Comment créer un registre des décisions pour assurer la réussite de la gestion de projet

En moyenne, une personne prend environ 35 000 décisions par jour. Mais en tant que chef de projet, vous pouvez avoir l'impression d'en prendre deux fois plus, surtout lorsque vous devez jongler entre plusieurs tâches.

Une étude de McKinsey a montré que le processus décisionnel occupe une part considérable du temps d'un manager — jusqu'à 70 % pour certains cadres supérieurs.

Ce qui est encore plus crucial, c'est le suivi de ces décisions, car il peut être tout aussi important que les décisions elles-mêmes. Un outil qui peut s'avérer utile dans ce contexte est le journal des décisions relatives au produit.

Souvent sous-estimés mais indispensables, les registres de décisions relatives aux produits permettent de mieux suivre le cycle de vie de la gestion de projet.

Dans cet article, nous vous aidons à comprendre pourquoi un journal des décisions est essentiel au suivi de projet, comment en créer un et quelles sont les bonnes pratiques pour réussir la gestion de projet.

⏰ Résumé en 60 secondes Les bases : Les registres de décision permettent le suivi des décisions clés d'un projet, notamment leur justification, les alternatives, les risques et les éléments à prendre. Ils améliorent la transparence, la responsabilité et la communication

Éléments clés : énoncé de la décision, date, décideurs, justification, alternatives, risques, mesures à prendre, propriétaires et échéances

Types de décisions consignées : stratégiques, tactiques, opérationnelles, liées aux risques et controversées

Quand l'utiliser : Projets complexes, environnements en constante évolution, équipes dispersées, atténuation des risques et revues post-projet

Avantages : Améliore la communication, renforce la responsabilité et rationalise la documentation des projets

Comment créer : Utilisez des outils tels que Utilisez des outils tels que ClickUp pour créer des registres de décisions structurés, collaborer en temps réel et lier les tâches entre elles

Automatisation : Automatisez les mises à jour et les notifications pour maintenir les registres de décisions à jour sans effort manuel

Modèle ClickUp : Propose des champs personnalisés, des statuts, des vues et un journal des décisions complet pour améliorer la gestion de projet

Comprendre les registres de décision

Avant de commencer, voyons d'abord ce que sont les registres de décisions, analysons leurs principaux éléments et examinons les différents types de registres de décisions que vous pouvez créer.

Qu'est-ce qu'un registre des décisions ?

Un registre des décisions est un document structuré qui consigne les décisions clés prises tout au long d'un projet. Il contient des informations telles que la décision elle-même, sa justification, les alternatives envisagées et les parties prenantes concernées.

En tenant un registre des décisions, vous renforcez la transparence, la responsabilité et la communication au sein de l'équipe de projet, en particulier lorsque vous utilisez différentes techniques de prise de décision en groupe.

🧠 Anecdote : Traditionnellement, les décisions relatives aux projets étaient consignées dans les comptes rendus de réunion. Au fil du temps, le besoin d'un registre plus structuré et plus accessible a conduit à la mise en place de registres de décisions dédiés, garantissant que les choix critiques soient facilement traçables et ne se perdent pas dans de longs documents.

Éléments constitutifs d'un registre des décisions

Un registre des décisions de projet bien structuré comprend généralement les éléments suivants :

Énoncé de décision : Un résumé clair et concis de la décision prise, rédigé de manière à être facilement compris par l'ensemble de l'équipe Date de la décision : Date à laquelle la décision a été finalisée, ce qui permet de suivre l'échéancier du projet et d'identifier les retards potentiels Décideurs : les personnes chargées de prendre les décisions, de garantir la responsabilité et la transparence au sein de l'équipe Justification : Le raisonnement qui sous-tend la décision, fournissant le contexte et apportant l’assistance pour la justification du choix Alternatives envisagées : Une liste des autres options évaluées avant d'arriver à la décision finale, démontrant un processus décisionnel rigoureux Risques potentiels et stratégies d'atténuation : Une évaluation des risques potentiels liés à la décision, ainsi que des stratégies visant à les atténuer et à réduire leur impact négatif Éléments à prendre en compte : Tâches ou étapes spécifiques nécessaires à la mise en œuvre de la décision, garantissant son exécution effective Responsables et dates d'échéance : les personnes chargées de chaque élément et leurs dates d'échéance respectives, ce qui favorise les personnes chargées de chaque élément et leurs dates d'échéance respectives, ce qui favorise la responsabilisation de l'équipe et le suivi des progrès

À lire également : Comment prendre une décision efficacement et rapidement

Types de décisions consignées

Les décisions sont le moteur de tout projet : elles en déterminent l'orientation et en façonnent la forme. C'est pourquoi un registre des décisions doit être suffisamment polyvalent pour refléter les nuances des différents styles de prise de décision. Découvrons les types de décisions qui peuvent être consignées :

Décisions stratégiques : il s'agit de décisions de haut niveau qui ont un impact sur l'orientation générale du projet, en particulier dans le cas de projets à long terme. Elles sont essentielles pour aligner le projet sur les objectifs plus larges de l'organisation. Décisions tactiques : Ces décisions sont de niveau intermédiaire et soutiennent la mise en œuvre des objectifs stratégiques. Elles impliquent souvent une délégation de tâches aux membres de l'équipe de projet et nécessitent Ces décisions sont de niveau intermédiaire et soutiennent la mise en œuvre des objectifs stratégiques. Elles impliquent souvent une délégation de tâches aux membres de l'équipe de projet et nécessitent des modèles de communication clairs, en particulier au sein d'équipes interfonctionnelles ou dispersées. Décisions opérationnelles : il s'agit des décisions quotidiennes qui garantissent le bon déroulement du projet. Elles sont souvent prises par des membres individuels de l'équipe ou par de petits groupes et nécessitent généralement une prise de décision rapide et efficace. Décisions liées aux risques : souvent prises pour faire face à des risques identifiés ou à des menaces potentielles pesant sur le projet, ces décisions peuvent impliquer des stratégies d'atténuation, des plans d'urgence ou d'autres mesures visant à minimiser les impacts négatifs et à gérer l'incertitude Décisions controversées : Il peut s'agir de décisions qui suscitent des désaccords ou des débats au sein de l'équipe. Les consigner garantit la transparence, aide à justifier le raisonnement et permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde, même lorsque les opinions divergent.

💡Conseil de pro : Ne vous contentez pas d'enregistrer la décision elle-même, notez également la raison qui la sous-tend. Expliquez brièvement les raisons qui ont motivé le choix d'une ligne de conduite particulière. Ce contexte est précieux pour référence future et peut éviter des malentendus par la suite.

Quand utiliser les registres de décisions

En tant que chef de projet, vous devez prendre des décisions à un rythme effréné. Sans méthode structurée pour les consigner, vous risquez des malentendus et une perte de responsabilité au sein de vos équipes. C'est là que les registres de décisions s'avèrent indispensables.

Ils renforcent la collaboration au sein de l'équipe tout en servant de registre centralisé.

Voici les principaux cas de figure dans lesquels un registre des décisions s'avère indispensable :

Projets complexes : pour les projets impliquant plusieurs parties prenantes, dépendances ou livrables, un journal des décisions permet de suivre chaque choix, garantissant ainsi la conformité avec pour les projets impliquant plusieurs parties prenantes, dépendances ou livrables, un journal des décisions permet de suivre chaque choix, garantissant ainsi la conformité avec les méthodologies de gestion de projet

Environnements au rythme soutenu : pour les équipes travaillant avec des délais serrés, les registres de décisions permettent d'accéder rapidement aux décisions passées, ce qui réduit les retards causés par des discussions répétitives ou des incertitudes

Équipes dispersées : Dans les installations à distance ou hybrides, les registres de décision renforcent la collaboration au sein de l'équipe. Ils font office de source unique d'information, permettant à tous les membres de rester informés, quel que soit leur emplacement.

Atténuation des risques : Ils aident à identifier les schémas décisionnels, fournissent des informations sur les risques et permettent d'ajuster les stratégies de manière proactive.

Bilan post-projet : les registres de décision sont précieux pour analyser les résultats et affiner les processus

💡Conseil de pro : Faites le lien entre les décisions de votre journal et la documentation associée au projet, comme les cahiers des charges, les comptes-rendus de réunion ou les analyses de risques. Cela permet de créer une piste d'audit claire et fournit un contexte précieux pour chaque décision.

Avantages de l'utilisation des registres de décisions

Un registre des décisions ne sert pas seulement à conserver des traces : c'est un outil stratégique pour votre équipe. Lorsqu'il est correctement tenu, il ne se contente pas du suivi des choix ; il favorise une meilleure collaboration, une plus grande responsabilité et une meilleure organisation. Voici comment :

1. Amélioration de la communication

Considérez le journal des décisions comme le guide de référence commun de votre équipe. Il s'agit d'un espace centralisé où chacun peut accéder aux mêmes informations concernant les décisions clés et les raisons qui les ont motivées.

En tant que chef de projet, la plupart des décisions que vous prenez ont un impact non seulement sur votre équipe, mais aussi sur d'autres services. Documenter le processus décisionnel et attribuer les responsabilités permet de réduire les malentendus et de s'assurer que tout le monde est synchronisé avec les objectifs du projet.

De plus, connaître le « pourquoi » des décisions renforce la confiance et favorise le travail d'équipe.

2. Responsabilisation renforcée

La responsabilisation devient un jeu d'enfant lorsque les éléments à mener sont associés à des noms précis. Votre registre des décisions contiendra les noms des personnes de référence et d'autres noms importants, indispensables au bon déroulement des opérations.

Ce journal permet non seulement de suivre la progression actuelle, mais sert également d'archive historique, ce qui est idéal pour passer en revue les choix passés et en tirer des enseignements. En détaillant chaque décision et son impact, les équipes peuvent éviter les erreurs et maintenir leurs projets sur la bonne voie.

3. Documentation du projet rationalisée

De l'intégration de nouveaux membres de l'équipe à la préparation des audits, une documentation de projet bien tenue est une mine d'informations. Votre projet est paré pour l'avenir si votre journal des décisions est mis à jour régulièrement.

Il regroupe toutes les informations essentielles dans un document facile à consulter, ce qui facilite plus que jamais les transferts de tâches et les contrôles de conformité.

À lire également : 12 défis liés à la gestion de projet et comment les relever

Comment créer et assurer la maintenance d’un registre des décisions dans la gestion de projet

Heureusement, il existe un moyen simple de commencer à tenir un journal des décisions. ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, s'avère très utile dans ce cas.

ClickUp pour les équipes de gestion de projet peut vous aider à créer et à tenir à jour un journal des décisions irréprochable. Ajoutez-y des outils de gestion des tâches, de documentation, de brainstorming et de visualisation, ainsi que des intégrations populaires, et vous obtenez une boîte à outils de gestion de projet gagnante. Votre équipe peut accomplir tellement de choses en une seule journée !

Voyons comment créer et gérer un journal des décisions sur ClickUp :

Étape 1 : Créez un nouveau document ou une nouvelle liste de tâches

Vous gérez des projets complexes ou vous recherchez un hub centralisé pour l'historique des décisions de votre équipe ? ClickUp Docs offre la flexibilité et l'adaptabilité nécessaires pour répondre à vos besoins. Et il peut servir de point de départ pour votre journal des décisions !

Reliez vos tâches et ClickUp Docs pour créer des relations contextuelles au sein de vos flux de travail

Voici comment ClickUp Docs peut vous aider :

Conception personnalisable : Créez un journal des décisions professionnel et bien organisé grâce aux pages imbriquées, aux modèles et aux options de mise en forme de ClickUp. Ajoutez des tableaux pour structurer vos données et mettez en forme le document en fonction de vos besoins en matière de flux de travail

Collaboration en temps réel : collaborez avec votre équipe en effectuant des modifications en cours sur votre journal des décisions. Utilisez des étiquettes et des commentaires pour discuter des décisions, attribuez directement des actions à mener et convertissez le texte en tâches traçables afin de garantir le suivi de chaque problème.

Accès centralisé : liez votre journal des décisions aux tâches et projets concernés, ce qui vous permet d'accéder facilement à toutes les informations connexes en un seul endroit. Assurez la cohésion et la communication au sein de votre équipe en effectuant la connexion de Docs à vos flux de travail

Gestion optimisée des flux de travail : ajoutez des widgets pour mettre à jour le statut des projets, attribuer des tâches ou ajuster les flux de travail sans changer d'onglet. Cette intégration garantit que votre journal des décisions est toujours à jour et exploitable

Recherche d'informations simplifiée : utilisez le Hub Documents pour rechercher, trier et filtrer vos ressources. Grâce à des wikis vérifiés, des modèles prédéfinis et des outils de recherche, vous trouverez rapidement et facilement les informations dont vous avez besoin.

Étape 2 : Associez les décisions aux tâches et projets concernés

Un bon registre des décisions ne se contente pas d'enregistrer les choix : il les relie à des étapes concrètes et à des résultats tangibles.

Avec ClickUp Tasks, vous pouvez relier chaque décision directement aux tâches et projets concernés. Cela garantit une connexion claire entre les décisions et leurs implications pratiques, même lorsque vous gérez plusieurs équipes.

Configurez des dépendances dans les tâches ClickUp afin de pouvoir lier les décisions à vos flux de travail et voir leur impact sur chaque tâche

Il est utilisé par l'ensemble de notre agence comme outil de gestion de tous nos projets, de nos tâches, de nos échéanciers et de notre facturation. Il a remplacé un ancien système et nous a permis de passer à un flux de gestion de projet plus agile, tout en contribuant à améliorer la communication interne.

Il est utilisé par l'ensemble de notre agence comme outil de gestion de tous nos projets, de nos tâches, de nos échéanciers et de notre facturation. Il a remplacé un ancien système et nous a permis de passer à un flux de gestion de projet plus agile, tout en contribuant à améliorer la communication interne.

Voici comment rendre votre journal des décisions plus exploitable :

Reliez les tâches connexes et dépendantes : Créez un réseau de contexte en reliant les tâches connexes ou dépendantes à vos décisions. Cela vous offre une vision claire de l'impact des décisions sur les autres aspects de votre projet

Suivez la progression et évitez les goulots d'étranglement : en liant les tâches aux décisions, vous pouvez suivre directement leur progression et identifier rapidement tout goulot d'étranglement potentiel. Assurez-vous que vos décisions ne sont pas seulement documentées, mais aussi efficacement mises en œuvre

Visualisez le travail sur plusieurs listes : Facilitez la collaboration interfonctionnelle en ajoutant des tâches ou des sous-tâches à plusieurs listes. Les tâches conservent leur statut, leur priorité, leurs automatisations et leurs champs personnalisés d'origine, garantissant ainsi une visibilité et une coordination cohérentes au sein de votre équipe

Étape 3 : Personnalisez le journal des décisions

Lors de la création d'un registre des décisions, il n'existe pas de solution universelle. Chaque projet a des besoins spécifiques. Pour certains, le suivi des dates de décision peut être plus important, tandis que pour d'autres, il s'agit plutôt d'évaluer les impacts.

Grâce aux champs personnalisés de ClickUp, vous pouvez concevoir un journal des décisions adapté à votre projet, garantissant ainsi que votre équipe consigne les informations les plus importantes.

Créez différents champs personnalisés ClickUp adaptés à votre journal des décisions pour différents projets

Voici comment cette fonctionnalité peut améliorer votre journal des décisions :

Ajoutez les détails essentiels relatifs aux décisions : incluez des champs personnalisés pour les informations clés telles que les dates de décision, les parties prenantes, la justification et les évaluations d'impact. Ces champs permettent de documenter facilement chaque décision avec clarté et en contexte

Suivez et gérez les décisions : Personnalisez les menus déroulants, ajoutez des champs numériques ou suivez le suivi des projets avec les informations relatives aux clients ou aux parties prenantes, le tout en un seul endroit. Il n'y a pas de limite au nombre de champs personnalisés que vous pouvez ajouter par décision.

Triez et filtrez pour vous concentrer sur l'essentiel : mettez en évidence les décisions critiques en classant les champs par ordre d'importance. Utilisez les options de filtrage pour trouver rapidement des éléments spécifiques ou faire le tri parmi les informations superflues afin d'obtenir des informations plus rapidement.

Automatisez les calculs sur les données numériques : Vous avez besoin de calculer le coût potentiel d'une décision ou de comparer des scores pour des analyses d'impact ? Effectuez rapidement des calculs entre des champs personnalisés pour prendre des décisions éclairées

À lire également : Comment optimiser la gestion de projet grâce à l'automatisation

Étape 4 : Favorisez la collaboration au sein de l'équipe

La collaboration et une communication fluide jouent un rôle indéniablement important dans la tenue d'un journal des décisions complet. Et ClickUp Chat et ClickUp Assign Comments facilitent grandement ce processus.

Centralisez la communication au sein de votre équipe grâce à ClickUp Chat

Voici comment ils peuvent faciliter la collaboration sur les registres de décisions :

Communication simplifiée : Utilisez Chat pour discuter des décisions en temps réel sans avoir à passer sur une autre plateforme. Collaborez avec des personnes ou des groupes, partagez des mises à jour et créez même des tâches directement à partir des messages de Chat

Résumés générés par l'IA : Restez au courant des discussions grâce à AI Catchup, qui résume les discussions que vous avez manquées. Restez toujours à jour sur les discussions liées aux décisions, ce qui vous évite de devoir faire défiler d'anciens fils de discussion

Commentaires exploitables : Transformez les commentaires ou les validations en étapes concrètes en attribuant des commentaires sous forme de tâches. Les personnes assignées doivent les achever avant de fermer la tâche principale afin que chaque détail soit pris en compte.

Suivez et approuvez en temps réel : utilisez les commentaires pour poser des questions, demander des validations ou consigner les avancées directement sur les tâches, les documents ou les pièces jointes. Cela permet de centraliser les retours d'information, garantissant ainsi l'exactitude et l'exhaustivité de votre journal des décisions

Utilisez les commentaires attribués de ClickUp pour assigner instantanément des éléments à vos collègues

💡Conseil de pro : demandez à l'IA de extraire les décisions et les points clés des discussions de vos chats, réunions ou commentaires sur les tâches !

La gestion d'un journal des décisions de projet détaillé peut prendre beaucoup de temps, surtout lorsqu'elle implique des mises à jour régulières, des rappels et des notifications. Grâce aux automatisations ClickUp, vous pouvez simplifier le processus et maintenir votre journal des décisions à jour sans travail manuel supplémentaire.

Connectez votre journal des décisions à l'IA dans ClickUp Automations et remplissez les champs personnalisés pour envoyer des rappels, mettre à jour les notifications et effectuer des analyses de données

Voici comment utiliser cette fonctionnalité :

Automatisez l'attribution des tâches et les mises à jour : utilisez des modèles prédéfinis pour gérer les tâches répétitives telles que l'attribution des responsabilités et la mise à jour des statuts lorsque de nouvelles décisions sont ajoutées. Assurez-vous que chaque décision est rapidement enregistrée et mise en œuvre

Mises à jour dynamiques des responsables : préservez la flexibilité de vos automatisations en attribuant des tâches à des groupes dynamiques, tels que les observateurs de tâches ou la personne ayant déclenché une mise à jour. Cette adaptabilité garantit que les notifications et les tâches sont toujours envoyées aux bonnes personnes

Envoyez des notifications en temps opportun : configurez des automatisations par e-mail pour informer les membres de l'équipe des nouvelles décisions ou des mises à jour apportées aux décisions existantes. Tenez les parties prenantes informées et impliquées sans avoir à rédiger manuellement des mises à jour

Si vous recherchez une solution plus simple pour commencer, le modèle de journal des décisions de gestion de projet ClickUp peut vous aider à créer votre journal des décisions sans avoir à partir de zéro. Il est conçu pour vous aider à gérer la prise de décision avec précision, sans risquer d'oublier des détails.

Télécharger ce modèle Consignez tous vos points de décision en un seul endroit et déléguez des tâches en fonction des décisions prises grâce au modèle de journal des décisions de gestion de projet ClickUp.

Voici ce qu'il propose :

Statuts personnalisés : Suivez l'avancement des décisions grâce à des statuts personnalisés tels que « À examiner », « En cours d'examen », « Approuvé », « Refusé » et « Abandonné ». Vous avez besoin de plus d'options ? Vous pouvez les ajouter rapidement

Champs personnalisés : Saisissez les informations essentielles à l'aide d'attributs tels que « Approuvant », « Aspect du projet » et « Impact ». Obtenez une visibilité totale sur l'identité de la personne ayant approuvé une décision, les domaines concernés et son impact global.

Vues personnalisées : Accédez à vos données de décision et organisez-les grâce à quatre vues distinctes : Journal des décisions : une liste complète de toutes les décisions Tableau des décisions : un tableau visuel pour un suivi rapide Calendrier : suivi des décisions sous forme d’échéancier Guide de démarrage : un aperçu structuré pour vous mettre sur la voie de la réussite

Registre des décisions : une liste exhaustive de toutes les décisions

Tableau de décision : un tableau visuel pour un suivi rapide

Calendrier : suivi des décisions basé sur un échéancier

Guide de démarrage : un aperçu structuré pour vous mettre sur la voie de la réussite

Registre des décisions : une liste exhaustive de toutes les décisions

Tableau de décision : un tableau visuel pour un suivi rapide

Calendrier : suivi des décisions basé sur un échéancier

Guide de démarrage : un aperçu structuré pour vous mettre sur la voie de la réussite

À lire également : 10 modèles gratuits pour la prise de décision dans Excel, Docs et ClickUp

Améliorer la gestion de projet grâce à un journal des décisions efficace

En gestion de projet, une seule décision peut avoir des répercussions sur les échéanciers, les budgets et les résultats. Mais si vous disposez d'un journal des décisions bien structuré, votre équipe pourra facilement identifier les causes et les conséquences de chacune d'entre elles.

Maintenant que vous savez comment créer votre registre des décisions, voici quelques exemples illustrant comment un document efficace peut améliorer la gestion de projet :

L'importance des registres de décisions dans la gestion de projet

À mi-parcours de votre grand projet, une partie prenante nouvellement intégrée se demande pourquoi une approche spécifique a été choisie l'année dernière. C'est le moment où la panique s'installe et où les regards perplexes fusent lors de votre compte rendu quotidien.

Si vous disposez d'un journal des décisions bien structuré, il vous suffit de revenir sur la décision en question. Des raisons qui vous ont conduit à cette décision à son impact, tout est parfaitement clair. En tenir un à chaque étape améliore la communication, atténue les risques et s'avère utile à chaque étape de la gestion de projet.

Rôle dans l'automatisation des processus métier (BPA)

Certes, la tenue d'un journal des décisions peut sembler fastidieuse. Mais grâce à des outils comme ClickUp, vous pouvez automatiser non seulement les fonctions du journal, mais aussi vos processus d'entreprise.

Imaginez que les parties prenantes soient informées des changements sans intervention manuelle et que les tâches de suivi soient attribuées automatiquement. Cela réduit également les erreurs et accélère le suivi des projets grâce à un effort humain minimal.

Connexion avec le triangle de gestion de projet

Le triangle de la gestion de projet — périmètre, délais et coûts — est au cœur de chaque projet. Les registres de décision aident les équipes à équilibrer ces contraintes en documentant les compromis et leurs implications.

Imaginez un projet de développement logiciel dans lequel votre client demande une fonctionnalité supplémentaire à un stade avancé de l'échéancier. L'ajout de cette fonctionnalité élargirait la portée du projet et aurait des répercussions tant sur le temps que sur le coût. Votre équipe accepte de respecter la date limite, mais à un coût plus élevé.

Votre journal des décisions contiendra désormais la justification des choix effectués et leur incidence sur le résultat. En tant que chefs de projet, vous pourrez démontrer en toute transparence comment les décisions s'alignent sur les objectifs stratégiques et s'adaptent à l'évolution des exigences.

🧠Anecdote : Le Domesday Book est l'un des tout premiers exemples de registre des décisions, compilé en 1086 à la demande du roi Guillaume le Conquérant. Ce livre contenait des informations sur la propriété et les ressources en Angleterre, ainsi que des informations sur des décisions qui ne pouvaient être modifiées.

Simplifiez-vous la vie et réussissez grâce aux journaux de décision sur ClickUp

Simple dans son concept mais inestimable pour les chefs de projet en gestion de projet, le registre des décisions vous ouvre la voie vers un projet plus transparent et collaboratif.

Grâce à l'outil de gestion de projet ClickUp, vous pouvez optimiser votre journal des décisions. Vous pouvez y personnaliser des modèles tout en collaborant avec des équipes interfonctionnelles, le tout en effectuant l'automatisation de votre flux de travail.

Prêt à débloquer des décisions plus éclairées et à garantir la réussite de vos projets ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!