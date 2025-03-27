S'organiser en déplacement : modèles gratuits d'itinéraires de voyage dans Google Sheets

Le forfait d'un voyage est excitant, mais l'organisation de tous les détails ? Pas tant que ça. 😒

Mais que se passerait-il si vos vols, vos réservations d'hôtel et vos forfaits d'activités étaient tous bien rangés au même endroit ? Avec les modèles d'itinéraires de voyage de Google Sheets, cela devient un jeu d'enfant !

Ces modèles d'itinéraires vous aident à forfaiter chaque journée, à surveiller votre budget et même à partager l'itinéraire avec votre famille ou vos amis.

De nombreux modèles Google Sheets sont préinstallés avec des sections pour les vols, l'hébergement et plus encore, ce qui permet de se plonger facilement dans la planification du voyage sans tracas.

Qu'il s'agisse d'une escapade rapide, d'une aventure en ville ou d'un voyage d'entreprise, les modèles d'itinéraires de voyage de Google Sheets facilitent les préparatifs.

Ce guide s'adresse aux organisateurs de vacances à la recherche de modèles personnalisables et partageables pour planifier et gérer efficacement leurs voyages. Plongeons dans l'aventure !

**Qu'est-ce qu'un modèle d'itinéraire de voyage ?

Un modèle d'itinéraire de voyage ou un itinéraire de voyage décrit les détails de votre voyage et les conserve en un seul endroit. Il offre une forme structurée pour mettre en forme les informations relatives à vos forfaits de voyage, notamment les vols, l'hébergement, les activités quotidiennes et les coordonnées importantes.

Ces modèles font office de créateurs d'horaires et vous permettent de suivre et de mettre à jour facilement votre emploi du temps.

Les modèles d'itinéraires de voyage sont généralement disponibles dans différentes formes, telles que Word, Google Sheets et PDF. Semblables à applications de planification numérique , ces modèles sont personnalisables pour s'adapter à différents types de voyages. Ils simplifient également le forfait en conservant tout dans un seul document organisé.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'itinéraire Google Sheets?

Un bon modèle d'itinéraire de voyage Google Sheets doit être convivial, organisé et personnalisable. Voici les éléments essentiels que vous devez rechercher :

Une disposition effacée et intuitive: Recherchez le voyagedes modèles d'itinéraires qui présentent une disposition claire et structurée pour organiser les activités de chaque jour, les heures de départ et d'arrivée, les détails de l'hébergement et les horaires de transport dans des sections distinctes et faciles à lire

Recherchez le voyagedes modèles d'itinéraires qui présentent une disposition claire et structurée pour organiser les activités de chaque jour, les heures de départ et d'arrivée, les détails de l'hébergement et les horaires de transport dans des sections distinctes et faciles à lire Sections personnalisables: Choisissez un modèle dont les champs sont personnalisables pour répondre aux différents besoins des voyageurs, y compris les itinéraires touristiques et les itinéraires multi-villes, avec des sections modifiables pour les informations sur les vols, les contacts d'hébergement, les activités, les locations, les forfaits de repas et les notes

Choisissez un modèle dont les champs sont personnalisables pour répondre aux différents besoins des voyageurs, y compris les itinéraires touristiques et les itinéraires multi-villes, avec des sections modifiables pour les informations sur les vols, les contacts d'hébergement, les activités, les locations, les forfaits de repas et les notes Collaboratif et accessible: L'application Google Sheets étant basée sur le cloud, un bon modèle d'itinéraire de voyage devrait tirer parti de sa capacité de partage, permettant aux utilisateurs de collaborer avec d'autres personnes sur leurs forfaits de voyage. L'accès à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet en fait un outil polyvalent pour les voyageurs en déplacement

L'application Google Sheets étant basée sur le cloud, un bon modèle d'itinéraire de voyage devrait tirer parti de sa capacité de partage, permettant aux utilisateurs de collaborer avec d'autres personnes sur leurs forfaits de voyage. L'accès à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet en fait un outil polyvalent pour les voyageurs en déplacement Notes supplémentaires et suivi des dépenses: Un excellent modèle d'itinéraire de voyage comprend également des sections pour les notes et les dépenses afin de suivre les budgets et les rappels de dernière minute, ce qui améliore l'organisation et minimise la dépendance à l'égard d'outils dédiés logiciel de gestion des voyages et des dépenses ## Top 8 Google Sheets Travel Itinerary Templates (8 modèles d'itinéraires de voyage)

Lors de la planification d'un voyage passionnant (ou critique), la recherche de "modèles d'itinéraires de voyage Google Sheets" est la dernière chose que vous voulez faire. Pour vous éviter cette peine, nous avons rassemblé ici les meilleurs modèles d'itinéraires de voyage Google Sheets :

1. Modèle d'itinéraire de vacances par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Vacation-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Itinéraire de vacances Modèle d'itinéraire de voyage par GooDocs /$$img/

il s'agit d'un modèle d'itinéraire de voyage par GooDocs /%img/ GooDocs Le Modèle d'itinéraire de vacances de GooDocs est un outil formidable et polyvalent pour la planification des vacances. Il contient des sections pour chaque jour de votre prochain voyage, vous permettant de saisir tous les détails en un coup d'œil.

Le modèle offre des espaces dédiés aux détails du voyage, tels que les informations sur les vols, les locations de voiture, les adresses d'hébergement, les activités quotidiennes, les forfaits repas et toute note ou rappel spécial pour chaque jour.

Cette disposition tout-en-un vous permet de voir facilement ce dont vous avez besoin pour vous préparer à chaque étape de votre voyage.

Même si vous vous rendez dans des endroits où l'accès à Internet est limité, GooDocs vous permet de l'imprimer et de l'emporter comme sauvegarde physique.

Idéal pour: Faire des forfaits de voyage détaillés.

2. Modèle d'itinéraire de voyage de classe par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Classy-Travel-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Modèle d'itinéraire de voyage de classe par GooDocs /$$$img/

il s'agit d'un modèle d'itinéraire de voyage de classe par GooDocs GooDocs Vous recherchez une approche plus minimaliste du forfait ? Le Modèle d'organisateur de voyage élégant de GooDocs fera l'affaire ! Ce modèle d'itinéraire de voyage efficace est conçu pour ne fournir que les détails les plus essentiels, ce qui en fait un excellent outil pour les planificateurs de voyage qui accordent une grande valeur à l'efficacité.

Il fonctionne comme un application de planification quotidienne et se concentre sur les informations de voyage essentielles, y compris les heures d'arrivée et de départ et un agenda quotidien. En outre, elle vous permet d'ajouter des détails tels qu'une liste de bagages, le transport, les activités, les repas, l'heure, le mémo et le budget pour chaque jour.

Idéal pour: les voyages de courte durée, les escapades de week-end, les voyages d'entreprise ou les voyages d'affaires le travail télétravail et les voyages où seul un bref itinéraire est nécessaire.

➡️ En savoir plus: Trouvez le les meilleurs endroits pour être un nomade numérique dans notre guide complet !

3. Modèle d'itinéraire de vacances en famille par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Family-Vacation-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Modèle d'itinéraire de voyage pour les vacances en famille par GooDocs /$$img/

il s'agit d'un modèle d'itinéraire de voyage pour les vacances en famille GooDocs Lorsque vous voyagez en famille pour le plaisir, votre organisateur de voyage doit également en tenir compte. Et c'est exactement ce que fait le Modèle d'itinéraire de vacances en famille !

Il ajoute une touche de légèreté à la planification des voyages, ce qui en fait une option amusante pour les groupes d'amis, les familles ou les voyageurs en solo.

Ce modèle est plus que fonctionnel ; il est conçu pour rendre le processus de planification agréable. Il est doté d'une police de caractères ludique, de visuels amusants et de beaucoup d'espace pour ajouter des détails qui traduisent l'excitation du voyage à venir.

La disposition comprend tous les éléments de l'itinéraire : durée du voyage, hébergement, activités quotidiennes et forfaits repas. Idéal pour l'impression ou le partage numérique, le modèle d'itinéraire de vacances amusant ajoute un élément d'excitation à vos forfaits et vous aide à organiser vos voyages.

Idéal pour: Faire des forfaits pour des vacances amusantes avec des amis ou la famille.

