10 certifications en conseil pour bâtir votre carrière en 2024

Des médecins consultants dans les grands hôpitaux aux sympathiques stratèges de contenu de quartier, le mot "consultant" représente divers emplois et carrières.

Le marché du travail en free-lance se présente lui aussi comme une voie de carrière viable, une voie que l'on ne peut pas ignorer 1,3 billion de dollars avec 60 millions de freelances actifs, selon Upwork - donnant naissance à des consultants indépendants dans tous les Tableau.

Selon la même étude, les consultants acceptent des tâches plus difficiles, font des projets plus variés et sont globalement plus satisfaits. En conséquence, la concurrence est également féroce.

Pour sortir du lot et réussir une carrière de consultant, il ne suffit pas d'avoir des compétences. Vous avez besoin de crédibilité. Les certifications en conseil sont un excellent moyen d'y parvenir.

Avant d'entrer dans les détails des certifications en matière de conseil, il convient de comprendre le contexte.

Qu'est-ce que le conseil ?

Le consulting est la pratique d'un professionnel/expert, généralement externe à une organisation, qui donne des conseils spécialisés ou met en œuvre des mesures pour résoudre les problèmes spécifiques d'une entreprise. Les consultants sont :

Experts : Ils ont une connaissance approfondie du domaine de l'entreprise dans lequel ils se spécialisent. Il peut s'agir d'une industrie comme les services financiers ou les soins de santé, d'une pratique comme l'embauche dans la diversité ou l'analyse de données, ou les deux à la fois

: Ils ont une connaissance approfondie du domaine de l'entreprise dans lequel ils se spécialisent. Il peut s'agir d'une industrie comme les services financiers ou les soins de santé, d'une pratique comme l'embauche dans la diversité ou l'analyse de données, ou les deux à la fois Indépendants : Comme les avocats ou les consultants en gestion, ils sont généralement employés en dehors de l'organisation dont ils résolvent les problèmes

: Comme les avocats ou les consultants en gestion, ils sont généralement employés en dehors de l'organisation dont ils résolvent les problèmes Stratégique : Les consultants sont principalement engagés pour offrir des conseils, élaborer des processus et créer des systèmes. Certains mettent également en œuvre des projets pilotes comme preuve de concept

: Les consultants sont principalement engagés pour offrir des conseils, élaborer des processus et créer des systèmes. Certains mettent également en œuvre des projets pilotes comme preuve de concept Axé sur la propriété intellectuelle : Les consultants développent souvent leur propre propriété intellectuelle (PI), telle que des processus, des cadres et des modèles

: Les consultants développent souvent leur propre propriété intellectuelle (PI), telle que des processus, des cadres et des modèles Hautement qualifiés : Ils ont souvent des diplômes de troisième cycle ou des doctorats dans leur champ pour démontrer leur qualification (dans des niches spécifiques ou des industries hautement réglementées)

Cependant, les diplômes officiels ne sont pas le seul moyen de démontrer vos qualifications en tant que consultant. Des certifications fiables en matière de conseil peuvent faire la même chose pour vous et bien plus encore !

Qu'est-ce qu'une certification en conseil ?

Les certifications en conseil sont des preuves documentaires de vos compétences et de vos capacités, délivrées par une autorité compétente. Par exemple, le fait d'être certifié par le Project Management Institute en tant que professionnel de la gestion de projet (PMP) prouve que vous avez les connaissances et l'expérience nécessaires pour lancer, planifier, exécuter, contrôler et achever un projet avec succès.

Quels sont les avantages d'une certification en conseil ?

L'avantage fondamental des certifications en matière de conseil est qu'elles permettent la reconnaissance de vos capacités par une tierce partie réputée. Mais elles font beaucoup plus.

Connaissances spécialisées

La plupart des programmes de certification commencent par un formulaire ou un cours. Cela permet aux professionnels d'acquérir des compétences spécifiques et des bonnes pratiques. Contrairement aux diplômes universitaires qui mettent l'accent sur les connaissances générales, les certifications offrent une spécialisation et une applicabilité pratique.

Crédibilité et réputation

La consultation de certifications délivrées par une autorité compétente montre à votre employeur/client potentiel que vous possédez les compétences nécessaires pour faire le travail.

Par exemple, le fait d'être certifié par Amazon Web Services (AWS) en tant qu'ingénieur de données professionnel montre que vous êtes qualifié pour concevoir, sécuriser, optimiser et moderniser des applications cloud sur AWS.

Commercialisabilité

Plusieurs rôles exigent des certifications pour être embauché. Lors de l'embauche de coachs en entreprise/leadership, les organisations recherchent en particulier des certifications de la Fédération internationale de coaching (ICF). Le fait d'en posséder une augmentera considérablement votre potentiel de commercialisation.

Potentiel de rémunération plus élevé

Les certifications de consultant exigent souvent une expérience pratique dans le champ concerné. Par conséquent, un consultant certifié dispose d'un historique de réussite, ce qui augmente sa demande et son potentiel de rémunération.

Evolution de carrière

Certaines des meilleures certifications de consultant comportent plusieurs niveaux. Par exemple, l'ICF propose des certifications telles que "associate certified coach", "professional certified course" et "master certified course" Chaque niveau a des exigences différentes et démontre une plus grande compétence, ce qui ponctue l'évolution de la carrière.

En outre, il montre aux clients potentiels que vous êtes validé pour accroître vos capacités dans votre champ personnalisé. Il normalise votre pratique et l'élève au niveau des normes les plus élevées de l'industrie. Il garantit également une procédure disciplinaire à suivre en cas de problème.

Une recherche rapide sur Google vous donnera des centaines de certifications proposées par divers fournisseurs, prestataires. Beaucoup d'entre eux proposent des cours qui délivrent un problème de réussite. Cependant, elles n'offrent pas toutes les mêmes avantages.

Lorsque vous choisissez la meilleure certification en conseil pour booster votre carrière, recherchez les éléments suivants.

Pertinence : Recherchez des certifications qui correspondent à vos compétences, à votre champ de travail et aux champs personnalisés que vous souhaitez servir

: Recherchez des certifications qui correspondent à vos compétences, à votre champ de travail et aux champs personnalisés que vous souhaitez servir Exigences de la certification : Si la certification semble trop facile à achever, elle n'est peut-être pas faite pour vous. Assurez-vous qu'elle vous incite à faire davantage

: Si la certification semble trop facile à achever, elle n'est peut-être pas faite pour vous. Assurez-vous qu'elle vous incite à faire davantage Autorité compétente : Trouvez l'organisation la plus importante dans le champ pour lequel vous souhaitez obtenir une certification

: Trouvez l'organisation la plus importante dans le champ pour lequel vous souhaitez obtenir une certification Orientation de la demande : La certification doit démontrer que vous pouvez faire le travail dans la pratique, et pas seulement que vous pouvez passer un examen

: La certification doit démontrer que vous pouvez faire le travail dans la pratique, et pas seulement que vous pouvez passer un examen Réussite des anciens élèves : Voyez si d'autres professionnels certifiés ont obtenu la progression de carrière que vous recherchez grâce à ces certifications. Il est utile de lire des témoignages et des évaluations

: Voyez si d'autres professionnels certifiés ont obtenu la progression de carrière que vous recherchez grâce à ces certifications. Il est utile de lire des témoignages et des évaluations Investissement : Voyez combien de temps et d'argent vous devrez investir pour obtenir cette certification et assurez-vous que vous pouvez vous le permettre

Sur la base de ces paramètres, nous avons identifié les dix meilleures certifications en conseil pour booster votre carrière en 2023.

Les 10 meilleures certifications en conseil à considérer

1. Consultant en management certifié (CMC)

Lorsqu'une organisation cherche à remanier ou à améliorer la gestion de ses équipes, de ses projets ou de ses pratiques d'entreprise, elle fait appel à un consultant en management. Par exemple, elle peut faire appel à un consultant en marketing avant de lancer un nouveau produit ou à un consultant en ressources humaines lorsqu'elle élabore une stratégie de travail hybride.

L'Institute of Management Consultants propose le Consultant en management certifié ce titre est décerné aux professionnels qui aident les entreprises à gérer les personnes, les projets et les technologies dans les domaines des ressources humaines, de la planification stratégique, de la finance, des opérations, des technologies de l'information et du marketing. Il couvre également les pratiques éthiques, les processus, la gestion de projet et la gestion du changement.

Compétences

Pour se qualifier, il faut

Un minimum de trois ans d'expérience

Cinq évaluations satisfaisantes des clients

Une licence ou au moins cinq ans d'expérience professionnelle et une formation professionnelle significative dans le domaine du conseil en gestion

**Processus

Le programme de certification consiste en un examen écrit portant sur l'éthique et les compétences en matière de conseil, suivi d'un examen oral au cours duquel vous présentez une mission pour un client et répondez à des questions.

**Frais d'inscription

La certification initiale en conseil en management peut coûter entre 350 et 700 dollars. Vous devez payer des frais annuels de 395 $ pour maintenir la certification. La certification doit être renouvelée tous les trois ans.

2. Consultant accrédité pour les petites entreprises (ASBC)

Un consultant en petites entreprises est un conseiller en gestion qui possède une expertise unique dans les domaines suivants les entreprises indépendantes de moins de 500 salariés.

L'Association of Accredited Small Business Consultants (AASBC) propose les désignations suivantes Consultants accrédités pour les petites entreprises (Accredited Small Business Consultants) (ASBC) à ses membres dans le monde entier.

Exigences

Pour postuler, vous devez démontrer votre expertise en matière de gestion des petites entreprises et être prêt à continuer à servir le marché.

Processus

Pour être certifié, vous devez devenir membre de l'AASBC, suivre une série de cours de 40 heures, étudier le livre de formation à l'approche Simplified Examination to Maximize Profit (SEMP) et passer un examen en ligne.

**Frais d'inscription

Les frais de la première année sont de $999, avec des frais de renouvellement de 149 $ chaque année.

3. Professionnel de la gestion de projet (PMP)

L'Institut de gestion de projet offre le titre convoité de Professionnel de la gestion de projet cette certification s'adresse aux candidats ayant des compétences en matière de "gestion des personnes, des processus et des priorités de l'entreprise dans le cadre de projets professionnels" Elle reconnaît vos compétences dans les domaines suivants

Diriger des personnes tout au long du cycle de vie du projet

Utiliser des approches agiles et hybrides pour concevoir la façon dont le projet est mis en œuvre

Communiquer avec les différentes parties prenantes sur la progression du projet

L'un des trois modules de la certification PMP porte sur le processus de gestion de projet, qui comprend la gestion des communications, l'attribution des tâches, le suivi des performances, le sondage de la qualité, la gestion des changements, l'établissement de normes de gouvernance et le choix des bons outils. La plateforme de gestion de projet de ClickUp peut vous aider dans tous ces domaines et bien plus encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Team-View-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Affiche Équipe simplifiée /$$img/

gérer les projets, les personnes, les processus et les priorités de l'entreprise avec ClickUp_

Exigences

Pour devenir PMP, vous devez :

Un diplôme d'études supérieures de quatre ans

36 mois d'expérience en gestion de projet

35 heures de formation en gestion de projet ou une certification CAPM

**Processus

Une fois votre candidature acceptée en fonction de votre admissibilité, vous devez passer un examen écrit en ligne.

**Frais

La certification PMP coûte entre 400 et 555 dollars, en fonction de votre statut de membre.

4. CompTIA Project+

Avec plus de la moitié des grands projets échouent les organisations recherchent en particulier des professionnels qui comprennent le développement technologique et qui ont de l'expérience dans l'utilisation des méthodologies Agile. Les organisations recherchent en particulier des professionnels qui comprennent le développement technologique et qui ont de l'expérience dans l'utilisation des méthodologies Agile et outil de gestion de projet s. CompTIA Project+ (en anglais) certifie les professionnels de l'informatique ayant les tailles nécessaires pour gérer des projets de petite et moyenne envergure. Il couvre les méthodologies, les cadres, les compétences Agile, la gestion du changement et la conformité.

Exigences

CompTIA Project+ est une certification d'entrée de gamme qui recommande au moins 6 à 12 mois d'expérience dans la gestion de projets.

Processus

Vous devez passer un examen composé de questions à choix multiples et de questions basées sur la performance.

Frais

Vous pouvez acheter uniquement l'examen pour 358 $ ou suivre une formation en ligne ou du matériel d'auto-apprentissage moyennant des frais supplémentaires.

Maintenant que nous connaissons les principales certifications pour les généralistes, examinons-en quelques-unes pour les spécialistes.

5. Professionnel certifié de la sécurité des systèmes d'information (CISSP)

La plupart des organisations disposent de grandes équipes de cybersécurité en interne. Toutefois, dans des situations particulières, comme après une cyberattaque ou pour des audits opportuns, elles font appel à des consultants en sécurité.

Les Professionnel certifié de la sécurité des systèmes d'information de l'ISC2 est une certification très appréciée. Elle reconnaît les compétences d'un professionnel en matière de sécurité des systèmes d'information dans les domaines des actifs, de la communication, des réseaux, des opérations et de l'architecture. Elle comprend également la gestion des risques, les évaluations et la gestion des identités et des accès.

**Exigences

Pour être certifié, vous devez avoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans au moins deux domaines CISSP de l'ISC2. Vous pourriez être en mesure de vous qualifier avec une année d'expérience et un diplôme d'études supérieures pertinent.

**Processus

Vous pouvez être certifié après avoir achevé avec succès un examen, accepté le code de déontologie de l'ISC2 et payé une cotisation annuelle de 125 $.

6. ScrumMaster certifié

Scrum est en train de devenir un moyen populaire pour les équipes d'ingénierie de mener des projets. Un scrum master rassemble l'équipe, favorise un environnement de travail efficace et guide les membres de l'équipe à travers les principes et les pratiques de scrum.

Les organisations font souvent appel à des consultants pour mettre en place, former et opérationnaliser scrum pour leurs équipes.

L'équipe de scrum ScrumMaster certifié la certification de la Scrum Alliance atteste de vos connaissances de scrum ainsi que de votre capacité à l'appliquer dans la pratique. Le programme de formation enseigne également les comptes de l'équipe, les évènements et les artefacts nécessaires pour adopter Scrum avec succès.

Exigences

Ce programme s'adresse également aux débutants ayant une expérience dans le secteur des technologies de l'information, tels que les ingénieurs logiciels, les analystes d'entreprise et les gestionnaires de projet.

Processus

Vous devrez achever un cours en ligne ou en personne d'au moins 14 heures. Vous devrez ensuite passer un test.

**Frais

La formation, la certification et les autres bonus coûtent 299 $. En fonction de votre expérience, vous pouvez également suivre d'autres cours avancés sur Scrum.

7. Certifications d'ingénieur cloud

Alors que de plus en plus d'applications migrent entièrement vers le cloud, le besoin d'ingénieurs possédant des compétences techniques spécialisées au sein de chaque environnement est crucial. En règle générale, les entreprises engagent des professionnels certifiés pour résoudre des problèmes technologiques complexes. Voici quelques certifications de niveau avancé en ingénierie et architecture cloud.

Certifications spécialisées AWS Les certifications de spécialité portent notamment sur les réseaux avancés, les bases de données, SAP on AWS, l'apprentissage automatique, la sécurité et l'analyse de données. Pour obtenir cette certification, vous devez :

Avoir cinq ans d'expérience dans des champs connexes, en plus de la connaissance de technologies et de concepts spécifiques

Passer un examen en ligne

Payer environ 300 dollars pour les frais d'examen

Références de l'expert Azure Azure propose des certifications de niveau expert pour les architectes de solutions, les architectes en cybersécurité, les ingénieurs DevOps et les architectes de solutions Power Platform. Pour obtenir cette certification, vous devez :

Achevé les certifications associées pertinentes d'Azure

Passer un examen de certification

Payer des frais d'examen de 165

Certification Google Cloud Professional GCP propose des certifications de niveau professionnel à ceux qui possèdent des compétences avancées en matière de conception, de mise en œuvre et de gestion des produits Google Cloud. Les spécialisations comprennent l'architecte cloud, l'ingénieur de base de données, l'ingénieur de données, l'administrateur Workplace, etc. Pour obtenir l'une de ces certifications, vous devez.. :

Avoir 3+ ans d'expérience dans l'industrie, dont au moins un an d'expérience pertinente

Passer l'examen de certification

Payer des frais d'examen de 200

Il existe des dizaines de certifications pour les technologues, chacune ayant ses propres avantages. Les certifications susmentionnées sont les plus importantes pour commencer. Examinons maintenant d'autres certifications de consultants professionnels.

8. Certification professionnelle en ressources humaines (PHRC)

La demande de professionnels capables d'embaucher, de former et de gérer des travailleurs à distance, des indépendants, des équipes mondiales et une main-d'œuvre diversifiée augmente considérablement. Les capacités démontrées à transformer la pratique des ressources humaines peuvent s'avérer exceptionnellement précieuses pour les consultants.

Les Consultant certifié en ressources humaines (CHRC) du Human Resource Management Institute (HRMI) est spécialement conçu pour les consultants externes. Il couvre la stratégie, la rémunération et les avantages sociaux, le comportement organisationnel, la gestion de projet, l'audit RH, etc.

Exigences

Pour obtenir cette certification en conseil, vous devez être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur et avoir dix ans d'expérience professionnelle, dont au moins quatre ans dans le domaine de la gestion.

Processus

Une fois les critères d'éligibilité réunis, vous devez passer un examen.

Frais

Les frais d'adhésion à l'IMRH sont de l'ordre de 75 à 100 $.

9. Expert certifié en marketing numérique

Les organisations - en particulier les petites entreprises - recherchent des spécialistes du marketing numérique pour les aider à se développer. Cela inclut les généralistes qui peuvent concevoir et exécuter une stratégie de marketing numérique, ainsi que les spécialistes du marketing de contenu, des médias sociaux, de la publicité payante, etc.

Le Expert certifié en marketing numérique titre proposé par l'American Marketing Association avec le Digital Marketing Institute couvre la vente numérique, l'expérience client, le commerce électronique, la planification de projets et le leadership.

**Exigences et processus

Pour vous qualifier, vous devez achever un cours en ligne d'environ 120 heures et soumettre deux devoirs de 5000 mots pour évaluation.

Frais

Les programmes de formation et de certification coûtent plus de 3 000 dollars.

10. ClickUp Consultant vérifié

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/consultants-with-cu-logo.png ClickUp Verified Consultants /$$$img/

Chaque organisation passe par la transformation numérique, cherchant à numériser et à automatiser divers processus. Dans ce parcours, elles adoptent plusieurs outils, qui nécessitent un paramètre et une gestion.

L'outil de gestion de projet de ClickUp est utilisé par plus de 2 millions d'équipes dans le monde, et de plus en plus l'adoptent chaque jour. Pour accélérer ce processus, nous avons développé une communauté de consultants qui peuvent aider à la configuration de l'environnement de travail, à la rationalisation des flux de travail, à l'intégration, à la documentation des processus, à la mise en place d'une automatisation personnalisée, et plus encore. ClickUp Verified Consultants ont accès aux prospects qui ont besoin d'aide, à un portail partenaire pour la collaboration, à des bêta-tests et à des comptes "bac à sable" gratuits.

Exigences

Pour obtenir la qualité de ClickUp Verified Consultant, vous devez avoir :

Une passion pour la productivité

Une expérience de la mise en œuvre de ClickUp pour plusieurs clients

Moins de dix employés à temps plein et un chiffre d'affaires de 1 million de dollars

**Processus Appliquer en ligne pour devenir un ClickUp Verified Consultant, et vous aurez de nos nouvelles.

En tant que consultant, vous serez amené à gérer plusieurs projets simultanément, chacun ayant ses propres processus, objectifs et tâches. Cela peut s'avérer difficile à gérer. Un outil robuste comme celui de ClickUp logiciel de conseil peut vous faciliter la tâche.

Gérer la communication avec les clients L'outil de gestion de projet de ClickUp s'adapte parfaitement à votre système de gestion de la relation client (CRM) ou à votre système de gestion de l'information

logiciel d'accueil du client . Avec 15 vues différentes de la charge de travail, les consultants peuvent visualiser les stratégies des clients, les échéanciers, la facturation, l'accueil et plus encore dans une plateforme sécurisée.

Vous pouvez tirer parti des pratiques standard de l'industrie grâce à l'application Modèle de gestion des clients ClickUp .

Bonus : Impressionnez vos clients avec ces client gift ideas (idées de cadeaux pour les clients) !

Apportez tout votre travail à ClickUp Tasks

Organisez tous vos projets sur votre environnement de travail ClickUp. Répartissez-les en tâches des tâches, des sous-tâches et des checklists pour faciliter la gestion.

Vous pouvez également inclure dans ClickUp des tâches opérationnelles telles que la signature de contrats, l'établissement de budgets, etc. Vous pouvez également automatiser des tâches récurrentes pour l'examen de projets ou la mise en conformité.

Collaborez de manière contextuelle sur ClickUp

Ajoutez des descriptions détaillées pour les tâches. Communiquez avec des fournisseurs, des partenaires ou même des clients dans des commentaires imbriqués. Ajoutez des champs personnalisés pour les éléments spécifiques à vos services de conseil. Utilisez ClickUp comme guichet unique logiciel de collaboration avec les clients .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Collaboration-1400x930.png Affichage de la tâche ClickUp /$$img/

Affichage de la tâche ClickUp pour les commentaires et les relations

Suivi du temps et gestion du temps

Le plus grand atout d'un consultant est son temps. Utiliser Le suivi du temps ClickUp pour mesurer avec précision le temps que vous consacrez à chaque tâche. Voir les tendances sur le site Tableau de bord ClickUp et de forfaiter efficacement vos projets futurs. Si vous n'êtes pas sûr de vous, commencez par utiliser le tableau de bord ClickUp modèle de durée enregistrée .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Charge de travail-view-in-ClickUp-Main-Feature-1400x944.png Vue de travail dans ClickUp Principale fonctionnalité /$$img/

Que vous soyez seul ou que vous gériez une équipe d'employés/de sous-traitants, utilisez la Vue charge de travail de ClickUp pour gérer votre temps.

Documenter et partager les connaissances

Qu'il s'agisse de des notes de réunion ou vos processus propriétaires, utilisez Documents ClickUp pour rédiger et partager des connaissances en toute sécurité. Connectez-les à vos flux de travail et créez des tâches depuis l'intérieur.

En faire plus avec l'IA

Besoin d'aide ? Pas de problème. Il existe un certain nombre d'outils d'aide à la décision Outils d'IA pour le conseil qui peuvent automatiser et accélérer votre travail. Utiliser ClickUp AI comme votre assistant personnel. Résumez vos notes et générez des éléments d'action plus rapidement. Utilisez ClickUp IA comme votre éditeur personnel. Posez une question et lancez des idées.

À faire plus avec l'IA

Trouvez des modèles spécialement conçus pour répondre à tous vos besoins

Avec ClickUp, vous n'avez pas besoin de partir de zéro. Si vous avez déjà des modèles pour votre travail - accords, flux de travail, découverte des clients, l'étude de cas de l'entreprise si ce n'est pas le cas, pas de problème.

Choisissez parmi des dizaines de Modèles de conseil pré-construits de ClickUp pour tous les besoins. Pour commencer tout de suite, voici le modèle Modèle de contrat de consultant ClickUp . 🤩Il suffit de faire une copie d'un modèle, de remplir les détails pertinents et de passer au travail proprement dit : résoudre les problèmes des clients !

Boostez votre carrière de consultant avec ClickUp

Les certifications en conseil vous permettent de franchir la porte. Elles permettent d'asseoir votre crédibilité et d'influencer les clients potentiels pour qu'ils vous embauchent pour le poste à pourvoir. Une fois embauché, vous avez besoin de plus.

La gestion de projet avec ClickUp vous permet d'atteindre la ligne d'arrivée. Elle vous aide à gérer les relations avec les clients, à mener à bien les projets et à rendre votre cabinet de conseil opérationnel.

De plus, il vous permet de gagner du temps Il vous permet de gagner du temps, en éliminant le travail de routine et en vous donnant la liberté d'obtenir des résultats pour vos clients. Améliorez votre entreprise de conseil. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !