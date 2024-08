Qui n'a pas envie de se glisser dans la peau d'Elizabeth Gilbert et de manger, prier et aimer pour se frayer un chemin à travers le monde ? Le seul obstacle ? Gilbert a reçu 200 000 dollars pour poursuivre son rêve et, à moins de trouver un mécène bienveillant, vous devez financer votre voyage en travaillant à distance.

Les nomades numériques sont des personnes qui travaillent à distance pour découvrir le monde. Ils sont capables de travailler de n'importe où, savent comment utiliser les technologies de travail à distance et maîtrisent parfaitement leurs finances.

En théorie, leur mode de vie est idéal. Et avec l'essor des outils de collaboration à distance et des espaces de travail dans le monde post-COVID, c'est plus accessible que jamais.

Si vous envisagez de troquer votre bureau contre une table de plage et de partir à l'aventure, il vous faut d'abord éviter les écueils. Après tout, vous ne voudriez pas vous retrouver sur une île isolée, sans internet ni argent !

Dans cet article, nous vous expliquons comment travailler à distance et voyager, ainsi que les technologies dont vous avez besoin pour y parvenir.

Le concept de travail à distance en voyageant

Les nomades numériques sont généralement des professionnels indépendants, des entrepreneurs, des entrepreneurs freelance ou des employés à distance.

Selon a Rapport de SafetyWing Environ 75 % des nomades numériques ont indiqué que la pandémie était la principale raison pour laquelle ils avaient opté pour le travail à distance. Et 90 % d'entre eux ont fait état d'une augmentation de leur productivité

La généralisation des travailleurs à distance a également encouragé les employés traditionnels à quitter leur bureau. Les entreprises savent aujourd'hui que les gens apprécient la flexibilité du lieu de travail et leur permettre d'opérer de n'importe où est l'une des plus grandes réussites de l'Union européenne meilleurs moyens de maintenir l'engagement des employés .

Selon Liste des Nomades 40 % des employés à distance travaillent à temps plein, ce qui constitue le segment le plus important parmi les nomades numériques

Si vous êtes assez chanceux (et courageux) pour pouvoir vous déplacer et numériser votre activité de freelance il vous faut d'abord un plan. Pour une activité aussi déterminante pour votre carrière que le travail à distance, vous ne pouvez pas compter sur l'impulsivité d'Elizabeth Gilbert.

Tout d'abord, décidez de l'endroit où vous souhaitez vous rendre. Les pays ont souvent des lois différentes pour les visas de nomade numérique, mais vous devez également tenir compte des éléments économiques et culturels, de la sécurité, de l'infrastructure et des taxes.

Si vous êtes un salarié ayant un emploi à distance, examinez attentivement les politiques de mobilité de votre entreprise et discutez de votre décision avec votre responsable. Une fois que vous serez parti, il est peu probable que vous passiez au bureau avant un certain temps, alors fixez des limites et communiquez avec votre équipe en conséquence.

Outils et bonnes pratiques pour le travail à distance en voyage

De nombreux nomades numériques reviennent au bureau après une tentative infructueuse de travail à l'autre bout du monde.

Dans la plupart des cas, ils n'ont pas suivi les meilleures pratiques ni utilisé les outils nécessaires pour réussir à travailler à distance. Si vous voulez réussir en tant que nomade numérique, voici ce qu'il faut retenir :

1. Utiliser une connexion internet fiable

En tant que travailleur à distance, la connexion internet sera votre meilleure amie. Assurez-vous que votre espace de travail à distance dispose d'une connexion internet rapide, sécurisée et fiable pendant toute la durée de votre séjour. De nombreux nomades choisissent de beaux cafés et des parcs pour leur travail quotidien, mais le WiFi public présente un risque important pour la sécurité. Il est donc utile de disposer d'un hotspot mobile comme solution de secours.

**Il est préférable de choisir un espace de travail conçu pour le travail à distance afin de bénéficier d'un travail ininterrompu

En terre inconnue, les finances peuvent vite se dégrader, c'est pourquoi vous ne devez pas faire de compromis sur votre travail. Ce qui nous amène au point suivant.

2. Créer un espace de travail adapté aux voyages

Lorsque vous travaillez à distance et que vous voyagez, vous devez accepter le changement. Mais tout le monde n'est pas aussi productif dans des scénarios qui évoluent rapidement. Vous devez concevoir et organiser un espace de travail adapté aux déplacements qui vous aide à rester concentré, quel que soit le fuseau horaire.

Les espaces de travail adaptés aux déplacements doivent être légers, minimaux et personnels.

Pour minimiser l'encombrement, choisissez un ordinateur portable léger doté d'une plus grande autonomie, d'une banque d'alimentation supplémentaire, de clés USB et d'un concentrateur USB. Ensuite, utilisez un bureau pliable et un support pour ordinateur portable afin de vous joindre à l'appel Zoom en quelques secondes. De l'agenda aux oreillers avec soutien lombaire, aménagez votre espace de travail pour vous sentir bien et à l'aise.

3. Incorporer des stratégies de voyage lent

Lorsque vous visitez un endroit, assurez-vous de vous y installer et de profiter de sa culture et de sa beauté. Le fait de cocher des itinéraires comme des touristes ne fera que vous épuiser et vous distraire. Au lieu de cela, considérez chaque destination comme un séjour de travail et imprégnez-vous de la culture locale dans toute sa gloire authentique.

Le voyage lent vous permet de découvrir la véritable identité d'un lieu et d'économiser de l'argent en utilisant des hébergements et des options de voyage locaux l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée .

Par exemple, si vous êtes à Bali, essayez de vivre dans des installations de cohabitation, choisissez des voyages durables et achetez des produits locaux. Comme on dit, soyez un voyageur, pas un touriste.

4. Fixer des limites et des attentes au travail

Lorsque vous êtes libre de faire n'importe quoi, vous devez aussi vous occuper de tout. Voyager dans des endroits inconnus peut être accablant, et cela peut avoir un impact sur les travailleurs à distance.

**Si vous vous trouvez dans un fuseau horaire différent, discutez de vos horaires avec vos chefs d'équipe/clients afin de ne pas recevoir d'invitations à des réunions à des heures bizarres. Si vous ne fixez pas de limites et si vous laissez le travail à distance dicter vos plans de voyage, vous ne pourrez pas profiter du mode de vie des nomades numériques.

5. Maintenir une bonne hygiène de sommeil

Voir le monde fait des ravages sur votre corps. Votre esprit peut être enrichi, mais votre corps a besoin d'un repos adéquat entre le travail et les voyages.

La fatigue est l'une des principales raisons qui poussent les gens à écourter leur voyage nomade, même si elle ne les frappe pas aussi durement dans la sécurité de leur foyer. Donnez la priorité à vos heures de sommeil et prenez soin de votre corps en pratiquant de nombreuses activités, en adoptant une alimentation saine et en vous soumettant à des contrôles fréquents. Tomber malade dans un pays lointain donne du fil à retordre aux voyageurs.

6. Utiliser des outils de gestion du travail à distance et de productivité

L'un des moyens de prévenir l'épuisement professionnel est d'utiliser un outil tel que Le logiciel de gestion de projet pour équipe à distance de ClickUp . C'est un cerveau numérique pour tous vos projets, plannings, tâches administratives et planification de voyages !

Les fonctions de productivité de ClickUp vous aident à organiser vos tâches, à planifier votre emploi du temps et à communiquer avec d'autres employés à distance. Vous pouvez tirer le meilleur parti de ces fonctions en divisant vos processus en trois parties : gestion de projet, collaboration et allocation de ressources.

Gestion de projet

Avec Tâches ClickUp clickUp Tasks permet d'éditer et de personnaliser l'état des tâches, de définir des niveaux de priorité et d'ajouter des contextes et des liens pour des flux de travail efficaces.

Pour les freelances qui travaillent avec plusieurs clients, la visualisation de style Kanban sur la vue Tableau de ClickUp rassemble tous les projets. Ces tâches sont outils de travail à distance sont particulièrement utiles pour les nomades numériques qui doivent rester au courant de plusieurs choses en même temps.

Regroupez les tâches par statut sur ClickUp Board View et bénéficiez d'une visibilité sur plusieurs projets en un coup d'œil

Collaborations

Les entrepreneurs qui travaillent avec des membres de leur équipe à distance peuvent utiliser ClickUp Docs pour créer une base de connaissances, collaborer sur des actions et organiser des wikis et des ressources dans un Hub Docs centralisé.

Vous pouvez co-créer et co-éditer des documents en temps réel avec vos collègues (et clients) et communiquer à l'aide de commentaires pour rester dans la boucle. Si vous pensez que les commentaires seront mieux présentés sous forme d'enregistrement d'écran, vous pouvez utiliser Clips ClickUp pour partager des vidéos explicatives de taille réduite.

Collaborer avec des coéquipiers à distance, des clients et d'autres parties prenantes en tandem avec ClickUp Docs

Allocation des ressources

La vie de nomade exige des bilans occasionnels pour quantifier le succès. Vous pouvez facilement le faire avec Objectifs de ClickUp ! Définissez des objectifs clairs, maintenez des calendriers de projets et gérez tous vos objectifs personnels et professionnels dans un endroit centralisé. Cela vous aidera à allouer les ressources de manière à stimuler votre productivité.

Utiliser Tableaux de bord ClickUp pour visualiser la charge de travail, l'avancement des travaux, les finances, etc. Grâce aux données en temps réel sous forme de barres, de graphiques et d'autres diagrammes faciles à comprendre, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées concernant votre charge de travail et vos projets de voyage.

Décomposez vos projets en objectifs gérables, ajoutez des échéances et suivez vos progrès grâce à ClickUp Goals

Automatisation AI

Si vous souhaitez réduire les tâches manuelles, le co-pilote IA de ClickUp, ClickUp Brain est l'assistant dont vous avez besoin.

Des fonctions telles que répondre aux messages avec l'IA, transformer les notes vocales en transcriptions, vérifier l'orthographe de vos documents écrits, résumer les notes de réunion et éliminer le syndrome de la page blanche sont quelques-unes des améliorations de la qualité du travail dont vous pouvez profiter avec ClickUp Brain.

Le temps que vous gagnez peut être utilisé pour explorer la ville et accumuler des expériences de voyage.

Gagnez du temps en rédigeant vos courriels, vos notes de projet et vos articles de blog avec ClickUp Brain

Lorsque vous utilisez ClickUp comme siège social numérique, vous pouvez voyager léger et vous concentrer sur ce qui est important.

En plus de passer au travail à distance pour vous-même, vous pouvez également permettre aux membres de votre équipe de faire de même. Modèle de plan de travail à distance de ClickUp de ClickUp peut s'avérer très utile à cet égard. Il est idéal pour les entrepreneurs qui disposent d'une équipe pour soutenir leur entreprise ou pour les solopreneurs qui se lancent dans le modèle de l'agence.

Rassemblez vos équipes à distance sous un même toit et simplifiez les opérations grâce au modèle de plan de travail à distance de ClickUp

Vous pouvez classer les tâches en fonction des équipes, des priorités, des destinataires, des dates d'échéance, des objectifs, etc. Avec ce cadre à vos côtés, vous pouvez :

Maintenir une structure cohérente pour les opérations de votre entreprise tout en travaillant à distance, même si les membres de l'équipe se trouvent dans des endroits différents

Définir clairement les rôles, les responsabilités et les attentes de votre équipe à distance

Vérifier l'avancement du projet et identifier les goulets d'étranglement, le cas échéant

Organiser toutes les informations relatives au travail dans un document unifié afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde

Définissez des statuts et des champs personnalisés pour saisir correctement les nuances de vos projets, et vous disposez d'un modèle qui s'adapte comme un gant à votre flux de travail. Avec une visibilité claire sur les différentes parties mobiles de votre entreprise, vous pouvez évaluer les performances de vos employés et vous assurer que tout le monde est aligné sur les objectifs du département ou de l'organisation. Télécharger ce modèle

Surmonter les défis du travail à distance et des déplacements

Maintenant que vous connaissez quelques bonnes pratiques et outils à distance pour que votre voyage nomade en vaille la peine, il est important de connaître les défis et de savoir comment les surmonter.

Atténuer les difficultés liées au fuseau horaire

Si vous passez à un mode de vie de nomade numérique, les différences de fuseaux horaires peuvent devenir un problème constant, à moins que vous n'utilisiez un réseau privé virtuel (VPN).

Using a comme NordVPN **Cela facilite la planification et garantit que vous êtes disponible aux heures clés, quel que soit votre lieu de résidence.

Vous pouvez participer à des réunions matinales depuis un café animé de Paris (GMT+1) ou collaborer avec des collègues sur une plage de Bali (GMT+7). La différence de fuseaux horaires ne vous gênera pas.

Mais un VPN va plus loin que le simple voyage dans le temps. Les serveurs de NordVPN fournissent un accès rapide et illimité à Internet afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail lorsque c'est nécessaire. Il protège également votre connexion Internet dans les cafés de travail en plein air ou sur les réseaux Wi-Fi inconnus. Cela garantit que vos données restent privées et protégées lorsque vous travaillez à distance.

Se préparer aux changements

Vous prenez votre vie en main, ce qui signifie que vous serez confronté à de nombreuses circonstances nouvelles. L'essentiel est d'avoir un noyau stable en termes d'espace de travail, de logement et de nourriture.

Si les hôtels de luxe sont tentants, considérez les séjours chez l'habitant qui offrent une expérience plus locale. Cela peut vous faire économiser de l'argent et vous permettre de vous immerger dans la culture. Vous pouvez également vous faire aider par des habitants pour faire vos courses ou vous rendre sur les marchés de producteurs locaux pour acheter des produits frais.

Trouver un bon espace de co-working avec des équipements tels que l'internet à haut débit et des postes de travail confortables C'est aussi un moyen fantastique de se connecter avec d'autres travailleurs à distance et de créer un sens de la communauté pendant vos déplacements.

Tant que vous respectez les principes de base et que vous prenez soin de votre santé, vous améliorerez votre vie et découvrirez les joies de la vie de nomade.

Créer une routine de travail à distance en déplacement

La première chose à faire lorsque vous travaillez à distance est de fixer une heure de réveil et de coucher cohérente. Cela permet de réguler votre horloge biologique et vous permet de vous sentir frais et concentré tout au long de la journée de travail. **Le matin, développez un rituel apaisant, qu'il s'agisse de méditation, de rédaction d'un journal ou d'une marche rapide, pour vous permettre d'entamer la journée en douceur

Une fois que vous avez adopté un rituel matinal fixe, vous pouvez mieux structurer votre journée en prévoyant des plages horaires pour le travail à distance. Vous pouvez utiliser des outils tels que ClickUp pour créer et maintenir des programmes quotidiens, hiérarchiser les tâches et fixer des objectifs réalistes. Cela vous permet de rester organisé et d'éviter de vous sentir dépassé par votre charge de travail.

Veillez à réserver du temps pour l'apprentissage et le développement, ainsi que pour des activités physiques telles que des randonnées, des séances de yoga ou des entraînements en salle de sport, afin de préserver votre bien-être et d'éviter l'épuisement professionnel.

Le passage au travail à distance est un saut important, mais avec la bonne approche, il peut être incroyablement gratifiant. Voici quelques conseils pour vous aider à partir du bon pied :

Commencez par les bases: Assurez-vous que votre travail est compatible avec le travail à distance. Parlez de vos projets à votre employeur ou à vos clients et assurez-vous que vous disposez des bonnes conditions pour travailler à distanceoutils du nomade numérique et les ressources nécessaires pour travailler de n'importe où

Assurez-vous que votre travail est compatible avec le travail à distance. Parlez de vos projets à votre employeur ou à vos clients et assurez-vous que vous disposez des bonnes conditions pour travailler à distanceoutils du nomade numérique et les ressources nécessaires pour travailler de n'importe où Planifiez vos finances: Les voyages et le travail à distance peuvent être imprévisibles, il est donc essentiel d'avoir une marge de manœuvre financière. Prévoyez un budget pour les frais de voyage, d'hébergement et les dépenses imprévues. Une assurance voyage est indispensable, de même qu'un fonds de prévoyance pouvant couvrir vos dépenses pendant au moins trois à six mois

Les voyages et le travail à distance peuvent être imprévisibles, il est donc essentiel d'avoir une marge de manœuvre financière. Prévoyez un budget pour les frais de voyage, d'hébergement et les dépenses imprévues. Une assurance voyage est indispensable, de même qu'un fonds de prévoyance pouvant couvrir vos dépenses pendant au moins trois à six mois Choisissez judicieusement votre première destination: Commencez par un endroit où l'Internet est fiable, où il existe une communauté de nomades numériques qui vous soutiennent et où le coût de la vie est abordable. Des endroits comme Bali, Chiang Mai et Lisbonne sont parfaits pour les débutants

Commencez par un endroit où l'Internet est fiable, où il existe une communauté de nomades numériques qui vous soutiennent et où le coût de la vie est abordable. Des endroits comme Bali, Chiang Mai et Lisbonne sont parfaits pour les débutants Préparez vos affaires intelligemment: Moins, c'est mieux. N'emportez que l'essentiel, comme du matériel technique de bonne qualité et des vêtements polyvalents. N'oubliez pas que vous pouvez toujours acheter des articles en cours de route

Moins, c'est mieux. N'emportez que l'essentiel, comme du matériel technique de bonne qualité et des vêtements polyvalents. N'oubliez pas que vous pouvez toujours acheter des articles en cours de route Restez organisé: Gardez une routine pour gérer votre emploi du temps au travail et en voyage. Utilisez un logiciel de gestion de projet tel que ClickUp pour ne pas perdre de vue vos tâches et vos échéances. Gardez également unoutil de gestion des voyages pour optimiser votre voyage en fonction de votre emploi du temps

Gardez une routine pour gérer votre emploi du temps au travail et en voyage. Utilisez un logiciel de gestion de projet tel que ClickUp pour ne pas perdre de vue vos tâches et vos échéances. Gardez également unoutil de gestion des voyages pour optimiser votre voyage en fonction de votre emploi du temps Restez en contact: Être loin de chez soi et des visages que l'on a connus toute sa vie peut donner l'impression d'être seul. Créez un réseau de nomades numériques qui vous tiendront compagnie. Rejoignez des communautés en ligne (telles queAnnée à distance etCroisière Nomade), participez à des rencontres et envisagez des espaces de travail en commun pour rencontrer des personnes partageant les mêmes idées

La perspective du travail à distance est excitante, mais comme pour la plupart des choses dans la vie, il faut être patient pour profiter du plaisir et de la liberté qu'il apporte. Il y aura des jours où vous aurez envie de retourner dans le confort de votre maison, mais une fois que vous aurez pris le coup de main et que vous aurez appris à concilier travail et voyage, vous serez comblé.

Commencez votre voyage de nomade numérique avec ClickUp

Pouvez-vous croire qu'une enquête sur les nomades numériques a révélé que 48.3 % d'entre eux ont des enfants de moins de 18 ans ? Oui, il n'est jamais trop tard pour essayer !

La transition vers le nomadisme numérique est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Tant que vous connaissez les risques, les défis et les meilleurs moyens de réussir en tant que travailleur à distance, vous devriez être en mesure de vivre votre vie comme vous l'avez imaginée.

Les plateformes de travail à distance comme ClickUp s'intègrent facilement à votre travail pour vous permettre de rester sur la bonne voie, vous aider à avoir une vue d'ensemble des objectifs à long terme et vous permettre d'ajuster les indicateurs clés de performance pour atteindre vos objectifs. Si vous suivez les étapes ci-dessus, vous ne deviendrez peut-être pas aussi célèbre qu'Elizabeth Gilbert, mais il vous sera plus facile de trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée tout en travaillant à distance. Commencez avec ClickUp dès aujourd'hui !