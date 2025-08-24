Les 11 meilleurs assistants de planification de voyage basés sur l'IA pour organiser vos vacances en 2026

La partie la plus frustrante d'un voyage, c'est sa planification. Passer des heures à choisir les lieux à visiter, les activités à faire et à réserver les vols et les hôtels peut s'avérer fastidieux et frustrant... mais seulement si vous le faites manuellement.

Et si quelqu'un pouvait faire tout cela pour vous en quelques minutes ?

C'est là que les planificateurs de voyage basés sur l'IA entrent en jeu. Ces outils astucieux prennent en compte vos préférences et vos contraintes pour créer rapidement des itinéraires personnalisés.

Dans cet article, nous avons sélectionné pour vous une liste des meilleurs planificateurs de voyage basés sur l'IA, dont ClickUp. Profitez de vos voyages sans les tracas de l'organisation grâce au planificateur de voyage de votre choix ! Allons-y sans plus attendre. ✈️

⏰ Résumé en 60 secondes Layla (Roam Around) — idéal pour la création d'itinéraires en un clin d'œil

Wonderplan — le meilleur pour des recommandations de voyage personnalisées

Trip Planner IA — le meilleur pour une planification de voyage de bout en bout

Iplan.ai — le meilleur pour l'optimisation d'itinéraires grâce à l'IA

Explorerg — le meilleur pour découvrir des voyages grâce à l'IA

GuideGeek — le meilleur pour une assistance voyage de discussion

Curiosio — idéal pour des expériences de voyage sur mesure

Vacay — idéal pour des itinéraires de voyage personnalisables

PlanTripAI.com — idéal pour la planification collaborative de voyages

TripBot — le meilleur pour l'assistance voyage par chatbot IA

ClickUp — idéal pour intégrer la planification de voyage à la gestion des tâches — idéal pour intégrer la planification de voyage à la gestion des tâches

Lorsque vous sélectionnez un outil de planification de voyage basé sur l'IA, recherchez les fonctionnalités suivantes :

Niveau de personnalisation : évaluez les questions posées par l'IA et le nombre de critères qu'elle fournit pour générer un itinéraire. Plus un outil offre de possibilités de personnalisation, plus il vous conviendra.

Facilité d'accès : Vérifiez l'accessibilité de chaque planificateur de voyage basé sur l'IA. Est-il uniquement disponible sous forme d'application mobile, ou peut-on également y accéder via un navigateur sur ordinateur ? Vérifiez s'il existe une option permettant de télécharger et d'enregistrer les itinéraires pour un accès hors ligne facile.

Fonctionnalités collaboratives : certains planificateurs de voyage basés sur l'IA vous permettent de collaborer avec vos compagnons de voyage pour créer des itinéraires personnalisés. Privilégiez ceux-là plutôt que ceux qui ne permettent pas la collaboration.

Recommandations personnalisées : certains planificateurs de voyage basés sur l'IA tiennent compte de vos préférences et de votre comportement passé pour vous fournir des conseils et des recommandations personnalisés. Ces outils sont préférables

Fonctionnalités de planification de voyage en tant que module complémentaire : recherchez des fonctionnalités uniques, telles qu'une vue Plan ou un moteur de recherche de vols, qui vous aideront dans d'autres aspects de la planification de votre voyage

Tarifs : Si la plupart des planificateurs de voyage basés sur l'IA sont gratuits, certains nécessitent un abonnement pour accéder aux fonctionnalités avancées. Vérifiez si le prix en vaut la peine ou si vous pouvez trouver ce que vous cherchez gratuitement.

À lire également : Vous faites du télétravail ? Nous avons quelques outils pour les nomades numériques et des logiciels de planification de vie à vous recommander

Les 11 meilleurs planificateurs de voyage basés sur l'IA pour vos vacances

Voici notre liste des meilleurs planificateurs de voyage basés sur l'IA que vous devriez essayer pour votre prochain voyage.

1. ClickUp

Commencez avec ClickUp Brain Utilisez ClickUp Brain pour vous aider à planifier vos prochaines vacances

ClickUp est un logiciel de gestion de projet doté d'une IA puissante et de modèles pour vous aider à planifier vos voyages. ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA de la plateforme, vous aide à vérifier facilement les emplois du temps de chacun et à planifier un voyage d'affaires. Utilisez ClickUp AI pour créer des plans automatiques et des grandes lignes entièrement personnalisables en quelques secondes.

La suite IA de ClickUp transforme la planification de vos vacances en une expérience fluide et agréable en regroupant tous vos besoins de voyage dans un seul environnement de travail intelligent.

1. Environnement de travail IA unifié avec ClickUp Brain & Brain MAX

ClickUp Brain et ClickUp Brain MAX regroupent vos tâches, documents, checklists, itinéraires et même vos fichiers Google Drive ou Figma au sein d'un hub unique alimenté par l'IA

Brain fait office de compagnon IA sur votre bureau, vous donnant accès à plusieurs modèles d'IA — ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres — au sein du même environnement de travail où se trouvent vos tâches, vos documents et votre équipe. Plus besoin de passer d'une application à l'autre ni de perdre le fil.

Grâce à l'IA contextuelle, vous pouvez afficher instantanément les détails des vols, les réservations d'hôtel ou les documents partagés, même dans le cas d'itinéraires complexes.

3. Agents IA et automatisation

Les agents IA automatisent les tâches répétitives liées à la planification de voyage (mise à jour des itinéraires, envoi de rappels, suivi des réservations) afin que vous puissiez vous concentrer sur le plaisir

Les agents peuvent résumer les documents de voyage, générer des listes de bagages et répondre à vos questions sur vos projets, vous faisant ainsi gagner des heures de travail manuel.

4. Planification vocale avec Talk to Text

Avec la fonction « Use Talk to Text » de Brain MAX, vous pouvez dicter vos projets de voyage, réfléchir à des itinéraires ou mettre à jour vos checklists sans les mains : l'outil idéal pour planifier vos déplacements où que vous soyez.

5. Recherche approfondie et collaboration

La recherche d'entreprise alimentée par l'IA de ClickUp trouve n'importe quel détail dans vos plans, vos documents et vos applications connectées, garantissant ainsi que rien ne se perde

La collaboration en temps réel vous permet de planifier des voyages en groupe, d'attribuer des tâches et de partager des itinéraires ou des checklists avec vos amis ou votre famille — l'IA permet à tout le monde de rester synchronisé

Regardez cette vidéo pour découvrir comment ClickUp Brain MAX peut booster votre planification de voyage👇

Utilisez ClickUp Docs pour créer des listes de tâches détaillées avec plusieurs jours et des activités prévues pour chaque jour. Ses listes à imbrication infinie vous permettent d'aller aussi loin que vous le souhaitez. Si vous préférez planifier vos voyages vous-même et dans les moindres détails, alors ClickUp est le seul outil de planification de voyage basé sur l'IA dont vous avez besoin.

ClickUp propose également divers modèles d'itinéraires de voyage pour vous aider à planifier vos séjours. Découvrons quelques-uns de ces modèles.

Utilisez ce modèle ClickUp d'itinéraire de voyage d'affaires pour planifier chaque jour de votre voyage en détail. Il vous aide à planifier un itinéraire bien organisé et à visualiser tous les détails importants en un coup d'œil.

Télécharger ce modèle Créez un itinéraire bien organisé à l'aide d'un tableau et notez vos horaires de vol et autres échéances dans un format facile à lire avec ClickUp

👉🏽À lire également : Modèles Google Sheets pour planificateurs de voyage

Utilisez la puissante combinaison d'un planificateur IA et de ClickUp pour créer un plan de voyage détaillé. Commencez par utiliser un planificateur IA pour trouver des idées d'activités à faire, puis utilisez ClickUp Docs ou l'un des nombreux modèles disponibles.

📮ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % supplémentaires souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Pour ce faire, une IA doit être capable de : comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et mettre en place des flux de travail automatisés. La plupart des outils ont mis en place une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé les utilisateurs à regrouper jusqu'à plus de 5 applications grâce à notre plateforme ! Découvrez la planification alimentée par l'IA, où les tâches et les réunions peuvent être facilement attribuées aux créneaux disponibles de votre calendrier en fonction des niveaux de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu aux tâches fastidieuses !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des listes infinies d'activités à faire à l'aide de ClickUp Docs

Utilisez les modèles de planification de voyage ClickUp pour créer des itinéraires et enregistrer les détails de votre voyage

Enregistrez les coordonnées de vos contacts de voyage, les horaires de vol et les réservations d'hôtel, y compris les heures d'arrivée et de départ.

Partagez vos projets et idées de voyage enregistrés en un clic avec vos compagnons de voyage

Limites de ClickUp

Ne génère pas automatiquement d'itinéraires en fonction d'un ensemble de critères comme les autres planificateurs de voyage basés sur l'IA

Tarifs de ClickUp

Avis et évaluations sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (9 397 avis)

Capterra : 4,7/5 (4 020 avis)

Product Hunt : 5/5 (975 avis)

2. Layla (Roam Around)

via Layla

Layla (anciennement Roam Around) est un planificateur de voyage basé sur l'IA facile à utiliser qui génère des itinéraires personnalisés pour des destinations touristiques à travers le monde. Il vous suffit d'entrer votre destination, vos dates de voyage et vos préférences pour obtenir un itinéraire personnalisé.

C'est idéal pour organiser des voyages de dernière minute et des vacances sans avoir à se soucier de tout planifier soi-même.

De plus, il utilise la technologie GPT-3 pour fournir des recommandations de voyage sur mesure, qu'il s'agisse de restaurants ou de lieux à visiter.

Les meilleures fonctionnalités de Layla

Connectez-vous avec Google et commencez rapidement à planifier votre voyage

Personnalisez vos itinéraires de voyage en fonction de vos intérêts et de votre budget

Bénéficiez de recommandations personnalisées et de guides touristiques locaux

Discutez avec Layla pour personnaliser davantage vos itinéraires

Créez des listes de choses à faire en commun et collaborez avec vos amis

Accédez-y via les applications Android et iOS

Limites de Layla

Le nombre de destinations peut être plus vaste en extension

Les recommandations ne sont pas toujours exactes à 100 %.

Tarifs de Layla

Free

Premium : Indisponible

Avis et évaluations sur Roam Around

G2 : N/A

Capterra : N/A

3. Wonderplan

via Wonderplan

Vous recherchez un planificateur de voyage qui tienne compte de vos préférences détaillées, de votre budget et de vos contraintes pour vous proposer un itinéraire de voyage ?

Ne cherchez pas plus loin que Wonderplan.

C'est l'un des meilleurs planificateurs de voyage basés sur l'IA pour ceux qui ont un budget limité, car il fournit des relevés détaillés des coûts pour diverses activités. Il vous permet d'ajouter ou de supprimer des éléments de votre itinéraire afin de l'adapter à vos besoins spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Wonderplan

Créez des itinéraires sur mesure en fonction de vos préférences et de vos contraintes de voyage

Recevez des recommandations personnalisées sur les lieux d'hébergement

Utilisez des cartes interactives et des outils de navigation pour visualiser vos itinéraires

Téléchargez et enregistrez vos itinéraires au format PDF pour y accéder hors ligne

Collaborez avec vos compagnons de voyage pour élaborer et modifier vos forfaits

Obtenez des relevés détaillés des coûts par activité

Limites de Wonderplan

Le nombre de destinations peut encore être élargi

Assistance disponible uniquement par e-mail

Tarifs de Wonderplan

Free

Avis et évaluations sur Wonderplan

G2 : N/A

Capterra : N/A

4. Planificateur de voyage IA

via Trip Planner IA

Cet organisateur de voyage basé sur l'IA génère également des itinéraires personnalisés, mais offre des fonctionnalités uniques pour simplifier votre processus de planification de voyage.

Trip Planner IA vous permet de trouver l'inspiration dans les Reels d'Instagram et les vidéos TikTok, puis d'ajouter les lieux recommandés à vos itinéraires. Contrairement à la plupart des planificateurs de voyage basés sur l'IA, il propose une planification d'itinéraire et peut organiser des voyages à destinations multiples.

Les meilleures fonctionnalités des planificateurs de voyage IA

Inspirez-vous des vidéos de recommandations de voyage sur les réseaux sociaux et ajoutez-les à votre itinéraire

Modifiez votre itinéraire en ajoutant ou en supprimant des activités jusqu'à ce qu'il vous convienne parfaitement

Trouvez des idées de voyage grâce aux itinéraires partagés par d'autres voyageurs de la communauté

Utilisez l'IA pour obtenir des suggestions d'itinéraires optimaux pour vos road trips

Collaborez avec vos compagnons de voyage pour créer des itinéraires sur mesure

Accédez-y depuis votre navigateur mobile ou de bureau

Limites des planificateurs de voyage basés sur l'IA

Vous devez créer un compte et vous connecter pour commencer à utiliser l'outil

Tarifs des planificateurs de voyage basés sur l'IA

Free

Avis et évaluations sur les planificateurs de voyage IA

G2 : N/A

Capterra : N/A

5. Iplan. IA

Cet organisateur de voyage vous pose quelques questions sur vos projets de voyage et génère un itinéraire détaillé en fonction de vos réponses.

Il vous permet de modifier et de personnaliser votre itinéraire en ajoutant ou en supprimant des activités et des destinations. Il vous offre également des moyens simples de partager votre itinéraire avec vos compagnons de voyage.

Les meilleures fonctionnalités d'Iplan.ia

Répondez à quelques questions et générez un itinéraire détaillé en quelques secondes

Modifiez-les vous-même ou collaborez avec d'autres personnes pour élaborer vos forfaits de voyage

Partagez votre itinéraire publiquement ou privé et accédez-y où que vous soyez

Définissez un budget et planifiez votre voyage en fonction de celui-ci à l'aide de ce planificateur de voyage basé sur l'IA

Limites d'Iplan.ia

Disponibles uniquement sous forme d'applications mobiles, ne conviennent pas aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau

Les fonctionnalités de partage et de collaboration ne sont disponibles qu'avec le forfait payant.

Tarifs d'Iplan.ia

Free

Abonnement Pro : 3,99 $/mois

Avis et évaluations sur Iplan.ai

G2 : N/A

Capterra : N/A

6. Explorerg

via Explorerg

Explorerg est un planificateur de voyage basé sur l'IA qui vous demande de décrire vos projets de voyage de manière ouverte et vous propose plusieurs options prédéfinies parmi lesquelles choisir lors de la création d'un itinéraire.

Vous avez également la possibilité de sélectionner vos dates de voyage et votre budget, ainsi que le type de voyage et d'autres préférences.

Les meilleures fonctionnalités d'Explorer

Faites votre choix parmi des itinéraires prédéfinis pour les destinations les plus prisées

Créez un itinéraire personnalisé en décrivant vos projets de voyage et en sélectionnant vos préférences

Trouvez des vols pas chers grâce à la fonctionnalité « Flight Finder »

Visualisez votre voyage grâce aux fonctionnalités de prévisualisation sur carte et de visite guidée

Suivez vos dépenses et assurez-vous que votre voyage reste dans les limites de votre budget

Limites d'Explorerg

Contrairement à de nombreux autres planificateurs de voyage basés sur l'IA, il ne propose pas de fonctionnalités collaboratives.

Bien qu'il puisse générer des itinéraires personnalisés, il se peut qu'il ne soit pas en mesure de répondre à des besoins de voyage extrêmement spécifiques.

Le contenu n'est pas toujours exact

Tarifs d'Explorerg

Free

Avis et évaluations d'Explorerg

G2 : N/A

Capterra : N/A

À lire également : Vous ne savez pas où aller ? Nous avons fait le tour des meilleures destinations pour les nomades numériques!

7. GuideGeek

via GuideGeek

Contrairement aux autres planificateurs de voyage basés sur l'IA de cette liste, GuideGeek est un assistant de voyage basé sur l'IA. Il fonctionne comme un chatbot : vous lui posez des questions et il y répond.

Si vous lui demandez de vous proposer un itinéraire, il le fera. Cependant, ces itinéraires ne seront pas aussi personnalisés que ceux fournis par certains autres Outils d'IA.

Les meilleures fonctionnalités de GuideGeek

Posez des questions concernant vos projets de voyage et obtenez des réponses détaillées

Trouvez des recommandations d'hôtels, de choses à faire et bien plus encore

Découvrez des astuces pour faire des économies, éviter les foules ou tout autre conseil

Accédez à l'outil via WhatsApp ou Instagram Messenger

Limites de GuideGeek

Ne génère pas d'itinéraires personnalisés détaillés en fonction de besoins spécifiques

Pas de fonctionnalités de collaboration

Vous ne pouvez pas modifier les itinéraires ; vous pouvez uniquement modifier vos invitations pour obtenir des résultats différents.

Pas d'applications mobiles ni d'accessibilité via un navigateur

Tarifs de GuideGeek

Free

Avis et évaluations de GuideGeek

G2 : N/A

Capterra : N/A

8. Curiosio

via Curiosio

Curiosio est l'outil idéal pour planifier vos road trips : il vous aide à définir l'itinéraire précis à suivre et les étapes à ne pas manquer.

Saisissez les détails de votre voyage, et Curiosio vous fournira une carte interactive que vous pourrez consulter et modifier.

Il est également capable de créer des itinéraires et de fournir une ventilation des coûts et des durées des voyages.

Les meilleures fonctionnalités de Curiosio

Ajoutez les lieux que vous souhaitez visiter lors de votre road trip et obtenez des suggestions sur le meilleur itinéraire à suivre

Obtenez des suggestions pour savoir comment dépenser votre temps et votre argent

Créez un itinéraire personnalisé qui correspond à vos préférences de voyage et à votre budget

Entrez votre destination et recevez du contenu de voyage sélectionné avec soin pour vous inspirer dans l'organisation de vos voyages

Saisissez vos informations une seule fois et obtenez plusieurs forfaits de voyage

Limites de Curiosio

Ces outils sont plus complexes que les autres et nécessitent davantage d'informations pour créer des forfaits de voyage parfaits.

Ne propose pas d'applications mobiles ; accessible uniquement via un navigateur

Tarifs de Curiosio

Free

Avis et évaluations sur Curiosio

G2 : N/A

Capterra : N/A

9. Vacay

via Vacay

Vacay propose un chatbot, un générateur d'itinéraires et des conseillers thématiques pour la planification de voyages de niche. Cela en fait une solution de planification de voyage tout-en-un qui s'adresse à divers types d'utilisateurs.

Que vous souhaitiez générer automatiquement un itinéraire rapide ou obtenir des réponses à des questions spécifiques liées au voyage, Vacay peut vous aider. Contrairement aux planificateurs de voyage IA gratuits, il s'agit d'un outil freemium proposant des forfaits payants et des fonctionnalités avancées.

Vacay prend la position que ses forfaits payants sont des outils destinés aux conseillers en voyages et aux agents de réservation.

Les meilleures fonctionnalités de Vacay

Posez vos questions au chatbot Vacay et obtenez des recommandations et des réponses personnalisées

Utilisez le planificateur d'itinéraires interactif pour créer des itinéraires de voyage détaillés

Tirez parti des conseillers thématiques pour planifier des voyages autour de thèmes spécifiques, tels que les vacances de luxe ou les séjours acceptant les animaux de compagnie

Accédez à une multitude de ressources de voyage, des hôtels aux vols en passant par les croisières

Restrictions de Vacay

Les fonctionnalités avancées et le contenu premium ne sont disponibles qu'avec les forfaits payants, qui sont actuellement réservés aux clients basés aux États-Unis.

Bien qu'il offre un large intervalle de fonctionnalités, son prix semble élevé, étant donné que des outils similaires sont disponibles gratuitement.

Tarifs Vacay

Free

Premium : 9,99 $/mois

Professionnel : 49 $/mois

Avis et évaluations sur Vacay

G2 : N/A

Capterra : N/A

10. PlanTripAI.com

Il s'agit d'un autre outil freemium qui propose des itinéraires personnalisés et des recommandations de voyage personnalisées. Outre les questions de base telles que les dates de voyage, il vous demande également quel type de voyageur vous êtes et quels modes de transport vous préférez.

L'interface est facile à utiliser et propose un formulaire visuel pour saisir vos informations avant de générer un itinéraire pour vous. Il n'y a pas d'abonnement, juste des frais de licence à vie, qui sont minimes.

Les meilleures fonctionnalités de PlanTripAI.com

Répondez à quelques questions et obtenez un itinéraire personnalisé en quelques secondes

Utilisez la multitude d'options fournies dans le formulaire de saisie pour adapter les itinéraires à vos préférences

Obtenez un lien permettant de télécharger les itinéraires au format PDF, tableur et autres formats

Utilisez les itinéraires comme bon vous semble, partagez-les avec d'autres ou même revendez-les sans aucune limite.

Limites de PlanTripAI.com

Vous devez disposer d'une licence pour afficher tous vos voyages passés et enregistrer vos voyages

Il n'est pas possible de modifier les itinéraires sur la plateforme ni de collaborer avec d'autres personnes.

Tarifs de PlanTripAI.com

Free

Pro : 10 $ (frais uniques) pour une licence à vie

Avis et évaluations sur PlanTripAI.com

G2 : N/A

Capterra : N/A

11. TripBot

via TripBot

Le dernier de notre liste de planificateurs de voyage basés sur l'IA est TripBot, une application de planification de voyage qui vous aide à créer des itinéraires détaillés.

Il propose des recommandations personnalisées et des conseils d'initiés pour dénicher des expériences insolites et des trésors cachés.

Les meilleures fonctionnalités de TripBot

Indiquez votre budget, vos préférences en matière d'hébergement et d'autres critères pour obtenir des itinéraires personnalisés

Posez des questions sur les voyages et obtenez des recommandations personnalisées

Accédez à d'autres assistants IA, tels qu'un assistant de rédaction

Limites de TripBot

Pas d'accès hors ligne

Disponible uniquement sous forme d'application sur le Google Play Store

Tarifs de TripBot

Non disponible

Avis et évaluations sur TripBot

G2 : N/A

Capterra : N/A

À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour les assistants virtuels

Voyagez plus intelligemment grâce aux planificateurs de vacances basés sur l'IA

Essayez les outils de planification de voyage et les logiciels de gestion de voyages mentionnés ci-dessus pour voir lesquels vous conviennent le mieux. La plupart d'entre eux sont soit entièrement gratuits, soit proposent un forfait Free, vous n'avez donc pas besoin de payer pour les utiliser.

Pour une planification de voyage plus approfondie, utilisez ces outils de génération d'idées en combinaison avec ClickUp afin de créer des itinéraires détaillés en fonction de vos besoins spécifiques. Les nombreux modèles de planification de ClickUp vous facilitent la tâche. Pour en savoir plus, inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !