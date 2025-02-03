Les 10 meilleurs outils logiciels d'assurance qualité pour les tests de logiciels en 2025

Vous cherchez des moyens d'améliorer encore vos processus d'assurance qualité ?

Il existe un outil pour cela. ⚒️

En matière d'assurance qualité, la réalisation de tests de pointe n'est pas un simple avantage, c'est une nécessité. Le bon logiciel d'assurance qualité peut vous aider à livrer un produit fini que vos utilisateurs apprécieront.

Que vous recherchiez un outil de test spécifique ou une plateforme pour aider votre équipe à collaborer, vous le trouverez ici.

Nous vous présentons en détail les principales fonctionnalités des outils d'assurance qualité, ainsi qu'une liste des meilleures applications et plateformes pour que votre équipe reste organisée et sur la bonne voie jusqu'à la ligne d'arrivée. 🏁

Qu'est-ce qu'un logiciel d'assurance qualité ?

Dans le domaine du développement logiciel et web, les logiciels d'assurance qualité (AQ) désignent généralement des logiciels que vous pouvez utiliser pour tester vos propres produits. En fonction de l'application ou de la plateforme, le logiciel d'AQ vous permet de tester des pages et des applications web, ou bien il aura la fonction de tester des logiciels mobiles ou de bureau.

Beaucoup de ces outils offrent également des fonctionnalités pour créer et suivre des rapports de bug afin que votre équipe puisse résoudre les problèmes et répondre aux préoccupations des utilisateurs.

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'assurance qualité ?

Il existe de nombreuses offres d'outils d'assurance qualité. Chacun d'entre eux offre des fonctionnalités différentes, mais les meilleurs ont quelques points communs.

**Abordabilité : certains logiciels sont conçus pour les grandes entreprises, et leurs étiquettes sont à la taille de ces dernières. Recherchez des options qui répondent aux besoins de votre équipe et à votre budget

**Fonctionnalité : il existe des outils d'assurance qualité gratuits, dont beaucoup présentent un ensemble de fonctionnalités fantastiques qui rivalisent avec certains des paramètres les plus onéreux. Mais même si votre budget vous limite à des options peu coûteuses ou gratuites, n'oubliez pas que vous avez toujours besoin d'un produit capable de répondre à vos besoins complexes

Facilité d'utilisation: Certains outils d'assurance qualité nécessitent des connaissances approfondies en matière de code, mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre eux. Recherchez des outils qui vous permettent d'enregistrer et de lire des tests d'interface utilisateur, ou des outils qui vous permettent d'utiliser le traitement du langage naturel pour saisir des commandes

Certains outils d'assurance qualité nécessitent des connaissances approfondies en matière de code, mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre eux. Recherchez des outils qui vous permettent d'enregistrer et de lire des tests d'interface utilisateur, ou des outils qui vous permettent d'utiliser le traitement du langage naturel pour saisir des commandes

Il existe de nombreux choix excellents qui vous fourniront des résultats précis et fiables Options d'organisation: Il est préférable que vous puissiez créer et organiser des rapports de projet les cas de test, les scripts, les résultats des tests et d'autres documents dans un seul espace pour qu'il soit facile de trouver ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin

Les 10 meilleurs logiciels d'assurance qualité à utiliser en 2024

Le développement et le lancement d'un logiciel de haute qualité - que vous soyez impliqué dans le développement d'un site Web ou d'un logiciel de gestion de la qualité - est une tâche difficile le développement d'applications -est une entreprise délicate, surtout lorsqu'il s'agit de respecter votre contrôle de qualité et vos normes rigoureuses.

Nous avons dressé cette liste des meilleurs logiciels de développement d'applications outils de développement pour l'assurance qualité pour les mobiles, le bureau, le web, et plus encore.

