15 compétences à acquérir pour gagner bien sa vie en 2026

Avec l'IA et les technologies d'automatisation qui remplacent rapidement les rôles, la course à la mise à niveau des compétences est plus intense que jamais.

Une étude réalisée par Deloitte montre que les entreprises passent d'un modèle de travail basé sur les postes à un modèle de main-d'œuvre basé sur les compétences.

90 % des cadres déclarent que leur entreprise s'oriente vers une approche axée sur les compétences. La raison est simple : ils souhaitent créer un environnement de travail agile où les employés peuvent facilement s'adapter aux nouvelles tendances.

Ainsi, pour vous construire une carrière pérenne, il est important de vous concentrer sur les compétences les plus rémunératrices qui vous permettront de vous épanouir dans des secteurs hautement concurrentiels. Dans cet article, nous allons passer en revue les 15 compétences les plus rémunératrices sur lesquelles vous devriez vous concentrer.

Comprendre les compétences les plus rémunératrices

Une compétence très bien rémunérée désigne une expertise technique que vous pouvez mettre à profit pour générer des revenus importants. Ces compétences vous permettent de résoudre des problèmes complexes ou de répondre à des besoins essentiels pour les entreprises, ce qui se traduit par des salaires élevés.

Contrairement aux emplois traditionnels qui reposent sur des compétences de base, les compétences les plus rémunératrices, telles que le développement logiciel, l'équipe commerciale et le marketing numérique, mettent l'accent sur la spécialisation, ce qui explique la forte demande dans ces secteurs.

Ces compétences clés sont également adaptables et transférables dans divers secteurs, alliant souvent créativité et connaissances spécialisées. Vous pouvez même faire évoluer votre carrière grâce à ces compétences très rémunératrices en travaillant en tant que freelance, consultant ou salarié à temps plein. Elles nécessitent toutefois un apprentissage continu.

Les 15 compétences les plus rémunératrices

Voyons maintenant les 15 compétences les plus rémunératrices que vous pouvez acquérir pour booster votre carrière :

1. Marketing numérique

La réussite ou l'échec des entreprises du XXIe siècle dépend de leur présence en ligne, ce qui fait du marketing numérique l'une des compétences les plus recherchées pour gagner un salaire élevé.

Le rapport « The Future of Jobs » du Forum économique mondial fait figurer le marketing numérique parmi les champs qui connaissent la croissance la plus rapide, sous l'impulsion de l'explosion du commerce électronique et de l'évolution des comportements des consommateurs.

Les professionnels du marketing numérique conçoivent et gèrent des campagnes sur différentes plateformes, telles que les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les e-mails et les sites web, afin d'attirer l'attention, d'interagir avec les utilisateurs et, au final, de les fidéliser.

De l'optimisation des sites web pour améliorer leur classement dans les moteurs de recherche grâce au référencement naturel (SEO) à la gestion de publicités ciblées au coût par clic (PPC), le travail d'un spécialiste du marketing numérique consiste à renforcer la visibilité de la marque et à générer des prospects pour une entreprise.

💰Revenu moyen : Le salaire moyen d'un responsable du marketing numérique est de 125 703 $ par an.

Comment maîtriser les compétences en marketing numérique 🎯 Apprenez les stratégies de marketing numérique, notamment le marketing par e-mail, le marketing de contenu et les tests A/B

Maîtrisez les outils d'analyse tels que Google Analytics pour suivre les performances et optimiser les campagnes

Testez des plateformes de marketing sur les réseaux sociaux comme TikTok ou de nouveaux formats publicitaires pour toucher votre public cible

Maîtrisez les principaux modèles marketing tels que les 4P, AIDA et RACE

2. Concepteur UI/UX

Une expérience utilisateur (UX) et une interface utilisateur (UI) bien conçues sont essentielles pour créer des produits fonctionnels et visuellement attrayants qui répondent aux besoins des utilisateurs.

La conception UX se concentre sur l'expérience globale d'une application, son accessibilité et sa réactivité afin d'améliorer la satisfaction client. Pour cela, il y a des études à faire sur les utilisateurs et il faut comprendre leurs besoins.

Par ailleurs, la conception d'interface utilisateur (UI) concerne l'attrait visuel d'une application. Elle consiste à concevoir des dispositions, des boutons et des icônes qui améliorent l'expérience globale.

Bien que l'UI et l'UX soient des compétences distinctes, leur combinaison peut vous donner un avantage sur le marché.

💰Revenu moyen : Les concepteurs UI/UX gagnent généralement 107 299 $ par an.

Comment maîtriser les compétences en conception UI/UX 🎯 Commencez par apprendre les principes et les processus de conception, tels que la hiérarchie visuelle et la théorie des couleurs, la création de maquettes fonctionnelles et le prototypage

Maîtrisez des outils de conception tels que Figma, InVision et Adobe pour créer des designs percutants

Apprenez à analyser et à comprendre les besoins et le comportement des utilisateurs afin de rendre vos créations plus attrayantes et d'améliorer la satisfaction client

Pour décrocher des rôles de direction dans le domaine du design, vous devriez également vous former à la gestion de projet de design. Des outils tels que la solution ClickUp pour les équipes de design peuvent vous y aider. Elle vous permet de collaborer avec votre équipe, d'attribuer des tâches de design, de réfléchir ensemble à des idées de design et de gérer toutes les demandes de design en un seul endroit.

Utilisez la solution de conception de ClickU pour trouver des idées de conception et gérer vos projets de conception en toute simplicité

3. Développement de logiciels

Le développement logiciel est le pilier de la technologie moderne ; il permet de créer les programmes et les applications que nous utilisons tous les jours.

Des langages tels que Java, SQL, Python et JavaScript figurent parmi les compétences informatiques les plus recherchées au monde.

L'objectif principal des ingénieurs en informatique est de concevoir, développer et maintenir des logiciels qui sous-tendent tout, des sites web et applications mobiles aux systèmes d'entreprise complexes. Les développeurs informatiques travaillent avec divers langages de programmation et collaborent avec des designers, des ingénieurs et des chefs de produit pour créer des produits et avoir un impact sur l'entreprise.

Ce rôle exige également une mise à niveau constante des connaissances en informatique.

💰Revenu moyen : Le salaire moyen d'un développeur de logiciels est de 105 333 $ par an.

Comment maîtriser les compétences en développement logiciel 🎯 Apprenez plusieurs langages de programmation et obtenez des certifications en programmation pour diversifier vos compétences

Restez au courant des dernières tendances en matière de programmation et des bonnes pratiques

Participez à des projets open source pour mettre vos compétences en pratique et constituer un portfolio

Rejoignez des serveurs Discord ou des communautés en ligne pour collaborer avec d'autres personnes et améliorer vos compétences en résolution de problèmes et en programmation

4. Le cloud computing

Les experts du cloud aident les entreprises à stocker des données, à exécuter des applications et à accéder à des ressources à la demande, leur offrant ainsi flexibilité et économies.

Selon Gartner, le cloud deviendra indispensable pour que les entreprises restent compétitives dans leur secteur d'ici 2028.

Bien sûr, ils auront besoin d'ingénieurs en cloud computing.

Grâce à leurs compétences spécialisées sur des plateformes telles que AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud, les professionnels du cloud gèrent des serveurs, des bases de données et des réseaux dans un espace virtuel, en veillant à ce qu'ils soient sécurisés et évolutifs. Ils accordent également une attention particulière à la sécurité afin de garantir que les environnements cloud restent protégés contre les cybermenaces.

💰Revenu moyen : Le salaire moyen des ingénieurs cloud est de 128 068 $ par an.

Comment maîtriser les compétences en cloud computing 🎯 Maîtrisez les plateformes cloud telles qu'AWS ou Azure pour renforcer vos compétences.

Restez informé des nouveaux outils et des technologies cloud liées à la sécurité des réseaux

Participez à des projets cloud pour acquérir une expérience pratique dans un environnement virtuel et développer vos compétences en cloud computing

5. Intelligence artificielle

L'IA transforme notre façon de vivre et de travailler, des assistants intelligents comme Siri aux algorithmes qui vous recommandent ce que vous devriez regarder ensuite.

/IA consiste à créer des systèmes capables d'apprendre, de réfléchir et de prendre des décisions comme les humains, mais plus rapidement et plus efficacement.

Le marché mondial de l'IA devrait connaître une croissance vertigineuse de 37 % par an jusqu'en 2030, ce qui montre à quel point ce champ est en pleine expansion.

