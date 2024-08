Les 10 meilleures certifications CRM pour stimuler la croissance professionnelle en 2024

Le fil conducteur de toutes les entreprises qui réussissent est la profondeur des relations avec les clients. Toutes les relations saines reposent sur la confiance. Et les gens font des entreprises avec des personnes en qui ils ont confiance.

Les gestionnaires de la relation client sont le lien entre votre entreprise et vos clients. Ils sont les personnes en qui vos clients ont confiance pour résoudre leurs problèmes et développer leur entreprise.

Un gestionnaire de la relation client doit gérer les attentes des clients, suivre les retours d'information, comprendre les pipelines de vente et l'automatisation du marketing, gérer la communication et les données, et veiller à la satisfaction des clients. Sans mentionner le fait de paramétrer les bonnes attentes et de savoir gérer les personnes et les situations difficiles.

Des attentes aussi élevées nécessitent une formation et un perfectionnement constants pour y répondre et évoluer en tant que gestionnaire de la relation client.

S'inscrire à une certification CRM est un excellent moyen de développer son expertise et sa connaissance des bonnes pratiques CRM. Heureusement, de nombreuses certifications CRM vous aident à développer les compétences et les connaissances nécessaires pour devenir un professionnel spécialisé dans la gestion de la relation client.

Qu'est-ce qu'une certification CRM?

Une certification en gestion de la relation client (CRM) valide les connaissances d'un individu en matière de

la gestion des relations avec les clients

et développer des rapports CRM, des plateformes, des ventes, l'automatisation du marketing et la gestion des données.

Cette certification couvre l'analyse des données des clients, le service à la clientèle, les ventes et l'automatisation du marketing. Les programmes de certification CRM vous aident à acquérir une compréhension étendue des différentes stratégies CRM, des plateformes CRM, des cas d'utilisation, des techniques et des bonnes pratiques.

Avantages de l'obtention d'une certification CRM

Les entreprises accordent une grande valeur à une certification CRM, en particulier à une certification accréditée par une organisation réputée. Le fait d'en avoir une fait de vous un membre de l'équipe très apprécié, notamment pour développer de nouvelles stratégies d'engagement des clients. Et il y a d'autres avantages :

Amélioration de la productivité: Un cours de certification CRM fournit les outils et les techniques pour utiliser les ressources disponibles et.. améliorer la productivité . Outre l'amélioration de votre capacité à fournir des prestations, elle améliore les ventes, le marketing et le taux de satisfaction des clients de l'entreprise

Un cours de certification CRM fournit les outils et les techniques pour utiliser les ressources disponibles et.. améliorer la productivité . Outre l'amélioration de votre capacité à fournir des prestations, elle améliore les ventes, le marketing et le taux de satisfaction des clients de l'entreprise Avantage concurrentiel et adaptabilité: Une certification vous aide à garder une longueur d'avance sur vos pairs. Elle vous positionne également comme une personne capable de s'adapter aux dernières tendances et technologies du secteur et comme un leader potentiel dans le domaine de la gestion de la relation client

Une certification vous aide à garder une longueur d'avance sur vos pairs. Elle vous positionne également comme une personne capable de s'adapter aux dernières tendances et technologies du secteur et comme un leader potentiel dans le domaine de la gestion de la relation client Reconnaissance internationale: Certaines certifications CRM sont reconnues au niveau international, ce qui vous aidera à explorer des opportunités à l'étranger

Certaines certifications CRM sont reconnues au niveau international, ce qui vous aidera à explorer des opportunités à l'étranger Opportunités de réseautage: Une fois que vous êtes un professionnel certifié CRM, vous devenez membre d'une communauté exclusive d'experts de l'industrie. Créez des réseaux avec d'autres experts en CRM dont les connaissances et les connexions vous seront utiles à une étape ultérieure de votre carrière

Une fois que vous êtes un professionnel certifié CRM, vous devenez membre d'une communauté exclusive d'experts de l'industrie. Créez des réseaux avec d'autres experts en CRM dont les connaissances et les connexions vous seront utiles à une étape ultérieure de votre carrière Croissance de l'entreprise: En tant qu'expert CRM, changez la façon dont votre organisation gère les relations avec les clients, stimule les ventes et met en œuvre l'automatisation du marketing. Il en résulte une plus grande fidélisation des clients et une amélioration des revenus

