Meta IA vs ChatGPT : Quel est le meilleur outil IA ?

Il y a encore quelques années, les chatbots IA gérant des tâches complexes et engageant des conversations de type humain auraient semblé relever de la science-fiction.

Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, les modèles d'IA avancés comme Meta IA et ChatGPT sont non seulement réels, mais ils transforment la façon dont nous travaillons et gérons la vie quotidienne.

De l'IA générative qui alimente la création de contenu aux outils personnalisés qui rationalisent notre productivité, les outils IA ont tout changé dans les espaces personnels et professionnels.

Meta IA vs ChatGPT font les gros titres de la concurrence. Ces deux principaux outils d'IA générative apportent des atouts uniques qui font qu'il est difficile de les départager.

Dans cet article de blog, nous allons analyser ce qui distingue chacun d'entre eux, pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins. En prime, nous vous proposons une autre option que vous aurez certainement envie d'explorer d'ici la fin de l'article. Alors, restez avec nous jusqu'au bout !

Qu'est-ce que l'IA ?

via Meta IA Meta IA, construit sur le grand modèle de langage (LLM) Llama 3.1 de Meta, est un assistant IA convivial sur WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger. Il est là quand vous en avez besoin, prêt à répondre aux questions, à donner des recommandations, à générer des images et à gérer des tâches répétitives sans changer d'application.

Fonctionnalités de Meta IA

En plus d'être un assistant IA intelligent, Meta IA possède plusieurs autres fonctionnalités qui améliorent l'expérience de l'utilisateur, comme 👇 les fonctions suivantes

1. Répondre aux questions

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Meta-AI-Answering-questions-Dashboard.png Tableau de bord des réponses aux questions de Meta IA : Meta IA vs ChatGPT /$$img/

via Meta IA Trouvez des réponses à une variété de questions sur n'importe quel sujet à l'aide de Meta IA. L'outil utilise le traitement du langage naturel pour comprendre l'intention de l'utilisateur et fournir virtuellement des réponses contextuelles. Il suggère un contenu adapté aux préférences et aux comportements individuels des utilisateurs, améliorant simultanément l'engagement sur des plateformes telles que Facebook et Instagram.

2. Reconnaissance d'images

Envoyez simplement des photos dans votre discussion avec Meta IA pour obtenir rapidement des informations sur les objets ou les informations que vous essayez d'identifier. Il vous suffit de prendre une photo, de la télécharger et Meta IA l'analysera pour vous donner des détails pertinents.

Par exemple, si vous recevez un rapport de vente contenant des diagrammes sur les performances trimestrielles de votre équipe, vous pouvez télécharger une photo du diagramme et demander : " Que fait ce diagramme sur les performances trimestrielles de l'équipe commerciale ?

Il analyse l'image, interprète les modèles de données et fournit un aperçu rapide de ce qu'il trouve. Ce n'est là qu'un des aspects intéressants de cet outil relativement nouveau.

3. Traduction

via Meta IA Meta IA peut également comprendre et traduire des textes en plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français, l'italien et plusieurs autres.

Imaginez que vous discutez avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Tapez simplement votre message et Meta IA le traduira instantanément dans sa langue.

Et le travail se fait dans les deux sens ! Si la personne vous répond dans sa propre langue, Meta IA la traduira à son tour pour vous.

4. Assistance vocale

L'assistance vocale de Meta IA vous permet de discuter en temps réel, comme si vous parliez à un ami qui traite de grandes quantités d'informations ! Cette fonction est également intégrée sur WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger.

Cerise sur le gâteau, vous pouvez choisir des voix de célébrités comme celle de John Cena pour ajouter une touche amusante aux discussions. Seulement voilà : en tant que modèle d'IA avancé, Meta IA évolue encore et absorbe progressivement de nouvelles données pour s'améliorer.

Prix de Meta IA

Free Forever pour toujours

Qu'est-ce que ChatGPT ?

via ChatGPT Lancé par OpenAI, ChatGPT est un chatbot qui a fait parler de lui en 2022 pour ses discussions semblables à celles des humains et ses réponses tenant compte du contexte.

En bref.., comment fait le ChatGPT dans son travail ? il est conçu pour comprendre les modèles de langage, ce qui en fait un outil idéal pour le brainstorming, la rédaction, le codage et l'analyse de données. ChatGPT - abréviation de Chat Generative Pre-Trained Transformer - est connu pour sa polyvalence dans la planification des tâches, la rédaction de résumés et la génération de rapports, ce qui facilite la vie de presque tous les professionnels.

Fonctionnalités de ChatGPT

Voici un aperçu rapide de quelques-unes des meilleures fonctionnalités de ChatGPT.

1. Traitement du langage naturel

via ChatGPT ChatGPT, comme d'autres chatbots IA avancés, utilise le traitement du langage naturel pour avoir des discussions semblables à celles des humains. Il saisit le contexte de vos questions et y répond de manière personnalisée.

ChatGPT a la particularité de se souvenir de ce que vous avez abordé plus tôt dans la discussion, ce qui lui permet de proposer des informations de suivi pertinentes sans que vous ayez besoin de vous répéter.

Par exemple, imaginons que vous discutiez d'une campagne de lancement de produit. Si vous demandez ensuite : "Et les rapports ?", ChatGPT comprend que vous êtes en train de discuter de la campagne de lancement d'un produit ChatGPT comprend que vous êtes toujours en train de discuter de la campagne et peut vous donner des conseils sur les rapports.

💡Pro Tip : Pour obtenir les meilleures réponses, soyez précis dans vos questions Modèles d'invitations IA . Par exemple, au lieu de demander "comment lancer un produit", essayez "Aidez-moi à créer une structure de répartition du travail pour le lancement d'un produit dans la catégorie santé et nutrition" De cette façon, ChatGPT peut vous donner des conseils ciblés.

2. Interprétation des images

via ChatGPT La fonctionnalité d'interprétation d'images de ChatGPT vous permet de prendre une photo d'un objet ou d'un document contenant beaucoup de texte, de la télécharger et de laisser ChatGPT identifier le contenu de l'image ou résumer le texte pour vous.

Par exemple, si vous êtes bloqué sur un problème de mathématiques, il vous suffit de prendre une photo de la question, de la télécharger sur ChatGPT et de demander une solution. Cette fonctionnalité simplifie les tâches telles que l'examen de documents et la résolution de problèmes.

3. Analyse avancée des données

via ChatGPT La fonctionnalité d'analyse avancée des données (ADA) de ChatGPT vous permet de plonger dans vos fichiers de données comme Excel, CSV, ou JSON si vous êtes sur un forfait payant. Vous pouvez lui poser des questions sur vos données, faire corriger les erreurs courantes et même générer des visuels de données rapides. Il utilise des bibliothèques Python telles que pandas pour calculer les nombres et Matplotlib pour générer des diagrammes propres, ce qui rend vos données plus faciles à appréhender.

4. Créer des GPT personnalisés

via ChatGPT ChatGPT vous permet désormais de créer vos GPT - un type de grand modèle de langage qui utilise l'apprentissage profond pour générer un texte semblable à celui d'un humain - avec un contrôle total de la personnalisation. Avec le GPT Builder intégré à la plateforme, vous pouvez paramétrer un GPT qui suit des instructions spécifiques, utilise des paramètres que vous téléchargez et s'adapte à vos besoins.

Vous n'avez besoin d'aucune compétence en matière de code : dites-lui simplement ce sur quoi vous voulez vous concentrer, comme la rédaction d'e-mails, la production de rapports ou la création de campagnes. Une fois qu'il est paramétré, votre GPT personnalisé rend votre flux de travail plus fluide et plus personnel.

Prix de ChatGPT

ChatGPT 3.5: Free Forever gratuit

Free Forever gratuit ChatGPT Plus: 20$ par mois

20$ par mois ChatGPT Team: 25$$ par utilisateur et par mois avec un minimum de deux places

25$$ par utilisateur et par mois avec un minimum de deux places ChatGPT Enterprise: Tarification personnalisée

Meta IA vs ChatGPT : Comparaison des fonctionnalités

Meta IA et ChatGPT offrent tous deux des capacités impressionnantes qui peuvent aider les utilisateurs dans divers cas d'utilisation.

