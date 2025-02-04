Les meilleurs assistants virtuels d'IA pour améliorer la productivité en 2025

L'équilibre entre travail et vie privée est à portée de main lorsque vous avez la technologie de l'assistant virtuel à vos côtés.
Qu'il s'agisse de vous faire écouter la musique du matin ou de vous rappeler de vous préparer pour une réunion (et bien d'autres choses encore), ces assistants pratiques visent à favoriser l'équilibre entre travail et vie privée en nous libérant du temps pour une meilleure productivité et plus de temps personnel.
Prêt à rencontrer les meilleurs assistants virtuels IA de cette année ? Attachez votre ceinture pour une visite éclair des meilleurs assistants virtuels IA du marché. Que l'aventure numérique commence !
Que faut-il rechercher chez les assistants virtuels IA ?
À la base, vous voulez un assistant virtuel de l'IA un outil d'assistant virtuel IA pour répondre à vos besoins.
Au bureau, cela peut aller de l'automatisation des flux de travail répétitifs à l'aide à la rédaction de meilleurs contenus marketing et communications d'entreprise. Recherchez des programmes d'IA et de Outils d'IA pour le marketing qui s'intègrent bien à votre logiciel actuel et qui sont bien adaptés à la taille ou à la croissance de votre équipe.
À l'Accueil, un assistant virtuel peut vous aider pour tout, qu'il s'agisse de préparer le café, de tamiser les lumières ou de vous conseiller d'emmener ou non votre chien chez le vétérinaire après qu'il a englouti un morceau de chocolat. Recherchez des assistants personnels IA qui s'intègrent bien à vos appareils personnels et à vos appareils ménagers.
À propos de productivité, saviez-vous que vous pouvez faire passer l'efficacité à la vitesse supérieure grâce à Outils de gestion de projet par IA et les outils de productivité ?
De logiciel d'exécution de projet à le mappage des processus et outils de création de contenu vous trouverez encore plus de moyens pour gagner du temps et augmentez votre productivité avec le bon logiciel.
Les 10 meilleurs assistants virtuels IA à utiliser en 2024
Un assistant virtuel IA peut vous aider dans diverses tâches, de la planification de rendez-vous et de la hiérarchisation de votre travail à la rédaction d'e-mails en passant par la préparation de votre café du matin. Nous allons examiner leurs fonctionnalités, leurs avantages et leurs prix, afin que vous puissiez choisir celui qui correspond à vos besoins.
1. ClickUp - Meilleur pour la gestion de projet par IA
Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc
Bonjour, amateurs d'efficacité ! Imaginez ceci : toutes vos tâches, tous vos projets et tous vos documents sont regroupés dans un hub intuitif. Et votre nouvel assistant, ClickUp Brain a accès à toutes ces informations et peut donc prendre le relais.
ClickUp Brain est adapté à vos besoins. Choisissez votre rôle, spécifiez le scénario et regardez le logiciel créer des solutions spécialement pour vous.
Voici quelques exemples de ce que ClickUp Brain peut faire pour vous :
- Améliorer votre écriture et votre créativité enClickUp Documents
- Résumez le contenu et les fils de discussion
- Décomposer des tâches complexes en sous-tâches
- Partager des résumés de projets et de réunions de travail
- Traduire un texte entre différentes langues
- Aide avecInvitations, instructions de l'IA pour la rédaction de textes ClickUp Brain est le seul assistant IA virtuel adapté à votre rôle. Il peut transformer 30 minutes de travail en 30 secondes et vous faire gagner plus de temps que vous ne l'auriez jamais imaginé.
Si vous recherchez les meilleurs assistants de rédaction IA pour stimuler votre créativité et votre productivité tout en gagnant un temps considérable sur vos tâches quotidiennes, découvrez l'AI Writer for Work de ClickUp comme assistant virtuel au bureau et en déplacement.
ClickUp meilleures fonctionnalités
- Les automatisations sont super faciles à paramétrer
- À fait un excellent travail de collecte des commentaires des clients
- L'assistant de rédaction IA peut fournir des suggestions au fur et à mesure que vous écrivez
Les limites de ClickUp
- La richesse de ses paramètres peut créer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs
- Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile
Prix de ClickUp
- Free Forever (gratuit pour toujours)
- Unlimited : 7$/mois par utilisateur
- Business : 12$/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
- ClickUp Brain : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois
ClickUp évaluations et critiques
- G2 : 4.7/5 (8 566+ commentaires)
- Capterra : 4.7/5 (3,775+ commentaires)
2. Google Assistant - Le meilleur pour la programmation de l'IA
via Assistant Google Google Assistant, développé par Google, fonctionne sur plusieurs appareils, des smartphones aux écrans intelligents.
Il constitue un assistant d'Accueil impressionnant ; pour l'activer, il suffit de dire "Hey Google" ou "OK Google"
L'assistant virtuel à commande vocale IA peut faire toutes sortes de choses. Planifiez des rendez-vous, déplacez des réunions et réglez des alarmes sans ouvrir d'application. Ou encore, traduire des langues étrangères lors de vos voyages d'entreprise avec votre seul appareil. Vous pouvez également vous détendre et demander à l'assistant de jouer vos chansons favorites ou de rattraper vos derniers podcasts.
Cette liste effleure à peine la surface. Au fur et à mesure que la technologie évolue, l'assistant IA élargira son répertoire, devenant un compagnon IA encore plus indispensable.
Meilleures fonctionnalités de l'assistant Google
- Obtenez vos prévisions météorologiques quotidiennes ou rattrapez votre retard sur les actualités avec une invite du type "Hey Google, quelles sont les prévisions pour aujourd'hui ?"
- Paramétrez des tâches ou des alarmes en toute simplicité. Par exemple, "Hey Google, règle une alarme pour 6 heures du matin"
- Passez des appels ou envoyez des textes en disant "Hey Google, appelle papa"
Limites de l'assistant Google
- Certains critiques affirment que l'outil peut présenter des bogues
- L'outil ne comprend pas toujours très bien votre invite, instructions
Prix de Google Assistant
- Free avec l'achat d'un produit
Évaluations et commentaires sur l'assistant Google
- G2 : $$$A
- Capterra : N/A
3. Socratic - Le meilleur pour les étudiants et les enseignants
via SocratiqueApplication d'apprentissage alimentée par l'IA Socratic aide les étudiants à comprendre leur travail scolaire au niveau du lycée et de l'université. Elle utilise la reconnaissance du texte et de la parole pour connecter les étudiants à des ressources en ligne afin de les aider à apprendre les concepts qui se cachent derrière n'importe quel problème.
Socratic utilise une variété d'approches pour aider les étudiants à apprendre. Il peut fournir des images pour les apprenants visuels ou des instructions étape par étape pour les apprenants tactiles.
Les étudiants peuvent également utiliser des guides d'étude et des questions pratiques créés par des experts pour apprendre et mémoriser des informations.
Des millions d'étudiants dans le monde ont utilisé Socratic. Enseignants et élèves l'ont plébiscité pour sa capacité à aider les étudiants à apprendre efficacement.
Les meilleures fonctionnalités de Socratic
- Mon travail s'applique à toutes les matières
- Nombreux documents de recherche
- Simple à utiliser
Limites de Socratic
- Dans l'ensemble, les commentaires se plaignent des nouvelles versions et disent préférer l'ancienne version
- Le bouton de prise de photos serait "bogué"
Prix de Socratic
- L'application est gratuite, mais peut être payante
Évaluations et critiques de Socratic
- G2 : $$$A
- Capterra : $$$A
4. Amazon Alexa - Le meilleur pour les tâches à domicile
via Amazon Alexa Amazon Alexa est un assistant vocal intelligent qui peut contrôler les appareils intelligents de l'Accueil, obtenir des informations, définir des rappels, et plus encore.
L'assistant vocal est activé en disant "Alexa" ou "Amazon" À partir de là, il répond à votre interaction vocale.
Alexa est disponible sur différents appareils, notamment les smartphones, les haut-parleurs intelligents et les écrans intelligents.
Cet assistant virtuel peut contrôler les appareils compatibles, tels que les lumières, les thermostats et les serrures. Vous pouvez tout faire, de l'ajout d'un pot de beurre de cacahuète à votre liste de courses au paramétrage des rappels de tâches pour obtenir des mises à jour de l'actualité et répondre rapidement aux questions factuelles qui vous préoccupent.
Alexa est un puissant assistant virtuel alimenté par l'IA qui peut vous rendre la vie plus facile et plus pratique. Si vous cherchez un moyen de contrôler votre Accueil intelligent, d'obtenir des informations ou de vous divertir, Alexa pourrait être la bonne solution.
Meilleures fonctionnalités d'Amazon Alexa
- Fiable, fonctionne sans problème
- Annonce l'arrivée de vos colis Amazon
- Passez des commandes Amazon en demandant simplement à Alexa de le faire
- Dicte et envoie des messages texte
Limites d'Amazon Alexa
- Fonctionne en WiFi, donc si votre Internet tombe en panne, Alexa le fait aussi
- Fonctionne mieux avec une adhésion à Amazon Prime ; les non-membres de Prime peuvent ne pas bénéficier d'autant d'avantages
Prix de l'Amazon Alexa
- Free avec les appareils compatibles
Evaluations et commentaires sur Amazon Alexa
- G2 : $$$A
- Capterra : N/A
5. Cortana - Le meilleur pour le traitement du langage naturel
via Cortana Cortana est un assistant virtuel développé par Microsoft pour son système d'exploitation Windows. Cortana aide les utilisateurs à exécuter des tâches à l'aide de commandes vocales, à proposer des rappels, à répondre à des questions et à fournir des recommandations.
L'un des principaux atouts de Cortana est sa capacité à comprendre et à répondre grâce au traitement du langage naturel, ce qui rend l'expérience utilisateur plus conversationnelle. Cortana dispose d'un "carnet de notes" qui stocke les préférences de l'utilisateur et d'autres informations afin de fournir une assistance personnalisée. Cela l'aide à comprendre les habitudes et les préférences des utilisateurs pour offrir de meilleures suggestions, plus personnalisées. Les utilisateurs ont le contrôle de leurs données avec Cortana. La fonctionnalité Notebook a permis aux utilisateurs de voir et de contrôler les données auxquelles Cortana avait accès, rendant la personnalisation transparente.
Alors que Cortana était initialement centré sur Windows, Microsoft a étendu sa disponibilité aux appareils Android et iOS. Cela permet une meilleure synchronisation des rappels, des notes et d'autres tâches sur plusieurs plateformes.
Microsoft a fait pivoter l'objectif de Cortana, qui n'est plus un assistant virtuel grand public (comme Alexa d'Amazon ou Siri d'Apple), mais une assistance à la productivité plus spécialisée au sein de la suite Microsoft 365.
Meilleures fonctionnalités de Cortana
- Des commandes vocales en langage naturel pour démarrer
- Cortana apprend vos préférences et s'améliore au fil du temps
- Contrôlez vos lumières, thermostats et autres appareils avec votre voix
Limites de Cortana
- Elle n'est plus activement développée et sera bientôt remplacée par Windows CoPilot
- N'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les langues
- Peut parfois mal comprendre vos demandes ou donner des informations incorrectes
Prix de Cortana
- Inclus dans les outils Microsoft
Évaluation et commentaires sur Cortana
- G2 : $$$A
- Capterra : $$$A
6. Alli IA - Meilleur pour le référencement
via IA La plateforme d'automatisation du référencement Alli IA aide les agences, les consultants et les référenceurs internes à optimiser leurs sites web en quelques minutes.
Il peut effectuer des milliers voire des millions de modifications de code et de contenu en quelques minutes et travaille avec n'importe quel CMS.
Avec Alli IA, vous pouvez gérer l'ensemble de votre référencement à partir d'un seul tableau de bord et prendre le contrôle de l'accomplissement du référencement en optimisant les sites web automatiquement.
Les meilleures fonctionnalités d'Alli IA
- Interface claire, facile à utiliser
- Fait un excellent travail de suivi des mots-clés ciblés et propose des suggestions
- Analyse votre site et fournit un guide personnalisé facile à suivre, étape par étape, pour améliorer le classement de votre site
Les limites d'Alli IA
- Il fournit une longue liste d'optimisations sans possibilité de les supprimer au fur et à mesure que vous les corrigez
- Le téléchargement de vos mots-clés dans le programme prend beaucoup de temps
- Le processus d'analyse peut être lent et prendre du temps
- Pas de version gratuite par rapport à d'autres assistants virtuels dotés d'IA
- Peut être assez coûteux par rapport à d'autres outils
Prix d'Alli IA
- Consultant : 249 $/mois 10 sites
- Agence : 499 $/mois 25 sites
- Enterprise : 999 $/mois Sites illimités
Evaluations et commentaires sur Alli IA
- G2 : 4.3/5 (6+ avis)
- Capterra : 4.3/5 (12+ commentaires)
7. Wally - Le meilleur pour les tâches personnelles
via IA Ayant pour mission de "niveler votre vie", Wally IA vise à améliorer votre travail et votre vie à la maison avec efficacité et excellence. C'est un robot matinal qui se réveille tôt pour rédiger les réponses à vos e-mails, de sorte que vous n'avez plus qu'à les relire et les modifier le matin.
Les outils d'IA de Wally sont encore en bêta, avec des forfaits pour s'étendre aux recommandations de calendrier, aux résumés de YouTube, et plus encore.
Les meilleures fonctionnalités de Wally
- Outils de résumés excellents et pratiques
- Interface intuitive et assistance personnalisée
- Prévoit de lancer prochainement une série de fonctionnalités exceptionnelles de l'assistant IA
imitations de Wally
- Presque toutes les fonctionnalités sont encore en bêta
- Pas encore d'avis vérifié sur G2 ou Capterra
Prix de Wally
- Contactez Wally pour connaître les tarifs
Wally évaluations et commentaires
- G2 : $$$A
- Capterra : $$$A
8. Tabnine - Meilleur pour le code IA
via Tabnine L'assistant IA de Tabnine est une Outil de code IA qui aide les développeurs à écrire du code plus rapidement et plus efficacement grâce à l'aide à l'achèvement du code.
Il est alimenté par l'apprentissage automatique et peut apprendre de votre style de code et de vos préférences pour fournir les achèvements les plus pertinents.
Tabnine est disponible dans différents langages de programmation, notamment Python, Java, JavaScript et C++.
Les meilleures fonctionnalités de Tabnine
- Fournit des suggestions de code basées sur votre langage de programmation
- Très léger et facile à utiliser
- Le codage automatique pratique fonctionne bien pour le codage de base
Limites de Tabnine
- Ne fait pas un bon travail sans une forte connexion internet, et il n'y a pas de fonctionnalité hors ligne
- Bonnes suggestions de code de base, mais difficultés avec les cadres d'interface utilisateur
- Les achevés pour Python ne sont pas compétitifs
Prix de Tabnine
- Débutant : Free
- Pro : 12$/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
Tabnine évaluations et commentaires
- G2 : 4.1/5 (33+ commentaires)
- Capterra : 4.3/5 (3+ commentaires)
9. Parrot IA - Le meilleur pour la gestion des réunions par l'IA
via Parrot IA Parrot IA est un espace de connaissances en IA destiné aux équipes. Il enregistre et transcrit les réunions, les transformant en connaissances applicables à l'ensemble de votre entreprise.
Les équipes utilisent la plateforme pour capturer, organiser et partager les connaissances issues des réunions, des discussions et des documents.
Parrot utilise l'intelligence artificielle pour transcrire les réunions d'identifier les sujets clés et d'extraire des informations. L'outil facilite la création de résumés de réunions, le partage de notes et la collaboration sur des projets. Il s'agit d'une plateforme sécurisée et évolutive pour les équipes de toutes tailles.
Les meilleures fonctionnalités de Parrot IA
- Convertit l'audio en texte en temps réel
- Trouve les parties les plus importantes de vos réunions
- Génère des résumés et des points forts
Limites de Parrot IA
- Parfois, il commet des erreurs de transcription ou d'identification des sujets clés
- Il peut manquer certaines informations importantes lors d'une réunion
- Les forfaits peuvent être coûteux pour les petites entreprises ou les particuliers
Tarifs de Parrot IA
- free : Personnel : Free
- Personnel : 24$/mois
- Teams : 16 $/mois
- Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
Parrot IA évaluations et commentaires
- G2 : $$$A
- Capterra : $$$A
10. Braina Virtual Assistant - Meilleur pour les utilisateurs de PC
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Braina\_Banner-min.png Tableau de bord de l'assistant virtuel Braina /$$img/
via Assistant virtuel Braina Braina n'est pas aussi connu que des géants comme Cortana, Google Assistant ou Siri, mais il propose une suite d'outils adaptés aux utilisateurs de PC qui recherchent une expérience de commande vocale plus personnalisée et plus efficace. L'accent mis par Braina sur les tâches informatiques et ses capacités de personnalisation le rendent attrayant pour un public de niche à la recherche de fonctions spécifiques.
Les utilisateurs de Braina donnent des commandes vocales pour contrôler diverses fonctions de l'ordinateur, telles que l'ouverture de fichiers, la gestion des fenêtres, la recherche sur le web, et bien plus encore. Braina dispose d'une fonctionnalité de dictée vocale, qui permet aux utilisateurs de dicter du texte au lieu de le taper. Cette fonctionnalité est pratique pour la création de documents, l'envoi d'e-mails ou toute autre tâche nécessitant la saisie d'un texte.
Avec Braina, les utilisateurs peuvent facilement faire des recherches sur le web, récupérer des définitions ou trouver des solutions à des problèmes mathématiques à l'aide de commandes vocales. L'application Braina pour Android permet aux utilisateurs de contrôler leur PC à distance. Cette fonctionnalité est utile pour des tâches telles que la gestion de présentations ou le contrôle de la lecture de médias sans être à proximité de l'ordinateur.
Braina est conçue pour apprendre des interactions de l'utilisateur, ce qui signifie qu'elle peut devenir plus efficace au fil du temps en comprenant les modèles et les préférences de l'utilisateur.
Meilleures fonctionnalités de l'assistant virtuel Braina
- Assistant virtuel intelligent pour mieux comprendre le discours de l'utilisateur
- Interface conviviale avec des performances $$a$
- Très fiable et polyvalent pour les commandes vocales et les dictées
Limites de l'assistant virtuel Braina
- Les utilisateurs signalent des difficultés à joindre le service personnalisé
- Outil Windows uniquement, ne peut pas être utilisé avec un Chromebook
Prix de l'assistant virtuel Braina
- Achat unique de 199
Braina Virtual Assistant : évaluations et commentaires
- G2 : $$$A
- Capterra : 3.8/5 (22+ commentaires)
Booster la productivité avec les assistants virtuels de l'IA
L'essor de la technologie IA a changé la donne pour améliorer la productivité dans nos vies personnelles et professionnelles.
De la gestion des tâches routinières à l'Accueil à l'optimisation des flux de travail au bureau, ces merveilles de l'IA offrent des solutions sur mesure pour répondre aux besoins de chacun.
Parmi les prétendants, ClickUp fait partie des meilleurs assistants IA, grâce à son assistance unique adaptée au rôle des entreprises de toutes tailles. Google Assistant et Amazon Alexa continuent de dominer le marché de l'Accueil grâce à des assistants pratiques Outils d'IA qui facilitent notre vie personnelle.
Malgré notre monde trépidant, l'équilibre entre le travail et la vie privée est réalisable en 2024, grâce aux technologies avancées d'IA qui alimentent les assistants d'IA.
Prêt à élever votre jeu de productivité ? Explorez ClickUp AI et découvrez l'avenir de la gestion des tâches !