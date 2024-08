Comment les chefs de produit et les ingénieurs travaillent ensemble : Conseils pour réussir l'alchimie

Les chefs de produit (GP) et les ingénieurs entretiennent souvent des relations difficiles. Ils sont constamment en désaccord, mais savent qu'ils ne peuvent se faire l'un sans l'autre.

Donc, pour répondre à l'éléphant dans la pièce - oui, ces deux rôles ont leur part de discordes sur des sujets tels que les spécifications des fonctionnalités et les délais. Cela s'explique principalement par le fait que les principes de gestion des produits ne tiennent pas toujours compte de la perspective technique de l'ingénierie. De même, les responsables de l'ingénierie n'ont pas toujours une vue d'ensemble ou la perspective des ressources avant le lancement d'un produit.

Cependant, lorsqu'ils sont synchronisés, les deux professionnels restent conscients de leurs objectifs communs et de leurs besoins alignent leurs priorités et leurs efforts pour assurer la réussite du produit.

Mon travail consiste donc à savoir comment les chefs de produit et les ingénieurs doivent travailler ensemble pour obtenir des résultats optimaux ? Poursuivez votre lecture pour le savoir !

Nous discuterons également de quelques stratégies pour relever les défis du travail et garantir que une synergie de travail fructueuse , ainsi que de déboulonner définitivement quelques mythes sur la collaboration. 🤝

De quoi les chefs de produit et les ingénieurs sont-ils responsables ?

Voici un aperçu comparatif des responsabilités quotidiennes de ces deux rôles:

Responsabilités d'un chef de produit

Le chef de produit est le leader de son produit. D'un point de vue plus général, il développe des idées de produits, fournit des spécifications et dirige son équipe pour les concrétiser.

Il est responsable de l'étude du marché actuel et de la mise en place d'un système de gestion de la qualité de créer une solution qui trouve un écho auprès de son public. À partir de là, ils couvrent principalement quatre tâches supplémentaires avant le lancement du produit :

Concevoir unfeuille de route du produit2. Création d'un prototype (en collaborant avec l'ingénieur) Obtenir les réactions des utilisateurs et des parties prenantes ayant bénéficié d'un accès anticipé au produit Incorporer les commentaires dans l'étape de construction finale (également en collaboration avec l'équipe d'ingénieurs)

Responsabilités d'un ingénieur ou d'un responsable de l'ingénierie

Les ingénieurs apportent la perspective technique dans la mêlée, en faisant le code ou le travail d'ingénierie connexe pour donner forme au produit.

Leur formation technique leur permet de vérifier la viabilité des exigences du produit, de forfaiter les documents techniques et le travail de développement, et de créer un produit qui répond à les objectifs de l'entreprise et répond aux besoins du personnalisé. En outre, les ingénieurs sont également impliqués dans le prototypage et le débogage pour créer des rapports de bug .

Lors de la construction d'un produit, les ingénieurs en chef ou les responsables de l'ingénierie ont également un rôle de liaison-ils collaborent avec les concepteurs pour s'assurer que le résultat final répond aux attentes visuelles et UX du chef de produit.

Pendant le forfait produit, ils s'impliquent dans l'aspect gestion des risques du développement, en exprimant les préoccupations d'ingénierie, comme la dette technique et les compromis techniques, aux équipes de produits.

Dynamique de travail entre le manager d'un produit et l'équipe d'ingénierie

La phase de construction d'un produit est l'occasion pour le manager d'un produit et son équipe d'ingénieurs de travailler ensemble. Le travail d'un manager d'un produit est de trouver une solution basée sur les problèmes rencontrés par les utilisateurs et de s'assurer que le produit final peut soulager les points de douleur.

Si les chefs de produit savent ce que veut le client, la difficulté réside dans la communication de leur vision du produit idéal aux ingénieurs.

Lorsqu'une idée passe à la phase de construction, les GP sont chargés de fournir aux ingénieurs des instructions concises mais détaillées pour les aider à créer un produit à la hauteur des attentes. Il s'agit notamment de partager de manière cohérente la vision du produit avec l'ingénieur en chef et le concepteur.

Une fois que tout a été communiqué, le chef de produit doit maintenir une autonomie suffisante et laisser les ingénieurs faire leur travail. Les deux équipes doivent fixer des paramètres dès le début afin de normaliser le niveau de communication et d'interférence acceptable à l'avenir. Les situations indésirables sont les suivantes :

L'équipe d'ingénieurs se sent étouffée et non entendue en raison d'exigences déraisonnables

L'équipe de gestion des produits se sent bloquée en raison d'exigences non satisfaites

Conseil: Des modèles de communication et des flux de travail bien structurés sont le secret d'une collaboration interfonctionnelle harmonieuse avant le lancement d'un produit. Par exemple, de nombreuses équipes chargées de la productivité aiment utiliser les Modèle d'exigences produit ClickUp pour aligner les parties prenantes sur la proposition commerciale unique (USP) et les forfaits de lancement.

Utilisez des invites avec ClickUp AI pour construire rapidement des documents sur les exigences du produit (PDR) et générer des idées de tests

Vous avez déjà une idée prête pour un brainstorming plus approfondi ? Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales seront plus que ce dont vous avez besoin ! Elles offrent un espace illimité à un chef de produit pour faire un brainstorming rapide et lier les idées à l'action, allouer des ressources d'ingénierie, créer des diagrammes de flux de travail inter-équipes comme des diagrammes de couloirs, et modifier tout en cours avec leur équipe.

Transformez vos idées en tâches dans la fonctionnalité du Tableau blanc ClickUp

2. Créez et collaborez sur les feuilles de route et les flux de travail des produits

ClickUp offre de nombreuses ressources pour élaborer des feuilles de route de produits et des calendriers de livraison. Par exemple, au lieu de perdre du temps à concevoir une feuille de route de produit à partir de zéro, utilisez la fonction Modèle de feuille de route produit ClickUp pour visualiser le cycle de vie du développement des produits en un seul endroit. Exploitez les données du modèle pour assigner les éléments suivants la charge de travail hebdomadaire à votre équipe d'ingénieurs de manière équilibrée.

Ajoutez des membres de l'équipe aux discussions et collaborez avec ClickUp Teams dans un seul espace et évitez de passer d'un logiciel à l'autre

Vous pouvez également ajouter des pièces jointes à vos messages et les membres de l'équipe @mention au sein d'un groupe pour gagner du temps sur le travail administratif et la communication par e-mail.

Bonus: ClickUp dispose de plus de 1 000 modèles pour les équipes de développement de produits et de logiciels- consultez-les ici .

3. Centraliser les informations sur les produits avec ClickUp Docs

Un manque de centralisation de la documentation produit et des exigences techniques peut laisser vos équipes d'ingénieurs sans direction, conduisant à un produit raté ou terne. Un excellent moyen d'éviter cela est d'utiliser Les documents ClickUp pour stocker et gérer la documentation du projet dans une forme facilement consultable.

Amenez vos ingénieurs sur la plateforme pour gérer la paperasserie technique comme la documentation de l'API. Parallèlement, les PM peuvent utiliser ClickUp Docs pour les contrats, les procédures opératoires normalisées, les guides internes et les récits d'utilisateurs.

Si vous travaillez simultanément sur d'autres produits, créez des dossiers pour stocker des guides de produits individuels, les notes de mise à jour ou forfaits pour le parcours de l'utilisateur . Utilisez les Étiquettes et les Libellés pour faciliter l'accès à un document à travers Recherche universelle de ClickUp University fonction.

Commencez à rédiger, modifier et partager n'importe quel document avec votre équipe (ou des membres externes à l'aide de liens sécurisés). En outre, les équipes peuvent coéditer en cours et utiliser la fonction intégrée de détection de collaboration intégrée fonctionnalité permettant d'identifier l'auteur du changement.

Suivez et visualisez vos objectifs de suivi avec le tableau de bord Objectifs de ClickUp

En plus de la définition d'objectifs, ClickUp vous aide à suivre votre forfait grâce à plusieurs outils visuels. Par exemple, vous pouvez :

Utiliser15+ affichages ClickUp (comme les Tableurs et les diagrammes de Gantt) pour examiner les tâches de l'équipe sous différents angles

Planifier et suivre les sprints

Organiser tous les objectifs de l'équipe en un seul endroit ou les séparer pour des produits individuels

UtiliserTableaux de bord ClickUp pour accéder aux indicateurs et rapports en temps réel de tous les sprints et de toutes les tâches

Fournissez des informations complètes en une seule vue et partagez-les facilement dans votre environnement de travail ou exportez-les au format PDF avec les tableaux de bord ClickUp

5. Donnez plus d'autonomie aux équipes d'ingénieurs avec la suite logicielle ClickUp

Avec ClickUp, vous pouvez également déléguer la gestion des tâches à votre équipe de développement. La plateforme dispose d'un dédié Équipe de logiciels suite avec des fonctionnalités pour automatiser les flux de travail, construire des feuilles de route avec les dépendances et les bloqueurs, organiser les backlogs, et s'intégrer avec d'autres outils de développement comme Git.

En tant que chef de produit, vous pouvez forfaiter les phases du produit, telles que l'idéation, le prototypage et le test, et laisser votre responsable de l'ingénierie concevoir l'ordre des tâches au sein de chaque phase.

De nombreux responsables aiment utiliser Priorités des tâches ClickUp pour paramétrer des libellés tels que Low, Normal, Medium et High pour n'importe quelle tâche. Cela permet aux parties prenantes des deux équipes de discuter au préalable de ce qu'il faut aborder en premier et d'éviter les malentendus ou les attentes mal communiquées en cours de route.

Définissez des paramètres de priorité pour votre travail avec ClickUp Task Priorities

Bonus: Besoin d'aide pour prioriser les tâches avant le lancement du produit ? Utilisez les blocs codés par couleur dans l'outil de gestion des tâches de ClickUp Modèle de matrice des priorités ClickUp pour regrouper les tâches en fonction de leur importance et de leur niveau d'effort et éviter les décisions à forte dette technique.

6. Recueillir un retour d'information transparent à l'aide de formulaires

Le principal point de stress d'un chef de produit se situe souvent juste avant la sortie de la version finale. Ils donnent un accès anticipé à une poignée de clients et peuvent être submergés par la quantité de commentaires qu'ils reçoivent, ce qui se traduit par un travail plus chaotique pour les ingénieurs.

La solution ? Recueillir et organiser les commentaires des clients à l'aide de l'outil Affichage du formulaire ClickUp . Créez instantanément des formulaires de rétroaction avec des questions personnalisées qui facilitent l'évaluation de votre produit. Ajoutez des conditions à toutes les questions et convertissez les réponses en tâches sur lesquelles les concepteurs UX et les ingénieurs peuvent rapidement travailler tout en revisitant leur.. carnet de commandes du produit .

Le retour d'information peut également s'appliquer aux équipes internes. Vous pouvez utiliser ces formulaires pour comprendre la satisfaction de l'environnement de travail et demander des suggestions d'amélioration aux équipes d'ingénieurs. Posez des questions telles que :

"Avez-vous l'impression que vos compétences techniques sont utilisées de manière adéquate au travail ?

sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de stress à la fin de chaque journée ?

avez-vous été satisfait des résultats du dernier lancement de produit - pourquoi ou pourquoi pas ?

Les chefs de produit travaillant avec des ingénieurs : Mythes courants

Il est temps de lever le voile sur quelques mythes courants concernant la dynamique de collaboration entre un manager d'un produit et l'équipe d'ingénieurs.

Mythe n° 1 : Impliquer les ingénieurs dès le début du développement d'un produit entraîne davantage de conflits

Impliquer les ingénieurs dès le début de l'idéation et du forfait est en fait une bonne idée, car cela permet d'intégrer une perspective technique nuancée. Les ingénieurs sont souvent mieux positionnés pour prédire ce qui est faisable, ce qui peut aider à former des feuilles de route plus précises.

Mythe n° 2 : Les chefs de produit ont toute autorité sur le processus de lancement

Une autre idée reçue est que le chef de produit contrôle tout. Des ingénieurs au marketing, c'est lui qui mène la danse, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Les chefs de produit doivent rendre compte à de nombreuses parties prenantes, mais leur principal objectif est de veiller à ce que le produit réponde aux objectifs de l'entreprise et aux besoins actuels besoins personnalisés .

Un chef de produit ne peut pas décider de la manière dont les choses seront annoncées ou du message de marque à adopter. Toutefois, il peut recueillir les avis des équipes d'ingénieurs et les présenter lors des réunions - et c'est souvent aux propriétaires du produit qu'il revient de prendre la décision finale.

$$$a Mythe n° 3 : Une fois qu'un produit est sorti, les deux équipes en ont terminé avec le travail

À défaut d'être terminées, les tâches les plus urgentes des managers d'équipe et des équipes d'ingénieurs entrent en jeu après le lancement du produit. Un gestionnaire de produit doit rester informé de* les avis des clients et d'identifier les problèmes qui ont un impact sur la rentabilité ou l'acceptation. Avec cette boucle de rétroaction ils transmettent aux ingénieurs les ajouts, les suppressions ou les modifications de fonctionnalités.

Outre l'évaluation du potentiel de reprise des produits, un chef de produit enregistre également la façon dont productivité de toutes les équipes au cours du dernier sprint. Cela les aide à découvrir les inefficacités sous-jacentes, comme le manque de communication, et à réfléchir à des solutions pour améliorer la productivité des équipes améliorer les processus actuels .

Assurez la réussite de votre équipe avec ClickUp

**Qu'il s'agisse d'ingénieurs ou de chefs de produit, la contribution de chacun est essentielle pour créer un produit gagnant qui trouve un écho auprès des utilisateurs cibles

Heureusement, avec un logiciel de gestion de projet tout-en-un comme ClickUp, les deux équipes peuvent établir une dynamique de collaboration transparente et accélérer leurs tâches quotidiennes. Il est facile de définir des objectifs, de concevoir des feuilles de route pour les produits, de suivre les sprints et de communiquer en temps réel afin d'éviter les erreurs de gestion et les problèmes de sécurité rationaliser les flux de travail des équipes . Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et réunissez vos équipes de produits et d'ingénieurs pour la réussite ! ✌️