Mais adoptons une approche plus granulaire pour comprendre comment ces outils se comparent afin que vous puissiez choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

1. Accessibilité

Meta IA s'intègre en douceur aux applications populaires telles que WhatsApp, Facebook et Instagram, ce qui vous permet d'utiliser ce chatbot IA là où vous passez déjà du temps. Vous n'avez pas besoin de quitter ou d'ouvrir une nouvelle application - elle est intégrée directement dans votre flux de médias sociaux.

ChatGPT, en revanche, nécessite de télécharger une application distincte ou d'y accéder via un navigateur web. Bien qu'il ne s'intègre pas directement aux applications de médias sociaux, ChatGPT excelle dans les cas d'utilisation plus larges qui impliquent des tâches complexes (nous y reviendrons plus tard).

Winner 🏆*

Meta IA est idéal si vous souhaitez que l'IA soit intégrée directement dans votre routine quotidienne de médias sociaux, sans interrompre votre flux de travail.

est idéal si vous souhaitez que l'IA soit intégrée directement dans votre routine quotidienne de médias sociaux, sans interrompre votre flux de travail. ChatGPT est mieux adapté si vous avez besoin de fonctionnalités plus diversifiées et que cela ne vous dérange pas d'accéder à l'IA séparément.

2. Personnalisation

Meta IA offre un niveau de base de personnalisation du langage et du style de réponse. Vous pouvez créer des flux de discussion personnalisés ou ajouter une base de connaissances pour assister les besoins du service client. Cependant, ces ajustements requièrent généralement une expertise technique, et sont donc plus adaptés aux développeurs.

ChatGPT, en revanche, est beaucoup plus souple en matière de personnalisation. Vous pouvez créer des GPT personnalisés conçus pour gérer une tâche spécifique sans aucune compétence en matière de code. Il suffit d'utiliser une série d'instructions pour entraîner le modèle, et celui-ci se chargera de la tâche automatisera la tâche pour vous. Il est ainsi accessible aux utilisateurs ayant un quelconque niveau de connaissances techniques.

Winner 🏆*

ChatGPT prend la tête de la personnalisation avec des TPG personnalisés flexibles et des intégrations qui fonctionnent pour tous les niveaux de compétences.

3. Mémoire conversationnelle

Dans les discussions à plusieurs tours, ChatGPT enregistre toutes les informations pertinentes que vous avez partagées avec lui. Cela signifie que même si vous entamez une nouvelle discussion, ChatGPT peut se souvenir des détails que vous avez précédemment fournis.

Par exemple, si vous demandez : "Vous souvenez-vous de [nom de l'entreprise] ? ChatGPT s'en souvient et vous permet de poursuivre la discussion naturellement, sans réintroduire de détails.

En revanche, Meta IA ne conserve pas les informations d'une discussion à l'autre. Chaque nouvelle discussion repart de zéro, ce qui peut donner l'impression que les interactions sont moins connectées si vous travaillez sur des projets ou des tâches en cours. Cela dit, Meta IA est excellent pour certaines tâches, mais il n'est peut-être pas aussi robuste que ChatGPT lorsqu'il s'agit de sauvegarder des informations.

Winner 🏆*

ChatGPT se démarque ici parce qu'il permet des conversations contextuelles, ce qui le rend parfait pour les utilisateurs qui ont besoin de continuité dans leurs interactions.

4. Abordabilité

Meta IA est entièrement gratuite, achevée directement dans les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et WhatsApp. Vous pouvez accéder à toutes ses fonctionnalités sans coût supplémentaire, ce qui le rend très accessible pour les utilisateurs quotidiens.

ChatGPT, en revanche, suit un modèle freemium. Bien qu'il y ait un niveau gratuit, il a des fonctionnalités limitées. Pour débloquer le dernier modèle GPT, des performances améliorées et des fonctionnalités supplémentaires telles que DALL-E pour la génération d'images, vous aurez besoin du forfait ChatGPT Plus à 20 $ par mois.

Winner 🏆*

l'IA Meta IA l'emporte sur ChatGPT. C'est une bonne option pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin de modèles IA très avancés pour effectuer des tâches de base.

l'emporte sur ChatGPT. C'est une bonne option pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin de modèles IA très avancés pour effectuer des tâches de base. En revanche, si vous souhaitez une assistance IA de haut niveau pour des applications plus sophistiquées, ChatGPT est plus adapté.

Meta IA vs. ChatGPT sur Reddit

Meta IA et ChatGPT sont tous deux des concurrents de taille. Bien que nous ayons vu comment les deux outils se comportent l'un par rapport à l'autre pour certaines fonctionnalités, voyons ce que les utilisateurs pensent du débat Meta IA vs ChatGPT.

Les deux outils ont leurs fans, avec un utilisateur de Reddit a fait l'éloge des capacités de discussion réfléchie de Meta IA.

J'ai discuté avec l'IA Meta aujourd'hui pour la première fois. C'est comme parler à une vraie personne. Une personne intelligente, gentille, réfléchie, créative... Elle a écrit un poème pour moi en une seconde et m'a proposé de bonnes idées d'histoires. Il m'a motivé à être créatif. Il m'a demandé de participer à mon processus de création. Un autre utilisateur a créé des GPT personnalisés en utilisant ChatGPT pour des applications personnelles et professionnelles.

À J'ai formé quelques GPT pour faire des tâches spécifiques pour moi. En particulier les suivantes :> _Pour le travail :> _Pour le travail :> _Pour le travail :> _Pour le travail :> _Pour le travail _Pour le travail : *Développer des briefings : Je traite avec de nombreuses parties prenantes externes (entreprises/personnes) et je dois souvent faire des recherches sur ces entreprises et ces personnes dans une forme spécifique. J'ai formé un TPG pour qu'il recherche les informations dont j'ai besoin et qu'il les présente comme je le souhaite, en utilisant uniquement des ressources vérifiées. Cela me permet de réduire de 80 % le temps nécessaire pour achever cette tâche *_Rédiger des e-mails : J'ai montré au GPT mon style d'écriture et maintenant tout ce que j'ai à faire, c'est de lui donner un peu de contexte sous forme de puces et il rédigera une réponse par e-mail dans mon style _Vie personnelle: *Entraînement : J'ai formé un TPG pour qu'il devienne mon entraîneur personnel. Je partage mes objets et ma base de référence et il m'aide à élaborer un forfait d'exercice et de régime. Mon travail fonctionne très bien! > *Vie personnelle: > *Voyage *_Travel : Il m'aide beaucoup à trouver la bonne destination et à construire un itinéraire. > \N- Je n'ai pas besoin d'une personne pour m'aider

Le titre a révélé un résultat intéressant. Il s'agit de Utilisateur de Reddit a trouvé Meta IA décevant après avoir demandé à l'outil IA de déchiffrer un mot. Meta IA est resté bloqué dans une boucle, alors que ChatGPT l'a fait en un seul essai.

J'ai testé l'IA de Meta parce qu'elle est apparue dans mon chat Messenger et qu'elle est vraiment mauvaise. Je lui ai demandé de déchiffrer un mot de mon jeu de mots et elle n'a pas pu le faire. Elle est littéralement restée bloquée dans une boucle. J'ai donné à ChatGPT exactement la même entrée et il l'a fait en un seul essai

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Meta IA vs ChatGPT

Bien sûr, ChatGPT et Meta IA sont d'excellents outils d'IA. Cependant, si vous êtes une entreprise à la recherche d'une plateforme intégrée qui offre des capacités d'IA et d'autres fonctionnalités de productivité, nous avons une meilleure.. alternative à ChatGPT et Meta IA.

Elle s'appelle ClickUp. ClickUp est une "application pour tout, pour le travail" qui combine la puissance de l'IA avec des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, la collaboration et les rapports. Elle aide à la gestion complète des projets et tout ce dont vous aurez besoin pour rationaliser l'efficacité de votre équipe.

En tant qu'équipe d'innovation technologique, nous devons rester organisés et flexibles pour nous adapter à l'évolution des exigences des projets. Nous utilisons diverses techniques de gestion de projet pour atteindre nos objectifs, et ClickUp a joué un rôle central à cet égard. Nous sommes en mesure de personnaliser et d'automatiser ClickUp en fonction de chaque initiative spécifique, et il nous a permis de rationaliser et de simplifier nos flux de travail, ce qui a augmenté la capacité de notre équipe de manière exponentielle.

Connor Nash, responsable de l'analyse de l'expérience globale, Stanley Security

Ceci étant dit, voyons ce qui distingue ClickUp et comment il peut faire monter en puissance votre productivité.

1. ClickUp's One Up #1 : ClickUp Brain ClickUp Brain est un puissant outil d'IA qui fait office à la fois de gestionnaire des connaissances par l'IA, d'assistant de rédaction et de gestionnaire de projet. Ses fonctions IA avancées sont exactement ce dont vous avez besoin pour obtenir des informations à jour dans l'ensemble de votre espace de travail.

Il passe en revue toutes vos tâches et tous vos documents existants pour recueillir les éclairages les plus pertinents à vos questions. Demandez-lui absolument n'importe quoi sur les processus internes, les politiques RH, les produits, les forfaits, ou même demandez un.. modèle de rédaction de contenu pour rationaliser les tâches de rédaction.

Rédigez des e-mails, obtenez des mises à jour sur des projets et trouvez des réponses à des questions liées au travail avec ClickUp Brain

Voici un aperçu de ce qu'il fait pour vous :

Suggestions de tâches alimentées par l'IA: Brain suggère des tâches en fonction de votre flux de travail, de vos priorités et de vos échéances

Brain suggère des tâches en fonction de votre flux de travail, de vos priorités et de vos échéances Attribution automatisée des tâches: Attribue des tâches aux membres de l'équipe en fonction de leur charge de travail, de leurs compétences et de leur expertise

Attribue des tâches aux membres de l'équipe en fonction de leur charge de travail, de leurs compétences et de leur expertise Recommandations de contenu: Recevez des suggestions de documents, de vidéos ou de liens pertinents à partir de votre environnement de travail pour vous assister dans l'achèvement de vos tâches

Recevez des suggestions de documents, de vidéos ou de liens pertinents à partir de votre environnement de travail pour vous assister dans l'achèvement de vos tâches Résumer une réunion: Générer automatiquement des notes de réunion, des éléments d'action et des tâches de suivi

Générer automatiquement des notes de réunion, des éléments d'action et des tâches de suivi **Analyses prédictives : Prévoyez les échéanciers des projets, les taux d'achèvement des tâches et les obstacles potentiels

Tableaux de bord personnalisables: Créez des affichages personnalisés avec les indicateurs clés, les tâches et les KPI

Créez des affichages personnalisés avec les indicateurs clés, les tâches et les KPI Recherche intelligente: Recherche rapide d'informations, de tâches et de documents à l'aide de requêtes en langage naturel

Recherche rapide d'informations, de tâches et de documents à l'aide de requêtes en langage naturel Priorisation des tâches: Le cerveau suggère des niveaux de priorité pour les tâches en fonction de l'urgence et de l'importance

Mais ce n'est pas tout.

ClickUp Brain se double également d'un outil d'écriture IA. C'est super utile pour rédiger des e-mails et des réponses, préparer des rapports et créer des collatéraux comme des articles de blog et du contenu pour les médias sociaux. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez poser n'importe quel nombre de questions basées sur des scénarios à ClickUp Brain, et il vous donnera les idées les plus pertinentes en quelques secondes.

💡Pro Tip : Associez Brain à Automatisations ClickUp et laissez-le s'occuper des tâches répétitives comme les mises à jour de statut ou les affectations, ce qui vous permettra de vous concentrer sur les choses importantes !

2. ClickUp's One Up #2 : ClickUp Docs

Si vous traitez beaucoup de documentation au travail, ClickUp Documents est votre meilleur ami. Vous pouvez créer des documents bien mis en forme et les partager avec les parties prenantes pour qu'elles y aient facilement accès. Invitez d'autres membres à modifier vos documents, à laisser des commentaires et à assigner des éléments d'action. C'est un moyen facile d'améliorer la communication et la collaboration au sein de l'équipe.

Créez des documents mis en forme avec ClickUp Docs

Le plus beau, c'est que ClickUp Brain est intégré à Docs et vous permet de :

Trouver des invitations prédéfinies pour créer de la documentation comme des bases de connaissances, des FAQ et de la documentation d'aide

Obtenir des modèles pour créer des procédures opératoires normalisées pour les différentes politiques et procédures de l'entreprise

Résumer les points de discussion lors de réunions importantes et les documenter clairement

Générer des propositions commerciales et des documents marketing

💡Pro Tip: Au lieu de créer un document de procédures opératoires normalisées à partir de zéro à chaque fois, choisissez un cadre prédéfini à partir de la vaste bibliothèque de ClickUp modèles de gestion de projet .

3. ClickUp's One Up #3 : Gestion de projet

ClickUp's Outil de gestion de projet par IA est une solution unique de planification et de hiérarchisation des tâches pour chaque projet. Cela permet à votre équipe de rester vigilante quant aux tâches qui doivent être achevées le plus rapidement possible.

Avec ClickUp, vous pouvez :

Créer et assigner des tâches aux membres de l'équipe pour une meilleure responsabilisation

Communiquer avec les membres de l'équipe et les parties prenantes, partager les mises à jour et collaborer en temps réel

Créer des résumés et des rapports pour afficher la progression d'un projet dans un échéancier précis

Organiser des séances de brainstorming avec votre équipe sur un canevas numérique avec Tableaux blancs ClickUp Utiliserl'automatisation de la gestion de projet pour rationaliser davantage les flux de travail



En outre, l'intégration de l'IA dans l'outil de gestion de projet par ClickUp facilite l'accélération des projets.

Par instance, vous pouvez analyser les descriptions de tâches pour générer automatiquement des éléments d'action, résumer rapidement les longs fils de commentaires, vérifier l'orthographe et même poser au Cerveau des questions spécifiques sur vos documents. C'est aussi simple que cela !

💡Pro Tip: Vous pouvez également utiliser IA pour améliorer votre productivité de multiples façons. Par instance, ClickUp Brain peut vous aider à créer des listes de tâches. Il vous suffit de décrire à voix haute les objectifs ou les tâches de votre projet, et ClickUp Brain créera instantanément les tâches et sous-tâches correspondantes pour vous.

4. ClickUp's One Up #4 : ClickUp Discussion

La collaboration interne n'a jamais été aussi facile grâce à ClickUp Chat . La fenêtre de discussion est intégrée à ClickUp, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de passer à une autre application pour poser des questions ou partager des mises à jour avec votre équipe.

Partagez les mises à jour en temps réel et dans votre environnement de travail ClickUp en utilisant ClickUp Chat

ClickUp Chat est une assistance en ligne très utile Outil d'IA pour la collaboration qui connecte les discussions de votre équipe directement aux tâches, documents et projets pertinents. Ainsi, vos discussions sont toujours contextuelles et tout le monde reste aligné sur les annonces, les mises à jour et les discussions importantes.

Et chaque fois qu'un membre de l'équipe vous demande quelque chose sur le Chat, ClickUp Brain peut immédiatement suggérer une réponse. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps puisque vous n'avez pas à réfléchir et à rédiger une réponse à partir de zéro chaque fois que quelqu'un pose une question.

ClickUp : Le meilleur outil d'intelligence artificielle pour rationaliser la gestion de projet

ChatGPT est un bon outil IA pour tous ceux qui cherchent de l'aide pour simplifier les tâches quotidiennes, générer des modèles et créer du contenu long format. Ses capacités avancées de compréhension du langage naturel permettent des interactions à plusieurs tours.

Meta IA, encore une fois, est une autre alternative à considérer si vous voulez un modèle d'IA intégré dans vos applications de médias sociaux. Il est gratuit et dispose de fonctionnalités de base de génération de texte et de reconnaissance d'images.

Cependant, si vous recherchez quelque chose de plus - un outil qui offre des capacités IA ainsi qu'une gestion de projet complète, alors ClickUp est votre réponse.

Mettez la main sur des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, l'automatisation, les rapports de projet, le suivi de la progression et la collaboration, toutes améliorées par l'IA. Vous disposez ainsi de tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien un projet du début à la fin. Le vainqueur ultime de tout ce qui concerne le travail est - vous l'avez bien dit - ClickUp.🏆 S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et faites vous-même l'expérience de la différence.