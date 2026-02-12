In Code We Trust : Comment créer une checklist pour la révision du code

Comme tout développeur le sait, les revues de code sont essentielles pour détecter les erreurs avant qu'elles ne se retrouvent en production.

Sans révision du code, vous risquez de vous retrouver confronté au chaos lié au débogage de problèmes critiques en production, ce qui entraîne des retards, la frustration des utilisateurs et une réputation ternie.

Cet article vous guidera dans la création d'une checklist pour la révision du code qui garantit que votre code est propre, sécurisé et prêt à être déployé. C'est parti. 🎢

Pourquoi utiliser une checklist pour la révision du code ?

Une checklist de révision de code bien structurée apporte cohérence et rigueur. Elle permet de s'assurer que le code respecte des conventions de nommage cohérentes tout au long du projet et que tous les scénarios de gestion des erreurs sont traités de manière exhaustive.

Les réviseurs qui suivent une checklist sont moins susceptibles de passer à côté d'éléments critiques, tels que la validation des données saisies par l'utilisateur ou la correction des failles de sécurité. Voici quelques-uns des principaux avantages liés à l'utilisation d'une checklist pour la révision du code :

Une checklist encourage le respect des bonnes pratiques . Elle permet par exemple de s'assurer que les modifications apportées au code respectent le principe de responsabilité unique, selon lequel chaque fonction ou module ne gère qu'une seule tâche

Il peut également inviter les développeurs à rédiger une documentation de code efficace à l'aide de commentaires intégrés, améliorant ainsi la lisibilité et la maintenabilité du code. Le respect de ces bonnes pratiques permet de maintenir un code de haute qualité et d'éviter les problèmes courants tels que la duplication de code ou les erreurs de logique.

Les checklists contribuent à améliorer la collaboration et le partage des connaissances au sein des équipes de développement. Elles permettent également de souligner l'importance de la révision de la couverture des tests, invitant les membres de l'équipe à discuter et à partager leurs points de vue sur l'efficacité des tests unitaires et des tests d'intégration.

Une checklist pour la révision du code favorise l'utilisation d'outils d'analyse statique du code afin de détecter rapidement les problèmes potentiels, ce qui facilite un partage de la compréhension de la manière de les résoudre. Cette approche collaborative améliore la qualité globale du code et l'efficacité, facilitant ainsi la gestion et l'intégration des modifications apportées au code

Au final, une checklist rend la procédure de révision du code plus systématique et plus fiable, contribuant ainsi à la création de logiciels robustes, faciles à maintenir et de haute qualité.

Préparation aux revues de code

Une préparation efficace à une revue de code implique plusieurs étapes clés pour garantir un processus fluide et à haute productivité. Avant de commencer à utiliser la checklist, vous devez :

1. Comprendre le contexte et la portée

Avant de vous plonger dans le code, vous devez en saisir le contexte, la portée et les modifications récentes qui y ont été apportées. Cela implique de comprendre son objectif, ses fonctions et la manière dont il s'intègre dans le projet global.

Familiarisez-vous avec la documentation relative au code ou les modèles de conception afin de vous assurer que le code respecte les objectifs généraux du projet et les normes de codage.

💡Conseil de pro : utilisez les rétrospectives de gestion de projet Agile pour affiner votre processus de révision de code, en le rendant plus adaptatif et axé sur les améliorations immédiates pour le prochain sprint.

2. Recueillez les informations nécessaires

Rassemblez tous les documents pertinents avant de commencer la révision. Cela peut inclure les détails de la demande de tirage, les tickets de problèmes associés et les commentaires des révisions précédentes. L'utilisation de logiciels et d'outils adaptés peut s'avérer très utile dans ce contexte.

Par exemple, les logiciels d'assurance qualité permettent de suivre les cas de test et de s'assurer que tous les aspects du code sont couverts, tandis que les logiciels de suivi des bogues enregistrent les problèmes connus et leurs résolutions. Ces informations offrent une vue d'ensemble de l'impact du code et aident à identifier les points potentiellement problématiques.

Optimisez votre cycle de vie de développement logiciel grâce au logiciel de gestion de projet pour équipes de développement logiciel de ClickUp

Le logiciel de gestion de projet d'équipe ClickUp est une fonctionnalité puissante qui aide les équipes à gérer les flux de travail de développement logiciel, à suivre les tâches et à collaborer de manière fluide, de la planification initiale au déploiement. Grâce à cet outil, vous pouvez visualiser et planifier des projets complexes à l'aide des cartes mentales ClickUp, qui vous permettent de schématiser vos idées et vos feuilles de route produit, de définir les dépendances et de cartographier le processus de développement du début à la fin.

Checklist pour la révision du code

Créer une checklist efficace pour la révision du code, c'est comme préparer l'étape pour un résultat irréprochable : chaque élément doit être vérifié avec minutie afin de garantir que le produit final soit d'une qualité irréprochable.

Chaque élément de la checklist joue un rôle essentiel pour maintenir un niveau de qualité élevé et garantir que le code est prêt pour la production. Voici un bref résumé du processus !

🔎 Exigences de fonctionnalité Assurez-vous que le code répond aux exigences de fonctionnalité définies

Assurez-vous qu'elle couvre toutes les user stories ou tous les tickets pertinents pour les utilisateurs 👀 Lisibilité et maintenabilité du code Vérifiez si le code est facile à comprendre et à suivre

Vérifiez que le code présente une logique et une organisation claires 😎 Style de codage Vérifiez le respect des normes et conventions de codage

Vérifiez si la mise en forme et l'indentation sont cohérentes 💡 Nomenclature claire Veillez à ce que les variables, les fonctions et les classes aient des noms descriptifs et significatifs qui reflètent leur objectif 🤝 Documentation et commentaires appropriés Vérifiez que le code est correctement documenté à l'aide de commentaires intégrés 👩‍💻 Structure et conception du code Évaluez la structure du code en termes de modularité et de respect des principes de conception 💪🏻 Performance et efficacité Évaluez le code pour détecter les problèmes de performances

Assurez-vous qu'il répond aux exigences d'efficacité 🧑🏼‍🏭 Gestion des erreurs et journalisation Vérifiez que des pratiques appropriées de gestion des erreurs et de journalisation sont en place pour gérer les erreurs de manière fluide et faciliter le débogage 🥅 Sécurité Assurez-vous que le code est sécurisé contre les vulnérabilités courantes 🛜 Couverture des tests Vérifiez les cas limites et les scénarios d'erreur

Assurez une couverture de test adéquate grâce à des tests unitaires et des tests d'intégration 🌀 Réutilisabilité du code et principe DRY Vérifiez que le code n'est pas répétitif et qu'il est réutilisable ✍🏼 Dépendances et bibliothèques tierces Assurez-vous que les dépendances et les bibliothèques sont à jour ✅ CI/CD et préparation au déploiement Vérifiez que le code fonctionne dans tous les environnements et qu'il est prêt à être déployé

Examinons maintenant chacune de ces étapes en détail : 🔍

Étape 1 : Exigences de fonctionnalité

Avant de vérifier le code, assurez-vous qu'il répond aux fonctionnalités spécifiées et qu'il satisfait à toutes les user stories ou tous les tickets. Vous pouvez également utiliser divers formulaires destinés aux équipes logicielles pour collecter des données auprès de votre équipe, de vos clients ou de vos utilisateurs. Cela garantit que le code est conforme aux objectifs du projet et aux fonctionnalités attendues.

Exemple : Si une demande de tirage (PR) ajoute un nouveau point de terminaison API, vérifiez le problème ou l'user story associé pour confirmer sa nécessité et son fonctionnement. Si vous mettez en place une nouvelle fonctionnalité de recherche, vérifiez qu'elle prend en charge tous les filtres de recherche spécifiés et qu'elle renvoie les résultats corrects en fonction des entrées de l'utilisateur

Étape 2 : Lisibilité du code

Le code doit être propre, bien organisé et facile à comprendre. Vérifiez que le flux de la logique est naturel et que les commentaires et la documentation sont utilisés à bon escient.

Les algorithmes complexes doivent être décomposés en fonctions claires et gérables, accompagnées de commentaires descriptifs expliquant leur objectif. Grâce à des outils de développement logiciel efficaces, vous pouvez garder le contrôle du projet.

⚡️Conseil :

Respectez une indentation et un espacement cohérents

Veillez à ce que les fonctions et les méthodes restent courtes et se concentrent sur une seule tâche

Étape 3 : Style de codage

Vérifiez que le code respecte les normes et conventions de codage établies, notamment en matière d'indentation, d'espace et de placement des crochets. Cette cohérence permet de maintenir une base de code uniforme et facilite la collaboration et la révision entre développeurs.

Toutes les variables et fonctions doivent être mises en forme conformément au guide de style de l'équipe. Cela permet d'éviter les différences inutiles entre les fichiers.

⚡️Conseil :

En Python, respectez les normes PEP 8

En JavaScript, respectez les règles de formatage ESLint ou Prettier

Étape 4 : Nomenclature claire

Les noms sont importants : ils doivent être descriptifs et significatifs. Assurez-vous que les variables, les fonctions et les classes portent des noms qui reflètent leur objectif et leur fonctionnalité.

⚡️Conseil : Utilisez des noms de variables significatifs (par exemple userEmail au lieu de ue)

Par exemple, une fonction qui calcule les scores des utilisateurs devrait s'appeler calculateUserScores plutôt que calcScores, afin que son objectif soit immédiatement clair.

Le code est-il bien documenté avec des commentaires pertinents ? Une bonne documentation aide les futurs développeurs à comprendre et à modifier le code.

⚡️Conseil : utilisez des chaînes de documentation pertinentes et des commentaires en ligne

Exemple

🎯À lire également : 11 modèles gratuits de documentation de code pour des équipes hautement performantes

Étape 6 : Structure et conception du code

Évaluez la modularité du code et son respect des principes de conception tels que le principe de responsabilité unique et l'analyse orientée objet.

⚡️Principe de responsabilité unique (SRS) : Ne confiez pas plus d'une responsabilité à une seule classe ou fonction ; refactorisez en classes et fonctions distinctes.

Par exemple, si le code gère l'authentification des utilisateurs et le traitement des données, envisagez de le refactoriser en modules distincts afin d'améliorer la clarté et la maintenabilité.

Étape 7 : Performances et efficacité

La performance et l'efficacité sont essentielles pour un code optimisé. Un code efficace s'exécute plus rapidement et utilise moins de ressources, ce qui rend l'application évolutive.

Évaluez le code à l'aide des meilleurs éditeurs de code pour détecter les problèmes de performance, tels que les algorithmes inefficaces ou les fuites de mémoire, et vérifiez qu'il répond aux exigences d'efficacité.

Vérifiez s'il y a des boucles inutiles, des calculs redondants ou des opérations coûteuses.

⚡️Astuce : en Python, l'utilisation de la compréhension de liste est souvent plus efficace que les boucles.

Exemple :

Inefficient code ⤵️ Optimized code ⤵️ my_list = [x for x in my_list if x not in arr]

Étape 8 : Gestion des erreurs et journalisation

La gestion des erreurs et la journalisation consistent à prévoir un plan pour faire face aux imprévus. Vérifiez que le code inclut une gestion robuste des erreurs afin de gérer les problèmes potentiels de manière élégante et de consigner les évènements importants à des fins de débogage.

Votre code doit être capable de gérer les entrées non valides ou les échecs de connexion à la base de données sans planter, et fournir des messages d'erreur utiles pour le dépannage.

⚡️Conseil : Enregistrer les messages d'erreur spécifiques aide à déboguer rapidement les problèmes.

Exemple :

🚫 Mauvaise gestion des erreurs (masque les erreurs) ✅ Bonne gestion des erreurs (enregistre des détails utiles) try { processOrder();} catch (erreur) { console.error(`Erreur lors du traitement de la commande : ${erreur.message}`);}

Étape 9 : Sécurité

Vérifiez maintenant si le code est sécurisé contre les vulnérabilités courantes. Un code sécurisé garantit la sécurité contre les injections SQL, les attaques XSS, les attaques CSRF et les fuites de données.

⚡️Conseil : l'utilisation de requêtes paramétrées permet d'éviter les injections SQL.

🚫 Vulnérable aux injections SQL ✅ Utilisez des instructions préparées

Étape 10 : Couverture des tests

Assurez-vous que le code bénéficie d'une couverture de test adéquate, y compris des tests unitaires et d'intégration, et vérifiez les cas limites et les scénarios d'erreur.

Les tests doivent inclure des scénarios pour les entrées valides et non valides ainsi que les points de défaillance potentiels afin de garantir une vérification complète des fonctionnalités du code. Les tests garantissent le bon fonctionnement du code et préviennent les régressions.

⚡️Conseil :

Assurez-vous que le nouveau code ne perturbe pas les tests existants (exécutez des tests automatisés)

Assurez-vous que les cas de test couvrent toutes les entrées attendues

Étape 11 : Réutilisabilité du code et principe DRY

Vérifiez que le code évite les doublons et favorise la réutilisation. Le principe DRY (Don’t Repeat Yourself) réduit les efforts de maintenance et facilite les mises à jour futures.

⚡️Conseil : la refactorisation du code répétitif en une fonction améliore sa réutilisabilité.

🚫 Code redondant ✅ Code refactorisé

Étape 12 : Dépendances et bibliothèques tierces

Les bibliothèques obsolètes peuvent présenter des failles de sécurité. N'utilisez jamais une bibliothèque ancienne et non maintenue.

Vérifiez que les dépendances sont à jour et nécessaires, et recherchez les correctifs de sécurité.

⚡️Conseil : exécutez ce code respectivement pour les projets Javascript et Python

Étape 13 : CI/CD et préparation au déploiement

Le code fonctionnera-t-il en staging, en production et dans différents environnements ? Garantir la compatibilité avec les pipelines DevOps, les environnements cloud et les bases de données permet d'éviter les échecs de déploiement.

⚡️Conseil :

Vérifiez les variables d'environnement au lieu d'utiliser des identifiants codés en dur

Vérifiez que les tests CI/CD sont réussis avant de fusionner la pull request

En suivant ces étapes, votre checklist pour la révision du code aidera votre équipe à garantir un code de haute qualité et une intégration réussie dans votre projet.

⚡️⚡️ Conseil bonus : Éléments à vérifier avant d'approuver définitivement le code Les commentaires précédents ont été pris en compte

Les tests unitaires et d'intégration sont clairs

La documentation est mise à jour

Toutes les suggestions et tous les problèmes ont été consignés sous forme de commentaires

Le code s'affiche entièrement sur l'écran d'un ordinateur portable de 14 pouces sans qu'il soit nécessaire de faire défiler horizontalement

Bonnes pratiques en matière de révision de code

Au-delà de la checklist, voici quelques bonnes pratiques qui améliorent l'efficacité des revues de code :

1. Révisez les modifications mineures et fréquentes

Les PR plus courts sont plus faciles à réviser, ce qui réduit la charge cognitive et améliore la qualité des commentaires.

Bonnes pratiques :

Encouragez les PR incrémentales (par exemple, 200 à 400 lignes au lieu de plus de 1 000).

Utilisez des branches de fonctionnalités et fusionnez fréquemment pour éviter les revues volumineuses et complexes

2. Fournissez des commentaires constructifs et exploitables

Les revues de code doivent aider les développeurs à s'améliorer, et non les décourager.

Bonnes pratiques :

Privilégiez les suggestions plutôt que les critiques, par exemple : « Envisagez de refactoriser cela en une fonction distincte pour une meilleure lisibilité »

Utilisez des exemples de code dans vos commentaires pour clarifier vos suggestions

En tant que réviseur, trouvez un aspect de la pull request qui vous plaît et commentez-le également. Surtout s'il s'agit d'un point sur lequel le même auteur a déjà reçu des commentaires. Un simple « bravo d'avoir pensé à fournir une chaîne de motif à votre appel de méthode d'assertion ! » de la part d'un senior à un junior renforce considérablement la confiance de ce dernier et contribue à faire en sorte que le commentaire « reste gravé dans son esprit ».

