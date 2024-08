Les 10 meilleures certifications en marketing pour faire évoluer votre carrière

Il n'est pas facile d'attirer l'attention de votre cible lorsque vous êtes en concurrence avec beaucoup d'autres. C'est pourquoi les spécialistes du marketing d'aujourd'hui doivent apprendre les techniques de marketing conventionnelles et non conventionnelles pour se faire une place.

Il est devenu extrêmement important de rester à jour et d'avoir une longueur d'avance. Un moyen efficace d'améliorer vos compétences et de démontrer votre expertise est d'obtenir des certifications en marketing, que vous soyez un débutant ou un spécialiste chevronné du marketing.

Dans ce guide sur les certifications en marketing, nous examinerons les avantages d'en passer une, les différents types de certifications disponibles, les 10 certifications les plus remarquables à rechercher, et bien plus encore.

Les avantages d'une certification en marketing pour la carrière

Voici quelques-uns des principaux avantages professionnels liés à une certification en marketing.

Avantage concurrentiel: Sur le marché du travail, où de nombreux candidats postulent, les certifications en marketing vous aideront à obtenir un avantage concurrentiel sur les autres candidats. Tirez parti de ces certifications pour faire ressortir votre candidature afin que les employeurs potentiels la remarquent Avancement de carrière: Au sein d'une équipe de spécialistes du marketing, ceux qui se perfectionnent grâce à des certifications en marketing auront un avantage professionnel sur leurs coéquipiers. Il en résultera des promotions plus rapides et une meilleure progression de carrière à long terme Employabilité accrue: Lorsque les recruteurs et les responsables marketing recherchent des talents dans le domaine du marketing, les candidats possédant des certifications marketing se démarqueront et auront plus de chances de susciter leur intérêt. Plus d'intérêt de la part des recruteurs signifie plus d'options pour l'employabilité Réseautage: La plupart des programmes de certification en marketing offrent une excellente occasion de réseauter avec des personnes partageant les mêmes intérêts. Vos tuteurs et vos camarades de classe constituent également votre réseau professionnel lorsque vous êtes à la recherche de la prochaine grande évolution de carrière ou que vous avez besoin de conseils d'experts Meilleur salaire: Le fait de posséder une ou plusieurs certifications en marketing ainsi qu'un diplôme professionnel renforcera votre niveau d'études et améliorera votre profil pour une meilleure rémunération. Cela permet également d'obtenir un meilleur effet de levier auprès des recruteurs lors des négociations salariales

Types de certifications en marketing

Nous pouvons classer les certifications en marketing en quatre catégories. Voici un aperçu rapide des types de certifications en marketing et de la manière dont elles vous aident dans votre développement professionnel et votre évolution de carrière à long terme.

Certifications en marketing numérique

Le marketing numérique est un champ recherché qui inclut beaucoup de savoir-faire technique, et les recruteurs sont toujours à la recherche des bons talents. Obtenir une certification en marketing digital est l'un des meilleurs moyens de se démarquer et de montrer que vous êtes bien équipé pour affronter tout ce qu'une agence de marketing ou une entreprise SaaS en hypercroissance peut vous proposer.

Un cours de certification en marketing numérique à temps plein couvrira très probablement tout, de l'optimisation des moteurs de recherche (SEO), du marketing des moteurs de recherche (SEM), de la publicité au paiement par clic (PPC) et des annonces Google au marketing des médias sociaux et à la publicité sur les médias sociaux.

Une certification en marketing numérique vous formera à créer de meilleures forfaits marketing , obtenir un meilleur retour sur investissement des campagnes, définir des paramètres plus ciblés, améliorer les taux de conversion et prendre des décisions fondées sur des données à l'aide de l'analyse des comportements.

Certifications en marketing de contenu

Le contenu publié sur le site Web ou les médias sociaux d'une entreprise engage efficacement le public cible et trouve des clients potentiels. Dans le domaine du marketing, peu importe ce que vous faites, " le contenu est roi " Ainsi, il y a toujours une demande constante de spécialistes du marketing de contenu à travers le monde.

Les certifications en marketing de contenu vous guideront dans l'élaboration d'une stratégie de contenu. Ensuite, vous obtiendrez des conseils pour créer du contenu qui attirera votre public, rédiger des copies d'annonces captivantes, optimiser les profils de médias sociaux, acquérir.. la gestion des clients et bien d'autres choses encore.

Certifications en marketing par e-mail

Dans le monde de la publicité numérique, l'e-mail marketing détient toujours un avantage concurrentiel par son nombre d'utilisateurs. En 2024, il y aura environ ~4,3 milliards d'utilisateurs d'e-mails dans le monde et ce nombre est en constante augmentation.

Une certification réputée en marketing par e-mail couvrira tout pour vous aider à développer votre liste d'audience par e-mail. Le cours vous apprendra à utiliser les différents outils disponibles pour le marketing par e-mail, à forfaiter votre e-mail calendrier marketing créer des modèles d'e-mail par simple glisser-déposer, segmenter vos listes d'audience, conseils pour rédiger un contenu captivant, créer des e-mails flux de travail marketing et analysez vos e-mails.

Certifications en marketing entrant

L'Inbound marketing attire les clients potentiels en créant des messages marketing personnalisés à l'aide de contenu. Brian Halligan, cofondateur et ex-directeur général de HubSpot, a inventé le terme " Inbound marketing "

Les certifications en Inbound marketing vous aideront à créer des stratégies d'attraction, d'engagement et de satisfaction des clients - les trois principaux piliers d'une entreprise.

Vous apprendrez à créer du contenu qui éduque vos prospects tout au long de leur parcours d'achat, à rédiger du contenu de maturation des prospects, à gérer des campagnes, à créer des stratégies d'automatisation et à utiliser des.. Outils d'IA pour le marketing .

10 certifications en marketing à achever en 2024

Voici 10 certifications en marketing pour faire avancer votre carrière. Choisissez-en une qui s'aligne sur vos objectifs.

1. Certification Google Ads

via Certification Google Ads Les Certification Google Ads est une reconnaissance officielle par Google que vous êtes un expert dans l'utilisation de ses outils de publicité en ligne. Actuellement, les 11 certifications Google Ads suivantes sont proposées.

Google Ads Search

Google Ads Display

Annonces Google Vidéo

Annonces Shopping

Applications Google Ads

Mesure des annonces Google

Google Ads Search Professional

Google Ads Display Professional

Google Ads Video Professional

Google Ads Creative

Augmenter les équipes commerciales hors ligne

Obtenez des certifications Google Ads grâce à Atelier de formation , une plateforme de Google, pour accéder à leurs ressources d'apprentissage et à leurs évaluations. Ces certifications s'adressent aux personnes qui débutent leur carrière dans le marketing numérique.

Les professionnels de niveau intermédiaire qui ont besoin d'une remise à niveau sur les dernières tendances et fonctionnalités de Google Ads suivent également les certifications Google Ads.

Ces certifications ont une validité d'un an et nécessitent un renouvellement régulier par la suite. Nous vous recommandons de renouveler votre certification chaque année pour rester au fait des tendances actuelles.

Sujet d'intérêt: Professionnels du marketing numérique

Offert par: Google

Frais de certification: Gratuit

Validité: Renouvellement obligatoire après un an

2. Certification en marketing entrant HubSpot

via HubSpot Selon le stratège marketing David Meerman Scott, l'inbound marketing permet aux spécialistes du marketing de "gagner leur place" dans la conscience d'un client plutôt que de l'envahir par le biais de publicités payantes.

Le Certification HubSpot Inbound Marketing vous aidera à créer un buyer persona idéal, à optimiser les processus marketing, à automatiser les flux de travail marketing et à utiliser des outils IA.

HubSpot est l'un des meilleurs endroits pour maîtriser l'art de l'inbound marketing et obtenir une certification inbound marketing.

Sujet d'intérêt: Les spécialistes du marketing numérique, les spécialistes du marketing entrant et les responsables marketing d'entrée de gamme

Offert par: HubSpot

Frais de certification: Free

Validité: Renouvellement obligatoire après 2 ans

3. Professionnel du marketing certifié (PCM®)

via Association américaine du marketing L'AMA propose le Professionnel du marketing certifié (PCM®) trois cours.

Marketing numérique

Gestion du marketing

Marketing de contenu

Chacun de ces cours permet d'acquérir des connaissances approfondies dans les champs correspondants. Cette certification offre une valeur supplémentaire si vous êtes déjà membre de l'AMA.

La certification Professional Certified Marketer (PCM®) est valable pour une période de trois ans, après quoi vous devez suivre une formation continue sous forme d'unités de formation continue (UFC) pour obtenir une nouvelle certification auprès de l'AMA.

Sujet d'intérêt: Pour tous les professionnels du marketing

Proposé par: American Marketing Association (AMA)

Frais de certification: A partir de 249 $ pour les membres de l'AMA et de 349 $ pour les non-membres

Validité: 3 ans

4. Certification en marketing de contenu HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Hubspot-Content-Marketing-Certificate.png

/$$img/

via HubSpot Les Certification en marketing de contenu de l'Académie HubSpot Course vous permet de rédiger un contenu attrayant et digne de partage qui capte l'attention du public et améliore la discussion.

Vous apprendrez tout, de la création d'une stratégie de marketing de contenu à long terme à la promotion efficace de votre contenu et à la mesure des performances de votre contenu.

Sujet d'intérêt: Marketeurs de contenu de niveau débutant

Offert par: HubSpot

Frais de certification: Free

Validité: Renouvellement obligatoire après 2 ans

5. Certification avancée en marketing numérique Certification avancée en marketing numérique de l'IIDE offre une formation pratique sur plus de 20 outils de marketing numérique. Le cours couvre les bases du marketing numérique, le marketing de recherche et des médias sociaux, la croissance et l'analyse, la planification et la stratégie, ainsi que les compétences clés de l'entreprise, telles que la gestion des campagnes de marketing.

La certification en marketing numérique avancé est un programme de cinq mois avec des sessions de mentorat 1:1 dédiées. Les spécialistes du marketing désireux de se perfectionner tireront profit de ce cours.

Sujet d'intérêt: Institut et professionnels du marketing numérique

Proposé par: Institut indien d'éducation numérique (IIDE)

Frais de certification: $1400

Validité: A vie

6. Cours sur la boîte à outils SEO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/SEO-TOOL-KIT-COURSE-SEMRUSH-1400x990.png COURS DE KIT D'OUTILS SEO SEMRUSH /$$$img/

via Semrush Les plus grands experts de l'industrie du marketing ont mis au point le logiciel Cours sur la boîte à outils SEO par Semrush Academy. Cette certification par Semrush est l'un des cours de référencement mondialement reconnus dans la communauté du marketing numérique et cible les personnes fraîches qui cherchent à entrer dans ce champ.

Le cours couvre des sujets tels que la recherche organique, l'analyse des mots clés, les backlinks, les aperçus du trafic organique, Google analytics, les outils de magie des mots clés, les modèles de contenu SEO, les vérificateurs de référencement sur la page, les audits de backlink, et plus encore.

Sujet d'intérêt: Marketing digital freshers

Offert par: Semrush

Frais de certification: Free

Validité: 1 an

7. Certification en marketing des médias sociaux

via Hootsuite Les Certification en marketing des médias sociaux par Hootsuite couvre tout, de l'élaboration d'une stratégie de médias sociaux à la construction de votre audience organique par le biais du marketing de contenu.

À la différence d'autres certifications, celle-ci n'expire pas et est valable tout au long de votre vie. Les spécialistes du marketing des médias sociaux en herbe et les cadres moyens bénéficient de ce cours.

Sujet d'intérêt: Les spécialistes du marketing des médias sociaux

Proposé par: Hootsuite

Frais de certification: 199

Validité: éternelle

8. Certification OMCP en marketing numérique

via OMCP Les Certification OMCP en marketing numérique s'adresse aux professionnels ayant une expérience variée du marketing, une formation approfondie et un savoir-faire technique en matière de bonnes pratiques de marketing numérique.

La certification OMCP est l'étalon-or de la certification en marketing numérique. Elle exige de passer la certification en marketing numérique de l'OMCP et certains critères d'éligibilité comme un nombre minimum d'heures de travail, un diplôme de troisième cycle ou un cours de marketing éligible.

Sujet d'intérêt: Responsables du marketing numérique, leadership en marketing

Proposé par: OMCP

Frais de certification: 395

Validité: 2 ans

9. Certification en marketing de contenu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Content-Marketing-University.png

/$$$img/

via Université du marketing de contenu Le Certification en marketing de contenu par le CMI propose une formation à la stratégie de marketing de contenu, à la gestion du cycle de vie du contenu, à l'analyse du marketing de contenu et à la création d'une voix de marque.

Cette certification est parfaite pour les professionnels du marketing qui veulent se spécialiser dans le marketing de contenu, les nouveaux venus qui cherchent à entrer dans le champ, les rédacteurs et les spécialistes du marketing des médias sociaux qui veulent fusionner le contenu avec la stratégie marketing.

Sujet d'intérêt: Marketing de contenu

Offert par: Content Marketing Institute (CMI) & American Marketing Association

Frais de certification: 995

Validité: 12 mois d'accès

10. Cours avancé d'e-mail marketing

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Advanced\_Email\_Marketing.png Advanced_Email_Marketing /$$img/

via Simplilearn Les Marketing avancé par e-mail de Simplilearn vous apprend à créer des campagnes d'e-mail ciblées, à rédiger des lignes d'objet et des textes d'e-mail captivants, à construire votre liste d'e-mail marketing et à suivre l'analyse des e-mails.

Simplilearn révise et met à jour ce cours gratuit en permanence afin de l'adapter aux tendances actuelles de l'e-mail marketing.

Sujet d'intérêt: Les spécialistes du marketing de croissance et les nouveaux venus dans le domaine de l'e-mail marketing

Proposé par: Simplilearn

Frais de certification: Free

Validité: A vie

Gérez votre carrière marketing avec ClickUp

Le marketing est une fonction complexe, et la quantité même de planification et de la communication au sein de l'équipe si vous avez besoin d'aide, vous chercherez le bon outil pour vous aider. ClickUp, une plateforme de productivité tout-en-un, vous fournit l'assistance dont vous avez besoin. ClickUp Marketing vous aide gérer des projets et des tâches, accroître la collaboration et la communication au sein des équipes, créer des forfaits marketing de bout en bout, générer des idées de campagne avec l'aide de ClickUp AI, et bien plus encore.

ClickUp est équipé de tout ce dont vous avez besoin pour une collaboration harmonieuse avec votre équipe marketing

Si vous souhaitez gérer des campagnes et organiser toutes les activités connexes en un seul endroit, vous devez prendre en compte les éléments suivants Le modèle de gestion de campagne de ClickUp . Outre la collaboration, ce modèle vous aidera à suivre les tâches et les échéanciers et à surveiller vos campagnes facilement grâce à des statuts, des affichages, des champs personnalisés, etc.

Et ce n'est qu'un modèle de marketing parmi tant d'autres, tels que le Plan de contenu des médias sociaux, les calendriers des publicités, les études de marché et les calendriers de promotion.

ClickUp rassemble vos équipes pour planifier, suivre et collaborer sur n'importe quel projet, le tout en un seul endroit.

Gérez votre campagnes de marketing comme un pro et réalisez vos rêves de marketing avec le modèle de gestion de campagne marketing de ClickUp

ClickUp devient cette application qui remplacera de multiples outils que vous utilisez dans le cadre de votre travail. Voici quelques-unes des meilleures fonctionnalités de ClickUp que les équipes marketing utilisent activement.

Créez vos forfaits marketing annuels ou trimestriels et connectez-les aux tâches individuelles qui propulsent votre plan. ClickUp rend votre marketing plus efficacegestion de projet en conservant vos calendriers de stratégie et de campagne à côté de vos tâches quotidiennes

Créez vos plans marketing à l'aide de modèles de plans marketing préétablis gratuits

Améliorez la collaboration au sein de l'équipe en utilisant des tableaux blancs, des documents et des outils de Révision, afin que tous les membres de l'équipe soient sur la même page

Gérer vos clients efficacement, communiquez avec eux et recueillez proactivement leurs commentaires, le tout à partir d'un seul endroit

Fournissez du contenu à grande échelle. Organisez le forfait de contenu de votre équipe avec leurs tâches grâce à une bibliothèque de contenu centrale

Saisissez les demandes de conception, définissez des paramètres de priorité et suivez tous les aspects de votre processus de création

Suivez et analysez rapidement la progression de votre équipe en transformant vos tâches en diagrammes et tableaux de bord visuels

Écrire avecClickUp AI!

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des actifs marketing importants comme une étude de cas en toute simplicité

Améliorez vos compétences et votre carrière

Nous avons établi à quel point il est important pour vous d'obtenir une certification. Choisissez la certification qui vous aidera à atteindre vos objectifs en fonction de vos besoins et de votre situation professionnelle. Ou mieux encore, continuez à explorer de nouvelles options.

Mais n'oubliez pas qu'un outil pratique comme ClickUp sera toujours à vos côtés pour vous aider à mener à bien vos tâches et responsabilités quotidiennes.

Les fonctionnalités de gestion de projet, de collaboration et de marketing offertes par ClickUp vous donneront d'innombrables occasions de mettre à profit vos certifications. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !