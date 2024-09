Guide du débutant pour les tableaux blancs ClickUp avec des exemples de cas d’utilisation

Au cas où vous ne le sauriez pas, les tableaux blancs numériques sont la nouvelle star de la gestion de projet. 💅🏼

Ne vous laissez pas tromper par les couleurs vives, votre tableau blanc est bien plus que votre application de gribouillage : c'est l'endroit où vos équipes se réunissent pour collaborer de manière constructive et créer quelque chose de nouveau.

Et si vous avez accès à ClickUp, alors vous avez accès à logiciel de Tableau blanc numérique dans toute sa splendeur, aucune intégration nécessaire clickUp est l'une des rares plateformes de gestion de projet à offrir une assistance native pour les Tableaux Blancs. C'est un énorme avantage pour les équipes distribuées à travers votre organisation qui veulent :

Brainstormer là où vous faites déjà du travail terminé

Garder les clients impliqués et informés

Améliorer la communication

Agir sur leurs idées dès que possible, et plus encore !

Sérieusement, ils peuvent faire tout cela ! C'est peut-être la raison pour laquelle les Tableaux blancs ClickUp ont été choisis par G2 comme l'outil de travail le plus performant le numéro un des outils de tableau blanc collaboratif pour le printemps 2023 !

Mais avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, et avant que vous ne preniez votre toile comme Picasso, faisons d'abord un tour d'horizon. 🎨

Si vous avez besoin de plus de fonctions que n'en offre votre outil de tableau blanc actuel - ou si vous êtes totalement novice - ce guide contient des tonnes de conseils, modèles de tableau blanc et des exemples de cas d'utilisation pour optimiser vos flux de travail à l'aide de cet outil hautement visuel. Alors reportez vos DM, ouvrez un soda et découvrez la fonctionnalité la plus collaborative de ClickUp à ce jour.. Tableaux blancs . 💜

Bienvenue dans la fonctionnalité la plus collaborative de ClickUp

Les Tableaux blancs sont aussi efficaces que visuels, mais ils ne sont pas seulement un espace où vous pouvez exercer vos talents de Microsoft Espaces depuis 1991. 👀

Les Tableaux blancs ClickUp créent une expérience de travail plus inclusive pour toutes les personnes impliquées, en particulier les clients et les parties prenantes qui souhaitent avoir une vue d'ensemble aussi rapidement que possible. De plus, les Tableaux blancs offrent la transparence totale pour laquelle ClickUp a été conçu.

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées avec votre équipe dans ClickUp Whiteboards

Grâce à la possibilité d'afficher en temps réel les personnes qui consultent votre Tableau et y contribuent, vous pouvez travailler aux côtés de votre équipe sans chevauchement ni confusion. Et lorsque vous êtes prêt à obtenir l'approbation de clients ou de parties prenantes externes, il vous suffit d'envoyer un lien public pour afficher l'information. C'est pourquoi vous devriez toujours avoir un tableau blanc à portée de main pour chaque réunion de projet. Il vous suffit de partager l'URL de votre tableau blanc et de commencer à collaborer comme si vous étiez sur place.

À des années-lumière du tableau intelligent de votre classe de CM2, les tableaux blancs de ClickUp sont conçus pour capturer vos idées dès qu'elles apparaissent et pour se connecter à vos flux de travail plus rapidement que jamais. Cela est possible grâce aux fonctionnalités des menus de votre Tableau blanc, aux raccourcis clavier et aux centaines de modèles conçus pour rendre vos sessions de brainstorming plus percutantes.

Tirez le meilleur parti de vos tableaux blancs

Bien que vous ayez la possibilité de commencer avec une toile littéralement vierge, Centre de modèles de ClickUp sera toujours notre première étape préférée pour tout cas d'utilisation d'un tableau blanc.

Les modèles ajoutent une structure à un espace vierge autrement intimidant et agissent comme un catalyseur dans le processus de développement de votre produit. Ces diagrammes, graphiques et cadres de travail préconstruits sont étroitement adaptés à votre cas d'utilisation exact, mais peuvent être personnalisés davantage pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation.

Ils ne sont pas non plus réservés aux "débutants" Sans faute, commencer par un modèle permet de gagner un temps considérable dans les premières étapes de la planification et de l'exécution. Et plus tard, il servira de documentation officielle pour chaque choix de projet, du début à la fin.

Qu'il s'agisse de présenter une matrice de priorités , rédiger lignes directrices de la marque ou mapper des concepts clickUp a développé des centaines de modèles personnalisables pour toutes les possibilités et tous les niveaux de confort d'utilisation des Tableaux blancs.

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

La conversion de formes, d'objets et de textes en tâches est la clé de l'utilisation de votre Tableau blanc au-delà de la phase d'idéation et la façon dont vous mènerez à bien votre stratégie, de la première à la dernière étape du développement. Imaginez que vous quittiez une réunion productive _et que vous n'ayez pas à réécrire vos prochaines étapes sous forme de tâches à suivre ? C'est presque trop beau pour être vrai. 😎

La barre d'outils de modification en cours est une autre fonctionnalité conçue pour capturer vos idées dès que possible. D'un clic de souris ou d'un clic de souris, la barre d'outils d'édition est une autre fonction conçue pour capturer vos idées le plus rapidement possible d'un coup de clavier vous pouvez ajouter des formes codées par couleur, dessiner à main levée, mettre en forme du texte, faire des photos, etc notes autocollantes , lien vers des tâches liées, et plus!

En utilisant le menu au bas de votre écran, vous pouvez tirer pleinement parti des capacités d'intégration de ClickUp avec l'option d'ajouter des cartes Web, Doc et tâches à votre tableau blanc. Ces cartes sont en direct sur votre Tableau, ce qui signifie que vous pouvez modifier le texte sur le document ClickUp réduit, mettre à jour les statuts des tâches et interagir avec des outils de travail tiers, le tout à partir de votre Tableau blanc !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Release-2.176\_Whiteboard-Doc-Edit_V1.gif Intégrer des cartes document dans les Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Incorporez des documents ClickUp directement dans les Tableaux blancs pour accéder aux documents importants du projet, à la recherche et au contexte sans jamais quitter votre tableau

Mais nous n'avons pas oublié les bases du Tableau blanc que vous connaissez et aimez ! Accédez au formatage de texte riche, faites des commentaires à votre équipe, et ajouter des connecteurs entre les objets au fur et à mesure que votre flux de travail prend forme.

Mais à quoi cela ressemble-t-il en action ? Jetons un coup d'œil 🙂

Utilisation des tableaux blancs (cas)

Les Tableaux blancs sont vraiment cool, mais nous sommes ici pour répondre à votre question la plus brûlante : _qu'est-ce que j'y gagne ?

Les équipes de tous les secteurs d'activité utilisent les tableaux blancs de différentes manières. Voici comment certains de ces groupes peuvent les introduire dans leurs processus actuels et en tirer le maximum d'avantages.

Tableaux blancs pour les équipes d'ingénieurs et de développeurs de logiciels Les logiciels de tableau blanc font une énorme différence pour les équipes travaillant dans le domaine de l'ingénierie, du produit ou de la conception (EPD).

Ces équipes accordent une grande valeur à la rapidité, à la fiabilité et à la collaboration transparente pour définir la portée, concevoir, développer et, en fin de compte, livrer plus rapidement. Tout ce que les Tableaux blancs sont censés faire.

Les tableaux blancs ClickUp permettent aux équipes de se mentionner l'une l'autre à n'importe quel endroit du tableau pour repérer rapidement de nouveaux éléments éléments d'action et accélérer les délais d'exécution. Et comme vous ne manquerez jamais de place, les équipes peuvent stocker plusieurs cartes mentales et wireframes dans le même espace pendant qu'elles perfectionnent leurs flux utilisateurs. 🙌🏼

Ce modèle de cartographie des utilisateurs vous permet de créer des représentations visuelles d'idées complexes comme les flux d'utilisateurs, les wireframes et les diagrammes d'ingénierie

De plus, des modèles prêts à l'emploi tels que Modèle de Tableau blanc du flux utilisateur de ClickUp se charge de la construction de ces diagrammes complexes afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : votre produit et la satisfaction de vos clients.

Seul, ce modèle vous invite à mapper la façon dont les utilisateurs interagiront avec votre produit en ajoutant des images, des médias, des objets et des connecteurs pour créer une représentation visuelle de votre interface utilisateur. Vous avez également la possibilité de pousser ce modèle plus loin en ajoutant d'autres documents, données et tâches au Tableau pour plus de contexte, sans avoir à ouvrir un autre onglet pour le faire.

Télécharger ce modèle

Mais les possibilités sont vraiment infinies ! Ces fonctionnalités peuvent profiter à chaque étape de votre processus de développement, c'est pourquoi les équipes de logiciels se tournent vers les Tableaux blancs comme base d'accueil pour d'autres besoins de projet, y compris : Le mappage de l'histoire de l'utilisateur Le diagramme de flux de travail étant prêt, il est temps de mettre vos paramètres en mouvement, et le modèle de diagramme à bulles pour le brainstorming est là pour vous aider Modèle de plan d'action a été créé pour aider les gestionnaires de projet à faire exactement cela.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Sticky- ClickUp_-Task.gif Convertir les notes en tâches à l'aide du modèle de plan d'action de ClickUp /$$img/

Mettez en œuvre vos forfaits en convertissant vos notes autocollantes en tâches grâce au modèle de plan d'action pour les tableaux blancs ClickUp

Ce modèle est facile à appliquer et encore plus facile à utiliser avec des paramètres de fréquence de révision pour déterminer les tâches qui restent à faire, celles qui sont en progression ou celles qui sont terminées.

Dans ce cas, chaque note autocollante ou forme peut représenter certains éléments d'action. Mais pour rendre ce modèle encore plus utile, nous vous suggérons d'y intégrer vos tâches ClickUp et vos Jalons directement dans le Tableau pour un accès facile.

Et comme le suggère ce modèle avec ses cycles de révision trimestriels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens, votre Tableau blanc vous accompagne tout au long du cycle de vie du projet et au-delà. 🪐

Télécharger ce modèle

Tableaux blancs pour les équipes créatives La nature visuelle des tableaux blancs aide les équipes créatives à délimiter correctement leur travail et à mener des campagnes qui ont un impact positif sur le chiffre d'affaires, favorisent la notoriété de la marque et attirent des clients potentiels de grande qualité.

Ces équipes peuvent commencer par utiliser un tableau blanc pour préparer un atelier avec un nouveau client, où elles stockeront des images, des médias, des notes et des maquettes. Au cours de la réunion, le canevas mobile vous permet de naviguer facilement dans votre Tableau pour vous concentrer sur des zones spécifiques tout en présentant des idées potentielles ou des travaux antérieurs. À partir de là, vous pouvez immédiatement commencer à modifier le tableau blanc en fonction des commentaires du client en temps réel.

Il est alors temps d'appliquer Modèle de Tableau blanc de l'étendue du projet de ClickUp . 🙂

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteobard-Campaign ClickUp-1.gif Personnalisation du modèle de Tableau blanc de la portée du projet avec des tâches, des documents, etc /$$img/

Personnalisez facilement votre modèle de Tableau blanc du champ d'application du projet en y ajoutant des documents, des tâches, etc

Utilisez la structure préformatée du modèle ainsi que les médias, les recherches et les documents intégrés pour consolider visuellement les OKR, les livrables et, bien sûr, le champ d'application de votre projet !

Au fur et à mesure de la progression de votre projet, votre Tableau sert de point de réunion entre votre équipe et vos clients. Il colle l'historique de l'ensemble de votre processus créatif, y compris les discussions passées, les itérations et les choix de conception. Ce niveau d'organisation et de cohérence favorise l'établissement de relations fructueuses avec tous les acteurs clés.

Télécharger ce modèle

Bien que les cloches et les sifflets ne soient pas la seule chose qui compte sur votre Tableau blanc, ils ne font certainement pas de mal ! Les couleurs, formes, tailles, styles et options de mise en forme de ClickUp Tableau blanc sont idéales pour communiquer visuellement vos pensées et nettoyer rapidement les nouvelles créations pour en faire des œuvres d'art présentables.

Rendez la collaboration à nouveau amusante avec les Tableaux blancs ClickUp

Les Tableaux blancs de ClickUp sont aussi puissants que rentables, avec des outils, des modèles et des fonctions permettant de rationaliser n'importe quel processus et de créer de nouvelles fonctionnalités sans dépenser un centime de plus.

Mais ce n'est pas tout !

La feuille de route des Tableaux blancs est chargée de nouveaux ajouts et de mises à jour au fur et à mesure que nous déployons ClickUp 3.0 - donc si vous ne voyez pas encore votre fonctionnalité de Tableau blanc favorite, faites-nous confiance, elle arrive. Et nous sommes impatients !

Mais que vous soyez discutez en mode asynchrone ou vous vous retrouvez autour d'une table de réunion quotidienne les Tableaux blancs sont la solution collaborative que vous recherchiez. Et si vous vous appuyez encore sur d'autres applications de travail pour faire votre travail, pas de problème, ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils pour rendre votre expérience aussi fluide que possible.

Accédez à vos trois premiers Tableaux blancs gratuitement dans chaque plan tarifaire et montez à bord au fur et à mesure que nous ajoutons des fonctionnalités productives, puissantes et amusantes à cet outil qui change la donne.