1. ClickUp

Visualisez le travail de vos équipes en un coup d'œil en suivant ou en classant la progression globale dans les tableaux de bord ClickUp

La création d'un produit final conforme à votre forfait d'assurance qualité logicielle nécessite de l'organisation - et c'est là que ClickUp brille. Lorsque vous utilisez ClickUp pour le développement de logiciels la première étape est l'environnement de travail, qui permet à votre entreprise de créer des Espaces, des Dossiers, des tâches et bien d'autres choses encore, afin que vos équipes soient bien organisées.

À partir de là, vous pouvez simplifier l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel en utilisant Les outils de ClickUp pour la gestion d'un projet d'équipe logicielle . Créez des Tableaux pour assister les méthodes agiles, scrum, Kanban ou une autre méthodologie de développement.

Les affichages sous forme de cartes vous permettent de créer un tableau traditionnel tableau scrum avec des histoires d'utilisateurs, des listes de tâches, des tâches en cours et des tâches achevées - et vous pouvez personnaliser les tableaux en fonction des besoins de votre équipe de développement. 🙌 Tableaux de bord agiles de ClickUp facilitent la gestion des feuilles de route des produits, des tests de bug et des rapports, des backlogs de produits, de la mise en œuvre d'un processus de test de logiciels, de la construction de sprints, et bien plus encore.

Pour la gestion de la qualité, utilisez l'outil Checklist de contrôle de la qualité ClickUp , a modèle de contrôle de la qualité qui vous permet de créer une stratégie de test de logiciels qui aide votre équipe à garantir la qualité des logiciels qu'elle produit.

ClickUp meilleures fonctionnalités :

Construire une tableau de bord de gestion de projet qui accompagne votre équipe tout au long du cycle de vie du développement logiciel, du lancement du projet au jour de la mise en service et au-delà

Gérer le carnet de commandes du produit , suivre les bugs, et suivre les objectifs de votre projet le tout dans un seul espace pratique

Utilisez la fonctionnalité Objectifs de ClickUp pour suivre vos objectifs et résultats clés (OKR) Assistance à la gestion de projet agile grâce aux vues Tableau et Kanban

Rationaliser les processus d'ingénierie logicielle avec Modèles de plans de développement logiciel de ClickUp Les limites de ClickUp :

ClickUp permet d'organiser le processus de conception du logiciel - il n'offre pas d'outils de test

Les tableaux très chargés, avec beaucoup de cartes, peuvent se charger plus lentement

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ commentaires)

2. TestComplete

via TestComplete TestComplete est une solution achevée en matière de les tests d'assurance qualité des logiciels . Avec elle, vous pouvez compter sur l'automatisation pour divers types de tests comme les tests de logiciels et les tests d'interface utilisateur sur les plateformes bureau, web et mobile. 📲

Vous obtiendrez des informations en temps réel sur le statut de vos tests, et les outils de test axés sur les données de TestComplete vous aident à exécuter les tests plus rapidement en supprimant les étapes répétitives. Il minimise également la maintenance afin que vous puissiez vous concentrer sur l'obtention de résultats de tests de haute qualité.

Les meilleures fonctionnalités de TestComplete :

Intégration avec les outils de suivi des bugs les plus répandus, tels que Jira et Bugzilla

Gérez tous vos tests d'interface utilisateur en un seul endroit avec TestComplete et Zephyr Enterprise

Bénéficiez d'une formation gratuite sur ce logiciel auprès de l'équipe de TestComplete

Tirez parti de la reconnaissance visuelle alimentée par l'IA pour identifier les objets et les éléments dynamiques de l'interface utilisateur

Limites de TestComplete :

Il est coûteux - mieux adapté aux développeurs de logiciels d'entreprise, et non aux particuliers ou aux entrepreneurs

Vous aurez besoin d'un matériel puissant pour l'exécuter sans erreurs, blocages ou ralentissements

Prix de TestComplete :

Base: À partir de 3 046

À partir de 3 046 Pro: 4 739

G2: 4.2/5 (95+ avis)

4.2/5 (95+ avis) Capterra: 4/5 (6 avis)

3. Sélénium

via Sélénium Si vous développez des applications web, le trio d'offres de Selenium est un excellent complément à votre boîte à outils.

