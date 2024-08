Comment utiliser Google Sheets comme CRM (avec modèles)

La plupart d'entre nous utilisent déjà des feuilles de calcul tous les jours. Qu'il s'agisse d'établir des budgets mensuels ou de calculer des chiffres de vente, Google Sheets est réputé pour sa facilité d'utilisation, ses fonctions de collaboration, son accessibilité globale et ses capacités de personnalisation.

Mais qui aurait cru qu'une feuille Google vierge pouvait aussi devenir votre CRM entièrement fonctionnel ? 🤯

C'est vrai, vous pouvez utiliser Google Sheets pour créer ou utiliser d'innombrables modèles pour gestion de projet sur tableur ,

campagnes de marketing

les courriels de masse, les prévisions, le suivi, les relances, etc.

Voyons de plus près comment utiliser Google Sheets CRM - avec un nouvel outil puissant qui peut complètement changer la donne en matière de gestion de la relation client !

Comprendre la fonctionnalité CRM sur Google Sheets

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une plateforme CRM traditionnelle, Google Sheets offre un moyen étonnamment efficace de gérer les relations avec les clients, en particulier pour les petites entreprises ou celles qui recherchent une solution rentable.

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités de gestion de la relation client de Google Sheets :

1. Gestion des contacts : Organiser les contacts dans une base de données structurée, valider les données pour en préserver l'authenticité, les filtrer et les trier en fonction des groupes cibles, et appliquer un formatage conditionnel pour isoler les informations importantes

2. Suivi du pipeline de vente **Les clients ont la possibilité d'accéder à des informations sur les produits, les services et les produits de l'entreprise, ainsi que sur les services et les produits de l'entreprise, et d'obtenir des informations sur les produits et les services de l'entreprise

3.* Gestion des tâches et des activités: Suivre les interactions avec les clients, fixer des dates d'échéance et des rappels, déléguer des tâches et voir la progression, et utiliser des filtres pour se concentrer sur les domaines d'amélioration

4. Rapports et analyses: Transformez les données en informations, générez des rapports, suivez les performances et partagez les rapports pour faciliter la prise de décision

5. Intégrations et automatisation: Intégrez Google Sheets avec les applications suivantes

les solutions de gestion de la relation client (CRM) les plus courantes

pour étendre les capacités : capturez des prospects à partir d'e-mails et de formulaires, automatisez votre liste d'e-mails de suivi et synchronisez avec les calendriers pour planifier et suivre les réunions

Ce n'est pas tout. Google Sheets propose également de nombreux modèles de CRM, afin que vous puissiez vous concentrer sur le maintien des relations avec les clients et non sur le travail fastidieux de création de CRM.

Types de modèles de CRM Google Sheets et leur utilisation

De l'organisation des données clients de base à l'automatisation de la gestion des ventes, Google Sheets

Modèles CRM

servent à de multiples usages dans la gestion des clients. Voici quelques-uns des modèles de CRM les plus utilisés dans Google Sheets.

1. Modèle de CRM pour la gestion de projet

Via

Galerie de modèles Google Sheets

Ce site gratuit

Diagramme de Gantt Google Sheets

Ce modèle est idéal pour les entreprises qui ont des interactions continues avec leurs clients tout au long d'un projet.

Ces modèles combinent les informations de contact des clients avec

suivi de projet

caractéristiques telles que

charte de projet

le projet est composé d'un certain nombre d'éléments, notamment des données sur les parties prenantes, des calendriers, des tâches, des échéances et de l'affectation du budget.

Vous pouvez personnaliser chaque catégorie, collaborer avec les membres de votre équipe de gestion de projet et l'enregistrer sur Google Drive. Désormais, toutes vos mises à jour en temps réel sont disponibles en déplacement !

2. Modèle de base de CRM

Via

Galerie de modèles Google Sheets

Ce CRM de base

modèle de feuille de calcul

est l'outil de gestion des ventes idéal pour les propriétaires de petites entreprises et les fondateurs de start-ups.

Commencez par personnaliser l'onglet "Paramètres". Vous pouvez définir des catégories telles que le type de contact pour les personnes et le stade des opportunités que vous avez avec elles. Votre parcours de gestion de la relation client vient d'être simplifié.

Utilisez l'onglet "Tableau de bord" comme un mini-panneau de contrôle. Il affiche la valeur totale des opportunités, le nombre total de personnes, d'entreprises et d'opportunités, ainsi que le nombre d'opportunités par étape et leur valeur.

L'onglet "Personnes" contient des points de données sur les clients avec lesquels vous souhaitez faire des affaires. Utilisez des balises prédéfinies telles que "follow-ups", "hot" et "upsell" pour définir la relation que vous avez pu établir avec eux.

De même, l'onglet "Entreprises" contient des informations sur les prospects actuels et potentiels de l'organisation.

L'onglet "Opportunité" représente tous les efforts de développement commercial que vous souhaitez suivre.

3. Modèle de CRM pour le suivi du pipeline de vente

Via HubSpot CRM Template Vous pouvez visualiser et enregistrer l'ensemble de votre pipeline de vente, y compris

la gestion des prospects

,

suivi des ventes

et des rapports sur les revenus, dans ce modèle de CRM Google Sheets très pratique.

Ce modèle peut être téléchargé gratuitement sur HubSpot. Il simplifie la gestion des ventes en affichant toutes les données de chaque onglet sous forme de graphiques et de tableaux sur le tableau de bord principal.

Vous pouvez commencer à mettre en place l'entonnoir de vente de votre entreprise sur cette feuille. Consultez l'onglet "Instructions" pour comprendre ce qu'est la feuille de calcul CRM et comment la remplir.

4. Modèle de CRM pour la gestion du marketing

Via

Modèle de CRM marketing HubSpot Google Sheets

Si vous avez mis en place le système de gestion de la relation client (CRM) de votre organisation, vous pouvez l'utiliser

objectifs de marketing

vous pouvez maintenant les suivre facilement grâce à cette feuille de calcul CRM gratuite pour la gestion du marketing.

Axé sur la génération et le développement de prospects, ce modèle de CRM comprend des formulaires de capture de prospects, des séquences de suivi par e-mail, un suivi des performances de la campagne et des outils de gestion de la relation client

outils de segmentation

sur la base des niveaux d'intérêt ou d'engagement.

Vous pouvez classer les prospects en fonction de leur source, par exemple les prospects issus d'une campagne Facebook, les prospects issus d'une campagne d'envoi d'e-mails froids, les prospects issus d'une campagne LinkedIn, etc.

5. Modèle de CRM pour le marketing événementiel

Via

Galerie de modèles Google Sheets

Ce modèle est particulièrement utile pour les équipes de gestion des comptes des agences de publicité et de marketing des médias sociaux. Il permet de présenter votre calendrier de marketing à l'équipe de gestion des comptes

des profils de clients corrects

en suivant et en programmant le contenu.

Vous pouvez gérer, contrôler et planifier les contenus nationaux campagnes de marketing les campagnes de marketing local, les relations publiques, le marketing de contenu, les blogs, les pages web, etc.

Le modèle vous aide à maintenir une communication de marque cohérente sur toutes les plateformes et à éviter les doublons.

Il vous permet d'évaluer vos réalisations et de générer des rapports sur le succès de vos campagnes de marketing.

Configuration d'un CRM dans Google Sheets : Guide étape par étape

Si vous préférez ne pas avoir à vous occuper d'outils de CRM complexes, ce guide étape par étape vous aidera à utiliser l'humble Google Sheets comme outil de CRM ! 🙌

Étape 1 : Choisir un modèle de CRM

Via Galerie de modèles Google Sheets Tout d'abord, vous devez trouver un modèle de CRM qui corresponde aux besoins de votre entreprise. Google Sheets propose des modèles intégrés, mais vous pouvez également explorer d'autres sites web qui proposent des modèles gratuits ou payants.

Étape 2 : Importer le modèle

Ouvrez Google Sheets et cliquez sur "Fichier > Nouveau > À partir d'un modèle" Recherchez des modèles de CRM ou utilisez un modèle préchargé.

Étape 3 : Personnaliser la feuille de calcul CRM

Vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes et des lignes pour refléter uniquement les informations que vous souhaitez suivre.

Pensez aux champs essentiels en fonction de vos objectifs de CRM. Il peut s'agir d'informations de contact (nom, adresse électronique, téléphone, entreprise), de la source du prospect, de l'étape de vente, de l'historique des tâches et des activités, ou encore de notes et de commentaires.

Étape 4 : Protéger l'intégrité des données

Les points de données CRM des feuilles de calcul Google sont une véritable mine d'or pour toutes les entreprises !

Pour préserver l'exactitude et la cohérence de vos informations de contact, vous pouvez mettre en œuvre des règles de validation des données. Désormais, votre modèle de CRM peut rivaliser avec les outils de CRM personnalisés.

Pour protéger les données sensibles, envisagez de définir des autorisations au niveau de la feuille afin de contrôler qui peut consulter et modifier certaines informations.

Étape 5 : Mise en place de votre pipeline de vente

Via HubSpot CRM Templmanger Configurez votre entonnoir de vente pour suivre les pistes de vente pertinentes à chaque étape. Créez des colonnes ou des onglets pour représenter les différentes étapes (par exemple, Lead, Qualifié, Proposition envoyée, Clôturé Gagné/Perdu).

Utilisez la mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les opportunités qui se trouvent à différents stades ou qui requièrent votre attention. Cela vous permet de visualiser clairement la progression des ventes à l'aide de graphiques et de tableaux.

Google Sheets CRM simplifie la création de rapports et la présentation de chiffres à vos clients. Vous pouvez créer des tableaux croisés dynamiques pour analyser les données des clients, identifier les tendances et suivre les indicateurs de performance.

Étape 6 : Suivi des tâches et des activités

Avec votre CRM Google Sheets, vous pouvez créer vos

gestion des tâches

et utilisez des colonnes, des onglets ou des feuilles séparées pour suivre les tâches et les activités liées à chaque contact.

Vous pouvez attribuer des tâches à votre équipe de gestion de la relation client, collaborer en temps réel et suivre les progrès réalisés.

Conseils et astuces pour une productivité accrue grâce à Google Sheets en tant que système de gestion de la relation client

Google Sheets est le logiciel le plus

outil de gestion de la relation client le plus polyvalent

qui offre une multitude de fonctionnalités conçues pour améliorer votre productivité tout en limitant les dépenses de marketing. Explorons quelques-uns de ses trucs et astuces.

1. Suggestions de formules intelligentes

Via

Communauté Google Cloud

Dès que vous commencez à saisir une formule, Sheets analyse les données environnantes pour en comprendre la pertinence. Il reconnaît les modèles, tels que les nombres, les dates, le texte ou les plages, et prend en compte vos formules les plus récentes et les tâches de feuille de calcul les plus courantes.

Google Sheets utilise des techniques d'apprentissage automatique pour comprendre le contexte et améliorer les suggestions de formules au fil du temps. Il complète automatiquement les noms des formules au fur et à mesure de la saisie, ce qui permet de réduire les fautes de frappe.

2. Gérer les projets avec la vue chronologique

Via

Communauté Google Cloud

La vue chronologique interactive de Sheets exploite la puissance d'un canevas intelligent. Elle vous permet d'interagir facilement avec les informations d'un projet et de gérer des campagnes de marketing,

les étapes du projet

la collaboration entre les équipes, et bien d'autres choses encore.

Vous pouvez présenter

Rapports CRM

et les résultats de manière plus ingénieuse pour votre organisation ou vos clients.

3. Utiliser les compléments de Google Sheets

Via

Google Workspace Marketplace

Allez dans "Extensions > Modules complémentaires > Obtenir des modules complémentaires" pour utiliser d'autres outils que vous avez téléchargés en externe. Ces outils peuvent vous aider à automatiser des tâches sur Google Sheets.

Vous pouvez choisir parmi diverses applications centrées sur l'intelligence artificielle pour rédiger et remplir automatiquement des feuilles à l'aide de quelques invites seulement. Les outils de création de formulaires vous aident à fusionner les formulaires Google de vos courriels avec votre feuille de calcul.

4. Scripts d'application Google pour Google Sheets

Via Tableau de bord de Google Apps Script Apps Script ouvre un tout nouvel univers de possibilités CRM. Pensez à des menus personnalisés, des boîtes de dialogue contextuelles et des barres latérales pratiques, le tout pour adapter votre feuille Google à vos besoins exacts. Vous pouvez abandonner les formules génériques et concevoir des fonctions personnalisées qui répondent exactement à vos besoins.

Vous pouvez également intégrer de manière transparente les feuilles à Agenda, Drive, Gmail, etc. Imaginez que vous puissiez planifier des réunions ou envoyer des courriels directement à partir de votre feuille de calcul ! Créez automatiquement des formulaires basés sur les données de votre feuille de calcul ou alimentez votre feuille avec de nouvelles réponses.

5. Puces intelligentes pour la collaboration et l'organisation

Via

Communauté Google Cloud

Les puces intelligentes vous permettent d'intégrer des fichiers tels que des documents, des feuilles de calcul, des diapositives ou des images directement dans votre feuille de calcul. Il vous suffit de survoler le symbole "@" pour afficher tous les fichiers suggérés en fonction de votre activité récente et de vos mots-clés.

En partageant des puces de données dans des feuilles de calcul Google collaboratives, il devient facile pour toutes les parties prenantes d'accéder à des informations pertinentes sans jamais quitter la feuille de calcul.

Limites de l'utilisation de Google Sheets en tant que CRM

Bien que Google Sheets offre une flexibilité surprenante pour la gestion de la relation client, il a ses limites par rapport aux plateformes de gestion de la relation client dédiées.

1. Gestion des données

Pas de fonctions intégrées d'intégrité des données: Absence de validation automatique des données ou de prévention des doublons, ce qui augmente le risque d'erreurs et d'incohérences

Absence de validation automatique des données ou de prévention des doublons, ce qui augmente le risque d'erreurs et d'incohérences Capacité de données limitée: Peut ne pas être en mesure de gérer efficacement des bases de données extrêmement volumineuses, ce qui entraîne des problèmes de performance

Peut ne pas être en mesure de gérer efficacement des bases de données extrêmement volumineuses, ce qui entraîne des problèmes de performance Pas de rapports avancés: N'offre que des outils de rapports de base, mais ne dispose pas des capacités étendues de rapports et d'analyse des CRM dédiés

2. Fonctionnalité

Pas de gestion intégrée du pipeline de vente: Le suivi de pipelines de vente complexes avec des étapes et des dépendances peut être fastidieux et nécessiter des solutions manuelles

Le suivi de pipelines de vente complexes avec des étapes et des dépendances peut être fastidieux et nécessiter des solutions manuelles Potentiel d'automatisation limité: L'automatisation repose sur des modules complémentaires et des intégrations, et peut ne pas être aussi transparente ou robuste que les fonctions intégrées dans les CRM dédiés

L'automatisation repose sur des modules complémentaires et des intégrations, et peut ne pas être aussi transparente ou robuste que les fonctions intégrées dans les CRM dédiés **Absence d'outils intégrés pour les campagnes de marketing par courriel et les séquences de maturation des prospects

3. Sécurité et évolutivité

Problèmes de sécurité des données: Le stockage des données sensibles des clients sur Google Sheets peut poser des problèmes de sécurité à certaines entreprises

Le stockage des données sensibles des clients sur Google Sheets peut poser des problèmes de sécurité à certaines entreprises Évolutivité limitée: Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, la gestion d'un CRM important et complexe dans Sheets peut devenir ingérable et entraver l'expansion future

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, la gestion d'un CRM important et complexe dans Sheets peut devenir ingérable et entraver l'expansion future **Limites de la collaboration : si l'édition collaborative fonctionne bien pour les petites équipes, la gestion des accès et des autorisations pour les équipes plus importantes peut s'avérer difficile

Google Sheets est idéal pour les petites entreprises et les startups à la recherche d'un outil gratuit, flexible et facile à utiliser

Solution CRM

.

Cependant, ses limites peuvent apparaître au fur et à mesure que votre entreprise se développe et que les données deviennent plus complexes.

Considérez-le comme votre vélo de départ. Il est parfait pour apprendre à rouler et explorer les bases de la conduite. Mais pour les trajets plus longs et la manipulation de charges plus lourdes, il est préférable d'utiliser un

CRM ou leurs alternatives

peut être l'option la plus pragmatique !

Il est peut-être temps d'envisager de migrer vers un système de gestion de la relation client (CRM) dédié

Logiciel de gestion de la relation client (CRM)

pour garantir la sécurité des données, des fonctionnalités avancées et une évolutivité sans faille en vue d'une croissance future.

Rencontrez ClickUp : Une meilleure alternative à Google Sheets CRM

Suivez, gérez et entretenez les relations avec vos clients grâce au logiciel

Gestion de projet ClickUp

Logiciel

Mais une application peut-elle remplacer tous vos outils de gestion de la relation client ? Oui, s'il s'agit de ClickUp !

Avec des outils CRM robustes, ClickUp vous permet de collaborer et de chatter facilement avec votre équipe dans tous les départements, qu'il s'agisse du marketing, des ventes ou de la finance.

Il s'agit également d'une plateforme de travail et de productivité tout-en-un qui permet de gérer les relations avec les clients et d'accroître leur satisfaction.

Vues CRM

Visualisez toutes vos relations avec vos clients grâce à un outil de gestion de la relation client très flexible

ClickUp CRM Views

Utilisez la fonction de ClickUp CRM

outils de collaboration visuelle

pour suivre l'évolution de l'affaire, identifier les responsabilités de l'équipe, contrôler le retour d'information et anticiper les dates de clôture de l'affaire.

Avec plus de 10 vues flexibles et personnalisables, vous pouvez cartographier les progrès avec des tableaux Kanban, des vues de tableau, des listes, des cartes mentales et bien plus encore pour faire de la réussite du client un jeu d'enfant !

Tableaux de bord ClickUp

Exploitez les informations sur les clients et analysez les données avec

Tableau de bord ClickUp

widgets

Mettre en place un

tableau de bord CRM personnalisé

avec ClickUp et obtenez des rapports de vente détaillés qui vous aident, vous et vos clients, à éviter des erreurs coûteuses. Vous pouvez souligner avec précision vos efforts de vente, identifier les goulots d'étranglement, prévenir les abandons de clients et analyser les conversions.

ClickUp donne accès à un

base de données clients centralisée

; seules les personnes que vous souhaitez peuvent accéder à cette mine d'or grâce à des autorisations personnalisées.

ClickUp Automation

Créez des automatisations personnalisées pour gagner du temps avec

Automatisation ClickUp

Choisissez parmi plus de 100 automatisations pour mettre les tâches routinières en pilote automatique, rationaliser les flux de travail, transférer des projets, et plus encore.

Vous pouvez attribuer automatiquement des tâches à chaque étape de votre pipeline, déclencher des mises à jour de statut en fonction de l'activité, et changer de priorité pour alerter votre équipe sur ce qu'elle doit faire ensuite.

ClickUp Automation vous aide à mettre en place des SOPs claires et à créer de nouvelles tâches en toute simplicité.

Modèles ClickUp CRM

Gérez vos prospects, vos relations clients et votre pipeline de vente en un seul endroit grâce au modèle ClickUp CRM

Modèle CRM de ClickUp fournit une structure pour la gestion des relations avec les clients, ce qui vous permet de gagner du temps, de promouvoir les meilleures pratiques et de personnaliser votre CRM pour qu'il corresponde aux besoins de votre entreprise.

Ces cadres préconstruits constituent une base prête à l'emploi pour les tâches courantes de la gestion de la relation client. Vous pouvez choisir parmi une variété de modèles conçus pour des secteurs d'activité ou des processus commerciaux spécifiques, ce qui garantit une bonne adaptation à vos activités.

Champs personnalisés de ClickUp

Créer

Champs personnalisés ClickUp

pour littéralement n'importe quel type d'information et l'ajouter aux tâches, aux documents, aux tableaux de bord, etc

Les champs personnalisés de ClickUp vous permettent d'adapter votre espace de travail à vos besoins exacts en matière de données, favorisant ainsi une gestion de projet plus efficace et plus perspicace.

Avec différents types de champs personnalisés, vous pouvez capturer et utiliser différents types d'informations pour organiser les tâches et maintenir la cohérence. Par exemple, créez un champ personnalisé Téléphone pour capturer les numéros de téléphone des clients ou utilisez des champs Formule pour vos calculs.

Créez votre propre système CRM dès aujourd'hui

Pour améliorer votre système de gestion de la relation client, vous pouvez facilement intégrer Google Sheets à

Logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp

. Il vous donne accès à une collaboration d'équipe en temps réel, à un stockage étendu avec Google Drive, à plus de 1000 intégrations et à un grand nombre de modèles CRM à choisir.

S'inscrire

et découvrez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

FAQ communes

1. Quels sont les avantages de l'utilisation de Google Sheets en tant que CRM ?

Google Sheets peut être un outil étonnamment efficace pour répondre aux besoins de base en matière de gestion de la relation client, en particulier pour les petites entreprises ou les startups. Bien qu'il ait ses limites par rapport à un logiciel de gestion de la relation client dédié, ses avantages sont également considérables :

Rentabilité: Ne nécessite pas d'abonnement ou de licence payante. Il s'agit donc d'une excellente option pour les entreprises dont les ressources financières sont limitées

Ne nécessite pas d'abonnement ou de licence payante. Il s'agit donc d'une excellente option pour les entreprises dont les ressources financières sont limitées Accessibilité et facilité d'utilisation: Interface simple et fonctions conviviales. La mise en place et la gestion d'un CRM de base sont faciles, même pour les utilisateurs non techniques

Interface simple et fonctions conviviales. La mise en place et la gestion d'un CRM de base sont faciles, même pour les utilisateurs non techniques Personnalisation: Permet de personnaliser les champs, les formules et les rapports afin d'adapter le système aux besoins spécifiques de l'entreprise et d'assurer le suivi des données clients pertinentes

Permet de personnaliser les champs, les formules et les rapports afin d'adapter le système aux besoins spécifiques de l'entreprise et d'assurer le suivi des données clients pertinentes Collaboration et mises à jour en temps réel: Accès multi-utilisateurs pour s'assurer que tout le monde peut modifier et accéder au CRM en déplacement

Accès multi-utilisateurs pour s'assurer que tout le monde peut modifier et accéder au CRM en déplacement Évolutivité et migration: Facile de migrer vos données vers un CRM dédié plus tard. Vous n'aurez donc jamais à repartir de zéro si votre entreprise devient trop grande pour Sheets

C'est presque aussi simple que de configurer un fichier Excel de base.

Commencez par un modèle : Trouvez un modèle de CRM gratuit en ligne ou créez le vôtre avec des champs clés tels que le nom, le contact, l'étape et la valeur de l'opportunité

: Trouvez un modèle de CRM gratuit en ligne ou créez le vôtre avec des champs clés tels que le nom, le contact, l'étape et la valeur de l'opportunité Personnalisez et automatisez : Personnalisez et automatisez : ajoutez des champs pertinents, utilisez des formules pour les calculs et explorez les modules complémentaires pour des éléments tels que les formulaires et la capture d'e-mails

: Personnalisez et automatisez : ajoutez des champs pertinents, utilisez des formules pour les calculs et explorez les modules complémentaires pour des éléments tels que les formulaires et la capture d'e-mails Mettez l'accent sur la collaboration : Partagez votre feuille avec votre équipe, utilisez le formatage conditionnel pour les repères visuels et suivez les mises à jour avec l'historique des versions

: Partagez votre feuille avec votre équipe, utilisez le formatage conditionnel pour les repères visuels et suivez les mises à jour avec l'historique des versions Obtenez des données propres et des aperçus clairs : Supprimez régulièrement les doublons, utilisez des filtres pour analyser les segments de clientèle et créez des graphiques pour obtenir des résumés visuels

3. Est-il possible d'intégrer Google Sheets à d'autres outils de gestion de la relation client ?

La meilleure façon de procéder dépend de vos besoins et de vos compétences techniques. La plupart des CRM permettent d'importer et d'exporter des données au format CSV. Vous pouvez donc exporter vos données Google Sheets au format CSV, puis les importer dans votre CRM, et vice versa.

Vous pouvez également télécharger des modules complémentaires sur Google Workspace Marketplace pour les intégrer à votre CRM Google Sheets.

Google Sheets est-il le CRM qu'il vous faut ?

si Google Sheets peut être un outil de CRM fonctionnel pour les petites entreprises et les startups, il a ses limites lorsqu'il s'agit de répondre à des besoins plus complexes en matière de CRM. Son manque de fonctionnalités CRM intégrées, ses limites en matière de gestion des données et ses problèmes de sécurité potentiels peuvent s'avérer problématiques à mesure que votre entreprise se développe.

Heureusement, il existe des outils comme ClickUp qui combinent la simplicité de Google Sheets avec des fonctions CRM plus avancées, offrant ainsi une plateforme complète pour la gestion de vos relations avec vos clients. Que vous soyez débutant ou que vous recherchiez des fonctions plus avancées, l'essentiel est de trouver un outil qui réponde efficacement aux besoins de votre entreprise.

L'exploration de Google Sheets CRM est sans aucun doute une entreprise qui en vaut la peine, mais n'oubliez pas qu'il est toujours possible de se développer et de s'améliorer !