Les 7 principales certifications en gestion de projet agile (2024)

intéressé par l'obtention d'une Agile certification en gestion de projet

La méthodologie Agile offre de nombreux avantages.

Des produits de meilleure qualité, un meilleur contrôle des projets, un retour sur investissement accru et, surtout, des clients plus heureux.

Il n'y a donc pas de meilleur moyen d'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la gestion de projet Agile que d'obtenir une certification Vous deviendrez également un professionnel Agile certifié, ce qui ajoutera de la valeur à votre CV.

mais faire le choix de la bonne _certification Agile vous donne-t-il ce sentiment ?

eh bien, ça n'a pas à l'être !

Dans cet article, vous apprendrez ce qu'est une certification en gestion de projet Agile et pourquoi vous en avez besoin. Nous mettrons également l'accent sur les points suivants sept excellentes certifications que vous pouvez obtenir et comment vous pouvez utiliser réellement votre certification pour devenir un professionnel efficace de la gestion de projet Agile en 2021.

Commençons par le commencement.

Qu'est-ce qu'une certification en gestion de projet agile ?

Une Gestion de projet agile est une confirmation formelle des compétences et des aptitudes d'un individu à gérer efficacement des projets dans un environnement agile Environnement Agile .

L'obtention d'une certification en gestion de projet Agile ajoute non seulement de la valeur à votre CV, mais vous aide également à franchir une étape supplémentaire dans la gestion de projets avec agilité.

mais qu'est-ce que la gestion de projet agile ?

Dans la gestion de projet Agile, vous développez un projet en sprints.

_Attendez... "sprint" comme dans course à pied ?

Définitivement pas!

c'est juste un jeu de mot intelligent des créateurs d'Agile

Contrairement à la gestion de projet traditionnelle dans l'approche Agile, un grand projet est décomposé en cycles de développement plus petits appelés sprints.

À la fin de chaque sprint, vous prenez le feedback du client, mettez en œuvre les changements dans le cycle suivant, puis livrez le produit.

l'avantage ?

Ce qui suit est un exemple de ce que l'on peut faire amélioration continue permet d'impliquer activement les clients dans le processus de développement, ce qui vous aide à mettre au point un produit qui répond parfaitement à leurs besoins.

Pourquoi faire une certification en gestion de projet agile ?

L'obtention d'une certification en gestion de projet Agile montre votre dévouement envers cette méthodologie de projet. En suivant une formation individuelle, vous apprendrez les techniques Agile pour gérer et achever des projets avec succès. Cela vous permet de renforcer vos compétences et vos connaissances et d'améliorer vos capacités.

Pour vous aider à éviter cela, examinons trois raisons clés pourquoi vous avez besoin d'une certification en gestion de projet Agile :

1. Améliorer vos compétences en gestion de projet Agile

Pour gérer un projet Agile, vous devez connaître ses concepts fondamentaux, comme :

Les valeurs agiles telles que mentionnées dans le Manifeste Agile

Artéfacts agiles et cérémonies * Coach Agile responsabilités

Il y a deux façons de les apprendre :

En gérant des projets Agile

En s'inscrivant à un programme de certification dédié

Bien qu'apprendre sur le tas soit formidable, il peut être difficile de trouver des opportunités pour le faire. Après tout, pourquoi une entreprise engagerait-elle un manager sans expérience Agile pour gérer un projet Agile ?

En outre, se limiter à l'apprentissage sur le tas pourrait avoir pour résultat que vous mettiez des mois à assimiler les connaissances requises.

En revanche, dans le cadre d'un programme de certification dédié, vous apprendrez ces concepts beaucoup plus rapidement !

l'avantage ?

En apprenant ces concepts Agile, vous améliorerez vos compétences et prendrez une longueur d'avance pour gérer des projets dans un environnement Agile.

2. Montre votre dévouement à l'égard du rôle

L'obtention d'une certification en gestion Agile montre votre dévouement envers cette méthodologie de projet.

En suivant une formation individuelle, vous apprendrez les techniques Agile pour gérer et achever des projets avec succès. Cela permet de renforcer vos compétences, vos connaissances et d'améliorer vos capacités.

Cela montre naturellement aux employeurs que vous êtes déterminé à maîtriser la méthode Agile, ce qui augmente vos chances de devenir un chef de projet Agile.

3. Vous aide à gérer facilement les projets Agile

Un professionnel de la gestion de projet Agile est censé franchir tous les obstacles qui se dressent sur le chemin d'un projet achevé avec succès. Cela peut aller de la mise en œuvre des principes Agile à la simple organisation de cérémonies Agile.

alors, comment faire pour surmonter ces obstacles ?

Simple : avec un cours de gestion Agile !

Ces formations en gestion de projet vous enseignent des stratégies pour relever les défis de la bonne manière. Cela vous permet également d'être mieux équipé pour identifier les problèmes avant qu'ils ne s'amplifient, ce qui vous permet d'économiser du temps et d'autres ressources !

les formations en gestion de projet vous enseignent des stratégies pour relever les défis de la bonne manière

les cours de gestion des ressources humaines sont des cours de gestion des ressources humainesde la gestion des produits aussi !

Quelle est la meilleure certification en gestion de projet agile ?

Les certifications en gestion de projet agile varient en fonction du parcours professionnel, mais les certifications PMP et CSM sont les plus courantes. La certification PMP permet d'acquérir de l'expérience en tant que manager dans un domaine particulier, tandis que la certification CSM est idéale pour le cadre agile scrum.

Les 7 meilleures certifications en gestion de projet agile en 2021

quelle est la meilleure façon de choisir un cours de certification ?

Cependant, pour la certification Agilepm Practitioner, il est nécessaire d'avoir l'une des certifications suivantes :

PRINCE2 Foundation (ou plus)

PRINCE2 Agile Foundation

Qualification en gestion de projet (PMQ)

Certified Associate in Project Management (CAPM) (Associé certifié en gestion de projet)

IPMA (International Project Management Association) Niveaux A, B, C et D

Tarifs

Pour la formation en ligne PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner : $1555

Pour le pack mixte : 1860

3. Maître Scrum certifié (CSM)

Le programme Certified Maître Scrum est idéale pour les personnes qui souhaitent manager une équipe Scrum.

Cette certification vous enseigne l'ensemble du cadre Scrum : les différents rôles de l'équipe de projet , les évènements et les artefacts. Ce cours Agile peut vous aider à devenir la personne idéale pour gérer un projet de Équipe Scrum .

Pour obtenir la certification Certified Scrum Master, vous devez suivre une formation en classe. À la fin de la formation, vous devez passer un examen à livre ouvert. L'examen comporte 50 questions à choix multiples et est limité à une heure.

Proposé par

L'Alliance Scrum.

Domaines couverts

La certification Certified Scrum Master couvre des sujets tels que

Le cadre Agile et Scrum

Les rôles de l'équipe Scrum

La valeur de Scrum et évènements * Artefacts Scrum #### Conditions préalables

Il n'y a pas de prérequis pour cette certification Agile.

Prix

$1000-1400.

4. Agiliste SAFe certifié (Scaled Agile)

Certifié SAFe ( Cadre de travail agile échelonné ) Agilist est une certification de niveau fondation qui enseigne à une personne comment mettre en œuvre SAFe pour mettre à l'échelle le développement Agile dans une organisation.

L'examen de certification est un examen à livre fermé de 45 questions avec une limite de temps de 90 minutes. Avant de passer l'examen, vous devez suivre une formation de 2 jours intitulée Leading SAFe.

Proposé par

Scaled Agile.

