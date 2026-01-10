Les 12 meilleurs générateurs d'images IA en 2026

La génération d'images par IA est en train de transformer la façon dont nous créons des visuels, en particulier pour les supports marketing, le design et le divertissement.

Ces outils permettent à tout le monde, qu'il s'agisse de professionnels ou d'amateurs, de transformer rapidement des idées ébauchées en images de haute qualité.

Vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle pour créer des publications sur les réseaux sociaux, des images de campagne publicitaire, des conceptions de produits en 3D ou des illustrations pour des livres ? Il vous suffit d'une description détaillée ou d'une simple image de référence pour obtenir un résultat exceptionnel.

Dans cet article, je vais partager les 12 meilleurs générateurs d'images basés sur l'IA pour créer des images visuellement époustouflantes.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici une liste des meilleurs générateurs d'images IA disponibles à l'heure actuelle : Adobe Firefly : Idéal pour créer des images photoréalistes DALL-E 3 : Idéal pour créer des images à partir de texte Canva : Idéal pour visualiser des produits ou des croquis Midjourney : Idéal pour créer des variantes d'images Ideogram : Idéal pour créer des images personnalisées WOMBO Dream : Idéal pour créer des images abstraites DreamStudio : Idéal pour créer des visuels de haute qualité Meta IA : Idéal pour générer des photos de banque d'images Stable Diffusion : Idéal pour générer des images dans des styles variés Leonardo IA : Idéal pour la conception de portraits Craiyon : Idéal pour créer des illustrations simples

Que faut-il rechercher dans les générateurs d'images IA ?

Le facteur le plus important à prendre en compte lors du choix d'un générateur d'images IA est la fidélité entre l'invite et l'image, ou l'alignement de l'invite. Cela fait référence à la précision avec laquelle l'outil IA interprète votre texte et le traduit en résultat visuel souhaité.

Évaluez donc plusieurs outils pour voir lequel est capable de traiter des descriptions complexes et de créer les meilleures images générées par l'IA.

Au-delà de l'alignement des invites, plusieurs autres facteurs essentiels doivent être pris en compte lors de la sélection de l'outil adapté pour générer des images par IA.

Parmi ceux-ci, on trouve : 🖼️ Haute résolution : Assurez-vous que les générateurs IA créent des images nettes et de haute qualité que vous pouvez facilement imprimer ou redimensionner

🎨 Styles artistiques variés : Optez pour des outils capables de concevoir une grande variété d'images, telles que des designs abstraits, des images réalistes ou artistiques, des illustrations, des storyboards et des bandes dessinées

✏️ Personnalisation et branding faciles : L'outil doit vous permettre de modifier les visuels générés par l'IA et d'y ajouter des logos, des filigranes ou d'autres éléments de branding.

🧠 Affinage des instructions : Recherchez des générateurs d'images IA qui offrent l'assistance pour affiner facilement les instructions ou ajouter des images de référence pour obtenir les meilleurs visuels

🛠️ Fonctionnalités de conception avancées : Le meilleur générateur d'images basé sur l'IA doit également offrir des fonctionnalités de conception supplémentaires telles que la conception 3D, la création de multiples variantes d'une même image et l'application du style d'une image à une autre

💰 Coût et accessibilité : L'outil doit proposer des versions gratuites ou d'essai afin que les utilisateurs puissent le tester avant de s'engager dans un abonnement payant

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les 12 meilleurs générateurs d'images basés sur l'IA

Après des tests et des recherches approfondis, l'équipe ClickUp et moi-même avons sélectionné les meilleurs générateurs d'images IA pour 2025. Ces outils vous permettent d'avoir un artiste personnel à portée de main.

Que vous soyez un pro ou un débutant, ils vous permettent de créer des images géniales rapidement, facilement et de manière ludique !

Générer des images avec ClickUp Créez des images très spécifiques avec des éléments de marque et des couleurs personnalisés via ClickUp Brain

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp vous permet de créer des images IA à l'aide de ClickUp Brain, son puissant assistant IA.

