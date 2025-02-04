Les meilleurs assistants virtuels d'IA pour améliorer la productivité en 2025

L'équilibre entre travail et vie privée est à portée de main lorsque vous avez la technologie de l'assistant virtuel à vos côtés.

Qu'il s'agisse de vous faire écouter la musique du matin ou de vous rappeler de vous préparer pour une réunion (et bien d'autres choses encore), ces assistants pratiques visent à favoriser l'équilibre entre travail et vie privée en nous libérant du temps pour une meilleure productivité et plus de temps personnel.

Prêt à rencontrer les meilleurs assistants virtuels IA de cette année ? Attachez votre ceinture pour une visite éclair des meilleurs assistants virtuels IA du marché. Que l'aventure numérique commence !

Que faut-il rechercher chez les assistants virtuels IA ?

À la base, vous voulez un assistant virtuel de l'IA un outil d'assistant virtuel IA pour répondre à vos besoins.

Au bureau, cela peut aller de l'automatisation des flux de travail répétitifs à l'aide à la rédaction de meilleurs contenus marketing et communications d'entreprise. Recherchez des programmes d'IA et de Outils d'IA pour le marketing qui s'intègrent bien à votre logiciel actuel et qui sont bien adaptés à la taille ou à la croissance de votre équipe.

À l'Accueil, un assistant virtuel peut vous aider pour tout, qu'il s'agisse de préparer le café, de tamiser les lumières ou de vous conseiller d'emmener ou non votre chien chez le vétérinaire après qu'il a englouti un morceau de chocolat. Recherchez des assistants personnels IA qui s'intègrent bien à vos appareils personnels et à vos appareils ménagers.

À propos de productivité, saviez-vous que vous pouvez faire passer l'efficacité à la vitesse supérieure grâce à Outils de gestion de projet par IA et les outils de productivité ?

De logiciel d'exécution de projet à le mappage des processus et outils de création de contenu vous trouverez encore plus de moyens pour gagner du temps et augmentez votre productivité avec le bon logiciel.

Les 10 meilleurs assistants virtuels IA à utiliser en 2024

Un assistant virtuel IA peut vous aider dans diverses tâches, de la planification de rendez-vous et de la hiérarchisation de votre travail à la rédaction d'e-mails en passant par la préparation de votre café du matin. Nous allons examiner leurs fonctionnalités, leurs avantages et leurs prix, afin que vous puissiez choisir celui qui correspond à vos besoins.

1. ClickUp - Meilleur pour la gestion de projet par IA

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

Bonjour, amateurs d'efficacité ! Imaginez ceci : toutes vos tâches, tous vos projets et tous vos documents sont regroupés dans un hub intuitif. Et votre nouvel assistant, ClickUp Brain a accès à toutes ces informations et peut donc prendre le relais.

ClickUp Brain est adapté à vos besoins. Choisissez votre rôle, spécifiez le scénario et regardez le logiciel créer des solutions spécialement pour vous.

Voici quelques exemples de ce que ClickUp Brain peut faire pour vous :

Améliorer votre écriture et votre créativité en ClickUp Documents Résumez le contenu et les fils de discussion

Décomposer des tâches complexes en sous-tâches

Partager des résumés de projets et de réunions de travail

Traduire un texte entre différentes langues

Aide avecInvitations, instructions de l'IA pour la rédaction de textes ClickUp Brain est le seul assistant IA virtuel adapté à votre rôle. Il peut transformer 30 minutes de travail en 30 secondes et vous faire gagner plus de temps que vous ne l'auriez jamais imaginé.

Si vous recherchez les meilleurs assistants de rédaction IA pour stimuler votre créativité et votre productivité tout en gagnant un temps considérable sur vos tâches quotidiennes, découvrez l'AI Writer for Work de ClickUp comme assistant virtuel au bureau et en déplacement.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Les automatisations sont super faciles à paramétrer

À fait un excellent travail de collecte des commentaires des clients

L'assistant de rédaction IA peut fournir des suggestions au fur et à mesure que vous écrivez

Les limites de ClickUp

La richesse de ses paramètres peut créer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (8 566+ commentaires)

: 4.7/5 (8 566+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3,775+ commentaires)

2. Google Assistant - Le meilleur pour la programmation de l'IA

via Assistant Google Google Assistant, développé par Google, fonctionne sur plusieurs appareils, des smartphones aux écrans intelligents.

Il constitue un assistant d'Accueil impressionnant ; pour l'activer, il suffit de dire "Hey Google" ou "OK Google"

L'assistant virtuel à commande vocale IA peut faire toutes sortes de choses. Planifiez des rendez-vous, déplacez des réunions et réglez des alarmes sans ouvrir d'application. Ou encore, traduire des langues étrangères lors de vos voyages d'entreprise avec votre seul appareil. Vous pouvez également vous détendre et demander à l'assistant de jouer vos chansons favorites ou de rattraper vos derniers podcasts.

Cette liste effleure à peine la surface. Au fur et à mesure que la technologie évolue, l'assistant IA élargira son répertoire, devenant un compagnon IA encore plus indispensable.

Meilleures fonctionnalités de l'assistant Google

Obtenez vos prévisions météorologiques quotidiennes ou rattrapez votre retard sur les actualités avec une invite du type "Hey Google, quelles sont les prévisions pour aujourd'hui ?"

Paramétrez des tâches ou des alarmes en toute simplicité. Par exemple, "Hey Google, règle une alarme pour 6 heures du matin"

Passez des appels ou envoyez des textes en disant "Hey Google, appelle papa"

Limites de l'assistant Google

Certains critiques affirment que l'outil peut présenter des bogues

L'outil ne comprend pas toujours très bien votre invite, instructions

Prix de Google Assistant

Free avec l'achat d'un produit

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : N/A

3. Socratic - Le meilleur pour les étudiants et les enseignants

via SocratiqueApplication d'apprentissage alimentée par l'IA Socratic aide les étudiants à comprendre leur travail scolaire au niveau du lycée et de l'université. Elle utilise la reconnaissance du texte et de la parole pour connecter les étudiants à des ressources en ligne afin de les aider à apprendre les concepts qui se cachent derrière n'importe quel problème.

Socratic utilise une variété d'approches pour aider les étudiants à apprendre. Il peut fournir des images pour les apprenants visuels ou des instructions étape par étape pour les apprenants tactiles.

Les étudiants peuvent également utiliser des guides d'étude et des questions pratiques créés par des experts pour apprendre et mémoriser des informations.

Des millions d'étudiants dans le monde ont utilisé Socratic. Enseignants et élèves l'ont plébiscité pour sa capacité à aider les étudiants à apprendre efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de Socratic

Mon travail s'applique à toutes les matières

Nombreux documents de recherche

Simple à utiliser

Limites de Socratic

Dans l'ensemble, les commentaires se plaignent des nouvelles versions et disent préférer l'ancienne version

Le bouton de prise de photos serait "bogué"

Prix de Socratic

L'application est gratuite, mais peut être payante

Évaluations et critiques de Socratic

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

4. Amazon Alexa - Le meilleur pour les tâches à domicile

via Amazon Alexa Amazon Alexa est un assistant vocal intelligent qui peut contrôler les appareils intelligents de l'Accueil, obtenir des informations, définir des rappels, et plus encore.

L'assistant vocal est activé en disant "Alexa" ou "Amazon" À partir de là, il répond à votre interaction vocale.

Alexa est disponible sur différents appareils, notamment les smartphones, les haut-parleurs intelligents et les écrans intelligents.

Cet assistant virtuel peut contrôler les appareils compatibles, tels que les lumières, les thermostats et les serrures. Vous pouvez tout faire, de l'ajout d'un pot de beurre de cacahuète à votre liste de courses au paramétrage des rappels de tâches pour obtenir des mises à jour de l'actualité et répondre rapidement aux questions factuelles qui vous préoccupent.

Alexa est un puissant assistant virtuel alimenté par l'IA qui peut vous rendre la vie plus facile et plus pratique. Si vous cherchez un moyen de contrôler votre Accueil intelligent, d'obtenir des informations ou de vous divertir, Alexa pourrait être la bonne solution.

Meilleures fonctionnalités d'Amazon Alexa

Fiable, fonctionne sans problème

Annonce l'arrivée de vos colis Amazon

Passez des commandes Amazon en demandant simplement à Alexa de le faire

Dicte et envoie des messages texte

Limites d'Amazon Alexa

Fonctionne en WiFi, donc si votre Internet tombe en panne, Alexa le fait aussi

Fonctionne mieux avec une adhésion à Amazon Prime ; les non-membres de Prime peuvent ne pas bénéficier d'autant d'avantages

Prix de l'Amazon Alexa

Free avec les appareils compatibles

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : N/A

5. Cortana - Le meilleur pour le traitement du langage naturel

via Cortana Cortana est un assistant virtuel développé par Microsoft pour son système d'exploitation Windows. Cortana aide les utilisateurs à exécuter des tâches à l'aide de commandes vocales, à proposer des rappels, à répondre à des questions et à fournir des recommandations.

L'un des principaux atouts de Cortana est sa capacité à comprendre et à répondre grâce au traitement du langage naturel, ce qui rend l'expérience utilisateur plus conversationnelle. Cortana dispose d'un "carnet de notes" qui stocke les préférences de l'utilisateur et d'autres informations afin de fournir une assistance personnalisée. Cela l'aide à comprendre les habitudes et les préférences des utilisateurs pour offrir de meilleures suggestions, plus personnalisées. Les utilisateurs ont le contrôle de leurs données avec Cortana. La fonctionnalité Notebook a permis aux utilisateurs de voir et de contrôler les données auxquelles Cortana avait accès, rendant la personnalisation transparente.

Alors que Cortana était initialement centré sur Windows, Microsoft a étendu sa disponibilité aux appareils Android et iOS. Cela permet une meilleure synchronisation des rappels, des notes et d'autres tâches sur plusieurs plateformes.

Microsoft a fait pivoter l'objectif de Cortana, qui n'est plus un assistant virtuel grand public (comme Alexa d'Amazon ou Siri d'Apple), mais une assistance à la productivité plus spécialisée au sein de la suite Microsoft 365.

Meilleures fonctionnalités de Cortana

Des commandes vocales en langage naturel pour démarrer

Cortana apprend vos préférences et s'améliore au fil du temps

Contrôlez vos lumières, thermostats et autres appareils avec votre voix

Limites de Cortana

Elle n'est plus activement développée et sera bientôt remplacée par Windows CoPilot

N'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les langues

Peut parfois mal comprendre vos demandes ou donner des informations incorrectes

Prix de Cortana

Inclus dans les outils Microsoft

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

6. Alli IA - Meilleur pour le référencement

via IA La plateforme d'automatisation du référencement Alli IA aide les agences, les consultants et les référenceurs internes à optimiser leurs sites web en quelques minutes.

Il peut effectuer des milliers voire des millions de modifications de code et de contenu en quelques minutes et travaille avec n'importe quel CMS.

Avec Alli IA, vous pouvez gérer l'ensemble de votre référencement à partir d'un seul tableau de bord et prendre le contrôle de l'accomplissement du référencement en optimisant les sites web automatiquement.

Les meilleures fonctionnalités d'Alli IA

Interface claire, facile à utiliser

Fait un excellent travail de suivi des mots-clés ciblés et propose des suggestions

Analyse votre site et fournit un guide personnalisé facile à suivre, étape par étape, pour améliorer le classement de votre site

Les limites d'Alli IA

Il fournit une longue liste d'optimisations sans possibilité de les supprimer au fur et à mesure que vous les corrigez

Le téléchargement de vos mots-clés dans le programme prend beaucoup de temps

Le processus d'analyse peut être lent et prendre du temps

Pas de version gratuite par rapport à d'autres assistants virtuels dotés d'IA

Peut être assez coûteux par rapport à d'autres outils

Prix d'Alli IA

Consultant : 249 $/mois 10 sites

: 249 $/mois 10 sites Agence : 499 $/mois 25 sites

: 499 $/mois 25 sites Enterprise : 999 $/mois Sites illimités

G2 : 4.3/5 (6+ avis)

: 4.3/5 (6+ avis) Capterra : 4.3/5 (12+ commentaires)

7. Wally - Le meilleur pour les tâches personnelles

via IA Ayant pour mission de "niveler votre vie", Wally IA vise à améliorer votre travail et votre vie à la maison avec efficacité et excellence. C'est un robot matinal qui se réveille tôt pour rédiger les réponses à vos e-mails, de sorte que vous n'avez plus qu'à les relire et les modifier le matin.

Les outils d'IA de Wally sont encore en bêta, avec des forfaits pour s'étendre aux recommandations de calendrier, aux résumés de YouTube, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Wally

Outils de résumés excellents et pratiques

Interface intuitive et assistance personnalisée

Prévoit de lancer prochainement une série de fonctionnalités exceptionnelles de l'assistant IA

imitations de Wally

Presque toutes les fonctionnalités sont encore en bêta

Pas encore d'avis vérifié sur G2 ou Capterra

Prix de Wally

Contactez Wally pour connaître les tarifs

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

8. Tabnine - Meilleur pour le code IA

via Tabnine L'assistant IA de Tabnine est une Outil de code IA qui aide les développeurs à écrire du code plus rapidement et plus efficacement grâce à l'aide à l'achèvement du code.

Il est alimenté par l'apprentissage automatique et peut apprendre de votre style de code et de vos préférences pour fournir les achèvements les plus pertinents.

Tabnine est disponible dans différents langages de programmation, notamment Python, Java, JavaScript et C++.

Les meilleures fonctionnalités de Tabnine

Fournit des suggestions de code basées sur votre langage de programmation

Très léger et facile à utiliser

Le codage automatique pratique fonctionne bien pour le codage de base

Limites de Tabnine

Ne fait pas un bon travail sans une forte connexion internet, et il n'y a pas de fonctionnalité hors ligne

Bonnes suggestions de code de base, mais difficultés avec les cadres d'interface utilisateur

Les achevés pour Python ne sont pas compétitifs

Prix de Tabnine

Débutant : Free

: Free Pro : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (33+ commentaires)

: 4.1/5 (33+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (3+ commentaires)

9. Parrot IA - Le meilleur pour la gestion des réunions par l'IA

via Parrot IA Parrot IA est un espace de connaissances en IA destiné aux équipes. Il enregistre et transcrit les réunions, les transformant en connaissances applicables à l'ensemble de votre entreprise.

Les équipes utilisent la plateforme pour capturer, organiser et partager les connaissances issues des réunions, des discussions et des documents.

Parrot utilise l'intelligence artificielle pour transcrire les réunions d'identifier les sujets clés et d'extraire des informations. L'outil facilite la création de résumés de réunions, le partage de notes et la collaboration sur des projets. Il s'agit d'une plateforme sécurisée et évolutive pour les équipes de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Parrot IA

Convertit l'audio en texte en temps réel

Trouve les parties les plus importantes de vos réunions

Génère des résumés et des points forts

Limites de Parrot IA

Parfois, il commet des erreurs de transcription ou d'identification des sujets clés

Il peut manquer certaines informations importantes lors d'une réunion

Les forfaits peuvent être coûteux pour les petites entreprises ou les particuliers

Tarifs de Parrot IA

free : Personnel : Free

Personnel Free Personnel : 24$/mois

: 24$/mois Teams : 16 $/mois

: 16 $/mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

10. Braina Virtual Assistant - Meilleur pour les utilisateurs de PC

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Braina\_Banner-min.png Tableau de bord de l'assistant virtuel Braina /$$img/

via Assistant virtuel Braina Braina n'est pas aussi connu que des géants comme Cortana, Google Assistant ou Siri, mais il propose une suite d'outils adaptés aux utilisateurs de PC qui recherchent une expérience de commande vocale plus personnalisée et plus efficace. L'accent mis par Braina sur les tâches informatiques et ses capacités de personnalisation le rendent attrayant pour un public de niche à la recherche de fonctions spécifiques.

Les utilisateurs de Braina donnent des commandes vocales pour contrôler diverses fonctions de l'ordinateur, telles que l'ouverture de fichiers, la gestion des fenêtres, la recherche sur le web, et bien plus encore. Braina dispose d'une fonctionnalité de dictée vocale, qui permet aux utilisateurs de dicter du texte au lieu de le taper. Cette fonctionnalité est pratique pour la création de documents, l'envoi d'e-mails ou toute autre tâche nécessitant la saisie d'un texte.

Avec Braina, les utilisateurs peuvent facilement faire des recherches sur le web, récupérer des définitions ou trouver des solutions à des problèmes mathématiques à l'aide de commandes vocales. L'application Braina pour Android permet aux utilisateurs de contrôler leur PC à distance. Cette fonctionnalité est utile pour des tâches telles que la gestion de présentations ou le contrôle de la lecture de médias sans être à proximité de l'ordinateur.

Braina est conçue pour apprendre des interactions de l'utilisateur, ce qui signifie qu'elle peut devenir plus efficace au fil du temps en comprenant les modèles et les préférences de l'utilisateur.

Meilleures fonctionnalités de l'assistant virtuel Braina

Assistant virtuel intelligent pour mieux comprendre le discours de l'utilisateur

Interface conviviale avec des performances $$a$

Très fiable et polyvalent pour les commandes vocales et les dictées

Limites de l'assistant virtuel Braina

Les utilisateurs signalent des difficultés à joindre le service personnalisé

Outil Windows uniquement, ne peut pas être utilisé avec un Chromebook

Prix de l'assistant virtuel Braina

Achat unique de 199

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 3.8/5 (22+ commentaires)

Booster la productivité avec les assistants virtuels de l'IA

L'essor de la technologie IA a changé la donne pour améliorer la productivité dans nos vies personnelles et professionnelles.

De la gestion des tâches routinières à l'Accueil à l'optimisation des flux de travail au bureau, ces merveilles de l'IA offrent des solutions sur mesure pour répondre aux besoins de chacun.

Parmi les prétendants, ClickUp fait partie des meilleurs assistants IA, grâce à son assistance unique adaptée au rôle des entreprises de toutes tailles. Google Assistant et Amazon Alexa continuent de dominer le marché de l'Accueil grâce à des assistants pratiques Outils d'IA qui facilitent notre vie personnelle.

Malgré notre monde trépidant, l'équilibre entre le travail et la vie privée est réalisable en 2024, grâce aux technologies avancées d'IA qui alimentent les assistants d'IA.

Prêt à élever votre jeu de productivité ? Explorez ClickUp AI et découvrez l'avenir de la gestion des tâches !

Créer un compte gratuit