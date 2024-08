10 Meilleurs serveurs Discord pour les ingénieurs logiciels en 2024

discord n'est que pour les joueurs

Ce n'est plus le cas ! La plateforme a évolué pour devenir une application de messagerie communautaire où vous pouvez collaborer avec des personnes partageant les mêmes idées et engager des discussions.

Parmi les nombreuses communautés, il existe des serveurs Discord spécifiques pour les ingénieurs logiciels.

Ces serveurs disposent de canaux dédiés à des sujets tels que le développement web, Python, Java, C++, les bases de données, etc. De nombreux serveurs de génie logiciel ont également des canaux pour la revue de code, les tutoriels et même les offres d'emploi. En bref, les serveurs Discord sont des mines d'or pour les professionnels du logiciel.

Vous pouvez facilement rejoindre ces serveurs pour entrer en connexion avec des experts en logiciels, accéder à des ressources gratuites telles que des bibliothèques et des frameworks, et participer à des projets open-source pour perfectionner vos compétences en matière de codage.

Nous avons compilé une liste des 10 meilleurs serveurs Discord pour les ingénieurs logiciels où vous pouvez vous connecter avec des professionnels de l'industrie.

Importance des serveurs Discord pour les ingénieurs logiciels

Les serveurs Discord sont parfaits pour le partage d'idées, le réseautage avec des développeurs et l'acquisition d'une expérience de première main dans le développement de logiciels. Voici quelques raisons pour lesquelles les ingénieurs logiciels rejoignent les communautés de développeurs Discord :

Connexion avec des experts en logiciels et participation à des sessions de partage de connaissances

Collaborer à des projets open-source ou à des défis de codage pour constituer un portfolio

Accéder à des ressources et des formations gratuites pour améliorer ses compétences

Obtenir des commentaires précieux sur les codes et des conseils sur les projets

Explorer les tableaux d'affichage des offres d'emploi et trouver des activités annexes pour lancer votre carrière de développeur

Obtenir des conseils pour la préparation des entretiens d'embauche dans le domaine du développement de logiciels

Vous pouvez rejoindre des serveurs qui proposent des canaux distincts pour les discussions sur des langages de programmation spécifiques, tels que JavaScript, HTML, Python, PHP, etc. Il est ainsi plus facile pour les développeurs de poster leurs requêtes dans le bon canal et d'obtenir des réponses instantanées. En outre, certaines petites communautés disposent également de forums spécifiques pour la résolution de problèmes.

Comprendre les meilleurs serveurs Discord pour les ingénieurs logiciels

1. L'antre du codage

le site web de l'association est disponible en anglais et en français L'antre du code Avec plus de 148 000 membres, L'antre du codage est l'endroit idéal pour les développeurs débutants. Vous y trouverez des experts en langage de programmation pour JavaScript, Rust, Python et TypeScript qui pourront vous aider à résoudre vos problèmes de code.

Vous pouvez également participer à des discussions et à des hackathons amusants, demander des conseils de carrière aux membres et utiliser l'espace de discussion technique pour obtenir des conseils sur les projets.

Qu'est-ce qui est unique ?

S'engager avec des experts

Participez à des évènements de codage en groupe

Recevez les dernières mises à jour sur les tendances technologiques et les évènements tels queconférences sur le génie logiciel ### 2. Reactiflux

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Reactiflux Avec plus de 2 20 000 membres, Reactiflux est l'un des serveurs Discord les plus populaires pour les ingénieurs logiciels. C'est une communauté de discussion pour les discussions autour de React JS, React Native, Redux, Jest, Relay, et les langages de programmation GraphQL.

Le serveur accueille des sessions de questions-réponses pour les débutants afin qu'ils apprennent la programmation auprès de développeurs experts. Vous pouvez également trouver des opportunités de travail sur ce serveur pour faire évoluer votre carrière.

Qu'est-ce qui est unique ?

Rejoignez son "Looking-for-group", un forum dédié à la recherche de collaborateurs pour des projets non commerciaux

Accédez à des bibliothèques et à d'autres ressources gratuites

Explorez son Tableau des emplois

3. DevCord

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de DevCord DevCord Vous cherchez des moyens peu conventionnels de trouver des emplois de développeurs de logiciels ? Vous pouvez rejoindre DevCord . Il s'agit d'un serveur Discord pour les ingénieurs logiciels avec plus de 30 000 membres où vous pouvez réseauter avec d'autres développeurs, discuter de projets et obtenir des commentaires sur votre travail.

Ce n'est pas tout ! Vous pouvez discuter avec d'autres développeurs web à propos des bibliothèques, des frameworks, des jeux, et bien plus encore.

Qu'est-ce qui est unique ?

Travailler sur des projets en libre accès

Explorez les tableaux d'offres d'emploi pour le travail télétravail

Rejoignez un espace dédié à l'examen du code

4. SpeakJS

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission SpeakJS Selon Statista, JavaScript est le langage le plus langage de programmation populaire dans le monde entier. Donc, si vous cherchez des ressources pour apprendre JavaScript et booster votre carrière, vous devriez rejoindre SpeakJS .

Utilisez cet espace pour améliorer votre expertise dans le langage en engageant des discussions avec des développeurs chevronnés et en obtenant des commentaires sur votre code.

Qu'est-ce qui est unique ?

Accéder à des bibliothèques et frameworks JavaScript tels que jQuery, React, Angular, Vue, etc.

Trouvez des listes d'offres d'emploi uniques

Obtenez des commentaires sur le code JavaScript de la part d'experts

5. Le Hangout du programmeur

le programme de l'année est en cours Le Hangout du programmeur Vous souhaitez élargir votre base de connaissances sur les langages de programmation les plus courants, notamment PHP, JavaScript, c-sharp, Python, Ruby, Rust et Kotlin ? Le Hangout du programmeur est une excellente communauté à rejoindre.

Ce serveur Discord compte plus de 170 000 membres et accueille les débutants et les ingénieurs logiciels chevronnés. Le serveur dispose d'une section de ressources dédiée pour trouver des articles et des extraits de code sur le développement de robots, le développement mobile, le développement web et la cryptographie.

Qu'est-ce qui est unique ?

Accéder à des tutoriels et des projets open-source pour les débutants

Consultez les spots mensuels et les chaînes d'événements pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et des derniers évènements technologiques

Assistez à des sessions de formation sur le développement de jeux, la théorie des processus, etc.

Discutez de sujets tels que la carrière, les bases de données et DevOps

6. Développeurs paresseux

la plupart d'entre eux ne sont pas des experts en la matière Développeurs paresseux Comme son nom l'indique, la fonction Développeurs paresseux Le serveur Discord est une communauté pour faire terminer les tâches logicielles paresseuses. Ici, vous pouvez télécharger des scripts et des codes pour automatiser les tâches monotones de développement logiciel afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches prioritaires.

Avec plus de 10 000 membres, la communauté des développeurs paresseux propose des ressources pour résoudre les problèmes de codage courants et des projets open-source pour les débutants.

Par exemple, vous pouvez utiliser le canal des ressources d'aide générale pour résoudre des problèmes après une mise à jour du système, rechercher un partenaire d'étude ou trouver un.. mentor pour le développement de logiciels .

Qu'est-ce qui est unique?

Participer à des discussions décontractées sur le développement de logiciels

Résoudre des défis communautaires pour différents langages de programmation

Participer à des cadeaux et à d'autres évènements

7. TensorFlow

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière TensorFlow Vous avez une question technique sur le code, l'IA ou la blockchain ? Demandez au TensorFlow communauté. Ce serveur Discord pour les ingénieurs logiciels compte plus de 17 000 membres avec différents niveaux d'expertise.

Vous pouvez rejoindre la communauté pour obtenir des idées de code et des bonnes pratiques, collaborer avec des développeurs, obtenir des commentaires sur des conceptions/fonctionnalités et participer à des évènements locaux. Le serveur dispose également d'une section pour les le recrutement d'ingénieurs logiciels vous pouvez donc facilement trouver des emplois sur cette plateforme.

Qu'est-ce qui est unique?

Rejoignez des groupes de discussion sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour en savoir plus sur les applications d'apprentissage profond et de réseaux neuronaux

Mon travail sur des projets intéressants dans la niche de l'apprentissage profond

Accédez à des tutoriels pour des projets d'IA /IA

8. CodeSupport

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière CodeSupport Les CodeSupport le serveur CodeSupport, qui compte plus de 31 000 membres, aide les débutants et les ingénieurs logiciels chevronnés à obtenir des réponses sur le codage et le développement web.

Il libelle les membres avec des étiquettes de couleur pour spécifier leurs rôles. Par instance, les "experts vérifiés" du serveur sont libellés en vert, de sorte que chaque fois que vous voyez cette étiquette, vous savez que vous obtenez des informations exactes.

