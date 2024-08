Meilleures pratiques pour la mise en œuvre de la gestion de projet DevOps

DevOps peut être défini comme l'amalgame de philosophies culturelles de bonnes pratiques, d'outils et d'opérations visant à améliorer la stabilité de l'entreprise pour fournir plus d'applications et de services à une vitesse plus rapide.

Il se résume à aider les organisations à atteindre cet objectif par une communication accrue - développement, opérations informatiques, ingénierie de la qualité et sécurité. Ces rôles sont traditionnellement cloisonnés et ont tendance à pratiquer une collaboration accrue avec une mise en œuvre DevOps.

Comme son nom l'indique, DevOps se concentre sur le rapprochement du développement (Dev) et des opérations (Ops). Cela signifie que l'ensemble du cycle de vie du processus de développement est intégré au niveau des personnes, des processus et de la technologie.

Dans ce blog, vous allez pouvoir en savoir plus sur la façon dont vous pouvez rationaliser votre gestion de projet en mettant en œuvre les méthodologies DevOps pour votre entreprise.

Qu'est-ce que la gestion de projet DevOps ?

Selon une étude, la taille du marché mondial du DevOps était de 7 398 millions de dollars en 2021, et on s'attend à ce qu'elle passe à 7 398 millions de dollars en 2021, et on s'attend à ce qu'elle passe à 7 398 millions de dollars en 2021 37 227 millions de dollars d'ici 2030 , avec un TCAC significatif de 20 % entre 2022 et 2030.

Cela étant dit, la gestion de projet DevOps restera essentielle à toute entreprise commerciale significative pour achever le projet dans les délais et dans les limites du budget. Cela implique une planification minutieuse, l'affectation des ressources et la coordination entre les nombreuses parties prenantes.

En combinant les développement et opérations équipes de l'équipe informatique en une seule entité cohésive, l'approche DevOps du développement logiciel développe les idées du développement agile.

DevOps, par exemple, modifie fondamentalement la façon dont les Équipes informatiques abordent les projets en termes de gestion de projet, s'éloignant de la longueur, de la vitesse extraordinaire et de l'agilité du cycle de vie du développement logiciel sur des projets compliqués. Une combinaison des deux disciplines, la gestion de projet DevOps, est conçue pour s'intégrer à l'approche DevOps et l'assister.

Avantages de l'utilisation des méthodologies DevOps et de la gestion de projet

Les méthodologies DevOps améliorent le travail interne de votre entreprise tout au long du cycle de vie du développement logiciel et vous aident à visualiser l'ensemble du processus DevOps, du développement au déploiement. Les méthodologies DevOps pour la gestion de projet peuvent mener votre entreprise à de meilleurs Objectifs et créer plus de visibilité pour les managers d'équipe et les membres de l'équipe qui travaillent sur le même projet pour atteindre les mêmes objectifs.

La gestion de projet DevOps est efficace pour les équipes et les managers de projet dans le traitement du projet de manière efficace. Elle permet à vos gestionnaires de projet et à vos équipes d'assumer la responsabilité de la formulation de la stratégie, de l'organisation des outils, de la motivation des ingénieurs et du contrôle de l'ensemble du projet.

Et cette approche intégrée, influence directement la vitesse de livraison pour les différentes entreprises, se traduisant par la vitesse de développement, la livraison des services, et le GTM des produits.

Visualisez les flux de travail Agile avec ClickUp Tableau et définissez des tableaux par statut, date d'échéance, priorité, et plus encore pour mieux aligner votre équipe

DevOps favorise une atmosphère où les opérations de l'entreprise sont mieux intégrées et coordonnées, ce qui accélère.. le développement d'applications d'entreprise . Le processus de l'organisation devient plus efficace en conséquence, et il y a moins d'erreurs ou de développement de projets problèmes.

De nombreuses entreprises peuvent prévenir la rupture numérique et rester en phase avec les développements les plus récents et l'évolution rapide des attentes des consommateurs en combinant les technologies DevOps avec le cloud.

Grâce à l'adaptabilité de DevOps, les méthodes de gestion de projet utilisées pour suivre la progression des projets sont également améliorées. Elles assistent les chefs de projet dans l'alignement des objectifs de transformation de l'entreprise sur les objectifs des projets informatiques, favorisant ainsi l'optimisation à l'échelle de l'entreprise. Il est temps de réfléchir aux avantages potentiels d'une culture DevOps pour votre entreprise, si ce n'est déjà fait.

Vous serez en mesure d'attribuer correctement les rôles

Le travail d'équipe peut vous aider à surmonter la mentalité de silo

Vous pouvez suivre le statut du projet

Utiliser la mise en œuvre du cloud hybride

Enfin, vous pourrez créer un MVP

Quel est le rôle d'un gestionnaire de projet DevOps ?

Le rôle des gestionnaires de projet a évolué en raison de Scrum et d'autres approches agiles. Dans le cadre d'une méthodologie de gestion de projet DevOps, les chefs de projet assurent la liaison entre les différents collaborateurs et assurent le suivi des délais et des validations.

Ils doivent également avoir une bonne connaissance du processus de développement et des capacités requises pour réaliser le produit final et travailler en étroite collaboration avec l'équipe DevOps.

Les chefs de projet DevOps ont la responsabilité de s'occuper de la gestion et de la coordination du produit, du développement à la production. Ils travaillent principalement sur les détails techniques, alors qu'un chef de projet traditionnel n'est pas impliqué dans le traitement de ces tâches.

Les chefs de projet DevOps veillent à gérer l'intégration, le flux de développement, les tests, la coordination et le déploiement du projet.

$$$a traitent l'équipe de développement et l'équipe d'exploitation comme une seule et même organisation

DevOps nécessite un leader qui peut aider l'équipe à voir le flux du début à la fin, tout comme le rôle d'un gestionnaire de projet typique est de planifier, d'acquérir et d'exécuter le projet. La création de plans de flux de valeur devrait être une extension naturelle des capacités de planification du diagramme de Gantt du chef de projet.

Utilisez la vue Gantt Chart dans ClickUp pour planifier des tâches de suivre la progression du projet, de gérer les délais et les goulets d'étranglement.

Il est important de traiter l'équipe de développement et l'équipe des opérations comme une seule et même organisation afin d'éviter les silos de travail. Ces deux équipes sont fusionnées en une seule pour travailler sur l'ensemble du cycle de vie de l'application et développer diverses compétences, du développement aux opérations en passant par les tests et le déploiement.

Les tentatives d'utilisation de DevOps seront infructueuses si les équipes Dev et Ops ne collaborent pas plus efficacement. Les équipes de développement et d'exploitation ont plusieurs impacts sur le traitement des tâches : éducation et partage des responsabilités entre les équipes Devs et Ops, amélioration de la productivité et de la collaboration, compréhension des risques liés au déploiement, sensibilisation à la qualité des outils et gestion des tâches ajoutées.

Il est important que les équipes Devs et Ops restent à jour à tout moment pour gérer ces impacts plus efficacement.

Accepter efficacement le changement

Les gestion de projet agile précise qu'il est essentiel d'accepter le changement plutôt que de s'en tenir au forfait. Il faut beaucoup de communication et de travail d'équipe pour gérer le changement et publier des fonctionnalités de manière incrémentale. La communication est la principale compétence d'un gestionnaire de projet. Les entreprises devraient exploiter ce potentiel.

Par exemple, les chefs de projet DevOps doivent adopter quelques changements pour leur croissance professionnelle, comme commencer à travailler sur de petits projets, utiliser l'approche MVP, utiliser les bons outils de planification agile, éliminer les silos, réduire les transferts de projet, créer une visibilité du projet en temps réel, réduire les frais généraux du projet et gérer le changement de manière collaborative.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Un outil de gestion de projet qui peut assister votre processus agile, comme ClickUp vous fera gagner du temps en vous permettant de suivre votre travail et vos objectifs, de définir des paramètres, de collaborer dans les champs personnalisés, d'automatiser le travail, de personnaliser les tâches, de créer des champs personnalisés et d'ajouter des checklists.

5 bonnes pratiques pour la gestion de projet DevOps

Les recommandations suivantes aideront les gestionnaires de projet issus de milieux plus conventionnels à adopter la méthodologie DevOps.

1. Développer une culture de la collaboration

L'amélioration de la communication et l'élimination des silos entre les équipes de développement, d'exploitation et d'assurance qualité sont les principaux objectifs de DevOps. Le développement de logiciels et la livraison aux clients peuvent aller plus vite grâce à cette méthode.

L'attitude et l'état d'esprit de toute l'équipe d'ingénierie doivent changer, et il doit y avoir un objectif partagé ou un ensemble d'objectifs pour atteindre ce degré de collaboration. Suivez ces étapes pour développer une culture de collaboration avec DevOps :

Obtenir l'adhésion du leadership dès le début

Mettre en œuvre les bons outils et technologies

Aligner les bonnes personnes sur l'équipe

Sensibiliser et former l'équipe

Donner à l'équipe un sentiment d'autonomie et de propriété

Établir un modèle d'amélioration et d'apprentissage continus

Inculquer le sens du partage des responsabilités

Donner la priorité à une communication ouverte et transparente

Instaurer un environnement de confiance et de respect

Partager des objectifs et une vision communs

2. Adopter la perspective du MVP

L'itération la plus simple d'une application qui satisfait encore aux objectifs fondamentaux du projet en matière de développement logiciel est appelée produit minimum viable (MVP). Il est utilisé pour tester les modèles d'entreprise et est considéré comme le meilleur schéma de lancement de startup. Il ne s'agit pas d'un prototype technologique, mais il vous aidera à valider les ventes de votre entreprise.

L'objectif principal du MVP est de tester votre idée d'entreprise à un coût minimal, de trouver d'autres itérations pour faire progresser le développement de la valeur et de trouver une réponse de la part de la cible. Si vous créez suffisamment de fonctions, les clients commenceront à adorer votre produit rapidement après son lancement.

DevOps adopte le MVP comme état d'esprit pour garantir qu'il y aura toujours un produit livrable après chaque sprint sans que le délai d'exécution soit retardé par une extension du champ d'application. Cette approche s'écarte considérablement des techniques de gestion de projet conventionnelles qui mettent l'accent sur le produit monolithique final.

Affichez votre charge de travail par les tâches laissées en suspens sur votre chemin critique en activant/désactivant un seul bouton dans ClickUp !

DevOps est moins considéré comme un processus linéaire avec des dates de début et de fin prédéterminées et davantage comme un processus de développement continu. Les clients reçoivent des produits livrables plus rapidement avec l'approche MVP et, par conséquent, l'équipe de développement peut corriger le tir plus tôt dans le cycle, grâce à l'apport des utilisateurs.

L'idée clé du MVP est de fournir le meilleur produit pour attirer les clients et d'observer leur comportement avec l'utilisation des produits et services. Cette approche permet notamment de comprendre l'intérêt du client pour le produit et d'obtenir les résultats escomptés.

Le MVP peut apporter des modifications au produit en fonction des commentaires des clients. Il offre plus d'avantages aux entreprises pour conserver les adopteurs précoces de leurs produits. DevOps et MVP sont une excellente combinaison, car diverses équipes peuvent planifier leurs tâches quotidiennes de manière appropriée, mettre en œuvre des outils d'automatisation, commencer à automatiser les processus informatiques et communiquer de manière transparente avec les équipes.

En l'absence de cela, l'équipe DevOps peut utiliser une technique en cascade pour réaliser le produit final et constater qu'elle n'a finalement pas répondu aux besoins de l'utilisateur, auquel cas le processus doit recommencer.

3. Adopter l'intégration continue (CI) et la livraison continue (CD)

L'intégration continue (CI), une bonne pratique DevOps essentielle, intègre les mises à jour de code provenant de plusieurs collaborateurs dans le référentiel central. L'IC permet aux développeurs d'intégrer souvent les modifications de code et d'utiliser des outils automatisés pour vérifier l'exactitude du code. Le contrôle de version du code source est utilisé pour mettre en œuvre l'IC. L'idée derrière l'IC est qu'il est plus simple de trouver des failles et autres problèmes de qualité dans de plus petits morceaux de code que dans une vaste base de code produite sur une longue période.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image3.jpg Intégration continue et livraison continue /$$img/

via DZone Là où l'intégration continue (CI) se termine, la livraison continue (CD) prend le relais. La méthode par laquelle le code issu de l'IC est utilisé est la CD, une composante de DevOps. Les déploiements de logiciels deviennent des activités simples et peu risquées que la livraison continue peut effectuer chaque fois que nécessaire.

Cette approche permet de déployer les programmes à grande échelle les plus complexes dans le cadre de processus prévisibles et à la demande.

4. Exploiter les meilleurs outils DevOps

Une stratégie DevOps efficace s'articule autour de l'automatisation. Les développeurs et les ingénieurs d'exploitation qui travaillent dans une organisation DevOps trouvent plus pratique que le développement de logiciels, le processus de mise en production et.. tests agiles sont automatisés. Les DevOps sont des programmes faciles à intégrer, autonomes pour fonctionner sur les principales plateformes, extensibles grâce à des plugins, et facilement distribués sur les machines pour accélérer les builds, les déploiements et les tests.

Pour faire cela, vous aurez besoin d'un accès à Outils DevOps . Qu'il s'agisse d'un programme qui surveille vos indicateurs de productivité, émet des problèmes d'alerte lorsque quelque chose ne va pas ou offre une visibilité générale sur le développement de votre produit. Les outils DevOps travaillent facilement avec AWS et GCP et simplifient la migration vers le cloud. Il assiste suffisamment bien pour ajouter des fonctionnalités, effectuer des corrections, automatiser la mise à jour, la fermeture des dépendances et les dépendances transitives.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image5-1400x749.png Modèle de Tableau Kanban Simple Sprints par ClickUp /$$img/

Les équipes agiles peuvent sprint plus rapidement avec le Simple Sprints Tableau Kanban modèle par ClickUp

Par exemple, la meilleure plateforme de productivité pour les équipes agiles et DevOps est la suivante ClickUp qui unifie tout le travail sous une seule interface et suit les versions et la collaboration du sprint. Les responsables, les développeurs, les partenaires externes, la sécurité et les RH peuvent tous utiliser ClickUp pour personnaliser leurs environnements de travail.

Les équipes peuvent utiliser ClickUp en tant qu'espace de travail agile un outil de gestion de projet agile pour afficher des projets de quelques jours à quelques mois dans le futur ou pour accéder rapidement à des informations détaillées sur le statut d'une tâche. Il offre également un Modèle de gestion de projet agile pour vous aider à créer un flux de travail agile en quelques minutes. Essayez le modèle de gestion de projet agile de ClickUp

5. Suivre les bons indicateurs Les bonnes pratiques DevOps recommandent un suivi constant des performances. Vous pouvez utiliser

des outils de gestion de projet avec des rapports d'analyse intégrés pour vous donner un aperçu des données et des capacités de suivi des performances. Avec cette application, vous devriez également créer des tableaux de bord d'équipe pour aider toutes les personnes impliquées à suivre le travail, les indicateurs de performance et la progression générale.

Suivre les bons indicateurs de performance, tels que le délai d'exécution, le délai moyen de détection et la gravité des problèmes pour évaluer l'efficacité d'une approche DevOps. Le suivi de ces indicateurs est essentiel car il permet d'identifier les problèmes à un stade précoce et de prendre rapidement des mesures correctives.

Les objectifs et les normes de votre Enterprise détermineront les indicateurs DevOps que vous devez surveiller. Toute équipe d'ingénierie et de développement peut bénéficier de certains indicateurs connectés à la rentabilité, comme le coût unitaire.

Parce qu'il vous permet de développer des logiciels rentables dès le départ, le suivi du coût unitaire en tant que mesure DevOps est une excellente pratique. En effet, vous avez une compréhension précoce de vos coûts, ce qui vous permet de forfaiter vos initiatives et de faire des compromis de manière proactive.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image2-4-1400x933.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Créer des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour obtenir un aperçu de haut niveau de tout votre travail

obtenez plus d'idées et de moyens pour améliorer votre travail Processus DevOps avec nos modèles d'invitations, instructions de l'IA .

Mise en œuvre de la gestion de projet DevOps : Défis et solutions possibles

Explorons maintenant quelques obstacles typiques à l'adoption de DevOps et diverses approches pour surmonter ces défis.

Défi 1 : passer d'une infrastructure héritée à des microservices

Même si elle a servi l'entreprise pendant de nombreuses années, l'ancienne infrastructure pourrait poser des problèmes. Elle peut connaître des problèmes de stabilité ainsi qu'un manque de financement. La principale inquiétude est qu'une entreprise prenne du retard dans ce monde en évolution rapide si elle continue à utiliser une infrastructure obsolète.

Le processus de développement change lors de l'utilisation de l'infrastructure en tant que code et des microservices, une autre étape vers l'innovation continue future.

Cela contribue à la rapidité du marché, et les consommateurs ont besoin de s'adapter. Nous pouvons constater que quelqu'un d'autre dépassera rapidement une entreprise si elle ne continue pas à être créative.

Il peut être possible d'accélérer l'innovation et le développement en remplaçant ou en modifiant les applications obsolètes par une architecture de microservices plus moderne. L'adoption des microservices comporte toutefois quelques problèmes, qu'il convient de traiter.

Solution possible

Une entreprise devrait faire utiliser la gestion de la configuration, les blocs d'automatisation et la livraison continue sur l'ancienne infrastructure avant de se convertir à une architecture de microservices. Cela leur permet de gérer la demande opérationnelle supplémentaire qu'offrent les microservices.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automatisation personnalisée dans ClickUp /$$img/

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer là où c'est le plus important

Défi 2 : Faire de la stratégie d'automatisation des tests une réalité

Votre entreprise connaît le rôle critique des tests automatisés dans l'intégration continue (CI/CD) (Continuous integration /_

il n'y a pas d'autre solution que de mettre en place une stratégie d'automatisation des tests https://clickup.com/fr-FR/blog/105049/outils-de-deploiement-continu/ le déploiement continu /%href/

) et d'autres techniques DevOps. Qu'est-ce qui freine donc la progression de l'automatisation des tests ? Au-delà de la seule présentation de la méthode de test et des instances de son utilisation, il est crucial d'aider les équipes. Les trois méthodes et les techniques BDD sont incluses, ainsi que des solutions à des aspects essentiels comme :

À quelles façons gérons-nous les données pour nos tests ?

Pouvons-nous utiliser des bibliothèques partagées et des bonnes pratiques en libre accès ?

Comment les tests de bout en bout de notre base de code doivent-ils être structurés ?

Quels sont les objectifs réels de nos tests de fumée ?

Solution possible

Vous pouvez résoudre ce problème en déployant l'automatisation des tests dans l'ensemble de l'organisation, en minimisant les boucles de rétroaction et en lançant des produits plus rapidement, ce qui peut vous aider à apprendre comment exécuter la stratégie de test.

Défi 3 : Adoption de nouveaux outils

Les outils les plus récents de la boîte à outils DevOps semblent capables de gérer n'importe quel problème. Bien que vous disposiez de tous les outils nécessaires, vous devez encore apprendre à vos équipes à les utiliser efficacement.

Le outils de gestion ' le respect des directives de sécurité et l'interaction correcte avec l'infrastructure actuelle sont les deux autres facteurs les plus cruciaux. Ces problèmes peuvent détourner l'entreprise d'une tâche vitale.

Les deux composantes les plus essentielles de DevOps sont une structure organisationnelle et une équipe. La productivité d'une équipe augmentera si l'entreprise est structurée de manière appropriée. Une entreprise devrait se concentrer sur ses points forts plutôt que sur les ressources externes.

Les membres de l'équipe sont le composant le plus crucial lors du passage à DevOps.

Solution possible

Utilisez des outils de gestion de projet dotés de fonctionnalités permettant de planifier, gérer et suivre efficacement les projets. Utilisez des modèles pour vous aider à démarrer/donner à votre équipe une approche structurée. Afficher tous les modèles ClickUp

Défi 4 : L'aversion au changement

La plupart des membres de l'équipe et des parties prenantes essentielles peuvent trouver le passage à DevOps déstabilisant. Une réflexion négative sur celui qui donne le conseil peut résulter du fait de dire à quelqu'un qu'il doit changer. La transition vers DevOps se fera en douceur et de manière progressive ; elle ne se produira pas soudainement.

Chacun aura l'occasion d'acquérir progressivement la culture DevOps et de découvrir les nombreuses façons dont il peut offrir la phase de développement.

Solution possible

Trouvez un tout petit produit ou une partie d'un programme existant et reproduisez-le en utilisant les techniques DevOps à titre expérimental. D'autres entreprises voudront mettre en œuvre les nouvelles méthodes de travail si l'équipe peut constater les avantages de DevOps. De nombreuses entreprises bénéficieront de son entrée dans DevOps et de sa capacité à continuer à opérer dans le champ aujourd'hui.

Défi 5 : Approche axée sur l'incitation

Alors que l'équipe chargée des opérations assure la disponibilité, la gouvernance, la sécurité et la stabilité, les équipes de développement ont pour objectif de raccourcir le délai de mise sur le marché. Bien qu'il semble initialement sans rapport avec le sujet, cet obstacle a un impact significatif sur les pratiques DevOps.

Solution possible

Au lieu d'avoir un objectif unifié de satisfaction du client, la stratégie organisationnelle la plus typique consiste pour chaque unité à se concentrer sur ses avantages particuliers.

Si toutes les équipes travaillent au même objectif, les arguments sur les les priorités et les ressources .

Réussir la mise en œuvre de la gestion de projet DevOps avec les bons outils et les bonnes pratiques

Vous pouvez améliorer la collaboration entre les membres de l'équipe et les objectifs globaux de l'itération en fusionnant la pratique DevOps avec les idées de gestion de projet.

Les outils de gestion de projet DevOps rationalisent ce processus et encouragent la visibilité entre les chefs de projet en veillant à ce que l'étendue des tâches soit définie avec précision et que les dépendances soient suivies, que de meilleurs résultats soient obtenus et qu'une application prête à être déployée soit produite.

L'équipe doit communiquer pour s'assurer que tout le monde est sur la même page et poursuit les mêmes objets. Toute organisation désireuse de faire passer son entreprise au niveau supérieur peut obtenir l'assistance professionnelle de l'entreprise de transformation numérique pour profiter des solutions de gestion de projet DevOps afin de rester en tête de la concurrence.

