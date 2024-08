10 logiciels de gestion de projets créatifs en 2024

Les projets créatifs exigent une bonne coordination de l'équipe, de l'innovation et de la flexibilité tout en veillant à ce qu'aucune échéance ne soit dépassée.

Ces projets impliquent des personnes de différents rôles, tels que des concepteurs, des rédacteurs, etc., qui suivent un processus créatif itératif. Certains aiment que tous leurs éléments soient inscrits sur une liste à faire. D'autres préfèrent visualiser leur travail sur un Tableau Kanban ou voir leurs livrables dans une vue Calendrier afin de forfaiter leurs tâches en conséquence.

Ajoutez quelques (ou nombreuses) parties prenantes au mélange, et vous obtenez la recette parfaite du chaos créatif.

Avec l'aide de logiciel de gestion de projet créatif avec un logiciel de gestion de projets créatifs, vous pouvez non seulement répondre aux divers besoins de vos équipes créatives, mais aussi forfaiter et suivre efficacement tous vos projets, tout en veillant à ce que toutes les parties prenantes soient alignées et informées.

Pour vous aider à choisir le meilleur outil, nous avons compilé une liste des 10 meilleurs logiciels de flux de travail créatif. Nous allons explorer leurs fonctionnalités clés, leurs structures de prix et les avis des utilisateurs pour vous aider à trouver la meilleure solution de gestion de projet créatif pour votre projet créatif.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel de flux de travail créatif?

Les logiciels de gestion de projets créatifs sont conçus spécifiquement pour les besoins de vos équipes créatives, notamment le marketing, la création de contenu et les ventes, ou des agences créatives impliquées dans la gestion de projets créatifs complexes dans les domaines du marketing, de la stratégie de marque, de la publicité, de l'édition, etc.

Pour choisir le logiciel de gestion de projet créatif idéal pour votre équipe unique, il faut comprendre ses exigences. Par exemple, les équipes de marketing ont besoin d'un bon logiciel de gestion de projets créatifs un logiciel de flux de travail du contenu pour les aider à créer, planifier et gérer efficacement le contenu à chaque étape.

Tableaux blancs ClickUp visualisent et décomposent les projets créatifs en flux de travail gérables

Dans l'ensemble, il y a certaines fonctionnalités que tout logiciel de flux de travail créatif devrait avoir pour s'assurer que les utilisateurs peuvent être créatifs sans compromettre une gestion de projet efficace. Voici quelques-unes des fonctionnalités incontournables :

Personnalisation: Recherchez un logiciel de gestion de projet créatif qui peut être adapté à vos besoins uniques. Cela inclut des champs personnalisés, des statuts et des affichages qui reflètent parfaitement votre flux de travail

Recherchez un logiciel de gestion de projet créatif qui peut être adapté à vos besoins uniques. Cela inclut des champs personnalisés, des statuts et des affichages qui reflètent parfaitement votre flux de travail Collaboration: La clé de la réussite d'un projet réside dans la collaboration au sein de l'équipe. Assurez-vous de choisir un outil de gestion de projet qui facilite le brainstorming et la collaboration de vos équipes, grâce à des fonctionnalités de communication en temps réel telles que la discussion, le tableau blanc, l'accès en direct aux documents, etc

La clé de la réussite d'un projet réside dans la collaboration au sein de l'équipe. Assurez-vous de choisir un outil de gestion de projet qui facilite le brainstorming et la collaboration de vos équipes, grâce à des fonctionnalités de communication en temps réel telles que la discussion, le tableau blanc, l'accès en direct aux documents, etc Organisation visuelle: Le meilleur logiciel de flux de travail créatif favorise la pensée visuelle. Recherchez des outils de gestion de projet offrant diverses options de visualisation comme les tableaux Kanban, les cartes mentales et les tableaux blancs. Cela permet à vos équipes d'avoir une vision claire du projet

Le meilleur logiciel de flux de travail créatif favorise la pensée visuelle. Recherchez des outils de gestion de projet offrant diverses options de visualisation comme les tableaux Kanban, les cartes mentales et les tableaux blancs. Cela permet à vos équipes d'avoir une vision claire du projet **Optez pour des outils de gestion de projet créatifs qui vous permettent de suivre la progression de divers projets grâce à des tableaux de bord qui résument les données pour donner un aperçu rapide

Intégrations: La plateforme que vous avez choisie doit pouvoir s'intégrer à votre infrastructure et à vos applications existantes. Cela garantira que les données sur lesquelles vous travaillez sont toujours à jour, et qu'il n'y a pas besoin de mises à jour manuelles ou de transfert de données depuis d'autres applications ou outils vers la plateforme

La plateforme que vous avez choisie doit pouvoir s'intégrer à votre infrastructure et à vos applications existantes. Cela garantira que les données sur lesquelles vous travaillez sont toujours à jour, et qu'il n'y a pas besoin de mises à jour manuelles ou de transfert de données depuis d'autres applications ou outils vers la plateforme Évolutivité : Une bonne plateforme de gestion de la création devrait avoir des fonctionnalités évolutives qui peuvent gérer même vos projets les plus complexes au bout du compte

Optez pour la plateforme de gestion de projet créatif qui répond à tous vos besoins, et vous excellerez dans la planification de projets créatifs.

Les 10 meilleurs logiciels de flux de travail créatif à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, explorons les 10 meilleures options de logiciels de flux de travail créatif pour 2024.

1. ClickUp

Le logiciel de gestion de projet créatif tout-en-un de ClickUp vous aide à gérer l'ensemble de votre équipe créative sur une seule plateforme

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui peut vous aider à forfaiter, organiser et collaborer à votre processus créatif. Cet outil de gestion de projet a 15+ affichages personnalisables telles que Liste, Tableau ou Calendrier, qui aident vos équipes créatives à planifier et à suivre leurs activités de manière efficace.

Les équipes créatives peuvent imaginer et exécuter des concepts créatifs en utilisant les Tableaux blancs et les Documents collaboratifs de ClickUp et les partager en toute sécurité avec les parties prenantes. Avec les fonctions personnalisables de Tableaux de bord ClickUp pour le suivi des activités et des objectifs de l'équipe, les créatifs peuvent se concentrer davantage sur le travail et moins sur les mises à jour de la progression.

Au-delà de la simple gestion des tâches, ClickUp offre des outils puissants spécialement conçus pour alimenter la collaboration créative.

Collaborez facilement avec les membres de l'équipe et donnez votre avis sur les fichiers grâce aux fonctionnalités d'annotation, de Révision et de Commentaire de ClickUp 3.0

Par exemple, les équipes de création peuvent utiliser les fonctions d'annotation et de commentaire de ClickUp 3.0 de Révision dans ClickUp pour examiner les maquettes de conception, les vidéos, les contrats, les images, etc., et fournir un retour d'information par le biais de commentaires sur le fichier. Elle permet de rationaliser le processus de révision créative.

Avec ClickUp, vous pouvez éliminer les silos et consolider tous vos outils en une seule plateforme. Les intégrations avec des outils comme Mon travail, Vimeo et Slack permettent de conserver tout le travail au même endroit. Vous pouvez même simplifier les tâches et les projets répétitifs en automatisant les flux de travail en fonction d'évènements spécifiques et d'actions de l'utilisateur, vous aidant ainsi à améliorer l'efficacité de la gestion des flux de travail.

Rédigez et optimisez le contenu pour de meilleurs résultats avec le rédacteur IA de ClickUp Brain pour le travailTM

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour gagner du temps et économiser des efforts en utilisant ses outils IA pour créer des ébauches de blog et des briefs de contenu, générer des éléments d'action, des tâches et des sous-tâches sur la base de vos notes de réunion, partager automatiquement les mises à jour de projets, etc.

Créez un flux de travail complet pour vos équipes de création et de conception avec ce modèle ClickUp très utile

Utilisez le modèle de plan de projet créatif ClickUp pour définir les tâches de vos projets créatifs Modèle de plan de projet ClickUp pour définir les résultats attendus par l'équipe et les diviser en tâches, communiquer les objectifs et suivre et partager la progression de l'équipe, le tout en un seul endroit. Il vous permet de disposer d'une feuille de route claire pour le projet et de vous assurer que toutes les parties prenantes sont sur la même page. Quatre vues personnalisées, dont l'Échéancier et le Tableau du projet, sont affichées pour faciliter le suivi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Creative-Project-Échéancier-Template.png Organisez le processus de planification créative dans ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205486194 Téléchargez ce modèle /$$cta/ Modèle d'échéancier de projet créatif de ClickUp est l'outil idéal pour tout projet créatif. Ce modèle vous aide à :

Visualiser l'ensemble de l'échéancier de votre projet, du concept à l'achevé

Suivre et gérer la progression en temps réel grâce à des affichages flexibles pour chaque étape

Organiser les tâches, les ressources et les membres de l'équipe à l'aide de libellés de priorité, de réactions aux commentaires et de sous-tâches imbriquées

CliquezUp sur les meilleures fonctionnalités

Documentation collaborative: Créez et stockez vos documents de projet, tels que les briefs créatifs, les directives de marque, les procédures opératoires normalisées, etc. avec un système de collaboration basé sur le cloudClickUp Documents *Fixation d'objectifs: Fixez des objectifs réalistes et visualisez vos projets en un seul endroitavec ClickUp Objectifs pour rester sur la bonne voie et atteindre les objectifs de votre projet

Créez et stockez vos documents de projet, tels que les briefs créatifs, les directives de marque, les procédures opératoires normalisées, etc. avec un système de collaboration basé sur le cloudClickUp Documents *Fixation d'objectifs: Fixez des objectifs réalistes et visualisez vos projets en un seul endroitavec ClickUp Objectifs pour rester sur la bonne voie et atteindre les objectifs de votre projet L'idéation collective: Collaborez et faites du brainstorming avec vos équipes créatives en utilisant des outils virtuels d'aide à la décisionTableaux blancs ClickUp pour idéer, créer des forfaits,construire des diagrammes de flux de travailde concevoir des maquettes et de planifier les idées en fonction des tâches. Cela permet de favoriser une communication ouverte et de s'assurer que tout le monde est sur la même page

Collaborez et faites du brainstorming avec vos équipes créatives en utilisant des outils virtuels d'aide à la décisionTableaux blancs ClickUp pour idéer, créer des forfaits,construire des diagrammes de flux de travailde concevoir des maquettes et de planifier les idées en fonction des tâches. Cela permet de favoriser une communication ouverte et de s'assurer que tout le monde est sur la même page Amélioration de l'efficacité grâce à l'IA: Utilisez la puissance de l'IA de ClickUp Brain pour vous aider dans vos tâches créatives, telles que l'extraction d'informations de vos Tâches et Documents, la rédaction de briefs, la création de mises à jour de projets, ou la génération d'éléments d'action et l'attribution de tâches à l'aide de vos notes de réunion

Utilisez la puissance de l'IA de ClickUp Brain pour vous aider dans vos tâches créatives, telles que l'extraction d'informations de vos Tâches et Documents, la rédaction de briefs, la création de mises à jour de projets, ou la génération d'éléments d'action et l'attribution de tâches à l'aide de vos notes de réunion Aperçus de la progression: Suivez visuellement la progression du projet grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables, auxquels vous pouvez ajouter des widgets pour tout ce qui concerne la charge de travail de l'équipe, le suivi du temps et bien plus encore

Suivez visuellement la progression du projet grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables, auxquels vous pouvez ajouter des widgets pour tout ce qui concerne la charge de travail de l'équipe, le suivi du temps et bien plus encore Contrôle éditorial: Révisez, annotez et approuvez efficacement les maquettes, les vidéos et les conceptions grâce aux fonctionnalités d'épreuvage et de partage sécurisé de ClickUp

Les limites de ClickUp

Peut être un peu intimidant au début en raison de ses nombreuses fonctionnalités, mais il est convivial

L'application mobile n'a peut-être pas autant de fonctionnalités que la version bureau

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Bynder

le site web de Bynder est un site web de la Commission européenne qui a été mis à jour en permanence le site web de l'association est en anglais Bynder est un système de gestion des actifs numériques (DAM) qui offre des fonctions de gestion de projet ainsi que de solides outils de flux de travail créatif. Vous pouvez ainsi rationaliser la création et l'organisation du contenu, la gestion des projets créatifs, l'utilisation des ressources, l'optimisation du flux de travail et bien d'autres choses encore.

Les meilleures fonctionnalités de Bynder

Stockez, organisez et accédez à toutes vos ressources créatives - des documents marketing aux fichiers de conception - dans un emplacement central

Maintenez la cohérence de votre marque en créant et en partageant des directives de marque et des guides de style au sein de Bynder

Veillez à ce que tout le monde soit sur la même page grâce à des outils de collaboration et des fonctionnalités telles que le contrôle de version, la Révision in-app et l'assignation de tâches

Limites de Bynder

Structure tarifaire complexe, en particulier pour ceux qui recherchent une plateforme de gestion de projet créatif simple

Les fonctionnalités de gestion de projet peuvent ne pas être à la hauteur de celles des solutions logicielles de flux de travail dédiées

Prix Bynder

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Bynder

G2: 4.5/5 (600+ commentaires)

4.5/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (200+ commentaires)

3. FigJam

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site de FigJam Figma FigJam est un tableau blanc en ligne pour les équipes alimenté par les créateurs de Figma, un outil de création et de gestion de conception bien connu. Cet outil de collaboration en temps réel vous aide à réaliser de multiples livrables créatifs et à gérer des projets de conception, y compris le brainstorming, la création de diagrammes, la création de flux de travail agiles, la planification stratégique, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de FigJam

Gérer des projets de conception de manière transparente en utilisant plus de 300modèles de projets prêts à l'emploi* Travaillez en collaboration avec votre équipe créative sur le même fichier de conception simultanément, ce qui permet d'accélérer les cycles d'itération

Créez des prototypes interactifs pour tester et affiner vos conceptions avant le développement grâce aux fonctionnalités de prototypage intégrées

Limites de FigJam

Fonctions de gestion de projet limitées en dehors des tâches de conception

Le forfait Free limite les fonctionnalités et le stockage des fichiers

Tarifs de FigJam

Débutant: Gratuit

Gratuit Professionnel: 3$/mois (facturé annuellement)

3$/mois (facturé annuellement) Organisation: 5$/mois (facturé annuellement)

5$/mois (facturé annuellement) Enterprise: 5$/mois (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de FigJam

G2: 4.5/5 (400+ commentaires)

4.5/5 (400+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

4. Robohead

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Robohead la vie de l'homme est en danger Robohead est une plateforme de gestion du travail conçue pour les agences de création et de marketing. Elle fournit un aperçu de la santé et de la priorité des projets, permettant aux équipes créatives de suivre le temps, de gérer les projets et les tâches, d'allouer des ressources, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Robohead

Rationalisez les tâches répétitives avec le moteur d'automatisation de Robohead pour envoyer automatiquement les demandes d'approbation des clients ou assigner le travail en fonction des délais

Gérez la charge de travail de votre équipe et identifiez les goulets d'étranglement potentiels grâce aux outils de gestion des ressources de Robohead

Obtenez des informations précieuses sur les performances de vos projets grâce aux fonctionnalités de rapports et d'analyse

Suivez la progression du projet, identifiez les domaines à améliorer et démontrez le retour sur investissement aux clients

Limites de Robohead

La courbe d'apprentissage peut être plus raide que pour d'autres options

L'interface peut sembler encombrée pour les petites équipes

Tarifs de Robohead

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Robohead

G2: 4.3/5 (77 commentaires)

4.3/5 (77 commentaires) Capterra: 4.6/5 (149 commentaires)

5. Krock.io

le projet est en cours d'élaboration Krock.io Krock.io est un logiciel de collaboration créative et de révision vidéo principalement axé sur les agences créatives qui font beaucoup de travail dans l'animation ou la production vidéo. L'outil permet de collaborer sur des projets de vidéo et d'animation, avec des fonctionnalités telles que des modèles de vidéo, des commentaires, un historique des versions et des attributions de tâches, le tout en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Krockio

Organisez et partagez visuellement vos idées et votre inspiration grâce à des Tableaux d'humeur et des collections d'images

Permettez à vos clients de réagir en temps réel et à votre équipe de collaborer sur des vidéos et des projets d'animation grâce aux annotations, aux commentaires et à la possibilité d'assigner des tâches

Prenez de l'avance sur vos projets créatifs grâce à des modèles préconstruits spécialement conçus pour les tâches créatives quotidiennes telles que les campagnes sur les médias sociaux ou les lancements de sites Web

Limites de Krockio

Options de personnalisation limitées par rapport à certaines plateformes de gestion de projet plus robustes

Peut ne pas être idéal pour les grandes équipes créatives ou les exigences de gestion de projet créatif complexes

Tarifs de Krockio

Forfait Free

Pro : $15/mois par utilisateur

Teams : $50/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Krockio

G2: 4.8/5 (Pas assez de commentaires)

4.8/5 (Pas assez de commentaires) Capterra: 5/5 (Pas assez de commentaires)

6. Quip

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres la société de gestion de l'eau est une société de gestion de l'eau Quip est un outil de gestion de documents et de feuilles de calcul qui combine tous les documents, feuilles et discussions de votre organisation en un seul endroit au sein de Salesforce. Ainsi, vos équipes créatives peuvent collaborer sur des projets spécifiques, suivre les processus et optimiser les projets de conception.

Les meilleures fonctionnalités de Quip

Améliorez la collaboration au sein de l'équipe en modifiant simultanément des documents et des feuilles de calcul, ce qui permet d'accélérer les cycles d'itération

Connectez vos applications essentielles, telles que Slack, Jira, etc. avec Quip pour une meilleure productivité

Accédez aux données Salesforce et mettez-les à jour directement dans les documents Quip, sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre

Assurez la sécurité de vos données clients sensibles grâce aux permissions des utilisateurs, aux contrôles de sécurité du contenu et aux pratiques de reprise après sinistre

Limites de Quip

Peut manquer de certaines fonctionnalités de gestion de projet avancées par rapport aux solutions logicielles de flux de travail dédiées

Il ne convient qu'aux utilisateurs de Salesforce

Prix Quip

Quip Starter: 10$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

10$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Quip Plus: 25$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

25$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Quip Advanced: 100$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 4.2/5 (1000+ reviews)

4.2/5 (1000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (199 commentaires)

7. Kantata

le logiciel de gestion de Kantata pour les services professionnels /%img/ est un logiciel de gestion de l'entreprise le monde est en train de changer.. Kantata est un logiciel de gestion du cycle de vie des projets basé sur le cloud, idéal pour les équipes de services professionnels qui cherchent à collaborer en temps réel sur des projets. Il offre toutes les fonctionnalités de gestion de projet, de gestion financière et des ressources, de collaboration d'équipe et de création de flux de travail dans un seul outil.

Les meilleures fonctionnalités de Kantata

Optimisez les horaires des équipes et évitez les conflits grâce aux outils de gestion des ressources et de planification de Kantata

Rationaliser les processus d'approbation des clients grâce à la gestion du trafic et aux flux de travail d'approbation intégrés

Suivez les budgets des projets, contrôlez la progression et générez des rapports pour obtenir des informations précieuses sur la performance des projets

Limites de Kantata

Peut être moins convivial pour les équipes qui ne sont pas familiarisées avec la terminologie de la gestion de projet

Tarification de Kantata

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Kantata

G2: 4.2/5 (1300+ commentaires)

4.2/5 (1300+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (600+ commentaires)

8. Brandfolder

le produit a été fabriqué à l'aide d'un procédé de fabrication à base d'aluminium Brandfolder (dossier de marque) Brandfolder est un logiciel intuitif de gestion des actifs numériques de Smartsheet qui aide les spécialistes du marketing et les créatifs à gérer et à distribuer leurs actifs numériques. Cet outil vise avant tout à optimiser les processus de conception et à faciliter le partage des actifs de conception en toute sécurité grâce à des contrôles de confidentialité avancés.

Il dispose de toutes les fonctionnalités habituelles d'un logiciel de gestion de projet créatif, ce qui vous permet de créer des flux de travail personnalisés, de gérer des équipes créatives et de collaborer sur des projets et des activités spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Brandfolder

Organisez, stockez et partagez tous les actifs de votre marque, des logos aux guides de marque en passant par les supports marketing, dans un emplacement central et facilement accessible

Assurez la cohérence de votre marque en suivant les modifications et en collaborant sur les actifs de manière transparente grâce aux fonctionnalités de contrôle de version et de permission des utilisateurs

Distribuer et gérer les actifs de la marque sur différents canaux tout en maintenant la conformité de la marque avec les flux de travail d'approbation et les outils de suivi de l'utilisation de Brandfolder

Limites de Brandfolder

Certaines fonctionnalités de gestion de projet avancées peuvent manquer par rapport à des solutions logicielles de flux de travail dédiées

L'interface utilisateur peut être moins intuitive pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les systèmes DAM

Tarifs derandfolder

Premium: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques du dossier de presse

G2: 4.5/5 (1200+ commentaires)

4.5/5 (1200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (442 commentaires)

9. Marq

le projet est en cours d'élaboration le monde est en train de changer.. Marq est une plateforme d'activation de la marque qui vous permet de créer, de personnaliser et de partager du contenu de marque avec votre public. Elle transforme également n'importe quel design en modèle de marque pour vos équipes, leur permettant de personnaliser le contenu selon les directives de votre marque et de collaborer sur ce contenu au sein de votre organisation.

La plateforme présente également des fonctionnalités similaires à d'autres solutions de outils de gestion de projet créatif y compris la gestion d'équipe, l'automatisation de la création, gestion du flux de travail de la création de contenu et la planification des ressources.

Les meilleures fonctionnalités de Marq

Organisez visuellement vos projets à l'aide de tableaux d'humeur, de tableaux Kanban et de calendriers au sein d'environnements de travail créatifs dédiés.

Concevez et créez facilement du contenu de marque à l'aide de modèles prêts à l'emploi que vous pouvez personnaliser selon les normes de votre marque, en utilisant des fonctionnalités telles que la modification en cours des images, le formatage du texte et le prototypage directement au sein de la plateforme.

Obtenez les commentaires et l'approbation de vos clients en toute transparence grâce aux outils d'annotation et aux fonctionnalités de contrôle de version.

Limites de Marq

Fonctionnalités limitées pour la gestion de projets créatifs et la planification de projets, car l'accent est mis sur la conception plutôt que sur la gestion des tâches ou sur une plateforme de gestion de projets

Prix Marq

Forfait gratuit

Pro: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Teams: 12$/mois pour 2 utilisateurs

12$/mois pour 2 utilisateurs Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Marq

G2: 4.4/5 (207 commentaires)

4.4/5 (207 commentaires) Capterra: 4.6/5 (279 commentaires)

10. Flux

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission le flux de l'eau Le flux est une logiciel de conception de flux de travail créatif qui intègre vos tâches, projets, échéanciers et discussions en une seule plateforme. Conçu pour les agences de création et les équipes marketing, il associe des fonctionnalités uniques de gestion de projet à des flux de travail créatifs.

Vous pouvez créer et suivre des projets, forfaiter des tâches et faire du brainstorming avec des professionnels de la création sur la même plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Flux

Automatisez les tâches répétitives comme l'envoi de demandes d'approbation ou l'attribution du travail en fonction des délais grâce à des flux de travail automatisés

Visualisez la progression du projet et les indicateurs clés grâce à des tableaux de bord personnalisables qui affichent les informations les plus pertinentes pour votre équipe

Rationalisez la communication et la collaboration grâce à des outils de discussion et de Révision en temps réel intégrés

Limites de flux

Manque de rapports avancés et de fonctionnalités d'analyse par rapport à certains de ses pairs

L'interface peut paraître écrasante pour les nouvelles équipes, en particulier si elles n'ont jamais utilisé d'outils de gestion de projet traditionnels

Tarifs de Flux

Basique: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Plus: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Pro: 18$/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (54 commentaires)

4.3/5 (54 commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

Leverage ClickUp for Your Creative Project Planning (Tirez parti de ClickUp pour la planification de vos projets créatifs)

Un logiciel de flux de travail créatif doit vous aider à gérer vos projets créatifs, à suivre leur progression et à assister le processus de création. Il doit également permettre à votre équipe créative de travailler efficacement avec les autres membres de l'équipe et offrir une intégration transparente avec leur logiciel créatif préféré.

Le choix du meilleur logiciel de gestion de projet pour votre équipe dépend de ses besoins spécifiques et de son budget. Lors de votre choix, tenez compte de facteurs tels que la complexité du projet, la taille de l'équipe, les fonctionnalités préférées et le budget.

Si vous n'avez pas encore choisi un logiciel de flux de travail créatif clickUp est un logiciel de gestion de projets créatifs qui offre toutes les fonctionnalités permettant aux équipes créatives d'améliorer leur productivité et d'accélérer la réalisation de leurs projets.

Avec l'outil Plate-forme ClickUp pour les agences de création avec ClickUp, vous pouvez tout faire, de la création d'un flux de travail automatisé au suivi des performances financières, dans un seul et même système de gestion de projet.

Qu'il s'agisse du suivi de projets, de la gestion des échéanciers de projets créatifs ou de la planification de projets, ClickUp est la solution unique pour tous les besoins de votre agence créative. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et débloquez une productivité et une efficacité de niveau supérieur pour votre agence de création.