Domaines couverts

Ce certificat en gestion de projet Agile couvre des domaines tels que :

Fondamentaux du cadre de travail Scaled Agile

L'agilité de l'entreprise

Le forfait d'incrémentation de programme

La gestion de portefeuille allégée (Lean portfolio management)

Conditions préalables à la certification

5+ années d'expérience en développement de logiciels de tests, d'analyse d'entreprise, de produits ou de gestion de projet

Expérience en Le cadre Scrum #### Tarification

À partir de 725 $.

Note : Le premier _examen est achevé dans le cadre des frais d'inscription au cours, à condition que vous le passiez dans les 30 jours suivant la fin du cours. Chaque nouvelle tentative coûte 50 $

5. Certifications professionnelles Scrum Master (PSM)

Les certifications professionnelles Maître Scrum propose trois niveaux de certification :

Professional Scrum Master I : pour valider la connaissance du cadre Scrum et de son application

Professional Scrum Master II : pour apprendre à utiliser le cadre Scrum pour une application dans le monde réel

Professional Scrum Master III : pour ceux qui ont passé avec succès les évaluations PSM I et II et qui prévoient de maîtriser l'approche Scrum

L'examen de certification pour :

PSM I contient 80 questions avec une limite de temps de 60 minutes

PSM II contient 30 questions avec une limite de temps de 90 minutes

PSM III contient 33 questions avec une limite de temps de 120 minutes

Proposé par

Scrum.org

Domaines couverts

Les certifications Professional Scrum Master couvrent des domaines tels que :

Le cadre Scrum

L'encadrement des équipes

Amélioration continue et livraison

Le forfait du portfolio

Conditions préalables à la certification

Il n'y a pas de prérequis formels pour ces certifications.

je ne sais pas si c'est le cas

Tarification

Pour l'évaluation Professional Scrum Master I : 150

Pour l'évaluation Professional Scrum Master II : 250

Pour l'évaluation Professional Scrum Master III : 350

6. Gestionnaire de projet agile certifié (IAPM)

La certification Certified Agile Project Manager s'adresse aux managers qui souhaitent améliorer leurs connaissances et leurs compétences en matière de gestion de projet Agile.

Pour passer l'examen de certification, vous devez vous inscrire auprès de l'International Association of Project Managers. Une fois le paiement et l'inscription réussis, vous recevrez un e-mail contenant les identifiants de connexion pour passer l'examen.

Note_ : Ces identifiants ne sont valables que pour une durée de six mois

Proposé par

L'Association internationale des gestionnaires de projet.

Domaines couverts

Cette certification est basée sur le Guide Agile PM 2.0.

Qu'est-ce que le Agile PM Guide 2.0 ? ?

Il s'agit d'un guide complet qui couvre les concepts de chaque cadre Agile (Scrum, Kanban et Extreme Programming).

Prérequis pour la certification

Il n'y a pas de prérequis formels pour cette formation en gestion de projet Agile.

Une expérience préalable en gestion de projet peut être super utile.

Tarifs

Les prix sont calculés en fonction de votre nationalité :

Pour les Etats-Unis : 650,00 CHF ($689.414)

Pour le Royaume-Uni : 562,00 CHF (£475.85)

7. Professionnel certifié ICAgile - Coaching Agile Certifié (ICP-ACC)

La certification Agile Certified Coaching aide les individus à apprendre les fondamentaux du métier de coach Agile. Elle couvre également les concepts qui vous aideront à gérer une équipe de coachs Agile Équipe Agile facilement.

Il n'y a pas d'examen de certification spécifique pour obtenir cette certification. Après avoir achevé avec succès ce cours de formation accrédité par l'ICAgile, vous obtiendrez la certification.

Ces cours de formation transmettent les connaissances et les apprentissages requis pour cette certification. Un cours de formation comprend généralement 21 heures d'activités pédagogiques réparties sur une période de trois jours.

Proposé par

Le Consortium international Agile.

Domaines couverts

Cette certification Agile se concentre principalement sur :

Les principes et la méthodologie Agile

L'état d'esprit Agile

Le rôle d'un coach Agile

Responsabilités d'un coach Agile

Conditions préalables à la certification

Il n'y a pas de prérequis pour cette certification.

Prix

Le prix de la certification dépend du fournisseur, prestataire de la formation.

Vous avez choisi la certification qui vous convient et vous êtes maintenant devenu un gestionnaire de projet Agile certifié.

mais est-ce suffisant ?

pourquoi ?

La gestion d'un projet Agile n'est pas une tâche facile.

Vous avez des tâches, des réunions, des jalons la documentation, et bien d'autres choses encore.

Bien qu'une certification vous prépare à gérer ces éléments, vous avez également besoin d'une plateforme pour une exécution sans faille.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une puissante outil comme ClickUp qui peut faire de la gestion de projets Agile un jeu d'enfant !

**Mais qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est le l'outil de gestion de projet Agile Scrum le mieux évalué dans le monde.

Qu'il s'agisse de gérer des projets ou de collaborer avec votre équipe Agile, ClickUp a e-v-e-r-y-t-h-i-n-g tout prévu !

Voici comment ClickUp rend la gestion de projet super facile pour vous :

1. Statuts de tâches personnalisés pour les différents besoins des projets

Le statut d'un projet vous aide à déterminer l'étape à laquelle se trouve votre projet.

Mais lorsque vous êtes limité à un ensemble de statuts par défaut, vous risquez de vous retrouver avec un grand nombre de statuts non pertinents.

C'est pourquoi ClickUp vous permet de créer des Statuts de tâches personnalisés qui vous aident à refléter les étapes de votre projet avec précision !

Pour différents projets, vous pouvez créer différents statuts. "Test de bug", "Révision du document", et "Vérification de la grammaire" ! Vous pouvez être aussi détaillé et créatif que vous le souhaitez !

la meilleure partie ?

Il vous suffit de jeter un coup d'œil au statut d'une tâche pour savoir à quelle étape elle se trouve !

Affichage de la discussion pour une collaboration rapide

Chaque tâche ClickUp dispose d'une section de commentaires dédiée.

Cet espace sympa vous aide :

Discuter de l'approche de vos tâches

Partager facilement des fichiers et des liens pertinents

Aborder les préoccupations et les questions dans le bon contexte

Étiqueter les membres de l'équipe de projet pour un suivi précis

Convertir les commentaires en éléments d'action et de suiviassigner à des membres spécifiques de l'équipe

Avec les Commentaires de ClickUp, vous pouvez éviter les erreurs de communication et dynamiser votre travail d'équipe.

Nope, think again.

Comme ClickUp enregistre tous vos commentaires, mentions, liens et pièces jointes, vous pouvez facilement y accéder ultérieurement.

Dans l'affichage Chat de ClickUp, vous pouvez revoir ces discussions importantes plus tard pour dissiper toute confusion ou tout litige. Elle affiche une vue complète de toutes les discussions que vous avez eues avec votre équipe de projet.

3. Plusieurs affichages qui s'adaptent aux différents styles de projets

Les Vues multiples de ClickUp permettent d'afficher avec précision tous les besoins de votre projet.

Qu'il s'agisse d'un projet Agile, Scrum, Gestion de projet Kanban , Extreme Programming, ou toute autre méthode de gestion de projet méthodologie de gestion de projet clickUp peut facilement s'y adapter.

Voici un aperçu de ce que ClickUp offre :

A. Affichages des tâches requises

ClickUp offre deux affichages de tâches obligatoires à adapter à votre projet Agile :

Vue Tableau Si vous aimez le Kanban c'est l'affichage qu'il vous faut. Vous pouvez rapidement déplacer des tâches individuelles à l'aide de l'interface glisser-déposer, en alignement avec les principes de la méthode Agile.

C. Affichage du Calendrier la gestion de l'emploi du temps de votre projet vous semble-t-elle une tâche fastidieuse ?

et ce n'est pas tout..

Vous pouvez même personnaliser votre espace en cochant les éléments (commentaires, sous-tâches, checklists) que vous souhaitez voir apparaître dans votre mode "Moi".

4. Automatisation du flux de travail automatisation des tâches répétitives

vous avez déjà souhaité une formule magique pour vous aider à automatiser les tâches manuelles répétitives ?

Eh bien, c'est exactement ce que vous obtenez avec la fonctionnalité Automatisation de ClickUp !

(Pas de Harry Potter ici, juste de la pure intelligence logicielle.)

ClickUp vous permet d'automatiser les tâches récurrentes et répétitives, vous aidant ainsi à gagner du temps pour vous concentrer sur les tâches essentielles.

Voici comment fonctionne le flux de travail Automatisation de ClickUp :

lorsqu'un déclencher est initié, et l'outil de gestion de l'information de l condition est satisfaite, une condition préétablie_ action est exécutée automatiquement

ClickUp propose 50+ Automatisations pré-construites, mais vous pouvez aussi facilement créer vos propres Automatisations personnalisées.

Voici quelques-unes des Automatisations pré-construites :

Changer automatiquement l'assigné lorsque le statut d'une tâche change

Assigner automatiquement de nouvelles tâches à des membres spécifiques de l'équipe

Appliquer un modèle et des étiquettes pour gagner du temps lors de la création d'une tâche

Mise à jour automatique de la priorité d'une tâche lorsque sa checklist est effacée

Publier un commentaire lorsque toutes les sous-tâches d'une tâche sont fermées

je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne sais pas si c'est le cas

Pour plus d'informations sur nos Automatisations prédéfinies, cliquez sur ici .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image22.gif automatisations ClickUp /$$$img/

5. Agile Tableaux de bord pour un aperçu visuel de vos projets

Le Tableau de bord de ClickUp vous donne une idée claire de tout ce qui se passe dans votre environnement de travail. il ressemble au centre de contrôle de mission d'un vaisseau spatial

comment ?

Les tableaux de bord affichent une vue d'ensemble de votre projet. Vous pouvez les surveiller pour vous assurer que les choses progressent sans heurts.

Vous pouvez également les personnaliser à l'aide de divers graphiques tels que :

Diagrammes de combustion : affichent les tâches achevées jusqu'à présent

Diagrammes d'épuisement : affichent le travail qui reste à achever dans un projet

Diagrammes de flux de travail cumulés : suivre la progression d'un projet sur une période donnée

Diagrammes de vélocité : aident à déterminer le taux d'achèvement moyen de vos tâches

Attendez... ce ne sont pas tous les sites de ClickUp.. fonctionnalités !

Cet outil Agile polyvalent offre des tonnes d'autres fonctionnalités, comme :

Rapports d'équipe : rapports détaillés pour une meilleure compréhension de vos activités internes ou externes à distance la performance de votre équipe

Assignés multiples : affecte rapidement plusieurs membres de l'équipe à n'importe quelle tâche

Pulsation : affichez l'activité horaire de votre environnement de travail pour n'importe quel jour

Priorités : hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence

Dépendances : connaître la commande correcte des tâches à entreprendre

Documents : créer et partager des documents de projet avec les membres de votre équipe de projet

Objectifs : garder votre équipe Scrum ou Agile motivée avec des objectifs et des cibles

Conclusion

Vous êtes maintenant familiarisé avec les différentes certifications en gestion de projet Agile.

alors en choisir une ne devrait pas être une décision difficile, n'est-ce pas ?

Il vous suffit de parcourir les certifications que nous avons listées ici et de choisir celle qui vous convient le mieux.

Mais n'oubliez pas qu'il ne suffit pas d'obtenir une certification.

Que vous soyez un chef de projet chevronné ou que vous débutiez, avec des outils comme ClickUp pour vous aider dans la gestion de projet et d'équipe Agile, vous êtes sûr de trouver toutes les fonctionnalités qui vous aideront à devenir une rockstar de la gestion de projet Agile !

Il possède toutes les fonctionnalités pour vous aider à devenir une star de la gestion de projet Agile !