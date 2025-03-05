12 meilleurs outils de planification gratuits pour améliorer la productivité

Il est 10 h, et votre journée commence déjà dans le chaos. Entre une montagne de tâches et un calendrier rempli de réunions qui s'enchaînent, il semble impossible de rester sur la bonne voie.

Un planificateur fiable peut transformer ce casse-tête quotidien en une opération fluide.

Même si les outils de planification premium inondent le marché, il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour planifier intelligemment. Certaines alternatives gratuites sont suffisamment puissantes pour rivaliser avec leurs homologues payants.

Cet article de blog explore 11 outils de planification gratuits qui excellent par leur simplicité, leur adaptabilité et leurs fonctionnalités pratiques (🍪 modèles de planning bonus inclus). C'est parti ! 💪🏼

Qu'est-ce qu'un planificateur ?

Un planificateur est un outil conçu pour affiner le processus d'organisation des tâches, des évènements ou des horaires de cours. Il permet aux individus et aux équipes de planifier efficacement leur temps, en s'assurant que chaque engagement trouve sa place.

Lorsque vous utilisez un planificateur pour créer un planning hebdomadaire, vous prenez le contrôle de votre temps et réduisez le stress inutile. Tout est regroupé au même endroit, ce qui vous permet de rester concentré et productif.

Avantages de l'utilisation d'un planificateur

Un outil de création de planning offre plusieurs avantages clés pour vous aider à maîtriser la gestion de projet d'. Parmi ceux-ci, on peut citer :

Allocation optimisée des ressources : l'affectation stratégique du temps et des ressources à chaque tâche permet d'éviter les efforts inutiles et de garder tout sur la bonne voie

Planification sans conflit : Une vue d'ensemble claire des tâches et des réunions permet d'éviter les chevauchements et réduit les changements de dernière minute

Fonctionnalités permettant de gagner du temps : les outils de glisser-déposer, les rappels et l'automatisation réduisent le temps de planification et optimisent la productivité

Enregistrements précis : la conservation d'un journal détaillé de toutes les modifications facilite le suivi de la progression et garantit la conformité

Communication simplifiée : le partage le partage des calendriers de projets d' permet aux équipes de rester alignées et informées, garantissant ainsi que tout le monde travaille vers des objectifs communs sans confusion

Ajustements flexibles : la modification rapide des forfaits vous permet de vous adapter aux changements imprévus sans perturber votre flux de travail

Structures organisées : éliminer les approximations grâce à une planification claire vous aide à aborder vos tâches avec confiance et concentration

💡 Conseil de pro : ajoutez de courtes pauses ou des marges de manœuvre à votre planning pour vous ressourcer et gérer efficacement les imprévus.

Que rechercher dans un outil de création de planning ?

Le choix du bon outil de création de planning dépend des fonctionnalités qui rendront votre planification plus fluide et plus efficace. Recherchez des outils qui offrent :

Hiérarchisation des tâches : Un bon outil de planification vous aide à organiser vos tâches en fonction de leur importance, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel

Affichage visuel du calendrier : Des dispositions claires et faciles à lire vous permettent de suivre facilement vos forfaits quotidiens, hebdomadaires ou mensuels en un coup d'œil

Rappels automatisés : les alertes vous garantissent de ne jamais manquer une réunion, une tâche ou une échéance, ce qui vous permet de rester concentré et productif

Fonctionnalités de collaboration : les calendriers partagés et les outils de planification permettent aux équipes de se coordonner facilement, d'éviter les calendriers partagés et les outils de planification permettent aux équipes de se coordonner facilement, d'éviter les conflits d' s et d'améliorer la communication

Modèles personnalisables : les calendriers préconçus facilitent l'installation, tandis que les options ajustables vous permettent d'adapter les forfaits à vos besoins spécifiques

Les 11 meilleurs outils de planification

Trouver le bon outil de création d'horaires peut sembler fastidieux lorsqu'il existe tant d'options. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tous les tester vous-même.

Nous avons rassemblé les meilleurs outils qui facilitent la planification, la rendent plus efficace et l'adaptent à vos besoins. Découvrez-les et trouvez celui qui vous convient le mieux ! 👇

1. ClickUp (idéal pour créer des plannings personnalisables et gérer des tâches)

ClickUp est l'application qui fait tout pour le travail, offrant aux particuliers et aux équipes un moyen intuitif de rechercher, créer et gérer des plannings.

Ses fonctionnalités polyvalentes répondent à divers besoins, de la planification des routines quotidiennes à la gestion d'efforts collaboratifs à grande échelle, ce qui en fait un choix incontournable pour tous ceux qui recherchent une solution de planification gratuite et personnalisable.

Calendrier ClickUp

Commencez avec le calendrier ClickUp Visualisez et ajustez votre planning quotidien, hebdomadaire ou mensuel avec le calendrier ClickUp

Le calendrier ClickUp intègre parfaitement vos tâches et votre planning, vous offrant ainsi une vue d'ensemble de votre journée. En connectant votre calendrier existant, vous pouvez profiter de fonctionnalités telles que la prise en charge de plusieurs fuseaux horaires et le blocage automatique des tâches prioritaires, le tout au sein de la même plateforme.

Cette intégration facilite la planification efficace et garantit la coordination entre les réunions, les plannings des équipes et l'achèvement des tâches.

Par exemple, un étudiant qui jongle avec plusieurs échéances peut créer des tâches ClickUp dans l , définir des dates d'échéance et faire glisser ces tâches dans le calendrier pour ajuster les priorités lorsque sa charge de travail change

De même, une petite équipe qui planifie le lancement d'un produit peut utiliser le Calendrier pour mapper les échéances, ajouter des jalons et s'assurer que les réunions correspondent aux dates clés. Grâce à des informations de planification alimentées par l'IA, cette fonctionnalité astucieuse peut même suggérer des tâches et des réunions en fonction de vos priorités et de votre backlog.

Les réunions gagnent en efficacité grâce aux outils intégrés de ClickUp. Par exemple, un professeur qui anime un groupe d'étude récurrent peut utiliser ClickUp Meetings pour organiser des sessions hebdomadaires.

ClickUp AI Notetaker et ClickUp Brain

Obtenez automatiquement des récapitulatifs ou des résumés de réunion avec ClickUp AI Notetaker

Vous avez du mal à prendre des notes malgré un emploi du temps chargé ? Ajoutez l'assistant de prise de notes IA de ClickUp à vos réunions pour capturer des résumés, des éléments d'action et des détails clés dans des documents ClickUp privés et clairement structurés. De plus, l' ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, vous aide à transformer ces éléments d'action en tâches via ClickUp Tasks, avec des assignés, des dates d'échéance et des dépendances. Fini les suivis de réunion frénétiques, place à une exécution fluide.

Obtenez des transcriptions consultables grâce à la puissante combinaison de ClickUp AI Notetaker et ClickUp Brain

Par exemple, un rédacteur indépendant qui gère plusieurs clients peut utiliser des listes de tâches pour diviser ses projets en étapes plus petites, telles que la recherche, la rédaction et les modifications. Cela garantit des délais clairs, des flux de travail organisés et un suivi facile de la progression.

Intégration du calendrier ClickUp

Essayez l'intégration Calendrier ClickUp pour synchroniser votre planning et vos engagements personnels

L'intégration du calendrier ClickUp à l' vous permet de synchroniser vos calendriers sur votre ordinateur, Google Agenda, Outlook ou iCloud, afin de ne jamais manquer une réunion ou une échéance importante.

Un professionnel peut synchroniser ses tâches avec Google Agenda pour recevoir des rappels pour les présentations clients tout en gardant une trace de ses engagements personnels, comme les rendez-vous chez le médecin, le tout dans une seule vue.

⚡️ Archive de modèles : ClickUp propose une multitude de modèles gratuits pour vous aider à créer rapidement et efficacement vos plannings. Pour la planification individuelle, le modèle ClickUp Schedule Blocking Template (Modèle de blocage de planning ClickUp) vous permet d'allouer des blocs de temps dédiés à des tâches spécifiques, garantissant ainsi une productivité maximale. Pour les équipes, le modèle de planning d'équipe ClickUp ClickUp Team Schedule Template simplifie la planification collaborative en organisant les responsabilités et les échéances dans un format clair et structuré.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

La fenêtre complète des tâches et des réunions peut prendre un certain temps à maîtriser

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Pour mettre en perspective les vastes capacités de ClickUp, prenons l'exemple de RevPartners. L'organisation a réduit de 64 % le temps de livraison de ses projets grâce à ClickUp, en utilisant des flux de travail personnalisables, des automatisations et des modèles de planning pour simplifier la gestion et obtenir de meilleurs résultats.

💡 Conseil de pro : configurez un rappel dans votre calendrier pour dans un an avec une tâche « capsule temporelle ». Il peut s'agir d'une réflexion sur votre travail actuel ou sur quelque chose que vous souhaitez revoir. Utilisez-la pour relier le présent à vos objectifs futurs.

L'utilisation de calendriers pour achever les tâches avant les délais est toujours essentielle. Avec ClickUp, c'est très facile, car vos délais sont visibles sur vos calendriers avec les tâches, ce qui rend la planification de votre journée/semaine très simple et rapide.

2. Calendly (idéal pour la planification automatisée des réunions et des rendez-vous avec les clients)

via Calendly

Calendly simplifie la planification en automatisant les flux de travail liés à la disponibilité et aux réservations, éliminant ainsi les échanges d'e-mails incessants. Il s'intègre facilement aux plateformes de calendrier populaires telles que Google et Outlook, ce qui le rend idéal pour les entreprises et les professionnels qui ont besoin de solutions de planification efficaces et orientées vers le client.

Les règles de réservation personnalisables et la planification par rotation en font une bonne option pour les équipes qui gèrent plusieurs clients ou un grand nombre de réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Automatisez la planification de vos réunions grâce à des règles de réservation flexibles et des préférences de disponibilité

Distribuez les réunions entre les membres de l'équipe grâce à la planification par rotation

Personnalisez les temps de transition entre les réunions pour éviter les surcharges et garantir la concentration

Configurez des liens de réservation personnalisés avec une image de marque personnalisée pour conserver une apparence professionnelle

Limites de Calendly

Les fonctionnalités avancées telles que les flux de travail et l'intégration des paiements sont réservées aux versions premium

Nécessite du temps pour configurer des règles de planification complexes pour une utilisation en équipe

Tarifs Calendly

Free

Standard : 12 $/mois par utilisateur

Teams : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : À partir de 15 000 $ par an

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2 280 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 900 avis)

🧠 Anecdote : Les premières horloges mécaniques, construites entre 1270 et 1300 dans le nord de l'Italie et le sud de l'Allemagne, étaient des horloges de tour actionnées par des poids. Elles n'avaient ni cadran ni aiguilles et marquaient le temps en sonnant des cloches.

3. Google Agenda (idéal pour la planification collaborative en équipe et l'intégration à Google Workspace)

via Google Agenda

Google Agenda se distingue par son intégration transparente à l'écosystème Google Workspace, offrant des solutions de planification en temps réel pour un usage personnel, scolaire et professionnel. Ses fonctionnalités collaboratives facilitent le partage des calendriers et la coordination des évènements au sein des équipes.

De plus, ses suggestions d'évènements basées sur l'IA et ses ajustements de fuseau horaire simplifient le processus d'organisation de réunions récurrentes ou de collaborations internationales.

Les meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Gérez vos horaires de travail grâce à une synchronisation en temps réel sur tous les appareils et toutes les plateformes

Configurez des évènements récurrents avec des modèles flexibles et la gestion des exceptions pour répondre à des besoins spécifiques

Partagez des calendriers avec des contrôles de permission granulaires pour permettre une collaboration sécurisée

Utilisez des suggestions de planification intelligentes pour organiser des réunions en fonction de la disponibilité des participants

Limitations de Google Agenda

Ne dispose pas d'un système de paiement intégré ni d'automatisation avancée sans outils tiers

Nécessite un compte Google pour accéder à toutes les fonctionnalités, ce qui peut limiter la compatibilité pour les utilisateurs non Google

Tarifs Google Agenda

Free

Évaluations et avis sur Google Agenda

G2 : 4,6/5 (plus de 42 700 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 3 400 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Une étude a révélé que les réunions occupent environ 10 % de la semaine de travail d'un employé, soit en moyenne 4,48 heures. La plupart des travailleurs assistent à 11 à 25 réunions par semaine, ce qui souligne l'impact significatif des réunions sur la productivité.

Google Agenda m'est très utile, tant sur le plan personnel que professionnel. Il est très facile de planifier des réunions et des calendriers grâce au calendrier personnalisable dont nous disposons. Je ne recevais pas de rappels à chaque fois et ceux-ci sont également un peu difficiles à configurer.

4. Asana (idéal pour la gestion de projets et la coordination d'équipes)

via Asana

Asana intègre la planification dans un cadre de gestion de projet, offrant une approche sur mesure aux équipes qui gèrent des flux de travail complexes. Il relie les plannings à des tâches, des échéances et des jalons spécifiques, ce qui en fait un outil fiable pour gérer des projets interfonctionnels.

Grâce à plusieurs vues telles que l'échéancier, le calendrier et les tableaux, vous pouvez adapter votre processus de planification afin de répondre aux exigences des tâches à court terme et aux objectifs des projets à long terme.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Suivez les dépendances entre les tâches et ajustez facilement les échéanciers pour tenir compte des changements dans la portée du projet

Gérez la charge de travail de votre équipe grâce à des filtres de calendrier et des outils d'allocation des ressources afin d'éviter le surmenage et les goulots d'étranglement

Créez des flux de travail personnalisés et automatisez les tâches routinières pour améliorer l'efficacité de la planification

Surveillez les jalons et les échéances pour vous assurer que les livrables du projet restent dans les délais

Limites d'Asana

L'interface complexe nécessite un certain temps d'apprentissage, en particulier pour les équipes qui découvrent les outils de gestion de projet

Capacités natives de suivi du temps limitées par rapport à d'autres plateformes

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit pour jusqu'à 10 utilisateurs

Starter : 8,50 $/mois par utilisateur

Avancé : 19,21 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 200 avis)

💡 Conseil de pro : Essayez la planification inversée. Commencez par votre objectif final et travaillez à rebours. Au lieu de remplir votre journée de tâches, organisez-la en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Cela vous aidera à visualiser la situation dans son ensemble et à travailler de manière significative en partant de là.

5. HubSpot (idéal pour la planification axée sur les ventes et la gestion du parcours client)

via HubSpot

HubSpot combine des fonctionnalités de planification avec la gestion de la relation client (CRM), ce qui en fait un outil précieux pour les équipes commerciales et marketing. Sa capacité unique à lier directement les calendriers de réunion aux données clients et aux pipelines commerciaux garantit un parcours client fluide.

Les fonctionnalités de cet outil, telles que le suivi automatisé des réunions et les portails clients, aident les entreprises qui cherchent à renforcer leurs relations avec leurs clients tout en optimisant leurs flux de travail internes.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Automatisez les séquences de suivi pour garantir un engagement constant après les réunions

Offrez à vos clients des options de planification autonome via des portails personnalisés

Permettez la planification à l'échelle de l'équipe grâce à des attributions par rotation et des options de réunion de groupe

Personnalisez les types de réunions et les règles de réservation en fonction des étapes spécifiques du parcours client

Limitations de HubSpot

Les fonctionnalités d'automatisation nécessitent une installation complexe et une connaissance approfondie des CRM

Courbe d'apprentissage abrupte pour les équipes qui ne sont pas familiarisées avec les plateformes CRM

Tarifs HubSpot

Free

Starter : À partir de 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : À partir de 1 300 $/mois (comprend 5 utilisateurs)

Enterprise : À partir de 4 300 $/mois (7 utilisateurs inclus)

Évaluations et avis HubSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 10 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 200 avis)

🔍 Le saviez-vous ? La gestion de la charge de travail est un défi pour de nombreux employés, seuls 20 % d'entre eux estimant que leur charge de travail est sous contrôle au quotidien. Parallèlement, 21 % déclarent que leur travail n'est jamais sous contrôle ni gérable.

J'adore pouvoir envoyer des e-mails à mes clients, les appeler, planifier des tâches pour moi-même et pour d'autres employés en toute simplicité. Les intégrations de HubSpot avec les CRM sont également phénoménales. J'apprécie particulièrement de pouvoir suivre les contacts marketing, notamment de voir quel pourcentage d'entre eux ouvrent les e-mails, combien sont des robots, combien ont parcouru les e-mails et combien ont été rejetés.

6. Canva (le meilleur pour la conception visuelle de calendriers et la planification de contenu)

via Canva

Canva transforme la planification en un processus attrayant et visuellement agréable.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil de planification traditionnel, il excelle dans la création de calendriers visuels personnalisables et de calendriers de contenu pour les équipes ou les particuliers. Ses capacités de conception vous permettent de créer des calendriers aussi fonctionnels que visuellement attrayants, ce qui en fait un outil très apprécié des spécialistes du marketing, des créateurs de contenu et des gestionnaires de réseaux sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Créez des plannings visuellement attrayants à l'aide d'une vaste bibliothèque de modèles

Collaborez en temps réel pour créer et modifier des plannings avec votre équipe

Planifiez et organisez vos cours, vos publications sur les réseaux sociaux et vos campagnes directement grâce à l'intégration d'un calendrier de contenu

Redimensionnez instantanément vos plannings et vos designs en un seul clic, et gagnez du temps sur les ajustements manuels

Enregistrez et réutilisez des modèles personnalisés pour garantir la cohérence entre vos différents projets

Limitations de Canva

Manque de logique de planification traditionnelle et de gestion des évènements en temps réel

Capacités d'automatisation limitées pour les évènements récurrents ou les rappels

Pas d'intégration de calendrier pour les mises à jour en temps réel

Tarifs Canva

Free

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Teams : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 200 avis)

💡 Conseil de pro : remplacez les tâches les moins agréables par celles que vous aimez faire. Associer une tâche fastidieuse à quelque chose que vous appréciez peut rendre les deux plus faciles à gérer et booster votre énergie globale.

📖 À lire également : 15 techniques de gestion du temps pour augmenter votre productivité

7. ZoomShift (idéal pour la gestion des horaires des employés et le contrôle des coûts de main-d'œuvre)

via ZoomShift

ZoomShift est spécialisé dans la planification des horaires pour les entreprises fonctionnant par équipes, fournissant des outils pour gérer la disponibilité des employés, les horaires et les coûts de main-d'œuvre. Ses fonctionnalités sont particulièrement utiles pour les secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie et la santé, où une planification efficace a un impact direct sur les performances opérationnelles.

La plateforme aide également les employés grâce à des options en libre-service, faisant ainsi de la planification un processus collaboratif.

Les meilleures fonctionnalités de ZoomShift

Suivez les coûts de main-d'œuvre en temps réel pour respecter votre budget et optimiser vos décisions en matière de planification

Permettez à vos employés d'échanger leurs horaires et de demander des congés directement depuis leur compte

Détectez automatiquement les conflits d'horaires et résolvez-les rapidement

Intégrez des pointeuses et des systèmes de paie pour rationaliser vos opérations

Limites de ZoomShift

Très axé sur le travail posté, ce qui le rend moins adapté aux besoins traditionnels en matière de planification

Nécessite un temps d'installation important pour les entreprises ayant plusieurs emplacements ou des règles de roulement complexes

Tarifs ZoomShift

Indispensables : Gratuit

Starter : 1 $/mois par utilisateur

Premium : 2 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis ZoomShift

G2 : 4,9/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

🧠 Anecdote : Benjamin Franklin maîtrisait l'art de l'organisation grâce à un agenda quotidien qui comprenait six blocs de temps pour chaque jour.

📮ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments à traiter, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin risquent de se perdre dans les discussions, les e-mails, les documents ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans l'ensemble de vos tâches, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

8. Google Sheets (idéal pour la création de plannings personnalisés et la planification basée sur des données)

via Google Sheets

Vous pouvez créer des plannings dans Google Sheets avec un haut niveau de personnalisation. Contrairement aux outils de planification traditionnels, Google Sheets offre la liberté de créer des plannings adaptés à des besoins spécifiques grâce à des formules personnalisées, la mise en forme conditionnelle et la validation des données

Ses fonctionnalités de collaboration en temps réel permettent aux équipes de travailler ensemble en toute transparence, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises ou les particuliers ayant des besoins spécifiques en matière de planification.

Les meilleures fonctionnalités de Google Sheets

Créez des plannings entièrement personnalisés à l'aide de formules et de mise en forme conditionnelle

Utilisez des filtres avancés et la validation des données pour garantir des plannings précis et clairs

Organisez vos plannings sur plusieurs feuilles pour des projets ou des équipes aux besoins variés

Limitations de Google Sheets

Ne dispose pas d'automatisation intégrée de la planification ni de rappels en temps réel pour les évènements

Ne prend pas en charge la logique de planification avancée pour les tâches qui se chevauchent ou les fuseaux horaires

Tarifs Google Sheets

Free

Évaluations et avis sur Google Sheets

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 960 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Les premiers cadrans solaires, inventés vers 3500 avant J.-C. dans l'Égypte antique, étaient de simples gnomons. Ces premiers garde-temps ont marqué les débuts de la planification, aidant les travailleurs à organiser leurs tâches en fonction du mouvement du soleil.

9. Sling (idéal pour la planification du personnel et la communication au sein des petites entreprises)

via Sling

Sling offre une solution complète pour les petites entreprises, combinant la planification du personnel avec des outils de communication intégrés.

Il permet aux responsables d'optimiser les coûts de main-d'œuvre, de gérer la disponibilité des employés et de planifier les horaires sans effort. La plateforme offre également aux employés des options en libre-service, telles que l'échange de quarts de travail et les demandes de congés, garantissant ainsi que les horaires répondent aux besoins de l'entreprise sans compromettre la satisfaction des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Sling

Communiquez instantanément avec les membres de votre équipe grâce à la plateforme de messagerie intégrée

Optimisez vos coûts de main-d'œuvre grâce à des outils qui assurent le suivi de l'efficacité de la planification

Permettez à vos employés de demander des congés, d'échanger leurs horaires ou de définir leurs préférences directement

Distribuez automatiquement les plannings à vos employés via l'application mobile

Limitations de Sling

Principalement axé sur la planification par équipes, ce logiciel est moins adapté aux besoins de planification plus généraux

Capacités d'intégration limitées avec des outils tiers par rapport aux plateformes plus importantes

Tarification Sling

Gratuit pour jusqu'à 50 utilisateurs

Premium : 2 $/mois par utilisateur

Business : 4 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Sling

G2 : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 170 avis)

Le plus utile avec Sling, c'est que vous pouvez créer différents quarts de travail à différents moments, mais aussi laisser des notes lorsque vous souhaitez informer quelqu'un que vous ne pouvez pas prendre votre pause déjeuner ou que vous devez partir plus tôt.

📖 À lire également : Comment créer un planning de travail efficace

10. Homebase (idéal pour la gestion complète des opérations des petites entreprises)

via Homebase

Homebase va encore plus loin dans la planification en l'intégrant à des outils de gestion d'entreprise plus complets, tels que la gestion des ressources humaines, la préparation des paies et le suivi de la conformité. Cette plateforme est idéale pour les petites entreprises qui recherchent une solution tout-en-un pour gérer efficacement leurs opérations.

Ses fonctionnalités comprennent le suivi de la disponibilité des employés, la gestion des congés et la distribution automatique des plannings hebdomadaires. Des outils supplémentaires pour la communication au sein de l'équipe et le suivi des performances en font un choix idéal pour les entreprises qui souhaitent rationaliser à la fois la planification et les opérations.

Les meilleures fonctionnalités de Homebase

Suivez la disponibilité de vos employés, gérez les horaires et assurez la conformité de votre main-d'œuvre

Préparez vos paies en toute simplicité grâce aux fonctionnalités intégrées de suivi du temps et de gestion des présences

Gérez les demandes de congés et distribuez automatiquement les plannings à vos employés

Accédez à des rapports avancés pour suivre les coûts de main-d'œuvre et identifier les tendances en matière de planification

Limites de Homebase

Les options de personnalisation avancées sont réservées aux forfaits supérieurs

Nécessite une installation complexe pour les entreprises disposant de plusieurs emplacements

Tarifs Homebase

Basique : Gratuit

Essentiels : 24,95 $/mois par emplacement

Plus : 59,95 $/mois par emplacement

Tout-en-un : 99,95 $/mois par emplacement

Évaluations et avis Homebase

G2 : 4,2/5 (plus de 125 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 075 avis)

💡 Conseil de pro : réservez chaque semaine un créneau horaire spécifique pendant lequel aucun écran n'est autorisé. Utilisez-le pour vous concentrer, vous promener dans la nature ou pour des sessions de réflexion créative. Cette « remise à zéro » vous aide à vous déconnecter pour mieux vous reconnecter.

11. Doodle (idéal pour coordonner rapidement des réunions par consensus)

via Doodle

Doodle simplifie la planification de groupe en se concentrant sur la recherche rapide des disponibilités communes entre les participants.

Il vous permet de créer rapidement des sondages, de fixer des délais de réponse et d'identifier automatiquement le meilleur moment pour une réunion en fonction des disponibilités des participants. Sa simplicité et son efficacité en font un outil privilégié pour les entreprises et les particuliers qui souhaitent coordonner leurs emplois du temps sans avoir recours à des intégrations complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Doodle

Créez des sondages rapides pour connaître les disponibilités de plusieurs participants

Fixez des délais pour les réponses aux sondages afin de finaliser rapidement les horaires des réunions

Personnalisez vos sondages grâce à des options de personnalisation et des paramètres de confidentialité avancés

Utilisez l'assistance pour plusieurs fuseaux horaires afin de planifier efficacement vos réunions internationales

Limitations de Doodle

Les fonctionnalités de rapports de base ne fournissent pas d'informations détaillées sur les tendances en matière de planification

Se concentre exclusivement sur la coordination des réunions, sans offrir de fonctionnalités de planification plus étendues

Tarifs Doodle

Free

Pro : 14,95 $/mois par utilisateur

Team : 19,95 $/mois par utilisateur (pour cinq utilisateurs)

Évaluations et avis sur Doodle

G2 : 4,4/5 (plus de 2 060 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 810 avis)

Doodle a considérablement simplifié le processus de « sondage » pour déterminer les dates et heures qui conviennent le mieux pour les réunions. Cela nous a permis de gagner beaucoup de temps et d'éviter le stress lié à la recherche des meilleurs moments pour réunir un grand nombre de personnes ayant des calendriers différents. Vous pouvez facilement créer un compte et le programme est très simple à comprendre. Nous utilisons Doodle au moins une fois par mois. Il n'y a pas vraiment de temps de mise en œuvre, vous pouvez l'utiliser immédiatement.

📖 À lire également : Comment créer un planning de télétravail équilibré

Double-cliquez sur une solution brillante qui vous fera gagner du temps

Le temps est une ressource que vous ne pouvez pas récupérer, alors pourquoi ne pas en profiter au maximum ? Un bon outil de planification peut vous faciliter la tâche et vous aider à atteindre vos objectifs sans stress.

Avec autant d'options gratuites incroyables, vous n'êtes qu'à quelques clics de transformer le chaos en clarté.

Parmi ces outils, ClickUp se distingue comme la solution tout-en-un ultime. De la gestion de votre planning personnel à la planification de projets d'équipe, la vue Calendrier de ClickUp vous aide à organiser vos tâches et vos évènements.

De plus, la combinaison puissante de ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain affine les flux de travail en capturant les points clés et en organisant automatiquement les tâches. Grâce à ses fonctionnalités et intégrations personnalisables, ClickUp transforme le chaos en clarté, ce qui en fait le choix idéal pour rester organisé dans les paramètres personnels et d'équipe.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