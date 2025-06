Production de vidéos marketing : étapes, outils et bonnes pratiques

Parcourez n'importe quel fil d'actualité sur les réseaux sociaux et vous le constaterez : le contenu vidéo est partout. Et pour cause, c'est l'un des moyens les plus simples d'attirer l'attention, d'expliquer votre message et d'inciter à l'action.

Mais attention, il ne suffit pas d'appuyer sur « Enregistrer ». Avec un public de plus en plus averti et des algorithmes de plateformes de marketing de contenu en constante évolution, une vidéo performante nécessite plus qu'un bon éclairage et un son correct. Vous avez besoin d'une stratégie marketing claire, des bons outils et une solide compréhension de ce qui fonctionne réellement.

Ce guide vous accompagnera tout au long du processus de production d'une vidéo marketing, de la planification et la rédaction du script au tournage, en passant par la modification en cours et la publication.

Vous trouverez également des outils pratiques pour la gestion de projets de production vidéo et des bonnes pratiques qui vous aideront à créer des vidéos non seulement esthétiques, mais aussi efficaces.

Qu'est-ce que la production de vidéos marketing ?

La production de vidéos marketing consiste à créer des vidéos pour promouvoir des produits, des services, des marques ou des idées. L'objectif principal de ces vidéos est d'engager, d'informer, d'influencer ou de persuader un public.

Ce qui différencie ces parcours vidéo, c'est leur intention. Ils sont conçus en tenant compte des indicateurs clés de performance du marketing stratégique et de contenu, optimisés pour être performants et liés à des objectifs tels que la notoriété de la marque, la génération de prospects ou les conversions.

👀 Le saviez-vous ? Selon une étude du MIT, le cerveau humain peut reconnaître et réagir à des images en seulement 13 millisecondes. C'est le temps dont vous disposez pour faire bonne impression. Cette rapidité et cet impact expliquent pourquoi les vidéos marketing sont devenues indispensables.

Étapes pour créer une vidéo marketing

La création d'une vidéo marketing est un processus structuré qui équilibre créativité et stratégie. Voici comment se déroule généralement le flux de travail de production d'une vidéo marketing :

🎬 Planification de la préproduction

C'est là que se fait le travail préparatoire, et c'est sans doute la phase la plus critique. Un forfait de préproduction solide permet de garder le cap et d'éviter des erreurs coûteuses par la suite.

Les étapes clés de la préproduction sont les suivantes :

Définissez votre objectif : cherchez-vous à augmenter le nombre d'inscriptions, à générer du trafic ou à améliorer la notoriété de votre marque ? Toutes les décisions que vous prendrez à partir de maintenant devront être alignées sur cet objectif

Connaissez votre public cible : comprendre à qui vous vous adressez vous aide à donner une forme au ton, au message et à la mise en forme

Choisissez le format : s'agira-t-il d'une vidéo d'entreprise, d'une vidéo en direct, d'une animation ou d'un mélange ? Court ou long format ? La plateforme a également son importance : YouTube, Instagram ou LinkedIn ?

Rédigez le script : un script concis et captivant est essentiel pour des vidéos professionnelles. Restez concis, ciblé et conversationnel

Créez un storyboard ou une liste de plans : cela vous aidera à visualiser les scènes et à planifier les transitions, les angles de caméra et le rythme

Rassemblez votre équipe et votre matériel : que la production de la vidéo marketing soit réalisée en interne ou en externe, confirmez qui fait quoi (réalisateur, caméraman, éditeur, etc.). Déterminez également votre équipement et les permissions d'emplacement

Planifiez le tournage : prévoyez du temps pour l'installation, les reprises et les imprévus. Vous pouvez également essayer gratuitement des modèles de calendrier de contenu

📮 Insight ClickUp : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils pour créer un contexte de travail. Un détail clé peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de travailler. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps productif. 💫 Résultats réels : Les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait créer avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

🎬 Phase de production

Cette étape de la production d'une vidéo marketing est celle où les caméras tournent et où le forfait prend vie. Vous devez ici vous concentrer sur la capture d'images et de sons de haute qualité tout en respectant votre modèle de storyboard ou votre liste de plans.