Le serveur dispose également d'Espaces hors sujet dédiés aux discussions sur la musique, la nourriture, les jeux et les animaux de compagnie. Vous pouvez échanger avec des développeurs en herbe ou expérimentés sur des intérêts généraux ou partager une expérience typique typique d'un développeur de logiciels .

CodeSupport offre également un programme de mentorat dans le cadre duquel vous pouvez vous associer à des mentors pour un apprentissage accéléré.

Qu'est-ce qui est unique?

Obtenir de l'aide pour les révisions de code (Java, C++, Python, HTML, etc.)

Participez à des discussions de groupe avec des experts

Obtenir une assistance en temps réel pour les problèmes de code

9. Python

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Python Python est un serveur Discord de niche axé uniquement sur les projets, frameworks et bibliothèques du langage de programmation Python. Son canal d'aide permet aux utilisateurs de poster des requêtes, d'obtenir des retours sur le code,de discuter de projets de logiciels et d'utiliser des outils d'aide objectifs du génie logiciel et demander des conseils en matière de carrière.

Python dispose également d'un espace séparé pour accéder à diverses ressources de développement logiciel, telles que des livres, des cours, des podcasts, des idées de projets et des tutoriels.

Qu'est-ce qui est unique ?

Accédez à des canaux spécifiques pour obtenir des réponses aux requêtes liées aux microcontrôleurs, aux tests unitaires et au développement web

Obtenez des informations exclusives sur le développement web grâce à des sondages

Apprenez le meilleures questions d'entretien pour les entretiens d'embauche spécifiques à Python

10. Nodeiflux

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts Nodeiflux Venant des modérateurs de Reactiflux, Nodeiflux est un serveur Discord comptant plus de 14 000 membres pour des discussions liées au développement Node.js et à l'utilisation de JavaScript côté serveur.

La communauté guide les développeurs sur le développement backend et aide aux revues de code. Vous pouvez utiliser le serveur pour trouver des contrats, réseauter avec des développeurs experts et accéder à des ressources pour rester à jour sur les dernières tendances en matière de logiciels .

Qu'est-ce qui est unique ?

Rejoignez une communauté exclusive pour les développeurs Node.js et JavaScript côté serveur

Participez à des concours de codage pour améliorer vos compétences

Collaborez avec d'autres développeurs Node.js en temps réel

Lecteur de bonus_ : Si vous n'êtes pas un adepte de Discord, essayez ces 10 alternatives à Discord pour discuter en groupe

Accéder aux ressources sur Discord

Les serveurs Discord ne servent pas uniquement à collaborer avec des développeurs, à trouver des contrats ou à travailler sur des projets open-source. Ils permettent également d'accéder à des ressources gratuites qui apportent une assistance au développement des compétences.

Voici quelques ressources auxquelles vous pouvez accéder sur les serveurs Discord.

Dépannage

Les serveurs Discord tels que The Programmer's Hangout, DevCord, Hacker Cabin et The Coding Den constituent des communautés d'assistance pour le dépannage. Vous pouvez partager des problèmes de code, des bugs ou des demandes de fonctionnalités spécifiques pour obtenir des commentaires d'experts et participer à des évènements de codage pour acquérir une expérience pratique en matière de dépannage.

Bibliothèques et frameworks

Plusieurs communautés Discord, comme SpeakJS, Reactiflux et Nodeiflux, proposent des bibliothèques pour des langages tels que React, Angular, Node.js, etc. qui peuvent accélérer votre processus de développement logiciel. Vous pouvez également utiliser Intégrations Discord pour se connecter directement aux serveurs et accéder aux bibliothèques et autres applications tierces pour un accès plus large aux ressources de codage.

Collaboration au projet

Les serveurs Discord tels que The Coding Den, DevCord, Lazy Developers, et The Programmer's Hangout proposent des projets open-source pour les ingénieurs logiciels. Discord héberge également plusieurs projets open-source sur des domaines et des langages spécifiques, tels que Appwrite, Blink, Deno, etc. pour que les professionnels du logiciel puissent collaborer sur des scénarios réels.

Autres outils pour les ingénieurs logiciels

Tandis que Serveurs Discord offrent des ressources pour assister le développement de logiciels, il est difficile d'achever des projets avec succès sans un hub de travail tout-en-un.

C'est là que vous avez besoin d'outils de gestion de projet et de collaboration tels que ClickUp !

gérer les projets logiciels et accélérer les processus de développement avec ClickUp_ ClickUp pour les équipes logicielles simplifie le cycle de vie du développement. Il comble le fossé entre les équipes de développement, techniques et non techniques et rassemble toutes les ressources dans un espace de travail unifié. Voici ce que ClickUp offre pour accélérer les processus de développement.

Personnalisez votre espace

Paramétrez un espace exclusif de développement de logiciels en utilisant Espaces ClickUp et de rationaliser votre processus de développement de logiciels. Par exemple, créez des espaces de projet intitulés QA, sprints, etc. Vous pouvez également créer des dossiers distincts pour les listes de tâches et les bases de données de projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image9-1.png Espaces ClickUp /$$img/

créez des espaces dédiés à votre équipe de développement de logiciels pour gérer le flux de travail avec ClickUp Espaces_

Utilisez des listes pour compiler vos tâches ou éléments d'action. Vous pouvez créer :

Des listes autonomes, telles qu'une liste des projets open-source sur lesquels vous travaillez

Des listes à l'intérieur d'un dossier

Une liste de demandes de fonctionnalités dans un dossier de produit

Automatisation des tâches

Créer Tâches ClickUp pour chaque élément de votre liste. Ajoutez des détails dans la description de la tâche et passez à l'exécution des tâches une par une.

ClickUp vous aide également à automatiser les tâches et à vous concentrer entièrement sur le développement du produit. Vous pouvez même personnaliser les statuts des tâches pour suivre plus rapidement l'état d'avancement du projet. Un exemple de statut de tâche personnalisé serait "À faire", "Achevé" et "En attente d'un retour d'information"

attribuez des éléments d'action et suivez la progression du projet avec ClickUp Tasks_

Gérer les sprints

Vous stressez à l'idée d'atteindre les objectifs de votre projet dans les délais impartis ? Vous pouvez utiliser Les sprints dans ClickUp pour fixer les dates des sprints, assigner les paramètres d'action et définir les priorités. Le plus beau, c'est que vous pouvez visualiser la progression de votre équipe par rapport aux cibles fixées à l'aide de diagrammes d'épuisement.

atteindre plus rapidement les objectifs de développement de logiciels avec ClickUp Sprints_

Gérer les backlogs

ClickUp vous aide également à créer des flux de travail flexibles qui s'adaptent aux besoins de votre équipe. Par exemple, vous pouvez créer des processus automatisés pour les backlogs afin de vous concentrer davantage sur les tâches techniques.

En ce qui concerne les rapports de bug, collectez les demandes de problèmes à l'aide de Formulaires ClickUp et convertissez-les en tâches pouvant faire l'objet d'un suivi. Liez vos tâches à des fichiers spécifiques ou à des fils de discussion, ajoutez des étiquettes, établissez des priorités et gérez les arriérés avec des statuts et des champs personnalisés.

obtenez les commentaires des utilisateurs et transformez-les en améliorations avec ClickUp Forms_

Obtenir des résumés de projets

Vous souhaitez avoir un aperçu rapide de l'état d'avancement de votre projet ? Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des mises à jour instantanées sur le projet. Il automatise même les tâches et le remplissage des données, et crée des tableaux et des modèles. Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour créer des documents de développement, des feuilles de route, des idées de produits, etc.

obtenez des mises à jour instantanées de vos projets sur vos sprints avec ClickUp Brain_

Achevé les projets logiciels avec succès avec ClickUp

La connexion avec des experts du même champ que le vôtre accélère la croissance de la carrière. À cette fin, Discord, une application de discussion communautaire, fait tout ce qu'il faut. Ses serveurs vous connectent à de multiples sous-communautés de génie logiciel où vous pouvez dialoguer avec des personnes, accéder à des ressources et obtenir des suggestions supplémentaires sur le développement de sites Web, le développement de jeux, la programmation et bien plus encore.

Cependant, faire carrière en tant qu'ingénieur logiciel ne se limite pas à l'acquisition de compétences.

Vous devriez être en mesure de mettre en œuvre des compétences de manière stratégique pour achever des projets. C'est là qu'un logiciel de gestion de projet comme ClickUp s'avère utile. ClickUp permet de rationaliser et d'automatiser les flux de travail afin que vous puissiez mieux vous concentrer sur la réalisation des objectifs. S'inscrire gratuitement sur ClickUp pour mener à bien des projets logiciels de manière efficace !