La première est Selenium WebDriver, qui fournit des tests automatisés basés sur les navigateurs qui pilotent nativement les navigateurs pour vérifier les scripts. Selenium IDE crée des scripts de reproduction de bug rapides lorsque vous devez faire des tests de bug simples.

Selenium Grid vous permet de passer à l'échelle supérieure en distribuant et en exécutant des tests sur plusieurs machines et dans plusieurs environnements afin que vous puissiez vérifier les scripts sur un large tableau de combinaisons de navigateurs et de systèmes d'exploitation.

Les meilleures fonctionnalités de Selenium :

Travail avec Java, .NET, Python et de nombreux autres langages

Créez facilement un processus de test sans connaissances en matière de code

Utilisez une extension de navigateur pratique pour créer, exécuter et automatiser des cas de test

Économiser de l'argent en utilisant des outils et des scripts gratuits et open-source

Les limites de Selenium :

Les utilisateurs signalent que les scénarios de test échouent parfois sans cause apparente

Il n'y a pas d'automatisation pour les applications de bureau

Prix de Selenium :

Free - mais vous pouvez assister le développement de Selenium par des dons

G2: 4.2/5 (120+ commentaires)

4.2/5 (120+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (10+ commentaires)

4. Bugzilla

via Bugzilla Améliorez votre processus de développement logiciel avec Bugzilla, un outil de suivi des bugs et des défauts riche en fonctionnalités que vous pouvez utiliser gratuitement. Il s'agit d'un système basé sur le web, vous devrez donc l'installer sur un serveur avant de l'utiliser. Un cran au-dessus des environnements de gestion de code comme GitHub, il offre davantage de gestion du flux de travail, de champs personnalisés et de contrôle de la visibilité des bugs. 🐞

Les meilleures fonctionnalités de Bugzilla :

Suivre et gérer les demandes de changement en toute simplicité

Gardez tout le monde, des développeurs aux chefs de projet, dans la boucle avec des notifications personnalisées

Utilisez des outils de recherche pour trouver rapidement les informations dont vous avez besoin dans le processus de développement

Assister les méthodologies agiles et autres méthodologies de développement logiciel via un système conçu pour ces flux de travail

Limites de Bugzilla :

Les utilisateurs signalent des temps de chargement lents lorsqu'ils passent d'un bug à l'autre

Il n'y a aucun moyen d'ajouter automatiquement les résultats de l'exécution des cas de test aux descriptions des bugs

Prix de Bugzilla :

Free - mais vous pouvez assister le développement de Bugzilla par des dons

G2: 3.9/5 (110+ commentaires)

3.9/5 (110+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (130+ commentaires)

5. TestRail

via TestRail TestRail Quality OS est une plateforme robuste conçue pour les équipes de contrôle de la qualité et d'assurance qualité. Grâce à un tableau de bord intuitif, vous pouvez gérer les tests, concevoir des processus de test comprenant des cas de test réutilisables, élaborer des cycles de test agiles et en cascade, et bien plus encore.

L'exécution des tests est rapide et sans effort, et vous conservez les cas de test organisés et accessibles dans le référentiel central de la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de TestRail :

Personnalisez les suites de tests, les cas, etc. pour répondre aux besoins uniques de votre projet logiciel

Créez des forfaits de test structurés pour un processus d'assurance qualité rationalisé

Voir les résultats des tests d'un coup d'œil grâce à des graphiques intelligents dans le tableau de bord de la plateforme

Intégration avec Jira, Selenium et d'autres outils

Limites de TestRail :

Les forfaits serveur limitent le nombre d'utilisateurs à 20, ce qui limite le nombre d'ingénieurs AQ, de développeurs et de parties prenantes qui peuvent accéder à l'application

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Prix de TestRail :

