Les flux de valeur du développement : Qu'est-ce que c'est et comment les utiliser efficacement ?

Offrir de la valeur aux clients est une priorité absolue pour toutes les entreprises. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire : des obstacles tels que l'inefficacité des systèmes d'information et des systèmes de gestion de l'information sont autant d'obstacles à surmonter une collaboration inefficace au sein de l'équipe et la communication, les problèmes d'organisation, le manque de visibilité et la résistance au changement peuvent vous freiner.

Et si nous vous disions ceci : vous pouvez unifier votre équipe, transformer les demandes des clients en une solution de qualité en un temps record, et conduire une amélioration continue ? Non, ce n'est pas un rêve - c'est une chaîne de valeur du développement. 🌊

Les flux de valeur de développement (DVS) définissent tout ce que vous et votre équipe devez faire pour développer un produit ou un service et apporter de la valeur à vos clients ou répondre avec succès à leurs demandes.

Dans cet article, nous allons nous baigner dans les flux de valeur de développement et explorer leurs avantages ainsi que les moyens de les optimiser et de maximiser leur potentiel. Nous découvrirons également les pièges les plus courants et proposerons des suggestions pour les améliorer.

Comprendre les flux de valeur du développement

Avant d'examiner les moyens d'optimiser et de tirer parti des flux de valeur de développement, nous devons prendre un peu de recul et expliquer ce qu'ils sont.

Nous commencerons par définir les flux de valeur en général - ils représentent une série d'actions que vous devez entreprendre pour apporter de la valeur aux clients et répondre à leurs besoins. 🎯

Expliquons cela à l'aide d'un exemple simple de flux de valeur - vous travaillez dans une société de développement de logiciels et votre client a demandé une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme de diffusion de médias en continu. Une chaîne de valeur définit tout ce que vous et votre équipe devez faire pour y parvenir, à partir d'un brainstorming et de l'écriture du code aux tests, en passant par la collecte des réactions du client et le contrôle des performances.

Les flux de valeur du développement se concentrent uniquement sur la partie développement. Dans notre exemple, une DVS comprend le brainstorming, le forfait, l'organisation du travail, l'écriture du code, les tests et le déploiement de la solution finale.

De nombreuses équipes font partie d'une DVS. Les chefs de produit transforment la demande initiale du client en une vision claire et définissent les objets de l'entreprise. Ensuite, les concepteurs, les développeurs de logiciels et les ingénieurs travaillent ensemble pour donner vie à la demande du client.

Les analystes d'entreprise peuvent également faire partie d'un DVS : ils analysent les processus actuels afin d'élaborer des stratégies d'amélioration continue et d'allocation adéquate des ressources. En fonction de la nature du projet, les administrateurs système et les gestionnaires de projet peuvent également être appelés à donner leur avis.

L'organisation des personnes au sein d'une DVS permet de mettre tout le monde sur la même page, améliore la communication et garantit la synchronisation de toutes les équipes, ce qui permet d'offrir une valeur ajoutée au client sans effort.

Avantages des flux de valeur de développement pour les Teams

Nous ne mentirons pas : l'organisation d'une DVS n'est pas vraiment une promenade de santé. Vous devez obtenir l'adhésion de nombreuses personnes d'horizons et de fonctions différents, et tout le monde doit être ouvert aux changements. Cela peut sembler une mission impossible, mais cela en vaut vraiment la peine - des flux de valeur de développement optimisés et efficaces apportent une foule d'avantages pour vous et vos clients.

Alignement de l'équipe

Le développement d'un produit est un effort d'équipe, et lorsque l'équipe n'est pas synchronisée, le résultat final est souvent médiocre. Avec les flux de valeur de développement, vous définissez un objectif commun qui apporte de la valeur à la fois aux clients et à votre entreprise. Vous identifiez également les étapes critiques, c'est-à-dire les points où vous transmettez votre travail à une autre équipe.

Lorsque toutes les personnes impliquées ont le même objectif en tête et savent comment elles s'intègrent dans le tableau d'ensemble, elles peuvent travailler efficacement et courir vers la ligne d'arrivée en toute confiance. 🏁

Une priorisation efficace

Planifier les flux de valeur du développement vous aide à analyser les tâches et à de définir des paramètres . Vous pouvez rapidement identifier les tâches qui ne sont pas pertinentes pour atteindre l'objectif et qui n'apportent pas beaucoup de valeur. En éliminant du flux les activités moins critiques, on raccourcit le délai de mise sur le marché sans affecter la qualité du travail et du produit final.

Réduction des déchets

Lorsque vous créez un plan de la chaîne de valeur, vous êtes en mesure de souligner les goulets d'étranglement qui entravent les performances de votre équipe, tels qu'un budget inapproprié et une mauvaise gestion des ressources humaines l'allocation des ressources et le temps consacré à des tâches inutiles. Grâce aux flux de valeurs de développement, vous réduirez le gaspillage et augmenterez l'efficacité.

Suivi facile

Le fait de disposer de tous les flux de valeur de développement vous donne une idée claire du travail de votre équipe. Chaque tâche et chaque détail sont transparents et définis par rapport à des KPI, ce qui vous aide à collecter des données et à suivre les performances. Ces données sont votre carburant pour prendre des décisions éclairées à l'avenir et assister l'amélioration continue.

Amélioration de la flexibilité

Les besoins de vos clients et les conditions du marché peuvent changer et changeront au fil du temps. Avec des flux de valeur de développement bien organisés, les ajustements de dernière minute ne sont pas la fin du monde - c'est quelque chose que vous avez prévu et que vous n'avez aucun problème à exécuter.

Types de flux de valeur de développement

Les flux de valeur du développement peuvent être divisés en quatre types ou modèles correspondant à différents domaines d'application : exécution, fabrication, produit logiciel et assistance.

Modèle DVS d'exécution

Ce modèle DVS se concentre sur la réalisation des besoins des clients en fournissant un produit ou un service numérique et en se faisant payer pour cela. Les clients peuvent être des consommateurs (B2C) ou d'autres entreprises (B2B).

Une caractéristique commune de ce modèle est la fréquence des interactions avec le client - le client est présent dans différentes parties du flux.

Vous verrez souvent ce modèle dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de la finance, du commerce électronique et d'autres industries basées sur les services.

La vente de polices d'assurance est un exemple simple de modèle DVS d'exécution. Vous recevez une demande de la part d'un client et vous lui faites une offre. Ensuite, vous émettez et livrez le contrat, répondant ainsi aux exigences du client. Ensuite, vous vérifiez de temps en temps si le client souhaite mettre à jour sa police d'assurance. En cas de sinistre, le client vous contactera pour vous en informer et entamer la procédure.

Modèle de DVS de fabrication

Ce modèle assiste les produits qui doivent être fabriqués avant d'être utilisés, faute de quoi ils n'ont aucune valeur.

On pourrait dire que ce modèle est plus étroit, car il se concentre uniquement sur le processus de fabrication lui-même et sur les matériaux nécessaires à sa réalisation. Un exemple simple serait la fabrication d'un smartphone - un schéma DVS de fabrication décrirait l'approvisionnement en matériaux, la gestion des stocks et l'assemblage des pièces selon les procédures et les spécifications établies. Le schéma comprend également les processus d'emballage du smartphone dans une Box spécifique, son stockage en toute sécurité et son expédition.

La complexité et le nombre de modèles de DVS de fabrication dépendent de la nature du produit en question. Par exemple, l'assemblage d'un véhicule est beaucoup plus complexe que la fabrication d'une bougie. 🕯️

Modèle de DVS pour les produits logiciels

Ce schéma s'articule autour de la fabrication d'un produit logiciel, qu'il s'agisse d'une application pour smartphone, d'un logiciel de bureau ou d'un jeu. L'objectif principal de ce patron est, vous l'avez deviné, le logiciel lui-même - il décrit tout ce qui entre dans la création d'un logiciel, le point de départ étant la réception d'une commande.

Imaginons que votre client souhaite une nouvelle fonctionnalité dans l'application de son entreprise. Vous traitez la demande et votre équipe commence à travailler dessus. Il se peut même que vous ayez plusieurs équipes sur le projet, en fonction de la complexité de la fonctionnalité. Le flux décrit toutes les étapes et activités nécessaires à l'intégration de la fonctionnalité. Votre client est impliqué dans le flux : vous l'informez de la progression et vérifiez s'il souhaite que quelque chose soit fait différemment.

Assistance au modèle DVS

Un modèle de DVS d'assistance décrit tout ce qui se passe en arrière-plan et qui permet à votre entreprise de fonctionner. Dans ce cas, la DVS est orientée vers l'interne - les clients sont en fait les employés de votre entreprise.

Un exemple simple est le développement et la maintenance d'un outil logiciel que toute l'entreprise utilise pour communiquer en interne.

Flux de valeur de développement et flux de valeur opérationnelle

Les flux de valeur opérationnels (OVS) se concentrent sur tout ce que les membres de votre équipe doivent faire pour produire de la valeur. Alors qu'une DVS tourne autour du développement, une chaîne de valeur opérationnelle est plus large et concerne les opérations quotidiennes, la maintenance et l'expérience globale du client.

Les flux de valeur opérationnels et de développement sont interconnectés - nous pourrions dire qu'un DVS se concentre sur la concrétisation d'un OVS.

Optimiser les flux de valeur du développement

L'optimisation des flux de valeurs de développement permet d'économiser du temps, des efforts et de l'argent et rend votre équipe unie et efficace. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des meilleures stratégies pour donner à vos flux de valeur une forme optimale.

Créer des plans de flux de valeur

La cartographie de la chaîne de valeur consiste à visualiser chaque étape d'un processus spécifique. Ces plans vous donnent une vision de l'état actuel de vos processus d'entreprise et vous permettent d'identifier les domaines d'amélioration pour accroître l'efficacité et fournir encore plus de valeur à vos clients avec un minimum de gaspillage. 🗺️

Automatisation des tâches

Gagnez du temps, améliorez la précision et débarrassez votre équipe en automatisation des tâches répétitives ou de routine . Les tâches que vous pouvez automatiser dépendent de votre secteur d'activité et des produits et services spécifiques que vous proposez. Par exemple, si vous êtes un éditeur de logiciels, vous pouvez automatiser les tests, la gestion des projets et des tâches ou l'entrée de données.

Favoriser la collaboration et la communication

Efficace collaboration interfonctionnelle et la communication sont les piliers d'une DVS optimisée. Vous devez favoriser un environnement d'assistance et de transparence et encourager toutes les personnes impliquées dans un DVS à travailler ensemble et à contribuer à la rationalisation des processus.

Vous pouvez y parvenir grâce à différents outils de collaboration comme les cartes mentales et les tableaux blancs. Encouragez la créativité et veillez à ce que les membres de votre équipe n'aient pas peur de dire ce qu'ils pensent des problèmes potentiels. Créez une culture qui se nourrit de commentaires constructifs et qui navigue en douceur vers un même objectif.

Plus important encore, veillez à ce que chacun comprenne son rôle et ses responsabilités dans le DVS afin d'éviter les malentendus, les doubles emplois et les retards.

Fixer des priorités

Un DVS efficace se concentre sur les activités de haute priorité et les processus qui apportent le plus de valeur au client. Toute autre activité est une distraction et ne peut être achevée qu'une fois les tâches de première priorité rayées.

Une hiérarchisation efficace des priorités dépend de votre communication avec le client : chaque information doit être clairement exposée de part et d'autre. Il en va de même pour la communication interne -si votre équipe ne comprend pas les priorités, elle s'égarera et fera dévier le flux de valeur dans la mauvaise direction.

Contrôler constamment les performances

Vous avez optimisé votre DVS et vous pouvez vous asseoir et vous détendre - pas vraiment ! Vous ne savez jamais ce que l'avenir vous réserve, c'est pourquoi vous devez garder un œil vigilant sur vos flux de valeur.

Établissez des indicateurs clés de performance (ICP) qui vous aideront à suivre les performances de vos flux. Ces indicateurs de flux de valeur vous assureront de capter chaque changement et d'ajuster votre DVS en conséquence afin de maintenir son efficacité et d'atteindre les résultats souhaités pour l'entreprise. 📈

Un suivi constant vous aidera également à remarquer les risques potentiels et à trouver des moyens de les surmonter avant qu'ils ne se transforment en problèmes importants qui pourraient vous empêcher de fournir de la valeur.

Pièges courants de la gestion de la chaîne de valeur et moyens de les surmonter

Les flux de valeur peuvent révolutionner vos flux de travail, mais s'ils ne sont pas correctement organisés, ils peuvent provoquer le chaos. Examinons quelques défis courants dans la gestion des flux de valeur et les moyens de les surmonter.

Résistance au changement

L'organisation d'une chaîne de valeur implique de creuser en profondeur dans les processus actuels et de mettre en évidence les problèmes et les inefficacités existants. Cela peut être intimidant - de nombreux dirigeants, managers et équipes entières craignent les problèmes qui pourraient être découverts, ce qui explique pourquoi ils peuvent résister à l'adoption des chaînes de valeur en premier lieu.

Il n'est pas facile de vaincre cette résistance au changement et cela doit se faire progressivement. Une communication efficace avec votre équipe est essentielle - expliquez pourquoi vous cartographiez les flux de valeur et présentez les avantages potentiels.

Ne pénalisez pas ceux qui expriment une résistance - essayez de comprendre leur point de vue et de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Et surtout, formez et assistez vos collaborateurs les équipes interfonctionnelles tout au long du processus afin de faciliter le changement.

Manque de collaboration

Nous avons déjà dit que la collaboration est un ingrédient essentiel pour une gestion efficace de la chaîne de valeur. Toutes les personnes impliquées dans le flux doivent comprendre leurs tâches pour contribuer à l'objectif. La collaboration interfonctionnelle est impérative pour garantir des transferts en douceur et l'absence de contretemps en cours de route.

Si vous voulez un flux de valeur entreprise bien organisé, vous devez favoriser une culture qui donne la priorité à la collaboration. Vous pouvez utiliser des plateformes de collaboration dotées d'outils qui vous aident à visualiser les objectifs, à faire du brainstorming et à faire rebondir les idées les uns sur les autres. Encouragez votre équipe à s'exprimer sur les problèmes, même les plus petits, qui pourraient affecter les performances du flux.

Les rassemblements informels et les évènements de renforcement de l'esprit d'équipe sont d'excellents moyens d'apprendre à connaître votre équipe en dehors du travail et de renforcer les liens pour garantir une collaboration sans heurts.

Conseils pour améliorer les flux de valeur du développement

Comme nous l'avons vu, vos flux de valeur ne peuvent prospérer sans que vos processus soient cartographiés, que les goulets d'étranglement soient identifiés, qu'une collaboration sans faille soit assurée et que les performances soient surveillées de près. Vous pouvez faire tout cela et bien plus encore grâce à ClickUp .

ClickUp est un gestion de projet et de tâche avec différents outils de collaboration et de outils de cartographie des processus d'entreprise qui stimulent le moral, encouragent le brainstorming, améliorent la transparence et fournissent l'environnement idéal pour un travail d'équipe dynamique.

Les diverses fonctionnalités de ClickUp lui permettent de porter plusieurs costumes : il peut servir de logiciel de cartes mentales , logiciel de collaboration et même logiciel de gestion des fournisseurs . Il est très utile pour les développeurs, les détaillants et les indépendants, Les gestionnaires de projet DevOps , des ingénieurs, des assistants virtuels, des comptables et divers autres professionnels.

Explorons les fonctionnalités de ClickUp qui peuvent améliorer vos flux de valeur de développement.

Cartes mentales ClickUp

Établissez des connexions entre les tâches et les idées, cartographiez les flux de travail à l'aide de nœuds à glisser-déposer, etc

Les cartes mentales sont des diagrammes qui organisent visuellement l'information et soulignent les relations entre les concepts. Cartes mentales ClickUp vous permet de créer de tels diagrammes par de simples actions de glisser-déposer - relier les dépendances pour représenter des processus, des idées et des projets.

Cette fonctionnalité pratique est parfaite pour décrire la chaîne de valeur de votre développement. Nommez toutes les tâches et actions qui font partie de votre flux et créez des connexions entre elles pour faciliter la navigation et le suivi de la progression. Vous pouvez créer, modifier et supprimer des tâches sans quitter les cartes mentales ClickUp, ce qui permet de centraliser et d'organiser votre travail. Attribuez les tâches à la bonne personne ou à la bonne équipe et veillez à ce que toutes les personnes impliquées dans le flux puissent suivre ses performances.

Tableaux blancs et tâches ClickUp

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Vous souhaitez obtenir l'avis de votre équipe sur la création d'une nouvelle chaîne de valeur de développement ou la mise à jour d'une chaîne existante ? Il n'y a pas de meilleur outil pour cela que Tableaux blancs ClickUp !

Ces toiles numériques sont idéales pour la collaboration visuelle -invitez votre équipe à un Tableau blanc et laissez-la écrire ou dessiner ses idées. Ensuite, discutez de ces idées à l'aide de notes, de commentaires ou de la fonction Affichage du ClickUp Chat . Donnez de la vie aux meilleures propositions en créant des Tâches ClickUp et de les lier à votre Tableau blanc. De cette manière, vous visualiserez clairement votre chaîne de valeur et aurez un aperçu détaillé des responsabilités de chacun.

Les Tableaux blancs ClickUp sont dotés d'une fonctionnalité de glisser-déposer, ce qui vous permet de regrouper facilement les idées et les concepts et de procéder à des ajustements si nécessaire.

Vous pouvez créer vos Tableaux blancs à partir de zéro ou utiliser des Les modèles de Tableau blanc de ClickUp si vous avez besoin d'un coup de pouce.

Utiliser les modèles de cartographie de la chaîne de valeur de ClickUp

Obtenez des informations sur l'état de vos opérations actuelles afin de prendre de meilleures décisions et d'améliorer vos processus

ClickUp fait planifier les flux de valeur plus facile avec modèles de cartographie de la valeur (value stream mapping) . Ils sont compatibles avec les méthodologies Agile et fournissent le cadre nécessaire pour planifier vos processus du début à la fin et garantir un maximum de transparence et d'efficacité.

Tous les modèles visent à encourager la collaboration interfonctionnelle, à réduire les coûts, à prendre des décisions en connaissance de cause et à améliorer la satisfaction des clients en apportant de la valeur, en vous aidant à à exécuter vos projets avec brio.

Restez au top de vos flux de valeur de développement avec ClickUp

Des flux de valeur de développement performants nécessitent une collaboration efficace, de la transparence et un suivi constant, domaines dans lesquels ClickUp excelle ! ClickUp est doté de fonctionnalités qui facilitent la création, l'optimisation et le suivi des flux de valeur de développement. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et préparez-vous à réinventer votre jeu de cartographie de la valeur !