Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Miro en 2026

Miro est un choix populaire pour les tableaux blancs, mais à mesure que vos tableaux s'agrandissent, ils finissent souvent par devenir des canevas encombrés. Les notes autocollantes se multiplient, mais la véritable collaboration s'enlise. Et si vous gérez des projets complexes ou avez besoin de plus de contrôle sur la structure et les coûts, Miro peut commencer à vous sembler limitatif.

Plusieurs alternatives à Miro offrent des fonctionnalités de collaboration visuelle robustes. Si vous recherchez des capacités de création de diagrammes, Creately est un excellent choix. Pour une collaboration intégrant la conception, ClickUp se démarque. Mural est une autre option solide, en particulier si votre équipe travaille au sein de l'écosystème Microsoft, tout comme Microsoft Tableau blanc. ClickUp propose également des outils de collaboration visuelle, notamment des Tableaux blancs et des cartes mentales, ce qui en fait une excellente option tout-en-un pour les équipes qui souhaitent réaliser la gestion de projet et mener des séances de brainstorming sur une seule et même plateforme. Lucidchart et Whimsical sont également des choix populaires dans le domaine des tableaux blancs. Qu'il s'agisse d'une meilleure personnalisation, de transferts de projets plus fluides ou de tarifs plus abordables, ces concurrents de Miro comblent les lacunes de Miro. Nous avons rassemblé les meilleures options pour les équipes qui souhaitent collaborer visuellement sans se sentir submergées. 👇

Limites de Miro

Bien que nous apprécions les fonctionnalités collaboratives de Miro, nous ne sommes pas fans des points suivants, qui constituent pour nous des éléments rédhibitoires :

Fouillis sur le tableau : À mesure que les tableaux s'agrandissent, ils peuvent devenir un peu envahissants, ce qui rend plus difficile de garder les sessions concentrées et à haute productivité

Complexité pour les grandes équipes : la gestion des rôles et des permissions des utilisateurs peut prendre beaucoup de temps pour les grandes équipes, et la plateforme peut ne pas s'adapter aussi bien que prévu aux besoins des entreprises.

Commandes et interface peu pratiques : les commandes de Miro ne sont pas intuitives, en particulier lorsque l'on utilise une souris ou un trackpad, ce qui entraîne une certaine frustration lors de la navigation ou de la modification en cours

Problèmes de performances sur les grands tableaux : les performances de Miro se dégradent à mesure que les tableaux se remplissent de contenu (images, vidéos et notes autocollantes), ce qui rend la navigation sur les grands tableaux lente et leur utilisation frustrante, ce qui nuit à la productivité

Les alternatives à Miro en un coup d'œil

Voici un tableau qui résume en quoi les fonctionnalités de collaboration et de gestion de projet des alternatives à Miro sont plus performantes :

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp – Tableaux blancs alimentés par l'IA + documents, tâches, chat – Transformez les idées du tableau blanc en tâches – Automatisations, modèles, cartes mentales – Partage externe + superposition de diagrammes de Gantt/échéanciers Idéal pour les petites équipes comme pour les grandes entreprises qui ont besoin d'une collaboration visuelle basée sur l'IA et liée à l'exécution de projets Forfait gratuit disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Mural – Toile infinie, modèles, notes autocollantes, chronomètres – Collaboration avec des invités sans accès complet – Structuration par IA et regroupement de notes Idéal pour les équipes créatives et les animateurs organisant des ateliers de conception à distance ou hybrides Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $ par utilisateur et par mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Lucidchart – Synchronisation des données en temps réel, collaboration multi-utilisateurs – Glisser-déposer pour les diagrammes d’organigrammes, les diagrammes de flux de travail et les flux de travail – Mode présentation et exportation vers différentes plateformes Idéal pour les grandes équipes techniques et commerciales qui cartographient des systèmes complexes Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9 $ par utilisateur et par mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Creately – Diagrammes + outils de gestion de projet et de bases de données – Diagrammes de Gantt, diagrammes ERD et cartes mentales – Bases de données personnalisées + suivi de l'avancement Idéal pour les équipes polyvalentes ayant besoin de créer des diagrammes dans le cadre de la planification de projets Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 8 $ par utilisateur et par mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Fantaisiste – Wireframes, cartes mentales, documents, notes autocollantes – Mode Plan pour la structuration – Interface épurée et collaboration rapide Idéal pour les petites équipes de conception et de développement de produits qui ont besoin d'un Tableau blanc léger et intuitif Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $ par utilisateur et par mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises FigJam – Intégration avec la suite de conception Figma – Widgets (sondages, chronomètres), chat en direct, réactions – Chat vocal et curseurs collaboratifs Idéal pour les équipes de conception et les équipes produit de petite à moyenne taille travaillant dans l'écosystème Figma Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $ par utilisateur et par mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Tableau blanc de Microsoft – Intégration avec Teams, Outlook et OneDrive – Reconnaissance des formes et de l'écriture manuscrite – Écriture numérique et modèles de projet Idéal pour les équipes d'entreprise de l'écosystème Microsoft 365 qui ont besoin d'une collaboration visuelle simple Free Conceptboard – Toile infinie, historique des versions, mentions @tâches – Partage de fichiers sécurisé, assistance pour les équipes hybrides – Vidéo intégrée, SSO d'entreprise, édition Data Center Idéal pour les équipes à distance ou hybrides et les consultants ayant besoin d'ateliers visuels sécurisés Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 7,50 $ par utilisateur et par mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Klaxoon – Tableau blanc interactif avec sondages, jeux et quiz – Fonctionnalité « Capsule » pour les formations multimédias – Nuages de mots et agrégation des commentaires Idéal pour les responsables de la formation, des ressources humaines et de l'engagement des équipes qui ont besoin d'ateliers interactifs Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 27 $ par utilisateur et par mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Sketch – Outil de conception UI/UX natif pour Mac – Disposition intelligente, règles, bibliothèques partagées – Conception réactive et prototypage Idéal pour les concepteurs UI/UX et les équipes créatives ayant besoin de maquettes haute fidélité Forfaits payants à partir de 12 $ par utilisateur et par mois ; licence Mac à 120 $ ; tarifs personnalisés pour les entreprises

Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Miro

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Voici notre sélection des meilleurs logiciels de tableau blanc pour la collaboration en temps réel, le brainstorming, la gestion des tâches, les capacités d'intégration et bien plus encore. 📋

Que vous recherchiez des flux de travail flexibles, des fonctionnalités de facilitation ou une collaboration d'équipe améliorée, ces concurrents de Miro vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour booster votre productivité et votre créativité.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion visuelle de projets et la collaboration)

Commencez à utiliser ClickUp gratuitement Concevez, esquissez et collaborez en toute fluidité tout en transformant vos idées en tâches concrètes sur les tableaux blancs ClickUp

ClickUp n'est pas simplement un outil de tableau blanc parmi tant d'autres. C'est en fait l'application tout-en-un pour le travail qui combine gestion de projet, gestion des connaissances et chat, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus vite et plus intelligemment.

Avec les tableaux blancs ClickUp, chaque canevas est ultra-rapide, élégant et conçu pour une collaboration créative. Vous pouvez intégrer de manière transparente le brainstorming, la planification et l'exécution au sein d'une seule plateforme, créant ainsi une expérience fluide et harmonisée. Fini les croquis sur des post-its virtuels sans suite : les idées peuvent désormais être converties directement en tâches ClickUp en un clic, s'intégrant ainsi de manière transparente à votre flux de travail.

Au-delà des sessions visuelles, ClickUp rassemble documents, chat et tâches au sein d'un écosystème cohérent. Vous pouvez lier des documents ClickUp et des éléments multimédias directement sur le Tableau blanc, ce qui vous permet de réfléchir, de documenter et d'attribuer des tâches sans avoir à changer d'onglet.

L'interface tactile vous permet de dessiner et de construire vos projets de manière intuitive.

Et lorsqu'il s'agit de passer à l'action, ClickUp Brain, l'assistant IA natif de ClickUp, va encore plus loin : générez des images à partir de suggestions de texte, résumez les discussions, transformez les conversations en listes de tâches structurées et organisez même des projets complets, le tout au sein du même environnement de travail. Le partage est simple : vous pouvez intégrer des tableaux blancs dans ClickUp, les partager instantanément ou les exporter au format PDF.

Convertissez du texte en images et vos idées en tâches directement depuis les Tableaux blancs grâce à ClickUp AI

De plus, ClickUp cartes mentales vous aide à visualiser vos concepts dès le départ. En quelques clics seulement, vous pouvez facilement décomposer des projets complexes et ajuster l'organisation et la disposition de vos idées.

Utilisez les cartes mentales de ClickUp pour réfléchir aux parcours utilisateurs et à d'autres flux de travail

ClickUp propose également une variété de modèles prédéfinis, tels que les tableaux blancs de feuille de route, de visualisation et de mise à jour de projet, qui peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins de votre équipe. Pensez à essayer le modèle de carte mentale simple de ClickUp pour afficher vos propositions et prendre rapidement des décisions sur-le-champ. J'ai été impressionné par la flexibilité de ce modèle, qui permet de modifier dynamiquement ma carte mentale avec les autres membres impliqués.

Obtenez un modèle gratuit Le modèle de diagramme en arête de poisson de ClickUp est conçu pour vous aider à visualiser et à suivre les causes et les effets d'un problème ou d'une idée.

Le modèle de diagramme en arête de poisson de ClickUp se distingue également : il vous permet d'identifier les causes profondes détectables d'un défaut. De plus, il vous permet de développer et de regrouper vos idées en catégories pertinentes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez la position de vos collègues sur le Tableau blanc, collaborez en direct et évitez les modifications en cours ou la confusion lors des sessions de brainstorming en suivant leurs curseurs

Reliez les éléments du tableau blanc à des tâches comportant des dépendances, des obstacles ou des relations : l'outil idéal pour planifier visuellement vos flux de travail ou vos feuilles de route de projet

Ajoutez des diagrammes de Gantt, des échéanciers ou des tableaux de bord directement sur un Tableau blanc pour apporter un contexte visuel et un suivi en temps réel de vos projets à votre espace de brainstorming

Invitez des collaborateurs externes à interagir sur des tableaux blancs sans leur donner un accès complet à votre environnement de travail — idéal pour les agences, les freelances ou les revues de clients

Concevez des flux de travail créatifs adaptés aux besoins de vos projets et effectuez leur automatisation pour gagner du temps et réduire l’effort manuel

Connectez-vous à plus de 1 000 autres outils pour bénéficier de fonctionnalités de collaboration étendues sur différentes plateformes

Avec ClickUp Automations , automatisez les tâches répétitives telles que l'attribution de tâches, la définition d'échéances ou la mise à jour de la progression, une fois que vous avez terminé votre brainstorming et votre planification

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent l'interface riche en fonctionnalités de ClickUp un peu intimidante au début en raison d'une courbe d'apprentissage légèrement raide

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 200 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 qualifie ClickUp de « puissant outil de gestion de projet tout-en-un » :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la facilité avec laquelle il permet à notre équipe et à nos clients d'être sur la même longueur d'onde. La plateforme nous offre tout ce dont nous avons besoin — des tableaux Kanban et diagrammes de Gantt aux documents et Tableaux blancs — en un seul endroit, ce qui nous permet de réfléchir, de planifier et d'agir sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Grâce aux commentaires en temps réel, aux @mentions faciles à utiliser et aux autorisations granulaires, les clients peuvent voir exactement ce dont ils ont besoin (et rien de plus) tout en continuant à collaborer directement sur la tâche ou le document. Ajoutez à cela de puissantes automatisations, des champs personnalisés et des intégrations avec Slack, Google Drive et Zoom, et ClickUp devient un véritable « centre de commande » qui fait avancer les projets et assure une communication limpide.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la facilité avec laquelle il permet à notre équipe et à nos clients d'être sur la même longueur d'onde. La plateforme nous offre tout ce dont nous avons besoin — des tableaux Kanban et diagrammes de Gantt aux documents et Tableaux blancs — en un seul endroit, ce qui nous permet de réfléchir, de planifier et d'agir sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Grâce aux commentaires en temps réel, aux @mentions faciles à utiliser et aux autorisations granulaires, les clients peuvent voir exactement ce dont ils ont besoin (et rien de plus) tout en continuant à collaborer directement sur la tâche ou le document. Ajoutez à cela de puissantes automatisations, des champs personnalisés et des intégrations avec Slack, Google Drive et Zoom, et ClickUp devient un véritable « centre de commande » qui fait avancer les projets et assure une communication limpide.

👀 Bonus : Consultez ce guide sur les Tableaux blancs ClickUp pour avoir une vision plus globale des projets visuels que vous pouvez mener à bien.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp s'adapte à toutes les équipes, offre une visibilité sur le travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

2. Mural (Idéal pour la collaboration visuelle et les ateliers créatifs)

via Mural

L'environnement de travail numérique de Mural est spécialement conçu pour les tâches de design thinking et de planification stratégique qui s'appuient sur des éléments visuels. Vous pouvez créer des tableaux dynamiques et interactifs pour donner vie à vos idées en temps réel.

Cet outil est idéal pour les équipes créatives et les animateurs qui organisent des ateliers ou élaborent des storyboards. Que votre équipe travaille à distance ou en mode hybride, l'environnement collaboratif de Mural vous permet de cartographier les parcours des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Mural

Profitez d'un espace de travail illimité, sans contrainte d'espace, offrant une grande flexibilité pour les projets de grande envergure

Autorisez l'accès des visiteurs pour collaborer avec des partenaires externes sans leur accorder toutes les permissions pour l'environnement de travail

Découvrez des outils interactifs tels que les notes autocollantes, les votes et les chronomètres pour dynamiser la collaboration

Accédez à la bibliothèque de modèles pour démarrer vos projets grâce à des dispositions prêtes à l'emploi

Limites de Mural

De nombreux utilisateurs signalent des problèmes de vitesse lors de la collaboration sur des fichiers volumineux

Revenir d'un canevas infini à un tableau défini peut s'avérer fastidieux

Tarifs de Mural

Free

Team+ : 12 € par mois et par utilisateur

Entreprise : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Mural

G2 : 4,6/5 (plus de 1 420 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs de Mural ?

Un utilisateur de G2 partage son avis :

Ses modèles prédéfinis vous aident à comprendre le fonctionnement de l'outil et à vous lancer rapidement et efficacement. La nouvelle fonctionnalité d'IA vous aide à générer et à structurer de meilleures idées, tout en vous offrant un contrôle total sur vos notes, images et schémas. Il présente peu de problèmes de compatibilité avec les navigateurs et peu de problèmes de performances lorsque vous travaillez sur de grands tableaux comportant de nombreux éléments interactifs.

Ses modèles prédéfinis vous aident à comprendre le fonctionnement de l'outil et à vous lancer rapidement et efficacement. La nouvelle fonctionnalité d'IA vous aide à générer et à structurer de meilleures idées, tout en vous offrant un contrôle total sur vos notes, images et schémas. Il présente peu de problèmes de compatibilité avec les navigateurs et peu de problèmes de performances lorsque vous travaillez sur de grands tableaux comportant de nombreux éléments interactifs.

💡 Conseil de pro : Si vous travaillez avec une équipe internationale, utilisez le Tableau blanc asynchrone. Des outils tels que les commentaires ou les annotations permettent aux membres de l'équipe de contribuer même après la fin de la session en direct, ce qui garantit une collaboration continue.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Mural pour les tableaux blancs numériques

3. Lucidchart (Idéal pour schématiser et visualiser des processus complexes)

via Lucidchart

Cette puissante plateforme en ligne est idéale pour créer des schémas techniques détaillés, des organigrammes et visualiser des flux de travail, ce qui en fait l'outil parfait pour l'ingénierie, l'informatique et l'analyse de l'entreprise. Réputé pour son interface « glisser-déposer », Lucidchart vous permet de créer et de concevoir rapidement des architectures logicielles.

Utilisez cet outil pour créer des diagrammes d’organigramme ou transformer des idées techniques et d’entreprise en étapes concrètes.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Effectuez une connexion à des sources de données en direct pour bénéficier de mises à jour en temps réel et d'une intégration transparente dans vos diagrammes

Collaborez simultanément avec plusieurs membres de votre équipe sur le même diagramme

Partagez vos mises à jour et vos idées directement via le mode présentation, sans avoir besoin d'un logiciel tiers

Exportez vos projets vers des plateformes similaires pour les partager facilement et continuer à travailler sur différents outils

Limites de Lucidchart

Certains utilisateurs trouvent que l'interface utilisateur semble dépassée par rapport à celle des autres concurrents de Miro

Les performances peuvent diminuer avec des documents volumineux ou de nombreux onglets ouverts

Tarifs de Lucidchart

Free

Particuliers : 9 $/mois, facturé annuellement

Équipe : 10 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Lucidchart

G2 : 4,5/6 (plus de 6 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 100 avis)

Que disent les utilisateurs de Lucidchart ?

Un utilisateur de Capterra partage son avis :

Lucid est extrêmement convivial et propose un excellent ensemble de modules d'apprentissage. Les modèles sont également très utiles pour démarrer. Le seul reproche que j'ai à l'égard de Lucidchart, c'est que j'aimerais pouvoir désactiver les suggestions de l'outil IA ou le supprimer de ma barre d'outils. Je n'apprécie pas non plus de ne pas pouvoir triple-cliquer sur un mot ou une lettre spécifique dans une forme pour placer mon curseur exactement à cet endroit, car il se positionne par défaut à la fin du texte.

Lucid est extrêmement convivial et propose un excellent ensemble de modules d'apprentissage. Les modèles sont également très utiles pour démarrer. Le seul reproche que j'ai à l'égard de Lucidchart, c'est que j'aimerais pouvoir désactiver les suggestions de l'outil IA ou le supprimer de ma barre d'outils. Je n'apprécie pas non plus de ne pas pouvoir triple-cliquer sur un mot ou une lettre spécifique dans une forme pour placer mon curseur exactement à cet endroit, car il se positionne par défaut à la fin du texte.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Lucidchart (gratuites et payantes)

4. Creately (Idéal pour la création de diagrammes polyvalents et la planification de projets)

via Creately

La solution multifonctionnelle de Creately fusionne la création de schémas techniques, la gestion de projet et la création de bases de données au sein d'une plateforme unifiée. Elle est donc idéale pour les équipes qui ont besoin de créer plusieurs schémas tout en gérant les tâches au sein de leurs projets.

Vous pouvez également utiliser des cartes mentales, des diagrammes de Gantt et des diagrammes entité-relation tout en passant rapidement de la planification à l'exécution pour maintenir la concentration de vos équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Créez des bases de données personnalisées directement au sein de la plateforme pour organiser et gérer efficacement vos informations

Effectuez des mises à jour en direct avec une visibilité instantanée pour tous les participants, afin que chacun reste informé

Suivez l'avancement des projets, les échéanciers et les dépendances à l'aide d'outils intégrés pour garder le contrôle sur votre travail

Créez des diagrammes adaptés aux projets de petite et de grande envergure, pour des visualisations claires et détaillées

Limites de Creately

Les utilisateurs signalent des vitesses de chargement lentes et un manque de réactivité avec des diagrammes très volumineux

Retards de synchronisation occasionnels

Tarifs de Creately

Free

Particuliers : 8 $/mois

Équipe : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : 149 $/mois

Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Creately

G2 : 4,4/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 210 avis)

Que disent les utilisateurs de Creately ?

Un avis sur G2 souligne :

J'adore la facilité avec laquelle on peut créer et collaborer sur des diagrammes avec Creately. La fonctionnalité de collaboration en temps réel est incroyablement utile pour les projets d'équipe, et la vaste bibliothèque de modèles et de formes permet de gagner beaucoup de temps. Bien que Creately soit généralement très convivial, je trouve parfois que les temps de chargement sont un peu lents, surtout pour les projets de grande envergure.

J'adore la facilité avec laquelle on peut créer et collaborer sur des diagrammes avec Creately. La fonctionnalité de collaboration en temps réel est incroyablement utile pour les projets d'équipe, et la vaste bibliothèque de modèles et de formes permet de gagner beaucoup de temps. Bien que Creately soit généralement très convivial, je trouve parfois que les temps de chargement sont un peu lents, surtout pour les projets de grande envergure.

💡 Conseil de pro : Si vous travaillez sur des diagrammes ou des flux de travail complexes, utilisez des ancrages et des connecteurs pour montrer les relations entre les différents éléments. Cela permet de créer une carte visuelle facile à suivre et à comprendre.

5. Whimsical (Idéal pour une planification visuelle simple avec une interface intuitive)

via Whimsical

Whimsical est un excellent choix pour les concepteurs UX/UI, les équipes à distance et les chefs de produit.

Sa simplicité et sa rapidité le rendent facile à utiliser. Vous pouvez créer rapidement des maquettes fonctionnelles et des cadres visuels sans la complexité associée aux outils plus riches en fonctionnalités.

Cela peut vous aider à organiser et à classer efficacement vos idées, ce qui en fait un outil idéal pour la planification de sprints et les sessions de brainstorming rapides. Vous pouvez également inviter votre équipe à rejoindre votre tableau pour des modifications en cours collaboratives en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Whimsical

Utilisez le mode plan pour organiser les éléments selon une structure hiérarchique claire, ce qui vous aidera à mapper des idées complexes

Accédez à des fonctionnalités dédiées à la création de maquettes fonctionnelles pour créer des prototypes et visualiser vos designs avant le développement

Structurez vos cartes mentales et vos diagrammes à l'aide de modules complémentaires pour plus de clarté et de créativité

Des limites fantaisistes

Les intégrations IA ne sont pas encore suffisamment développées pour offrir des résultats intelligents

Les fonctionnalités de modification en cours des documents sont quelque peu limitées

Tarification fantaisiste

Free

Pro : 12 $/mois par éditeur

Entreprise : 18 $/mois par éditeur

Enterprise : 20 $/mois par éditeur

Évaluations et avis fantaisistes

G2 : 4,6/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs de Whimsical ?

Voici un avis publié sur G2:

Je cherche toujours à centraliser mes pensées, mes notes, mes schémas et mes solutions fantaisistes en réunissant toutes ces fonctionnalités en un seul endroit.

Je cherche toujours à centraliser mes pensées, mes notes, mes schémas et mes solutions fantaisistes en réunissant toutes ces fonctionnalités en un seul endroit.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Whimsical

6. FigJam (Idéal pour les équipes de conception et le brainstorming créatif)

via FigJam

Développé par Figma, FigJam est une plateforme collaborative de Tableau blanc en ligne qui se distingue par son intégration fluide avec la suite de conception Figma.

La transition fluide entre le brainstorming et le travail de conception détaillée distingue cet outil. Il offre une passerelle efficace pour les équipes travaillant au sein de l'écosystème Figma.

Les meilleures fonctionnalités de FigJam

Ajoutez des widgets tels que des chronomètres, des boutons de réaction et des sondages pour renforcer l'interaction et l'engagement

Laissez vos commentaires et vos remarques directement sur le Tableau pour faciliter la communication et la collaboration

Utilisez les outils de pointage et les curseurs pour animer vos réunions et ateliers, afin de faciliter la navigation et de rester concentré

Lancez des appels vocaux directement depuis l'application pour discuter en temps réel, sans avoir besoin d'outils de communication externes

Limites de FigJam

Fonctions autonomes limitées sans Figma

Contraintes de personnalisation pour les modèles et les éléments du Tableau

Tarifs de Figma

Accédez à FigJam, Figma Slides, Dev Mode, Figma Draw et Figma Design :

Starter : Gratuit

Professionnel : 20 $/mois par place complète

Organisation : 55 $/mois par place complète

Enterprise : 90 $/mois par place complète

Évaluations et avis sur FigJam

G2 : 4,6/5 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs de FigJam ?

Voici ce qu'un utilisateur de G2 avait à dire :

Je l'utilise très régulièrement pour expliquer des mécanismes complexes et créer facilement des diagrammes représentant des processus simples… Il est un peu difficile de trouver le service client ou l'aide, et je n'ai pas réussi à comprendre comment intégrer Figjam à d'autres produits ou services. L'emplacement des intégrations était difficile à trouver.

Je l'utilise très régulièrement pour expliquer des mécanismes complexes et créer facilement des diagrammes pour représenter des processus simples… Il est un peu difficile de trouver le service client ou l'aide, et je n'ai pas réussi à comprendre comment intégrer Figjam à d'autres produits ou services. L'emplacement des intégrations était difficile à trouver.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de FigJam

7. Microsoft Tableau blanc (Idéal pour les équipes travaillant dans l'écosystème Microsoft)

via Tableau blanc de Microsoft

Microsoft Tableau blanc est un outil de collaboration visuelle conçu pour fonctionner de manière intuitive avec Microsoft Teams, OneDrive et Outlook, permettant ainsi un flux de travail unifié et rationalisé.

Il prend en charge plusieurs éléments visuels, tels que le dessin et la reconnaissance des formes, tous accessibles via un écran tactile, un stylet ou une souris. Des fonctionnalités interactives comme l'écriture numérique permettent à votre équipe de saisir et d'organiser en toute fluidité les techniques de brainstorming, transformant ainsi les idées en tâches concrètes.

Les meilleures fonctionnalités du Tableau blanc de Microsoft

Reconnaissez les formes et les notes manuscrites pour améliorer la mémorisation des projets et optimiser l'organisation

Automatisez la conversion de contenus bruts en éléments soignés et bien formés pour une gestion de projet plus rapide et plus fluide

Accédez à des modèles de tableau blanc adaptés à des scénarios courants, tels que la planification et le suivi de projet, pour vous aider à démarrer facilement

Utilisez l'écriture numérique avec des stylos et le toucher pour une approche plus intuitive et pratique de la création et de la modification en cours du contenu

Limites du Tableau blanc de Microsoft

Inaccessible en cas de coupure de réseau ou dans des environnements hors ligne

Peu pratique à utiliser sur les appareils non Windows

Tarifs de Microsoft Tableau blanc

Free

Évaluations et avis sur le Tableau blanc de Microsoft

G2 : 4,1/5 (plus de 45 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 140 avis)

Que disent les utilisateurs de Microsoft Tableau blanc ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Avantages : polyvalent et « la meilleure alternative » à un Tableau blanc physique et à une réunion en présentiel. Inconvénients : un peu difficile à utiliser pour dessiner, et il n'existe pas de moyen simple de s'assurer que les participants regardent la même partie du Tableau que le présentateur.

Avantages : polyvalent et « la meilleure alternative » à un Tableau blanc physique et à une réunion en présentiel. Inconvénients : un peu difficile à utiliser pour dessiner, et il n'existe pas de moyen simple de s'assurer que les participants regardent la même partie du Tableau que le présentateur.

🧠 Le saviez-vous ? Tony Buzan a popularisé le concept des cartes mentales dans les années 1960, mais les diagrammes visuels sont utilisés depuis des siècles pour organiser les pensées et les idées.

📚 À lire également : Les alternatives au Tableau blanc de Microsoft à envisager

8. Conceptboard (Idéal pour les équipes à distance/hybrides et les consultants ayant besoin d'ateliers visuels sécurisés)

via Conceptboard

Considérez Conceptboard comme votre atelier virtuel : une alternative à Miro à la fois décontractée et puissante, conçue pour les esprits créatifs qui souhaitent esquisser, planifier et réfléchir en ligne. Il offre un espace de travail illimité où vous pouvez zoomer pour voir les détails ou dézoomer pour avoir une vue d'ensemble, ajouter des notes autocollantes, des croquis, des formes et même organiser des visioconférences, le tout au même endroit.

C'est particulièrement pratique pour les équipes à distance ou hybrides qui mènent des sprints agiles, des revues de conception ou de la planification de projet grâce à des curseurs en temps réel, un historique des versions et des commentaires permettant à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde. De plus, il offre une sécurité de niveau entreprise et des intégrations qui s'adaptent parfaitement à votre boîte à outils existante.

Les meilleures fonctionnalités de Conceptboard

Utilisez la toile infinie pour faire du brainstorming, créer des maquettes fonctionnelles ou organiser des rétrospectives sans aucune limite d'espace

Joignez des pièces jointes (PDF, images, vidéos) et annotez-les directement sur votre tableau

Attribuez des tâches et mentionnez vos collègues pour faire avancer les éléments à mener

Restaurez l'historique du tableau pour annuler des modifications ou revenir à des versions antérieures

Contrôlez les accès et les permissions grâce à une sécurité de niveau entreprise (TLS, AES-256, SSO)

Limites de Conceptboard

Les performances peuvent être médiocres, en particulier sur les grands tableaux, ce qui entraîne un chargement lent, des mouvements de curseur saccadés et des retards

Les options de mise en forme du texte sont limitées : vous ne pouvez pas mettre en gras, redimensionner ou styliser des mots individuels dans un champ de texte, ce que de nombreux utilisateurs trouvent frustrant

Tarifs de Conceptboard

Free

Premium : 7,5 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 15 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : À partir de 16 $ par utilisateur et par mois (minimum de 100 licences annuelles)

Secteur public : 18 $ par utilisateur et par mois (minimum de 50 licences annuelles)

Édition Data Center : Tarification personnalisée (250 licences annuelles incluses)

Évaluations et avis sur Conceptboard

G2 : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs de Conceptboard ?

Extrait d'un avis sur G2:

Son utilisation est intuitive et simple, et laisse une grande place à la créativité ainsi qu'à un travail holistique et systémique. La vaste gamme de fonctionnalités, allant des icônes et des modèles à l'utilisation à main levée, favorise le travail créatif… En tant que consultant, coach et formateur, je trouve que la distribution des rôles et des autorisations pour les participants n'est pas assez sophistiquée. Il y a clairement matière à amélioration sur ce point.

Son utilisation est intuitive et simple, et laisse une grande place à la créativité ainsi qu'à un travail holistique et systémique. La vaste gamme de fonctionnalités, allant des icônes et des modèles à l'utilisation à main levée, favorise le travail créatif… En tant que consultant, coach et formateur, je trouve que la distribution des rôles et des autorisations pour les participants n'est pas assez sophistiquée. Il y a clairement matière à amélioration sur ce point.

🧠 Le saviez-vous ? Le diagramme le plus célèbre au monde est sans doute le diagramme de Venn, inventé par John Venn en 1880. À l'origine, il servait à illustrer les relations logiques entre différents groupes.

9. Klaxoon (Idéal pour les ateliers interactifs et ludiques)

via Klaxoon

Klaxoon est un outil polyvalent et de grande qualité, conçu pour les équipes qui tirent leur épanouissement de l'organisation d'ateliers participatifs. Son tableau blanc numérique interactif intègre des quiz, des sondages et des expériences ludiques pour garantir l'implication totale de chaque participant.

Les éléments ludiques de la plateforme, tels que les défis en direct et les nuages de mots, transforment les réunions classiques en sessions de brainstorming captivantes et efficaces. Klaxoon propose également une fonctionnalité « Capsule » permettant de créer des présentations interactives combinant différents supports multimédias, ce qui en fait l'outil idéal pour le transfert de connaissances et les sessions de formation.

Les meilleures fonctionnalités de Klaxoon

Compilez les commentaires sous forme de nuages de mots pendant les sessions, pour offrir un aperçu clair et visuel des points clés

Accédez à une bibliothèque de modèles personnalisables adaptés à divers scénarios, tels que la gestion de projet et les flux de travail agiles

Créez des sondages et recueillez des avis instantanés pour obtenir les commentaires des participants en temps réel

Enregistrez les sessions et réécoutez les discussions pour passer en revue les moments clés et vous assurer de ne manquer aucun point important

Limites de Klaxoon

Pas de mode hors ligne pour le Tableau blanc

Options d'exportation limitées

Tarifs de Klaxoon

Free

Formule Starter : 27 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Klaxoon

G2 : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Klaxoon ?

Un utilisateur sur G2 remarque :

Les deux fonctionnalités les plus populaires sont le tableau blanc interactif et les cours ludiques destinés à mobiliser les employés. Klaxoon rend les échanges plus conviviaux et renforce l'assistance apportée à l'agent… L'outil nécessite une formation pour être utilisé à son plein potentiel. Il n'est pas toujours facile à utiliser pour quelqu'un qui le découvre.

Les deux fonctionnalités les plus populaires sont le tableau blanc interactif et les cours ludiques destinés à mobiliser les employés. Klaxoon rend les échanges plus conviviaux et renforce l'assistance apportée à l'agent… L'outil nécessite une formation pour être utilisé à son plein potentiel. Il n'est pas toujours facile à utiliser pour quelqu'un qui le découvre.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Klaxoon

🧠 Le saviez-vous ? Les organigrammes ont été utilisés pour la première fois dans les années 1920 par Frank Gilbreth, un pionnier des études sur les mouvements. Son idée était d'améliorer l'efficacité des tâches industrielles, mais aujourd'hui, les organigrammes sont utilisés dans tout domaine, de la conception de logiciels à la résolution de problèmes.

10. Sketch (Idéal pour les concepteurs UI/UX et le prototypage interactif)

via Sketch

Réputé pour ses atouts en matière de conception vectorielle, Sketch est idéal pour les designers qui souhaitent créer, tester et itérer rapidement leurs designs. Il accompagne les équipes grâce à ses puissants outils de disposition, ses guides intelligents et un vaste écosystème de plugins, élargissant ainsi ses fonctions de base pour inclure l'animation et le prototypage avancé.

Ce qui est intéressant, c'est sa vaste bibliothèque de composants et de symboles qui aide les équipes à garantir la cohérence de leurs conceptions et à mettre à jour rapidement les prototypes selon les besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Sketch

Ajustez automatiquement les composants et les éléments de vos créations pour les adapter à différentes tailles d'écran et obtenir des dispositions réactives

Personnalisez vos plans de travail pour créer des écrans et des flux d’utilisateurs en toute flexibilité, en fonction des besoins spécifiques de votre projet

Utilisez des fonctionnalités avancées de gestion des calques pour organiser et rationaliser vos conceptions complexes

Utilisez des guides et des règles intelligents pour garantir la précision de la disposition et assurer la cohérence

Limites de Sketch

Plateforme réservée aux Mac

Pas d'outils avancés de gestion de projet ou de collaboration

Tarifs de Sketch

Standard : 12 $/mois par éditeur

Licence Mac uniquement : 120 $ par place (incluant un an de mises à jour)

Entreprise : 22 $/mois par éditeur (facturation annuelle uniquement)

Évaluations et avis sur Sketch

G2 : 4,5/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs de Mural ?

Un utilisateur de G2 souligne :

L'exportation fluide des plans de travail et l'espace de travail illimité sont des fonctionnalités phares, et la création automatisée de calques et d'objets simplifie considérablement le processus de conception. Si Sketch est fantastique pour une utilisation sur ordinateur de bureau, sa disponibilité sur iPad changerait véritablement la donne. Cela offrirait une flexibilité et une commodité inégalées aux designers travaillant en déplacement.

L'exportation fluide des plans de travail et l'environnement de travail illimité sont des fonctionnalités phares, et la création automatisée de calques et d'objets simplifie considérablement le processus de conception. Si Sketch est fantastique pour une utilisation sur ordinateur de bureau, sa disponibilité sur iPad changerait véritablement la donne. Cela offrirait une flexibilité et une commodité inégalées aux designers travaillant en déplacement.

Passez à ClickUp pour une gestion de projet plus visuelle

Trouver le bon outil de collaboration va bien au-delà du simple Tableau blanc visuel : vous avez besoin d'une plateforme qui s'intègre au flux de travail de votre équipe et améliore la productivité sans complexité.

Si Miro reste une option performante, des outils de collaboration comme ClickUp offrent un référentiel de fonctionnalités susceptibles d'améliorer votre approche de la gestion de projet.

Au final, le choix de l'outil idéal dépend de la taille de votre équipe, de vos exigences techniques et de votre budget. Envisagez d'utiliser ClickUp pour ses performances ultra-rapides, son interface époustouflante et sa génération d'images alimentée par l'IA, qui garantissent que vos idées jaillissent aussi vite que votre imagination et simplifient le travail de votre équipe. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !