10 Logiciel de rétroaction sur les produits pour les équipes de produits en 2025

Recueillir des commentaires sur les produits permet de connaître les attentes de vos clients et de leur offrir la meilleure expérience possible. Demandes de commentaires sur les produits, bêta tests les rapports et le retour d'information sur les fonctionnalités sont autant de moyens de le faire.

Mais quelle est la meilleure façon de recueillir toutes ces informations ?

L'amélioration de votre approche passe par l'utilisation d'un logiciel de feedback produit de haute qualité pour responsabiliser vos équipes produit. Le marché étant inondé de choix de logiciels et la réussite avérée qu'ils offrent, il faut du temps aux propriétaires d'entreprises comme vous pour prendre une décision.

Nous vous proposons une liste complète des 10 meilleurs outils de feedback produit, accompagnée d'une analyse approfondie de leurs fonctionnalités les plus uniques, de leurs limites, de leurs prix et de ce que les autres en disent. Nous allons vous aider à trouver le paramètre qui vous convient le mieux !

Que rechercher dans un logiciel de feedback produit ?

Voici les fonctionnalités à prendre en compte lors du choix d'un outil de feedback produit performant :

Rétroaction multicanal: Le logiciel doit être livré avec une assistance à la collecte de rétroaction multicanal. Il doit être en mesure de recueillir des données à partir de diverses sources telles que les sondages in-app, les e-mails, les formulaires de rétroaction sur le Web et les médias sociaux

Les 10 meilleurs logiciels de feedback produit à utiliser en 2024

1. ClickUp

Utilisez la logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp pour recueillir les commentaires des clients sur les produits

Si vous souhaitez une expérience complète avec votre logiciel de feedback produit, pensez à ClickUp. Des équipes et des entreprises de toutes tailles - petites, moyennes et grandes - ont récolté les bénéfices de l'utilisation de ClickUp ClickUp .

Les formulaires ClickUp sont un excellent moyen de collecter des données et de personnaliser les commentaires des utilisateurs que vous recevez. Les modèles de ClickUp facilitent l'organisation de tous les aspects, et la fonction complète sur les retours d'expérience en matière de produits Le modèle de sondage en fait un ajout pertinent à cette liste. En tant que logiciel collaboratif, ClickUp permet à votre équipe de résoudre les problèmes ensemble.

Accroître la productivité grâce à la collaboration gestion des tâches en assignant des tâches, en étiquetant des commentaires et en partageant des enregistrements d'écran dans une seule plateforme

Limites de ClickUp

La vue Gantt manque de personnalisation et de flexibilité

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Prix personnalisé

Prix personnalisé ClickUp Brain : Disponible sur tous les environnements forfaits payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Ciseau

via Ciseau Chisel est idéal si vous êtes à la recherche d'un assistant de service client complet.

Il possède des fonctionnalités uniques telles que son système central de stockage des commentaires des clients appelé Idea Box, des portails de commentaires des clients et des sondages intégrés prêts à être lancés en quelques minutes. La fonctionnalité d'audience est un ajout qui fera date.

Chisel meilleures fonctionnalités

Idea Box: Centralisez vos données de feedback client dans un référentiel unique avec l'Idea Box de Chisel. Elle vous aide à capturer, conserver, organiser et hiérarchiser vos idées. Elle recueille les données automatiquement et manuellement

Centralisez vos données de feedback client dans un référentiel unique avec l'Idea Box de Chisel. Elle vous aide à capturer, conserver, organiser et hiérarchiser vos idées. Elle recueille les données automatiquement et manuellement Portail de retour d'information client: Recueillez les commentaires des clients concernant les fonctionnalités décrites dans votre site web feuille de route du produit ou leur permettre de proposer des idées entièrement nouvelles pour votre marque

Recueillez les commentaires des clients concernant les fonctionnalités décrites dans votre site web feuille de route du produit ou leur permettre de proposer des idées entièrement nouvelles pour votre marque Audience: Ciblez facilement les clients auprès desquels vous souhaitez obtenir un retour d'information. Filtrez-les en fonction de la nationalité, de l'âge, du sexe, du revenu et plus encore pour cibler précisément votre utilisateur idéal pour les sondages

Limites de Chisel

L'interface utilisateur est saccadée et peut causer des problèmes de chargement

Peut être difficile pour les utilisateurs débutants en raison d'une surcharge de fonctionnalités