Il m'a suffi d'ajouter une description détaillée pour que mon image soit prête en quelques secondes. Cela permet de mieux visualiser les idées et de les concrétiser plus rapidement.

Brain MAX, l'assistant de bureau alimenté par l'IA de ClickUp, va encore plus loin.

Au lieu de taper des instructions détaillées, vous pouvez simplement décrire à voix haute l'image que vous souhaitez via Talk to Text, qu'il s'agisse d'un concept pour une présentation, d'un croquis rapide pour un projet ou d'une illustration créative pour les réseaux sociaux.

Brain MAX capture instantanément vos idées exprimées à voix haute, affine l'invite et génère des images de haute qualité en quelques secondes. Cette approche sans intervention manuelle vous fait non seulement gagner du temps, mais laisse également libre cours à votre créativité, ce qui rend plus facile que jamais la concrétisation de vos idées visuelles sans interrompre votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Améliorez instantanément vos textes grâce à des suggestions alimentées par l'IA pour un contenu clair et professionnel

Créez automatiquement des résumés et des éléments à mener pour rester organisé et concentré

Traduisez un texte et vérifiez facilement la grammaire, l'orthographe et la ponctuation

Collaborez en temps réel ou de manière asynchrone à l'aide de tableaux blancs numériques

Optimisez votre processus grâce à des flux de travail et des modèles personnalisables

Limites de ClickUp

La génération d'images par IA sur Tableaux blancs n'est pas encore disponible sur mobile

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En mettant en place un cadre permettant de définir et de structurer les objectifs et les résultats, les équipes à distance sont en mesure de comprendre les attentes et de fournir des mises à jour de statut en toute fluidité. Le brainstorming à l'aide de tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc., se fait de manière très fluide.

ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En mettant en place un cadre permettant de définir et de structurer les objectifs et les résultats, les équipes à distance sont en mesure de comprendre les attentes et de fournir des mises à jour de statut en toute fluidité. Le brainstorming à l'aide de tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc., se fait de manière très fluide.

2. Adobe Firefly (Idéal pour créer des images photoréalistes)

via Adobe Firefly

Adobe Firefly est un outil d'IA générative intégré à Creative Cloud d'Adobe, qui comprend des applications telles que Photoshop et Illustrator. Il permet de convertir des invites de texte en images de styles variés, notamment abstraites, en portrait et en paysage.

Je peux fournir une référence pour le style de l'image, et l'outil appliquera des effets de texte et des textures uniques à n'importe quelle image, à partir d'une simple invite textuelle. Sa fonctionnalité Generative Fill m'aide à supprimer ou à ajouter des objets à un visuel existant, pour obtenir une image photoréaliste. Firefly permet également d'enregistrer les créations IA sous forme de modèles modifiables, ce qui facilite la gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Firefly

Obtenez des illustrations générées par IA de haute qualité, avec une résolution pouvant atteindre 2K, en échange de crédits supplémentaires

Créez des designs vectoriels (composés de formes géométriques) avec de multiples variations de couleurs

Redimensionnez vos images et comblez naturellement l'espace supplémentaire grâce à la fonctionnalité Generative Extend

Créez des vidéos à partir de suggestions de texte (actuellement en version bêta)

Limites d'Adobe Firefly

La qualité peut baisser après plusieurs essais, et les images peuvent parfois paraître déformées ou incohérentes

Tarifs d'Adobe Firefly

Free

4,99 $/mois pour 100 crédits

Évaluations et avis sur Adobe Firefly

G2 : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Adobe Firefly ?

Ma fonctionnalité préférée est la possibilité de charger des images de référence pour créer des effets ou des éléments destinés à une composition composite, afin de créer des œuvres d'art nouvelles et originales ! L'intégration de la plateforme dans mon flux de travail se fait sans effort.

Ma fonctionnalité préférée est la possibilité de charger des images de référence pour créer des effets ou des éléments destinés à une composition composite, afin de créer des œuvres d'art nouvelles et originales ! L'intégration de la plateforme dans mon flux de travail se fait sans effort.

3. DALL-E 3 (Idéal pour créer des images à partir de texte)

DALL-E 3 est un générateur d'images à partir de texte développé par OpenAI. Il est intégré nativement à ChatGPT et fonctionne efficacement pour les utilisateurs familiarisés avec ChatGPT. J'apprécie la façon dont il ajoute des textures vivantes, des effets de lumière et des détails complexes pour créer des visuels plus soignés et plus nets.

L'une des meilleures fonctionnalités de DALL-E 3 est qu'il génère du texte précis et lisible à l'intérieur des images. Vous pouvez également l'utiliser pour modifier certaines parties d'une image existante. Il permet d'affiner, de remplacer ou d'ajouter des éléments à une scène tout en conservant la cohérence avec le design d'origine. Cependant, vous ne pouvez créer que deux images par jour avec le forfait Free de ChatGPT.

Les 3 meilleures fonctionnalités de DALL-E

Créez des affiches, des bannières, des mèmes ou d'autres créations nécessitant du texte

Spécifiez des styles artistiques couvrant l'intervalle allant du photoréalisme à l'impressionnisme, en passant par le dessin animé ou l'esthétique futuriste

Concevez des images comportant des scènes très complexes, plusieurs caractères, des arrière-plans détaillés et des relations complexes

Limites de DALL-E 3

Génère une image à la fois avec des formats d'image limités et des détails humains imparfaits

Tarifs de DALL-E 3

Free

ChatGPT Plus : 20 $/mois

Évaluations et avis sur DALL-E 3

Pas assez d'avis

✨ Anecdote : Le nom « Dall-E » est une combinaison de Salvador Dalí, un artiste espagnol de renom, et de WALL-E, le célèbre robot de Pixar. Il symbolise la fusion entre créativité et technologie.

🎯En savoir plus : Plus de 30 invitations pour DALL·E 3 afin de créer des visuels époustouflants

4. Canva (Idéal pour visualiser des produits ou des croquis)

via Canva

Le générateur d'images IA en ligne de Canva est un outil convivial pour les débutants qui vous permet de visualiser vos croquis et vos idées de produits. Il vous suffit d'ajouter votre texte et de choisir un style, comme Aquarelle, Cinématographique, Néon, Crayon de couleur ou Retrowave, et Canva créera une image pour vous.

L'une de ses fonctionnalités phares est la suggestion, basée sur l'IA, de combinaisons de polices de caractère et de palettes de couleurs, proposées automatiquement en fonction de votre thème de conception, ce qui facilite le processus créatif.

Ce que j'apprécie le plus chez Canva, c'est qu'il intègre différents générateurs d'art IA au sein de l'application. Pour stimuler votre créativité, explorez Magic Media de Canva, Dream Lab de Leonardo.AI, Dall-E d'OpenAI ou Imagen de Google Cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Créez des modèles entièrement personnalisés à partir de vos invitations et de vos instructions avec Magic Design

Créez des images à partir de descriptions de textes en effectuant la sélection de styles artistiques à l'aide de l'outil d'IA « Text to Image »

Générez rapidement du contenu court généré par l'IA, comme des titres et des légendes pour vos images, avec Magic Write

Peaufinez facilement les images générées par l'IA à l'aide d'icônes et d'illustrations pour perfectionner votre design au sein même de la plateforme

Limites de Canva

Il offre moins de variations de style et de fonctionnalités que certains autres générateurs d'images IA

Tarifs de Canva

Free (jusqu'à 50 images générées)

Pro : 15 $ par mois

Teams : 10 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Canva

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

G2 : 4,7/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs de Canva ?

