel ou que vous préfériez travailler à partir d'une liste, les vues multiples permettent de répondre aux préférences de chacun.

: La possibilité de choisir la façon dont vous visualisez et accomplissez les tâches vous redonnera le pouvoir lorsqu'il s'agira de structurer et d'exécuter vos projets. Chaque membre de l'équipe travaille différemment, et que vous soyez un apprenant visuel ou que vous préfériez travailler à partir d'une liste, les vues multiples permettent de répondre aux préférences de chacun. Très visuel : En particulier lors des sessions de brainstorming et de R&D, la possibilité de représenter les étapes d'un processus est un atout majeur. Que votre équipe utilise untableau blanc numérique oulogiciel de carte mentalele logiciel de cartes heuristiques (mind map), des organigrammes et des diagrammes très visuels, transforme la planification d'actions en une expérience plus collaborative.

: En particulier lors des sessions de brainstorming et de R&D, la possibilité de représenter les étapes d'un processus est un atout majeur. Que votre équipe utilise untableau blanc numérique oulogiciel de carte mentalele logiciel de cartes heuristiques (mind map), des organigrammes et des diagrammes très visuels, transforme la planification d'actions en une expérience plus collaborative. Une interface intuitive : Votre modèle peut avoir toutes les bonnes caractéristiques, mais si l'équipe ne peut pas comprendre comment les utiliser, la valeur est perdue ! Assurez-vous que votre modèle de plan d'action est facile à naviguer, à personnaliser et à modifier.

: Votre modèle peut avoir toutes les bonnes caractéristiques, mais si l'équipe ne peut pas comprendre comment les utiliser, la valeur est perdue ! Assurez-vous que votre modèle de plan d'action est facile à naviguer, à personnaliser et à modifier. collaboratif et partageable : Un modèle de plan d'action peut être destiné à l'ensemble de l'équipe, et pas seulement au chef de projet. Toutes les personnes impliquées (y compris les parties prenantes) doivent pouvoir accéder facilement à votre modèle et avoir la possibilité d'ajouter des mises à jour si nécessaire.

: Un modèle de plan d'action peut être destiné à l'ensemble de l'équipe, et pas seulement au chef de projet. Toutes les personnes impliquées (y compris les parties prenantes) doivent pouvoir accéder facilement à votre modèle et avoir la possibilité d'ajouter des mises à jour si nécessaire. Des tonnes d'intégrations : Les intégrations étendent les fonctionnalités de votrelogiciel de gestion de projet et comblent les lacunes de votre modèle.

Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres ! Votre équipe ou votre projet peut nécessiter d'autres fonctionnalités plus spécifiques, mais en commençant par ces cinq éléments, vous aurez la garantie d'un logiciel de gestion de projet puissant et utile modèle de plan d'action d'entreprise .

Types de modèles de plan d'action

Dans le monde de la gestion de projet, différents projets nécessitent différents plans d'action. Voici un aperçu des types de plans d'action les plus courants que vous pouvez rencontrer :

1. Modèles de plans d'action pour les entreprises: Ce type de modèle est idéal pour décrire les étapes nécessaires à la réalisation des objectifs et des initiatives de l'entreprise. Il peut s'agir du lancement d'un nouveau produit, de l'expansion sur un nouveau marché ou de la réduction des frais généraux.

2. Modèles de plans d'action personnels: Ces modèles sont parfaits pour les personnes qui souhaitent planifier des objectifs personnels, comme perdre du poids, planifier des vacances ou acquérir de nouvelles compétences.

3. Modèles de plan d'action pour les ventes: Si vous cherchez à augmenter vos ventes, ce modèle peut vous aider en décrivant les méthodes et les techniques à utiliser pour atteindre vos objectifs de vente, ainsi que la manière de suivre vos progrès en cours de route.

4. Modèles de plan d'action en cas d'urgence: Ces modèles sont indispensables aux entreprises pour planifier à l'avance les situations d'urgence potentielles, en veillant à ce que tous les membres du personnel sachent quelles mesures prendre pour assurer la sécurité et la continuité de l'activité.

5. Modèles de plan d'action pour l'engagement des employés: Axés sur les mesures visant à améliorer l'engagement des employés au sein de l'entreprise, ces modèles prévoient généralement des mesures pour stimuler le moral, améliorer la communication et accroître la satisfaction au travail.

Commencer à planifier avec des modèles de plan d'action de projet

L'un ou l'autre de ces 10 modèles vous permettra de démarrer la planification de votre projet du bon pied. Mais s'ils présentent tous des similitudes, certains d'entre eux se distinguent par leur facilité d'utilisation, leurs capacités de personnalisation, leur puissance et leur fonctionnalité..

Modèles par ClickUp. 🙌🏼

ClickUp est plus qu'un simple outil de gestion de projet - c'est la plateforme de productivité ultime et le seul logiciel suffisamment puissant pour centraliser votre travail à travers toutes les applications en un seul centre de collaboration.

En effet, Tableaux blancs ClickUp , Docs, et son plus de 15 vues uniques de projets ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles les équipes de tous les secteurs d'activité font confiance à ClickUp, et comment il rend vos plans d'action plus utiles du début à la fin.

Convertissez des formes en tâches sur votre tableau blanc ClickUp pour mettre instantanément votre organigramme en action

Accédez aux modèles ci-dessus et à des centaines d'autres à partir de Bibliothèque de modèles de ClickUp et des tonnes d'autres sites riches en de gestion de projet dans tous les plan de tarification . De plus, ClickUp s'intègre avec plus de 1 000 autres outils de travail pour rationaliser encore davantage les processus d'entreprise. S'inscrire à ClickUp aujourd'hui et voyez vos plans d'action prendre vie. 🏆