10 Logiciel de cartographie de la chaîne de valeur pour améliorer les processus en 2024

Visualiser, analyser et optimiser : tels sont les principes de base pour affiner vos processus opérationnels.

La cartographie des flux de valeur est l'épine dorsale des stratégies Lean et Six Sigma, car elle vous aide à repérer les goulets d'étranglement, à réduire les inefficacités et à tirer le meilleur parti de votre flux de travail. Sans la cartographie des flux de valeur, vous pourriez être confronté à de graves problèmes de gestion et de flux de travail.

Qu'est-ce que la cartographie des flux de valeur ?

Dans une sondage récent auprès de 500 cadres, y compris des responsables informatiques et des entreprises - 42 % ont utilisé un logiciel de cartographie de la valeur. Ce nombre devrait atteindre 70 % d'ici 2024.

Mais quel logiciel choisir ? Quelle marque offre les fonctionnalités dont vous avez besoin ? À faire pour trouver celui qui répond aux besoins de votre équipe ?

Dans cet article de blog, nous vous aiderons à choisir un logiciel de cartographie de la valeur qui correspond à votre budget et à vos besoins.

**Que faut-il rechercher dans un logiciel de cartographie de la chaîne de valeur ?

Avant de choisir le meilleur logiciel pour vos besoins en matière de gestion et de cartographie de la chaîne de valeur, voici les principales fonctionnalités à rechercher :

Visualisation des opérations: Votre logiciel de cartographie doit créer des cartes visuelles détaillées de vos processus, couvrant chaque étape jusqu'à la livraison de votre produit ou service

La capacité de traiter et d'analyser les données à l'aide d'outils intégrés est cruciale. Elle vous aide à recueillir des statistiques sur la durée du cycle, la génération de leads, les temps de discussion et d'autres indicateurs de performance afin que vous puissiez améliorer vos processus

Une fonctionnalité indispensable de la cartographie de la chaîne de valeur est la possibilité pour les membres de l'équipe et les départements de collaborer facilement sur une interface partagée

Certains logiciels de cartographie des flux de valeur peuvent effectuer des simulations à partir des données collectées afin d'améliorer la prise de décision. Vous pouvez évaluer l'impact potentiel des changements avant de les appliquer dans le monde réel

Votre outil de cartographie des flux de valeur doit permettre à votre équipe d'utiliser d'autres produits nécessaires. Il devrait offrir des intégrations de base, facilitant le travail avec d'autres outils d'entreprise

Les 10 meilleurs logiciels de cartographie de la chaîne de valeur à utiliser en 2024

1. ClickUp

via ClickUp Utilisez ClickUp pour concevoir des flux de travail avec des fonctionnalités pratiques comme les tableaux blancs, les cartes mentales, les automatisations et de nombreux modèles

Le tableau blanc virtuel de ClickUp (Tableaux blancs de ClickUp) transforme astucieusement les idées en actions coordonnées sur une interface partagée. Collaborez et faites des brainstormings en temps réel grâce à ce canevas partagé.

Dessiner les relations entre les tâches avec ClickUp Carte mentale fonctionnalité permettant de visualiser le processus du projet Cartes mentales ClickUp vous permet d'achever votre créativité. Notez vos idées et établissez des connexions entre elles et les tâches. La fonctionnalité de glisser-déposer fait de l'ensemble du processus un jeu d'enfant. Partagez vos cartes conceptuelles avec les membres de l'équipe, ce qui permet une meilleure collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Modèles de Tableau blanc ClickUp : Coordonner les idées et les flux de travail. Vous pouvez faire du brainstorming, élaborer des stratégies, griffonner, dessiner et créer à l'infini et connecter tout cela à..votre flux de travail *ClickUp Cartes Mentales: Organisez vos idées et planifiez vos tâches à l'aide de la carte mentale de ClickUpCarte mentale de ClickUp. Dessinez des connexions entre tous vos nœuds et visualisez votre flux de travail grâce à un système pratique de glisser-déposer

Coordonner les idées et les flux de travail. Vous pouvez faire du brainstorming, élaborer des stratégies, griffonner, dessiner et créer à l'infini et connecter tout cela à..votre flux de travail *ClickUp Cartes Mentales: Organisez vos idées et planifiez vos tâches à l'aide de la carte mentale de ClickUpCarte mentale de ClickUp. Dessinez des connexions entre tous vos nœuds et visualisez votre flux de travail grâce à un système pratique de glisser-déposer ClickApps: Personnalisez ClickUp à l'aide des intégrations ClickApps pour répondre aux besoins de votre projet ou de votre équipe en matière de gestion de projet, de collaboration, d'organisation et de rapports

Personnalisez ClickUp à l'aide des intégrations ClickApps pour répondre aux besoins de votre projet ou de votre équipe en matière de gestion de projet, de collaboration, d'organisation et de rapports Collaboration sans faille: Synchronisez automatiquement vos fichierstableaux blancsles tableaux blancs, les cartes mentales, les cartes de processus et les cartes Kanban sont automatiquement synchronisés dans une plateforme unifiée

Synchronisez automatiquement vos fichierstableaux blancsles tableaux blancs, les cartes mentales, les cartes de processus et les cartes Kanban sont automatiquement synchronisés dans une plateforme unifiée Rapports et analyses détaillés: Suivez vos projets et vos échéanciers grâce aux rapports détaillés de ClickUp

Limites de ClickUp

Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour s'habituer à l'interface

Tarification ClickUp

Free Forever :::::::::::::: :

:::::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp AI s'intègre à tous les forfaits payants pour 5 $ par espace de travail

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Creately

via Crédible Creately est un outil de visualisation polyvalent qui propose des diagrammes avancés, un canevas infini pour le brainstorming et une collaboration en temps réel. Créez des diagrammes comme un pro avec 70 normes de diagramme et plus de 1000 formes et connecteurs pour une création rapide de diagrammes.

Créez des plans de flux de valeur intuitifs, des rôles et des flux de tâches multiples, créez des bases de données personnalisées et stockez vos idées en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités

Effacées : Créez des diagrammes, des cartes mentales et des organigrammes complets pour obtenir une vision claire de votre travailprocessus d'entreprise* Canvas infini: Travaillez sur un seul canevas avec un espace infini pour toutes vos idées. Glissez et déposez des éléments librement sans rencontrer de murs restrictifs

Canvas infini: Travaillez sur un seul canevas avec un espace infini pour toutes vos idées. Glissez et déposez des éléments librement sans rencontrer de murs restrictifs Collaboration en temps réel: Affichez les curseurs de texte et les pointeurs de souris sur le même environnement de travail que les membres de votre équipe afin de faciliter la collaboration

Affichez les curseurs de texte et les pointeurs de souris sur le même environnement de travail que les membres de votre équipe afin de faciliter la collaboration Référentiel de données centralisé: Glissez-déposez des éléments de données provenant de pratiquement n'importe quelle source de données directement sur votre canevas et préparez-les à l'interaction visuelle

Certaines limites

Nécessite plus de tutoriels pour guider les nouveaux utilisateurs

Le chargement d'une trop grande quantité de données sur les diagrammes ralentit l'outil

Personnalisation limitée

Très bon prix

Version gratuite avec des fonctions limitées

Version personnelle: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Version Business: $89/utilisateur par mois

$89/utilisateur par mois Version Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (1,070+ reviews)

4.4/5 (1,070+ reviews) Capterra: 4.3/5 (160+ avis)

3. SmartDraw

via SmartDraw Tableau blanc combine la création de diagrammes, le tableau blanc et l'analyse de données en un seul endroit, ce qui facilite la collaboration.

SmartDraw est connu pour sa facilité d'utilisation et sa polyvalence, ce qui le rend adapté à diverses applications. Grâce à ses puissants outils de dessin CAO, il convient parfaitement aux modèles d'architecture, de construction et autres modèles de conception complexes.

Les meilleures fonctionnalités de SmartDraw

Diagramming IA: Visualisez vos processus opérationnels avec l'automatisation intégrée. Modifiez vos diagrammes sans perturber les connexions

Visualisez vos processus opérationnels avec l'automatisation intégrée. Modifiez vos diagrammes sans perturber les connexions Outils de dessin CAO: Utilisez les échelles architecturales, métriques ou personnalisées ; changez les échelles si nécessaire après avoir commencé à dessiner

Utilisez les échelles architecturales, métriques ou personnalisées ; changez les échelles si nécessaire après avoir commencé à dessiner Système de couches: Préparez des diagrammes de construction complexes avec des conceptions électriques, de plomberie ou de CVC en utilisant le système de couches intégré de SmartDraw

Préparez des diagrammes de construction complexes avec des conceptions électriques, de plomberie ou de CVC en utilisant le système de couches intégré de SmartDraw Convertisseur de données en diagrammes: Générez des diagrammes visuels à partir de n'importe quelle source de données comme GitHub, AWS, etc

Limites de SmartDraw

L'interface utilisateur pour écran tactile est insuffisante

Le processus de licence et d'installation doit être rationalisé

Nécessite plus de personnalisations, par exemple des formes et des objets

Tarifs de SmartDraw

Version individuelle: 9,95 $/utilisateur par mois

9,95 $/utilisateur par mois Version Teams: $8.25/utilisateur par mois

$8.25/utilisateur par mois Version site: 2 995 $ par an

Évaluations et critiques de SmartDraw

G2: 4.6/5 (230+ commentaires)

4.6/5 (230+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (110+ commentaires)

4. Microsoft Visio

via Microsoft Visio Visio propose des modèles prêts à l'emploi et des formes personnalisables pour cartographier sans effort la chaîne de valeur. Augmentez la productivité de votre entreprise en collaborant sur des diagrammes professionnels et en améliorant vos processus de prise de décision et d'évaluation visualisation des données .

Visio donne la priorité à l'accessibilité pour un public plus large, en employant des fonctionnalités telles que le Narrateur et le Vérificateur d'accessibilité. Le narrateur aide les utilisateurs en lisant le contenu des diagrammes, tandis que le vérificateur d'accessibilité permet de s'assurer que les diagrammes répondent aux normes d'accessibilité.

De plus, il partage de solides mesures de sécurité avec les applications Microsoft 365, notamment la gestion des droits de l'information.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Visio

Diagrammation avancée: Accédez à une bonne sélection de modèles de mappage de flux, de diagrammes de démarrage et de pochoirs prédéfinis que vous pouvez utiliser pour créer des représentations visuelles faciles à comprendre

Accédez à une bonne sélection de modèles de mappage de flux, de diagrammes de démarrage et de pochoirs prédéfinis que vous pouvez utiliser pour créer des représentations visuelles faciles à comprendre Visio JavaScript Mashup AP: Accédez et manipulez les diagrammes Web Visio, ses pages et ses formes directement sur leurs sites Web

Accédez et manipulez les diagrammes Web Visio, ses pages et ses formes directement sur leurs sites Web Microsoft Office Add-Ins: Liez les diagrammes que vous créez sur Visio à d'autres offres Microsoft populaires. Travaillez dessus directement depuis Microsoft Teams, intégrez des diagrammes dans des tableaux de bord Power BI, exécutez automatiquement des flux de travail d'entreprise avec Power Automatisation, intégrez-les à Excel, Powerpoint, Word, et bien d'autres encore

Les limites de Microsoft Visio

Pas de version gratuite ni d'essai

Peu intuitif pour certains utilisateurs

Courbe d'apprentissage relativement raide

Pas de mapper des cours d'eau mobiles en ligne

Prix Microsoft Visio

Plan 1: 5$/utilisateur/mois

5$/utilisateur/mois Forfait 2: 15 $/utilisateur/mois

Évaluations et critiques de Microsoft Visio

G2: 4.2/5 (650+ commentaires)

4.2/5 (650+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (3050+ avis)

5. EdrawMax

via EdrawMax EdrawMax est un créateur de diagrammes tout-en-un. Il tire parti de la puissance de l'intelligence artificielle pour créer, analyser et simuler des visualisations convaincantes.

EdrawMax a attiré (sans jeu de mots) l'attention de nombreuses Business grâce à ses bibliothèques de symboles intelligentes, sa compatibilité multiformat et son IA intelligente.

Les meilleures fonctionnalités d'EdrawMax

Diagrammation IA: Simplifiez le processus de création de diagrammes grâce à l'intelligence artificielle. Diverses fonctionnalités IA comme IA Diagramming, IA Analysis, IA Chat, IA Copywriting, IA OCR, etc. sont réunies pour créer un environnement virtuel transparent pour vos équipes

Simplifiez le processus de création de diagrammes grâce à l'intelligence artificielle. Diverses fonctionnalités IA comme IA Diagramming, IA Analysis, IA Chat, IA Copywriting, IA OCR, etc. sont réunies pour créer un environnement virtuel transparent pour vos équipes Compatibilité multiformat: Assiste plusieurs formats de fichiers pertinents tels que Visio (VSSX), Excel, PowerPoint, Word, PDF, HTML, GIF, TIFF, JPG, etc

Assiste plusieurs formats de fichiers pertinents tels que Visio (VSSX), Excel, PowerPoint, Word, PDF, HTML, GIF, TIFF, JPG, etc Bibliothèques de symboles intelligentes: Créez des plans de flux de valeur et améliorez vos diagrammes grâce à des bibliothèques de symboles prédéfinies. Personnalisez cette fonctionnalité en important vos propres symboles de cartographie de flux de valeur

Créez des plans de flux de valeur et améliorez vos diagrammes grâce à des bibliothèques de symboles prédéfinies. Personnalisez cette fonctionnalité en important vos propres symboles de cartographie de flux de valeur Options de disposition automatique: Nettoyez l'aspect de vos diagrammes avec un seul bouton. Organisez les objets à l'aide de l'outil de lignes directrices dédié

Limites d'EdrawMax

Processus d'exportation des diagrammes en plusieurs étapes inutilement compliqué

Devrait inclure plus de bibliothèques d'icônes prêtes à l'emploi

Certains utilisateurs ont eu des problèmes avec le formatage et l'impression du texte et des images

Tarif EdrawMax

**Essai limité et gratuit

Forfait semestriel: 55,2 $ par utilisateur

55,2 $ par utilisateur Forfait annuel: 79,2 $ par utilisateur

79,2 $ par utilisateur Forfait à vie: $171.5 par utilisateur

$171.5 par utilisateur Forfait à vie 187,2 $ par utilisateur

Évaluations et critiques d'EdrawMax

G2: 4.3/5 (60+ reviews)

4.3/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

6. Miro

via Miro Miro se présente comme un créateur innovant d'environnements de travail visuels.

Il aide les utilisateurs à libérer leur créativité en leur fournissant de nombreux formulaires d'aide à la visualisation et des voies de collaboration pour vous permettre de créer des plans de flux de valeur intuitifs et professionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Canvas infini: Travaillez sans aucune limite sur votre environnement de travail créatif et un canevas infini

Travaillez sans aucune limite sur votre environnement de travail créatif et un canevas infini Widgets innovants: Améliorez votre processus de visualisation en utilisant la sélection variée de widgets de Miro, y compris des notes autocollantes, des stylos à forme libre, des formes, des flèches et des outils de dessin intelligents

Améliorez votre processus de visualisation en utilisant la sélection variée de widgets de Miro, y compris des notes autocollantes, des stylos à forme libre, des formes, des flèches et des outils de dessin intelligents Fonctionnalités de collaboration: Collaborez à l'aide de fonctionnalités telles que la vidéo intégrée, la discussion et les commentaires, le partage d'écran facile et le suivi du curseur en temps réel

Collaborez à l'aide de fonctionnalités telles que la vidéo intégrée, la discussion et les commentaires, le partage d'écran facile et le suivi du curseur en temps réel Multiples intégrations : Rationalisez votre flux de travail avec des intégrations populaires et pertinentes comme Slack, Jira, Google Drive, Sketch, et plus encore

Limites de Miro

L'interface utilisateur et l'expérience utilisateur (UI et UX) ne sont pas intuitives

Le nombre de modèles de cartographie des flux préconstruits est assez limité

L'exportation en forme PDF est parfois boguée

L'intégration de diapositives PowerPoint peut s'avérer fastidieuse

La fonctionnalité de vote a été signalée comme présentant des bugs

Prix Miro

Version limitée toujours gratuite

Forfait de base: 8 $ par membre et par mois

8 $ par membre et par mois Version Business: 16 $ par membre et par mois,

16 $ par membre et par mois, Version Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Miro

G2: 4.8/5 (5200+ commentaires)

4.8/5 (5200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1390+ commentaires)

7. MindMeister

via MindMeister MindMeister est un logiciel de cartographie de la valeur qui se concentre sur la création de cartes mentales. Créez et co-éditez des cartes mentales en temps réel, favorisant l'efficacité du brainstorming et de la prise de décision.

La plateforme assiste l'accessibilité grâce à un design convivial, permettant à chacun de contribuer facilement au processus créatif.

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

L'essentiel de la carte mentale: Créez des cartes mentales pour votre processus avec des fonctionnalités telles que les dispositions de cartes de flux à valeur mixte, les présentations, les modèles, les connexions, les beaux thèmes, etc

Créez des cartes mentales pour votre processus avec des fonctionnalités telles que les dispositions de cartes de flux à valeur mixte, les présentations, les modèles, les connexions, les beaux thèmes, etc Options de style: Soyez créatif avec les nombreuses options de style de MindMeister comme le style de sujet individuel, le style de ligne, les images colorables et les Emojis, la syntaxe Markdown, etc

Soyez créatif avec les nombreuses options de style de MindMeister comme le style de sujet individuel, le style de ligne, les images colorables et les Emojis, la syntaxe Markdown, etc Fonctionnalités collaboratives: Partagez, commentez et affichez les versions antérieures de la carte pour un remue-méninges collectif

Partagez, commentez et affichez les versions antérieures de la carte pour un remue-méninges collectif Intégrations: MindMeister s'intègre à MeisterTask, MeisterNote, Embedded Media, Google Workspace, MS Teams, etc

Les limites de MindMeister

Le service client prend beaucoup de temps pour répondre

De nombreux utilisateurs ont suggéré que le forfait Free devrait inclure plus de fonctionnalités

Les versions payantes pourraient proposer des forfaits de paiement plus souples

Il est un peu difficile de naviguer sur les grandes cartes

Tarifs de MindMeister

Version Free extrêmement limitée

Version personnelle: 3,50 $ par utilisateur et par mois

3,50 $ par utilisateur et par mois Version Pro: $5.50 par utilisateur et par mois

$5.50 par utilisateur et par mois Version Business: $8.50 par utilisateur et par mois

Les évaluations et critiques de MindMeister

G2: 4.3/5 (30+ reviews)

4.3/5 (30+ reviews) Capterra: 4.7/5 (280+ avis)

8. GitMind

via GitMind GitMind offre aux utilisateurs une approche nouvelle génération du diagramme de flux d'information et de l'analyse de l'information cartes mentales en utilisant l'intelligence artificielle. Il équilibre la fonction et l'esthétique pour fournir un flux de travail optimal pour la visualisation des données.

La créativité est forte avec celui-ci, comme en témoignent certains des noms qu'il choisit pour son ensemble de fonctionnalités.

Les meilleures fonctionnalités de GitMind

Un bel équilibre: Esthétique et cinématique - GitMind a les deux en ligne de mire. Les représentations visuelles telles que les cartes mentales, les organigrammes, les diagrammes UML et les couloirs sont faciles à créer et à exécuter avec le logiciel

Esthétique et cinématique - GitMind a les deux en ligne de mire. Les représentations visuelles telles que les cartes mentales, les organigrammes, les diagrammes UML et les couloirs sont faciles à créer et à exécuter avec le logiciel Rétroaction collaborative: Générez des visualisations que vos coéquipiers peuvent afficher, ce qui leur permet de commenter et d'offrir une rétroaction précise, rationalisant ainsi efficacement votre flux de travail.

Générez des visualisations que vos coéquipiers peuvent afficher, ce qui leur permet de commenter et d'offrir une rétroaction précise, rationalisant ainsi efficacement votre flux de travail. Intégration IA: Tirez parti des puissants outils IA de GitMind, notamment IA Docs, l'éditeur de photos discutées, le rédacteur de sous-titres et la synthèse vocale, pour élever votre voyage de visualisation

Limites de GitMind

Les aspects de thématisation de l'interface utilisateur peuvent être un peu problématiques

Modèles limités

Prix de GitMind

Version Free de base

Forfait de 3 ans sans abonnement: $2.47 par utilisateur et par mois

$2.47 par utilisateur et par mois Forfait annuel: 4,08 $ par utilisateur et par mois

4,08 $ par utilisateur et par mois Forfait mensuel: 9 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et critiques de GitMind

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. Lucidchart

via Diagramme lucide Lucidchart est une plateforme dynamique qui simplifie les idées complexes grâce à des visualisations intuitives, permettant à votre équipe de faire du brainstorming ensemble.

Le flux d'invite IA, l'assistance Android et l'automatisation des diagrammes se distinguent en tant que capacités. Utilisez ce logiciel pour créer des plans de processus d'entreprise, mapper le flux de données ou organiser des équipes Scrum.

Lucidchart meilleures fonctionnalités

Android Assistance: L'application Android de Lucidchat va à l'encontre des habitudes. Créez de nouveaux diagrammes et modifiez en cours. Obtenez un accès achevé à tous les documents et dossiers Lucidcharts en déplacement

L'application Android de Lucidchat va à l'encontre des habitudes. Créez de nouveaux diagrammes et modifiez en cours. Obtenez un accès achevé à tous les documents et dossiers Lucidcharts en déplacement Collaboration en temps réel: Partagez vos diagrammes au sein et entre les équipes pour un retour d'information instantané. Plusieurs personnes peuvent modifier le même fichier simultanément si vous le souhaitez

Partagez vos diagrammes au sein et entre les équipes pour un retour d'information instantané. Plusieurs personnes peuvent modifier le même fichier simultanément si vous le souhaitez Importation facile: Importez des fichiers Visio, Gliffy ou OmniGraffle dans Lucidchart et modifiez-les sans restrictions

Importez des fichiers Visio, Gliffy ou OmniGraffle dans Lucidchart et modifiez-les sans restrictions Automatisation de la création de diagrammes: Créez automatiquement des diagrammes à partir de données brutes. Générez des diagrammes de séquence UML à partir de textes, des diagrammes d'organisation à partir de fichiers CSV, des diagrammes de connexion à Google Sheets, etc

Les limites de Lucidchart

L'interface utilisateur et l'interface graphique sont un peu dépassées

Absence de capacité de synchronisation avec SharePoint et Microsoft Teams

Pas d'option d'achat unique

L'expérience mobile n'est pas la meilleure

Prix Lucidchart

Version Free très limitée

Forfait individuel: 7,95 $ par utilisateur et par mois

7,95 $ par utilisateur et par mois Forfait équipe: $9.00 par utilisateur et par mois

$9.00 par utilisateur et par mois Formule Enterprise: Prix personnalisé

Cotes et évaluations de Lucidchart

G2: 4.5/5 (4800+ commentaires)

4.5/5 (4800+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (2000+ avis)

10. Paradigme visuel

via Paradigme visuel Visual Paradigm est un ensemble d'outils de conception, d'analyse et de gestion. Ils sont réunis pour aider à la gestion de projet informatique principalement.

Les outils assistent une variété de formes et de conceptions comme UML, BPMN, ArchiMate, DFD, ERD, SoaML, SysML, CMMN, etc. Cela fait du logiciel un bon choix pour les besoins de niche.

Les meilleures fonctionnalités de Visual Paradigm

Teams spécialisés : Exécute les activités ADM avec un minimum de formation de l'équipe et génère automatiquement TOGAFlivrables avec les outils uniques du cycle de vie TOGAF ADM (Architecture Development Method) et d'autres comme DoDAF, NAF et MODAF

Exécute les activités ADM avec un minimum de formation de l'équipe et génère automatiquement TOGAFlivrables avec les outils uniques du cycle de vie TOGAF ADM (Architecture Development Method) et d'autres comme DoDAF, NAF et MODAF Analytique et conception: Les outils Business de bout en bout vous aident à planifier des conceptions de processus avec BPNM, à étudier et analyser le flux de travail, et à documenter vos plans

Les outils Business de bout en bout vous aident à planifier des conceptions de processus avec BPNM, à étudier et analyser le flux de travail, et à documenter vos plans Canva de processus Scrum: Gérez l'ensemble de votre projet Scrum sur une page unique. Effectuez des actions au sein du plan de processus et générez facilement des rapports Scrum

Gérez l'ensemble de votre projet Scrum sur une page unique. Effectuez des actions au sein du plan de processus et générez facilement des rapports Scrum Fonctionnalités collaboratives: Comme la plupart des bonscartographie de la chaîne de valeur vP vous permet, à vous et à votre équipe, de travailler simultanément sur des documents

Les limites du paradigme visuel

Les connecteurs de diagramme ont souvent été signalés comme ayant un comportement étrange

Interface utilisateur peu intuitive

L'aspect général et la convivialité du logiciel sont dépassés

Les outils de glisser-déposer ne fonctionnent pas toujours correctement

Prix Visual Paradigm

Forfait Modélisateur: 6 $ par mois ou 99 $ pour le forfait perpétuel

6 $ par mois ou 99 $ pour le forfait perpétuel **Le forfait standard : 19 $ par mois ou 349 $ pour le forfait perpétuel

Le forfait professionnel : 35 $ par mois ou 799 $ pour le forfait perpétuel

35 $ par mois ou 799 $ pour le forfait perpétuel Le forfait Enterprise: 89 $ par mois ou 1999 $ pour le plan perpétuel

Cotes et évaluations de Visual Paradigm

G2: 4.3/5 (15+ reviews)

4.3/5 (15+ reviews) Capterra: 4.3/5 (15+ commentaires)

Trouve le meilleur logiciel de Value Stream Mapping pour toi!

Si l'efficacité et la réduction des déchets sont vos objectifs, le logiciel de cartographie de la chaîne de valeur est votre réponse. Les plans de flux de valeur améliorent constamment les opérations de votre entreprise et permettent une chaîne de communication et de collaboration transparente.

Si vous souhaitez réunir vos équipes et comprendre la valeur du logiciel de cartographie des flux de valeur, inscrivez-vous à ClickUp gratuitement.