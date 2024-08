Comment embaucher un ingénieur logiciel : Un guide complet, étape par étape, pour les responsables du recrutement

La réussite d'une entreprise technologique dépend aujourd'hui de l'existence d'une équipe talentueuse et compétente dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Cependant, la constitution d'une équipe A implique une approche stratégique du recrutement des développeurs de logiciels. Vous devez être à l'affût des talents tout en sélectionnant des rôles de niche. Dans le même temps, vous devez garder à l'esprit l'objectif plus large du développement de logiciels.

Pour développer des logiciels de haute qualité, vous devez constituer une équipe dotée de compétences techniques complémentaires tout en mettant l'accent sur les compétences générales et interpersonnelles.

Ce guide sur le recrutement d'un ingénieur logiciel peut vous rapprocher de cet objectif.

**Pourquoi embaucher un ingénieur logiciel ?

À commencer par l'essentiel : à quoi fait-on appel pour recruter un ingénieur logiciel ?

Bien que cela dépende de la nature de votre entreprise et de vos projets, voici un aperçu général de ce que les ingénieurs logiciels apportent au tableau :

Expertise technique : Les ingénieurs logiciels sont des professionnels qualifiés qui possèdent une connaissance approfondie des langages de programmation, des méthodologies de développement de logiciels, des cadres numériques et des dernières technologies. Ces connaissances sont essentielles pour la construction, la maintenance et l'amélioration de l'écosystème numérique d'une organisation

L'innovation : Les développeurs de logiciels sont souvent à l'origine de l'innovation et des avancées technologiques. Qu'il s'agisse de créer une solution à partir de zéro ou d'améliorer une solution existante, ils aident les entreprises à rester compétitives en mettant à jour leurs outils et leurs technologies

L'esprit de résolution de problèmes : Grâce à leurs compétences techniques et analytiques, les ingénieurs en informatique sont des résolveurs de problèmes naturels. Leur approche logique, systématique et structurée innée fait d'eux un atout inestimable pour résoudre les problèmes techniques afin de stimuler la productivité et l'efficacité

Développement de produits : Que vous soyez dans le Business du développement de produits logiciels pour des clients ou que vous souhaitiez créer une solution sur mesure pour des besoins spécifiques de l'entreprise, vous aurez besoin d'un développeur de logiciels. Ils jouent un rôle crucial tout au long du cycle de développement, de la conception initiale au développement, en passant par les tests, le déploiement et la maintenance

La liste ci-dessus est indicative et n'est en aucun cas exhaustive, car les produits à livrer peuvent changer en fonction de l'activité de l'entreprise les objectifs fixés aux ingénieurs logiciels .

Signes que vous avez besoin d'embaucher un ingénieur logiciel

Certes, les développeurs de logiciels ont beaucoup à offrir. Mais à quel point leur expertise s'aligne-t-elle sur les objectifs généraux de l'organisation ? À faire pour savoir si vous avez besoin d'embaucher un ingénieur logiciel ?

Pour vous aider à répondre à ces questions, nous avons rassemblé les signes qui indiquent qu'il est temps d'embaucher un développeur de logiciels :

L'équipe existante est constamment surchargée de travail et présente des signes d'épuisement professionnel

Retards dans l'échéancier du projet en raison de problèmes tels que l'indisponibilité des ressources ou d'autres contraintes

Des bugs, des erreurs ou des problèmes de performance fréquents qui révèlent un manque de compétences

Des solutions logicielles rigides, incapables de s'adapter aux exigences de l'entreprise

L'utilisation de systèmes hérités ou de technologies dépassées qui entravent les performances ou la sécurité

Des équipes non techniques qui supportent la charge de travail pour les problèmes liés à la technologie

Taux de rotation élevé au sein de l'équipe de développement, suivi d'un long processus de recrutement

Le manque d'innovation met en péril l'entreprise en termes de produits, de fonctionnalités ou de performances

Les symptômes ci-dessus doivent vous inciter à rechercher des talents en matière de développement de logiciels, que ce soit au niveau individuel ou au sein d'une équipe, afin de relever ces défis avant qu'ils ne s'aggravent.

Common Skills & Qualifications to Look for a Software Engineer (Compétences et qualifications courantes à rechercher chez un ingénieur logiciel)

Une fois que vous avez reconnu la nécessité d'embaucher des ingénieurs logiciels, identifiez les lacunes en matière de compétences ou toute autre exigence. Cette analyse fournira une visibilité sur les compétences et les qualifications qui peuvent être ajoutées à la description du poste au cours du processus de demande d'emploi.

Pour vous donner une idée des différents paramètres requis, utilisez la liste suivante de compétences et de qualifications courantes en matière d'ingénierie logicielle comme référence :

Compétences techniques

Les compétences techniques du développeur de logiciels peuvent varier en fonction de l'environnement de développement. Toutefois, vous devrez généralement tenir compte de ce qui suit :

Langues de programmation : La maîtrise technique d'un ou de plusieurs langages de programmation, tels que Java, JavaScript, C++, Python, Scala, etc. Ces compétences doivent correspondre aux langages de programmation utilisés dans votre entreprisepile technologique *Conception orientée objet (OOD) : Compréhension des concepts OOD tels que l'encapsulation, l'abstraction, l'héritage, la généralisation et la décomposition

Développement web : Connaissance des technologies de développement web front-end, back-end ou full-stack, des frameworks et des bibliothèques

Gestion et administration de bases de données : Familiarité avec les systèmes de gestion de bases de données tels que MongoDB, PostgreSQL, MySQL, etc.

Contrôle de version : Expérience de travail avec des systèmes de contrôle de version comme Git pour le codage collaboratif

Méthodologies de développement de logiciels : Compréhension des méthodologies Agile, Scrum, DevOps, ou toute autre méthodologie de développement logiciel

Test et débogage : Capacité à écrire des tests unitaires, à tester les applications par stylo, à effectuer des revues de code et à procéder au débogage

Cloud computing : Connaissance pratique des plateformes cloud telles que Google Cloud, AWS et Azure

Développement mobile : Capacité à développer des applications mobiles pour différents systèmes d'exploitation comme iOS ou Android en utilisant Swift et Kotlin ou Java, respectivement

N'hésitez pas à trier sur le volet les compétences techniques et les outils de développement logiciel qui correspondent aux exigences du projet.

Par instance, le développement d'applications pour les appareils mobiles nécessiterait la maîtrise de langages de programmation comme Swift, Kotlin ou Java, associée à la connaissance de frameworks de développement mobile comme React Native, Flutter ou Xamarin.

En revanche, les compétences techniques nécessaires pour personnaliser une plateforme CRM basée sur le cloud impliquent une bonne connaissance de l'environnement cloud, de la personnalisation des API, des langages de script, des intégrations et des webhooks, et bien plus encore.

Compétences douces

Les ingénieurs logiciels travaillent rarement en vase clos. Compte tenu du fait qu'ils peuvent travailler avec une équipe ou s'engager avec des parties prenantes internes ou externes, vous vous attendez à ce qu'ils possèdent les compétences douces et interpersonnelles suivantes :

Résolution de problèmes : Un esprit analytique associé à une pensée créative pour résoudre des problèmes complexes

Le souci du détail : La rigueur dans la documentation, le code et les pratiques de test pour assurer la qualité du produit

Communication : Compétences en matière de communication et de collaboration pour comprendre et articuler les spécifications du projet de logiciel, travailler avec les membres de l'équipe et impliquer les parties prenantes

Esprit d'équipe : Capacité à s'intégrer dans une installation d'équipe et à collaborer avec les autres pour contribuer à des objectifs partagés

Gestion du temps : Gérer efficacement son temps afin de respecter les jalons et les échéances du projet selon un paramètre établi

: Gérer efficacement son temps afin de respecter les jalons et les échéances du projet selon un paramètre établi Volonté d'apprendre : Capacité à s'adapter et à faire pivoter les stratégies ou à incorporer les technologies les plus récentes, telles que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC)Outils d'IA pour les développeurs pour améliorer la qualité des logiciels

Qualifications

C'est ici que vous rechercherez des qualifications spécifiques telles que :

Éducation : Un diplôme supérieur ou une licence en informatique, en génie logiciel ou dans un champ connexe, bien que non obligatoire, est préférable

Certification : Certification : développement de logiciels pertinents et certifications en programmation telles que Ingénieur DevOps certifié par AWS, Développeur d'applications Kubernetes certifié (CKAD), etc. pour démontrer une expertise spécialisée

Expérience de travail : Portfolio pour afficher l'expérience antérieure de travail sur plusieurs projets, spécifiquement ceux qui sont similaires à la présente exigence

: Portfolio pour afficher l'expérience antérieure de travail sur plusieurs projets, spécifiquement ceux qui sont similaires à la présente exigence Implication dans la communauté : Participation à des forums en ligne pour les ingénieurs logiciels ou à des ateliers, évènements et conférences de développement professionnel

En planifiant soigneusement les compétences techniques, les compétences non techniques et les qualifications décrites ci-dessus, vous pouvez élaborer un profil complet ou une description de poste pour un ingénieur logiciel idéal correspondant aux exigences de l'entreprise.

N'oubliez pas que ce modèle n'est qu'un point de départ : adaptez-le aux exigences particulières de votre projet, à votre pile technologique, aux normes du secteur, aux objectifs de votre entreprise et à l'évolution constante du monde de la technologie.

How to Hire a Software Engineer : Un guide complet en 14 étapes

Maintenant que vous avez posé les bases de l'embauche d'ingénieurs logiciels, il est temps de plonger dans le processus. Ce qui suit est un guide détaillé étape par étape sur la façon d'embaucher des ingénieurs logiciels.

Étape 1 : Identifier les besoins du projet de développement de logiciels

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Form-1-1400x970.png Formulaire ClickUp /$$img/

utilisez des formulaires pour saisir les demandes de talents à l'aide de ClickUp_

L'évaluation des besoins du projet de développement logiciel est la première étape cruciale du processus d'embauche. Il s'agira de faire le point sur les exigences du projet en fonction de paramètres tels que :

Portée

Les objets

Exigences techniques

Les produits à livrer

Veillez à ce que ces éléments illustrent la complexité du projet et les risques ou les défis qu'il présente, tout en quantifiant les résultats souhaités et les normes correspondantes.

Ensuite, faites appel au manager du projet et aux membres de l'équipe en place pour identifier :

Les paramètres requis

Les outils ou méthodologies de développement de logiciels existants

La technologie essentielle à la mission

Comparez la composition et les capacités de votre équipe actuelle pour identifier les lacunes en matière de compétences que la nouvelle recrue pourrait combler.

Dans certains cas, vous pouvez découvrir un besoin futur ou un remplaçant plus qualifié pour étendre les capacités. Par instance, l'embauche d'un ingénieur logiciel full-stack peut être plus bénéfique, même si l'exigence actuelle du projet tourne autour du développement backend. La maintenance de la flexibilité pour intégrer de tels objectifs à long terme permet d'extraire plus de valeur de l'embauche actuelle plutôt que de refaire tout le cycle.

Une évaluation aussi complète des besoins du projet de développement logiciel permet aux gestionnaires de recrutement d'identifier les candidats qui répondent aux exigences immédiates et à long terme.

Etape 2 : Rédiger une description de poste complète

/$$$img/ iA /IAP AI

/$$$img/

créez des JD convaincants et détaillés à l'aide de ClickUp Brain

Ensuite, traduisez les lacunes en matière de compétences et les exigences du projet en une description de poste détaillée.

Une description de poste bien rédigée comprend généralement les éléments suivants :

L'aperçu de l'entreprise : Un aperçu de la mission, de la vision et des valeurs de l'entreprise Profil de l'ingénieur en logiciel : Liste des rôles, des responsabilités, des attentes et des obligationsce que le développeur de logiciels est censé faire au quotidien3. Qualifications techniques : Les compétences techniques, les langages de programmation, l'environnement de développement, les outils et technologies, les méthodologies de développement de logiciels, les qualifications éducatives, les certifications, etc. qui s'alignent sur les besoins du projet de développement de logiciels Qualifications non techniques : Les compétences non techniques telles que la communication, la collaboration, la capacité à résoudre des problèmes, la gestion du temps, l'adaptabilité, etc. pour s'assurer que le développeur correspond à la culture du pays Les éléments clés de différenciation : Raisons pour lesquelles le candidat devrait postuler à cette position de développeur de logiciels. Par exemple, vous pouvez souligner les aspects uniques du travail (télétravail, horaires flexibles, retraites d'entreprise, etc.), les certifications sur le lieu de travail et d'autres détails susceptibles d'attirer les meilleurs talents Rémunération : Déclarez la rémunération dès le départ pour permettre aux candidats de gérer leurs attentes salariales. Partagez une ventilation complète du salaire et des autres indemnités telles que les primes liées aux performances, l'assurance maladie, les ESOP, les prestations de retraite, etc. Même si vous n'êtes pas en mesure de divulguer un montant fixe, donnez une estimation approximative

Cette description de poste vous servira de guide pour la recherche de talents !

💡Pro tip: Use

la description de l'emploi sera un modèle pour la recherche de talents https://clickup.com/ai ClickUp Brain's /%href/

l'IA pour rédiger rapidement des descriptions d'emploi que vous pouvez ensuite modifier à votre guise

Etape 3 : Vérifiez vos réserves de talents

Vous pouvez également procéder à un audit approfondi des réserves de talents existantes avant de dresser la liste des descriptions de poste et d'entamer le processus de recrutement.

Cette étape implique :

Revoir les profils des candidats présélectionnés lors des cycles de recrutement précédents,

L'exploration des candidats internes susceptibles d'être promus et

L'exploitation des bases de données internes pour explorer les possibilités de mobilité ou de développement des talents internes

En exploitant ces réserves, les organisations peuvent réduire les coûts et les échéanciers de recrutement

Par exemple, en évaluant les candidatures antérieures, vous trouverez des candidats qui ont déjà exprimé leur intérêt à travailler avec vous et dont vous avez déjà vérifié le profil.

D'autre part, les candidats internes ont de l'expérience et sont culturellement adaptés ; ils n'auront besoin que d'une formation et d'un perfectionnement pour passer de leur rôle actuel à celui de développeur de logiciels. La promotion interne crée également une culture de reconnaissance du potentiel et d'évolution de carrière, ce qui permet de nourrir, de retenir et d'attirer les talents.

Étape 4 : Publier sur les portails d'emploi en ligne

Il s'agit maintenant de publier la description du poste sur divers portails d'emploi, en particulier des portails en ligne, car ils débloquent la possibilité de recruter des ingénieurs logiciels à distance.

Commencez par présélectionner les plateformes en ligne pertinentes telles que LinkedIn, Indeed, Glassdoor, etc. Vous pouvez également explorer les tableaux d'offres d'emploi technologiques spécialisés où les meilleurs développeurs de logiciels recherchent des opportunités.

Consultez les autres offres d'emploi listées sur ces plateformes et peaufinez la vôtre pour qu'elle se démarque. Mettez en avant les avantages, les indemnités et toutes les fonctionnalités remarquables associées au poste, telles que les possibilités de travail télétravail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les sorties organisées par l'entreprise, etc. Incorporez également des mots-clés spécifiques au secteur et optimisez la description du poste pour une meilleure visibilité.

Partagez la liste sur les plateformes de médias sociaux et d'autres groupes pour amplifier sa portée.

Etape 5 : S'engager auprès de la communauté technologique

Vous trouverez peut-être les meilleurs développeurs de logiciels sur les forums en ligne, les conférences du secteur et les rencontres locales. Vous pouvez également en profiter pour présenter votre entreprise comme un endroit où il fait bon travailler.

Par ailleurs, en vous engageant auprès de la communauté, vous serez informé des dernières tendances dans le monde de la technologie, telles que les compétences très demandées et celles qui sont en déclin, tout en vous donnant une idée du marché de l'emploi.

L'engagement dans la communauté, le partage d'idées et l'établissement de relations peuvent vous mettre en relation avec des développeurs de logiciels exceptionnels qui ne sont peut-être pas en recherche active d'emploi, mais qui possèdent les compétences et l'expertise que vous recherchez.

Cette étape est facultative, mais considérez-la comme un investissement pour faire de votre startup un pôle d'attraction pour les meilleurs talents.

Etape 6 : Présélectionner les candidats éligibles

Une fois que toutes les candidatures sont arrivées, vous ou votre équipe devez les passer en revue. En fonction du volume de candidatures, vous pouvez soit le faire manuellement, soit investir dans un logiciel de présélection Système de suivi des candidatures (ATS).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Adding-Tags-to-Tasks.png ClickUp 3.0 Ajout d'étiquettes aux tâches /$$img/

Utilisez des étiquettes dans une tâche ClickUp pour faciliter le tri et le filtrage de vos candidats

Examinez les CV en fonction de votre description de poste. Comme il s'agit de la première étape d'évaluation du processus de recrutement, concentrez-vous uniquement sur l'alignement des compétences professionnelles, de la formation et de l'expérience des candidats sur les spécifications du poste. Par exemple, si vous recherchez une personne ayant 10 ans d'expérience, un nouveau développeur n'ayant que peu ou pas d'expérience ne sera pas retenu.

À cette étape, vous souhaitez établir une liste de candidats qui répondent aux critères fondamentaux et qui méritent d'être examinés. Vous pouvez également lire brièvement leurs lettres de motivation pour vous faire une idée générale de leurs compétences en matière de communication, de la clarté de leur pensée et de la cohérence de leur communication écrite.

💡Pro tip: Use

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le formulaire de demande d'emploi https://clickup.com/features/custom-fields Custom Fields (champs personnalisés) /%href/

pour créer des champs tels que "Emplacement", "Emploi actuel", "Expérience pertinente" et toute autre information que vous souhaitez capturer ; ajoutez_

il n'y a pas d'autre solution que d'ajouter des champs à l'intérieur de l'application https://clickup.com/features/task-tags les balises de l'entreprise ne sont pas toujours bien placées /%href/

vous pouvez utiliser des balises telles que "Recommandation d'un employé", "Éligible" et toute autre balise que vous souhaitez utiliser pour filtrer les candidatures

Etape 7 : Mettre en place un processus de sélection rigoureux

À mesure que le vivier de candidats se réduit, vous pouvez approfondir les profils des candidats présélectionnés.

Jusqu'à présent, vous avez peut-être évalué les profils de manière quantitative, en comparant l'expérience en nombre d'années ou en faisant correspondre les diplômes, etc. Désormais, vous devez procéder à une vérification qualitative de chaque candidat et aller au-delà de ce qui figure dans leur CV. Il s'agit maintenant d'aligner les compétences professionnelles du candidat sur les besoins spécifiques du rôle d'ingénieur logiciel.

Par exemple, si vous construisez un système de gestion de l'information, vous devez vous assurer que le candidat possède les compétences requises équipe agile , une personne familiarisée avec le pipeline d'intégration d'automatisations/déploiement continu (CI/CD) et le déploiement automatisé serait un meilleur choix qu'une personne dépourvue de ces connaissances.

Planifiez donc un appel téléphonique préliminaire ou une réunion en ligne pour comprendre les aspirations, l'expérience et les motivations du candidat. Discutez du projet pour voir comment le candidat correspond aux exigences du projet et à votre organisation. L'objet est de se faire une idée de son expérience pratique, de sa capacité à résoudre les problèmes et de son expertise en matière de développement de logiciels, afin de déterminer la valeur ajoutée qu'il apportera au projet de l'entreprise.

Ces questions ciblées permettent d'affiner le vivier de candidats pour les étapes suivantes, en veillant à ce que ceux qui progressent soient qualifiés sur le papier et dans l'esprit.

💡Pro tip: _La perte de contrôle de votre emploi du temps lorsque vous passez des appels de suivi ?

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en recrutement https://help.clickup.com/hc/en-us/sections/6131948315799-Calendars synchronisez ClickUp avec votre application de calendrier favorite /%href/

(Google, Apple, Outlook, Calendly...) afin de ne manquer aucune tâche ou appel programmé !

Etape 8 : Attribuer un test de compétence technique

Les responsables de l'embauche demandent souvent à leurs candidats présélectionnés de se soumettre à une évaluation technique pour tester leurs compétences. L'évaluation donne un aperçu des capacités techniques du candidat, de son raisonnement et de sa capacité à résoudre des problèmes, de ses compétences en matière de codage et d'autres aspects pratiques du métier de développeur de logiciels.

Un test de compétences techniques holistique et bien équilibré couvre généralement les éléments suivants :

Des devoirs qui reflètent les problèmes du monde réel que le développeur de logiciels pourrait rencontrer dans le cadre de son travail sur des projets d'équipe

Des questions théoriques qui évaluent la compréhension conceptuelle du développement logiciel

Des défis de codage pratiques qui évaluent l'application concrète des connaissances théoriques

Des exercices de débogage pour évaluer la capacité à identifier et à résoudre les problèmes de code

Des tâches de résolution de problèmes algorithmiques pour évaluer la pensée analytique et la résolution de problèmes lors de la conception d'algorithmes

Tâches d'optimisation du code visant à améliorer l'efficacité et la documentation

Sensibilisation aux menaces et vulnérabilités courantes en matière de sécurité par l'évaluation de scénarios liés à la sécurité ou de bonnes pratiques

Suivez les critères d'évaluation et les repères établis pour mesurer les performances des candidats au cours de cette étape. Toutefois, envisagez de reconnaître ou de récompenser l'innovation, la capacité d'adaptation et l'attitude générale à l'égard de la résolution de problèmes.

💡Pro tip : créez des évaluations partageables (et le matériel d'assistance) en *[_ClickUp Docs](https://clickup.com/features/docs)* pour un partage en un clic avec les candidats et les responsables du recrutement et les lier à vos flux de travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image.jpeg ClickUp Documents /$$img/

ClickUp Docs vous permet d'écrire, de modifier, de commenter et de collaborer en temps réel

Etape 9 : Mener des entretiens formels

Une fois que les candidats ont montré leurs compétences en matière de code, leurs capacités de résolution de problèmes et leurs compétences techniques générales dans le domaine du génie logiciel, il est temps de tester leurs compétences relationnelles.

Les entretiens sont un excellent moyen d'évaluer les compétences non techniques d'un candidat.

Structurez ces entretiens de manière à ce qu'ils soient ciblés et complets. Voici ce que vous pouvez faire pour obtenir davantage d'informations lors de chaque interaction :

Commencez par une introduction de base. Laissez le candidat mettre en avant ses aptitudes clés, ses compétences, ses expériences passées, etc. Utilisez les détails partagés ci-dessus comme une invite, instructions pour passer à des aspects spécifiques du candidat qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez choisir des traits de personnalité ou des compétences spécifiques dont il a parlé et lui demander de les illustrer Encouragez-les à partager des exemples du monde réel qui démontrent leurs compétences ou leurs traits de personnalité particuliers Discutez de projets antérieurs pour comprendre le rôle individuel du candidat et sa contribution à la réussite du projet Posez des questions comportementales pour comprendre leur style de collaboration, leur capacité à travailler en équipe, leur capacité d'adaptation et leur attitude générale Partagez des scénarios hypothétiques pour évaluer leurs compétences en matière de prise de décision ou de résolution de conflits Évaluer leur compréhension des technologies émergentes et des tendances dans le domaine du développement de logiciels S'enquérir de leurs aspirations professionnelles et de la manière dont elles s'accordent avec l'offre d'emploi actuelle (ou vice versa)

Outre les réponses habituelles, les réponses des candidats vous donneront une idée de leurs compétences non techniques spécifiques à leur style de communication, c'est-à-dire leur capacité à s'exprimer et à articuler.

Vous pouvez prévoir plusieurs séries d'entretiens avec différentes équipes afin d'évaluer les compétences du candidat de manière globale. Gagnez du temps en utilisant des modèles d'entretien pour guider le processus d'embauche.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/clickup-interview-process-template.png Optimisez l'efficacité du recrutement en posant les bonnes questions dans la bonne commande grâce au modèle de processus d'entretien de ClickUp, afin d'examiner facilement les candidats et de trouver la personne idéale https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78576 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de processus d'entretien de ClickUp vous aide à créer un processus d'entretien structuré. Utilisez ce modèle de document pour évaluer les candidats rapidement et équitablement, offrir à tous les candidats une expérience d'entretien uniforme et collaborer avec les parties prenantes tout au long du processus.

Etape 10 : Évaluer l'adéquation culturelle

Que vous embauchiez des ingénieurs logiciels pour le long terme ou des développeurs de logiciels indépendants pour un projet, vous voudrez conserver les talents jusqu'à ce que vous atteigniez ces objectifs. C'est pourquoi vous devez déterminer si ces personnes correspondent à la culture de l'entreprise, de peur que l'embauche n'aboutisse à un désengagement.

À cette étape, vous évaluez si les valeurs de l'organisation, la dynamique de l'équipe et l'environnement de travail correspondent aux convictions, aux attentes et à l'éthique personnelle ou professionnelle de l'intéressé. Idéalement, vous poserez des questions sur les préférences du candidat en matière de travail ou sur son style de collaboration au cours de l'entretien, afin de vous faire une idée générale de l'adéquation du candidat à la culture de l'entreprise.

Toutefois, pour les rôles critiques, vous pouvez consacrer plus de temps à cette question. Certains managers d'embauche amènent le candidat sur le lieu de travail pour une rencontre ou le font interagir avec l'équipe dans un paramètre plus informel. Cela permet au candidat et à l'équipe de voir comment ils pourraient s'intégrer. Vous pouvez programmer une rencontre en ligne ou même inviter le candidat à des évènements de l'entreprise afin que vous et le candidat potentiel puissiez vous faire une idée de l'aspect culturel du travail en commun.

Etape 11 : Vérifier les références

À cette étape du processus d'embauche, votre liste de candidats potentiels au poste de développeur de logiciels s'est réduite à quelques personnes seulement. Toutefois, avant de faire votre choix, de négocier les conditions et de faire une offre, il est bon de vérifier rapidement leurs références. Cette étape vous donnera un aperçu de ses performances passées, de son bagage technique, de son éthique de travail, de son esprit d'équipe, etc.

Comme vous disposez déjà du profil du candidat et de son expérience professionnelle, vous pouvez prendre contact avec son ancienne organisation pour obtenir un aperçu qualitatif de ses compétences :

Compétence technique

Fiabilité

Capacité à travailler en équipe

Gestion du temps

Capacité d'adaptation

Réceptivité au retour d'information

Cette étape est soumise à la législation relative à la vérification des références en vigueur dans votre pays et dans votre État. Par instance, certaines organisations aux États-Unis ont l'obligation légale de faire des vérifications d'antécédents avant d'embaucher du personnel, pour lesquelles elles ont également besoin de l'accord du candidat.

Etape 12 : Faire une offre compétitive

Bienvenue à la fin du processus de recrutement - vous êtes presque arrivé à la ligne d'arrivée.

Vous avez terminé la recherche de talents, le repérage et l'évaluation des candidats. Il est maintenant temps d'embaucher des ingénieurs logiciels en proposant des conditions mutuellement acceptables. Abordez les négociations avec transparence et en mettant l'accent sur les avantages mutuels.

Commencez par comprendre les priorités de l'ingénieur logiciel. À fait-il valoir les horaires de travail flexibles ou le travail télétravail ? Fait-il passer le développement professionnel avant les évaluations financières ? Faites-vous une idée de leurs motivations principales et voyez comment vous pouvez y répondre au mieux

Communiquez les attentes de l'entreprise et les ressources et opportunités disponibles. Répondez aux besoins des deux parties afin de démarrer cette relation sur une note positive.

Les meilleurs développeurs de logiciels reçoivent souvent plusieurs offres d'emploi et n'ont que l'embarras du choix. Pour vous assurer d'attirer les meilleurs talents, veillez à ce que vos avantages soient raisonnablement compétitifs.

Si tout se passe bien, faites une offre écrite et faites signer le contrat !

Etape 13 : Proposer un programme d'intégration structuré

Bien entendu, le processus d'embauche ne s'achève pas avec l'entrée dans votre équipe. Une expérience d'intégration positive peut ouvrir la voie à une relation de travail agréable.

Commencez par une session d'orientation pour que l'ingénieur logiciel connaisse les politiques et procédures de l'entreprise. Parallèlement, partagez avec lui de nombreuses ressources d'intégration utiles pour faciliter une transition en douceur.

Idéalement, un kit d'intégration pour les ingénieurs logiciels devrait contenir les éléments suivants :

Le manuel de l'employé

Un diagramme organisationnel

Les détails de la pile technologique

Un aperçu du projetObjectifs d'un ingénieur logiciel vous permettent de gagner du temps tout au long du processus d'embauche. Envoyez des e-mails, ajoutez des étiquettes, appliquez des modèles et assignez des tâches en utilisant la logique "quand" et "alors" pour que votre travail avance automatiquement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-Product-Feedback-Example.gif Logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp Exemple de retour d'information sur un produit /$$img/

utiliser les formulaires de retour d'information pour améliorer le processus de recrutement_

La collecte de commentaires sur le processus d'embauche permet d'améliorer et d'optimiser en permanence le cycle pour les futurs projets de recrutement.

Mettez en place un mécanisme de retour d'information structuré qui recueille les commentaires de toutes les parties prenantes internes et externes impliquées - les candidats, le développeur de logiciels sélectionné, les responsables du recrutement, les personnes chargées des entretiens, et tous les autres.

Encouragez-les à discuter des forces et des faiblesses de l'entonnoir de recrutement et demandez-leur également leur avis sur la manière dont certains domaines peuvent être rationalisés ou améliorés.

Une fois que vous disposez de tous les retours d'information, vous pouvez identifier les problèmes récurrents et vous concentrer sur eux en premier lieu. De cette manière, vous améliorerez progressivement le processus de recrutement et attirerez plus de talents dans votre organisation

Modèles de recrutement d'ingénieurs en logiciel

Notre stratégie en 14 étapes a dû nous éclairer sur la manière de s'attaquer à une tâche aussi complexe que l'embauche des bons ingénieurs logiciels. Nous sommes maintenant sur le point de partager un secret pour supercharger votre processus de recrutement et le rendre plus efficace. Il s'agit de des modèles d'embauche .

Avec les modèles de recrutement, vous n'avez pas à réinventer la roue. Ils fournissent un cadre pour le processus d'embauche, avec juste assez de place pour le modifier en fonction de vos besoins. Voici quelques modèles prêts à l'emploi et configurables qui peuvent vous aider :

L'embauche des candidats

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/eb8f8a10-1000.png Modèle de candidature à l'embauche par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-48349791&\_gl=1\*2cwah6\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Télécharger ce modèle /$$cta/ Les candidats à l'embauche de ClickUp simplifie le recrutement grâce à ses outils préconfigurés complets. Qu'il s'agisse de suivre les candidatures ou de les organiser par rôle et compétences, le modèle contient tout ce dont vous avez besoin pour faciliter le processus. Si vous souhaitez une évaluation juste et cohérente et un recrutement efficace des meilleurs ingénieurs logiciels, ce modèle est fait pour vous !

Matrice de sélection d'embauche

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/e78d5f05-1000-1.png Modèle de matrice de sélection d'embauche par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148283&\_gl=1\*1oerxln\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Télécharger ce modèle /$$cta/ Matrice de sélection des candidats à l'embauche de ClickUp élimine toute l'huile de coude nécessaire au tri et à l'évaluation des CV. À cet égard, il vous suffit de saisir les données relatives aux candidats ainsi que les critères essentiels et souhaitables pour la sélection des candidats, et la matrice de sélection fera tout le travail à votre place ! Outre le fait que la décision est fondée sur des données et plus précise, cette matrice de sélection réduit également le temps nécessaire.

Recrutement et embauche

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUps-Recruiting-and-Hiring-Template.png Modèle de recrutement et d'embauche par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1x1ph&\_gl=1\*1j94dla\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de recrutement et d'embauche sur ClickUp est une boîte à outils qui permet de stocker et d'organiser les données de manière hiérarchique et logique. Vous pouvez télécharger des ressources pour les parties prenantes internes, suivre les candidats, afficher des cartes de pointage, planifier des entretiens, et plus encore. C'est une solution parfaite pour les petites entreprises afin d'identifier rapidement et efficacement un ingénieur logiciel pour leur besoin spécifique.

Liste de contrôle pour l'embauche

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/12d7ba2c-600-1.png Checklist d'embauche par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1x1ph&\_gl=1\*1j94dla\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Checklist d'embauche ClickUp permet de s'assurer que tout se passe bien tout au long du processus d'embauche. Il s'agit d'une liste interactive détaillant toutes les activités de recrutement. Elle comporte également une section que vous pouvez personnaliser et partager avec l'ingénieur logiciel nouvellement recruté afin de faciliter le processus d'intégration.

Une fois la formation et l'onboarding terminés, vous voudrez que votre ingénieur logiciel consacre le temps et les efforts nécessaires pour fournir des solutions innovantes. Cependant, contrairement à l'opinion générale, la qualité d'un artisan dépend des outils qu'il utilise. Vous devez également doter l'ingénieur logiciel des bons outils et des bonnes technologies pour l'aider à atteindre ses objectifs.

ClickUp est l'outil qu'il vous faut.

ClickUp parvient à faire ses preuves dans les projets d'ingénierie logicielle grâce à ses fonctionnalités et capacités abonnées :

Personnalisable: Concevez votre espace à votre façon. Dedifférents affichages du projet àchamps personnalisésl'ingénieur logiciel peut modifier la plateforme pour l'adapter à ses flux de travail et à ses processus de développement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Dashboard-Bugs-per-view-and-tasks-per-status.png ClickUp 3.0 Tableaux de bord Bugs par affichage et tâches par statut /$$img/

Les ingénieurs logiciels peuvent créer des tableaux de bord ClickUp détaillés et ajouter facilement des cartes pour afficher la progression des points sprint, les tâches par statut et les bugs par affichage

alimenté par l'IA:ClickUp Brain est un assistant IA de nouvelle génération pour les utilisateurs de ClickUp. Vous pouvez l'utiliser pour créer des postes d'embauche attrayants, des descriptions de poste détaillées et résumer les CV des candidats. Votre développeur de logiciels peut également l'utiliser pour écrire ou déboguer des codes ou gérer des bases de connaissances - les possibilités sont illimitées

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Generate-code-snippet-using-ClickUp-Brain-1400x977.png Générer un extrait de code à l'aide de ClickUp Brain /$$$img/

Simplifiez le codage avec le générateur d'extraits de code IA de ClickUp

Automatisation : ClickUp Automatisation permet à l'ingénieur logiciel de choisir parmi une bibliothèque de plus de 100 automatisations prédéfinies ou de les créer de toutes pièces en fonction des besoins des projets de développement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/automations-1400x971.png Exemple d'automatisation personnalisée de ClickUp /$$$img/

automatiser les processus et les flux de travail sur ClickUp_

Documentation: Documents ClickUp est un référentiel centralisé pour tous les documents, wikis et autres. Assistez votre code avec une documentation solide grâce à ClickUp Docs

Documents ClickUp est un référentiel centralisé pour tous les documents, wikis et autres. Assistez votre code avec une documentation solide grâce à ClickUp Docs Collaboration: Brainstorming d'idées sur des tableaux blancs, discuter, ou partager des ressources dans les commentaires. ClickUp assiste le travail collaboratif à plus d'un titre

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Tableau blanc-gif.gif Tableaux blancs ClickUp avec fonctionnalités collaboratives gif /$$$img/

utilisez les Tableaux blancs sur ClickUp pour coordonner vos travaux avec ceux de votre équipe

Méthodologies agiles: Avec des fonctionnalités telles que les tableaux de bord agiles personnalisés, le suivi des jalons, les sprints, etc., ClickUp rend le développement agile vraiment agile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Sprint-List-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Liste de sprints simplifiée /$$img/

Obtenez un aperçu rapide des sprints de vos équipes avec la vue Liste Sprint de ClickUp

Intégrations: ClickUp assiste diverses intégrations, telles que GitHub ou Bitbucket pour le contrôle de version, Jira ou Redmine pour le suivi des bugs, Figma pour le prototypage d'applications web, et plus encore. La possibilité d'intégrer différentes plateformes, applications et systèmes avec ClickUp en fait un atout inestimable pour les ingénieurs logiciels.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Github-integration.png ClickUp 3.0 Affichage des tâches Intégration GitHub /$$img/

clickUp s'intègre avec GitHub pour faciliter le développement de logiciels

Lisez aussi:

le site web de l'entreprise est en cours de développement https://clickup.com/fr-FR/blog/57958/modeles-d'ingenierie/ les modèles les plus utiles pour les ingénieurs logiciels /%href/

Recap : Embaucher des développeurs de logiciels

Identifier les besoins et les lacunes en matière de compétences

Créer une description de poste détaillée

Vérifier les réserves de talents existantes

Publier votre forfait de recrutement en ligne et dans les communautés technologiques

Présélectionner les candidats éligibles

Utiliser une évaluation technique pour qualifier les candidats pour les entretiens

Mener des entretiens et évaluer l'adéquation culturelle

Vérifier les références et présenter une offre compétitive

Offrez-leur un accueil agréable et structuré

Utilisez des outils et des modèles pour gagner du temps chaque fois que vous le pouvez

Le recrutement dans le secteur des technologies est facilité par ClickUp

Nous espérons que ces conseils sur l'embauche d'un ingénieur logiciel vous ont été utiles. Bien que ClickUp soit un puissant outil de recrutement, il n'en est rien outil de productivité pour les développeurs mais c'est aussi un atout inestimable pour les recruteurs et les responsables de l'embauche. Vous pouvez l'utiliser très efficacement en tant que outil de recrutement également.

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger des descriptions de poste convaincantes, des formulaires pour saisir les informations relatives aux candidats, des documents pour stocker toutes les données internes et externes, un Calendrier pour établir un programme d'entretiens, des modèles pour lancer le processus - la liste est longue.

De plus, vous pouvez afficher toutes les activités dans un espace centralisé et obtenir des mises à jour en temps réel sur le processus d'embauche.

Ainsi, que vous l'utilisiez pour embaucher un ingénieur ou pour l'assister dans son travail, ClickUp est tout ce dont vous avez besoin ! S'inscrire pour essayer !