Exemples concrets de marketing B2B : des stratégies inspirantes pour la croissance de votre entreprise

Le marketing B2B a la réputation d'être aride, prévisible et, disons-le, un peu ennuyeux. Mais qu'en est-il réellement ? Les meilleurs spécialistes du marketing B2B font preuve d'autant d'audace et de créativité que leur travail dans le B2C.

L'époque où un site web bien conçu et une poignée de main suffisaient pour conclure une affaire est révolue. Aujourd'hui, vendre à des entreprises signifie comprendre des comités d'achat complexes, créer des cas d'utilisation détaillés pour mapper le parcours et les points faibles des clients, et utiliser les canaux numériques pour se démarquer. 📣

Dans cet article, nous allons nous pencher sur des exemples convaincants de marketing B2B qui montrent comment les entreprises relèvent ces défis pour stimuler leur croissance. 📊

Comprendre le marketing B2B

le marketing B2B, ou marketing interentreprises, consiste à promouvoir des produits ou des services d'une entreprise à une autre. *

Contrairement au marketing business-to-consumer (B2C), qui cible les consommateurs individuels, le marketing B2B se concentre sur l'établissement de relations et la résolution de problèmes organisationnels. Il implique des cycles de vente plus longs, plusieurs décideurs et des transactions de plus grande valeur.

Au lieu de publicités tape-à-l'œil ou d'achats impulsifs, le marketing B2B privilégie les connexions professionnelles, les solutions sur mesure et l'alignement stratégique.

Parmi les exemples, citons les plateformes SaaS, les services de conseil ou les partenariats dans la chaîne d'approvisionnement qui aident les entreprises à fonctionner plus efficacement.

🔍 Le saviez-vous ? En moyenne, les entreprises B2B consacrent 8,7 % de leur budget total au marketing, ce qui souligne son importance dans la croissance de l'entreprise et l'engagement des clients.

Types de marketing B2B

Les stratégies de marketing B2B varient en fonction des objectifs, des secteurs d'activité et des cibles. Voici quelques-unes des approches les plus efficaces :

*marketing de contenu : le partage de blogs, de livres blancs et de vidéos permet d'informer les clients potentiels et de les accompagner tout au long de leur processus décisionnel. Cela positionne votre entreprise comme un leader d'opinion et renforce la confiance

marketing de recommandation : *Encourager les recommandations crée un effet boule de neige, car les clients personnalisés sont plus enclins à faire confiance aux recommandations provenant de sources crédibles

Marketing d'évènement : Participer à des salons professionnels, organiser des webinaires ou assister à des conférences vous fournit l'occasion d'interagir directement avec des clients potentiels

*marketing d'influence : la collaboration avec des experts reconnus du secteur renforce votre crédibilité et élargit votre portée sur un marché spécifique. Leur soutien peut conférer une certaine autorité à votre marque et attirer le public adéquat

marketing basé sur les comptes (ABM) : *Adapter les efforts marketing aux comptes à forte valeur ajoutée permet de répondre aux défis et aux objectifs spécifiques des clients cibles afin de créer des relations plus solides et de générer des rendements plus élevés

*marketing par e-mail : susciter l'intérêt des prospects et des clients grâce à des messages personnalisés, des newsletters et des campagnes est un moyen rentable de nouer des relations à long terme

marketing sur les réseaux sociaux : *Connecter avec des professionnels, partager du contenu de leadership éclairé et renforcer votre présence en ligne grâce à des plateformes telles que LinkedIn et Twitter aide les Business à se développer

optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) : *L'optimisation du contenu et des sites web afin d'améliorer le classement dans les moteurs de recherche garantit que votre entreprise touche des clients potentiels lorsqu'ils recherchent activement des solutions

Publicité au coût par clic (PPC) : la diffusion d'annonces payantes sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux permet de cibler des secteurs d'activité ou des décideurs spécifiques, et d'obtenir des résultats rapides avec un retour sur investissement (ROI) mesurable

🤖⚡ De la planification des campagnes à la création de rapports, l'IA transforme le travail des spécialistes du marketing. La vidéo ci-dessus montre comment elle aide les équipes B2B à faire plus avec moins.

🔍 Le saviez-vous ? Environ 35 % des entreprises B2B gèrent leurs activités marketing en interne, préférant ainsi la maintenance du contrôle et tirer parti de leur expertise interne.

8 exemples inspirants de marketing B2B

Examinons de plus près huit campagnes marketing B2B remarquables et ce qui a assuré la réussite de chacune d'entre elles. 👀

ressources personnalisées et spécifiques à l'industrie de ClickUp*

Accédez au vaste référentiel de blogs de ClickUp sur divers sujets

Oubliez le stéréotype des publicités B2B boutonnées. ClickUp a adopté une approche axée sur les créateurs, en empruntant le meilleur des stratégies B2C : vidéos courtes sur TikTok et Instagram, narration basée sur des mèmes et sketchs très partageables sur les « difficultés de travail » afin de se démarquer dans les flux et les discussions que la plupart des entreprises SaaS ne peuvent pas atteindre.

Ces campagnes ne se sont pas contentées de divertir ; elles ont renforcé la notoriété de la marque et développé le pipeline en organisant des réunions avec le public là où il passe réellement son temps. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c'est la manière dont ClickUp a su associer des tactiques sociales virales à un discours produit fort : chaque vidéo renvoyait à la promesse de la plateforme de mettre fin au chaos au travail.

Et le plus impressionnant ? L'équipe a utilisé ClickUp pour gérer l'ensemble du moteur de contenu. Les scripts étaient stockés dans document, les calendriers de contenu dans ClickUp Calendar, les dépendances suivies dans tâches ClickUp et les performances mesurées dans tableaux de bord. Avec ClickUp Brain, les spécialistes du marketing rédigent des légendes, testent différentes variantes de titres et génèrent même des hashtags directement dans le flux. Ces fonctionnalités reflètent une évolution plus large dans la manière dont les outils de rédaction basés sur l'IA sont intégrés dans les flux de travail marketing, permettant aux équipes d'accélérer la création de contenu tout en conservant la cohérence des messages.

Cette méta-approche, qui consiste à mener des actions marketing au sein même du produit, s'est avérée à la fois authentique et incroyablement efficace.

📌 Élément de clé :

Campagnes de type « créateur » sur TikTok et Instagram qui ont humanisé le marketing B2B

L'accent mis sur les difficultés de travail auxquelles tout le monde peut s'identifier a donné lieu à des sketchs viraux et partageables

Flux de travail en coulisses entièrement optimisé par ClickUp (Docs, tableaux de bord, automatisations, Brain IA)

🧐 Ce qui a fonctionné : ClickUp a rendu le marketing B2B addictif en misant sur un humour accessible et une narration de type créateur. Au lieu de mettre directement en avant ses fonctionnalités, l'équipe a exploité des moments universels sur le lieu de travail qui ont généré de nombreuses affichages et partages, tout en faisant subtilement référence au chaos lié à la productivité (le problème précis que ClickUp résout).

Ils parlent, mais ne disent rien #chefdeprojet #entreprise #vieenentreprise #9à5 #manager #gestion #leadership

Ce sketch sur le chaos des gestionnaires de projet montre comment 30 secondes de rire peuvent générer des millions d'impressions et susciter des discussions qu'un livre blanc ne pourrait jamais susciter.

Réunion RH Je ne pourrai jamais oublier #humourd'entreprise #humourdebureau

En parodiant la culture d'entreprise, cette vidéo prouve que le B2B peut occuper les mêmes espaces sociaux que le B2C et remporter un franc succès grâce à un humour immédiatement partageable.

🎯 À retenir : Inspirez-vous des stratégies marketing grand public pour dynamiser votre marketing B2B. Associez un contenu divertissant à des descriptions claires de vos produits, et utilisez les mêmes outils que ceux que vous promouvez pour rendre votre histoire plus crédible.

📖 À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

2. Le mouvement du marketing entrant de HubSpot

via HubSpot Academy

HubSpot a introduit la méthodologie inbound en mettant l'accent sur le contenu éducatif. La campagne a attiré les entreprises en proposant des ressources gratuites telles que des cours, des guides, des webinaires et des articles de blog traitant des défis marketing courants.

📌 Élément de clé :

Des ressources de grande valeur qui ont permis de résoudre des problèmes concrets

Outils pratiques, notamment des modèles et des analyses, pour les spécialistes du marketing

Une attention constante portée aux besoins du public plutôt qu'à la promotion des produits

🧐 Ce qui a travaillé : HubSpot a démontré son expertise en résolvant les problèmes de son public avant de promouvoir sa plateforme. Cette approche a permis aux entreprises de considérer HubSpot comme un partenaire précieux pour leur croissance.

🎯 À retenir : Créer du contenu éducatif qui répond aux préoccupations de votre public peut vous aider à établir une relation de confiance durable et à asseoir votre autorité.

*campagne « Experience entreprise » d'Adobe

via The Rolling Notes

Adobe a lancé une campagne publicitaire programmatique pour mettre en avant la puissance de l'automatisation et de l'IA d' s dans la publicité numérique. La campagne a utilisé des données en temps réel pour diffuser des publicités personnalisées adaptées au comportement du public. Des créations dynamiques ont ajusté les messages en fonction des interactions des utilisateurs, démontrant ainsi la capacité d'Adobe à optimiser les performances publicitaires à grande échelle.

📌 Élément de clé :

Des publicités programmatiques basées sur l'IA qui s'adaptent au comportement de l'audience

Une approche axée sur les données pour améliorer la cible publicitaire et l'engagement

Intégration transparente de l'automatisation et de la créativité dans le marketing

🧐 Ce qui a fonctionné : Adobe a prouvé que la publicité automatisée et basée sur les données améliore la personnalisation et l'efficacité sans sacrifier la créativité.

🎯 À retenir : tirer parti de l'automatisation du marketing basée sur l'IA d' permet d'affiner la cible publicitaire, d'améliorer l'engagement et de maximiser l'impact marketing.

🧠 Anecdote amusante : les podcasts ne servent pas uniquement à divertir. De plus en plus d'entreprises B2B (comme Slack) se lancent dans l'aventure des podcasts afin de créer une connexion avec leur public de manière plus personnelle et de discussion.

📖 À lire également : Les meilleurs outils logiciels d'automatisation du marketing

4. Campagne « Trailblazer » de Salesforce

via Salesforce

Salesforce a rendu hommage à ses utilisateurs en tant qu'innovateurs à travers la campagne « Trailblazer ». Cette initiative a mis en avant les réussites de ses clients, soulignant la manière dont ils ont contribué à la transformation du secteur grâce à la plateforme Salesforce.

📌 Éléments clés :

Des témoignages clients personnalisés qui ont humanisé la marque

Zoom sur la manière dont Salesforce a favorisé l'innovation

Contenu visuel et écrit mettant en avant les réalisations des utilisateurs

ce qui a travaillé : *Salesforce a mis ses clients personnalisés à l'honneur, créant ainsi une communauté de fidèles défenseurs tout en renforçant sa réputation d'outil de croissance.

🎯 À retenir : Célébrer la réussite de vos clients humanise votre marque et incite les utilisateurs potentiels à faire confiance à votre produit.

🧠 Anecdote : La plus ancienne utilisation connue des livres blancs dans le marketing B2B remonte au début des années 1900, lorsque le gouvernement britannique les a popularisés en tant que documents d'information destinés à persuader les décideurs politiques.

5. Études de cas Shopify

via Shopify

Shopify a séduit les entreprises à forte croissance grâce à des études de cas détaillées. Ces témoignages ont montré comment la plateforme a aidé les marques à développer leurs activités tout en assurant leur maintenance et leur rentabilité.

📌 Élément de clé :

Histoires de réussite fonctionnelles mettant en évidence des entreprises ambitieuses et renommées

Preuve évidente de l'évolutivité grâce à des résultats mesurables

Des messages en phase avec les objectifs des entreprises axées sur la croissance

*ce qui a travaillé : En mettant l'accent sur des résultats prouvés, la campagne s'est avérée très pertinente et convaincante pour les entreprises à la recherche de résultats similaires.

🎯 À retenir : Mettre en avant des résultats concrets à travers des études de cas renforce la crédibilité et incite les entreprises à passer à l'action.

6. Campagne « The Network. Intuitive » de Cisco

via Cisco

Cisco a présenté le réseau basé sur l'intention à travers la campagne « The Network. Intuitive. », mettant en avant des solutions basées sur l'IA qui apprennent, s'adaptent et assurent la sécurité des réseaux en temps réel. La campagne a utilisé des images interactives en 3D des produits, des tableaux comparatifs avec la concurrence et un conseiller en préparation à l'ADN pour susciter l'intérêt des entreprises et démontrer les capacités du réseau.

📌 Élément de clé :

Des démonstrations interactives qui clarifient des concepts complexes

Études de cas réels montrant comment des Business ont amélioré leur efficacité

Des messages en phase avec la demande croissante d'outils d'IA

ce qui a travaillé : *Cisco a simplifié les concepts techniques, les rendant accessibles et attrayants tout en renforçant sa position de leader en matière d'innovation.

🎯 À retenir : La création de contenu interactif avec des Messages simplifiés démystifie les solutions complexes et renforce l'engagement.

🔍 Le saviez-vous ? Selon le Content Marketing Institute : 50 % des Teams B2B externalisent au moins une tâche de marketing de contenu

Pour les entreprises de plus de 1 000 employés , ce chiffre grimpe à 75 %

84 % des personnes qui externalisent font appel à une aide externe pour la création de contenu

Les entreprises de taille moyenne externalisent à 54 %, tandis que les petites entreprises s'établissent à 37 %

7. Campagne « In It Together » de LinkedIn

via LinkedIn

LinkedIn rend hommage aux professionnels qui développent leur entreprise grâce à sa plateforme. La campagne comprenait des témoignages alliant émotion et exemples concrets de réussite.

📌 Élément de clé :

Témoignages de professionnels ayant réussi à développer leur activité et à renforcer leur collaboration

Messages qui ont renforcé la valeur de LinkedIn pour le développement de carrière

L'accent mis sur la communauté et la progression partagée

🧐 Ce qui a fonctionné : La campagne a inspiré confiance en présentant des exemples de réussite auxquels le public pouvait s'identifier, tout en soulignant le rôle de LinkedIn dans la création de connexions.

🎯 À retenir : Combiner un récit émotionnel et une valeur pratique permet de créer une connexion profonde avec votre public.

🔍 Le saviez-vous ? 65 % des acheteurs B2B trouvent que les contenus courts, tels que les articles de blog et les infographies, sont les plus attrayants, ce qui souligne la valeur d'informations concises et faciles à assimiler.

8. Campagne « Second Act » de Mailchimp

via Mailchimp

Mailchimp a lancé « Second Act », une série de contenu célébrant les entrepreneurs qui se sont lancés dans de nouvelles entreprises sur le tard. En partenariat avec VICE Media, la campagne a mis en avant des histoires inspirantes de résilience et de réinvention. Chaque épisode suivait un propriétaire différent, montrant les défis auxquels il était confronté et les stratégies qu'il avait utilisées pour construire quelque chose de nouveau.

📌 Élément de clé :

Des histoires réelles qui ont trouvé un écho auprès des entrepreneurs en herbe

Un partenariat médiatique qui a élargi la portée et renforcé la crédibilité

Messages en phase avec les valeurs et la mission de la marque Mailchimp

ce qui a travaillé : *Mailchimp a établi une connexion personnelle avec les propriétaires d'entreprise, en utilisant le storytelling pour inspirer et susciter l'intérêt.

🎯 À retenir : Le partage d'exemples de réussite réels renforce la crédibilité de votre marque et favorise des connexions plus profondes avec votre public.

💡 Conseil de pro : personnalisez les modèles de forfaits marketing en fonction des objectifs de votre marque. Ces modèles peuvent être facilement adaptés aux objectifs, au budget et au public de votre entreprise, garantissant ainsi une approche pertinente.

comment appliquer ces exemples à vos campagnes B2B*

Un marketing B2B efficace nécessite plus que des idées audacieuses, il nécessite une exécution sans faille. C'est là que ClickUp entre en jeu. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, elle aide les Teams à réduire la prolifération des outils en unifiant la planification des campagnes, la création de contenu, les lancements et le suivi des performances sur une seule plateforme. Grâce à ClickUp pour le marketing, les Teams de direction (y compris la nôtre) transforment la stratégie en résultats mesurables avec rapidité et précision. 📈

1. Commencez par un brief clair et des objectifs alignés

Toute grande campagne commence par une harmonisation. Recueillez les demandes de campagne via les formulaires ClickUp, puis transformez-les en tâches ClickUp exploitables avec des propriétaires, des budgets et des délais.

Organisez vos campagnes à l'aide de tâches ClickUp

Utilisez ClickUp Objectifs pour définir des résultats, comme 1 000 prospects qualifiés en un trimestre, et les diviser en jalons que toute votre équipe peut suivre en temps réel.

Créez des objectifs ClickUp pour les aligner sur votre forfait marketing

📌 Pourquoi est-ce important ? Les objectifs transforment des idées vagues en indicateurs qui intéressent réellement votre équipe de direction : pipeline, chiffre d'affaires et retour sur investissement.

➡️ Appuyez-vous sur des preuves : partagez des études de cas, des témoignages ou des visuels avant/après qui montrent comment votre produit réduit les temps de réponse, augmente les conversions ou réduit les coûts.

🔍 Le saviez-vous ? Aux États-Unis, 66 % des acheteurs B2B découvrent des produits grâce aux résultats de recherche sur Internet, ce qui souligne le rôle essentiel d'une forte visibilité en ligne et du référencement naturel (SEO) dans les stratégies marketing.

2. Créez un calendrier de contenu qui travaille comme une salle de rédaction

La cohérence inspire confiance. Utilisez le calendrier ClickUp ou le modèle de calendrier de contenu LinkedIn ClickUp pour planifier vos campagnes plusieurs semaines à l'avance. Les calendriers efficaces fonctionnent mieux lorsqu'ils sont associés à des modèles de forfaits de communication structurés, qui garantissent la cohérence des messages sur tous les canaux et auprès de toutes les parties prenantes dès le premier jour.

Affectez des rédacteurs, des designers et des responsables des réseaux sociaux directement à partir du calendrier, et suivez les mises à jour sans avoir à échanger une multitude d'e-mails.

📌 Pourquoi est-ce important ? Un calendrier de type salle de rédaction garantit que votre marque se présente avec un contenu régulier et de grande valeur, que ce soit sur LinkedIn, TikTok ou Reddit. Des modèles de calendrier de contenu bien conçus rendent cette structure reproductible, aidant les équipes à attribuer la propriété, à suivre les mises en forme et à maintenir un rythme de publication à grande échelle. Reddit.

➡️ Ajoutez de la valeur : associez votre calendrier à des ressources interactives, telles que des calculateurs de retour sur investissement, des checklist ou des modèles que votre public peut personnaliser. Ces ressources vous permettent de gagner la confiance de vos prospects tout en les faisant progresser dans l'entonnoir de conversion.

🧠 Anecdote : le magazine de John Deere publié en 1895, The Furrow , est l'un des premiers exemples de marketing de contenu B2B.

3. Créez du contenu de manière collaborative et plus rapide grâce à l'IA

La collaboration favorise l'exécution. ClickUp Discuter offre à votre équipe un espace pour des mises à jour rapides, des brainstormings et des commentaires sur les campagnes. Utilisez les publications pour épingler les annonces importantes, telles que les directives créatives ou les récapitulatifs de campagne, afin que rien ne se perde dans le défilement.

ClickUp Discuter pour collaborer et trouver des idées avec votre équipe

Dans ClickUp Documents, les membres d'une équipe peuvent coéditer du contenu en temps réel, laisser des commentaires qui deviennent instantanément des tâches et étiqueter les parties prenantes pour obtenir leur avis. Cela permet de structurer la collaboration sans avoir recours à d'interminables chaînes d'e-mail ou à des échanges incessants sur Slack.

Passez en revue les projets, ajoutez des commentaires et conservez tous les commentaires en connexion et organisés avec ClickUp Document

Pendant les réunions, l'assistant de prise de notes ClickUp AI Notetaker capture automatiquement les discussions, les transforme en notes structurées et attribue des tâches de suivi. Personne ne repart sans savoir ce qui a été décidé.

📌 Pourquoi est-ce important ? Lorsque la communication, les commentaires et les décisions sont centralisés dans votre environnement de travail, votre équipe passe moins de temps à rechercher des mises à jour et plus de temps à faire avancer les campagnes.

➡️ Développez votre leadership éclairé : utilisez Documents pour co-auteur des livres blancs, des rapports ou des séries d'articles de blog avec des experts internes ou des partenaires externes, afin de positionner votre marque comme une voix fiable dans votre secteur.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les chats, les documents, etc., tout en assurant la maintenance du contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

Une fois que l'équipe est alignée, passez à la création. Rédigez vos contenus dans ClickUp Documents, où les plans approuvés sont déjà en place. Boostez votre production avec ClickUp Brain, qui peut générer des textes publicitaires, des plans de blogs ou des brouillons de légendes en quelques secondes.

ClickUp Brain peut créer des idées de campagnes B2B attrayantes et aider à générer du contenu

Avec ClickUp Brain Max, vous pouvez capturer vos idées à la volée grâce à la fonction de reconnaissance vocale et les convertir instantanément en tâches ou en brouillons de contenu. Et avec ClickUp Clip, vous pouvez enregistrer des présentations rapides ou concevoir des vidéos de commentaires pour accélérer les révisions.

Les spécialistes du marketing s'appuient également sur les priorités des tâches pour s'assurer que les livrables urgents (comme une vidéo TikTok de dernière minute ou un dossier exécutif) ne se perdent pas parmi les tâches routinières. Grâce aux champs personnalisés, vous pouvez suivre les budgets des campagnes, les types de contenu, les personas cibles ou les étapes du funnel directement sur chaque tâche, afin que chaque ressource dispose du contexte dont elle a besoin.

➡️ Étendez-vous au storytelling social : utilisez Brain pour suggérer des légendes TikTok, des variantes de publicités LinkedIn ou des réponses Reddit AMA qui restent cohérentes avec le ton de votre marque.

📌 Pourquoi est-ce important ? Brain, Brain Max et Clip aident votre équipe à créer plus rapidement sans perdre le contexte, transformant ainsi les idées en campagnes abouties en moins de temps.

💡 Conseil de pro : améliorez votre référencement naturel (SEO) en utilisant l'IA dans votre marketing de contenu. Laissez ces outils optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche en vous suggérant des améliorations de mots-clés, des méta descriptions et une meilleure structure de contenu.

5. Lancez des campagnes et engagez les communautés là où elles se trouvent

C'est dans l'exécution que les campagnes gagnent ou perdent. Forfait visuellement vos grands lancements avec ClickUp Tableaux blancs, puis transférez directement vos idées dans tâches. Utilisez Task dépendances pour vous assurer que rien ne soit mis en ligne trop tôt, exemple en verrouillant l'e-mail d'invitation au webinaire jusqu'à ce que la page d'accueil soit approuvée.

Forfait visuellement vos stratégies de campagne et vos flux de travail à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Les automatisations ClickUp assurent le flux du travail : mettez à jour le statut des tâches lorsque des ressources sont téléchargées, déclenchez des suivis lorsque les prospects répondent ou alertez l'équipe lorsque des jalons sont franchis. Dans les campagnes B2B modernes, une automatisation efficace est la clé de voûte d'une exécution à grande échelle, et le meilleur logiciel d'automatisation du marketing étend cette efficacité à l'ensemble du funnel, de la maturation des prospects à la communication des rapports.

📌 Pourquoi est-ce important ? Les communautés telles que LinkedIn ou Reddit attendent un engagement authentique. En libérant votre équipe des tâches d'administrateur répétitives, vous lui donnez plus de temps pour participer à des discussions, organiser des AMA et répondre en temps réel.

🧠 Anecdote amusante : contrairement aux publicités Google payantes qui cessent de fonctionner une fois la campagne terminée, le contenu B2B peut rester en ligne indéfiniment, générant continuellement des prospects et renforçant la confiance.

6. Mesurez l'impact et réutilisez les succès

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre en temps réel les indicateurs clés de performance (KPI) sur tous les canaux : CTR, inscriptions, prospects ou coût par acquisition. Partagez les tableaux de bord avec les parties prenantes au lieu de passer des heures à créer des présentations PowerPoint.

Obtenez des informations en temps réel sur les performances de vos campagnes grâce aux tableaux de bord ClickUp

Réutilisez ensuite les ressources les plus performantes : transformez un webinaire en clips LinkedIn, une session AMA Reddit en blog ou un sketch TikTok en introduction d'e-mail. Mappez ce processus de réutilisation dans ClickUp afin que chaque campagne génère plusieurs ressources.

📌 Pourquoi est-ce important ? Mesurer le retour sur investissement permet de maintenir l'engagement des dirigeants. La réutilisation prolonge la durée de vie (et le retour sur investissement) de chaque idée.

💡 Conseil de pro : exploitez les données pour une allocation plus intelligente des ressources. Utilisez les informations tirées des données pour allouer vos ressources aux campagnes qui ont historiquement démontré un fort retour sur investissement, rendant ainsi vos dépenses marketing plus efficaces.

marketing synchronisé avec ClickUp*

Un marketing efficace ne repose pas uniquement sur la créativité, mais aussi sur l'exécution. L'exécution est plus facile lorsque tout est regroupé sur une seule plateforme.

ClickUp rassemble le contenu, la collaboration, les données et l'automatisation en un seul endroit, permettant aux équipes marketing de rester organisées, agiles et alignées.

De la définition de paramètres clairs à la génération d'idées grâce à l'IA, ClickUp vous aide à mieux forfaiter, à suivre plus intelligemment et à commercialiser plus efficacement.

Prêt à donner vie à votre prochaine campagne ? Inscrivez-vous à ClickUp et commencez à synchroniser vos actions marketing. 🎨