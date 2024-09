Présentation de ClickUp Brain : Le premier réseau neuronal IA pour le travail

ClickUp fait un bond en avant dans le secteur avec trois assistants IA conçus pour rationaliser le travail et vous faire gagner du temps

San Diego, 30 janvier 2024 - Aujourd'hui, ClickUp clickUp, la plateforme de productivité qui rassemble le travail en un seul endroit, a annoncé ClickUp Brain, la nouvelle génération d'outils d'aide à la décision ClickUp IA . ClickUp Brain est la première offre IA qui tire des connaissances de l'ensemble de l'espace de travail d'une organisation pour éliminer le travail sur le travail.

ClickUp Brain se compose de trois produits distincts mais complémentaires : AI Knowledge Manager™, AI Project Manager™ et AI Writer for Work™. Ensemble, ils accélèrent considérablement les tâches de routine, vous libérant ainsi pour consacrer votre temps limité à l'innovation et au leadership.

Gestion des connaissances par l'IA: Posez des questions et obtenez des réponses contextuelles et achevées à partir de vos documents, tâches et projets.

Posez des questions et obtenez des réponses contextuelles et achevées à partir de vos documents, tâches et projets. IA Project Manager: Gérez et automatisez votre travail, y compris les rapports de progression, les comptes rendus individuels et les mises à jour de l'équipe.

Gérez et automatisez votre travail, y compris les rapports de progression, les comptes rendus individuels et les mises à jour de l'équipe. AI Writer for Work: Perfectionnez votre écriture grâce à des invites basées sur le rôle, adaptées aux besoins spécifiques de votre travail.

ClickUp Brain est la seule IA de productivité qui tire des insights de partout où votre travail vit, y compris les tâches, les documents et les tableaux de bord. Alors que les autres assistants de rédaction font de l'IA générative de base avec un habillage au-dessus de ChatGPT, AI Writer for Work utilise sa connaissance de votre rôle et du contexte situationnel pour rédiger un contenu brillant adapté à l'occasion.

ClickUp Brain est plus accessible que jamais. Avec une interface conversationnelle, vous pouvez facilement naviguer vers ClickUp Brain depuis n'importe quel endroit de la plateforme et poser des questions comme vous le feriez à un collègue. ClickUp Brain s'intègre dans votre flux de travail, le rendant immédiatement disponible et éliminant le travail et le temps perdus à activer/désactiver un autre outil.

"Chez ClickUp, notre mission a toujours été de faire gagner du temps aux gens", a déclaré Zeb Evans, PDG et fondateur de ClickUp. "Les outils IA sont partout, mais aucun ne vous fait gagner du temps à travers chaque étape de votre journée de travail. ClickUp Brain est profondément ancré dans l'endroit où vous faites votre travail ; il comble les lacunes et relie les points à travers votre travail, votre connexion et vos connaissances. ClickUp Brain est là pour vous faire gagner du temps et éliminer le travail sur le travail."

"ClickUp Brain révolutionne notre flux de travail, en améliorant les mises à jour hebdomadaires du leadership avec des récits dynamiques et détaillés", a déclaré Phillip Quinlan, responsable de l'innovation opérationnelle, University College of Dublin. "Sa fonctionnalité Docs rationalise la préparation des réunions, élève le contenu au-delà des simples one-liners, et l'outil de résumé de discussion récapitule efficacement les discussions importantes pour plus de clarté et d'action. ClickUp Brain représente vraiment une nouvelle ère de l'IA qui a un véritable impact."

ClickUp Brain est disponible dès maintenant pour tous les clients à seulement 5 $ par utilisateur et par mois.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site web de l'entreprise page web et s'inscrire pour un essai gratuit.

A propos de ClickUp

ClickUp est la seule plateforme de productivité tout-en-un au monde qui s'adapte à la façon dont les gens veulent travailler. Elle remplace tous les outils de travail individuels outils de productivité avec une plateforme unique et unifiée qui inclut la gestion de projet, la collaboration documentaire, les tableaux blancs, les feuilles de calcul et les objectifs. Fondée en 2017 et basée à San Diego, ClickUp a pour mission de rendre le monde plus productif. En tant que l'une des sociétés SaaS à la croissance la plus rapide au monde, ClickUp a aidé plus de 10 millions d'utilisateurs et 2 millions d'équipes à mener une vie plus productive et à gagner au moins une journée chaque semaine. En savoir plus, visitez le site www.clickup.com .