Les éléments importants de la production comprennent :

Éclairage : la lumière naturelle fonctionne bien, mais veillez à ce que votre sujet soit bien éclairé et que les ombres soient contrôlées

Qualité audio : un son de mauvaise qualité peut ruiner une bonne vidéo. Utilisez des micros-cravates ou des perches plutôt que le micro intégré à votre caméra

Composition : Cadrez vos plans avec soin. Suivez la règle des tiers, veillez à ce que l'arrière-plan soit net et assurez-vous que votre sujet est bien mis au point

Performance et rythme : qu'il s'agisse d'un présentateur, d'un acteur ou d'un client, veillez à ce que le message soit clair, naturel et en phase avec votre ton

Plusieurs prises : filmez plus que ce dont vous pensez avoir besoin. Cela vous offre plus d'options lors de la modification en cours et peut vous éviter des reprises coûteuses

🧠 Fait amusant : les spécialistes du marketing vidéo obtiennent 66 % de prospects qualifiés en plus par an et augmentent la notoriété de leur marque de 54 % par rapport à ceux qui n'utilisent pas la vidéo.

🎬 Post-production et modification en cours

Une fois les séquences filmées, il est temps de les assembler et de les peaufiner pour la livraison finale.

Les étapes de post-production comprennent :

Modifiez pour plus de clarté et un meilleur flux : supprimez le superflu, resserrez le rythme et assurez-vous que l'histoire se déroule de manière logique et rapide

Ajoutez des graphiques et du texte : utilisez des tiers inférieurs, des légendes ou des titres animés pour mettre en évidence les points clés et améliorer la compréhension des spectateurs. Vous pouvez même essayer des générateurs de vidéos IA pour créer un contenu époustouflant

Intégrez de la musique et des effets sonores : la musique de fond crée l'ambiance, tandis que les effets sonores peuvent ajouter une touche finale et renforcer l'impact

Correction et étalonnage des couleurs : assurez la cohérence entre les scènes et appliquez un étalonnage des couleurs adapté au style de votre marque

Optimisez pour la plateforme : les différentes plateformes ont des spécifications différentes, telles que le format d'image, la durée et les exigences en matière de miniatures. Exportez en conséquence

Testez et peaufinez : testez votre vidéo sur différents appareils et plateformes avant de la publier. Apportez les dernières modifications en fonction des commentaires afin de créer des vidéos adaptées à votre public cible

Soyons réalistes : le marketing vidéo moderne ne se résume pas à un montage impeccable et à des transitions cinématographiques. Il s'agit avant tout de rapidité, de collaboration et de concentrer votre énergie créative sur le message.

Les éditeurs vidéo basés sur l'IA ont rendu la production de vidéos marketing plus rapide que jamais, vous aidant à réaliser des modifications de haute qualité en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Mais à mesure que la modification en cours devient plus facile, la production devient souvent chaotique. Les délais glissent, les commentaires se perdent et les équipes ne se comprennent pas.

C'est là que vous avez besoin de plus qu'un simple outil de modification. Vous avez besoin de l'application qui fait tout pour le travail : ClickUp. Elle relie les scripts, les prises de vue, les modifications, les validations et les campagnes dans un flux de travail unique et clair. Voici comment :

Gestion de projet, mais conçue pour les créatifs

Organisez chaque étape de votre processus de création de contenu et de production vidéo grâce aux outils de gestion de projet de ClickUp : statuts personnalisés, automatisations, dépendances et affichages multiples

La production vidéo n'est pas linéaire. Vous jonglez avec des dizaines de tâches sur plusieurs échéanciers, et les choses changent beaucoup. C'est là que les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp prennent tout leur sens.

Vous pouvez créer des statuts personnalisés qui reflètent votre processus, tels que « Révision du script », « Images reçues » ou « En attente de la voix off », au lieu d'utiliser des libellés génériques.

L'automatisation prend en charge les actions répétitives à votre place, telles que l'affectation d'éditeurs, la notification des producteurs ou le transfert des tâches une fois qu'elles ont été approuvées, sans nécessiter de mises à jour manuelles.

Chaque rôle nécessite une perspective différente, et les fonctionnalités de gestion de projet de production vidéo prennent cela en charge. Votre éditeur préférera peut-être une vue Liste pour suivre les clips, tandis que votre responsable de campagne pourra utiliser les vues Calendrier ou Gantt pour planifier les lancements et les échéances.

Vous bénéficiez également de dépendances et de jalons, afin que personne ne se lance accidentellement dans la post-production sans disposer des séquences adéquates.

En ce qui concerne la capacité de l'équipe, la vue Charge de travail indique clairement qui est surchargé et qui pourrait avoir le temps de modifier une autre promotion cette semaine. Elle est flexible, visuelle et conçue pour le mode de travail des équipes vidéo.

