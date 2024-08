Des mesures concrètes pour changer de carrière à tout âge

Changer de carrière peut être une aventure passionnante pour tout le monde, quel que soit l'âge.

Le désir de changer de carrière ou d'emploi peut résulter de divers facteurs, tels que l'insatisfaction et le manque d'évolution. Peut-être souhaitez-vous relever de nouveaux défis ou bénéficier d'une meilleure croissance financière ? Peut-être souhaitez-vous étudier à l'étranger, trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou envisager de travailler à votre compte.

A sondage récent de Harris Poll a révélé qu'une majorité (52 %) de travailleurs américains ont envisagé de changer d'emploi, et que 44 % d'entre eux prévoient activement de franchir le pas !

Cela dit, une transition de carrière peut être décourageante. Mais le fait de savoir qu'un changement est possible pour vous est la première étape cruciale de ce nouveau voyage. Par conséquent, si vous souhaitez réellement changer, il est important d'aborder le processus avec prudence.

Commencez par évaluer votre situation actuelle et identifiez les raisons de votre désir de changement. Demandez l'aide d'un coach professionnel pour définir vos objectifs de carrière et élaborer un plan d'action.

La recherche est essentielle. Étudiez minutieusement vos options de carrière, comprenez les fourchettes de salaires et examinez les meilleures entreprises qui favorisent un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Une fois que vous aurez réduit vos choix, définissez votre nouvelle carrière.

Ensuite, explorez les nouvelles descriptions de poste, postulez aux emplois qui vous intéressent et comptez sur votre système de soutien pour rester motivé tout au long de votre parcours !

Maintenant que vous savez ce que peut impliquer une réorientation professionnelle, nous allons vous fournir les ressources et les outils nécessaires à votre réussite.

Quand changer de carrière

Il n'y a pas d'âge idéal pour changer de carrière !

Si vous optez pour un changement de carrière précoce, vers 20 ou 30 ans par exemple, vous aurez probablement moins de responsabilités financières et plus de souplesse pour vous adapter à un nouveau parcours professionnel. Vous pouvez mettre à profit ce temps supplémentaire pour acquérir de l'expérience et renforcer votre position dans votre nouveau domaine.

Mais lorsque vous atteignez la quarantaine ou la cinquantaine, un changement de carrière signifie que vous avez déjà une grande expérience et de nombreuses compétences. Cela fait de vous un atout précieux pour les employeurs potentiels. Vous pouvez également mieux comprendre vos valeurs et vos objectifs, ce qui vous permettra de mieux cibler votre transition.

Visualisez, planifiez et suivez votre nouveau parcours professionnel avec le modèle de parcours professionnel ClickUp

Quel que soit votre âge, vous pouvez utiliser le modèle de parcours professionnel ClickUp Modèle de parcours professionnel ClickUp pour tracer votre chemin vers un nouveau parcours professionnel. Visualisez où vous en êtes dans votre carrière actuelle, définissez vos objectifs, planifiez votre prochaine évolution professionnelle avec de nouveaux objectifs, fixez des étapes réalisables et gardez une trace de votre parcours de transformation professionnelle.

Mais avant cela, prenez le temps de réfléchir à l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie personnelle et votre vie professionnelle habitudes de travail . Dressez une liste des motivations qui vous animent et créez un plan concret pour vous sentir confiant dans votre capacité à faire le premier pas en avant.

Faites l'inventaire de vos revenus et de vos dépenses actuels - tenez compte des changements potentiels de revenus qui pourraient survenir au cours de cette transition. N'oubliez pas non plus d'estimer les coûts liés à l'amélioration de vos compétences, tels que les frais de cours.

Par ailleurs, ayez une conversation ouverte avec les membres de votre famille pour discuter de leurs préoccupations. Commencez à explorer des solutions potentielles et cherchez à obtenir leur soutien pendant cette phase. Restez réaliste quant à l'impact qu'une nouvelle orientation professionnelle pourrait avoir sur l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée, sur vos engagements en matière de temps familial et sur vos besoins éventuels en matière de déménagement.

Il peut vous aider à évaluer vos compétences, à explorer les options de carrière et à comprendre l'impact de cette transition sur votre vie personnelle. Vous pouvez également écouter des podcasts de motivation pour trouver l'inspiration.

Se lancer dans une nouvelle carrière peut être à la fois excitant et intimidant.

Mais c'est l'occasion de tracer une nouvelle voie, que vous souhaitiez poursuivre une passion ou vous libérer d'un emploi qui ne vous passionne plus.

Avant de vous lancer, prenez le temps de bien vous préparer, cela fera toute la différence. Vous augmenterez ainsi vos chances de réussite et minimiserez les éventuelles difficultés rencontrées en cours de route !

Cette feuille de route vous guidera à travers les étapes essentielles pour faire en sorte que votre transition de carrière soit aussi harmonieuse et satisfaisante que possible. C'est parti !

Effectuer une auto-évaluation pour vous connaître

Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas: Évaluez vos responsabilités professionnelles actuelles et identifiez les aspects qui vous plaisent et ceux qui vous laissent un sentiment d'insatisfaction. Posez les bases d'un nouveau travail de jour qui correspond à vos préférences

Évaluez vos responsabilités professionnelles actuelles et identifiez les aspects qui vous plaisent et ceux qui vous laissent un sentiment d'insatisfaction. Posez les bases d'un nouveau travail de jour qui correspond à vos préférences Alignement des valeurs: Déterminez ce qui compte vraiment pour vous dans une carrière. Déterminez ce qui est le plus important pour vous dans une carrièrestyle de travail autonomevous avez besoin d'une nouvelle orientation, d'une liberté créative, d'une sécurité financière ou d'un sens aigu de l'objectif à atteindre. Veillez à ce que votre nouvelle orientation reflète vos valeurs fondamentales pour une satisfaction à long terme

Déterminez ce qui compte vraiment pour vous dans une carrière. Déterminez ce qui est le plus important pour vous dans une carrièrestyle de travail autonomevous avez besoin d'une nouvelle orientation, d'une liberté créative, d'une sécurité financière ou d'un sens aigu de l'objectif à atteindre. Veillez à ce que votre nouvelle orientation reflète vos valeurs fondamentales pour une satisfaction à long terme Les forces, les faiblesses et les lacunes en matière de compétences: Analysez vos compétences actuelles et identifiez les domaines à améliorer. Développez les compétences nécessaires pour le prochain rôle et créez un plan pour combler les lacunes en matière de connaissances grâce à des cours en ligne, des camps d'entraînement ou des certifications

Faites de la recherche votre meilleur ami

Recherche de poste: Entrez dans les détails de l'évolution de carrière que vous souhaitez. Recherchez les descriptions de poste pertinentes et discutez avec des professionnels de votre secteur d'activité préféré pour mieux comprendre la nature des différents rôles disponibles

Entrez dans les détails de l'évolution de carrière que vous souhaitez. Recherchez les descriptions de poste pertinentes et discutez avec des professionnels de votre secteur d'activité préféré pour mieux comprendre la nature des différents rôles disponibles Compréhension de l'industrie: Élargissez votre champ d'action et faites des recherches approfondies sur l'industrie. Comprenez les tendances actuelles, le potentiel de croissance et les défis potentiels

Élargissez votre champ d'action et faites des recherches approfondies sur l'industrie. Comprenez les tendances actuelles, le potentiel de croissance et les défis potentiels Défis: Chaque carrière a ses avantages et ses inconvénients. Recherchez des informations honnêtes sur les défis associés au poste que vous visez. Discutez avec les personnes qui travaillent déjà dans le domaine pour comprendre les attentes concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les fourchettes de salaires

Élaborer un plan d'action

Définissez des objectifs SMART: Définissez clairement vos objectifs et faites en sorte qu'ils soient spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART)

Définissez clairement vos objectifs et faites en sorte qu'ils soient spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) Étapes d'action: Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et réalisables afin de disposer d'une feuille de route claire qui vous permettra de rester motivé et concentré

Pour approfondir ce dernier point, voyons quelles sont les étapes à suivre pour réussir sa reconversion professionnelle.

Étapes à suivre pour réussir son changement de carrière

Au cours de vos recherches, il est temps de rassembler ce que vous avez appris dans un plan d'action.

S'il est essentiel d'élargir vos compétences actuelles, il peut être bénéfique de sortir de votre zone de confort pour nouer de nouvelles relations et acquérir de l'expérience dans le domaine que vous visez.

Cela vous permet d'élargir vos connaissances et de constituer un réseau de professionnels qui peuvent vous offrir conseils et soutien et vous mettre en contact avec le bon groupe de responsables du recrutement.

Recherchez autant de postes ouverts que possible sur Ambition Box ou Glassdoor pour vérifier les évaluations des entreprises, les commentaires des employés, les salaires offerts, etc.

Utilisez l'outil Logiciel de gestion de projet personnel ClickUp pour effectuer des recherches d'emploi, rechercher des rôles, rédiger des CV et des lettres de motivation, suivre le temps passé et contrôler les progrès de l'embauche.

Avec cette plateforme, vous planifiez et priorisez votre journée, restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs, organisez et gérez votre charge de travail, définissez des rappels et automatisez vos routines.

Utilisez le logiciel de gestion de projets personnels de ClickUp pour gérer vos projets en un seul endroit

Tirez parti Tâches ClickUp pour aligner votre flux de travail sur les objectifs que vous souhaitez atteindre. Divisez vos grands objectifs en objectifs plus petits, plus faciles à suivre et à gérer.

Avec le logiciel de gestion des tâches de ClickUp, vous pouvez facilement regrouper vos tâches par jour, semaine, mois ou année et leur attribuer une durée et une date d'échéance.

Organisez vos tâches dans ClickUp pour une représentation visuelle claire de votre travail Tableaux de bord ClickUp vous permet de créer des vues personnalisées de votre recherche d'emploi, de voir vos indicateurs de compétences et le nombre total de demandes d'emploi, et d'examiner l'état des demandes. Vous pouvez également ajuster vos charges de travail et inclure des notes pour ajouter plus d'informations.

Créez le centre de contrôle de mission parfait pour n'importe quel projet avec ClickUp Dashboards

1000+ Intégrations ClickUp telles que Stripe, Slack, Google Suite et Microsoft sont également disponibles. Vous pouvez consulter les paiements pendant que vous travaillez en freelance, programmer des appels de présentation, suivre et envoyer des courriels et contrôler le temps passé sur les tâches.

Personnalisez plus de 100 Automatisation ClickUp pour programmer des rappels pour vos entretiens, des courriels de suivi aux recruteurs et des rappels de factures pendant que vous travaillez en freelance.

Suivez et gérez vos progrès pour toutes les nouvelles candidatures en un seul endroit grâce au modèle de recherche d'emploi ClickUp

Lorsque vous postulez à de nombreux emplois, vous pouvez facilement suivre et gérer vos candidatures avec le modèle de recherche d'emploi ClickUp Modèle de recherche d'emploi ClickUp :

Créer une liste d'employeurs potentiels qui correspondent à vos objectifs professionnels

Rassembler les offres d'emploi de différentes sources en un seul endroit

Organiser l'ensemble du processus de candidature et les tâches de suivi

Suivre les contacts et les conversations avec les recruteurs et les responsables de l'embauche

Rationalisez votre recherche d'emploi et votre pipeline de recrutement en un seul endroit avec le modèle de recherche d'emploi ClickUp

Vous pouvez également utiliser un autre Modèle de recherche d'emploi ClickUp qui organise l'ensemble de votre processus de recherche d'emploi :

Suivi de vos demandes d'emploi

Rassembler vos CV et lettres de motivation en un seul endroit

Organiser les coordonnées de vos recruteurs

Fournir une vue collective des évaluations d'Ambition Box ou de Glassdoor pour chaque emploi

Le suivi des fourchettes de salaires, des suivis et des retours sur vos candidatures

2. Rédiger un CV et une lettre de motivation pour un changement de carrière

Lorsque vous changez de carrière, vous devez lire de nombreuses descriptions de postes pour augmenter vos chances d'être embauché.

Un moyen idéal d'être présélectionné pour des entretiens est d'identifier les mots-clés populaires dans ces descriptions et de les ajouter à votre CV. Ce processus met votre CV en valeur lorsqu'un recruteur potentiel (ou un système de suivi des candidats) le parcourt à la recherche des mots-clés pertinents.

Un format de CV basé sur les compétences met en évidence les compétences pertinentes de vos expériences antérieures, ce qui le rend idéal pour amorcer un changement de carrière.

Utilisez les riches fonctions de formatage de ClickUp Docs pour ajouter des images de couverture, expérimenter différentes polices et modifier votre CV pour lui donner un aspect poli et professionnel

Vous pouvez utiliser Docs ClickUp pour rédiger des CV et des lettres de motivation, les éditer à l'aide d'options de formatage riches, les partager avec des recruteurs et des mentors, et les réviser en fonction des commentaires reçus. Vous pouvez également utiliser des graphiques et des tableaux pour représenter visuellement les résultats de votre travail et les mesures clés soulignant votre impact (par exemple, "Augmentation de l'efficacité du processus de 20 %").

Créez rapidement et facilement une proposition d'emploi convaincante grâce au modèle de proposition d'emploi ClickUp

Le modèle de proposition d'emploi ClickUp peut vous aider à présenter vos détails personnels, vos services, vos qualifications et vos réalisations lorsqu'il est combiné avec Docs. Vous pouvez démontrer la valeur de vos compétences à l'aide d'indicateurs et garantir le professionnalisme et la cohérence de vos CV.

En outre, vous pouvez créer une liste de tâches spécifiques dans ClickUp Docs pour gérer la progression de votre recherche d'emploi, suivre les candidatures et fixer des échéances pour les étapes importantes.

3. Utilisez des plateformes comme LinkedIn pour accélérer votre transition

Les médias sociaux peuvent être un outil puissant pour accélérer votre changement de carrière en vous aidant à accroître votre visibilité, à créer des liens et à mettre en valeur votre expertise dans votre nouveau domaine.

Veillez à ce que vos profils de médias sociaux professionnels mettent l'accent sur votre objectifs professionnels . Envisagez de créer un nouveau profil spécifique pour le domaine que vous souhaitez.

Incluez des hashtags pertinents, tels que #jobsearch ou #opentowork, dans votre profil et vos messages. Cela attirera les recruteurs vers votre profil et vous aidera à vous démarquer sur le marché de l'emploi.

Vous pouvez également envisager de suivre des experts, des leaders d'opinion et des entreprises sur LinkedIn pour vous engager avec leur contenu et participer aux discussions.

Vous pouvez même rédiger des articles de blog, créer des infographies ou enregistrer de courtes vidéos pour LinkedIn ou YouTube afin de partager votre point de vue unique et votre expertise.

Gérez, suivez et planifiez la publication de contenu sur diverses plateformes de médias sociaux avec le modèle ClickUp Social Media Post Template

Le modèle Modèle de message pour les médias sociaux ClickUp est très utile si vous souhaitez programmer des posts sur les plateformes de médias sociaux. Ce modèle assure la cohérence visuelle et du contenu et vous aide à rassembler tous les graphiques et le contenu en un seul endroit.

4. Comprendre les avantages et les défis potentiels d'un changement de carrière

Comment évaluer si un changement de carrière est la meilleure solution pour vous à un moment donné ? Examinez les avantages et les difficultés d'une réorientation professionnelle et prenez la décision qui s'impose.

Examinons les avantages d'une réorientation professionnelle :

Satisfaction professionnelle et bonheur accrus: Suivre une passion dans le cadre d'une carrière qui correspond à vos valeurs et à vos compétences peut mener à un plus grand épanouissement dans votre vie professionnelle

Suivre une passion dans le cadre d'une carrière qui correspond à vos valeurs et à vos compétences peut mener à un plus grand épanouissement dans votre vie professionnelle De meilleures opportunités d'apprentissage: Sortir de sa zone de confort ouvre la voie à de nouvelles connaissances et expériences

Sortir de sa zone de confort ouvre la voie à de nouvelles connaissances et expériences **Vous pouvez bénéficier d'un salaire plus élevé ou de meilleurs avantages sociaux, ce qui améliore votre sécurité financière

Meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée: Certaines carrières offrent des horaires plus flexibles ou des options de travail à distance, ouvrant la voie à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Certaines carrières offrent des horaires plus flexibles ou des options de travail à distance, ouvrant la voie à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée Amélioration de la confiance et de l'estime de soi: Une réorientation professionnelle réussie peut renforcer votre confiance en vous et vous permettre de relever de nouveaux défis

Contrôlez votre travail quotidien et suivez vos progrès dans différents formats avec ClickUp Views

Et si vous êtes à la recherche d'un partenaire pour votre transition de carrière, ClickUp vous soutiendra toujours. 15+ Vues de ClickUp vous permettent de gérer vos tâches quotidiennes, de suivre l'évolution des emplois auxquels vous postulez, de gérer vos cours de perfectionnement grâce à des fonctions de suivi du temps, et d'obtenir des rapports de productivité sur votre journée, présentés de manière facile à assimiler.

Maintenant que vous connaissez les avantages d'un changement de carrière, voici quelques défis potentiels qui peuvent se présenter à vous :

L'incertitude et le risque: Quitter un poste familier peut être déstabilisant, car vous pouvez connaître une période d'instabilité financière ou d'incertitude quant à la réussite de votre nouvelle carrière

Quitter un poste familier peut être déstabilisant, car vous pouvez connaître une période d'instabilité financière ou d'incertitude quant à la réussite de votre nouvelle carrière Les lacunes en matière de compétences et les besoins de formation: Vous pourriez avoir besoin d'améliorer vos compétences en utilisant des outils de formationun logiciel de gestion des compétences ou en obtenant des certifications pour devenir plus qualifié

Vous pourriez avoir besoin d'améliorer vos compétences en utilisant des outils de formationun logiciel de gestion des compétences ou en obtenant des certifications pour devenir plus qualifié Repartir à zéro: Il se peut que vous deviez faire un pas en arrière en termes d'ancienneté ou de salaire lorsque vous commencez une nouvelle carrière, en particulier lorsque vous entrez dans un nouveau secteur d'activité

Il se peut que vous deviez faire un pas en arrière en termes d'ancienneté ou de salaire lorsque vous commencez une nouvelle carrière, en particulier lorsque vous entrez dans un nouveau secteur d'activité La constitution d'un réseau et l'établissement d'une crédibilité: La constitution d'un réseau et l'établissement d'une crédibilité dans un nouveau domaine peuvent nécessiter plus de temps et d'efforts

La constitution d'un réseau et l'établissement d'une crédibilité dans un nouveau domaine peuvent nécessiter plus de temps et d'efforts Discrimination en fonction de l'âge: Certains secteurs d'activité préfèrent embaucher des candidats plus jeunes afin d'injecter de nouveaux talents dans leur organisation

Rassurez-vous, nous avons énuméré ces défis non pas pour vous décourager, mais pour vous montrer la réalité. Vous pouvez les utiliser comme des tremplins pour construire une nouvelle vie !

Surmonter les obstacles de la transition professionnelle

La transition de carrière peut être une période de croissance passionnante, mais elle s'accompagne aussi d'obstacles à surmonter. Voici quelques stratégies qui vous aideront à franchir ces obstacles et à vous épanouir dans votre nouvelle carrière :

1. Adopter un état d'esprit positif

Lorsque vous êtes fort, motivé et passionné par votre changement de carrière, rien ne peut vous empêcher de réaliser vos rêves.

Relevez le défi: Considérez les défis comme des occasions d'apprendre et de progresser. Gardez un état d'esprit positif pour rester motivé en cas de revers

Considérez les défis comme des occasions d'apprendre et de progresser. Gardez un état d'esprit positif pour rester motivé en cas de revers Concentrez-vous sur votre "pourquoi": Rappelez-vous les raisons de votre changement de carrière. Ne perdez pas de vue vos objectifs et vos aspirations pour persévérer à travers les défis

Rappelez-vous les raisons de votre changement de carrière. Ne perdez pas de vue vos objectifs et vos aspirations pour persévérer à travers les défis Célébrez les petites victoires: Reconnaissez et célébrez vos progrès, même s'ils sont minimes. Complétez un cours, assistez à un événement sectoriel ou prenez contact avec des coachs professionnels pour vous sentir inspiré

2. Développer de nouvelles compétences et connaissances

L'acquisition de nouvelles compétences peut considérablement faciliter la transition et l'entrée dans une nouvelle carrière.

**Les compétences et les connaissances acquises dans le cadre de la carrière souhaitée peuvent être comblées par l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances

**Cherchez un mentor : entrez en contact avec un mentor qui peut vous guider, vous donner des informations sur le secteur et vous apporter son soutien pendant votre transition

Faites du bénévolat ou travaillez en free-lance: Faites du bénévolat pour des entreprises ou travaillez en free-lance sur des projets qui vous offrent une expérience pratique pour votre futur emploi, en particulier si vous êtes un jeune professionnel

3. Réseautage et renforcement de la visibilité

En développant votre réseau professionnel et en établissant une forte présence en ligne, vous pouvez vous faire remarquer par les recruteurs et obtenir des recommandations positives.

Créez un réseau stratégique: Entrez en contact avec des professionnels sur des plates-formes telles que LinkedIn. Participez à des événements sectoriels, rejoignez des communautés en ligne et construisez des relations significatives

Entrez en contact avec des professionnels sur des plates-formes telles que LinkedIn. Participez à des événements sectoriels, rejoignez des communautés en ligne et construisez des relations significatives Utilisez les médias sociaux: Tirez parti des plateformes de médias sociaux telles que Twitter pour présenter votre expertise, partager des informations sur le secteur et entrer en contact avec des employeurs potentiels

Tirez parti des plateformes de médias sociaux telles que Twitter pour présenter votre expertise, partager des informations sur le secteur et entrer en contact avec des employeurs potentiels Informez votre réseau: Informez votre réseau existant de votre changement de carrière et demandez des entretiens d'information ou des introductions auprès de professionnels compétents

4. Planification financière et aspects pratiques

Prenez des décisions financières judicieuses pour traverser cette phase de transition.

Établissez un budget: Élaborez un budget réaliste qui tient compte des écarts de revenus potentiels ou des dépenses liées à l'acquisition de nouvelles compétences

Élaborez un budget réaliste qui tient compte des écarts de revenus potentiels ou des dépenses liées à l'acquisition de nouvelles compétences Explorez les ressources financières: Recherchez des bourses, des subventions ou des programmes d'aide financière qui pourraient vous aider à compenser les coûts de la formation ou de l'éducation

Recherchez des bourses, des subventions ou des programmes d'aide financière qui pourraient vous aider à compenser les coûts de la formation ou de l'éducation Envisagez une activité secondaire: Adoptez une activité secondaire temporaire pour compléter vos revenus pendant la période de transition

Une reconversion professionnelle réussie est souvent un marathon, pas un sprint !

Vous pouvez facilement atteindre vos objectifs à long terme en abordant les défis avec un état d'esprit positif, un plan de carrière stratégique et un engagement en faveur de l'apprentissage continu.

Atteignez vos nouveaux objectifs de carrière avec ClickUp

Vous avez vu comment changer de carrière. Ce n'est peut-être pas facile, mais avec une bonne préparation, un réseau de soutien et un peu de courage, vous pouvez surmonter les obstacles et sortir victorieux de l'autre côté.

Utilisez ClickUp, un outil d'aide à la réorientation professionnelle à la pointe de la technologie logiciel de gestion de projet pour planifier vos objectifs de carrière. Cet outil permet de suivre les progrès réalisés grâce à des analyses en temps réel et à des outils de gestion de projet préétablis modèles de plans de carrière . Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs quand vous pouvez créer de superbes CV et lettres de motivation avec ClickUp ! S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et abordez votre transition de carrière avec confiance et engagement !

FAQ communes

Identifiez les compétences pertinentes requises pour un nouvel emploi. Commencez par vous renseigner sur l'entreprise pour laquelle vous souhaitez travailler et sur son secteur d'activité. Acquérir des connaissances grâce à des cours de formation et au réseautage afin de mettre en évidence les compétences transférables dans votre CV et lors des entretiens.

Faites l'inventaire de vos compétences et faites des recherches sur les domaines qui vous intéressent. Faites du réseautage hors ligne et dans les médias sociaux pour établir des relations qui vous aideront à obtenir des recommandations. Rédigez un bon CV et une lettre de motivation qui mettent en valeur votre expertise et vos compétences. Postulez à plusieurs postes vacants pour augmenter vos chances d'être embauché.

Réfléchissez à votre "pourquoi" et élaborez un plan d'action. Faites des recherches sur les carrières possibles et limitez-les. Mettez à jour votre CV et rédigez une lettre de motivation convaincante mettant en valeur vos compétences transférables et votre passion. Consacrez du temps à vos activités de recherche d'emploi. Restez patient et cultivez de solides compétences en matière de négociation.