Canva est mon application préférée pour tout ce qui touche au design. Je l'ai utilisée pour créer des logos, des cartes de visite, des miniatures YouTube et même pour fusionner des vidéos. J'adore le fait qu'elle s'adresse à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau. Son utilisation ne nécessite pas beaucoup de compétences techniques. Son intégration avec différents Outils d'IA la rend désormais encore plus intéressante, et c'est un peu comme un guichet unique pour tout. J'adore Canva et je continuerai à l'utiliser et à le recommander autour de moi.

Canva est mon application préférée pour tout ce qui touche au design. Je l'ai utilisée pour créer des logos, des cartes de visite, des miniatures YouTube et même pour fusionner des vidéos. J'adore le fait qu'elle s'adresse à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau. Son utilisation ne nécessite pas beaucoup de compétences techniques. Son intégration avec différents Outils d'IA la rend désormais encore plus intéressante, et c'est un peu comme un guichet unique pour tout. J'adore Canva et je continuerai à l'utiliser et à le recommander autour de moi.

📮ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent l'IA principalement pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là qu'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, s'avère indispensable : il vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas à expliquer clairement un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de votre description. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, de visualiser et d'exécuter plus rapidement !

5. Midjourney (Idéal pour créer des variantes d'images)

via Midjourney

Midjourney est un autre générateur d'images IA très apprécié des artistes et des graphistes pour créer des images photoréalistes à partir de textes. Il fonctionne via Discord, où vous pouvez ajuster vos invitations et obtenir plusieurs variantes du résultat.

Le plus intéressant, c'est que je peux définir des paramètres par défaut pour toutes les invitations Midjourney afin d'ajuster le format, le style, la variété des images ou la vitesse de génération. Bien que MidJourney soit en train de passer à une interface web, il est encore en version alpha et n'est accessible qu'à certains utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Choisissez parmi différents modèles d'IA, notamment V6 et Niji, pour créer divers styles artistiques

Générez des images haute résolution avec des paramètres réglables pour la luminosité, le contraste et la saturation

Téléchargez, organisez et filtrez vos images à l'aide de l'onglet « Archive ».

Bénéficiez de droits d'utilisation commerciale, de fonctionnalités de création privées et de ressources communautaires pour trouver l'inspiration

Limites de Midjourney

L'interface de Discord est complexe pour les débutants, et les canaux publics peuvent nuire à la confidentialité

Tarifs de Midjourney

Forfait de base : 10 $/mois

Forfait Standard : 30 $/mois

Pro : 60 $/mois

Mega : 120 $/mois

Évaluations et avis sur Midjourney

G2 : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Midjourney ?

Midjourney produit systématiquement des images haute résolution visuellement époustouflantes qui dépassent souvent les attentes en termes de détails et de qualité. Sa capacité à interpréter les invites de manière créative en fait un outil fantastique pour le concept art, les moodboards et les designs expérimentaux. La principale limite de Midjourney est son manque d'intégration avec d'autres logiciels de conception, ce qui peut ralentir les flux de travail. Il nécessite des étapes supplémentaires pour exporter et importer des images dans des outils comme Photoshop en vue de modifications en cours, ce qui peut perturber le flux créatif.

Midjourney produit systématiquement des images haute résolution visuellement époustouflantes qui dépassent souvent les attentes en termes de détails et de qualité. Sa capacité à interpréter les invites de manière créative en fait un outil fantastique pour le concept art, les moodboards et les designs expérimentaux. La principale limite de Midjourney est son manque d'intégration avec d'autres logiciels de conception, ce qui peut ralentir les flux de travail. Il nécessite des étapes supplémentaires pour exporter et importer des images dans des outils comme Photoshop en vue de modifications en cours, ce qui peut perturber le flux créatif.

📖 En savoir plus : Les meilleures alternatives et concurrents de Midjourney pour la génération d'images par IA

6. Ideogram (Idéal pour créer des images personnalisées)

via Ideogram

Ideogram est un autre générateur d'images IA adapté aux débutants qui crée des photos de haute qualité à partir des données fournies par l'utilisateur. Vous pouvez sélectionner une palette de couleurs personnalisée pour vous assurer que toutes les créations IA respectent les directives de votre marque.

Il vous permet également d'ajouter vos propres images pour les peaufiner ou comme référence afin de créer une nouvelle image. La fonctionnalité « Tile » d'Ideogram vous aide à créer de l'art numérique sans aucune limite, garantissant ainsi que vos images présentent des arrière-plans, des motifs ou des textures homogènes.

Les meilleures fonctionnalités d'Ideogram

Générez des images de haute qualité avec une résolution 2K nette et des options de rendu rapide, notamment les modes turbo, standard et haute définition

Perfectionnez vos images à l'aide de Magic Fill et Extend

Préservez votre confidentialité grâce à la génération d'images confidentielles, même après la fin de votre abonnement

Créez des images en masse grâce à la fonctionnalité pro

Limites d'Ideogram

La plupart de ses fonctionnalités, notamment le mode mosaïque et le téléchargement d'images, sont disponibles dans les forfaits payants

Tarifs d'Ideogram

Free

Forfait de base : 8 $/mois

En plus : 20 $/mois

Pro : 60 $/mois

Évaluations et avis sur Ideogram

Pas assez d'avis

✨ Fait intéressant : Plus de 34 millions d'images générées par l'IA sont créées chaque jour. Cela montre que les outils d'IA jouent désormais un rôle crucial dans la démocratisation de la créativité, en permettant à chacun de générer des visuels personnalisés de haute qualité à très grande échelle.

7. WOMBO Dream (Idéal pour créer des images abstraites)

via WOMBO Dream

Wombo Dream est un générateur d'images IA couramment utilisé pour créer des objets, des motifs abstraits et des NFT. Il offre une base solide pour la création d'œuvres d'art générées par l'IA et s'adresse aussi bien aux artistes qu'aux novices.

Malgré sa facilité d'utilisation, cet outil convient mieux aux personnes qui recherchent des idées rapides et expérimentales plutôt qu'un travail complexe ou sophistiqué. J'ai apprécié créer des images avec ses styles uniques, notamment la pâte à modeler, l'anime, la peinture à l'huile et le pop rétro.

Les meilleures fonctionnalités de WOMBO Dream

Personnalisez vos créations grâce à des invitations et des paramètres personnalisés pour une créativité sans limites

Profitez d'une expérience rapide et conviviale qui produit des résultats professionnels en quelques minutes

Achetez des tirages d'images générées par l'IA et participez à des concours artistiques sur Discord

Limites de WOMBO Dream

Cela peut ne pas convenir aux projets traditionnels ou réalistes

Tarifs de WOMBO Dream

Forfait Free

9,99 $/mois

169,99 $ (paiement unique)

Évaluations et avis sur WOMBO Dream

Pas assez d'avis

💡Conseil de pro : Utilisez des contrastes et des combinaisons inattendues dans vos invites pour débloquer de nouvelles possibilités créatives. Par exemple, au lieu de demander simplement une « station spatiale », essayez quelque chose comme « un château médiéval flottant dans l'espace, avec des chevaliers en combinaison spatiale gardant l'entrée ». Ces instructions poussent l'IA à mélanger des époques, des styles ou des thèmes radicalement différents, ce qui donne des images visuellement captivantes et pleines d'imagination comme résultat.

8. DreamStudio (Idéal pour créer des visuels de haute qualité)

via DreamStudio

DreamStudio, créé par Stability AI, est un outil basé sur l'IA permettant de créer des images à partir de texte. Il prend en charge un large éventail de styles artistiques, ce qui le rend idéal pour divers projets créatifs, tels que le concept art, la conception de jeux et les visuels marketing. La plateforme inclut également une fonctionnalité d'upscaling permettant de maintenir une qualité d'image constante pour de multiples utilisations.

