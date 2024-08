8 compétences de conseil à maîtriser pour des solutions efficaces pour les clients

Le conseil a un certain attrait qui attire de nombreux professionnels dans ses rangs, et ce pour de bonnes raisons.

Le travail est varié et dynamique, car les consultants travaillent avec différents types de clients. Ils sont valorisés pour leur expertise spécialisée, leurs objets et leur capacité à résoudre les problèmes. En outre, si vous travaillez pour un cabinet de conseil, vous aurez souvent l'occasion de voyager.

Les entreprises font appel à des consultants en gestion dans les domaines de la finance, des ventes, du marketing, de l'informatique et des ressources humaines pour améliorer leurs performances, rationaliser leurs opérations et mettre en œuvre des stratégies de croissance. Que vous soyez un professionnel chevronné qui gère plusieurs clients simultanément ou un débutant qui envisage de se lancer dans le conseil, cette vie professionnelle peut s'avérer stimulante.

Le conseil en gestion comporte plusieurs éléments en mouvement, de l'analyse des données à l'élaboration de stratégies, en passant par les réunions avec les parties prenantes et les délais serrés. Vous devez vous adapter rapidement à de nouveaux secteurs, à de nouvelles cultures d'entreprise et à de nouvelles équipes, en faisant preuve de flexibilité, d'intelligence émotionnelle et de compétences interpersonnelles, tout en proposant des solutions tangibles et rentables.

Si vous souhaitez vous améliorer dans ce domaine, cet article de blog est fait pour vous. Nous partageons avec vous les compétences essentielles en matière de conseil que vous devez maîtriser, les moyens pratiques de développer et d'améliorer ces compétences, ainsi que les outils et les ressources dont vous avez besoin pour être un excellent consultant.

Commençons par le commencement.

8 Top Consulting Skills to Master to Grow Your Career (en anglais)

La perception commune est que le conseil en tant que carrière ne nécessite que de solides connaissances dans le domaine. Bien que la connaissance du domaine soit un must pour les consultants, il existe d'autres compétences essentielles dont vous avez besoin si vous souhaitez devenir un consultant à succès.

Voici les compétences essentielles dont vous avez besoin pour apporter de la valeur à vos clients.

1. Pensée créative

Cette compétence consiste à trouver des idées et des solutions nouvelles. En tant que consultant indépendant, la pensée créative vous aide à aborder les problèmes sous des angles uniques et à parvenir à des solutions qui vont au-delà des méthodes traditionnelles.

La créativité vous permet de conceptualiser des idées complexes en modèles compréhensibles, ce qui permet aux clients d'appréhender plus facilement les solutions proposées. Vous pouvez également faire pivoter vos stratégies de manière efficace à mesure que de nouveaux défis et de nouvelles informations apparaissent.

Voici quelques conseils pour développer votre créativité :

Tenez un journal d'idées pour y consigner vos pensées spontanées, vos inspirations et vos observations tout au long de la journée. Examinez régulièrement la manière dont vous pouvez appliquer ces idées et solutions innovantes à des problèmes complexes

Adoptez un état d'esprit curieux. Remettez en question les hypothèses en posant des questions du type "Pourquoi ?" et "Et si ?" afin d'approfondir votre compréhension et d'ouvrir de nouvelles perspectives

Fixez des paramètres serrés pour la recherche d'idées concernant un problème de client. Cela peut stimuler une réflexion rapide et créative en mettant la pression sur les processus de pensée habituels

Réservez du temps pour vous engager dans des projets créatifs, qui peuvent débloquer votre pensée

Utilisez des organigrammes et des cartes mentales pour trouver des idées, seul ou en collaboration avec d'autres personnes

2. Résolution de problèmes

La résolution de problèmes est au cœur du conseil. Elle implique d'identifier, d'analyser et de surmonter systématiquement les défis de l'entreprise.

Les clients vous engageront pour trouver des solutions innovantes à leurs problèmes ; ils ont probablement déjà essayé les moyens les plus évidents de résoudre les problèmes et n'y sont pas parvenus. Votre principal atout est un état d'esprit orienté vers la recherche de solutions. Vous devez être capable de dresser la liste de toutes les facettes d'un problème et de concevoir un forfait réalisable pour le résoudre.

Voici comment améliorer vos compétences en matière de résolution de problèmes :

Familiarisez-vous avec les cadres de référence établis, tels queLes cinq forces de Porter et lesCadre des 7S de McKinseycomme un moyen structuré de disséquer les problèmes et d'en savoir plus

via QuatreSemainesMBA

Pratiquer des "arbres à problèmes" pour trouver la cause profonde d'un problème et concevoir des solutions potentielles en conséquence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Issue-Tree-Template.png Modèle d'arbre à problèmes /$$$img/

via IGotAnOffer

Recherchez des stratégies de résolution de problèmes dans d'autres secteurs que le vôtre. Vous pouvez adapter les solutions d'un secteur pour résoudre les problèmes d'un autre secteur

Si vous travaillez en groupe, essayez la méthode 6-3-5 du brainstorming pour générer des possibilités et des solutions créatives

Entraînez-vous à résoudre des problèmes à l'aide de jeux de rôle et d'études de cas

3. Leadership et travail d'équipe

En tant que consultant, vous devez faire avancer la discussion pour rapprocher vos clients de leurs objectifs et les aider à prendre des décisions éclairées. Vous pouvez être amené à prendre des décisions audacieuses, à établir des relations solides avec les parties prenantes, à solliciter un retour d'information et à orienter la discussion dans une direction qui permette de trouver rapidement des solutions.

Les compétences en matière de leadership consistent à influencer les gens, à bien communiquer et à être conscient de soi. Pour bien travailler en équipe, vous devrez posséder toutes ces qualités ainsi que des compétences relationnelles bien développées, telles que le respect, la collaboration et la flexibilité.

Voici comment vous pouvez améliorer vos compétences en matière de travail d'équipe et de leadership :

Vos clients auront besoin de vos objets impartiaux et objectifs. Pratiquez l'écoute active et tenez compte de tous les points de vue avant d'élaborer des solutions pratiques

Entraînez-vous et améliorez votre capacité à vous exprimer à l'oral et à l'écrit. Il est essentiel de pouvoir exprimer et expliquer ses idées si l'on veut influencer les gens

Apprenez à mettre en œuvre un cadre de résolution des conflits pour gérer les désaccords avec votre équipe ou vos clients et vous assurer qu'ils sont abordés de manière constructive

Participez à des mentorats à court terme, à la fois en tant que mentor et mentoré, afin de vous exposer à de nouveaux styles et stratégies de leadership

Prenez le temps de vous connaître - vos points forts, vos domaines de développement, vos craintes et ce qui vous motive. Cela vous aidera à identifier et à hiérarchiser les opportunités de croissance et de développement en tant que leader et membre d'une équipe

Apprenez et pratiquez la gestion des conflits, qui nécessite de l'empathie, de l'ouverture d'esprit et la capacité à faire passer les objectifs de l'équipe avant les objectifs individuels

4. Esprit d'analyse

Une forte capacité d'analyse vous permet de visualiser, de traiter et d'organiser rapidement des informations complexes, ce qui vous aide à concevoir des solutions efficaces.

Par exemple, si vous offrez des services de conseil en stratégie commerciale à une organisation et que vous découvrez que nombre de ses clients quittent l'entonnoir des ventes à une étape spécifique, vos compétences analytiques peuvent vous aider à évaluer la situation et à comprendre la cause profonde de ce décrochage.

Pour aiguiser votre esprit d'analyse et votre sens critique :

Consacrez du temps chaque semaine à la lecture de rapports sectoriels et d'études de cas pour apprendre différents types d'analyse et de modes de pensée et développer votre profondeur d'analyse

Entraînez-vous à rédiger des rapports qui nécessitent une réflexion analytique. Cette habitude clarifiera votre processus de réflexion et vous aidera à présenter votre analyse de manière cohérente, tout en améliorant vos compétences en matière de communication écrite

Participez à des jeux de stratégie d'entreprise ou à des exercices de simulation qui vous obligent à analyser des scénarios, à reconnaître des modèles ou des tendances, à prendre des décisions et à observer les résultats

Jouez à des jeux et à des casse-tête qui peuvent aiguiser vos compétences analytiques, tels que les mots croisés, le Sudoku, les jeux de société stratégiques, etc.

5. Le forfait stratégique

Les entreprises font appel à des consultants au Tableau pour résoudre leurs problèmes ou les aider à trouver de nouvelles façons de faire. Votre travail de consultant vous amène à auditer les processus existants, à trouver les lacunes et à utiliser vos connaissances spécifiques pour les aider à s'améliorer. Cela nécessite une bonne dose de réflexion stratégique et de forfait, car vous devez avoir une vue d'ensemble et vous pencher sur les détails les plus délicats, le cas échéant.

Le forfait stratégique vous aide à vous aligner sur les objectifs à long terme du client objectifs et les buts à long terme du client tout en exécutant les plus petits éléments de la stratégie globale.

Cette compétence exige une combinaison rare de connaissances conceptuelles et d'applications pratiques. Voici comment vous pouvez devenir un meilleur planificateur stratégique :

Au lieu d'aborder un problème de front, commencez par le résultat souhaité et travaillez à rebours pour comprendre les étapes nécessaires pour y parvenir. Utiliserdes outils de cartographie des processus pour organiser visuellement l'ensemble de la feuille de route

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Tableau blanc-gif-1.gif ClickUp-Tableau blanc /$$img/

Donnez vie à vos idées en utilisant les Tableaux blancs de ClickUp

Organisez régulièrement des sessions de planification de scénarios au cours desquelles vous créez des réponses détaillées à des problèmes hypothétiques de clients. Cela renforce votre capacité à anticiper les changements et à développer des stratégies flexibles

Affinez vos compétences en matière de questions. Prenez l'habitude de poser autant de questions que possible, en couvrant tous les aspects du problème en question

Entraînez-vous à travailler avec des points de vue opposés. Remettez en question toutes vos hypothèses et cherchez les failles dans vos idées. Cela vous aidera à développer des arguments plus solides et à aiguiser vos capacités de raisonnement logique

Utiliser les modèles de consultation pour vous faciliter la tâche et accélérer le processus de collaboration avec vos clients. Créez des modèles pour le suivi du temps, les contrats, les livrables des clients, et tout autre chose afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire fournir des résultats à vos clients.

6. Gestion des risques

La gestion des risques consiste à identifier, à évaluer et à hiérarchiser les risques, puis à organiser et à utiliser les ressources pour minimiser, surveiller et contrôler l'impact des évènements imprévus. Il s'agit d'une compétence essentielle à la fois pour l'exécution du projet et le conseil stratégique.

Voici comment maîtriser la gestion des risques :

Misez sur vos compétences en gestion de projet. Développez votre capacité à repérer les risques potentiels dès le début du cycle de vie du projet en analysant les forfaits, en comprenant l'entreprise du client et en tenant compte des facteurs externes susceptibles d'influer sur les résultats

Apprenez à évaluer la probabilité et l'impact des risques identifiés en utilisant des méthodes qualitatives et quantitatives d'analyse des risques, telles que les matrices de risques ou les simulations de Monte Carlo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Monte-Carlo-Simulation.png Simulation de Monte Carlo /$$$img/

via Bob Stanke

Organiser des ateliers de cartographie des risques avecdes équipes interfonctionnelles afin de hiérarchiser les risques et de favoriser une culture de la responsabilité partagée en matière de gestion des risques

Se tenir au courant des tendances actuelles et des changements réglementaires dans votre secteur d'activité afin d'être toujours informé des risques éventuels

7. Négociation

Au fur et à mesure que vous progresserez dans votre carrière de consultant, vous obtiendrez des contrats, définirez l'étendue du projet, optimiserez la gestion des clients et de résoudre des conflits. Ces situations vous obligent à négocier avec vos clients et d'autres parties prenantes.

Malheureusement, les négociations peuvent être coûteuses et ne pas produire les résultats commerciaux escomptés si vous ne trouvez pas le bon équilibre.

Voici comment vous pouvez devenir un maître négociateur :

Établissez des relations avec vos clients pour créer une atmosphère de collaboration et faciliter des négociations plus harmonieuses

En sachant formuler des propositions qui mettent en évidence les avantages pour les deux parties, vous obtiendrez des négociations plus amicales et plus réussies. Cherchez toujours à conclure des accords qui présentent des avantages pour les deux parties

Entraînez-vous à réfléchir stratégiquement aux objectifs à long terme et à l'impact plus large des décisions, en considérant à la fois la situation dans son ensemble et les étapes détaillées nécessaires pour y parvenir. Plus vous serez convaincu, plus vous pourrez convaincre rapidement vos clients

Développez vos compétences en matière d'intelligence émotionnelle, comme l'empathie et l'autorégulation, afin de pouvoir négocier efficacement et avec une approche positive

8. Prise de décision

Vous travaillez souvent dans des délais serrés et devez prendre des décisions rapides mais efficaces. Prendre des décisions en temps voulu sans sacrifier la qualité est essentiel pour la réunion.. les échéanciers des projets et d'apporter de la valeur aux clients.

Voici comment vous pouvez vous préparer à prendre des décisions de manière efficace :

Renseignez-vous sur les biais cognitifs courants (par exemple, le biais de confirmation, l'ancrage) qui affectent la prise de décision. Atténuez ces biais en établissant une checklist personnelle que vous consultez avant de prendre une décision. Vous pouvez également utiliser la listeÉchelle d'inférence pour une analyse plus approfondie

Maintenez un journal des décisions afin d'y consigner les raisons des décisions importantes, les résultats escomptés et les résultats réels. Cela vous aidera à comprendre vos schémas de prise de décision et à tirer les leçons de vos erreurs passées

Adoptez des cadres décisionnels structurés tels que l'analyse SWOT ou la méthode de laMatrice d'Eisenhower(urgent vs. important) pour évaluer les options de manière méthodique

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Eisenhower-Matrix-1400x1337.png Matrice d'Eisenhower /$$$img/

via Aspitzer

Les consultants en management les plus réussis sont ceux qui apprennent constamment. Vous devez être prêt à devenir un étudiant à vie et à suivre les étapes suivantes pour améliorer vos compétences en matière de conseil :

1. Réfléchissez à vos performances

Il s'agit de vous poser des questions clés, telles que :

Qu'est-ce que vous faites bien ?

À quoi faites-vous face ?

Quels commentaires faites-vous souvent de la part de votre supérieur ou de vos clients ?

En vous penchant sur la façon dont vous travaillez et interagissez avec les autres, vous pouvez mettre en évidence les points à améliorer et forfaiter votre formation en conséquence.

2. Trouvez un mentor

Il est utile d'apprendre d'un consultant expérimenté, surtout si cette personne a une trajectoire professionnelle similaire. Par instance, un mentor peut vous apprendre à atteindre cette position si vous êtes un consultant junior, mais que votre instinct de leader vous pousse à prendre plus de responsabilités.

Un mentor peut vous aider à reconnaître vos compétences clés, à améliorer vos compétences en matière de conseil et à vous présenter de meilleures options d'avancement professionnel.

3. Suivre des cours en ligne

Inscrivez-vous à des programmes de formation et les certifications en matière de conseil axées sur l'analyse et la visualisation des données, la gestion de projet, l'élaboration de stratégies, l'analyse interne, etc. Des plateformes comme Coursera, LinkedIn Learning et edX proposent des cours adaptés à différents niveaux d'expertise.

Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques en matière de gestion de la relation client, vous pouvez consulter Certifications CRM et d'être plus à l'aise avec la technologie dans la gestion de vos projets de conseil en marketing.

En outre, gardez un œil sur les développements dans votre industrie et les tendances du marché pour un apprentissage continu, et assistez à des évènements de l'industrie pour construire des relations solides avec vos pairs.

4. Apprendre de différentes sources

Ne vous contentez pas de suivre des cours. Consommez des connaissances provenant de toutes les sources possibles pour augmenter vos chances de devenir un consultant à succès.

Par exemple :

Lisez des livres, des blogs, des bulletins d'information, des nouvelles du secteur et des études de cas d'entreprises

Écouter des podcasts, des webinaires et des livres audio

Assister à des ateliers, des évènements et des conférences

Rejoindre des communautés en ligne et des canaux Slack et se connecter avec des consultants du monde entier, en échangeant des informations et en apprenant en cours de route

Le rôle des outils et des ressources dans le conseil

Au cours de la dernière décennie, le secteur du conseil s'est considérablement développé en raison des changements économiques en cours, du développement substantiel des technologies de l'information et de la mondialisation croissante.

Cette évolution a donné lieu à nouveau client les modèles d'engagement et les utilisations de la technologie, y compris les logiciels de conseil pour compléter la profession. Examinons les outils et ressources précieux dans un travail de conseil au quotidien, qui permettent d'en faire plus en moins de temps.

1. Logiciel d'analyse de données

Les consultants utilisent des outils tels qu'Excel, SAS, IBM SPSS et Looker pour nettoyer, analyser et visualiser les données et tirer des enseignements de vastes ensembles de données.

Par instance, vous pouvez utiliser Excel pour effectuer une analyse coûts-avantages pour un nouveau projet ou Looker pour des analyses prédictives afin de prévoir les tendances du marché.

2. Outils de Business Intelligence

Des outils tels que Tableau et Power BI transforment les données en informations exploitables et les présentent aux clients sous une forme visuelle plus facile à comprendre. Par instance, vous pourriez utiliser Tableau pour créer des tableaux de bord qui assurent le suivi des indicateurs clés de performance pour un client du secteur de la vente au détail.

3. Logiciel de gestion de la relation client (CRM)

A CRM pour le conseil permet de forfaiter, d'exécuter et de suivre facilement les projets des clients. Vous pouvez gérer les échéanciers, allouer des ressources et communiquer avec les parties prenantes sans perturber votre boîte de réception e-mail ou organiser des réunions inutiles. Logiciel de gestion de la relation client ClickUp est un hub de productivité tout-en-un où vous pouvez collaborer avec votre équipe et vos clients via Documents, Chat et Tableaux blancs.

Grâce à des widgets étendus, vous pouvez collecter et visualiser des données sur des comptes individuels dans le tableau de bord ClickUp pour des vérifications trimestrielles avec vos clients.

Surveillez les performances de votre équipe, les revenus générés, l'activité du pipeline, et plus encore avec des rapports et des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp CRM

De plus, intégrez vos e-mails à ClickUp pour accélérer la communication. Collaborez sur des affaires, envoyez des mises à jour de projets à vos clients et intégrez des clients à partir d'un seul hub d'e-mails.

Attribuez des tâches, présentez des solutions et obtenez l'approbation de la direction à l'aide de flux de travail automatisés et personnalisables pour gagner du temps sur la gestion des clients.

Utiliser Automatisations ClickUp pour déclencher des mises à jour de statut en fonction de l'activité et changer de priorité afin d'alerter votre équipe sur les points à privilégier ou les personnes à contacter ensuite.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Automatisation.png Automatisation des flux de travail /$$$img/

Automatiser les flux de travail répétitifs avec ClickUp Automatisations

En résumé, la plateforme ClickUp vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, à savoir le conseil. Elle offre de nombreuses Modèles CRM pour bien démarrer sur la plateforme sans se laisser déborder.

En outre, n'oubliez pas d'optimiser votre travail de conseil grâce à l'outil Modèle de services de ClickUp Consultant .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Consulting-Service-Template-1.png Les consultants utilisent le modèle de services de conseil de ClickUp pour collaborer avec les équipes internes et les partenaires - le tout en un seul endroit.

//app.clickup.com/signup?template=t-90100031221 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Télécharger ce modèle

4. Systèmes de gestion des connaissances

Les cabinets de conseil disposent souvent de systèmes de gestion des connaissances exclusifs qui stockent des modèles de projets antérieurs, des documents de recherche et des rapports sectoriels. Ces ressources sont inestimables pour les consultants en gestion, qui peuvent s'appuyer sur les enseignements passés et les bonnes pratiques du secteur pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences en matière de conseil.

Par exemple, si vous conseillez un client du secteur pharmaceutique, vous pouvez accéder à la bibliothèque de votre entreprise pour trouver des rapports d'analyse comparative relatifs à ce secteur.

Be an Asset for Your Consulting Business (Soyez un atout pour votre entreprise de conseil)

Le consultant moderne est à la fois un analyste, un conteur, un stratège et un leader. En tant que consultant, vous découvrez des idées et vous vous assurez qu'elles sont communiquées efficacement, qu'elles trouvent un écho auprès des clients et qu'elles facilitent un changement significatif.

Les compétences en matière de conseil mentionnées ici vous permettront d'améliorer votre travail, d'établir des relations plus solides avec vos clients et vous donneront une longueur d'avance dans votre carrière de consultant.

Utilisez ClickUp comme partenaire pour développer votre entreprise de conseil. Éliminez le travail opérationnel, collaborez avec vos clients et mettez en œuvre des cadres et des solutions qui donnent des résultats, le tout en un seul endroit. S'inscrire à ClickUp gratuitement.

Frequently Asked Questions (FAQs)

**1. Quelles sont les compétences de base en matière de conseil ?

Les compétences de base en matière de conseil, essentielles pour les professionnels de ce secteur, sont la flexibilité, un état d'esprit axé sur le client, la résolution de problèmes, la pensée analytique, la gestion du changement, la collaboration et la gestion des risques.

2. Qui peut être appelé consultant en management ?

Un consultant en gestion offre des conseils professionnels ou d'experts dans un domaine d'entreprise particulier à une organisation ou à un individu.

3. Qu'est-ce que l'état d'esprit d'un consultant?

L'état d'esprit d'un consultant consiste essentiellement à être curieux et analytique, à avoir une attitude collaborative et empathique, et à faire preuve de leadership et de réflexion stratégique.