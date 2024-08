Les meilleurs podcasts de motivation pour le développement personnel et professionnel

Même si votre travail est passionnant, il peut être épuisant de se présenter tous les jours avec le même enthousiasme. Nous avons tous des jours où nous avons besoin d'un peu de motivation pour ajouter l'étincelle dont nous avons tant besoin.

Qu'y a-t-il de mieux que quelque chose qui puisse vous motiver lorsque vous êtes à la salle de sport, en voyage ou dans l'ascenseur du bureau ? Les podcasts de motivation, par exemple !

Les podcasts de motivation sont notre dose quotidienne d'inspiration. Ils nous mettent de bonne humeur, déclenchent notre imagination avec des idées nouvelles et offrent des conseils précieux en matière de développement personnel et professionnel.

Dans cet article, nous avons dressé une liste des sept meilleurs podcasts de motivation répondant à différents intérêts. Nous vous en présentons les points forts, ainsi que quelques-uns de nos épisodes favoris, pour vous aider à choisir le podcast qui vous convient le mieux.

Ajoutez-en quelques-uns (ou tous !) à votre liste de lecture quotidienne ; nous vous promettons qu'ils vous apporteront une dose régulière de positivité et de bonne humeur.

L'importance des podcasts de motivation

Si vous êtes déjà un fan des podcasts de motivation, alors vous connaissez leurs avantages et pouvez sauter cette partie 😄

Si vous ne les avez pas encore essayés, alors passons en revue quelques raisons pour lesquelles vous devriez le faire.

Vous avez probablement entendu le dicton "Tout est dans la tête" Lorsqu'il s'agit d'êtres humains, qu'il s'agisse de notre vie de travail ou de notre vie personnelle, nos pensées et notre état d'esprit peuvent avoir un impact énorme sur nous.

On ne peut donner le meilleur de soi-même au travail et rester motivé pour aller plus haut que lorsque l'esprit est en paix. Si vos pensées sont confuses, votre productivité en pâtit et votre croissance s'arrête.

Le stress n'entrave pas seulement la créativité, il entraîne aussi des problèmes de gestion et de productivité.

Les podcasts de motivation vous aident grandement à surmonter ces problèmes. Ils vous aident à explorer de nouvelles perspectives sur la vie et ses nombreux défis.

Examinons quelques-uns des principaux avantages de l'écoute de ces podcasts :

1. Meilleure concentration et productivité

L'écoute de podcasts de motivation insuffle de la positivité dans votre vie quotidienne, déclenchant la dopamine, une substance chimique qui aide à accroître la concentration et vous permet de rester motivé. Ils stimulent votre cerveau pour qu'il se détache des distractions, éliminer les blocs mentaux d'augmenter l'estime de soi, d'inculquer l'amour de soi et d'atteindre l'excellence dans la vie la réussite professionnelle .

Ils vous permettent également d'apprendre des conseils pratiques d'experts pour être plus productif éviter la procrastination, mieux hiérarchiser les priorités et bien gérer son travail.

2. Stimuler l'humeur et l'énergie

Certains jours, il suffit d'un petit coup de pouce pour passer d'une situation normale à une situation de fonceur. Les podcasts de motivation peuvent vous aider à retrouver le moral.

Écouter des histoires inspirantes de personnes qui ont fait face à l'adversité et en sont sorties vainqueurs est une motivation suffisante pour les mauvais jours.

3. Obtenir de nouvelles idées

Écouter des podcasts de motivation permet d'acquérir de nouvelles perspectives et idées et d'élargir sa curiosité. Vous pouvez apprendre à mieux gérer les choses, à faire face aux problèmes et à améliorer vos compétences. Les conseils pratiques d'experts présentés dans les podcasts peuvent vous aider à accomplir davantage.

Par exemple, supposons que vous ayez un problème interpersonnel avec un collègue. Au lieu d'essayer de le résoudre vous-même, vous pouvez vous tourner vers un épisode de votre podcast de développement personnel favori pour obtenir des favoris et vous concentrer sur la recherche d'une solution.

4. Découvrir de nouvelles opportunités

Les podcasts de motivation vous aident à vous tenir au courant des tendances du secteur. Ils constituent une source extraordinaire d'informations sur les idées, l'innovation et les opportunités à exploiter. Obtenez des informations sur les livres, les mentors et les différents cours pour compléter votre apprentissage et progresser.

Grâce à ces avantages, l'écoute de podcasts n'est plus seulement une tâche visant à réduire le temps passé devant l'écran, mais une de productivité pour favoriser l'épanouissement personnel et le développement de carrière.

Revue et analyse des meilleurs podcasts de motivation en 2024

L'écoute de podcasts peut vous aider à travers tout bon projet de vie sur lequel vous travaillez.

Regardons quelques-uns des meilleurs podcasts de motivation pour démarrer votre voyage vers une vie professionnelle et personnelle plus heureuse.

1. La science de la réussite

Via : Apple Podcasts Un podcast hebdomadaire exemplaire animé par J. Matthew Bodnar, la science du succès se concentre sur l'exploration du potentiel humain dans toute sa plénitude. Basé sur des données probantes de croissance personnelle, ce podcast plonge dans le potentiel humain inexploité qui ne manque que d'une seule chose : la motivation.

Que vous cherchiez à devenir un meilleur parent ou que vous travailliez sur des projets professionnels ou des projets de développement personnel, ce podcast vous permet de découvrir le potentiel humain inexploité développement personnel ce podcast a quelque chose à vous offrir. Il propose des fonctionnalités aux invités, qui vont des psychologues et neuroscientifiques aux entrepreneurs et négociateurs d'otages du FBI, tous partageant leurs expériences et fournissant des astuces de vie à tous ceux qui rejoignent la communauté.

En outre, M. Bodnar anime de temps à autre des podcasts ciblés pour approfondir des sujets tels que la créativité, les croyances limitantes, la méditation, etc, afin de vous aider à vous découvrir. Au cœur de The Science of Success se trouve un encouragement à se libérer de la peur, à travailler sur soi et à mener une vie épanouie.

Épisodes à écouter absolument :

Comment construire des habitudes qui tiennent la route avec Charles Duhigg est un podcast hebdomadaire créé par le réseau féminin éponyme pour susciter des discussions autour de la santé mentale, du développement personnel et des moyens de mener une vie plus heureuse.

Avec sa devise, " To be seen, to be heard, and to be understood ", il vise à rendre la santé mentale accessible aux femmes noires en supprimant la stigmatisation liée à la thérapie. Il vise à couvrir tous les aspects des problèmes de vie et de carrière auxquels les femmes noires sont confrontées aujourd'hui, de la liberté financière et des carrières aux relations avec les médias sociaux.

L'animatrice, Dr. Joy Harden Bradford, est une psychologue certifiée qui utilise la culture pop pour clarifier les concepts psychologiques pour ses auditeurs. Elle s'est fait un nom avec des fonctionnalités dans O, Teen Vogue, Black Enterprise, The Oprah Magazine, MTV, Forbes, Refinery29, Essence, et Bustle.

Épisodes à écouter absolument :

Établir de nouvelles routines est un podcast de développement personnel qui vous persuade de devenir la meilleure version de vous-même.

Comme son nom l'indique, le podcast enseigne comment de minuscules sauts peuvent conduire à des changements significatifs et positifs. Et comment vous pouvez progressivement commencer à vous rapprocher de vos objectifs à long terme en modifiant légèrement vos habitudes.

Écoutez-le pour obtenir des conseils sur la manière de prendre votre vie en main et de devenir capable de transformer votre rêve lointain en réalité. Ce podcast affiche notre vision de la réussite et nous incite à changer de vie.

Épisodes à écouter absolument :

4 conseils pour vaincre la procrastination . Le podcast vise à vous aider à débloquer vos parties humaines les plus profondes pour vous aider à vivre, aimer et être parent avec plus de courage.

Ce podcast croit qu'embrasser la vulnérabilité mène au courage. Brené Brown, l'animatrice, célèbre auteur, conférencière motivatrice et coach de vie, croit au courage plutôt qu'au confort et vous aidera à affronter vos vulnérabilités de front.

Brené Brown encourage ses auditeurs à faire face à la vie et à devenir plus conscients d'eux-mêmes. Le podcast vous apprend à vivre avec courage et empathie, à être "maladroit, courageux et gentil"

Épisodes à écouter absolument :

Brené avec Joe Biden sur l'empathie, l'unité et le courage est l'un des podcasts d'entreprise les plus populaires de tous les temps et figurait sur la liste " Best Of " d'Apple Music il y a trois ans. Fort de 900 millions de téléchargements et d'une programmation exceptionnelle avec des invités tels que Hugh Jackman, Mark Zuckerberg, Michael Lewis et Maria Sharapova, il a bien mérité son titre de meilleur dans le domaine.

L'animateur, investisseur et auteur de renommée mondiale Tim Ferris invite des leaders de différents champs à décomposer leurs expériences de vie en tactiques, habitudes et routines utiles pour atteindre la réussite.

Structuré comme une discussion gratuite et amicale où vous avez l'impression de faire partie de la discussion, le podcast est amusant à écouter et à apprendre. Écoutez-le si vous voulez de l'inspiration pour passer à l'action et obtenir des résultats.

Épisodes à écouter absolument :

Seth Godin sur la façon de dire "Non", de faire du marketing comme un professionnel et de gagner dans la vie vous propose les meilleures parties de conférences TED inspirantes en version audio. Les thèmes peuvent aller de l'intelligence artificielle au sport, mais chaque épisode promet de faire réfléchir.

Animé par la journaliste primée Elise Hu, le podcast vous fait découvrir les histoires et les idées de leaders et d'innovateurs du monde entier. Il vous fait découvrir de nouveaux concepts et vous fournit un moyen de rassembler des connaissances et d'apprendre quelque chose d'intéressant tous les deux jours.

Écouter ce podcast, c'est faire un voyage d'apprentissage continu. C'est une passerelle vers de nouvelles perspectives, qui vous encourage à élargir vos horizons et à penser au-delà du conventionnel.

Épisodes à écouter absolument :

- [Le monde est en train de changer... | Shankar Vedantam](https://podcasts.apple.com/us/podcast/you-dont-actually-know-what-your-future-self-wants/id160904630?i=1000581813953)

- [Pourquoi vous devriez accepter la médiocrité | Crispin Thurlow](https://podcasts.apple.com/us/podcast/why-you-should-embrace-mediocrity-crispin-thurlow/id160904630?i=1000640218326)

Ce que les auditeurs ont dit :

Toujours inspirant, informatif et intéressant. Merci TED Talks Daily!

Maintenant, plongeons dans les moyens d'appliquer les apprentissages de ce contenu motivant à votre vie.

Nous écoutons des podcasts de motivation pour apprendre de nouvelles choses qui nous aident à nous améliorer - dans notre travail et dans notre vie personnelle en tant que managers, parents, amis et collègues. Tout comme les podcasts nous apportent des connaissances, outils de productivité nous donnent les moyens d'améliorer nos méthodes de travail.

L'un de ces outils de productivité est le La plateforme de gestion du travail ClickUp qui vise à aider les utilisateurs à à gagner du temps (jusqu'à un jour par semaine) et des efforts. En utilisant les nombreuses fonctionnalités de ClickUp qui favorisent l'efficacité, les équipes peuvent communiquer et travailler en collaboration pour une plus grande réussite.

Abordez vos tâches avec la nouvelle boîte de réception ClickUp, conçue pour vous permettre de naviguer rapidement parmi vos priorités et de faire votre travail

Améliorez le travail d'équipe avec ClickUp Gestion de projet

La plateforme tout-en-un de ClickUp pour la gestion de projet permet aux équipes de travailler en étroite collaboration grâce à des flux de travail connectés, des tableaux de bord en temps réel et le partage de documents. Quel que soit leur emplacement, les équipes peuvent avoir des idées et travailler ensemble plus efficacement afin de atteindre des objectifs communs plus rapide. Certaines des meilleures fonctionnalités de Gestion de projet ClickUp sont :

Accélérer la planification des projets et l'achevé des tâches avec Les outils de ClickUp basés sur l'IA pour que tout le monde puissetravailler plus vite et mener une vie épanouie

Mieux planifier et hiérarchiser le travail et encourager la propriété et la responsabilité par le biais deTâches ClickUp Améliorez la transparence dans les fonctions grâce à des forfaits de projet partagés, des processus et plus encore dansClickUp Documents Communiquez, réfléchissez et partagez des mises à jour avec les membres de l'équipe en temps réel grâce aux commentaires et à l'application ClickUp DocsClickUp Discussion pour maintenir le moral de l'équipe au plus haut

Alimenter la motivation avec les Objectifs ClickUp

Il n'y a rien de plus satisfaisant que de se fixer des cibles et de les atteindre. Objectifs ClickUp vous permettent de définir des objectifs mesurables afin d'alimenter votre motivation et celle de votre équipe. Définissez des échéanciers et des cibles mesurables et obtenez un aperçu continu du chemin parcouru grâce au suivi automatique de la progression de ClickUp.

Accédez à la réussite encore plus rapidement avec ClickUp Objectifs. Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objets grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression.

Certaines de ses fonctionnalités uniques sont :

Suivre la progression à l'aide de cibles vrai/faux, numériques, monétaires, de ventes hebdomadaires et de tâches

Gérer les objectifs, tels que les cartes de pointage des employés et les Objectifs, en un seul endroit à l'aide de dossiers faciles à utiliser

Affichez les réalisations des projets sous forme de pourcentages pour l'ensemble des objectifs dans une seule vue

Produire des rapports sur la progression des objectifs à l'aide d'outils partageables et personnalisablesTableaux de bord dans ClickUp pour que les équipes soient sur la même page

ClickUp est un excellent moyen d'informer les équipes, de les rendre efficaces et de leur demander des comptes. Il crée de la transparence dans le travail et aide à à garder les employés motivés à travailler. Les rapports de progression sont un moyen d'encouragement et aident l'équipe à rester alignée sur les tâches et les échéanciers.

Les outils de gestion du travail tels que ClickUp facilitent le travail, font gagner du temps et renforcent la motivation de l'équipe. Des processus de travail plus fluides et une productivité accrue peuvent renforcer l'esprit d'entreprise l'éthique du travail au sein de l'organisation et contribuent à la réalisation des objectifs.

Intégrez les outils de productivité de ClickUp pour mettre en pratique sur le lieu de travail ce que vous avez appris grâce aux podcasts sur le développement de carrière. Essayez ClickUp dès aujourd'hui .