L'interface conviviale de DreamStudio le rend accessible aussi bien aux débutants qu'aux professionnels. C'est un moyen simple de transformer vos idées en visuels de haute qualité, avec la flexibilité nécessaire pour répondre à un large intervalle d'exigences en matière de conception.

Les meilleures fonctionnalités de DreamStudio

Effectuez le suivi de tous vos designs générés

Supprimez les éléments superflus de votre image grâce à la retouche par remplissage

Ajoutez de la profondeur et du relief à vos images grâce à l'outil Depth-to-Image

Limites de DreamStudio

Il offre des options de personnalisation d'images limitées

Tarifs de DreamStudio

10 $ pour 1 000 crédits

Évaluations et avis sur DreamStudio

Pas assez d'avis

🧠 Le saviez-vous ? De nombreux concepteurs de jeux et créateurs d'univers utilisent des générateurs d'images IA pour visualiser des mondes fantastiques ou de science-fiction complexes qui prendraient des semaines à dessiner à la main.

9. Meta IA (Idéal pour générer des photos de banque d'images)

via Meta IA

S'appuyant sur un immense ensemble de données de 1,1 milliard de photos provenant de Facebook et d'Instagram, le nouveau générateur d'images IA de Meta, optimisé par le modèle Emu, adopte une approche novatrice en matière de création d'images. Comparé à d'autres outils tels que DALL-E ou Midjourney, il offre une expérience plus simple et plus conviviale.

L'outil génère quatre options d'images à partir d'une invite textuelle que les utilisateurs n'ont qu'à saisir. Malgré l'absence de fonctionnalités sophistiquées telles que le contrôle du format d'image et les instructions négatives, il excelle dans la production rapide d'images de haute qualité telles que des photos de banque d'images, des visuels pour blogs et du contenu pour les réseaux sociaux .

Les meilleures fonctionnalités de Meta IA

Générez instantanément des images de haute qualité grâce à des démos IA en direct

Modifiez et personnalisez vos photos en toute simplicité à l'aide de commandes simples

Animez des images statiques et enregistrez-les dans plusieurs formats pour une utilisation ultérieure

Limites de Meta IA

Nécessite une connexion Facebook ou Instagram et propose des options de mise en forme et de modification en cours limitées

Tarifs de Meta IA

Free

Évaluations et avis sur Meta IA

Pas assez d'avis

🧠 Le saviez-vous ? Meta AI utilise un modèle d'IA Make-A-Scene pour créer des images. Il s'agit d'un concept qui combine des croquis sommaires et la saisie de texte pour créer des images plus détaillées et plus réalistes.

📖 En savoir plus : Meta IA vs ChatGPT

10. Stable Diffusion (Idéal pour générer des images dans des styles variés)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion est un générateur d'images IA open source qui produit des images de haute qualité pouvant atteindre un mégapixel. Il est disponible sur plusieurs plateformes, telles que Playground AI et Google Colab, avec des crédits gratuits à disposition.

La version la plus récente, Stable Diffusion 3.5, offre un photoréalisme amélioré et une prise en compte plus précise des instructions de l'utilisateur. Elle prend également en charge l'inpainting (correction ou modification de parties d'une image) et l'outpainting (extension de l'image au-delà de ses limites d'origine). Bien qu'elle soit puissante, son utilisation peut nécessiter un certain temps d'adaptation.

Les meilleures fonctionnalités de Stable Diffusion

Traduisez des instructions complexes en résultats visuels précis et sur mesure

Générez du texte clair et lisible dans vos images, idéal pour l'image de marque et le marketing

Réutilisez les images générées pour stimuler votre créativité

Réglez des paramètres tels que l'éclairage, les émotions et la palette de couleurs pour créer des images détaillées

Limites de Stable Diffusion

La personnalisation peut s'avérer complexe et nécessite de solides connaissances techniques

Tarifs de Stable Diffusion

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Stable Diffusion

Pas assez d'avis

🧠 Le saviez-vous ? Le modèle Stable Diffusion Large 3.5 dispose de plus de 8 milliards de paramètres qui permettent de créer des images de haute qualité.

11. Leonardo IA (Idéal pour la conception de portraits)

via Leonardo IA

Leonardo IA est un outil de création artistique qui permet aux utilisateurs de créer des concepts artistiques, des designs numériques, des portraits, des animations 3D et des illustrations de haute qualité à partir de texte ou de dessins. Il aide les utilisateurs à rester au fait des dernières tendances en matière de design graphique.

La plateforme utilise les modèles Stable Diffusion pour générer des images, des vidéos et des créations graphiques. Le principal atout de cet outil est qu'il transforme une simple idée d'invite en une invite complexe afin de créer des images plus précises.

Les meilleures fonctionnalités de Leonardo IA

Produit des visuels époustouflants et de haute qualité à partir de consignes détaillées et complexes

Sélectionnez le nombre d'images que vous souhaitez créer à partir d'une seule invite

Créez des caractères générés par l'IA en téléchargeant des images de référence

Limites de Leonardo IA

Il offre des options limitées pour effectuer des modifications sur les images générées par l'IA

Il y a des rapports selon lesquels l'interface utilisateur n'est pas fluide

Tarifs de Leonardo IA

Free

Apprentice : 12 $/mois

Artisan Unlimited : 30 $/mois

Maestro Unlimited : 60 $/mois

Leonardo for Teams : 24 $ par licence

Évaluations et avis sur Leonardo IA

Pas assez d'avis

📖 En savoir plus : Les meilleurs outils logiciels de conception UX pour les designers

12. Craiyon (Idéal pour créer des illustrations simples)

via Craiyon

Craiyon, anciennement connu sous le nom de DALL-E Mini, est un générateur d'images gratuit basé sur l'IA capable de créer des photos, des dessins ou des illustrations vectorielles. Vous pouvez ajouter une image de référence, sélectionner le format d'image et mentionner ce que vous souhaitez exclure des résultats générés.

L'outil comprend une grande variété de modèles, tels que des animaux, des personnes et des arrière-plans, pour vous aider à démarrer. Bien que Craiyon soit simple à utiliser et gratuit, ses images peuvent parfois se ressembler et manquer d'originalité.

C'est tout de même un moyen simple de tester les suggestions artistiques de l'IA sans avoir à s'inscrire.

Les meilleures fonctionnalités de Craiyon

Crée jusqu'à neuf images de haute qualité en moins d'une minute

Téléchargez des images sans filigrane

Supprimez l'arrière-plan des images grâce au générateur d'arrière-plan

Limites de Craiyon

La version gratuite offre des fonctionnalités limitées et connaît un trafic important

Tarifs de Craiyon

Free

Assistance : 12 $ par mois

Professionnel : 24 $ par mois

Entreprises : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Craiyon

Pas assez d'avis

📖 En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour la conception graphique

Créez de superbes images et visualisez vos projets avec ClickUp

Les générateurs d'images basés sur l'IA sont passés du statut d'outils fantaisistes à celui de ressources indispensables pour les créatifs de tous les secteurs. Avec des outils tels qu'Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney et Canva, la frontière entre imagination et réalité s'est estompée.

Tout le monde, quel que soit son niveau de compétence, peut créer des images qui étaient autrefois réservées aux artistes professionnels. Ces plateformes ne se contentent pas d'assurer l'automatisation des tâches ; elles visent à renforcer la créativité humaine, en offrant des possibilités infinies d'expérimentation et d'innovation.

Toutefois, si vous recherchez un générateur d'images basé sur l'IA pour stimuler votre créativité et vous aider à mieux visualiser votre travail, essayez ClickUp. Vous pouvez créer des images et échanger des idées avec votre équipe en temps réel.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et visualisez vos objectifs et la progression de votre travail.