Professional Cloud: 37 $ par utilisateur/mois

37 $ par utilisateur/mois Enterprise Cloud: Contacter l'équipe commerciale

Contacter l'équipe commerciale Serveur professionnel: 8 140 $ par an

8 140 $ par an Serveur Enterprise: 16 500 $ par an

G2: 4.3/5 (490+ évaluations)

4.3/5 (490+ évaluations) Capterra: 4.3/5 (160+ avis)

6. BugBug

via BugBug BugBug est un outil conçu pour l'ensemble de l'équipe de développement de logiciels - les ingénieurs d'assurance qualité, les managers d'équipe et les ingénieurs logiciels. Il est conçu pour vous aider à répondre à vos exigences de qualité pour les applications web et les sites web grâce à des tests automatisés que vous pouvez paramétrer en quelques minutes.

Les meilleures fonctionnalités de BugBug :

Automatisation des processus de test de logiciels rapidement et efficacement

Évaluer la qualité du produit avec peu ou pas de code nécessaire

Créer et maintenir des tests de régression dans une interface simple

Inviter toute l'équipe de développement sur la plateforme sans frais supplémentaires par place

Limites de BugBug :

Par rapport à d'autres outils, BugBug troque certaines fonctions contre la simplicité

Le manque d'évaluations rend difficile l'évaluation des performances réelles de cette application

Prix de BugBug :

Free pour tester des applications web simples dans le navigateur

pour tester des applications web simples dans le navigateur Pro: 49 $/mois

49 $/mois Parallèle: Contacter l'équipe commerciale

BugBug évaluations et critiques :

Aucune évaluation n'est disponible

7. Telerik Test Studio

via Telerik Test Studio L'automatisation des tests est possible grâce à Telerik Test Studio. Ce logiciel vous aidera à tester les applications Web et de bureau, et il est doté de l'enregistreur de tests le plus rapide du secteur, ce qui permet de réaliser des tests stables et fiables tout en minimisant la maintenance des tests.

Avec Telerik, aucune connaissance en matière de code n'est requise pour enregistrer et lire les tests nécessaires à l'évaluation de votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de Telerik Test Studio :

Utilisez les fonctionnalités d'enregistrement et de lecture pour créer et exécuter rapidement des tests

Exécutez des tests sur plusieurs navigateurs pour garantir la conformité

Tirer parti des tests de charge de Telerik pour évaluer les performances du logiciel

Évaluer la qualité et d'autres indicateurs via le tableau de bord

Limites de Telerik Test Studio :

Les mises à jour logicielles peuvent vous obliger à apporter quelques modifications au code

La courbe d'apprentissage est raide pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Telerik Test Studio :

Test Studio Web & Bureau: 2 499 $ pour une licence perpétuelle

2 499 $ pour une licence perpétuelle Module complémentaire pour le runtime : 349 $ pour une licence perpétuelle

: 349 $ pour une licence perpétuelle **Packs d'utilisateurs virtuels pour les tests de charge : jusqu'à 4 999 $ pour 10 000 utilisateurs virtuels

G2: 4.5/5 (80+ reviews)

4.5/5 (80+ reviews) Capterra: 4.6/5 (10+ reviews)

8. Katalon Studio

via Studio Katalon Avec Katalon, les équipes logicielles, DevOps et QA peuvent exploiter la puissance de l'IA pour réaliser des évaluations et des tests à l'approche du jour du lancement. Ce logiciel low-code vous permet de créer des tests en seulement une minute via un système d'enregistrement et de lecture qui vous permet d'analyser des scénarios du monde réel. 👀

Mieux encore, Katalon vous permet d'effectuer des tests via SaaS, dans un cloud privé ou sur site.

Les meilleures fonctionnalités de Katalon Studio :

Construisez un centre de commande de qualité avec TestOps, une fonctionnalité qui organise les artefacts de test dans un seul espace

Utilisez TestCloud à la demande pour des tests parallèles entre les navigateurs, les appareils et les systèmes d'exploitation

Obtenez des notifications en temps réel pour pouvoir analyser instantanément les échecs et tous les problèmes

Utiliser l'IA pour analyser les échecs des tests, générer des scripts ou guérir automatiquement les problèmes au sein des tests

Limites de Katalon Studio :

Il n'a pas encore été introduit dans le secteur public, il se peut donc qu'il ne réponde pas aux normes gouvernementales

La tarification est quelque peu confuse et sujette à changement en fonction des modules complémentaires que vous sélectionnez

Prix de Katalon Studio :

Gratuit pour l'automatisation des tests de base

pour l'automatisation des tests de base Premium: À partir de 208 $/mois

À partir de 208 $/mois Ultimate: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.4/5 (55+ commentaires)

4.4/5 (55+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (700+ commentaires)

9. Appium

via Appium Appium est un écosystème open-source visant à assister l'automatisation des tests sur de nombreuses plateformes - pas seulement PC et mobile, mais aussi Roku, tvOS et l'OS de Samsung, ainsi que les navigateurs, notamment Chrome, Safari et Firefox. Avec les outils d'Appium, vous pouvez concevoir des tests qui reproduisent des scénarios utilisateurs afin de pouvoir auditer la fonction et la convivialité de l'interface utilisateur d'une application.

Les meilleures fonctionnalités d'Appium :

Paramétrer des paramètres d'automatisation des tests pour les applications mobiles natives et hybrides

Testez iOS, Android et les applications mobiles en toute simplicité

Effectuer des tests sur des appareils réels plutôt que virtuels

Utiliser différents langages, notamment Java, Python, Ruby, etc

Les limites d'Appium :

Soyez prêt à passer du temps sur des tutoriels pour découvrir les nombreux outils et fonctionnalités

Les avis indiquent que les mises à jour d'Appium provoquent parfois des perturbations

Prix d'Appium :

Free et open source

évaluations et critiques d'Appium :

G2: 4.4/5 (50 commentaires)

4.4/5 (50 commentaires) Capterra: 4.2/5 (15 commentaires)

10. Testigma

via Testsigma Si vous souhaitez des tests fonctionnels et une validation sans installation de logiciels et processus d'installation fastidieux, Testsigma est une excellente alternative.

Il s'agit d'une plateforme d'automatisation des tests open-source et basée sur le cloud, conçue pour les interfaces de programmation d'applications, les applications web et les applications mobiles.

Elle tire parti de l'IA afin que vous puissiez utiliser le traitement du langage naturel pour générer des commandes en anglais simple - aucune connaissance en codage n'est nécessaire. 🌻

Testsigma meilleures fonctionnalités :

Créer des scripts de test en toute simplicité à l'aide de commandes de traitement du langage naturel

Intégration d'automatisations avec Jenkins, un serveur d'automatisation open-source pour la construction, les tests et le déploiement de logiciels

Se connecter via le cloud sans installation ni installation

Obtenir des rapports détaillés immédiatement après l'exécution des tests

Limites de Testsigma :

Testsigma a une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

La tarification n'est pas transparente - vous devez contacter l'équipe commerciale de Testsigma pour en savoir plus

Prix de Testsigma :

Pro: Contacter l'équipe commerciale

Contacter l'équipe commerciale Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.5/5 (26 commentaires)

4.5/5 (26 commentaires) Capterra: 4.4/5 (14 évaluations)

Améliorez vos processus d'assurance qualité avec ClickUp

Il existe de nombreux logiciels d'assurance qualité qui vous permettront, ainsi qu'à vos équipes de développement logiciel, d'effectuer des revues de code, des tests de performance, des tests de bug, etc. Vous trouverez également de nombreux outils excellents pour les tests sur mobile, bureau et web.

Mais seul ClickUp peut vous aider à rationaliser le processus d'assurance qualité pour les équipes de développement logiciel avec des fonctionnalités et des outils conçus pour vous aider à organiser le flux de travail de toute votre équipe. 🏆 Essayez-le maintenant gratuitement pour découvrir comment ClickUp peut vous aider, vous et votre équipe, à collaborer pour créer des produits de haute qualité qui brillent.