La fonction de retour d'information sur le produit dans son ensemble doit être améliorée lors de la collecte des retours d'information et des demandes de fonctionnalités

La visualisation des données manque de profondeur et de perspicacité

Prix de Chisel

Essentiel: Free Forever

Free Forever Premium: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (50+ reviews)

4.8/5 (50+ reviews) Capterra: Pas assez d'évaluations

3. TypeForm

via Typeform Typeform se concentre sur la création de sondages et de formulaires qui vont à l'encontre des habitudes. Ils se concentrent sur l'aspect esthétique de vos formulaires afin que vous puissiez rapidement attirer l'attention des personnes qui participent à vos sondages.

Vous pouvez facilement intégrer les formulaires à plusieurs plateformes et emplacements où ils peuvent obtenir le plus de visibilité. La fonctionnalité VideoAsk est unique, vous permettant de parler à vos clients et de demander directement l'avis des utilisateurs avec une touche humaine.

TypeForm meilleures fonctionnalités

Choix esthétiques uniques: Attirez l'attention des participants à votre sondage avec un visuel unique et frappant qui se démarque et fait impression

Attirez l'attention des participants à votre sondage avec un visuel unique et frappant qui se démarque et fait impression VidéoAsk: Établissez une connexion directe avec vos clients et demandez-leur ce qui peut être amélioré sur un produit. Ravivez les intérêts et les pistes froides avec une touche humaine tout en recueillant des données et des informations significatives dont vous avez besoin pour vous améliorer

Établissez une connexion directe avec vos clients et demandez-leur ce qui peut être amélioré sur un produit. Ravivez les intérêts et les pistes froides avec une touche humaine tout en recueillant des données et des informations significatives dont vous avez besoin pour vous améliorer **Intégrer les formulaires de manière transparente sur les plateformes web et e-mail, en invitant stratégiquement les utilisateurs à poser les questions de suivi les plus pertinentes afin de dévoiler des informations plus approfondies

Limites de TypeForm

Certains utilisateurs ont trouvé l'interface utilisateur de Typeform déroutante et peu intuitive

Les options de personnalisation de Typeform sont limitées

Manque d'intégration avec des services populaires autres que Zapier

Prix de TypeForm

Basic: 29$/mois par utilisateur

29$/mois par utilisateur Plus: 59$/mois pour 3 utilisateurs

59$/mois pour 3 utilisateurs Business: $99/mois pour 5 utilisateurs

$99/mois pour 5 utilisateurs Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (700+ commentaires)

4.5/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (820+ avis)

4. ProProfs Survey Maker

via ProProfs Le ProProfs Survey Maker est une solution en ligne qui vous permet de créer un sondage en moins d'une minute à l'aide de ses nombreux modèles préconstruits et des questions prêtes à l'emploi.

Le logiciel propose des sondages intégrés de plusieurs types qui peuvent être utilisés hors de la boîte pour collecter divers types de données. L'application en ligne vous permet également de réaliser des sondages qui apparaissent sur diverses parties de différentes plateformes, améliorant ainsi sa visibilité.

ProProfs Survey Maker meilleures fonctionnalités

Modèles pré-conçus: Lancez des sondages et des formulaires entièrement personnalisables en 60 secondes en utilisant les 100+ modèles de Survey Maker. Ces modèles de sondages pré-conçus ont une structure organisée pour eux

Lancez des sondages et des formulaires entièrement personnalisables en 60 secondes en utilisant les 100+ modèles de Survey Maker. Ces modèles de sondages pré-conçus ont une structure organisée pour eux Modèles de collecte de données multiples: Collectez différents formulaires de données en fonction de vos besoins spécifiques. Vous disposez de nombreuses questions préchargées adaptées à différents types de sondages, allant des études de marché aux enquêtes de satisfaction de la clientèle (CSAT), en passant par les enquêtes NPS et les enquêtes sur l'engagement des employés

Collectez différents formulaires de données en fonction de vos besoins spécifiques. Vous disposez de nombreuses questions préchargées adaptées à différents types de sondages, allant des études de marché aux enquêtes de satisfaction de la clientèle (CSAT), en passant par les enquêtes NPS et les enquêtes sur l'engagement des employés Amélioration de la visibilité: Créez des sondages, des popups, des barres latérales et des sondages in-app à partir d'un point central. En fonction de la plateforme sur laquelle se trouvent vos utilisateurs, vous pouvez personnaliser le type d'engagement que vous souhaitez que votre sondage ait

Limites de ProProfs Survey Maker

Le service personnalisé ferme les tickets sans résoudre les problèmes en premier lieu et ne recueille pas les commentaires sur les produits

À chaque fois que vous affichez la page d'accueil, les modifications apportées à la police et à la mise en forme reviennent au défaut et vous devez les faire à nouveau

Fonctions de rapports minimales, les rapports n'étant qu'une représentation des données sur une feuille Excel sans aucun module complémentaire

Prix de ProProfs Survey Maker

Forfait Free Forever: Gratuit pour toujours jusqu'à 50 réponses par mois

Gratuit pour toujours jusqu'à 50 réponses par mois Forfait Business: 39,99 $/mois pour 100 réponses

ProProfs Survey Maker évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (40+ reviews)

4.3/5 (40+ reviews) Capterra: Pas assez d'évaluations

5. Test utilisateur

via Test utilisateur UserTesting est une solution compétente pour vos besoins en matière de retour d'information sur les produits, car il vous permet d'atteindre votre cible de manière efficace grâce à sa fonctionnalité de gestion de l'audience.

Laissez vos clients comprendre ce que les autres utilisateurs pensent de votre produit à l'aide de la plateforme Human Insight. Enfin, les modèles d'apprentissage automatique (ML) de UserTesting vous aident à prendre vos décisions d'entreprise cruciales.

Les meilleures fonctionnalités de UserTesting

Gestion de l'audience: Facilitez l'acquisition rapide et sans effort du feedback des utilisateurs de n'importe quelle audience avec UserTesting. Accédez à des perspectives diverses à travers le réseau de collaborateurs de UserTesting ou engagez-vous auprès de vos clients, partenaires, employés et autres

Facilitez l'acquisition rapide et sans effort du feedback des utilisateurs de n'importe quelle audience avec UserTesting. Accédez à des perspectives diverses à travers le réseau de collaborateurs de UserTesting ou engagez-vous auprès de vos clients, partenaires, employés et autres Plateforme d'Insight Humain: Faites l'expérience d'une plateforme vidéo où de vraies personnes partagent leurs interactions avec vos produits, designsles modèles d'apprentissage automatique: Accélérez les décisions critiques de l'entreprise grâce à des modèles d'apprentissage automatique, des applications, des processus, des concepts ou des marques

Faites l'expérience d'une plateforme vidéo où de vraies personnes partagent leurs interactions avec vos produits, designsles modèles d'apprentissage automatique: Accélérez les décisions critiques de l'entreprise grâce à des modèles d'apprentissage automatique, des applications, des processus, des concepts ou des marques Machine Learning Models: Accélérer les décisions critiques de l'entreprise par une visualisation rapide des données et des insights automatisés. Les modèles d'apprentissage machine (ML) de UserTesting sont aptes à identifier les moments cruciaux de l'expérience client, éliminant ainsi le besoin d'une analyse manuelle laborieuse

Limites de UserTesting

La fonctionnalité Panels doit être améliorée

La fonction de nuage de mots n'est pas très précise

L'IA pour la transcription doit être améliorée

Parfois, il y a des bogues lorsque vous essayez de mettre en place un test

Prix de UserTesting

Essentials: Prix personnalisé

Prix personnalisé Avancé: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Ultimate: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (650+reviews)

4.5/5 (650+reviews) Capterra: 4.4/5 (120+reviews)

6. Voix de l'utilisateur

via Voix de l'utilisateur UserVoice consiste à utiliser les commentaires les plus récents pour apporter des changements immédiats, significatifs et positifs à votre produit. La fonctionnalité de retour d'information en temps réel est donc son principal argument de vente.

Il est livré avec de nombreuses intégrations prêtes à l'emploi qui aident votre équipe à faire la transition avec facilité. Le logiciel fournit également des informations précieuses basées sur le feedback qui vous aident à prendre des décisions d'entreprise optimales.

UserVoice meilleures fonctionnalités

**MonVoice vous permet de recueillir instantanément les commentaires de vos utilisateurs afin de travailler sur les changements à apporter au sein de l'entreprise processus de développement. Vous pouvez vous attaquer directement et immédiatement aux points douloureux

Capacités d'intégration: Tirez parti des intégrations fournies par UserVoice. Elles aident votre équipe à s'adapter aux changements et à tirer le meilleur parti du système. L'outil s'intègre facilement à des applications telles que Fullstory, Teams, Slack, Jira, et bien plus encore

Tirez parti des intégrations fournies par UserVoice. Elles aident votre équipe à s'adapter aux changements et à tirer le meilleur parti du système. L'outil s'intègre facilement à des applications telles que Fullstory, Teams, Slack, Jira, et bien plus encore Data-driven insights: Exploitez UserVoice pour tirer de votre communauté d'utilisateurs des informations précieuses, basées sur des données, afin d'autonomiser vos décisions en matière de produits et de nourrir une approche de développement centrée sur l'utilisateur

Limites de UserVoice

Certains utilisateurs ont trouvé qu'il était difficile de naviguer et d'utiliser le logiciel lorsqu'ils travaillaient avec plusieurs lignes de produits

Fonctionnalités limitées pour les entreprises

Les utilisateurs demandent plus d'intégrations

Prix de UserVoice

Essentiel: $799/mois

$799/mois Pro: $999/mois

$999/mois Premium: 1 499 $/mois

1 499 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (230+reviews)

4.5/5 (230+reviews) Capterra: 4.2/5 (60+reviews)

7. Utilisateurnap

via Carte d'usager Usersnap est une plateforme unique qui vous permet d'améliorer l'expérience de vos utilisateurs et de vous engager avec eux de manière peu orthodoxe. Elle élève l'engagement des utilisateurs grâce à un système de feedback unifié.

Usersnap dispose d'un bouton dédié pour une capture transparente des problèmes. La fonctionnalité de feedback in-app est également accompagnée d'une fonction de dessin. L'expérience omnicanale est assez étoffée, vous permettant de vous engager avec les clients et de recueillir des commentaires à plusieurs niveaux.

Les meilleures fonctionnalités de Usersnap

Bouton et menu de rétroaction: Mettez en place un bouton de rétroaction dédié sur votre site Web ou votre application pour capturer les problèmes et les suggestions de manière transparente. Cela vous aide à guider les clients vers les options d'assistance et de feedback appropriées à travers le menu et à établir des liens vers votre chat messenger, votre page d'assistance en ligne ou d'autres canaux pour un processus simplifié

Mettez en place un bouton de rétroaction dédié sur votre site Web ou votre application pour capturer les problèmes et les suggestions de manière transparente. Cela vous aide à guider les clients vers les options d'assistance et de feedback appropriées à travers le menu et à établir des liens vers votre chat messenger, votre page d'assistance en ligne ou d'autres canaux pour un processus simplifié Widget in-app: Permettez aux utilisateurs de dessiner et d'épingler des commentaires directement sur leur écran à l'aide du widget in-app. Attachez automatiquement le contexte technique, y compris les informations du navigateur, l'URL et les erreurs JavaScript

Permettez aux utilisateurs de dessiner et d'épingler des commentaires directement sur leur écran à l'aide du widget in-app. Attachez automatiquement le contexte technique, y compris les informations du navigateur, l'URL et les erreurs JavaScript Expérience omnicanale: Déployez des évaluateurs et des formulaires interactifs en ligne sur les sites web et dans les e-mails, accompagnés d'un lien d'une seule page partageable partout. Améliorez la collecte des commentaires, évaluez la satisfaction et compilez les demandes de fonctionnalités de manière transparente sur différents canaux et appareils

Limites de Usersnap

Absence de fonction de recherche

Les pièces jointes ne sont pas autorisées lors de la communication avec les utilisateurs finaux

Flux de travail limité avec seulement quatre statuts codés en dur

Prix de Usersnap

Startup: $99/mois pour 10 utilisateurs

$99/mois pour 10 utilisateurs Entreprise: $189/mois pour 15 utilisateurs

$189/mois pour 15 utilisateurs Premium: $329/mois pour 25 utilisateurs

$329/mois pour 25 utilisateurs Enterprise: $949/mois

G2: 4.5/5 (70+reviews)

4.5/5 (70+reviews) Capterra: 4.8/5 (47+reviews)

8. Hotjar

via Hotjar Les cartes thermiques de Hotjar sont une fonctionnalité remarquable. Elles permettent d'améliorer votre site grâce à des informations précieuses sur les clients. Elles vous donnent également un retour d'information par le biais d'un enregistrement où vous pouvez voir ce que vos utilisateurs voient et avec quoi ils s'engagent.

Le widget Feedback peut rassembler des données globales et permettre à vos clients de marquer dynamiquement certaines parties d'un site Web ou d'une page et de fournir des commentaires sur cette partie spécifique.

Les meilleures fonctionnalités de Hotjar

Heatmaps: Améliorez n'importe quelle page de votre site web en utilisant les Heatmaps de Hotjar. Elles vous aident à identifier les zones négligées et à mettre le doigt sur les éléments qui favorisent les ventes et les inscriptions

Améliorez n'importe quelle page de votre site web en utilisant les Heatmaps de Hotjar. Elles vous aident à identifier les zones négligées et à mettre le doigt sur les éléments qui favorisent les ventes et les inscriptions Widget de retour d'information: Personnalisez le retour d'information que vous obtenez sur vos marques à l'aide d'un simple widget qui s'intègre à vos plateformes. Les clients peuvent fournir des commentaires ciblés concernant des aspects spécifiques de votre site et de votre fournisseur, en les sélectionnant par un simple glisser-cliquer

Personnalisez le retour d'information que vous obtenez sur vos marques à l'aide d'un simple widget qui s'intègre à vos plateformes. Les clients peuvent fournir des commentaires ciblés concernant des aspects spécifiques de votre site et de votre fournisseur, en les sélectionnant par un simple glisser-cliquer Enregistrements: Affichez un point de vue de première main sur l'expérience de vos utilisateurs. Regardez des sessions d'utilisateurs réelles pour découvrir et traiter les frictions dissimulées et les obstacles à la discussion

Limites de Hotjar

Interface utilisateur confuse et encombrante

Absence d'assistance client appropriée

Forfaits limités pour les petites et moyennes entreprises

Prix de Hotjar

Free Forever: Gratuit pour toujours pour un maximum de 35 sessions quotidiennes

Gratuit pour toujours pour un maximum de 35 sessions quotidiennes Plus: 39$/mois pour jusqu'à 100 sessions quotidiennes

39$/mois pour jusqu'à 100 sessions quotidiennes Business: 99$/mois jusqu'à 500 sessions quotidiennes

99$/mois jusqu'à 500 sessions quotidiennes Scale: $213/mois pour jusqu'à 500 sessions quotidiennes

G2: 4.3/5 (290+reviews)

4.3/5 (290+reviews) Capterra: 4.6/5 (500+reviews)

9. Rapport de l'utilisateur

via Rapport de l'utilisateur UserReport est une application qui ne fait pas grand-chose mais qui atteint la perfection dans tout ce qu'elle fait. Cela est évident dans les trois principales fonctionnalités, à savoir le widget de sondage, le widget de retour d'information et les fonctionnalités de l'éditeur.

Elles se combinent parfaitement pour fournir d'excellentes données qualitatives qui aident votre produit à se développer.

UserReport meilleures fonctionnalités

Widget de sondage: Utilisez l'outil de sondage convivial de UserReport en l'installant rapidement sur votre site Web. Recueillez des informations sur les caractéristiques démographiques et les comportements des utilisateurs, mesurez la satisfaction avec le NPS et intégrez Google Analytics pour une compréhension complète de l'utilisateur

Utilisez l'outil de sondage convivial de UserReport en l'installant rapidement sur votre site Web. Recueillez des informations sur les caractéristiques démographiques et les comportements des utilisateurs, mesurez la satisfaction avec le NPS et intégrez Google Analytics pour une compréhension complète de l'utilisateur Widget de retour d'information: Cette fonctionnalité permet de recueillir efficacement des idées et d'éliminer les bugs. Les commentaires des utilisateurs guident le développement de la marque et du produit, et le vote permet de hiérarchiser les fonctionnalités. Personnalisez le widget avec votre marque dans plus de 60 langues

Cette fonctionnalité permet de recueillir efficacement des idées et d'éliminer les bugs. Les commentaires des utilisateurs guident le développement de la marque et du produit, et le vote permet de hiérarchiser les fonctionnalités. Personnalisez le widget avec votre marque dans plus de 60 langues Fonctionnalités pour les éditeurs: Donnez aux éditeurs les moyens de disposer d'une suite sur mesure pour explorer, valider, mettre en valeur et monétiser efficacement leur audience. Elle vous aide à transformer des données précieuses en informations exploitables et à démontrer la portée de l'audience aux annonceurs, en instaurant la confiance grâce à de magnifiques kits de vente qui mettent en évidence les résultats de campagnes réussies

Limites de UserReport

Les meilleures fonctionnalités sont cachées derrière un paywall avec une étiquette de prix non publiée

Pas d'options de démonstration en ligne

Prix de UserReport

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de UserReport

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

10. Qualaroo

via Qualaroo Posez les bonnes questions au bon moment aux bons utilisateurs grâce à la fonctionnalité de ciblage avancé de Qualaroo.

Il dispose d'options de personnalisation astucieuses qui vous aident à vous approprier la plateforme de feedback. Elle permet également de créer des sondages de feedback produit in-app sur iOS et Android.

Les meilleures fonctionnalités de Qualaroo

Ciblage avancé: Segmentez vos audiences pour obtenir une ligne directe vers les bons en les filtrant en fonction de la géographie, de l'identité, de la durée sur votre page, de l'emplacement du défilement, et plus encore. Personnalisez votre sondage pour qu'il n'apparaisse qu'une seule fois par client jusqu'à ce qu'il soit rempli ou jusqu'à ce qu'un nombre cible de réponses soit atteint

Segmentez vos audiences pour obtenir une ligne directe vers les bons en les filtrant en fonction de la géographie, de l'identité, de la durée sur votre page, de l'emplacement du défilement, et plus encore. Personnalisez votre sondage pour qu'il n'apparaisse qu'une seule fois par client jusqu'à ce qu'il soit rempli ou jusqu'à ce qu'un nombre cible de réponses soit atteint Personnalisation: Reflétez votre image de marque dans vos sondages et formulaires de commentaires en faisant correspondre les couleurs de votre modèle d'entreprise, en ajoutant des logos et du texte personnalisé, en minimisant la marque Qualaroo et en concevant l'API

Reflétez votre image de marque dans vos sondages et formulaires de commentaires en faisant correspondre les couleurs de votre modèle d'entreprise, en ajoutant des logos et du texte personnalisé, en minimisant la marque Qualaroo et en concevant l'API Sondages compatibles avec les applications mobiles : Améliorez l'engagement des utilisateurs avec des applications qui envoient stratégiquement des messages in-app lors de la première session. Les Nudges™ de Qualaroo fournissent des interactions transparentes, opportunes et optimisées pour les mobiles, garantissant une expérience mobile positive. Engagez proactivement les utilisateurs, recueillez des commentaires en temps réel et simplifiez la création de sondages à l'aide de notre SDK natif pour iOS et Android

Limites de Qualaroo

Il a besoin d'un bouton d'action en vrac pour exporter les rapports de plusieurs sondages à la fois

Il n'y a pas de fonctionnalité pour intégrer les sondages directement dans le corps du mail

Il n'est pas possible de créer des diagrammes personnalisés pour afficher une vue d'ensemble des différents indicateurs du sondage

Prix de Qualaroo

Forfait Free Forever: Gratuit pour toujours jusqu'à 50 réponses/mois

Gratuit pour toujours jusqu'à 50 réponses/mois Forfait Business: 39,99$/mois jusqu'à 100 réponses

G2: 4.3/5 (40+reviews)

4.3/5 (40+reviews) Capterra: 4.7/5 (20+reviews)

Améliorez le développement de vos produits avec le meilleur logiciel de feedback produit

Voilà, c'est fait ! Voici les meilleurs outils de feedback produit pour aider vos équipes de développement et les tenir au courant de ce que vos clients pensent du produit. Vous ne savez pas lequel choisir ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui .

Avec des Formulaires ClickUp grâce à une logique conditionnelle, créez des sondages qui extraient des données de votre cible sur plusieurs canaux. De plus, grâce à leur esthétique, les modèles préconstruits embellissent vos formulaires de commentaires et attirent l'attention de vos publics.

Création d'un champ personnalisé de type case à cocher dans un formulaire ClickUp existant

Vous ne nous croyez pas ? Testez-le vous-même. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !

Essayez ClickUp gratuitement dès maintenant