4. Modèle d'itinéraire de voyage d'entreprise par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Business-Travel-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Modèle d'itinéraire de voyage d'entreprise par GooDocs /$$$img/

il s'agit d'un modèle d'itinéraire de voyage d'affaires par GooDocs GooDocs Pour les professionnels en déplacement, le Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires offre une disposition élégante et sophistiquée conçue pour répondre aux exigences des voyages d'affaires. Il est conçu pour fournir des détails complets, y compris des sections pour les horaires des réunions, les adresses des clients, les temps de trajet et les informations sur l'hébergement.

Avec son design épuré aux accents magenta, ce modèle est visuellement attrayant et pratique. Il permet aux utilisateurs d'organiser rapidement leur itinéraire et de rester dans les temps tout au long de leur voyage.

Au-delà des détails typiques du voyage, ce modèle comporte des sections dédiées aux informations de contact et aux notes importantes pour l'entreprise, ce qui facilite le suivi des personnes que vous rencontrez et du moment où vous les rencontrez.

Idéal pour: Les professionnels en voyage d'affaires.

Télécharger ce modèle

5. Modèle d'itinéraire de voyage formel par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Formal-Travel-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Modèle d'itinéraire de voyage officiel par GooDocs /$$$img/

il s'agit d'un modèle d'itinéraire de voyage formel par GooDocs GooDocs Le Modèle de planificateur d'itinéraire de voyage formel est un modèle flexible et polyvalent qui offre aux utilisateurs une expérience de planification de voyage achevée. Il est bien adapté aux voyages personnels et professionnels et comporte des zones désignées pour les vols, l'hébergement, les détails des activités et les forfaits repas.

Il fournit de l'espace pour les horaires quotidiens avec suffisamment de place pour décrire les diverses activités, les Espaces touristiques et les notes de transport, garantissant que chaque partie de votre voyage est couverte.

Ce modèle vous permet de :

Ajouter les moindres détails, y compris une analyse des coûts, et faire un diagramme pour visualiser la répartition des dépenses

Créer des checklists pour les tâches à faire et les tâches terminées

D'inclure les attractions célèbres, leurs photos, leur adresse, les heures d'ouverture et les droits d'entrée

Idéal pour: Visualiser les forfaits de voyage à l'aide de diagrammes et de graphiques.

6. Modèle d'itinéraire de voyage illustré par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Illustrated-Travel-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Modèle d'itinéraire de voyage illustré par GooDocs /$$$img/

il s'agit d'un modèle d'itinéraire de voyage illustré par GooDocs GooDocs Le modèle d'itinéraire de voyage illustré est une approche efficace de la planification des voyages. Il a une disposition propre et structurée, fournissant des sections séparées pour la destination, les repas, les activités, les loisirs et le budget par jour.

Utilisez-le pour ajouter des activités quotidiennes spécifiques, ce qui facilite le suivi des rendez-vous, des réunions ou des attractions incontournables.

Ce modèle est idéal pour les voyages de courte durée ou pour ceux qui veulent garder leurs forfaits épurés. Sa conception facile à imprimer permet de le garder à portée de main et de le partager avec des compagnons de voyage ou des collègues.

Idéal pour: Les voyageurs minimalistes à la recherche d'une disposition basique et propre.

7. Modèle d'itinéraire de voyage professionnel par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Professional-Travel-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Modèle d'itinéraire de voyage professionnel par GooDocs /$$$img/

il s'agit d'un modèle d'itinéraire de voyage professionnel par GooDocs /%img/ GooDocs Le Modèle d'itinéraire de voyage professionnel est conçu pour les voyageurs à la recherche d'un moyen très organisé et soigné de gérer leurs forfaits de voyage d'affaires et personnels.

En plus d'un itinéraire de sept jours, le modèle offre des sections complètes pour ajouter votre horaire quotidien, les choses à voir, les repas et la liste des choses à faire. Il vous permet d'ajouter votre liste de bagages et de la diviser en diverses catégories, telles que les documents de voyage, les vêtements, les divertissements, la santé, etc.

Il offre également une zone pour ajouter les heures de réunion, les détails du lieu et les informations de contact, ce qui est particulièrement utile pour les voyageurs d'affaires qui doivent rester au courant des opportunités de réseautage.

Idéal pour: Les voyageurs d'affaires qui préfèrent un forfait complet.

8. Modèle d'itinéraire de voyage simple par Lido

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Simple-Travel-Itinerary-Template-by-Lido.png Modèle d'itinéraire de voyage simple par Lido /$$$img/

il s'agit d'un modèle d'itinéraire de voyage simple par Lido Lido Lido's Simple Travel Itinerary Template for Google Sheets est un outil interactif et polyvalent qui combine la puissance de Google Sheets avec un format d'itinéraire de voyage pratique et détaillé.

Utilisez ce modèle pour ajouter des itinéraires jour par jour et des programmes d'activités et personnalisez chaque section pour répondre à vos besoins uniques.

Comme il est construit dans Google Sheets, il est accessible de n'importe où avec une connexion internet, ce qui le rend idéal pour les voyageurs qui ont besoin de faire des ajustements en cours de route.

Idéal pour: Les voyageurs qui préfèrent tout mettre à jour dans Google Sheets.

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour les itinéraires de voyage

À l'heure actuelle, Google Sheets est un outil polyvalent pour l'organisation d'itinéraires de voyage, mais il fait face à certaines limites. Examinons-en quelques-unes :

Accessibilité hors ligne limitée: Bien que Google Sheets soit accessible hors ligne s'il est paramétré à l'avance, cela nécessite des paramètres spécifiques. Si les voyageurs oublient d'activer l'accès hors ligne, ils risquent de ne pas pouvoir afficher leur itinéraire dans des endroits dépourvus de connexion internet

Bien que Google Sheets soit accessible hors ligne s'il est paramétré à l'avance, cela nécessite des paramètres spécifiques. Si les voyageurs oublient d'activer l'accès hors ligne, ils risquent de ne pas pouvoir afficher leur itinéraire dans des endroits dépourvus de connexion internet L'absence d'intégration avec les applications de gestion des voyages: Contrairement aux applications dédiées à la gestion des voyages, Google Sheets n'est pas une application de gestion des voyages applications dédiées à la gestion des voyages google Sheets ne s'intègre pas directement aux services de suivi des vols, de réservation d'hôtel ou de navigation sur carte. Les voyageurs doivent donc saisir et mettre à jour manuellement les informations, ce qui prend du temps et est source d'erreurs

Contrairement aux applications dédiées à la gestion des voyages, Google Sheets n'est pas une application de gestion des voyages applications dédiées à la gestion des voyages google Sheets ne s'intègre pas directement aux services de suivi des vols, de réservation d'hôtel ou de navigation sur carte. Les voyageurs doivent donc saisir et mettre à jour manuellement les informations, ce qui prend du temps et est source d'erreurs Pas de notifications en temps réel: Google Sheets ne propose pas de notifications ou d'alertes en temps réel. Par conséquent, en cas de modification de dernière minute des horaires de vol ou des détails de l'enregistrement, l'itinéraire n'est pas automatiquement mis à jour. Les voyageurs doivent donc le consulter fréquemment ou saisir manuellement les modifications, ce qui n'est pas pratique

Google Sheets ne propose pas de notifications ou d'alertes en temps réel. Par conséquent, en cas de modification de dernière minute des horaires de vol ou des détails de l'enregistrement, l'itinéraire n'est pas automatiquement mis à jour. Les voyageurs doivent donc le consulter fréquemment ou saisir manuellement les modifications, ce qui n'est pas pratique **Google Sheets ne se synchronise pas directement avec les applications d'agenda, ce qui permettrait aux voyageurs de recevoir des notifications en temps voulu et de voir les forfaits de voyage à côté d'autres activités synchronisées

➡️ En savoir plus : les 10 meilleurs assistants de planification de voyage de l'IA pour la planification des vacances

Modèles alternatifs d'itinéraires de voyage

Vous êtes prêt à bousculer vos forfaits de voyage ?

Ces modèles d'itinéraires de voyage alternatifs sont conçus pour vous permettre de rester organisé et prêt pour votre prochaine aventure, que vous soyez à la recherche d'expériences hors des sentiers battus ou de façons uniques d'explorer une destination familière.

1. Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image4.png Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires ClickUp dans ClickUp Docs https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-5096488&department=operations&_gl=1*qx9rrc*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires par ClickUp est parfait pour les professionnels qui ont besoin de garder leurs forfaits de voyage liés au travail méticuleusement organisés. Il vous permet d'enregistrer les détails des vols, les informations sur l'hébergement, les horaires des réunions et les forfaits de transport.

L'une de ses fonctionnalités clés est sa capacité à conserver tout ce dont les entreprises ont besoin dans une forme bien structurée. Il permet d'accéder facilement aux coordonnées, aux heures de réunion et aux adresses des clients ou des lieux de réunion.

En outre, le modèle comprend des zones pour le suivi des dépenses, ce qui est crucial pour les voyageurs d'affaires qui doivent gérer des budgets de voyage et soumettre des rapports de dépenses.

N'hésitez pas à partager le modèle avec vos collègues sans craindre que vos informations personnelles soient divulguées. De plus, vous pouvez accéder à votre itinéraire à partir de n'importe quel appareil quand vous en avez besoin !

Idéal pour: Les voyageurs d'affaires ayant besoin de mises à jour en temps réel et d'un accès à partir de plusieurs appareils.

2. ClickUp Modèle d'itinéraire de voyage pour la planification des vacances

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Vacation-Planning-Template.png ClickUp Modèle de planification des vacances https://app.clickup.com/signup ?template=t-4392203&department=personal-use&_gl=1*1gyx8nb*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de planification des vacances de ClickUp/%href/* est un excellent outil pour organiser tous les aspects des vacances, qu'il s'agisse d'une escapade d'un week-end ou d'une aventure dans plusieurs villes.

Ce modèle vous permet de suivre votre budget et vos réservations de restaurant, ce qui vous aide à planifier vos dépenses de manière efficace. Il vous permet également de lister les détails des lieux à visiter, les évènements locaux et les conseils de voyage.

Sélectionnez l'une des différentes vues d'ensemble, telles que Vue Liste, Vue Intégrée, Vue Document et Vue Tableau, et trouvez celle qui vous convient le mieux.

De plus, l'application vous permet de visualiser l'itinéraire de votre voyage en voiture Il vous permet d'afficher l'itinéraire de votre voyage en Afficher le Plan !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image6.png Afficher votre itinéraire en vue ClickUp Plan /$$$img/

visualiser l'itinéraire de votre voyage en mode Plan

Ce modèle est parfait pour les vacances en groupe ! Il facilite le partage de l'itinéraire avec les amis et la famille et permet à tout le monde de rester au courant.

Idéal pour: Les familles ou les groupes qui planifient des vacances ensemble.

💡 Conseil de pro: Utilisez ce modèle pour des vacances en famille ou des vacances avec de nombreuses activités et arrêts. Organisez l'itinéraire de chaque jour dans des sections distinctes et utilisez le tableau de bord ClickUp Bloc-notes pour noter les noms et informations des personnes rencontrées pendant les vacances.

3. Modèle de planificateur de voyage ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Travel-Planner-1.jpg Planificateur de voyage ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-2x1uywr&department=other&_gl=1*3xvulw*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de planificateur de voyage de ClickUp est un autre modèle de niveau débutant qui vous aide à rester organisé pendant vos voyages. Suivez les destinations, les vols et les réservations d'hôtel et partagez-les avec vos amis et votre famille pour une collaboration transparente.

Le modèle organise les tâches en catégories et paramètre les notifications pour vous tenir au courant des changements. En outre, le tracker de dépenses intégré vous aide à suivre les coûts, à diviser les dépenses et à respecter un budget défini

Idéal pour: Suivre diverses destinations et activités en un seul endroit.

4. ClickUp Modèle de planificateur de voyage

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-Trip-Planner-Template.png Modèle de planificateur de voyage ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205427462&department=personal-use&_gl=1*1596ao*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Modèle de planificateur de voyage de ClickUp

est idéal pour les voyageurs à la recherche d'un outil simple et convivial pour planifier leur voyage. Son format épuré met en place une structure facile à suivre, utile aussi bien pour les voyages de courte durée que pour les vacances plus longues.

Le modèle est hautement personnalisable, ce qui vous permet d'ajouter des sections pour répondre à vos forfaits de voyage uniques. Ses divers champs personnalisés, comme le type d'activité, le transport, les incontournables et les options de restauration, vous aident à forfaiter les détails des voyages.

Il s'affiche en cinq vues, dont une liste d'activités, un calendrier de voyage, un guide de voyage et bien plus encore ! Le modèle assiste également la planification collaborative, ce qui en fait une excellente option pour les couples, les familles ou les amis qui voyagent ensemble.

Idéal pour: Faire des forfaits complets pour le voyage, y compris les incontournables, les lieux à visiter et les activités.

5. ClickUp Modèle d'itinéraire pour la planification d'évènements

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Event-Planning-Template.png ClickUp Modèle de planification d'évènement https://app.clickup.com/signup ?template=t-4389476&department=other&_gl=1*1ddo89l*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous avez un évènement en vue ? Nous avons ce qu'il vous faut modèle de planification d'évènement pour vous ! **Modèle d'itinéraire de planification d'évènements de ClickUp vous aide à organiser tous les détails complexes nécessaires à la réussite d'un évènement, qu'il s'agisse du suivi des échéanciers, de la liste des invités, de l'organisation du lieu, de la restauration, des divertissements ou de la logistique.

Pour ne pas perdre de vue les échéances, attribuez et notez vos tâches en fonction de leur priorité, notamment les tâches urgentes, élevées, normales, faibles et non prioritaires.

Ouvrez le modèle en Vue Liste, Calendrier ou Tableau et organisez vos tâches de la manière qui vous convient le mieux.

De plus, le modèle est facile à partager avec vos collègues et à travailler ensemble Partagez-le facilement avec vos collègues et travaillez ensemble en temps réel grâce à Documents ClickUp .

Idéal pour: Le forfait des petits et grands évènements.

💡 Pro Tip: Ce modèle est parfait pour les évènements personnels et professionnels tels que les mariages à destination, les fêtes et les célébrations. Pour rester au top de la planification, créez des listes de tâches distinctes pour les fournisseurs, la décoration et les RSVP des invités, en utilisant des niveaux de priorité pour signaler les éléments critiques tels que les réservations de lieux ou les délais de restauration.

6. Modèle d'itinéraire de conférence ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Conference-Agenda-Template.jpg Modèle d'agenda de conférence ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-216072190&department=marketing&_gl=1*cqspjb*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous organisez une conférence ?

Le Modèle d'agenda de conférence par ClickUp est parfait pour l'organisation d'évènements à sessions multiples tels que des conférences, des séminaires ou des ateliers. Il vous permet d'organiser rapidement les sessions, les détails sur les conférenciers, les pauses et d'autres éléments essentiels de l'agenda d'une conférence dans une disposition structurée.

Le modèle propose des sections pour les biographies des conférenciers, les horaires des sessions, l'emplacement des lieux et les sujets et fournit une structure complète que les participants et les organisateurs peuvent suivre.

Il permet également à plusieurs collaborateurs de mettre à jour les horaires, de confirmer les intervenants et de suivre les modifications apportées à l'agenda en temps réel.

Idéal pour: Planifier des évènements à grande échelle tels que des conférences ou des séminaires.

💡 Conseil de pro: Partagez un lien "afficher seulement" vers le modèle avec vos participants afin qu'ils puissent explorer les sessions à l'avance. Cela aidera chacun à tirer le meilleur parti de l'agenda sans modifier le forfait de base.

Faites de chaque voyage un jeu d'enfant avec ClickUp

L'intégration de modèles d'itinéraires de voyage dans Google Sheets à la planification de vos déplacements fait toute la différence entre un voyage désordonné et une expérience agréable.

Ces modèles offrent des dispositions structurées qui clarifient chaque partie de votre itinéraire. Ils permettent d'organiser tous les détails du voyage, les horaires et les lieux à visiter en un seul endroit accessible.

Cependant, à mesure que la planification des voyages évolue, l'intégration de Google Sheets à outils de collaboration à distance comme ClickUp facilitent encore plus le partage et la mise à jour des forfaits en temps réel.

ClickUp offre une planification de voyage IA ainsi que des modèles d'itinéraires de voyage pour toutes les occasions. Ses puissantes fonctionnalités de collaboration sont idéales pour les itinéraires détaillés, la coordination des voyages d'équipe et la planification d'évènements organisés. Rendez votre prochain voyage plus fluide que jamais en en vous inscrivant gratuitement aujourd'hui !