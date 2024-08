10 Meilleures intégrations Discord en 2024 (Critiques & ; Prix)

Discord est une centrale de communication qui permet aux joueurs, aux communautés et aux équipes de rester connectés par le biais de discussions textuelles, vocales et vidéo. Les intégrations Discord permettent à l'application déjà populaire d'atteindre de nouveaux sommets, en élargissant ses fonctions pour vous aider à garder tout (et tout le monde) connecté.

L'intégration Discord est parfaite pour les utilisateurs qui souhaitent améliorer la communication, la collaboration et la productivité. Il s'agit de trouver une correspondance pour vos applications les plus utilisées.

Nous avons achevé les 10 meilleures intégrations Discord du marché pour vous aider à porter votre serveur Discord vers de nouveaux sommets, le tout achevé avec des évaluations et des informations sur les prix.

Si vous êtes prêt à vous connecter à vos favoris d'une nouvelle manière, plongeons dans les 10 intégrations Discord les plus populaires du moment.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans les intégrations Discord ?

Les intégrations de qualité sont le secret pour faire briller votre serveur Discord. ✨

Voici quelques-uns des facteurs clés que nous avons recherchés lors de l'élaboration de cette liste :

Affordabilité: Les meilleures intégrations Discord s'adaptent à votre budget existant

Les mises à jour régulières rendent Tout plus fiable et plus stable

Sécurité: Trouvez quelque chose qui garde tout privé

Personnalisation: Recherchez une intégration que vous pouvez personnaliser

Accessibilité: Choisissez une option sans code que tout le monde peut configurer, sauf si votre équipe a des connaissances techniques

Fonctionnalité : Choisissez une intégration Discord qui offre les fonctions dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de gestion de projet, d'analyses, de bots musicaux ou d'autre chose

Il est souvent utile de réfléchir à d'autres aspects dont les membres de votre serveur pourraient bénéficier, comme la possibilité d'envoyer des flux RSS vers Discord, de publier des messages sur le canal Discord ou un moyen facile de créer des embeds riches en contenu. Tout ce dont vous avez besoin pour une collaboration entre les équipes !

Les 10 meilleures intégrations Discord à utiliser en 2024

Sans plus attendre, sautons dans les 10 meilleures intégrations Discord. Il est temps de prendre en main les discussions de votre équipe collaboration en temps réel à de nouveaux sommets.

Parcourez les applications et intégrations disponibles dans ClickUp pour faire du travail terminé dans une plateforme centralisée Intégration de Discord avec ClickUp est un jeu d'enfant.

Sérieusement, ClickUp est arrivé en tête de la liste de G2 pour les meilleur logiciel de gestion de projet en 2024 parce qu'il facilite tout !

Vous pouvez envoyer automatiquement une sélection personnalisée de notifications ClickUp à votre canal Discord, ce qui permet à toute votre équipe de rester sur la même page.

C'est également abordable. L'intégration avec votre compte Discord est disponible sur tous les forfaits ClickUp, y compris le forfait Free Forever.

Nous vous couvrons également si vous recherchez Alternatives à Discord . 🙌 ClickUp Affiche de discussion permet à votre équipe de communiquer en temps réel, en réunissant tout sous un même toit. Voici quelques-unes de ses meilleures fonctionnalités :

Partager des liens et des mises à jour

Transformer les commentaires en éléments d'action

Alerter les membres de l'équipe avec des mentions @

Intégrer des pages web, des vidéos et des feuilles de calcul

Inclure des listes à puces, des bannières et des blocs de code

Créer des affichages de discussion distincts pour des projets spécifiques ClickUp Clip est également très intéressant. Utilisez-le pour diffuser des messages avec précision et contexte, en partageant des enregistrements d'écran et des clips vocaux avec toute personne qui en a la permission.

Comme pour l'affichage de Chat, ClickUp Clip vous permet de créer des tâches à partir de vos enregistrements afin de rationaliser votre flux de travail.

Enfin, nous avons Commentaires ClickUp .

Les commentaires sont l'un des outils de collaboration les plus puissants de ClickUp, et ils expliquent en partie pourquoi nous avons l'un des meilleurs systèmes d'information du monde applications de messagerie d'entreprise autour.

ClickUp Comments vous permet de faire des commentaires sur les documents, les tâches et les pièces jointes pour faire ce qui suit :

Poser des questions

Envoyer des réponses

Obtenir un retour d'information

Approuver des envois

Suivre les victoires

Que vous intégriez Discord à ClickUp ou que vous utilisiez nos fonctionnalités de communication interne, nous savons que vous l'aimerez.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp Discord Bot peut automatiser la création et la mise à jour des tâches pour vous faire gagner du temps et rationaliser votre flux de travail

Les options de personnalisation vous permettent de choisir les notifications que votre chatbot enverra automatiquement à votre canal Discord

Les paramètres de permission vous permettent de choisir les canaux et les propriétaires de contenu, les administrateurs et les invités qui peuvent y accéder

Plus de 1 000 intégrations prêtes à l'emploi avec des outils tels que GitHub, Webhooks, Trello, Google Forms, Microsoft Teams, Slack et WordPress, ainsi que la possibilité de créer des intégrations personnalisées pour d'autres applications avec l'API ClickUp, vous facilitent la vie

Une bibliothèque de modèles avec plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi, y compris des modèles de gestion de projet et des modèles de gestion de projetdes modèles de plans de communicationclickUp, rationalise tout ce qui concerne la gestion de projet

L'application mobile ClickUp est compatible avec Android et iOS ; l'application bureau fonctionne avec Microsoft, Mac et Linux ; et l'extension navigateur fonctionne avec Chrome, Firefox et Edge

ClickUp limites

Certains utilisateurs rencontrent des courbes d'apprentissage lorsqu'ils explorent toutes les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp (résolues grâce à des tutoriels gratuits et des FAQ complètes)

Vous ne pouvez intégrer ClickUp qu'à un seul serveur Discord à la fois

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

2. Google Agenda

via Discord Si vous êtes un partenaire YouTube et que les abonnements sont activés, vous pouvez intégrer votre chaîne YouTube à votre serveur Discord. Cela vous permet de connecter une chaîne nouvelle ou existante sur YouTube à un Discord nouveau ou existant réservé à vos membres.

À partir de là, vos membres peuvent utiliser Discord pour discuter, lire des vidéos et créer une communauté autour de votre contenu.

Les meilleures fonctionnalités de YouTube

L'intégration de YouTube à Discord ne nécessite pas Zapier ou un autre outil externe - vous pouvez utiliser Zapier pour ajouter des fonctions si vous le souhaitez cependant

Vous pouvez définir des permissions pour différents canaux, créer de nouveaux canaux Discord pour des membres sélectionnés et gérer qui peut accéder à votre discussion générale sur Discord à l'aide des paramètres du serveur dans Discord

La synchronisation automatique et les notifications Discord personnalisables vous donnent plus de temps pour créer le contenu que votre public souhaite voir

Les paramètres de la période de grâce vous permettent de choisir ce qui se passe lorsque les utilisateurs ne sont pas membres actifs de votre chaîne YouTube

Limites de YouTube

L'intégration de YouTube peut ne pas fonctionner avec tous les robots Discord

Un partenariat YouTube est nécessaire pour utiliser cette intégration ; si vous ne disposez pas d'un partenariat, vous pouvez peut-être procéder à l'intégration via Zapier

YouTube prix

Free

YouTube évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (600+ commentaires)

4. BitBucket

via Bitbucket BitBucket permet le contrôle des versions pour les projets logiciels qui utilisent Git et Mercurial. Il propose des fonctionnalités qui améliorent la collaboration sur le lieu de travail , de gérer le code et de suivre les modifications.

Pipedream fait de cette intégration un jeu d'enfant. Lorsque vous associez BitBucket à Discord, vous obtenez des notifications et des mises à jour en temps réel pour vos équipes afin que tout le monde puisse travailler ensemble.

Les meilleures fonctionnalités de BitBucket

Les mises à jour en temps réel facilitent la rationalisation de votre travailstratégie de communication et le processus de développement de logiciels

Conservez un registre clair des activités et des cours de votre équipe pour chaque projet afin d'améliorer la responsabilité et la transparence

La communication et les notifications in-app peuvent aider votre équipe à réduire les changements de plateforme et d'outil

Créez des notifications personnalisées dans les canaux Discord pour tenir votre équipe au courant des demandes de tirage, des validations et d'autres évènements vitaux

Limites de Bitbucket

L'intégration de Discord n'est disponible que via Bitbucket Cloud ; une intégration harmonieuse peut nécessiter quelques connaissances techniques

Vous devez utiliser un outil tiers comme Pipedream pour activer l'intégration de Discord avec BitBucket

BitBucket prix

Free

Standard: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Premium: 30$/mois par utilisateur

BitBucket ratings and reviews (évaluations et critiques de BitBucket)

G2: 4.4/5 (900+ reviews)

4.4/5 (900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,300+ reviews)

5. X (Twitter)

via IFTTT X, anciennement connu sous le nom de Twitter, facilite la connexion de votre équipe d'assistance avec votre public et la rationalisation de vos stratégies marketing. Vous pouvez utiliser IFTTT pour faciliter l'intégration de Discord, en vous donnant accès à des fonctionnalités d'automatisation telles que la publication de tweets, l'envoi de messages aux canaux Discord et l'obtention de notifications spécifiques sur les mentions Twitter.

X (Twitter) meilleures fonctionnalités

L'intégration de Discord permet à vos abonnés de voir vos dernières mises à jour sans changer d'application, ce qui vous fait gagner du temps et réduit les distractions

Des services tiers tels que Hootsuite et Tweetdeck vous permettent de créer et de partager des flux Twitter personnalisés

Les intégrations Twitter et Discord permettent à votre communauté de se tenir au courant et de s'engager en temps réel depuis leur application favorite

L'intégration vous permet de publier et de suivre automatiquement vos Teams en tant que nouveaux messages dans un canal Discord pour tenir les équipes internes au courant

X (Twitter) limites

Aucune intégration native n'existe entre Discord et Twitter ; vous devrez utiliser un bot comme IFTTT ou Zapier pour connecter Discord à votre compte Twitter

Certains utilisateurs signalent que les tweets automatisés ne s'affichent pas toujours correctement dans Discord

X (Twitter) prix

Free

Basic: 3$/mois

3$/mois Premium: 8$/mois

8$/mois Premium+: 16$/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (200+ commentaires)

4.3/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,600+ commentaires)

6. Facebook

via Intégralement Facebook peut faciliter la connectivité rapide, la communication et la collaboration. Lorsque vous ajoutez l'intégration de Discord, vous le transformez en un plus puissant une application de communication d'équipe plus puissante que jamais.

Vous utiliserez un outil comme Integrately pour y parvenir. Integrately vous donne accès à plusieurs automatisations pour vous aider à rationaliser votre fonctionnement et à aligner les objectifs de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Facebook

Les automatisations vous permettent de recevoir des messages Discord à chaque nouvelle publication sur votre page Facebook

Les automatisations personnalisées vous permettent de choisir parmi plusieurs conditions et actions, afin que votre intégration Discord fasse tout ce dont vous avez besoin

Aucun code n'est nécessaire pour intégrer Discord et Facebook

Configurez des notifications Discord pour votre équipe d'assistance afin qu'elle puisse rester connectée à votre base de clients sans changer d'application

Limites de Facebook

Les messages Facebook peuvent ne pas s'afficher correctement dans Discord et ne pas inclure toutes les vidéos ou images

Les publications Facebook à haute fréquence peuvent entraîner le non-affichage de certaines d'entre elles dans Discord

Facebook prix

Free

Évaluations et critiques sur Facebook

G2: 4.2/5 (600+ commentaires)

4.2/5 (600+ commentaires) Capterra: N/A

7. Spotify

via Spotify L'intégration de Spotify à Discord vous permet de voir et d'écouter ce que vos amis écoutent. Vous pouvez même écouter Spotify ensemble tout en jouant, en discutant et en faisant la fête en utilisant Discord comme base d'accueil. 🎵🎶

C'est génial pour un usage personnel, mais aussi bénéfique pour garder les équipes de contenu connectées pendant qu'elles travaillent.

Les meilleures fonctionnalités de Spotify

L'intégration native de Discord est disponible via Spotify, ce qui permet de lier facilement vos deux applications favorites sans outils ou plugins tiers

Ce couplage peut être étendu en le combinant avec d'autres options, comme les intégrations Discord avec PlayStation ou Xbox

L'intégration vous permet de gérer votre compte Spotify et votre compte Discord à partir d'un seul tableau de bord

L'intégration est plus sûre car elle est native entre Discord et Spotify, ce qui améliore la confidentialité

Limites de Spotify

La fonctionnalité Écouter en même temps ne vous permet pas d'écouter Spotify de votre ami tout en discutant

Si un utilisateur a la version Free de Spotify et que vous avez la version Premium, vous entendrez le silence tandis qu'ils entendront des publicités

Spotify prix

Free

**Premium : 10,99 $/mois

Premium Duo: 14,99 $/mois

14,99 $/mois Premium Family: $16.99/mois

Évaluations et critiques de Spotify

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Google Groups

via Google Groups Google Groups est un groupe de discussion très populaire management d'équipe outil qui permet aux membres de votre équipe de collaborer par le biais de groupes basés sur l'e-mail, de forums en ligne et de boîtes de réception partagées.

Zapier vous permet de relier Google Groups à Discord pour que tout le monde puisse rester lié sans passer d'une application à l'autre. Vous pouvez créer des notifications et des automatisations personnalisées ainsi que connecter vos apps avec vos autres outils favoris pour un poste de travail unifié.

Les meilleures fonctionnalités de Google Groups

Il s'intègre de manière transparente aux autres services Google, plus toutes les autres plateformes que vous souhaitez lier grâce à Zapier

Laissez votre équipe communiquer via Discord ou Google Groups pour leur faire gagner du temps et encourager la collaboration en temps réel

Les déclencheurs prédéfinis vous permettent de choisir des automatisations simples, comme des notifications lorsque de nouveaux messages sont postés sur votre canal Discord

Les permissions et les rôles permettent de déterminer facilement qui a accès à quoi

Limites de Google Groups

Certaines fonctionnalités de Google Groups peuvent ne pas être facilement reproduites sur Discord ; les e-mails et les boîtes de réception partagées peuvent s'afficher de manière incorrecte

Une configuration supplémentaire peut être nécessaire pour une intégration harmonieuse entre Google Groups et Discord

Google Groups prix

Free

environnements de travail Business Starter: 6 $/mois

6 $/mois Environnement de travail Business Standard: 12 $/mois

12 $/mois Environnement Business Plus : 18 $/mois

18 $/mois Environnement de travail Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Google Groups

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. SoundCloud

via SoundCloud L'intégration Discord est une excellente solution pour tenir votre équipe ou vos amis au courant de ce que vous écoutez et publiez sur SoundCloud. C'est une autre intégration rendue possible par Zapier, ce qui signifie que vous serez en mesure de créer des tâches et des automatisations personnalisées pour avoir les fonctions dont vous avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de SoundCloud

Partagez facilement des pistes audio et de la musique entre les membres de l'équipe sur votre serveur Discord

Les créations de contenu et les musiciens peuvent rationaliser la collaboration et obtenir des commentaires plus rapidement sans quitter Discord

L'intégration vous permet d'écouter des pistes SoundCloud de haute qualité tout en travaillant avec votre équipe ou en jouant à des jeux avec des amis dans Discord

Vous pouvez lier votre SoundCloud et Discord en seulement quelques clics

Limites de SoundCloud

Les membres de grands serveurs peuvent recevoir trop de notifications ; une configuration avancée peut être nécessaire

Cette intégration Discord ne vous permet pas de sauter des sons, d'avancer rapidement des pistes ou de contrôler le volume sans passer par SoundCloud

SoundCloud prix

SoundCloud Go: 4,99 $/mois par utilisateur

4,99 $/mois par utilisateur SoundCloud Go+: 9,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de SoundCloud

G2: 4.5/5 (90+ reviews)

4.5/5 (90+ reviews) Capterra: 4.5/5 (80+ avis)

10. Twitch

via Discord L'intégration de Twitch avec Discord peut améliorer l'expérience des spectateurs et des streamers, en augmentant l'engagement et en créant une expérience plus interactive. Cela peut contribuer à renforcer et à développer votre communauté Twitch. 🎮

Twitch meilleures fonctionnalités

Les spectateurs peuvent recevoir des notifications sur Discord lorsqu'un streamer est en direct, ce qui augmente la probabilité qu'ils se connectent

La personnalisation de Discord vous permet de créer une expérience unique pour vos spectateurs, augmentant ainsi la valeur de votre contenu de streaming

Les canaux Discord facilitent la connexion avec les spectateurs et la création d'une communauté solide

Les diffuseurs peuvent utiliser Discord pour collaborer sur des projets et communiquer en temps réel en toute simplicité

Twitch limites

Certains utilisateurs signalent que l'intégration de Discord peut distraire les streamers et les spectateurs, réduisant ainsi l'attention portée au contenu de la diffusion

Les problèmes de lag et de performance peuvent avoir un impact sur les flux Twitch en direct

Twitch prix

Free

G2: 4.3/5 (50+ reviews)

4.3/5 (50+ reviews) Capterra: N/A

Discord vient de s'améliorer

Les intégrations Discord ci-dessus représentent des opportunités d'amélioration de la collaboration et de la communication. Chaque fois que Discord est impliqué, vous pouvez créer des canaux pour transmettre des informations spécifiques telles que l'étiquette des réunions virtuelles ou les lignes directrices du projet, ce qui permet à tout le monde d'être sur la même page.

Que vous souhaitiez utiliser l'intégration de Discord pour rationaliser votre flux de travail ou trouver une option qui utilise une plateforme unique, il est temps de commencer. ☀️🌻

Qu'attendez-vous ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui - c'est gratuit !