Comme l'explique Page Olver, ingénieur Release Train chez Yoga International :

Que vous soyez vidéaste, producteur ou créatif, ou que vous soyez comme moi et plus soucieux de l'organisation, vous pouvez configurer et cliquer de la manière qui vous convient le mieux.

Que vous soyez vidéaste, producteur ou créatif, ou que vous soyez comme moi et plus soucieux de l'organisation, vous pouvez configurer et cliquer de la manière qui vous convient le mieux.

Collaboration en temps réel, sans chaos

Collaborez en temps réel sans chaos grâce aux outils de collaboration de ClickUp, tels que les commentaires en fil, la révision visuelle, les enregistrements d'écran et les affichages partageables

Plus besoin de fouiller dans les fils d'e-mails ou les messages vagues tels que « Utilisez la deuxième version de la semaine dernière ». Rendez les boucles de rétroaction plus étroites et transparentes grâce aux fonctionnalités de collaboration de ClickUp. Elles sont conçues pour que vous puissiez vous concentrer sur l'avancement des projets plutôt que sur la recherche de clarté.

Grâce aux fils de commentaires spécifiques à chaque tâche, vous pouvez organiser vos discussions et les enrichir de contexte, avec des notes horodatées qui précisent clairement ce dont il est question. Vous pouvez télécharger des séquences brutes ou des brouillons directement dans les tâches, ce qui permet à vos clients ou à vos collègues de les examiner et d'y répondre facilement sans changer de plateforme.

Le « mode Révision » vous permet également d'ajouter des commentaires directement sur des images ou des miniatures spécifiques de la vidéo, afin qu'il n'y ait aucune confusion sur ce qui doit être modifié.

Et si vous avez besoin de l'avis de quelqu'un, il vous suffit de le mentionner à l'aide du symbole @, qu'il s'agisse d'un collègue ou d'un collaborateur externe, pour l'inviter instantanément à participer à la discussion.

👀 Le saviez-vous ? ClickUp peut vous aider à améliorer l'efficacité de la collaboration jusqu'à 30 %.

ClickUp Brain : l'assistant IA qui comprend le marketing vidéo

Générez de meilleures idées plus rapidement avec ClickUp Brain, votre assistant IA intégré pour rédiger des scripts, trouver des accroches et réutiliser du contenu vidéo de marque

ClickUp Brain ne sert pas seulement à rédiger des e-mails, il est conçu pour assister les flux de travail créatifs du début à la fin. Considérez-le comme un stratège, un rédacteur et un assistant de contenu, le tout réuni dans un seul panneau intelligent. Cet assistant est prêt à intervenir dès que vous avez besoin d'un coup de pouce créatif !

Vous avez besoin d'un script publicitaire vidéo à fort taux de conversion ? ClickUp Brain peut le rédiger dans le ton de votre marque, vous faisant ainsi gagner du temps tout en garantissant la cohérence de votre message. Si vous êtes bloqué sur le concept, il peut vous aider à trouver de nouvelles idées et des modèles pour la rédaction de contenu en fonction de votre public, de votre produit ou des objectifs de votre campagne. Vous n'aurez plus à fixer une page blanche.

Une fois votre contenu long format prêt, ClickUp Brain peut rapidement le réutiliser sous forme de scripts vidéo courts, de légendes ou même de plans structurés. Cela vous aide à tirer davantage de valeur de chaque élément de contenu sans repartir de zéro à chaque fois.

Clips ClickUp : enregistrez, expliquez, partagez en quelques secondes

Enregistrez et partagez instantanément des commentaires visuels avec ClickUp Clips, idéal pour les présentations, les tutoriels et les explications de modifications sans réunion supplémentaire

Vous devez montrer à votre éditeur comment vous voulez que le flux de démonstration du produit fonctionne ? ClickUp Clips vous facilite la tâche et vous évite d'expliquer dix fois la même chose. C'est parfait pour les présentations, les révisions de modification ou les tutoriels rapides qui doivent être clairs et visuels.

Vous pouvez enregistrer instantanément votre écran, avec ou sans audio, selon ce qui convient le mieux à la tâche à accomplir. Pendant l'enregistrement, vous pouvez ajouter des annotations ou des commentaires pour mettre en évidence les moments clés ou expliquer des étapes spécifiques au fur et à mesure, sans avoir besoin de poser des questions supplémentaires.

Une fois terminée, vous pouvez joindre la vidéo directement à une tâche, ce qui permet de tout garder dans son contexte et d'éviter toute confusion. C'est un moyen rapide et efficace de communiquer visuellement.

Intégrations transparentes avec votre pile vidéo

Connectez votre pile de modification en toute transparence grâce aux intégrations de ClickUp avec Adobe Premiere, Frame.io, Google Drive et d'autres outils que votre équipe utilise déjà

ClickUp se connecte de manière transparente à des outils tels qu'Adobe Premiere Pro, After Effects, Frame.io, Google Drive et bien d'autres encore, afin que l'ensemble de votre flux de travail de production reste connecté et efficace, sans avoir à passer d'une application à l'autre. Ces intégrations ClickUp facilitent le travail sur plusieurs plateformes sans interrompre votre flux créatif.

Vous pouvez synchroniser et modifier directement les fichiers et les ressources du projet, afin que tout le monde ait accès à la dernière version. L'automatisation permet également d'accélérer les processus. Par exemple, vous pouvez déclencher des tâches de révision dès qu'un nouveau brouillon est téléchargé, afin qu'aucune étape ne soit oubliée.

L'historique des versions, les commentaires et les approbations restent centralisés dans ClickUp, même lorsque vos flux de travail de création de contenu se trouvent sur d'autres plateformes.

📖 À lire également : Les meilleures plateformes de collaboration de contenu

Modèles de projet de production vidéo ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Lancez instantanément votre flux de travail avec le modèle de production vidéo de ClickUp, conçu pour structurer vos tournages, vos modifications et vos révisions du début à la fin

Commencez avec des bases solides grâce au modèle de production vidéo ClickUp, spécialement conçu pour les équipes médias. Tout y est mappé :

Checklists de préproduction (briefings, scripts, moodboards)

Planification de la production avec attribution des rôles et des dates d'échéance

Tâches de post-production pour la modification en cours, les voix off, les révisions et les téléchargements

Étiquettes de statut telles que « Besoin d'images », « Prêt pour révision » et « Publié » pour que personne ne soit dans le flou

Si vous diffusez des vidéos dans le cadre de campagnes plus importantes, utilisez le modèle de plan de marketing de contenu ClickUp pour aligner les échéanciers vidéo avec les articles de blog, les calendriers des réseaux sociaux et les lancements de publicités payantes.

Des environnements de travail spécifiques au marketing qui ont vraiment du sens

Unifiez vos équipes chargées du contenu, de la création et des médias dans l'environnement de travail Marketing de ClickUp, où les calendriers de campagne, les objectifs de performance et les ressources vidéo sont regroupés en un seul endroit

L'environnement de travail Marketing de ClickUp est conçu pour les créatifs et les spécialistes du marketing, afin que personne n'ait à simplifier son travail à l'excès pour rester aligné.

Vous pouvez afficher les échéanciers des campagnes à l'aide de diagrammes de Gantt pour une planification de haut niveau ou de tableaux Kanban pour l'exécution quotidienne. Cette solution est suffisamment flexible pour s'adapter au mode de travail naturel de votre équipe.

Vous pouvez également définir des objectifs et des OKR liés à des résultats concrets, tels que le nombre d'affichages, de prospects ou de conversions, afin que votre production créative reste en phase avec les performances.

🧠 Anecdote : Cartoon Network a doublé sa production en 50 % moins de temps en utilisant ClickUp pour ses flux de travail marketing.

Conseils pour une production vidéo marketing efficace

Voici des conseils éprouvés pour vous aider à créer des vidéos qui se démarquent et convertissent :

1. Commencez par la stratégie, pas par le style

Il est tentant de se lancer directement dans les idées visuelles et les effets, mais commencez toujours par vous poser les questions suivantes :

Quel est l'objectif de cette vidéo ?

Vous essayez de générer des prospects, d'instaurer la confiance ou d'encourager les inscriptions à vos produits ?

Ou peut-être qu'un modèle de publication sur les réseaux sociaux pourrait vous aider ?

Les réponses vous guideront dans toutes les étapes, de la rédaction du script et du ton à l'appel à l'action et au forfait de distribution.

2. Captez l'attention de votre public dès les 5 premières secondes

Les gens font défiler rapidement. Si votre vidéo ne capte pas immédiatement leur attention, vous les perdez. Commencez par un accroche captivante : une déclaration audacieuse, une statistique surprenante ou une question à laquelle votre public peut s'identifier. Évitez les longues introductions ou les logos de marque au début.

Tenez-vous en à un message central par vidéo. En règle générale :

Publicités sur les réseaux sociaux : 15 à 30 secondes

Vidéos explicatives sur les produits: 60 à 90 secondes

Témoignages ou analyses approfondies : 1 à 3 minutes

Si votre histoire nécessite plus de temps, envisagez de la diviser en plusieurs vidéos.

💡 Conseil de pro : Utilisez des sauts de montage, des mouvements, repérez les tendances au travail ou ajoutez des légendes dès le début pour retenir l'attention, en particulier pour le contenu vidéo destiné aux réseaux sociaux.

3. Écrivez comme vous parlez

Votre script doit ressembler à un discours humain, pas à une brochure. Évitez le jargon lorsque vous rédigez le script d'une vidéo. Faites des phrases courtes. Restez direct et conversationnel, surtout si une personne va présenter la vidéo devant la caméra.

💡 Conseil de pro : Lisez le script à voix haute. S'il vous semble peu naturel ou rigide, révisez-le.

4. Concevez vos vidéos pour un affichage sans son

Beaucoup de gens regardent des vidéos sans le son, en particulier sur mobile. Utilisez des légendes, du texte à l'écran et une narration visuelle pour vous assurer que votre message passe bien.

Dans le même temps, ne négligez pas l'audio : votre voix off, la musique de fond et les effets sonores restent importants pour les personnes qui regardent avec le son.

5. Montrez, ne vous contentez pas d'expliquer

Utilisez des visuels pour démontrer la valeur de votre produit. Ne vous contentez pas de dire que votre produit est facile à utiliser, montrez-le en action en temps réel.

Les preuves visuelles renforcent la crédibilité plus rapidement que les simples affirmations. Elles rendent également votre contenu plus mémorable.

6. Utilisez votre image de marque de manière subtile et intelligente

Votre logo n'a pas besoin d'être présent partout. Concentrez-vous plutôt sur le ton, les couleurs et le style de votre marque dans vos briefs créatifs. Laissez les spectateurs se connecter d'abord à l'histoire. Vous gagnerez ainsi davantage leur confiance tout en restant mémorable.

7. Terminez par un appel à l'action clair

Soyez clair et précis. Ne partez pas du principe que le public sait automatiquement ce qu'il doit faire. Chaque vidéo marketing doit inciter le spectateur à passer à l'action :

Visitez une page d'accueil

Inscrivez-vous pour un essai

Réservez une démonstration

Partager la vidéo

8. Testez différentes versions

Ne vous contentez pas d'une seule modification. Essayez différentes introductions, différents CTA ou différentes durées de vidéo, puis testez-les auprès de votre audience. Même de petits changements peuvent entraîner des gains de performance significatifs.

💡 Conseil de pro : Testez vos miniatures, légendes et accroches sur des plateformes telles que YouTube et Facebook Ads.

9. Optimisez pour chaque plateforme

Il n'existe pas de taille unique. Adaptez vos vidéos en fonction de leur lieu de diffusion :

Instagram Reels/TikTok : format vertical, rythme rapide, nombreux sous-titres

YouTube : format horizontal, valeur de production plus élevée, plus long

LinkedIn : ton professionnel, messages axés sur les avantages

Intégration d'e-mails : miniatures courtes, informatives et à lecture automatique

📖 À lire également : Astuces pour développer votre présence sur TikTok et rendre votre marque virale

Conseils d'expert sur la création de vidéos par Chris Cunningham, responsable du marketing sur les réseaux sociaux chez ClickUp.

Les meilleurs spécialistes du marketing vidéo ne sont pas seulement des éditeurs rapides, ce sont aussi des producteurs intelligents. Avec ClickUp, vous ne vous contentez pas de cliquer sur « publier ». Vous respectez tous les délais, vous faites passer le message et vous gardez une longueur d'avance.

Des briefs de préproduction aux commentaires post-lancement, tout est regroupé au même endroit, organisé, accessible et adapté au flux de travail de votre équipe.

Plus besoin de deviner qui fait quoi ou où en est un projet. Des échéanciers clairs, une collaboration fluide et moins de rushes de dernière minute.

ClickUp offre à votre équipe des tableaux de tâches personnalisés, des échéanciers dynamiques, des outils de révision et des mises à jour en temps réel, le tout sur une seule plateforme.

Que vous jongliez avec les commentaires des clients, gériez des ressources ou synchronisiez avec des éditeurs, ClickUp assure le bon déroulement de l'ensemble de votre pipeline de production.

Prêt à abandonner les outils dispersés et les transferts chaotiques ? Créez votre centre de production vidéo dans ClickUp.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp!