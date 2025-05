les 10 meilleures alternatives et concurrents de Klaxoon en 2025

N'avez-vous jamais eu envie de prendre un marqueur et de gribouiller partout sur l'écran partagé lors d'une réunion d'équipe à distance ? Avec un canevas virtuel, c'est possible !

Alors que votre emplacement de travail ne cesse de changer, le brainstorming avec votre équipe, lui, reste le même. Au moins avec les tableaux blancs numériques, tout le monde peut participer et être créatif simultanément.

Par exemple, Klaxoon est un logiciel de collaboration visuelle populaire doté d'une interface utilisateur intuitive et de fonctionnalités interactives. Que vous ayez un projet à lancer ou une équipe à former, vous pouvez l'utiliser.

Cependant, il y a peut-être eu des jours où vous auriez souhaité de meilleures capacités d'intégration, des options d'exportation, etc. Nous vous comprenons ! Cette liste détaille 10 alternatives à Klaxoon pour vous aider à trouver la solution adaptée à vos besoins en matière de planification de projets et de collaboration visuelle.

⏰Résumé en 60 secondes Voici un rapide aperçu de 10 alternatives à Klaxoon pour améliorer la collaboration et le brainstorming créatif: : Idéal pour le brainstorming, la collaboration et la gestion de projets ClickUp: Idéal pour le brainstorming, la collaboration et la gestion de projets Miro : Idéal pour la collaboration, la planification et la gestion FigJam : Idéal pour le brainstorming interactif et la collaboration en matière de conception Tableau blanc MS : Idéal pour les équipes travaillant dans l'écosystème Microsoft Mural : Idéal pour les ateliers créatifs et le design thinking *collaboard : le meilleur pour le travail sur plusieurs appareils Lucidspark : Idéal pour la création de diagrammes et la gestion des tâches Sketch : Idéal pour la conception en temps réel, le feedback et le transfert de fichiers entre développeurs Creately : Idéal pour la planification visuelle de projets Stormboard : Idéal pour les outils de génération d'idées et de rapports

Limites de Klaxoon : pourquoi vous avez besoin d'une alternative

via Klaxoon

Que vous soyez chef de projet, coach agile ou manager d'équipe, Klaxoon peut répondre à vos besoins de collaboration. Vous pouvez configurer des sondages pour évaluer une situation, échanger des commentaires avec les membres de l'équipe ou accéder à la bibliothèque de modèles pour des solutions rapides.

Mais il a quelques limites qui pourraient vous amener à chercher d'autres outils de tableau blanc basés sur l'IA:

Bien que l'ensemble des fonctionnalités soit vaste, il peut être difficile à appréhender pour les nouveaux utilisateurs

L'interface utilisateur peut être encombrée en raison de multiples fonctionnalités

Pour les petites équipes, l'outil peut être coûteux

Il manque une bibliothèque d'images clipart et l'historique des versions des actions effectuées

Les options de catégorie et les idées de couleurs du Tableau Klaxoon sont limitées

Il peut être difficile de créer une note Post-it au bon endroit

Les fonctionnalités peuvent se recouper avec les outils existants, ce qui entraîne confusion et redondance

Les alternatives à Klaxoon en un coup d'œil

Voici un rapide aperçu des 10 alternatives à Klaxoon et de leurs différents cas d'utilisation.

Alternative à Klaxoon Cas d'utilisation Idéal pour ClickUp Brainstorming, collaboration et gestion de projet Freelances, startups, petites entreprises, entreprises Miro Collaboration, planification et gestion Équipes créatives, chefs de produit, entreprises FigJam Brainstorming interactif et collaboration en matière de conception Concepteurs UX/UI, équipes créatives, studios de design *tableau blanc Collaboration avec l'écosystème Microsoft Les équipes qui utilisent Microsoft Teams pour collaborer Mural Ateliers créatifs et design thinking Facilitateurs, chefs de produit, équipes de conception Collaboard Transformer les discussions en forfaits exploitables Travail sur plusieurs appareils Lucidspark Diagrammes et gestion des tâches Équipes de conception, gestionnaires de projets, stratèges d'entreprise Esquisse Conception, feedback et transfert de développeur en temps réel Concepteurs UI/UX, agences de création Creately Planification visuelle des projets Designers, chefs de produits, équipes dans les industries techniques Stormboard Outils d'idéation et de rapports Équipes créatives, éducateurs, équipes de projet

Les 10 meilleures alternatives à Klaxoon à utiliser

La collaboration entre les équipes peut augmenter la satisfaction des clients de 41 % et les ventes de 27 %.

Ces alternatives à Klaxoon promettent une collaboration efficace entre les équipes, avec une plus grande flexibilité, des interfaces simples et intuitives, et bien d'autres avantages.

Prêt à choisir la meilleure plateforme pour améliorer votre travail d'équipe ?

1. ClickUp (Idéal pour le brainstorming, la collaboration et la gestion de projets)

Utilisez les fonctionnalités collaboratives des Tableaux blancs ClickUp pour réfléchir avec votre équipe

ClickUp est l'une des meilleures alternatives à Klaxoon. C'est l'application tout-en-un pour le travail, qui combine gestion de projet, partage de connaissances et chat, le tout optimisé par l'IA pour des flux de travail automatisés.

ClickUp Tableaux blancs

Les tableaux blancs ClickUp se connectent aux tâches, aux discussions et aux documents, transformant chaque idée d'un concept à une action. Mapper visuellement les concepts, les processus et les flux de travail en utilisant sa fonctionnalité glisser-déposer.

Les documents et tâches intégrés fournissent des mises à jour en temps réel ; toute idée peut être transformée en tâche et liée à des projets spécifiques. Vous pouvez même faire participer des parties prenantes externes grâce aux options de partage de liens et d'exportation au format PDF. (C'est également idéal si vous souhaitez archiver votre travail à titre de référence).

La fonctionnalité phare ? Un générateur d'images basé sur l'IA qui visualise instantanément les idées ! Que diriez-vous d'une assistance créative ?

Utilisez le générateur d'images IA dans les Tableaux blancs ClickUp pour exprimer visuellement vos idées créatives

ClickUp Cartes mentales

Personnalisez votre carte mentale ClickUp pour répondre à des besoins spécifiques et rester maître de vos tâches

ClickUp Les cartes mentales simplifient les projets complexes en divisant les grandes idées en parties gérables. Les options de personnalisation telles que les connexions codées par couleur et les vues en cascade simplifient la visualisation des relations entre les tâches ou les idées.

Teams peut rapidement réorganiser les mappes grâce à une fonctionnalité de réorganisation en un clic, apportant de la structure sans ajustements manuels.

ClickUp pour les solutions de gestion de projet

Regroupez les tâches par statut dans la vue Tableau de ClickUp

Une fois que vos idées se transforment en tâches, l'exécution et le suivi deviennent beaucoup plus faciles avec ClickUp pour la gestion de projet.

Les vues personnalisables, les tableaux de bord en temps réel et les flux de travail automatisés permettent aux équipes de rester productives et sur la bonne voie. Grâce aux autres outils interactifs de ClickUp, tels que les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban, l'organisation du travail devient transparente, voire agréable

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Obtenez des résumés personnalisés des mises à jour essentielles et des éléments exploitables des discussions précédentes avec IA CatchUp dans ClickUp Chat

Affichez, gérez et résolvez les commentaires attribués dans un espace unique et organisé

Automatisez les processus répétitifs tels que l'attribution des tâches et la mise à jour des statuts grâce aux automatisations ClickUp

Définissez la réussite avec des cibles numériques, monétaires ou vrai/faux à l'aide du suivi des objectifs

Planifiez et gérez efficacement vos projets grâce à des outils tels que les échéanciers, les calendriers et le suivi des sprints

Limites de ClickUp

Cela peut être intimidant pour les débutants

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Bazza Gilbert, chef de produit chez AccuWeather, a évalué ClickUp :

ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En créant un cadre dans lequel les objectifs et les résultats peuvent être définis et structurés, les équipes à distance sont en mesure de comprendre les attentes et de fournir des mises à jour de statut de manière fluide. Le brainstorming avec des tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc. est très fluide.

🧠 Fait amusant : 36,08 % de la main-d'œuvre mondiale considère que la collaboration virtuelle est meilleure que la collaboration en personne, car elle se sent moins intimidée lorsqu'elle assure le suivi avec les membres de l'équipe en ligne.

2. Miro (Idéal pour la collaboration, la planification et la gestion)

via Miro

Utilisez des tableaux, des diagrammes et des échéanciers pour organiser et visualiser des projets avec Miro Intelligent Canvas. Cette plateforme de collaboration basée sur l'IA transforme les sessions de brainstorming en prototypes, briefs et forfaits en quelques secondes grâce à des fonctionnalités telles que les visites vidéo/audio, les activités interactives et les résumés automatisés.

Les membres de l'équipe peuvent également voter sur des idées, des conceptions ou des propositions au cours des sessions, ce qui permet une prise de décision et une hiérarchisation des priorités collectives tout en maintenant une collaboration visuellement attrayante et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Décrivez l'image sur le tableau en créant un texte alternatif

Dessinez à la main et activez la fonctionnalité objets intelligents pour laisser Miro l'embellir

Utilisez le mode présentation pour tout voir en plein écran et avoir l'impression de travailler avec un diaporama

Attribuez le nombre de votes à chaque participant, ainsi qu'une limite de temps pour la session de vote

Limites de Miro

Le redimensionnement des lignes peut provoquer des bugs persistants

Besoin de reconfigurer constamment les paramètres de la flèche car elle ne conserve pas les ajustements précédents

CTRL+Z ou annuler ne fonctionne plus pendant la phase de réflexion collaborative

Tarification de Miro

Free

Starter : À partir de 10 $/mois par utilisateur

Business : À partir de 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

Évaluations et commentaires de Miro

G2 : 4. 7/5 (plus de 7 100 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 1 600 avis)

Que disent les utilisateurs de Miro ?

J'ai été conquis par Miro il y a un an ou deux et c'est mon principal outil de Tableau blanc. Mon plus grand défi est d'amener les autres à l'utiliser en dehors des réunions avec moi.

3. FigJam (Idéal pour le brainstorming interactif et la collaboration en matière de conception)

via FigJam

Vous avez une grande équipe et vous ne trouvez pas de plateforme qui puisse tous les accueillir ? FigJam accueille un nombre illimité de collaborateurs. Il organise des flux de travail complexes, mappe les parcours des utilisateurs et partage instantanément les commentaires avec des post-its, des notes vocales et des réactions. FigJam peut également être utilisé comme alternative à Miro.

Les meilleures fonctionnalités de FigJam

Centralisez le flux de travail avec des outils tels que Jira et Figma

Utilisez FigJam pour créer des diagrammes et visualiser des processus

Utilisez des modèles pour les feuilles de route, les rétrospectives et les échéanciers afin de lancer des idées et d'impliquer tout le monde

Visualisez les forfaits, créez des diagrammes de Gantt et intégrez des widgets de flux de travail personnalisés

Limites de FigJam

L'emplacement des intégrations peut être difficile

Le partage de liens pour un fichier FigJam est complexe

L'ajout de formes, de dégradés ou de motifs personnalisés n'est pas autorisé

Tarification de FigJam

Free

Professionnel : 5 $/mois par place complète

*organisation : 5 $/mois par place complète

Enterprise : 5 $/mois par place complète

Évaluations et commentaires sur FigJam

G2 : 4. 5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs de FigJam ?

J'utilise figjam et c'est incroyablement utile d'utiliser un guide de référence après l'avoir construit pour s'assurer que tout s'aligne. Cela aide également les parties prenantes à voir comment le sondage pourrait mieux fonctionner que de simplement leur remettre un document Word de 100 pages ou de leur faire prévisualiser le sondage plusieurs fois.

J'utilise figjam et c'est incroyablement utile d'utiliser un guide de référence après l'avoir construit pour s'assurer que tout s'aligne. Cela aide également les parties prenantes à voir comment le sondage pourrait mieux fonctionner que de simplement leur remettre un document Word de 100 pages ou de leur faire prévisualiser le sondage plusieurs fois.

4. Tableau blanc MS (Idéal pour les équipes travaillant dans l'écosystème Microsoft)

via MS Tableau blanc

Travaillez-vous avec Microsoft Teams et souhaitez-vous collaborer à l'aide d'un Tableau blanc ? Intégré à Teams, Microsoft Whiteboard dispose d'un canevas interactif où les équipes peuvent laisser libre cours à leur créativité.

Des fonctionnalités telles que les réactions, les notes adhésives et les modèles personnalisables facilitent le partage et la structuration visuelle des idées. De plus, l'option « Insérer une image » est un autre des nombreux avantages, permettant d'intégrer des illustrations et des interactions.

Les meilleures fonctionnalités de MS Tableau blanc

Utilisez des modèles pour des tâches telles que le brainstorming, les tableaux Kanban et les réunions d'équipe

Vérifiez quel membre de l'équipe a ajouté quelle contribution et maintenez une transparence totale

Co-auteur sur un seul tableau sur plusieurs appareils

Utilisez des outils de dessin avancés pour dessiner et esquisser avec précision

Limites du Tableau blanc MS

Les modèles et les tableaux blancs visuels de Microsoft Teams manquent de qualité

L'outil de sélection n'est pas convivial pour l'utilisateur

Mise en forme limitée des polices de caractère

Tableau blanc MS Tarification

Disponible dans MS Teams

Évaluations et avis sur MS Tableau blanc

G2 : 4. 0/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 150 avis)

💡Conseil de pro : Transformez votre Tableau blanc MS en « lecture seule » en désactivant « les autres participants peuvent modifier » dans les paramètres. Installation rapide : Menu Paramètres → Désactiver « Les autres participants peuvent modifier » → Terminé ! Votre Tableau reste verrouillé même après la fin de la réunion.

5. Mural (Idéal pour les ateliers créatifs et le design thinking)

via Mural

Utilisez Mural pour les tableaux blancs interactifs et les modèles de cartes mentales prédéfinis qui rendent le brainstorming et la planification à la fois rapides et amusants.

Vous apprécierez également son intégration transparente avec Microsoft Teams et l'environnement de travail Google, qui permet à chacun de rester aligné. La capacité de l'outil à mapper les parcours des utilisateurs et à hiérarchiser les tâches est un avantage significatif, ce qui en fait un atout précieux pour un travail d'équipe efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Mural

Accélérez le brainstorming grâce aux idées et aux invites suggérées par l'IA

Utilisez la vaste bibliothèque de modèles pour paramétrer vos flux de travail

Manipulez le mappage des processus pendant les appels avec les clients pour plus de flexibilité

Condensez instantanément les discussions en points clés et éléments d'action grâce aux résumés de l'IA

Limites de Mural

Les intégrations avec d'autres outils de veille stratégique sont limitées

Les muraux encombrants peuvent ralentir l'appareil de l'utilisateur

Le regroupement des feuilles dans des environnements de travail et des salles peut prêter à confusion, ce qui oblige à les vérifier à plusieurs reprises

Tarification Mural

Free

Team+ : 12 € par mois et par utilisateur

Entreprise : 17,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Mural

G2 : 4. 6/5 (1 380 avis)

Capterra : 4,6/5 (130 avis)

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes disséminées dans les discussions, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans système unifié de capture et de suivi des décisions, les informations essentielles sur l'entreprise se perdent dans le bruit numérique. Avec les capacités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Créez des tâches en discutant, en commentant des tâches, des documents et des e-mails en un seul clic !

6. Collaboard (Idéal pour le travail sur plusieurs appareils)

via Collaboard

Collaboard offre une assistance à un nombre illimité de participants, ce qui permet un travail d'équipe productif. Les options d'intégration et les fonctionnalités d'exportation garantissent également que les discussions se transforment en résultats exploitables. Les utilisateurs peuvent esquisser, ajouter des notes autocollantes et organiser visuellement leurs idées, qu'ils travaillent à distance ou dans des paramètres hybrides.

Les meilleures fonctionnalités de Collaboard

Importez et exportez du contenu sans effort, y compris des fichiers PDF et des fichiers image de haute qualité

Intégration avec Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira et d'autres pour des flux de travail fluides

Présentez vos idées de manière interactive lors de visioconférences grâce au mode de présentation intégré

Limites du tableau collaboratif

La fonctionnalité de cartes mentales est basique par rapport à la concurrence

Les options de modification en cours peuvent sembler limitées

Tarification de Collaboard

Free Forever

Avancé : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Collaboard

G2 : 4. 7/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 60 avis)

👀 Le saviez-vous ? 63 % des personnes ont l'impression d'avoir perdu du temps en raison de problèmes de communication dans leurs installations d'entreprise.

7. Lucidspark (Idéal pour la création de diagrammes et la gestion des tâches)

via Lucidspark

Communiquez en temps réel en discutant dans le produit et en utilisant les émoticônes de Lucidspark. Utilisez la fonctionnalité « appeler d'autres personnes » pour rester sur la bonne voie et maintenir l'alignement pendant les sessions. Avec son canevas infini, son dessin à main levée et ses notes autocollantes, Lucidspark devient un outil interactif complet.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidspark

Organisez et structurez les idées à l'aide des fonctionnalités d'étiquetage, de regroupement et de tri, assistées par la fonctionnalité de tableau dynamique

Travaillez plus rapidement grâce aux modèles de flux de travail, de planification de sprints et de mappage du parcours de l'utilisateur

Apprenez à partir des instructions d'utilisation pré-écrites pour la légende et le symbole

Organisez des discussions de groupe ciblées à l'aide de la fonctionnalité des tableaux de discussion

Limites de Lucidspark

Options limitées de modèles et de formes parmi lesquels choisir

L'essai gratuit ne permet que 3 mises à jour de documents à la fois

Tarification de Lucidspark

Free

Individuel : 9 $ par utilisateur

Équipe : 10 $ par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lucidspark

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 300 avis)

8. Sketch (Idéal pour la conception en temps réel, le feedback et le transfert de fichiers entre développeurs)

via Sketch

Avec Sketch, plusieurs équipes peuvent travailler sur le même document, développant ainsi un processus créatif. Donnez votre avis directement sur le canevas ou les prototypes grâce à la fonction de commentaire intégrée à l'application et utilisez les modèles pour créer des designs de haute qualité, des maquettes d'applications aux sites web achevés.

Esquissez les meilleures fonctionnalités

Créez des maquettes haute fidélité sans les complexités inutiles

Gardez tout le monde sur la même page grâce à des outils de collaboration en temps réel tels que les commentaires synchronisés et les fonctionnalités de transfert

Automatisation de la création de calques et d'autres objets

Suivez les modifications, gérez les permissions et partagez facilement les designs avec les observateurs ou les parties prenantes

Limites de l'esquisse

L'outil n'est pas disponible sur iPad, ce qui limite la flexibilité des designers

Les capacités de modélisation 3D complexes sont absentes

Le stockage cloud est absent de Sketch

Tarification indicative

Standard : 12 $/mois par éditeur

Licence pour Mac uniquement : 120 $ par place

Business : 22 $/mois par éditeur

Évaluations et commentaires

G2 : 4. 5/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs de Sketch ?

Une vaste bibliothèque de plugins améliore ses fonctionnalités, permettant des tâches telles que l'animation, l'exportation de code et la saisie professionnelle. Avec des outils tels que Sketch for Teams, les concepteurs peuvent collaborer simultanément sur des fichiers.

9. Creately (Idéal pour la planification visuelle de projets)

Interagissez comme si vous étiez assis dans la même pièce grâce à la toile visuelle infinie de Creately. Chaque action de l'équipe se synchronise en temps réel grâce à sa fonctionnalité Preview Sync, et les fils de commentaires et de discussion permettent de partager des idées, de fournir un retour d'information et de maintenir le flux de travail.

Faites votre choix parmi plus de 50 exemples de diagrammes et 1 000 types de modèles pour relever des défis techniques et créatifs. Creately propose également le suivi de la souris et la visioconférence, ajoutant ainsi un niveau de collaboration supplémentaire et permettant à tous les membres de rester connectés.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Faites votre choix parmi une vaste bibliothèque de modèles

Créez facilement des organigrammes, des cartes mentales, des organigrammes et des wireframes

Tirez parti de la synchronisation bidirectionnelle pour lier des bases de données, des feuilles de calcul et des outils externes

Intégration avec Microsoft Teams, Slack et Confluence pour une planification productive des projets

Limites de Creately :

Les diagrammes complexes peuvent donner l'impression que l'interface est encombrée et la ralentir

Les commentaires peuvent être créés ou supprimés, mais pas modifiés en cours de route

Les options d'exportation et de collaboration sont limitées sur le forfait gratuit

Tarification Creately

Free

Personnel : 8 $/mois

Team : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : 149 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires Creately

G2 : 4. 4/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

via Stormboard

Si les interactions au sein de votre équipe vous semblent trop dispersées ou désorganisées, utilisez Stormboard. Il s'agit d'une plateforme de flux de travail collaboratif axée sur les données qui transforme les interactions non structurées en informations exploitables.

Ses fonctionnalités de collaboration en temps réel, telles que les intégrations bidirectionnelles en direct avec des outils tels que Jira, Azure DevOps et Rally, sont utiles pour les équipes agiles qui gèrent les sprints, les dépendances et les priorités.

stormAI*, un outil de collaboration basé sur l'IA, améliore le brainstorming, la génération d'idées et la planification d'actions, et enrichit les discussions collaboratives.

Les meilleures fonctionnalités de Stormboard

Accédez à des outils de gestion de projet tels que la planification des investissements, la gestion des risques et le développement de stratégies

Générez des rapports exportables, des résumés de tâches et des analyses de feuilles de calcul sans perdre de données

Hiérarchisez, regroupez et suivez la progression des idées grâce à son interface conviviale

Utilisez son tableau blanc numérique pour le brainstorming, les cartes mentales et la planification stratégique

Limites de Stormboard

Le Tableau blanc a des options de personnalisation limitées

Les utilisateurs ne peuvent pas enregistrer de signets importants dans l'outil

Nombre de places et de licences disponibles limité

Tarification de Stormboard

Personnel : Free Forever

Entreprise : 10 $ par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Stormboard

G2 : 4. 4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs de Stormboard ?

*Mon tableau blanc numérique Stormboard est mon outil de prédilection. C'est là que je rassemble mes listes de choses à faire, que je note mes idées, que je planifie, que j'organise et que je mets au point toutes les stratégies de mon nouveau poste de directeur général d'une jeune entreprise. Maintenant que j'ai pu lier mon tableau blanc Stormboard à mon environnement de travail Google (documents), je peux ajouter des documents importants à mon tableau blanc, y accéder rapidement et les modifier

🧠 Fait amusant : 42 % des employés de bureau passent leur temps à collaborer avec d'autres coéquipiers et collègues. Alors que 28 % travaillent avec d'autres personnes en personne, 14 % collaborent avec d'autres personnes virtuellement.

Commencez à utiliser ClickUp pour la collaboration et la communication visuelles

Le choix du bon outil de collaboration va au-delà de l'interface : il doit s'intégrer au flux de travail de votre équipe et augmenter sa productivité. Si Klaxoon est excellent pour les ateliers interactifs, des outils comme ClickUp offrent un intervalle de fonctionnalités plus complet.

Outre la protection des données, il offre un flux de travail achevé pour la gestion de projets et d'équipes, ce qui en fait une alternative idéale pour les équipes qui cherchent à gérer, à réfléchir et à imaginer.

Avec plus de 200 intégrations et un espace unifié pour héberger votre environnement de travail, ClickUp peut faciliter la collaboration au sein des équipes et rendre le travail d'équipe plus agréable.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit, et faites-en l'expérience par vous-même !