Les spécialistes en IA se concentrent sur des compétences telles que l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et les réseaux neuronaux, qui permettent aux machines de devenir plus intelligentes au fil du temps.

💰Revenu moyen : Le salaire annuel moyen des ingénieurs en IA est de 138 556 $.

Comment maîtriser les compétences en ingénierie de l'IA 🎯 Apprenez le machine learning et les réseaux neuronaux pour créer des systèmes plus intelligents

Familiarisez-vous avec des outils d'IA tels que TensorFlow et PyTorch

Restez au fait des dernières avancées en matière de recherche sur l'IA et suivez l'évolution du secteur et du marché de l'emploi

6. Blockchain

La blockchain fait des vagues dans des secteurs tels que la finance, la santé et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Avec un marché mondial de la blockchain qui devrait connaître une croissance vertigineuse de 87,7 % par an pour atteindre 1 430 milliards de dollars d'ici 2030, la demande en expertise blockchain ne peut que s'intensifier.

Si vous travaillez dans le champ de la blockchain, votre mission consiste à créer des systèmes décentralisés, sûrs, transparents et efficaces. Pour exceller dans ce champ, vous devrez maîtriser des plateformes telles qu’Ethereum et Hyperledger, posséder une bonne maîtrise des langages de programmation comme Solidity, Python ou JavaScript, et avoir des connaissances en matière de contrats intelligents.

💰Revenu moyen : Un développeur blockchain peut gagner entre 112 000 et 188 000 dollars par an.

Comment maîtriser les compétences en blockchain 🎯 Découvrez les plateformes blockchain telles qu'Ethereum et Hyperledger pour comprendre le développement d'applications décentralisées (dApp)

Maîtrisez les langages de programmation couramment utilisés dans la blockchain, tels que Solidity, Python et JavaScript

Restez informé des tendances de la blockchain et des technologies émergentes telles que les NFT et la DeFi

7. Analyse de données

Les analystes de données examinent les nombres, les tendances et les schémas afin d'aider les entreprises à affiner leurs stratégies, qu'il s'agisse d'améliorer leurs campagnes marketing ou d'optimiser leur efficacité opérationnelle.

Avec l'explosion du big data, la demande en analystes de données qualifiés a explosé.

Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis prévoit une croissance de 36 % des emplois liés à la science des données d'ici 2031, ce qui en fait l'une des carrières connaissant la plus forte croissance dans le secteur technologique.

Ce rôle nécessite d'analyser le comportement des clients, les tendances du marché ou les données opérationnelles afin d'élaborer des stratégies plus intelligentes, fondées sur des données. Vous devrez également vous former à l'analyse statistique et à la visualisation des données, et maîtriser des outils tels qu'Excel, SQL et Python.

💰Revenu moyen : Le salaire moyen d'un analyste de données est de 108 108 $ par an.

Comment maîtriser les compétences en analyse de données 🎯 Familiarisez-vous avec des outils clés tels que SQL, Python et Tableau pour la manipulation et la visualisation des données

Mettez l'accent sur vos compétences en communication pour présenter des analyses de données complexes de manière claire et percutante

Restez informé des nouvelles tendances en matière de big data et d'intégration de l'IA

8. Cybersécurité

La cybersécurité consiste à protéger les données et les systèmes sensibles contre les cybermenaces. Considérez les professionnels spécialisés en cybersécurité comme des gardes du corps numériques : ils protègent les entreprises contre les pirates informatiques, les virus et les fuites de données. Vos principales responsabilités consisteront à mettre en place des réseaux sécurisés, détecter les vulnérabilités et passer à l'action en cas d'attaque.

Et voici le plus important : la cybersécurité offre des opportunités d'emploi très lucratives.

Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, les rôles dans le domaine de la cybersécurité devraient connaître une croissance de 35 % au cours des prochaines années, soit bien plus rapidement que la plupart des autres emplois.

💰Revenu moyen : Le salaire d'un spécialiste en cybersécurité est de 100 891 $ par an.

Comment maîtriser les compétences en cybersécurité 🎯 Obtenez des certifications telles que CISSP ou CompTIA Security+.

Restez au fait des tendances, car il s'agit d'un champ en constante évolution et les cybermenaces ne cessent de se transformer.

Acquérez une expérience pratique grâce aux programmes de chasse aux bugs pour affiner vos compétences et enrichir votre CV

9. Gestion de projet

Les chefs de projet sont les organisateurs qui, dans la vie réelle, font bouger les choses. Qu'il s'agisse de lancer un nouveau produit, d'organiser un évènement ou de mettre au point une solution technologique, ils veillent à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

De la définition des objectifs à la gestion des échéanciers et des budgets, ils veillent à ce que les projets soient terminés, et terminés avec brio.

Du lancement de produits à l'étude des utilisateurs, le chef de projet est le ciment qui soude les équipes et garantit la réussite du projet du début à la fin. Sa capacité à jongler avec les priorités le rend indispensable dans tous les secteurs.

💰Revenu moyen : Les chefs de projet en gestion de projet gagnent en moyenne 144 409 $ par an.

Comment maîtriser les compétences en gestion de projet 🎯 Obtenez des certifications en conseil , telles que le PMP ou l'Agile Certified Practitioner, pour valoriser votre CV et augmenter votre salaire

Utilisez des outils de gestion de projet comme ClickUp pour organiser vos projets

Développez vos compétences en leadership et en gestion de projet pour communiquer efficacement et mener votre équipe vers la réussite du projet

10. Équipe commerciale

Les professionnels de la vente sont le moteur de la croissance du chiffre d'affaires. Ils identifient les besoins des clients, établissent des relations et concluent des contrats qui profitent à la fois à l'entreprise et au client.

Des compétences telles que la négociation, la communication et la compréhension du comportement des clients sont essentielles pour réussir dans ce rôle. Qu'il s'agisse de vendre des produits ou des services, les commerciaux jouent un rôle clé dans la fidélisation à la marque et la croissance de l'entreprise.

💰Revenu moyen : Le salaire moyen d'un directeur de l'équipe commerciale est de 137 657 $ par an.

Comment maîtriser les compétences de l'équipe commerciale 🎯 Affinez vos compétences en négociation pour conclure des contrats en toute confiance

Comprenez les difficultés de vos clients pour établir des relations plus solides

Restez informé des tendances du secteur pour vous adapter et réussir

En savoir plus : Les 10 compétences clés en gestion de produit

11. Conception graphique

Les graphistes sont les esprits créatifs à l'origine des logos, des sites web et de tous les éléments visuels qui définissent une marque. À l'aide d'outils tels qu'Adobe Photoshop et Illustrator, ils donnent vie à des idées et donnent une forme à la perception qu'ont les clients d'une marque grâce à un design soigné. La créativité, le souci du détail et une compréhension approfondie des couleurs et de la disposition sont des compétences essentielles pour ce rôle.

Alors que les entreprises s'appuient de plus en plus sur la communication visuelle, les designers jouent un rôle crucial dans la définition de l'identité de marque et l'influence du comportement des clients.

Le secteur du graphisme continue de croître et devrait atteindre une taille de marché mondiale de 78 milliards de dollars d'ici 2030.

En effet, environ 94 % des premières impressions sont liées au design, ce qui montre à quel point un bon design est essentiel pour instaurer la confiance et la crédibilité.

💰Revenu moyen : les graphistes gagnent en moyenne 107 000 $ par an.

Comment maîtriser les compétences en graphisme 🎯 Restez au courant des tendances en matière de graphisme , telles que le minimalisme, le design optimisé par l'IA et les couleurs vives, pour que votre travail reste novateur

Maîtrisez les outils de conception tels que Photoshop, Illustrator et Figma

Mettez l'accent sur la narration et créez des designs qui trouvent un écho auprès du public

12. Analyste financier

Les analystes financiers aident les entreprises à prendre des décisions d'investissement éclairées en analysant les données financières et les tendances du marché. Ils assurent la gestion des risques, établissent des prévisions de revenus et formulent des recommandations pour la croissance.

Grâce à leurs solides compétences en modélisation financière, en analyse de données et en outils quantitatifs, les analystes financiers aident les entreprises à optimiser leurs stratégies pour améliorer leur rentabilité.

Leurs connaissances sont essentielles pour orienter les décisions de l'entreprise, ce qui fait de l'analyse financière une compétence très recherchée dans le secteur financier.

💰Revenu moyen : Les analystes financiers gagnent en moyenne 81 104 $ par an.

Comment maîtriser les compétences en analyse financière 🎯 Apprenez l'analyse des états financiers, la modélisation financière et d'autres principes d'analyse financière

Obtenez une certification de Chartered Financial Analyst (CFA) ou de Financial Risk Manager (FRM), ou réussissez des examens tels que le Securities Industry Essentials (SIE) Exam.

Apprenez à utiliser les outils de visualisation de données Tableau

13. Production et modification en cours de vidéo

Parce qu'elles permettent de donner vie aux récits, la production et la modification en cours de vidéo comptent parmi les outils de communication les plus puissants à l'heure actuelle.

Les producteurs de vidéos s'occupent de tout, du tournage à la gestion du son et de l'éclairage, tandis que les éditeurs peaufinent le produit final pour s'assurer qu'il se déroule de manière fluide et captive les spectateurs. Que ce soit pour YouTube, les réseaux sociaux ou les campagnes marketing, la création de contenu vidéo de haute qualité est la clé de la réussite d'une marque.

C'est pourquoi les compétences en production et modification de vidéos sont très recherchées, notamment avec des outils comme Adobe Premiere Pro et Final Cut Pro.

💰Revenu moyen : Un éditeur de vidéos gagne en moyenne 86 222 $ par an.

Comment maîtriser les compétences en production et modification de vidéos 🎯 Devenez un expert dans l'utilisation de logiciels de modification en cours tels qu'Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro

Affinez vos compétences en narration pour captiver votre public

Restez au fait des tendances du marketing vidéo, comme les vidéos courtes pour les réseaux sociaux

14. Rédaction publicitaire

Le métier de rédacteur publicitaire consiste à créer des textes qui vendent. Qu'il s'agisse d'une publicité, d'un site web ou d'une campagne par e-mail, un bon rédacteur sait comment établir une connexion avec son public et l'inciter à passer à l'action, qu'il s'agisse d'acheter un produit, de s'abonner à une newsletter ou de cliquer sur un lien.

Des mots bien choisis et utilisés à bon escient peuvent faire la différence entre un visiteur qui quitte un site web et un client fidèle.

💰Revenu moyen : Un rédacteur publicitaire gagne en moyenne 92 461 $ par an.

Comment maîtriser les compétences en rédaction publicitaire 🎯 Étudiez le marketing de marque, les profils d'acheteurs et d'autres principes marketing

Rédigez de manière claire et concise : les internautes ont une capacité d'attention limitée

Maîtrisez les techniques de persuasion, telles que l'appel à l'émotion et un appel à l'action efficace

15. Science des données

La science des données consiste à extraire des informations utiles à partir de vastes ensembles de données afin d'aider les entreprises à prendre des décisions éclairées.

Le champ de la science des données et de l'analyse devrait connaître une croissance de 36 % d'ici 2031, ce qui en fera l'un des domaines technologiques à la croissance la plus rapide.

Les data scientists utilisent des outils tels que Python, R et SQL pour collecter, nettoyer et analyser des données, transformant ainsi les nombres en stratégies concrètes. Qu'il s'agisse de prévoir les tendances, d'optimiser les efforts marketing ou d'améliorer l'expérience client, la science des données aide les entreprises à rester compétitives.

💰Revenu moyen : Le salaire moyen d'un data scientist est de 122 224 $ par an.

Comment maîtriser les compétences en science des données 🎯 Acquérez une expertise dans des outils tels que Python et SQL pour manipuler et analyser des données

Acquérez des connaissances en statistiques et en visualisation de données pour identifier les tendances et les schémas dans les données

Améliorez vos compétences en communication afin d'expliquer clairement vos conclusions à des parties prenantes non techniques

Apprendre et mettre en pratique les compétences les plus rémunératrices

Nous avons vu comment les compétences les plus rémunératrices peuvent vous donner un avantage professionnel. Vous pouvez vous aussi acquérir et mettre en pratique l'une d'entre elles dans votre carrière. Il suffit de trouver les bonnes ressources et de faire preuve de persévérance.

L'une des meilleures façons de commencer est de faire une auto-évaluation pour comprendre vos points forts et vos lacunes. Cela vous aide à déterminer ce que vous maîtrisez déjà et les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer, afin de concentrer votre effort sur les compétences les plus utiles.

💡Conseil de pro : Découvrez le modèle d'analyse des lacunes en compétences de ClickUp. C'est un excellent moyen d'évaluer vos compétences, d'identifier les domaines à améliorer et de définir des objectifs clairs pour vous aider à passer au niveau supérieur !

Identifiez les lacunes en matière de compétences que vous souhaitez combler à l'avenir grâce au modèle d'analyse des lacunes en compétences de ClickUp

Une fois que vous aurez identifié les compétences qui vous manquent, vous pourrez commencer à les acquérir et à les mettre en pratique. Voici un guide simple pour maîtriser des compétences précieuses et les mettre à profit pour assurer votre réussite à long terme :

Identifiez les compétences recherchées : commencez par rechercher les domaines en vogue dans votre secteur. S'agit-il du codage ? Du marketing numérique ? Du cloud computing ? Les sondages sur l'emploi et les salaires peuvent également vous aider à repérer les tendances. Effectuez une connexion avec des leaders du secteur ou des coachs de carrière et participez à des ateliers de développement des compétences sont d'autres excellents moyens de rester informé des compétences les plus importantes dans votre champ.

Tirez parti des ressources en ligne : des plateformes telles que : des plateformes telles que LinkedIn Learning Coursera et Skillshare proposent des cours en ligne à des prix abordables. Vous pouvez apprendre à tout moment, où que vous soyez. Vous pouvez également rejoindre des communautés en ligne pour apprendre entre pairs et suivre des influenceurs du champ qui partagent du contenu utile.

Décomposez vos objectifs : ne vous surmenez pas. Divisez la compétence en petits objectifs faciles à atteindre pour rester sur la bonne voie et constater plus rapidement votre progression. Par exemple, si vous apprenez le marketing numérique, vous pourriez vous fixer des objectifs tels que maîtriser les bases du référencement naturel (SEO) en deux semaines, achever une formation sur Google Analytics en un mois ou créer trois campagnes sur les réseaux sociaux d’ici la fin du trimestre.

Entraînez-vous régulièrement : mettez en pratique ce que vous apprenez à travers des projets, des stages ou des missions en freelance. La pratique est essentielle pour maîtriser n'importe quelle compétence. Par exemple, si vous avez acquis : mettez en pratique ce que vous apprenez à travers des projets, des stages ou des missions en freelance. La pratique est essentielle pour maîtriser n'importe quelle compétence. Par exemple, si vous avez acquis des compétences en conseil , proposez quelques sessions gratuites aux personnes qui recherchent ce type de service dans votre domaine de spécialité. Votre domaine de spécialité peut aller du conseil financier au conseil en stratégie de marque.

Acquérez de l'expérience : L'expérience sur le terrain est essentielle pour perfectionner vos compétences. C'est dans les projets concrets que la magie opère vraiment. C'est grâce à ces expériences pratiques que vous relevez des défis, tirez les leçons de vos erreurs et affinez vos compétences.

Misez sur l'apprentissage continu : aujourd'hui, pour garder une longueur d'avance, il faut s'engager dans un apprentissage continu et s'adapter aux nouvelles tendances et technologies. Suivez de près les tendances du secteur, les technologies émergentes et les évolutions du marché.

💡Conseil de pro : utilisez le modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour définir des objectifs clairs et concrets qui vous permettront d'avancer sans vous sentir dépassé.

Mais à mesure que vous apprenez et relevez de nouveaux défis, il peut sembler difficile de tout organiser. C'est là qu'un logiciel de gestion des compétences peut faire toute la différence.

Une plateforme comme ClickUp ne se contente pas de vous aider au suivi de votre progression ; elle optimise également votre apprentissage en vous permettant de définir des objectifs, de gérer des projets et de rester maître de votre parcours de développement.

Comment ClickUp vous aide à développer vos compétences

ClickUp, bien qu'il s'agisse d'un outil de gestion de projet, dispose de nombreuses fonctionnalités qui vous aideront à accélérer le processus d'apprentissage d'une compétence très bien rémunérée.

ClickUp Objectifs est l'outil idéal pour rester sur la bonne voie tout en acquérant des compétences très rémunératrices. Il vous permet de décomposer votre parcours d'apprentissage en jalons plus petits et plus faciles à gérer, qu'il s'agisse d'achever une formation ou de maîtriser un nouvel outil.

Par le suivi de votre progression en temps réel, vous pouvez voir exactement où vous en êtes et vous adapter si nécessaire.

Définissez des objectifs pour chaque compétence que vous souhaitez acquérir avec ClickUp Objectifs

La vue Tableau de ClickUp vous permet de suivre visuellement votre progression lorsque vous acquérez des compétences très rémunératrices. Vous pouvez organiser vos tâches selon une disposition de type Kanban, en déplaçant chaque tâche de la colonne « À faire » vers « En cours », puis vers « Achevé ».

Cette fonctionnalité vous aide à rester au fait des tendances à venir, à hiérarchiser vos apprentissages et à visualiser votre progression en un clin d'œil. C'est un moyen simple mais efficace de rester motivé à chaque étape de la maîtrise d'une nouvelle compétence !

Ayez une vue d'ensemble de la progression réalisée grâce à la vue Tableau de ClickUp

Vous souhaitez créer des tâches pour chaque compétence que vous développez ? Grâce à la fonctionnalité Tâches de ClickUp, vous pouvez créer des tâches individuelles pour chaque compétence que vous développez, définir des priorités pour vous concentrer sur ce qui est le plus important, et même joindre des ressources telles que des liens, des documents ou des vidéos pour vous aider à apprendre.

Tout est organisé et regroupé au même endroit, ce qui permet de décomposer facilement des compétences complexes en étapes gérables.

Créez différentes tâches pour acquérir des compétences très rémunératrices et attribuez-leur un code de couleur à l'aide de tâches ClickUp

Et si vous souhaitez acquérir des compétences en informatique, ClickUp a le modèle qu'il vous faut.

Le modèle de matrice des compétences informatiques de ClickUp est conçu pour vous aider à évaluer vos compétences techniques actuelles, à identifier les domaines à améliorer et à définir votre parcours d'apprentissage. Il offre un moyen structuré de répertorier des compétences telles que les langages de programmation, les technologies cloud ou la cybersécurité, vous aidant ainsi à identifier les domaines dans lesquels vous devez vous perfectionner.

Télécharger ce modèle Suivez toutes les compétences informatiques grâce au modèle de matrice des compétences informatiques de ClickUp

Que vous notiez les points clés d'un cours ou que vous gardiez une trace de vos nouvelles compétences, Docs vous permet d'organiser vos idées. Vous souhaitez suivre votre progression ? ClickUp Docs est idéal pour prendre des notes et documenter votre parcours d'apprentissage en un seul endroit.

De plus, vous pouvez facilement partager vos notes avec d'autres, ce qui facilite la collaboration ou l'apprentissage entre pairs.

Prenez des notes tout au long de votre parcours d'apprentissage avec ClickUp Documents

Enfin, l'acquisition de ces compétences très rémunératrices ne doit pas se transformer en un projet de longue haleine. Vous devez gérer et mesurer le temps que vous y consacrez. ClickUp Suivi du temps vous y aidera. Cet outil vous permet de suivre le temps passé sur chaque tâche, vous donnant ainsi un aperçu de votre efficacité d'apprentissage.

Suivez votre temps de travail depuis n'importe quel appareil avec le suivi du temps de ClickUp

ClickUp vous aide également à mieux organiser votre recherche d'un rôle où vous pourrez mettre à profit vos compétences les plus rémunératrices.

Le modèle de recherche d'emploi de ClickUp simplifie votre recherche d'emploi en vous permettant de suivre vos candidatures, d'assurer le suivi des pistes et de ne pas manquer les dates limites. À mesure que vous développez de nouvelles compétences, ce modèle vous aide à rester concentré sur la recherche de rôles correspondant à votre expertise, vous permettant ainsi d'aligner le développement de vos compétences sur des opportunités d'emploi concrètes.

Optimisez votre évolution de carrière avec ClickUp

L'acquisition de compétences bien rémunérées est essentielle lorsque l'on souhaite changer de carrière ou augmenter son potentiel de revenus. L'apprentissage continu et l'adaptation sont des clés pour rester compétitif dans un monde en constante évolution et obtenir des salaires attractifs.

Pour organiser efficacement le développement de vos compétences, des outils comme ClickUp peuvent changer la donne. Grâce à des fonctionnalités telles que les objectifs, les vues Tableau et les modèles qui vous aident à mieux vous organiser, ClickUp vous permet de définir des objectifs clairs, de suivre votre progression et de rester concentré.

Prenez le contrôle de votre parcours d'apprentissage et commencez à développer les compétences qui comptent pour gagner un salaire élevé. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et créez un forfait personnalisé pour atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement.