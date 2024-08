10 meilleures certifications en programmation pour améliorer vos perspectives d'emploi et de carrière

De la création de votre premier programme Hello, World! à la construction de votre premier jeu sur Scratch, le parcours de chaque programmeur commence à peu près de la même manière.

Mais il ne s'arrête pas (toujours) là.

Il faut des mois, voire des années, d'apprentissage et de perfectionnement constants avant de devenir un expert et de décrocher l'emploi de ses rêves. L'obtention de certifications de développeur est un élément indispensable de ce parcours, car elles vous aident à renforcer vos compétences et à acquérir l'élan nécessaire pour réussir.

Pour vous donner de l'inspiration, nous allons vous présenter 10 excellentes certifications de programmation et de codage que vous pouvez passer pour donner un coup de fouet à votre carrière de développeur de logiciels. 🧑‍💻

Que sont les certifications en programmation ?

Les certifications en programmation sont des titres officiels achevés à l'issue d'un test ou d'un examen qui évalue votre niveau d'aptitude et de compétence dans un champ de programmation informatique particulier. Elles constituent une preuve officielle de votre expertise et ont généralement un poids et une crédibilité importants sur le marché du travail. 🥇

Si certaines certifications s'accompagnent d'une formation ou d'un cours que les candidats sont tenus de suivre ou qu'il leur est recommandé de suivre, d'autres permettent une préparation autodidacte ou une expérience de travail et/ou des qualifications diplômantes.

Les certifications sont réglementées par des organismes professionnels, des établissements d'enseignement ou de grands noms de l'industrie comme Oracle, Microsoft et Azure. Elles comportent généralement des exigences minimales auxquelles il faut répondre avant de pouvoir passer l'examen ou de s'inscrire au programme de formation.

Les certifications en programmation se déclinent généralement en plusieurs niveaux qui correspondent à l'expertise et à l'expérience du candidat. Le niveau initial est communément appelé niveau d'entrée, suivi des niveaux associé et professionnel.

Certifications en programmation et en codage

Bien qu'ils soient parfois utilisés de manière interchangeable, la programmation et le codage sont des termes distincts mais étroitement liés. En termes simples, le code n'est qu'un aspect de la programmation, qui est un concept plus large comprenant également le forfait, la conception, les tests et le débogage d'un programme informatique.

En conséquence, les certifications en codage et en programmation renvoient à des intervalles d'expertise différents. Les certifications professionnelles couvrent divers champs tels que le développement de logiciels, la conception d'algorithmes, la science des données, l'informatique et l'analyse des systèmes.

D'autre part, le code consiste généralement à rédiger des instructions qu'un ordinateur doit suivre dans un programme informatique éditeur de code les certifications en codage vérifient donc la maîtrise de langages de programmation spécifiques tels que Python et Java.

Avantages d'une certification en programmation

En plus d'être une mesure de l'expertise et de la compétence, les certifications en programmation présentent de nombreux autres avantages, notamment les suivants :

Avancement de carrière : Les certifications vous permettent généralement d'accéder à des rôles plus élevés et, par conséquent, à un meilleur salaire

: Les certifications vous permettent généralement d'accéder à des rôles plus élevés et, par conséquent, à un meilleur salaire Pertinence : Dans l'espace technologique en constante évolution, les certifications en programmation garantissent que vos compétences restent pertinentes et alignées sur les exigences du marché du travail

: Dans l'espace technologique en constante évolution, les certifications en programmation garantissent que vos compétences restent pertinentes et alignées sur les exigences du marché du travail Gain de connaissances : La préparation aux certifications en programmation peut constituer un moyen structuré de maîtriser les compétences et les concepts essentiels pour exceller dans votre carrière

: La préparation aux certifications en programmation peut constituer un moyen structuré de maîtriser les compétences et les concepts essentiels pour exceller dans votre carrière Crédibilité : Les certifications en programmation valident vos compétences et votre expérience auprès des employeurs et augmentent vos chances de décrocher un emploi

Les 10 meilleures certifications en programmation à passer en 2024 Lorsque l'on travaille dans un champ aussi dynamique que le développement de logiciels, l'apprentissage continu est vital pour rester au fait des dernières tendances et des derniers changements. Ainsi, que vous soyez un débutant dans le monde de la programmation ou un vétéran chevronné, vous ne serez presque jamais à court de certifications à passer !

Pourtant, toutes les certifications en programmation ne se valent pas, et c'est pourquoi nous sommes ici pour vous proposer 10 des plus exceptionnelles qui peuvent faire une réelle différence dans votre développement professionnel. Jetons-y un coup d'œil. 👇

1. Développeur associé certifié AWS

Via : AWS L'AWS Certified Developer-Associate teste vos compétences en développement, optimisation et déploiement de technologies basées sur le cloud sur la plateforme Amazon Web Services (AWS). Il couvre généralement des domaines tels que les services de base AWS, le déploiement, la gestion des bases de données et la technologie sans serveur.

Il est recommandé aux candidats d'avoir des connaissances générales en informatique, y compris la maîtrise d'un langage de programmation de haut niveau, d'outils de développement et la capacité d'utiliser des applications cloud-natives dans l'écriture du code.

Les questions de l'examen sont mises en forme à choix multiples et à réponses multiples et sont notées sur 1 000. Un score de passage de 720 est requis, et chaque domaine est pondéré différemment.

Domaines thématiques

Développement de code pour les applications hébergées sur AWS

Sécurité

Déploiement d'artefacts d'application sur AWS

Dépannage et optimisation

Prix

$150

Eligibilité/recommandations

Les personnes maîtrisant un langage de programmation de haut niveau

Connaissance d'AWS

Expérience en matière de services informatiques et de cloud

Mise en forme de l'examen

65 questions à choix multiples ou à réponses multiples

130 minutes

2. Professionnel du développement Web CIW

Via : CIW Certification Partners est une société de certification de premier plan qui propose des programmes éducatifs pour les professionnels de l'informatique et de la cybersécurité, plus particulièrement le programme CIW (Certified Internet Web Professional).

La certification CIW est une certification complète, indépendante des fournisseurs qui teste vos connaissances et votre compréhension des concepts et des applications de développement web. Il s'agit notamment de HTML, CSS, Javascript et des principes de conception/gestion de sites web.

Pour obtenir la certification CIW Web Development Professional, les candidats doivent passer trois examens/certifications individuels :

Spécialiste Javascript CIW Spécialiste en conception de base de données CIW Spécialiste HTML5 et CSS3 avancé CIW

Domaines thématiques

HTML5

L'essentiel du langage Javascript, l'implémentation du code et la mise en œuvre du site web

CSS

Conception et forfait de base de données

Langage de requête structuré

Prix

Spécialiste CIW Javascript : $150

Spécialiste en conception de base de données CIW : $150

Spécialiste HTML5 et CSS3 avancé CIW : $150

Éligibilité/recommandations

Spécialiste Javascript CIW Associé aux fondations Web CIW ou son équivalent Familiarité avec le développement de pages web et les configurations de réseau Connaissance du développement de code HTML

Spécialiste de la conception de bases de données CIW Connaissance de base des bases de données Familiarité avec les systèmes d'exploitation tels que Windows 7

Spécialiste HTML5 et CSS3 avancé CIW Connaissance de base du code HTML et CSS Associé au développement de sites CIW ou son équivalent



Mise en forme de l'examen

Spécialiste CIW Javascript : 55 questions, 90 minutes

Spécialiste en conception de base de données CIW : 50 questions, 90 minutes

Spécialiste HTML5 et CSS3 avancé CIW : 56 questions, 75 minutes

3. Google Certified Professional Cloud Developer (en anglais)

Via : Google La certification Google Certified Professional Cloud Developer est conçue pour démontrer vos compétences en matière d'exécution et de développement de solutions logicielles sur le cloud. La certification vérifie que vous êtes capable de concevoir, déployer et gérer des applications basées sur le cloud, ainsi que de les intégrer aux services Google.

Domaines thématiques

Conception d'applications cloud-natives

Création et déploiement d'applications

Intégration des services cloud de Google

Gestion des applications déployées

Prix

200 $ (taxes comprises, le cas échéant)

Eligibilité/recommandations

Plus de 3 ans d'expérience dans l'industrie

Recommandé 1+ années d'expérience de conception en utilisant la plateforme Google Cloud

Mise en forme de l'examen

50-60 questions ; choix multiple et sélection multiple

4. Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer

Via : Oracle Utilisé ou non pour le développement d'applications mobiles ou web java est l'un des langages de programmation les plus polyvalents et les plus utilisés. Ainsi, si vous cherchez à consolider vos compétences en matière d'écriture de code Java efficace, la certification Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer pourrait être tout à fait dans vos cordes.

Il s'agit d'une certification de niveau de base conçue pour les programmeurs d'entrée de gamme, qui les aide à maîtriser les principes fondamentaux et les techniques de codage de Java.

Domaines thématiques

Principes de base de Java et types de données

Opérateurs et constructions de décision

Tableaux, constructions de boucles, méthodes et encapsulation

Héritage

Travail avec des classes sélectionnées dans les API Java

Prix

$95

Eligibilité/recommandations

Achevé les cours de base de Java

Mise en forme de l'examen

56 questions ; choix multiples

durée de l'examen : 120 minutes

5. CLP - Certification de programmeur professionnel certifié en C

Via : Cppinstitute Administré par l'institut C++, le CLP - C Certified Professional Programmer est une certification de niveau avancé conçue pour prouver la maîtrise du langage de programmation C par un programmeur. Elle teste et évalue des concepts de programmation C avancés tels que les types de données avancés, les bibliothèques, la syntaxe et la sémantique du langage.

Domaines thématiques

Gestion d'un nombre variable de paramètres

IO de bas niveau

Mémoire et chaînes

Sockets de réseau

Flottants

Prix

$295

Eligibilité/recommandations

CLA - Certification de programmeur associé certifié en langage de programmation C

Mise en forme de l'examen

55 questions ; à choix unique et à choix multiple

65 minutes (examen)

10 minutes (NDA/tutoriel)

6. Certification CompTIA Security+ (en anglais)

Via : CompTIA Que vous souhaitiez démarrer une carrière dans la cybersécurité ou perfectionner vos compétences, CompTIA Security+ est une certification standard de l'industrie qui ouvre de nombreuses portes dans ce créneau des technologies de l'information.

Elle est populaire parmi les personnes qui travaillent ou cherchent à travailler en tant qu'analystes en cybersécurité, administrateurs réseau et ingénieurs en sécurité.

En réussissant l'examen et en obtenant la certification, les candidats démontrent qu'ils possèdent les connaissances nécessaires pour accéder aux structures réseau des environnements d'entreprise, ainsi que pour recommander et contrôler les solutions de sécurité. En outre, une bonne compréhension des lois, des politiques et des principes de risque et de conformité applicables à ces systèmes est requise.

Domaines thématiques

Concepts clés de la sécurité

Opérations et architecture de sécurité

Gestion des menaces et des vulnérabilités

Gestion des programmes de sécurité

Prix

$392

Eligibilité/recommandations

Certification CompTIA Network+

2 ans d'expérience dans l'administration des technologies de l'information avec un accent sur la sécurité

2 ans d'expérience dans un rôle d'administrateur de sécurité/systèmes

Mise en forme de l'examen

90 questions ; à choix multiples et basées sur la performance

90 minutes

7. Certification de professionnel en gestion de projet (PMP)

Via : PMIGestion de projet travaillent en étroite collaboration avec les programmeurs, veillent à ce que les tâches soient achevées dans les délais et supervisent la planification, l'exécution et la livraison des projets en collaboration avec les parties prenantes. Ils aident également atténuer les risques et sont essentiels à la réussite de l développement de logiciels objectifs.

La certification de professionnel de la gestion de projet (PMP) vous qualifie pour gérer des projets et de mener avec succès des équipes à la réalisation de atteindre les objectifs de l'organisation . Il est disponible dans plus de six langues et teste les connaissances réelles en matière de les techniques de gestion de projet et des principes.

Le fait d'être membre du Project Management Institute (PMI), qui gère la certification, est un module complémentaire, car il permet de bénéficier d'une réduction sur les frais de certification.

Domaines thématiques

Prix

Membre du PMI : 284

Non-membre : 555

Eligibilité/recommandations

Diplôme universitaire de quatre ans

36 mois d'expérience dans la conduite de projets au cours des huit dernières années

35 heures de formation/éducation à la gestion de projet ou la certification CAPM (Certified Associate in Project Management)

Ou

Diplôme de l'enseignement secondaire

60 mois d'expérience dans la direction de projets au cours des huit dernières années

35 heures de formation/éducation à la gestion de projet ou la certification CAPM (Certified Associate in Project Management)

Mise en forme de l'examen

180 questions

230 minutes

8. Professionnel certifié du réseau Cisco (CCNP)

Via : Cisco Le Cisco Certified Network Professional (CCNP) est une certification décernée aux personnes ayant des compétences avancées en conception, gestion et dépannage de solutions réseau.

Les candidats peuvent être certifiés dans des domaines spécialisés comme Enterprise, Data center, Security, Service provider, Collaboration CyberOps et DevNet. Ils doivent passer un examen de base, qui couvre les concepts généraux de la mise en réseau, et un examen de concentration dans le champ spécialisé de la mise en réseau qu'ils ont choisi.

Domaines thématiques (CCNP Enterprise)

Architecture de réseau

Assurance réseau

Sécurité

Automatisation

Protocole de passerelle frontalière (BGP)

Prix

Varie en fonction des examens de base et du domaine de concentration

Admissibilité/recommandations

Associé réseau certifié Cisco (CCNA)

Selon le domaine de spécialisation de la certification, 3 à 5 ans d'expérience dans la mise en œuvre de solutions réseau sont requis

Mise en forme de l'examen

Varie en fonction des examens de base et du domaine de concentration

9. Développeur associé Microsoft Azure

Via : Microsoft La certification Azure Developer Associate, proposée par Microsoft, est destinée aux programmeurs développant des logiciels sur le service de cloud computing Azure. Elle couvre les domaines liés aux solutions de stockage Azure, aux connexions, aux authentifications des applications, au débogage, etc.

Pour passer l'examen, les candidats doivent maîtriser des outils tels que Azure CLI et Powershell, en plus d'être capables de programmer avec des langages pris en charge par Azure.

Domaines thématiques

Mise en œuvre de solutions Azure sécurisées

Mise en œuvre des services d'application Azure

Développement pour le stockage Azure

Mise en œuvre de l'authentification des utilisateurs

Surveillance, dépannage et optimisation des solutions Azure

Prix

$165

Eligibilité/recommandations

Recommandé au moins deux ans de développement professionnel et d'expérience avec Azure

Passer l'examen AZ-204 (Developing Solutions for Microsoft Azure)

Mise en forme de l'examen

40-60 questions ; multi-choix et multi-réponses

150 minutes

10. Associé certifié en programmation Python (PCAP)

Via : PCAP Certified Associate in Python Programming (PCAP) est l'une des certifications de programmation de niveau intermédiaire, bien que toujours populaire, qui s'adresse aux programmeurs en herbe, aux développeurs de logiciels et aux personnes occupant d'autres rôles dans le domaine de la sécurité et de la mise en réseau.

Elle est conçue pour familiariser les candidats avec les concepts fondamentaux de la programmation en Python, tels que les éléments essentiels de la programmation orientée objet (POO), les modules, les paquets et les mécanismes de gestion des exceptions dans la POO. Il est également conçu comme une étape vers des certifications Python plus avancées.

Domaines thématiques

Modules, paquets et PIP

Chaînes et traitement des chaînes

Générateurs, itérateurs, fichiers et flux de fichiers

Hiérarchies d'exceptions, classes et objets

Principes fondamentaux de l'approche orientée objet (OOP)

Prix

$295

Eligibilité/recommandations

Aucune

Mise en forme de l'examen

40 questions ; sélection simple et multiple

65 minutes (examen), 10 minutes (NDA/tutoriel)