En tant que réviseur, trouvez un aspect de la pull request qui vous plaît et commentez-le également. Surtout s'il s'agit d'un point sur lequel le même auteur a déjà reçu des commentaires. Un simple « bravo d'avoir pensé à fournir une chaîne de motif à votre appel de méthode d'assertion ! » de la part d'un senior à un junior renforce considérablement la confiance de ce dernier et contribue à faire en sorte que le commentaire « reste gravé dans son esprit ».

3. Combinez les revues automatisées et manuelles

L'automatisation détecte les erreurs de syntaxe, tandis que les revues manuelles se concentrent sur la logique et la maintenabilité.

Bonnes pratiques :

Utilisez des linters (ESLint, Pylint, etc.) et des outils d'analyse statique avant de soumettre des PR

Concentrez les revues manuelles sur la logique métier, la sécurité et les cas limites

4. Alternez les réviseurs pour éviter tout parti pris

Le fait d'avoir différents réviseurs garantit des perspectives variées et évite les silos de connaissances.

Bonnes pratiques :

Recourez à la rotation des réviseurs pour assurer une distribution équitable des tâches de révision

Pour les projets critiques, exigez au moins deux validations avant de fusionner.

5. Trouver le juste équilibre entre rapidité et rigueur

Des revues trop rapides peuvent passer à côté de certains problèmes, tandis que des revues trop lentes retardent le développement.

Bonnes pratiques :

Définissez un SLA pour les revues de code (par exemple, revue dans les 24 à 48 heures)

Utilisez des outils asynchrones tels que les commentaires GitHub pour les discussions plutôt que de longues réunions

6. Tirez les leçons des revues précédentes

La répétition de certains problèmes indique la nécessité d'une meilleure formation ou d'améliorations des processus.

Bonnes pratiques :

Tenez à jour une base de connaissances ou un registre des problèmes courants issus des revues précédentes

Encouragez les sessions d'apprentissage entre pairs pour discuter des bonnes pratiques

À lire également : Logiciel de feedback produit pour les équipes produit

Simplifiez la révision du code et la documentation avec ClickUp

Un sondage mené par GitLab a identifié les revues de code comme la troisième cause principale d'épuisement professionnel chez les développeurs, après les longues heures de travail et les délais serrés. Il est donc important de disposer d'une checklist détaillée pour la revue de code et d'une solution de gestion des processus qui aide à accélérer le processus de revue.

ClickUp, un outil de gestion de projet, propose des solutions sur mesure qui peuvent améliorer l'ensemble de votre processus de révision de code. Par exemple, grâce à ClickUp Docs, vous pouvez créer une checklist personnalisée pour la révision de code, suivre la progression et gérer les révisions en un seul endroit.

Les checklists de tâches ClickUp constituent le moyen le plus simple de créer et de gérer des checklists pour la révision du code. Les checklists sont essentiellement de simples listes de tâches au sein d'une tâche : les éléments sont soit terminés, soit non terminés.

Attribuez la propriété des différentes étapes de la révision du code à des membres spécifiques de l'équipe grâce aux checklists de tâches ClickUp

Vous pouvez utiliser les checklists de tâches ClickUp pour suivre chaque étape de votre révision de code. Organisez facilement les étapes de révision à l'aide de la fonction glisser-déposer, et attribuez des personnes assignées à chaque étape afin de savoir qui est en charge de quoi.

💡Conseil de pro : Vous pouvez même créer des checklists personnalisées pour la révision du code et les enregistrer en tant que modèles de checklist ClickUp. Plusieurs équipes logicielles au sein d'une organisation peuvent utiliser le même modèle de checklist, ce qui garantit la cohérence de leurs pratiques de révision du code.

Créez des checklists que vous pouvez utiliser dans plusieurs équipes logicielles et enregistrez-les comme modèles dans ClickUp

Créez des modèles de checklists pour la révision du code avec ClickUp

ClickUp propose des modèles gratuits conçus pour rationaliser plusieurs processus de développement logiciel, notamment les revues de code. L'une des options phares est le modèle de suivi des bugs et des problèmes de ClickUp.

Ce modèle vous aide à suivre et à gérer efficacement les bugs et les problèmes tout au long du processus de révision du code, ce qui vous permet de mieux maîtriser les corrections critiques et de garantir la qualité du code.

Télécharger ce modèle Simplifiez votre processus de révision de code grâce à un suivi structuré des bogues avec le modèle ClickUp de suivi des bogues et des problèmes

Grâce au modèle ClickUp de suivi des bugs et des problèmes, un réviseur de code peut :

Centralisez les rapports de bogues et le suivi des problèmes dans une vue unique et organisée

Gérez et hiérarchisez efficacement les problèmes de code, en veillant à ce qu'ils soient traités rapidement

Attribuez les bugs aux développeurs, suivez la progression et surveillez les corrections de code, le tout au sein d'une même plateforme

Pour améliorer encore votre liste de contrôle de révision de code, vous pouvez ajouter des statuts personnalisés tels que « En cours de révision », « Résolu » et « Rouvert », ainsi que des champs personnalisés tels que « Gravité du bug », « Développeur assigné », « Date limite de correction » et « Mises à jour du statut ». Vous bénéficiez ainsi d'un aperçu complet des progrès de votre équipe et vous vous assurez qu'aucun bug ne passe entre les mailles du filet.

Autres fonctionnalités de ClickUp pour les équipes Agile

ClickUp propose également une gamme d'outils spécialement conçus pour accompagner les équipes Agile. La gestion de projet Agile ClickUp aide les équipes à planifier, suivre et gérer les sprints, permettant ainsi une collaboration fluide et des cycles de livraison plus rapides. Dans le cadre du processus de test Agile, elle peut également faciliter la réalisation de revues de code.

Optimisez votre flux de travail Agile grâce à la gestion de projet Agile de ClickUp

Grâce à la gestion de projet agile de ClickUp, vous pouvez :

Organisez vos sprints, vos backlogs et vos tâches dans un espace centralisé

Hiérarchisez les tâches et suivez la progression des sprints grâce à des tableaux Kanban personnalisables ou des vues Liste

Collaborez avec votre équipe en temps réel grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires, les @mentions et les pièces jointes

Obtenez des informations grâce aux tableaux de bord ClickUp qui offrent un aperçu des indicateurs clés tels que la vélocité, l'achèvement des tâches et les performances de l'équipe

Boostez votre productivité avec ClickUp Brain , qui propose des suggestions basées sur l'IA pour améliorer les flux de travail et réaliser l'automatisation des tâches répétitives

ClickUp Brain peut vous guider tout au long du processus de mise en place des revues de code dans ClickUp !

Grâce à ce logiciel, vous pouvez garantir des sprints plus fluides, une meilleure collaboration et des itérations de produit plus rapides, tout en veillant à ce que votre équipe respecte les bonnes pratiques Agile. Quelle que soit l’installation de votre flux de travail, ClickUp a la solution idéale pour faciliter au maximum le développement et le déploiement de logiciels !

À lire également : 30 modèles de checklists gratuits au format Word, Excel et ClickUp documents

Assurez la qualité du code et l'efficacité des développeurs avec ClickUp

Les équipes de développeurs peuvent améliorer la collaboration, réduire les erreurs et maintenir une qualité de code élevée en suivant une checklist de révision de code détaillée et bien structurée, associée aux outils appropriés.

Cependant, une checklist comme celle-ci doit évoluer au fur et à mesure de votre projet, en s'adaptant aux nouvelles exigences et aux bonnes pratiques. Les fonctionnalités puissantes et les modèles personnalisables de ClickUp rationalisent ce processus, rendant les revues de code plus efficaces et plus faciles à gérer.

En automatisant les tâches et en centralisant les commentaires, ClickUp permet d'assurer la cohérence des revues et d'améliorer la productivité de l'équipe. Essayez ClickUp dès aujourd'hui et simplifiez votre processus de révision de code !