Comment rédiger des notes de mise à jour (avec modèles et exemples)

Les produits sont en constante évolution, qu'il s'agisse de corriger un bug, de mettre à jour une fonctionnalité ou d'en introduire une entièrement nouvelle. Il est difficile pour les clients de savoir ce qui se passe sans notes de mise à jour.

Les notes de mise à jour sont le meilleur moyen pour les équipes de développement et de production de partager les nouveautés, d'informer les clients sur les corrections et les améliorations, et de faire connaître l'histoire du développement du produit.

Dans ce guide, nous verrons ce que sont les notes de mise à jour, pourquoi elles sont utiles et comment rédiger des notes de mise à jour qui soient claires, utiles et qui méritent d'être partagées. Nous vous donnerons également quelques-uns de nos exemples favoris et vous présenterons un outil de notes de mise à jour qui facilitera la rédaction et la publication de vos notes. ✔️

Qu'est-ce qu'une note de mise à jour ?

Les notes de mise à jour sont un enregistrement des modifications apportées à un produit depuis la dernière version. Elles permettent aux équipes de développement d'informer les utilisateurs finaux des nouveautés, des corrections apportées et de ce qu'ils peuvent espérer utiliser pour la première fois.

Les notes de mise à jour couvrent une grande variété de mises à jour, notamment :

Les nouvelles fonctionnalités

Modifications de la productivité

Corrections de bugs

Mises à jour des applications

Modifications de l'API

Améliorations de l'expérience utilisateur

Mises à jour de sécurité

Il est courant de trouver des notes de version dans les produits SaaS et les outils numériques, car ces produits changent fréquemment pour tenir compte des bugs, de la sécurité et de l'innovation. Vous pouvez également trouver des notes de mise à jour décrites comme un journal des modifications ou des mises à jour de produits, en fonction de l'entreprise qui les publie.

Pourquoi de bonnes notes de version sont-elles importantes ?

Les notes de version sont nécessaires pour maintenir la communication ouverte et améliorer l'expérience client. 🌻

Les bonnes notes de mise à jour ne se contentent pas de faire le point sur les nouveautés. Elles permettent également :

Réduire les tickets d'assistance entrants demandant comment utiliser une fonctionnalité nouvelle ou modifiée

Améliorer la fidélisation des clients

Présenter à vos clients des façons nouvelles ou améliorées d'utiliser votre produit

Vous permettent de mettre en avant des fonctionnalités spécifiques ou des forfaits de mise à niveau

Signaler que vous travaillez activement à l'amélioration de votre produit

Aider les membres de votre équipe à prendre des formulaires concernant l'innovation, l'amélioration et le changement

Après avoir travaillé longtemps sur la sortie d'un produit ou la correction d'un bug, votre équipe n'a pas toujours envie d'écrire à ce sujet, mais c'est une étape essentielle pour fidéliser votre public.

Qui doit rédiger les notes de mise à jour ?

Les notes de mise à jour diffèrent des autres types de communication d'entreprise, car elles sont rédigées par l'équipe qui a travaillé sur le produit lui-même, et non par votre équipe de marketing ou de communication.

Rationalisez votre processus de développement avec le hub de travail tout-en-un de ClickUp pour le forfait, la construction et l'expédition.

Si vous faites partie d'une petite équipe, le développeur principal rédige souvent les notes de mise à jour. Le manager d'équipe prend la tête d'une équipe de développement de produits ou de logiciels plus importante. Votre équipe marketing peut être amenée à proposer des idées sur l'endroit où diffuser les notes de mise à jour, mais il s'agit en général d'un type de contenu qui émane directement de l'équipe de développement du produit ou du logiciel développement de produits équipe. 💻

9 étapes pour rédiger des notes de version et des mises à jour de produits efficaces

Les notes de mise à jour ne sont pas seulement un bonus sympathique ; elles sont essentielles pour que vos utilisateurs restent informés et engagés dans votre produit. Apprenez à rédiger de meilleures notes de mise à jour grâce à ce guide étape par étape.

1. Comprenez votre public

Pour mieux rédiger, vous devez mieux connaître votre public. Prenez le temps de réfléchir à vos utilisateurs finaux, à ce qu'ils valorisent et aux informations dont ils auront besoin dans vos notes de mise à jour ou dans le journal des modifications du produit. ✨

Évitez le jargon trop technique, sauf s'il est nécessaire pour décrire une fonctionnalité ou si votre public l'exige. Dans le cas contraire, optez plutôt pour un langage simple.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting ClickUp_GIF.gif Comment rédiger des notes de version : rédaction d'un essai à l'aide de l'outil d'IA de ClickUp /$$img/

Affinez vos résultats pour atteindre un meilleur contenu plus rapidement en utilisant le reprompting dans ClickUp AI

2. Utiliser un modèle de notes de publication

Avec tant de modèles de documentation technique il n'est pas nécessaire de partir de zéro. Vous pouvez raccourcir votre chemin vers la réussite en utilisant un modèle de documentation technique spécialement conçu à cet effet modèle de notes de mise à jour ce qui signifie que vous ne manquerez aucun des éléments essentiels. 📄

Au lieu de partir de zéro, rédigez vos changements et mises à jour plus rapidement avec le modèle de notes de version de ClickUp

Le meilleur modèle pour cela est le modèle Modèle de notes de mise à jour par ClickUp . Ce modèle contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer à écrire de meilleures mises à jour du journal des modifications, y compris un espace pour la date de sortie, le numéro de version, le titre, les catégories et les captures d'écran.

3. Faites en sorte que votre titre soit clair

Chaque mise à jour de votre changelog doit être claire sans que l'utilisateur final n'ait à cliquer et à lire chacune d'entre elles. Donnez à chaque mise à jour un titre ou un titre clair qui explique ce qu'il y a de nouveau.

Vous pouvez commencer vos mises à jour par "Nouvelle version" ou "Version fonctionnalité", mais le titre doit également donner plus d'informations. Expliquez que vous lancez une mise à jour de votre application, des corrections de bug pour votre version bureau ou une nouvelle intégration avec un outil populaire.

4. Ajoutez une catégorie ou un sujet

Avec autant de mises à jour de produits qui se produisent au fil du temps, il peut être difficile pour les utilisateurs d'examiner les notes connexes sans un certain système d'organisation. Simplifiez l'expérience en ajoutant des étiquettes, des catégories ou des sujets.

Regroupez vos notes de mise à jour par type afin qu'elles soient faciles à filtrer. Créez et utilisez des catégories telles que "mise à jour de l'expérience utilisateur", "mise à jour de l'intégration" ou "nouvelle fonctionnalité du produit" afin que les notes de mise à jour soient organisées et faciles à trouver.

5. Identifier la fonctionnalité principale du produit

Les versions de vos produits peuvent comporter plus d'une mise à jour ou d'une correction de bug. Bien que vous deviez mentionner chaque changement, il est également utile de mettre en évidence le principal changement de fonction ou les nouvelles fonctionnalités afin d'attirer l'attention et de mettre en lumière une nouvelle introduction passionnante. 💡

Mentionnez la fonctionnalité ou le changement principal dans le titre de votre nouvelle mise à jour et quelques images pour présenter aux utilisateurs la nouvelle fonctionnalité du produit ou la fonctionnalité améliorée. C'est un excellent moyen d'accroître l'utilisation du produit et d'encourager les utilisateurs à explorer davantage votre produit.

Si vous consacrez une mise à jour à une nouvelle fonctionnalité, essayez d'utiliser un modèle de lancement de produit pour rationaliser le processus.

Décomposez votre lancement de produit par catégorie avec cet affichage spécifique de ClickUp

6. Soyez concis

Les notes de mise à jour de produit ne doivent pas être trop verbeuses. Il est tentant d'écrire longuement sur une fonctionnalité qui vous enthousiasme, mais gardez cela pour un article de blog d'assistance. Veillez à ce que vos notes de mise à jour soient concises et faciles à lire. ✍️

Rédigez des titres courts, utilisez un langage clair dans des paragraphes courts et utilisez des puces dans la mesure du possible. L'objectif est de communiquer ce qui a changé et son impact - pour le reste, vous pouvez toujours ajouter un lien vers plus d'informations.

7. Ajouter des images d'assistance

Bien que certaines entreprises privilégient une approche "sans fioritures" pour les notes de mise à jour de logiciels, il est presque toujours utile d'inclure des images, surtout si l'on présente une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau produit. 🖼️

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash pour un travail plus efficace

Les captures d'écran, les présentations animées, les GIF et les courts clips vidéo sont autant de moyens idéaux pour partager votre nouvelle fonctionnalité avec les utilisateurs finaux. Travaillez avec votre équipe de conception pour créer des ressources qui expliquent votre nouvelle fonctionnalité et encouragent les utilisateurs à l'essayer eux-mêmes.

8. Lien vers des ressources d'assistance

Vos notes de mise à jour doivent être courtes, mais il arrive que vous souhaitiez expliquer un concept plus en détail ou faire référence à une version précédente. C'est là que les liens vers les ressources d'assistance s'avèrent utiles. 🔗

Utilisez judicieusement les liens internes dans les notes de mise à jour pour orienter les utilisateurs vers des articles d'aide, des articles de blog et des notes de mise à jour antérieures qui ajoutent du contexte ou donnent des conseils pratiques sur l'utilisation d'une fonctionnalité. Vous pouvez également créer un lien vers la feuille de route de votre produit ou vers le site Web de votre entreprise les jalons du projet pour plus de transparence. Vous pouvez inclure des détails sur la manière de contacter votre équipe d'assistance pour toute question.

9. Demander l'avis des clients

Même si vous corrigez régulièrement les bugs et introduisez des mises à jour basées sur les demandes de fonctionnalités, vous n'y parviendrez pas toujours. Demander l'avis des clients est un élément clé du cycle, et il n'y a pas de meilleur endroit pour le faire que dans les notes de mise à jour de votre produit. 🎉

Incluez une ligne à la fin de votre changelog pour demander aux utilisateurs de soumettre leurs commentaires, un rapport de bug ou une demande de fonctionnalité. Rendez ce processus encore plus facile en utilisant l'affichage des formulaires de ClickUp pour créer un formulaire de retour d'information ou l'un des formulaires de demande de fonctionnalité de ClickUp modèles de rapports de bug .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-Product-Feedback-Example.gif Logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp Exemple de retour d'information sur un produit /$$img/

Logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp Exemple de retour d'information sur un produit

Vous pouvez également ouvrir des commentaires et répondre aux utilisateurs dans le flux. C'est un excellent moyen d'introduire de la transparence et d'établir une relation plus forte avec votre communauté.

Une fois que vous avez terminé de rédiger vos notes de mise à jour, vous devez les publier et les distribuer. Les notes de version et les changelogs vivent généralement comme un blog sur le site web de votre entreprise, mais il vaut également la peine de les distribuer plus loin. 📧

Les canaux exacts que vous utiliserez dépendent de votre stratégie de marketing et de communication, mais les endroits les plus populaires pour partager les notes de mise à jour et les nouvelles sont les suivants :

Mises à jour par e-mail

Messages sur les médias sociaux

Notifications dans l'application

Articles de blog

Mises à jour des parties prenantes

Communiqués de presse

Forums communautaires ou de produits

Travaillez avec votre équipe marketing pour convenir d'un calendrier et d'un modèle de distribution de vos notes de mise à jour qui couvrent votre public et l'informent de la meilleure façon possible. Vous devriez également distribuer les notes de mise à jour en interne ou les rendre disponibles de manière centralisée, par exemple sur un wiki personnalisé au sein de l'application ClickUp .

5 Exemples de notes de mise à jour étonnantes

Savoir comment rédiger une note de mise à jour, c'est bien, mais à quoi cela ressemble-t-il dans la réalité ? Pour vous donner des idées et de l'inspiration, regardez quelques-uns de nos exemples de notes de mise à jour favoris.

1. ClickUp

Un exemple de notes de mise à jour de ClickUp

Les notes de version de ClickUp sont un excellent rappel de ce que vous pouvez réaliser avec notre produit, car elles sont toutes écrites et publiées au sein même de ClickUp - y compris cet exemple datant de décembre 2023 . 🎄

Les notes de mise à jour de ClickUp sont organisées en trimestres, ce qui facilite la navigation vers une mise à jour spécifique. Les notes de version individuelles comportent des fonctionnalités telles que des mises à jour de texte avec des titres clairs, des captures d'écran animées ou des GIF, ainsi que des liens vers d'autres ressources. Le propriétaire de la note et les collaborateurs sont également listés, ce qui constitue une touche agréable de responsabilité, de propriété et de transparence.

2. Notion

via Notion L'approche de Notion pour les notes de version des produits est plus une forme de style blog, avec la dernière mise à jour affichée entièrement avant une liste de mises à jour précédentes. 📝

Chaque note de mise à jour de Notion comprend un titre utile, des captures d'écran ou des images, ainsi que les corrections de bug apportées lors de la dernière mise à jour. Bien que leurs notes de mise à jour soient courtes, elles offrent aux utilisateurs finaux suffisamment de détails pour explorer les nouvelles fonctionnalités ou utiliser le produit de manière plus complète.

3. Slack

via Slack Avec autant d'utilisateurs répartis sur plusieurs applications, Slack a divisé ses notes de mise à jour de produits en catégories basées sur la plateforme. 📱

Jetons un coup d'œil à leurs notes de mise à jour pour Windows à titre d'exemple. La page d'atterrissage est claire et concise, avec une invite à effectuer une mise à jour pour les améliorations de sécurité. Chaque note de mise à jour de produit comprend un tableau à la fin qui traduit les déclarations clés en ce que cela signifie pour les utilisateurs finaux. C'est un excellent moyen de communiquer une mise à jour technique de manière plus conviviale.

4. Google Chrome

via Google Chrome Le site de Google notes de mise à jour pour Chrome sont claires, simples et faciles à comprendre. Chaque mise à jour encourage également les utilisateurs à déposer un rapport de bug ou à signaler un problème s'ils en trouvent un. 🐞

Ce que nous apprécions dans les notes de mise à jour de Google Chrome, c'est qu'un membre de l'équipe signe chaque mise à jour. C'est génial pour la propriété personnelle, la transparence et la confiance. Vous pouvez voir que la mise à jour provient directement de l'équipe produit.

5. Zoho

via Zoho L'équipe de Zoho adopte une approche plus visuelle pour le partage de ses notes de mise à jour : elles sont affichées sous forme d'échéancier. 📅

Naviguer Les notes de mise à jour de Zoho de Zoho vous donne un aperçu clair de l'évolution du produit au fil du temps, grâce à son affichage amusant et pratique sous forme d'échéancier. Les notes de mise à jour sont accompagnées d'un titre et d'un résumé clairs ; vous pouvez cliquer pour obtenir encore plus de détails.

Faciliter la publication avec un outil de notes de version

Vous pouvez rédiger vos notes de mise à jour dans n'importe quel outil de traitement de texte et les publier manuellement sur votre site web, mais cela peut prendre beaucoup de temps. Il est également plus difficile d'assurer une gestion efficace à grande échelle, car le flux de travail peut être interrompu à de nombreuses reprises.

Ce dont vous avez besoin, c'est d'un outil conçu pour améliorer le processus de rédaction des notes de mise à jour processus de gestion des versions .

Ce qu'il faut rechercher dans un outil de notes de publication

Lors de votre recherche d'un outil de gestion des outil de gestion des versions qui vous rendra la vie beaucoup plus facile, il y a quelques éléments à prendre en compte :

Caractéristiques : L'outil fait-il les fonctionnalités dont j'ai besoin pour publier des notes de version ?

: L'outil fait-il les fonctionnalités dont j'ai besoin pour publier des notes de version ? Intégration : Cet outil ou cette application fait-il(elle) travailler ceux que j'utilise déjà ?

Cet outil ou cette application fait-il(elle) travailler ceux que j'utilise déjà ? Facilité d'utilisation: L'application est-elle facile à utiliser ? Toute mon équipe pourrait-elle être formée à son utilisation ?

L'application est-elle facile à utiliser ? Toute mon équipe pourrait-elle être formée à son utilisation ? prix: L'outil est-il abordable ? Existe-t-il un forfait gratuit ?

Ces questions vous permettent de déterminer ce dont vous avez le plus besoin et les éléments qui sont moins importants pour vous. De cette façon, vous pouvez trouver l'outil de notes de version qui correspond idéalement à vos objectifs.

Utilisez ClickUp pour rédiger et publier vos propres notes de version

Contrairement à d'autres catégories de logiciels, il existe peu d'outils conçus spécifiquement pour créer et publier des changelogs ou des mises à jour de versions. À côté de ces outils dédiés, il y en a un que nous pensons que vous devriez considérer : ClickUp. Voici pourquoi.

Si vous utilisez déjà ClickUp pour la gestion de vos produits et la mise à jour de vos versions, nous vous recommandons d'utiliser ClickUp la gestion des tâches il est tout à fait logique qu'il devienne également votre outil essentiel pour la gestion des notes de version.

Recueillez des données, communiquez avec les membres de votre équipe et sourcez tout ce dont vous avez besoin dans le cadre d'un flux de travail au sein d'un seul outil. Lorsque vous disposez des données et des informations dont vous avez besoin, utilisez ClickUp Documents pour commencer à rédiger une mise à jour claire et concise du changelog.

Utilisez l'IA de ClickUp pour écrire plus rapidement et peaufiner votre copie, vos réponses aux e-mails, et plus encore

Accès ClickUp AI directement dans votre document ClickUp. Cette fonctionnalité introduit un assistant IA personnalisé pour trouver des idées, écrire ou réécrire des textes, et faire partie de votre flux de travail de rédaction de notes de parution.

Pour les équipes qui n'utilisent pas encore ClickUp, il deviendra votre plateforme de productivité de référence. Utilisez ClickUp pour rédiger, modifier et publier des notes de version et pour gérer l'ensemble de votre travail. ✅

Essayez de rédiger des notes de version avec ClickUp dès aujourd'hui

L'ingrédient clé pour rédiger de meilleures notes de mise à jour est la simplicité. Vos mises à jour doivent être courtes, claires et pertinentes, et ne contenir que les détails dont l'utilisateur final a besoin.

Pour une gestion encore plus efficace de l'ensemble de votre flux de travail de gestion des produits, essayez ClickUp gratuitement . ClickUp facilite la collaboration avec votre équipe produit, la rédaction des notes de version et leur publication dans un changelog convivial, le tout à partir d'un seul endroit. 🧰