En tant qu'expert CRM, changez la façon dont votre organisation gère les relations avec les clients, stimule les ventes et met en œuvre l'automatisation du marketing. Il en résulte une plus grande fidélisation des clients et une amélioration des revenus **Les entreprises souhaitent disposer d'employés certifiés CRM capables de fournir des solutions CRM à long terme, d'établir un flux de travail plus fluide et de maximiser la satisfaction des clients

Vous connaissez désormais la valeur d'une certification CRM. La tâche suivante consiste à trouver le bon programme de certification CRM. Il existe de nombreuses options, et il s'agit de choisir la bonne.

Nous avons dressé une liste des dix meilleures certifications CRM. Choisissez la bonne en fonction des aspects suivants.

Objectif de carrière: Commencez par identifier les compétences spécifiques que vous souhaitez affiner. Les programmes de certification CRM s'adressent à des gestionnaires de champs personnalisés, tels que le marketing, les services à la clientèle, les ventes et la gestion des données. Choisissez donc un programme qui comblera les lacunes de votre trajectoire professionnelle.

Commencez par identifier les compétences spécifiques que vous souhaitez affiner. Les programmes de certification CRM s'adressent à des gestionnaires de champs personnalisés, tels que le marketing, les services à la clientèle, les ventes et la gestion des données. Choisissez donc un programme qui comblera les lacunes de votre trajectoire professionnelle. Spécialisation: Choisissez un programme de certification CRM axé sur un domaine dans lequel vous souhaitez acquérir une expertise. Si c'est l'automatisation du marketing que vous voulez maîtriser, choisissez un programme qui se spécialise dans ce domaine

Choisissez un programme de certification CRM axé sur un domaine dans lequel vous souhaitez acquérir une expertise. Si c'est l'automatisation du marketing que vous voulez maîtriser, choisissez un programme qui se spécialise dans ce domaine Réputation sur le marché: Recherchez un programme de certification CRM qui bénéficie de recommandations élevées, de bonnes critiques et d'une bonne réputation au sein de l'industrie

Recherchez un programme de certification CRM qui bénéficie de recommandations élevées, de bonnes critiques et d'une bonne réputation au sein de l'industrie **Application dans l'entreprise : examinez le programme pour vous assurer que les outils et les techniques enseignés s'appliquent à votre entreprise et à votre secteur d'activité. Par exemple, certaines certifications se concentrent uniquement sur l'acquisition d'une expertise commerciale, tandis que d'autres programmes mettent l'accent sur la gestion des données. Au lieu de faire deux cours distincts, envisagez d'en faire un qui mette l'accent sur les deux, si c'est ce dont votre entreprise a besoin

Contenu et mise en forme du programme: Examinez le contenu du programme pour voir si sa conception permet d'enseigner des compétences très demandées. Un bon programme doit comporter un mélange de cours théoriques et pratiques dispensés par des professionnels expérimentés de l'industrie

Examinez le contenu du programme pour voir si sa conception permet d'enseigner des compétences très demandées. Un bon programme doit comporter un mélange de cours théoriques et pratiques dispensés par des professionnels expérimentés de l'industrie Ressources supplémentaires: Considérez ce que le programme vous offre en plus de la certification et du matériel d'étude. Choisissez des certifications avec une communauté mondiale de managers certifiés, des forums, etc.

Considérez ce que le programme vous offre en plus de la certification et du matériel d'étude. Choisissez des certifications avec une communauté mondiale de managers certifiés, des forums, etc. Prix et durée: Évaluez le retour sur investissement en termes de temps et d'argent que vous consacrez au programme et vérifiez si cet engagement apportera une valeur ajoutée significative à votre profil

Évaluez le retour sur investissement en termes de temps et d'argent que vous consacrez au programme et vérifiez si cet engagement apportera une valeur ajoutée significative à votre profil Exigences de la certification: Vérifiez si vous êtes éligible au programme, car certains exigent que vous possédiez certains paramètres obligatoires

10 Certifications CRM

Voici 10 certifications CRM à vérifier. Nous avons abordé le prix, le niveau de cours, la durée et les sujets clés de chaque certification afin de vous aider à sélectionner le programme le plus adapté à vos besoins.

1. Fondamentaux de Microsoft Dynamics 365 (CRM)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/MicrosoftDynamics-365-Funamentals-CRM.png

/$$$img/

via

Microsoft

Cette certification vous fait découvrir les principes fondamentaux de Microsoft 365 et son applicabilité dans la gestion des fonctions CRM telles que le marketing, le service client et les ventes. Elle convient davantage aux personnes ayant une compréhension de base des fonctions Business telles que les ventes, le marketing et le service client.

Le programme permet de développer une expertise dans les fondamentaux de la gestion de la relation client et d'aiguiser vos compétences en gestion de projet. Cette certification est valable un an et peut être prolongée d'un an. Les renouvellements sont gratuits.

Niveau du cours: Débutant à avancé

Champs personnalisés: Ventes, service client, service sur le terrain, connaissance du client

Durée de l'examen: 65-140 minutes

Prix : $99

2. Consultant fonctionnel en service client de Microsoft Dynamics 365

Ce programme est destiné aux professionnels qui sont sur la voie de devenir des Consultants fonctionnels mettant en place des paramètres de marketing et des programmes de vente. Le programme de cours comprend des fonctions telles que la conversion des prospects, les stratégies de communication omnicanale et le développement de la marque. Ce programme vous forme à l'utilisation de la plateforme Dynamics 365 pour automatiser les fonctions de marketing afin de générer plus d'équipes commerciales.

Les sociétés de services informatiques sont très favorables à l'embauche de candidats titulaires de cette certification en gestion de la relation client (CRM). Cette certification est valable un an et peut être prolongée d'un an. Les renouvellements sont gratuits.

Niveau du cours: Professionnels intermédiaires et avancés

Sujets clés: Gestion des prospects, segmentation, e-mail marketing, parcours client

Durée de l'examen: 65-140 minutes

Prix : $165

3. Consultant fonctionnel en service à la clientèle Microsoft Dynamics 365

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Discover-Microsoft-Certified-Dynamics-365-Customer-Service-Functional-Associate.png Découvrez l'associé fonctionnel du service client Dynamics 365 certifié par Microsoft /$$$img/

via

Microsoft

Il s'agit de la plus pertinente des trois certifications CRM proposées par Microsoft, car elle est axée sur le service à la clientèle, la qualité, la fiabilité, l'efficacité et la satisfaction du client. Cette certification CRM vous aide à vous spécialiser dans les outils et techniques CRM liés au service à la clientèle.

Les modules de Business intelligence, d'automatisation et de gestion des cas, entre autres, sont cruciaux pour le service client et l'assistance. Cependant, pour postuler à ce programme, il faut au moins un à trois ans d'expérience.

Niveau du cours: Professionnels intermédiaires à avancés

Sujets clés: Gestion des connaissances, analyse des données et perspectives, service à la clientèle

Durée de l'examen: 65-140 minutes

Prix : $165

4. Introduction au CRM avec HubSpot

via

Coursera

Niveau du cours: Débutant

Cette certification CRM est la plus basique, qui vous fera découvrir les fondamentaux de la gestion de la relation client.

Enseigné par des experts du réseau de projets Coursera, ce cours vous montrera comment configurer un compte HubSpot, gérer les pipelines de vente, les meilleures pratiques de communication par e-mail et personnaliser un tableau de bord de rapports.

Sujets clés: Service à la clientèle, CRM, opérations de vente, marketing, gestion des données

Durée: 2 heures

Prix : Free

5. Accréditation pour la mise en œuvre de HubSpot CRM

Cette accréditation de niveau entreprise valide la capacité de votre organisation à mettre en œuvre avec succès la plateforme HubSpot CRM pour les grandes entreprises au cours de l'année écoulée. Vous devez achever des certifications préalables spécifiques au niveau de l'organisation avant de demander cette accréditation.

HubSpot vous aidera à entrer en connexion avec les bons clients une fois que vous aurez établi vos références organisationnelles via l'accréditation. Le processus de candidature comporte trois tours et est ouvert aux partenaires Platine, Diamant et Élite de HubSpot.

Niveau du cours: Niveau Enterprise ou avancé

Sujets clés: Présentations sur des problèmes d'entreprise réels résolus, envoi d'une étude de cas vidéo, entretien et questions-réponses

Durée: 3 mois pour l'examen de la candidature

Prix : Ouvert aux abonnés Platine, Diamant ou Elite

6. Administrateur certifié Salesforce

via

Salesforce

Le programme de certification des administrateurs Salesforce convient aux professionnels spécialisés dans les champs liés à la gestion de la relation client. Le programme de cours est avancé et le matériel d'étude est très complet.

Il s'agit d'une certification CRM très réputée qui vous offre la possibilité de rejoindre une communauté (Trailblazers) d'apprenants. Le programme de cours est personnalisable.

Niveau du cours: Débutant à intermédiaire

Sujets clés: Compréhension des applications CRM de Salesforce

Durée: En autodidacte

Prix : Frais d'inscription à l'examen de 200 $ + taxes ; Frais de rattrapage de 100 $ + taxes

7. Certification d'administrateur NetSuite

La certification NetSuite Administrator valide les compétences et l'expérience d'un individu dans la gestion des solutions NetSuite. Mais avant cela, vous devez avoir obtenu la certification NetSuite SuiteFoundation, qui valide votre compréhension des fonctionnalités, des fonctions et des capacités de NetSuite.

Avant de postuler à cette certification, vous devez avoir prouvé vos compétences dans la gestion des comptes NetSuite pendant au moins un an.

Niveau du cours: Intermédiaire à avancé

Mon travail: Sécurité des données, paramètres et administration, travail avec NetSuite

Durée: 90 minutes

Prix : $250

8. Certification d'expert produit Freshdesk

Passez la Freshdesk Product Expert Certification sans suivre de cours. Cependant, vous devez avoir une expérience pratique de la gestion de la plateforme Freshdesk, de son paramétrage et de la résolution des problèmes de flux de travail pour réussir l'examen.

Niveau du cours: Débutant à avancé

Thèmes clés : Paramétrage de Freshdesk, assistance client, flux de travail et automatisation

Durée: 60 minutes

Prix : Free

9. Certification : Examen d'expert en administration de l'assistance Zendesk

via

Zendesk

Si vous avez une expertise en tant qu'administrateur de l'assistance Zendesk et que vous avez travaillé avec cette solution pendant au moins trois mois, cette certification est faite pour vous. Vous devez également achever la formation de

Parcours d'apprentissage de l'assistance de base

. Le cours commence par une formation en ligne, suivie d'un examen préparatoire et de l'examen final, à l'issue duquel vous obtenez la certification.

En obtenant cette certification, vous approfondissez vos connaissances sur le système d'Assistance Zendesk pour devenir un membre spécialisé de l'équipe et booster vos perspectives de carrière.

Niveau du cours: Intermédiaire

Thèmes clés: Maîtrise achevée de l'assistance Zendesk

Durée: 105 minutes

Prix : $350

10. Stratégie des canaux de commercialisation et voies d'accès au marché B2B2C

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Marketing-Channel-Strategy-B2B2C-Routes-to-Market-Specialization-1400x733.png Stratégie des canaux de commercialisation et spécialisation des voies B2B2C vers le marché /$$$img/

via

C

notreera

Cette certification CEM hébergée sur Coursera vous apprendra à fournir de la valeur en construisant la bonne stratégie marketing. Ce cours est utile pour les professionnels de la gestion de la relation client ayant quelques années d'expérience.

Apprenez à fournir de la valeur en vous associant aux bons partenaires de canal, au marketing et à la gestion multicanaux et à la mise en œuvre de stratégies de tarification et d'emballage uniques.

Niveau du cours: Intermédiaire

Thèmes clés: Création de valeur, distribution, B2B, partenariat

Durée: 6 heures

Prix : 100 $ pour trois mois

Une mention honorable sur cette liste est la certification Zoho CRM Consultant certifié zoho est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) très populaire, utilisé par des millions de petites entreprises dans le monde entier. Zoho est un logiciel de gestion de la relation client populaire utilisé par des millions de petites entreprises à travers le monde.

Logiciel de gestion de projet ClickUp : Un aperçu de son interface utilisateur

Maintenant que vous connaissez les meilleures certifications en matière de gestion de la relation client, l'étape suivante consiste à comprendre comment mettre en place un logiciel de gestion de projet

Logiciel CRM

qui fonctionne le mieux pour vous.

Un bon gestionnaire de la relation client sera très attentif à l'hygiène du CRM : il tiendra ses contacts à jour, actualisera le statut personnalisé des contrats, signalera les risques liés à la relation, etc.

Pour ce faire, vous avez besoin d'agilité et d'adaptabilité, d'une plateforme qui réponde à vos besoins en matière de CRM, qui gère les interactions avec les clients et qui entretient les relations avec eux.

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

Vous avez besoin d'un outil tout-en-un, alors qu'un outil de gestion de la relation client possède tous les..

logiciel de gestion de projet

fonctionnalités. À fait un tel outil existe-t-il ? Oui, ClickUp fait tout cela et bien plus encore !

ClickUp en tant que plateforme de CRM et de gestion de projet

En tant que logiciel de gestion de projet, ClickUp permet de suivre les projets de bout en bout. ClickUp

améliore

la communication et la collaboration au sein de l'équipe, informe les employés sur le statut des projets, rationalise les flux de travail et automatise les tâches.

En tant que plateforme CRM, ClickUp vous aide à intégrer de manière transparente vos fonctions CRM en un seul endroit pour une meilleure visibilité des clients et des tâches, une meilleure gestion des données et un meilleur flux de travail.

Le logiciel CRM de ClickUp

offre des solutions pour suivre et entretenir les clients et les prospects. Vous obtenez

15+ affichages hautement flexibles: En toute transparence gérer l'engagement de vos clients les commandes et le pipeline de ventes en fournissant à vos équipes commerciales et marketing plusieurs vues, telles que la liste, le tableau Kanban, le tableau, etc

En toute transparence gérer l'engagement de vos clients les commandes et le pipeline de ventes en fournissant à vos équipes commerciales et marketing plusieurs vues, telles que la liste, le tableau Kanban, le tableau, etc Jalons: Suivez la progression de vos tâches. ClickUp vous aide à décomposer vos tâches en projets plus petits, que vous surveillerez pour garantir une livraison dans les délais et dans le respect du budget...

Suivez la progression de vos tâches. ClickUp vous aide à décomposer vos tâches en projets plus petits, que vous surveillerez pour garantir une livraison dans les délais et dans le respect du budget... Modèles ClickUp CRM : Créez votre installation CRM et utilisez l'un des modèles CRM pré-construits sur la plateforme ClickUp. Il y a plus de 12 modèles pré-construits qui répondent à des objectifs d'entreprise spécifiques, tels que Google Sheets CRM modèle, Modèle d'outil de gestion de la relation client (CRM) pour les ventes le modèle de CRM pour le suivi des commissions, et le modèle de CRM pour l'immobilier

Créez votre installation CRM et utilisez l'un des modèles CRM pré-construits sur la plateforme ClickUp. Il y a plus de 12 modèles pré-construits qui répondent à des objectifs d'entreprise spécifiques, tels que Google Sheets CRM modèle, Modèle d'outil de gestion de la relation client (CRM) pour les ventes le modèle de CRM pour le suivi des commissions, et le modèle de CRM pour l'immobilier 50+ visualisations de données clients: Accédez à des vues d'ensemble pour analyser les données clients telles que leur valeur à vie et la taille moyenne des transactions

Accédez à des vues d'ensemble pour analyser les données clients telles que leur valeur à vie et la taille moyenne des transactions Centralisation de la communication avec les clients: Accélérez l'automatisation de votre marketing, y compris les nouveaux contrats et les contrats de vente à distance profils de clients et les profils de clients, le tout par le biais d'un hub d'e-mails centralisé

Accélérez l'automatisation de votre marketing, y compris les nouveaux contrats et les contrats de vente à distance profils de clients et les profils de clients, le tout par le biais d'un hub d'e-mails centralisé Base de données clients rationalisée: Stockez et analysez toutes vos données clients en un seul endroit

Stockez et analysez toutes vos données clients en un seul endroit Intégrations: Dites adieu à l'encombrement lié à l'ouverture de plusieurs onglets, grâce aux intégrations natives et tierces de ClickUp

Dites adieu à l'encombrement lié à l'ouverture de plusieurs onglets, grâce aux intégrations natives et tierces de ClickUp Accès en déplacement: Donnez à votre équipe les moyens d'accéder aux données à tout moment et en tout lieu afin d'accélérer le processus d'achat livraisons de tâches

Donnez à votre équipe les moyens d'accéder aux données à tout moment et en tout lieu afin d'accélérer le processus d'achat livraisons de tâches Portfolios: Enregistrez toutes vos interactions avec les clients et les processus mis en place pour les intégrer. Comme toutes les informations sont disponibles sur la même plateforme, les autres parties prenantes y accèdent et planifient leurs stratégies

Que vous soyez une jeune entreprise désireuse de développer sa base de données clients ou une Business chevronnée tentant d'étendre ses activités, notre logiciel CRM couvre tous ces Fronts.

Articles connexes:

Les modèles CRM de ClickUp

Notre

Modèles CRM

sont des formes ou des cadres préconçus dans le logiciel de CRM qui permettent de rationaliser et de normaliser les processus liés à la gestion de la relation client. Ces modèles peuvent être personnalisés en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise.

ClickUp vous propose de nombreux modèles prédéfinis prêts à l'emploi que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des modèles ClickUp les plus utilisés.

Gérer les clients, les équipes commerciales, les éléments d'action et plus encore avec le modèle simple de CRM de ClickUp dans la vue Liste

*Ce modèle gère tous les détails et les mises à jour concernant votre équipe commerciale. Ce modèle CRM offre une excellente façon d'organiser et de naviguer dans toutes les informations relatives aux équipes commerciales, des prospects potentiels aux renouvellements de clients.

Voici quelques-unes des fonctionnalités de ce modèle Quatre affichages, sept ClickApps et 30 statuts de tâches tels que "En cours de renouvellement", "Démonstration" et "Embarquement"

L'intégration d'automatisations pour prendre en charge les statuts et les assignés des tâches Interface de type "glisser-déposer" qui facilite la gestion des données clients Hiérarchisation facile des prospects en fonction de l'urgence, de la valeur et du potentiel

Voici quelques-unes des fonctionnalités de ce modèle Quatre affichages, sept ClickApps et 30 statuts de tâches tels que "En cours de renouvellement", "Démonstration" et "Embarquement"

Organisez les clients, les commentaires et les priorités avec une efficacité digne d'un expert en utilisant ce modèle

Modèle de CRM pour la gestion du service à la clientèle: Fournir à vos clients un service à la clientèle hors pair est la première étape vers une relation client réussie. C'est ce que ce modèle vous aide à accomplir en gérant chaque ticket, chaque discussion et chaque problème.

Voici quelques-unes des fonctionnalités de ce modèle Six statuts de tâches essentiels, cinq champs personnalisés, sept affichages et des capacités d'automatisation pour gérer et surveiller chaque transaction tout au long du pipeline Organisation précise des clients, des commentaires et des tâches prioritaires Envoi de sondages préétablis sur les demandes de service à la clientèle et suivi des évaluations de la satisfaction des clients et des partenaires Activation de des collaborations faciles entre les équipes lors de la résolution des problèmes liés aux tickets

Fournir à vos clients un service à la clientèle hors pair est la première étape vers une relation client réussie. C'est ce que ce modèle vous aide à accomplir en gérant chaque ticket, chaque discussion et chaque problème. Voici quelques-unes des fonctionnalités de ce modèle

Obtenez une certification et construisez de meilleures relations avec vos clients

Vos clients sont vos meilleurs publicitaires. Investir pour qu'ils continuent à apprécier votre marque est crucial si vous voulez qu'ils se fassent les avocats de votre marque auprès d'autres clients potentiels.

Apprendre à satisfaire vos clients est un art en soi, qui requiert un large éventail de compétences. Grâce à ces certifications, vous pouvez apprendre, développer et perfectionner ces compétences.

Un bon gestionnaire de relations saura utiliser les bons outils à son avantage. Adoptez un outil comme ClickUp pour faciliter vos flux de travail CRM et améliorer vos capacités de gestion de projet. ClickUp CRM est un excellent complément pour votre entreprise, d'autant plus qu'il combine deux fonctions essentielles : la gestion de la relation client et la gestion de projet.

Lorsque vous disposez d'une solution de gestion de projet qui se double d'une plateforme CRM, vous économisez du temps, des efforts et des coûts et vous améliorez vos marges et votre efficacité à long terme. S'inscrire pour commencer à utiliser ClickUp dès aujourd'hui !